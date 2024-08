Strategia rozwoju Slack: 5 kluczowych wniosków dla twojej firmy

Aplikacja do przesyłania wiadomości dla Teams, która może pochwalić się IBM, Oracle, Celem, BBC i innymi firmami z listy Fortune 100 jako swoimi użytkownikami bez wydawania fortuny na kampanie marketingowe warto przestudiować. Slack , narzędzie do współpracy w miejscu pracy, jest wynikiem innowacyjnego dopasowania produktu do rynku w połączeniu z kilkoma niekonwencjonalnymi sztuczkami marketingowymi.

Chociaż z definicji slack może oznaczać zwolnienie, relaks i wyluzowanie, firma nie robi nic innego. Slack jest jednym z najszybszych startupów technologicznych, który osiągnął status jednorożca z wyceną 1 miliarda dolarów w nieco ponad rok od pierwszego uruchomienia.

Slack: Krótka historia

Slack został stworzony w 2013 r przez Stewarta Butterfielda, który był już wtedy znany jako współzałożyciel platformy do udostępniania zdjęć Flickr, która została przejęta przez Yahoo! w marcu 2005 roku.

Narzędzie do przesyłania wiadomości dla przedsiębiorstw, które ma na celu pomoc członkom zespołu w czatowaniu, wspólnej pracy nad projektami i udostępnianiu połączonych linków i nie tylko w czasie rzeczywistym, natychmiast znalazło niesamowite dopasowanie produktu do rynku i od tego czasu stale się rozwija.

Przez Luty 2015 r kiedy narzędzie było publicznie dostępne, Slack pozyskał 500 000 aktywnych użytkowników dziennie. W ciągu czterech miesięcy liczba ta podwoiła się do 1,1 miliona aktywnych użytkowników. Dziś Slack ma 8 milionów aktywnych użytkowników dziennie z 3 milionami płatnych użytkowników.

Od skromnych początków do powodzenia

Slack jest doskonałym przykładem potężnej innowacji stworzonej przez przypadek. Coś jak kuchenka mikrofalowa - urządzenie, które zmieniło nasze nawyki żywieniowe i rynek spożywczy, odkąd zostało "przypadkowo" użyte wynalezione przez inżyniera Percy'ego Spencera w 1945 roku .

Założyciel Butterfield i jego zespół pracowali nad aplikacją do gier o nazwie Glitch i potrzebowali usprawnionej platformy komunikacji wewnętrznej. Zabrali się do pracy i zaprojektowali początkową wersję Slacka, aby ułatwić współpracę i wymianę pomysłów między wewnętrznymi członkami zespołu Glitch. Narzędzie szybko stało się niezbędne dla zespołu Glitch.

Tak więc, gdy Glitch nie wystartował, Butterfield zdał sobie sprawę z potencjału narzędzia do czatu w miejscu pracy i tak narodził się Slack, który odniósł wielkie powodzenie.

Historia rozwoju Slack: Metoda w szaleństwie

Slack wykorzystał kilka innowacyjnych sposobów, aby zhakować swój wzrost. Oto 5 najważniejszych strategii:

1. Wykorzystaj marketing szeptany

Slack udowodnił, że ludzie nadal polegają na opinii swoich znajomych lub współpracowników. Na początku Butterfield wykorzystał swoje kontakty i połączenia w różnych firmach i prasie, aby rozpowszechnić informacje o nowej platformie.

Zachęcił również swoich znajomych przedsiębiorców do wypróbowania Slacka. Te połączenia i ustne polecenia opłaciły się, a 8000 osób zarejestrowało się pierwszego dnia Slacka. Liczba ta niemal podwoiła się w ciągu dwóch tygodni.

Inwestor Slack, Marc Andreessen, opublikował na Twitterze ten wykres wzrostu firmy wzrost word of mouth w sierpniu 2014 r.

Nie jest to jednak tylko dosłowna poczta pantoflowa. Slack wykorzystuje również narzędzia społecznościowe, takie jak Twitter, aby dotrzeć do szerszej publiczności i skierować organiczny ruch bezpośredni na swoją stronę internetową. Budowanie buzzu może przynieść korzyści Twojemu produktowi, potwierdzając kierunek jego rozwoju. W ClickUp zaobserwowaliśmy również pozytywne skojarzenia związane z pocztą pantoflową, zwłaszcza na Twitterze i innych portalach społecznościowych strony z recenzjami gdzie ludzie oferują swoje szczere opinie.

"Stawiamy na Twittera. Nawet jeśli ktoś jest niesamowicie entuzjastycznie nastawiony do produktu, dosłowna informacja dotrze tylko do garstki osób - ale jeśli ktoś napisze o nas na Twitterze, mogą to zobaczyć setki, a nawet tysiące osób" mówi Butterfield .

2. Przyspiesz wzrost dzięki integracji

Slack ma ponad 1000+ integracji (w tym ClickUp !) Firma wykorzystuje te integracje do pozyskiwania ruchu polecającego do swojej witryny, a także do powodzenia tych integracji, aby zapewnić, że pojawi się na pierwszej stronie wyników wyszukiwania za każdym razem, gdy ktoś wyszukuje produkt, z którym integruje się Slack.

Na przykład, jeśli ktoś wyszukuje ClickUp w Google , znajdą również Katalog aplikacji ClickUp-Slack lista jako jeden z wyników wyszukiwania na pierwszej stronie Google.

3. Wdrażanie opinii niestandardowych

Slack szukał ciągłych informacji zwrotnych od swoich pierwszych użytkowników i wykorzystywał je do iteracji produktu, jego interfejsu użytkownika, wydajności i użyteczności.

Odpowiadali na każdy otrzymany e-mail i traktowali każde zgłoszenie jako okazję do ulepszenia produktu lub naprawienia problemu.

Firma była w stanie zbudować produkt, którego potrzebował rynek, ponieważ słuchała swoich użytkowników i śledziła, ile osób prosiło o określoną funkcję lub nowy rodzaj integracji.

Nawet dziś ten szacunek dla opinii użytkowników jest częścią DNA firmy.

Slack wierzy, że każda interakcja z klientem jest okazją marketingową. Jeśli firma jest w stanie wyjść poza ramy i zapewnić niestandardową obsługę klienta, ludzie z przyjemnością będą ją polecać. Oto dobra okazja, aby się tego nauczyć o co tak naprawdę chodzi w marketingu !

4. Priorytetyzacja unikalnych funkcji

Od samego początku Butterfield był pod wpływem teza Paula Buchheita: Jeśli zrobisz kilka rzeczy niesamowicie dobrze, reszta nie ma znaczenia. I wdrożył to podczas budowania Slacka.

Slack nie zbudował zbyt wielu funkcji. Zamiast tego skupił się na budowaniu jednego z nich dobrze. Tymi głównymi funkcjami były wyszukiwanie, udostępnianie plików i synchronizacja.

Funkcja wyszukiwania narzędzia pozwala użytkownikom szybko znaleźć to, czego szukają, podczas gdy funkcja udostępniania plików daje możliwość przeciągania i upuszczania plików lub szybkiego wklejania obrazów za pomocą intuicyjnych działań interfejsu użytkownika.

Co najważniejsze, Slack ma wbudowaną "synchronizację stanu pozostawienia", która pozwala mu wiedzieć, gdzie każda osoba w dowolnej rozmowie kończy i synchronizować się z jej pozycją kursora w czasie rzeczywistym. Ta jedna funkcja sama w sobie dała im prawdziwą przewagę konkurencyjną na rynku, na którym pojawiło się wielu znanych gigantów technologicznych.

5. Uczciwa polityka cenowa

Slack ma nie tylko darmowy plan, który sam w sobie jest bogaty w funkcje, ale także prowadzi unikalną "uczciwą politykę rozliczeniową"

Oto jak to działa: jeśli użytkownik Slacka nie korzysta z oprogramowania przez 14 dni, Slack zwraca pieniądze poprzez proporcjonalny kredyt.

To strategia jest przydatna nie tylko w budowaniu świetnej marki wartości. Utrzymuje również cały zespół Slack na palcach. Zespół musi stale zapewniać łatwy onboarding i wygodne doświadczenie użytkownika, aby dodać jak najwięcej aktywnych dostawców.

Strategia ta okazała się skuteczna. Spośród 8 milionów aktywnych użytkowników dziennie, Slack przekonwertował 3 miliony z nich na płatnych klientów.

Ostatnie wyceny i ich wpływ Slack jest obecnie wyceniany na około 7,1 miliarda dolarów po ostatniej rundzie finansowania (sierpień 2018 r.), w której zainwestowano 427 milionów dolarów. Wraz z ostatnią transakcją, Slack zebrał łączne fundusze w wysokości 1,27 miliarda dolarów od momentu powstania.

Teraz, gdy firma jest lepiej dokapitalizowana, może lepiej konkurować z gigantami technologicznymi z głębokimi kieszeniami, takimi jak Microsoft, Alphabet (spółka nadrzędna Google) i Facebook. Slack może również wykorzystać kapitał, aby przyciągnąć i utrzymać płacących klientów w scenariuszu, w którym duzi gracze mają dodatkową przewagę w postaci możliwości łączenia swoich wersji usług współpracy w miejscu pracy z innymi podstawowymi ofertami, umożliwiając im dodawanie klientów w szybszym tempie niż Slack.

W ubiegłym roku inwestycja SoftBank Group Corp. dała Slackowi wartość 5 miliardów dolarów.

Po zeszłorocznej rundzie zbierania funduszy pojawiły się raportowania że między innymi Google, Salesforce i Microsoft wykazały odsetki od przejęcia Slacka.

Co więcej, było to raportowanie że gigant e-commerce Amazon prowadził rozmowy ze Slackiem na temat oferty, która wyceniłaby aplikację do czatowania w miejscu pracy na 9 miliardów dolarów.

Slack Business Strategy: The Atlassian Deal

W lipcu 2018 r. Slack kupił własność intelektualną platform do współpracy zespołowej - Atlassian HipChat i Stride

od jednego z głównych rywali Atlassian.

W ramach transakcji Atlassian zaprzestanie sprzedaży obu produktów i zachęci użytkowników do migracji do Slacka.

Jest to ważna strategia biznesowa dla Slack, ponieważ pomimo obecnej dominacji na rynku, firma odczuwa presję konkurencyjną ze strony gigantów technologicznych, takich jak Microsoft Teams, Google Hangouts Chat , Workplace by Facebook i Cisco Webex Teams.

Usunięcie konkurenta wysyła potężną wiadomość do całej branży komunikacji w przedsiębiorstwach - oczekuje się, że pojawi się wiele działań zarówno ze strony nowych startupów, jak i gigantów technologicznych.

Dzięki partnerstwu Slack ma teraz możliwość dodania użytkowników HipChat i Stride do swojej aktywnej bazy użytkowników. Zarówno Stride, jak i HipChat Cloud przestaną być dostępne w lutym 2019 roku. Prawdopodobnie zwiększy to i tak już imponującą bazę użytkowników Slack.

Co ważniejsze, sojusz z silną i szanowaną marką Enterprise, taką jak Atlassian, zapewni Slackowi wiarygodność, aby przyciągnąć duże korporacje i wsparcie finansowe niezbędne do powstrzymania wyzwań ze strony konkurentów z głębokimi kieszeniami.

5 kluczowych wniosków z rozwoju Slacka dla Twojego Businessu

Slack wykorzystuje kilka unikalnych technik marketingu marki, aby przekształcić swoją markę w imponującą potęgę SaaS.

Oto 5 kluczowych wniosków dla rozwoju firmy:

**1. Wykorzystaj siłę mediów

Zapewnij większy impuls do word-of-mouth podczas wprowadzania produktu na rynek, korzystając z tradycyjnych mediów. Podczas gdy Slack miał przewagę w postaci wcześniejszych połączeń, można zacząć budowanie relacji z prasą od pierwszego dnia tak, aby w dniu premiery mieć silne relacje z dziennikarzami i blogerami, którzy chcieliby napisać o twoim produkcie.

2. Wybierz plany freemium i szybki onboarding

Ceny są kluczowym aspektem organizacji SAAS. Skorzystaj z planu freemium lub bezpłatnej wersji próbnej, aby przyciągnąć uwagę docelowych odbiorców.

Model freemium Slack jest idealny dla osób, które chcą wypróbować aplikację bez żadnych początkowych płatności. Do zarejestrowania się w darmowym planie nie jest potrzebna karta kredytowa. Free Plan i bardzo łatwy proces wdrażania zmotywują więcej użytkowników do wypróbowania narzędzia.

3. Stosuj podejście oddolne

Firma Slack nie zaczęła od dotarcia do dyrektorów ds. informatycznych lub kierownictwa najwyższego szczebla; zwróciła się do kierownika zespołu. Jeśli uznał produkt za przydatny, przystępna cena aplikacji ułatwiła mu jego zakup.

Może to być ważna strategia dla powodzenia Twojego Enterprise.

4. Słuchaj swoich niestandardowych klientów

Istnieje mnóstwo danych jakościowych, które użytkownicy udostępniają ci każdego dnia. Są to przydatne informacje, które mogą pomóc w ulepszeniu produktu w celu lepszego dopasowania produktu do rynku.

Slack wykorzystał każdą okazję, aby naprawić problemy lub dodać nowe funkcje, gdy użytkownicy powiedzieli im, że coś nie działa lub poprosili o dodatkową usługę.

To samo podejście stosujemy w ClickUp. Użytkownicy są proszeni o przekazywanie opinii i sugestii na temat naszego produktu

5. Znajdź swoją magiczną liczbę

Oprócz śledzenia standardowych liczb branżowych, musisz znać magiczne liczby swojej firmy, które dadzą ci jasny obraz tego, kto naprawdę korzysta z twojego produktu i jak możesz sprawić, by nadal z niego korzystali.

W przypadku Slack liczba ta wynosi 2000 wiadomości. Slack zaobserwował, że każdy zespół, który wymienił 2000 wiadomości na Slack, nadal korzysta z platformy. Jaka jest magiczna liczba, której szukasz, aby zatrzymać użytkowników na swojej platformie?

Wniosek

Slack nie odniósł sukcesu, ponieważ jego produkt był wyjątkowy lub miał duży budżet marketingowy. Jego rozwój opiera się na słuchaniu klientów, generowaniu wirusowej świadomości marki i rozwijaniu osobowości marki, która nie jest sprzedażowa.

Jeśli jesteś obecnie użytkownikiem Slack, możesz zintegrować się z