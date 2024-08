10 najlepszych narzędzi do planowania strategicznego w 2024 roku

Budowanie strategii wymaga ogromnego wysiłku i czasu. Trzeba zbudować wizję biznesu, odpowiednio ustawić cele i nakreślić, jak je osiągnąć. Liczba zmiennych i niepewności, wraz z długim horyzontem planowania, może szybko zamienić datę powstania planu strategicznego w ból głowy.

Dobra wiadomość jest taka, że nie musi tak być. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu do planowania strategicznego, rejestrowanie i śledzenie kluczowych wskaźników ułatwia zespołom ustalanie priorytetów właściwej pracy.

Czym jest plan strategiczny?

Proces planowania strategicznego obejmuje nakreślenie wizji przyszłości organizacji wraz z kierunkiem, w którym wszyscy muszą podążać, aby ją osiągnąć. Ostatecznym celem jest formalny plan strategiczny, który pozwala wszystkim dokładnie wiedzieć, nad czym pracują.

Każda branża i organizacja podchodzi do planowania i śledzenia postępów w różny sposób. Jednak plan strategiczny zawsze obejmuje kilka podstawowych elementów.

Na początek potrzebna jest wizja przyszłości. Jest to dokładnie to, gdzie przywództwo widzi organizację w przyszłości i pomaga interesariuszom wizualizować postępy w czasie.

Następnie należy zidentyfikować bardziej szczegółowe cele, które organizacja musi osiągnąć na drodze do realizacji wizji. Są to nadal nadrzędne cele wysokiego poziomu, które wszyscy wykorzystują do ustalania priorytetów swojej pracy , śledzenie wydajności i codziennych zadań.

Wreszcie, potrzebny jest plan działania, czyli podejście, które zostanie przyjęte w celu realizacji planu strategicznego. Ten ostatni krok może stać się skomplikowany, ponieważ sięga do codziennych planów taktycznych każdej jednostki organizacyjnej.

Czego należy szukać w oprogramowaniu strategicznym?

Przeglądając poniższą listę najlepszych programów do planowania strategicznego, szybko zauważysz, jak bardzo różnią się one w swoich próbach pomocy w bardziej efektywnym i strategicznym planowaniu. Każde zakończone rozwiązanie powinno jednak zawierać co najmniej kilka podstawowych funkcji planowania strategicznego na jednym scentralizowanym pulpicie:

Organizacja: Możliwości wizualizacji danych i narzędzia do organizowania złożonych osi czasu, przy użyciu narzędzi takich jak npWykresy Gantta lubschematy blokowe

Elastyczność: Bardziej swobodne pulpity i interfejsy, takie jak szablony tablic, które umożliwiają burzę mózgów i kreatywne myślenie na wczesnym etapie procesu

Dostosowanie: Niestandardowe funkcje, które pozwalają dostosować oprogramowanie do procesu planowania strategicznego i śledzenia postępów

Elastyczność: Zdolność do dostosowywania się w locie jest niezbędna, zachowując potencjałplany awaryjne na uwadze

Ukierunkowanie na pracę zespołową: Narzędzia do współpracy, które pozwalają więcej niż jednemu użytkownikowi na udział w projekcie, szczególnie w środowiskach wirtualnych, gdzie zespół odpowiedzialny za planowanie strategii może być dystrybuowany zdalnie

Integracja: Opcje integracji z innymi narzędziami, w tym z tymi, których używasz do planowania strategiirealizacji projektu lub drugorzędnych planów, takich jakmapy drogowe produktówto scena dla zakończonego rozwiązania do zarządzania produktem

Raportowanie: Niestandardowe raportowanie wydajności, które pomaga monitorować kluczowe wskaźniki wydajności i optymalizować zarządzanie zasobami we wszystkich inicjatywach strategicznych

Nie każde znalezione narzędzie będzie równie mocne pod względem tych funkcji i korzyści. Kluczem jest więc znalezienie oprogramowania do planowania strategicznego, które pasuje do twojego konkretnego planu gry, sytuacji i środowiska.

10 najlepszych narzędzi do planowania strategicznego do wykorzystania w 2024 roku

Trudno jest przedstawić argument za tym, że najważniejszym procesem w organizacji jest coś innego niż plan strategiczny. Taktyka bez strategii prawdopodobnie nie odniesie sukcesu. Te narzędzia mogą uprościć tworzenie tej strategii i usprawnić proces dla wszystkich zaangażowanych.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp to idealne oprogramowanie do planowania strategicznego dla każdej organizacji. Dostarcza kompleksowy zestaw narzędzi, które pomagają Teams organizować plany, ustalać priorytety zadań i zarządzać projektami. Dodatkowo, jego wizualny szablony do planowania strategicznego dają menedżerom projektów szybki start w procesie powstania.

A jeśli szukasz zakończonego rozwiązania do zarządzania produktami, ClickUp integruje się z tysiącami innych aplikacji do pracy, aby usprawnić zarządzanie portfolio w jednym centralnym hubie!

ClickUp najlepsze funkcje

Ogromna biblioteka szablonów, w tym wykresy Gantta, wizualne osie czasu, tablice, widoki tablic iSzablon strategicznej mapy drogowej ClickUp!Cele ClickUp ClearPoint Strategy buduje swój model biznesowy na automatyzacji AI, a jego rozwiązanie do planowania strategicznego nie jest inne. Asystent AI pomaga organizacjom w każdym rodzaju planowania strategicznego, w tym w zrównoważonych kartach wyników, mechanizmach planowania GTSM i nie tylko. Oprogramowanie automatyzuje również realizację tego procesu planowania poprzez zautomatyzowane zadania, powiadomienia, raportowanie i inne.

Najlepsze funkcje ClearPoint Strategy

Prognoza budżetowa z obsługą AI, która dodaje namacalny element do procesu planowania strategicznego bez konieczności wykonywania jakichkolwiek obliczeń

W pełni konfigurowalny pulpit, który pomaga wszystkim szczeblom zarządzania zarówno w planowaniu, jak i realizacji planu

Mnóstwo możliwości personalizacji, w tym niestandardowe pola i raportowanie, które pozwalają na bardziej spersonalizowany proces planowania

Limity ClearPoint Strategy

Stosunkowo długa krzywa uczenia się, częściowo dzięki funkcjom, takim jak AI, których ustawienie na początku nie zawsze jest intuicyjne w porównaniu z innymi rozwiązaniami do planowania strategicznego

Stosunkowo sztywne ramy czasowe ze standardemmiesięczną kadencją który jest trudny do zmiany w oprogramowaniu

Plany cenowe ClearPoint Strategy

Kontakt w sprawie cen

Ocena i recenzje ClearPoint Strategy

G2: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

4.7/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.9/5 (38 recenzji)

10. Peoplebox

Via Peoplebox W jaki sposób strategia personalna jest połączona ze strategią biznesową? Dowiedz się tego dzięki Peoplebox. Jest to platforma do zarządzania wydajnością, która łączy tradycyjne narzędzia planowania strategicznego z tymi, które poprawiają zaangażowanie pracowników i zarządzanie wydajnością.

Najlepsze funkcje Peoplebox

Narzędzia do zarządzania wydajnością które pozwalają zobaczyć, gdzie i jak radzą sobie Teams, co można połączyć z wysiłkami w zakresie prognozy strategicznej

Oprogramowanie skoncentrowane na celach i kluczowych wynikach (OKR), które jest szczególnie korzystne dla organizacji stosujących podejście OKR do planowania strategicznego

Automatyzacja powiadomień o wszelkich sygnałach ostrzegawczych, które mogą utrudniać postępy w biznesie lub wydajność pracowników

Limity Peoplebox

Role użytkowników nie zawsze są dobrze zdefiniowane, a wszyscy użytkownicy mogą tworzyć cele obejmujące całą firmę, co może mylić raportowanie

Integracje są wciąż w fazie rozwoju, co obecnie ogranicza oprogramowanie do stosunkowo niezależnej platformy do planowania

Plany cenowe Peoplebox

Professional: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Premium: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Peoplebox oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 250 recenzji)

4.5/5 (ponad 250 recenzji) Capterra: 4.7/5 (120+ opinii)

Gotowy, aby zacząć opanowywać swoją strategię Business?

ClickUp oferuje funkcje takie jak narzędzia do współpracy, śledzenie celów i analiza danych w czasie rzeczywistym. Pozwala to na monitorowanie postępów i wprowadzanie korekt w razie potrzeby. Możesz również zapraszać interesariuszy i przydzielać im zadania, aby upewnić się, że wszyscy pracują nad tym samym celem końcowym. Z pomocą ClickUp Twój zespół osiągnie swoje cele szybciej niż wcześniej. Zacznij od darmowego obszaru roboczego ClickUp i wykorzystaj funkcje planowania strategicznego w swoim następnym projekcie!