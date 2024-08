Slack vs. Google Chat: przegląd 2024 (funkcje, ceny)

Nie minęła nawet dekada, gdy większość organizacji używała Google Chat (wcześniej Hangouts) do komunikowania się ze sobą - czy to na całym świecie, czy po drugiej stronie biura. Ale potem pojawił się Slack, który obecnie może pochwalić się więcej niż 10 milionów aktywnych użytkowników dziennie. Nagle kwestia Slack vs. Google Chat stała się ogromna oprogramowanie decyzja dla firm na całym świecie.

I bądźmy szczerzy, wzrost popularności Slacka nie zatrzymał Google Chat w miejscu. W rzeczywistości istnieje więcej niż 6 milionów płacących firm korzystających z Google WorkSpace .

Oczywiście są to jedni z tytanów w świecie komunikacji i współpracy.

Ale który z nich jest lepszy od drugiego? Kto się wyróżnia? I jakie są prawdziwe różnice między Slack a Google Chat?

Przekonajmy się! 👀

Czym jest Slack?

Slack to centrum współpracy, które pojawiło się na scenie w 2013 roku. Obiecuje wprowadzić prostotę i produktywność do życia zawodowego.

W jaki sposób?

Rozwiązanie łączy ludzi, narzędzia i informacje pod jednym dachem, aby napędzać biznes. Wrzuć dowolne urządzenie do Slack, a będzie ci służyć bez dyskryminacji. Możesz wskoczyć do niego za pomocą komputera, telefonu komórkowego lub przeglądarki. Wybór należy do Ciebie.

Slack świetnie nadaje się do komunikacji z zespołem. Umożliwia wysyłanie bezpośrednich wiadomości, wiadomości grupowych, tworzenie kanałów Slack i wiele więcej. Dodatkowo możesz zintegrować Slack z popularnymi narzędziami takimi jak HubSpot, Zoom, Dysk Google i tak, Slack integruje się z ClickUp !

Funkcje Slack

Co sprawia, że Slack działa? Zostań z nami:

1. Zorganizowane kanały

"Nie ma to jak zbyt wiele kanałów"

Mówi Slack. 🧑‍💻 Kanały Slacka są miejscem, w którym odbywają się wszystkie rozmowy. Aplikacja umożliwia tworzenie prywatnych i publicznych kanałów w oparciu o lokalizacje biura, projekty, tematy itp. Co najważniejsze, kanały Slack pomagają wprowadzić porządek i przejrzystość w pracy. Wystarczy utworzyć lub dołączyć do kanału dla dowolnego tematu, aby skupić się na rozmowach i pracy, która jest dla Ciebie najważniejsza.

Jeśli potrzebujesz bardziej zaawansowanych funkcji, płatna wersja umożliwia każdemu kanałowi posiadanie unikalnego adresu e-mail. Pożegnaj się z zaśmieconymi skrzynkami odbiorczymi. 👋

2. Połączenia audio i wideo

Nie jesteś fanem pisania długich wiadomości w celu uzyskania odpowiedzi? A może wolisz rozwiązać problem lub przeprowadzić burzę mózgów z kolegami w czasie rzeczywistym?

Nie ma problemu!

Rozmowy audio i wideo jeden na jeden w Slack przyjdą ci z pomocą. A jeśli chcesz, by w Twoich rozmowach i spotkaniach wideo uczestniczyło nawet 15 osób, wybierz płatny plan. Slack umożliwia również integrację z narzędziami konferencyjnymi innych firm, aby komunikacja z zespołem była jak najbardziej płynna.

3. Slack Connect

Chcesz współpracy 360 stopni? Wycofaj zmęczone i wyciszone wątki e-mail już teraz. Slack Connect pozwala na prowadzenie rozmów w jednym miejscu.

Umożliwia również zespołowi bezpieczną i opartą na współpracy pracę z partnerami zewnętrznymi, takimi jak agencje, sprzedawcy, klienci i nie tylko. Rezultatem jest szybszy czas reakcji i lepsze wsparcie dla przedsiębiorstwa.

4. Automatyzacja

Tworzenie standardowych procesów zgłoszeń, udostępnianie aktualizacji i inne przyziemne zadania nie powinny pochłaniać Twojej produktywnej i kreatywnej energii. Automatyzacja Slacka pozwoli ci osiągnąć sukces i sprawi, że twoja produktywność wystrzeli w górę.

Kreator przepływu pracy Slack automatyzuje codzienną i rutynową pracę, dzięki czemu możesz szybciej uzyskiwać odpowiedzi, zatwierdzenia i rozwiązywać problemy. Pozwala również na integrację z Zapier i innymi rozwiązaniami dla maksymalnej automatyzacji.

Cennik Slack

Funkcje nie zawodzą, ale czy Slack jest przyjazny dla kieszeni? Przyjrzyjmy się jego planom cenowym:

Darmowy : Darmowy plan pozwala zobaczyć do 10 000 najnowszych wiadomości i zintegrować do 10 aplikacji innych firm. Obsługuje połączenia audio i wideo 1:1, oferuje nieograniczoną liczbę kanałów, umożliwia udostępnianie plików i zapewnia 5 GB miejsca na pliki.

: Darmowy plan pozwala zobaczyć do 10 000 najnowszych wiadomości i zintegrować do 10 aplikacji innych firm. Obsługuje połączenia audio i wideo 1:1, oferuje nieograniczoną liczbę kanałów, umożliwia udostępnianie plików i zapewnia 5 GB miejsca na pliki. Pro (6,67 USD/miesiąc/osoba): Wersja Pro zapewnia nieograniczoną integrację aplikacji, 10 GB miejsca na pliki na użytkownika, połączenia grupowe, udostępnianie ekranu maksymalnie 15 osobom, możliwość wyszukiwania i inteligencję. Uwierzytelnianie Google i dostęp dla gości to tylko niektóre z pozostałych funkcji.

Business+ ($12.50/miesiąc/osoba) : Plan Business Plus zapewnia nieograniczoną historię wiadomości i zwiększa przestrzeń dyskową do 20 GB na członka załogi. Obiecuje również wsparcie 24/7 i 99,99% czasu pracy.

: Plan Business Plus zapewnia nieograniczoną historię wiadomości i zwiększa przestrzeń dyskową do 20 GB na członka załogi. Obiecuje również wsparcie 24/7 i 99,99% czasu pracy. Enterprise (cena niestandardowa): Chcesz zwiększyć skalę działania? Plan Enterprise obejmuje zabezpieczenia klasy korporacyjnej i obsługuje do 500 000 osób. Otrzymujesz także konfigurowalne zasady, scentralizowaną kontrolę i dostosowane wsparcie.

Czym jest Google Chat?

Wiodący na świecie gigant wyszukiwania oferuje narzędzie do komunikacji i współpracy. Trochę historii - Hangouty rozpoczęły działalność w 2011 roku jako część Google Plus. W 2017 roku przekształciły się w Hangouts Chat, a następnie zmieniły nazwę na Google Chat.

Po co była ta zmiana nazwy? Nawet samo Google nie odpowiedziało nam na to pytanie.

Wiemy jednak, że Google Chat to kolejny bezpieczny czat narzędzie komunikacji stworzone dla zespołów; umożliwia łatwą komunikację w ramach ekosystemu Google Workspace. Członkowie zespołu mogą uzyskiwać dostęp do czatów, udostępniać pliki i prowadzić rozmowy wideo w Google Meet.

Jest to część większego Google Workspace, kompletnej areny biznesowej. Oznacza to, że musisz mieć plan Google Workspace, aby uzyskać dostęp do czatu. Podobnie jak Slack, Chat jest dostępny za pośrednictwem przeglądarek, aplikacji komputerowych i aplikacji mobilnych.

Funkcje czatu Google

Google Chat ma również unikalne funkcje, aby stawić czoła swojemu przeciwnikowi:

1. Przestrzenie do współpracy

Slack ma kanały. WhatsApp ma grupy WhatsApp. A co ma Google?

Przestrzenie.

Przestrzeń pozwala wszystkim być na tej samej stronie w tym samym temacie. Możesz mieć różne przestrzenie dla kultury firmy, piłki nożnej i praktycznie wszystkiego pod słońcem. Funkcja ta łączy wątkowe rozmowy, zadania i pliki w jednym miejscu. Użytkownicy zewnętrzni mogą również dołączać do dyskusji.

I zgadnij co? Pojedyncza przestrzeń może pomieścić do 8000 osób! Chcesz zwrócić na coś uwagę George'a bez przeszkadzania Liz, Benowi i innym? @wzmianki załatwią sprawę.

Ale jest też minus: Nie możesz odpowiedzieć bezpośrednio na poprzednią wiadomość pozostawioną przez Liz. Slack wygrywa tutaj.

2. Rozmowy audio i wideo

Integracja Google Chat + Google Meet pozwala na prowadzenie rozmów audio lub wideo. Ta ostatnia jest rozwiązaniem do wideokonferencji Google Workspace. Możesz teraz zagłębić się w temat poza przeszkodami związanymi z wysyłaniem wiadomości tekstowych.

Meet pozwala zadzwonić do wszystkich w przestrzeni lub do znajomego w miejscu pracy w bezpośredniej rozmowie. Wystarczy nacisnąć przycisk, a pojawi się czat wideo. Następnie można go kliknąć, aby przejść do Meet.

3. Integracje

Bycie członkiem Google Workspace oznacza jedno: Google Chat automatycznie integruje się z innymi aplikacjami, aby wzbogacić Twoje doświadczenia. Mowa tu o Formularzach Google, Gmailu, Dokumentach Google, Kalendarzu Google, Google Meet i Dysku Google.

Wszystko może odbywać się w jednym oknie. Możesz na przykład prowadzić poważną wideokonferencję po jednej stronie i skwierczący czat po drugiej. Koniec z przełączaniem zadań.

A jeśli chcesz dorzucić rozwiązanie innej firmy, nie ma sprawy. Nie jesteś fanem Kalendarza Google? Użyj G Suite Sync, aby zsynchronizować szczegóły kalendarza z Microsoft Outlook.

4. Automatyzacja czatu

Inteligentna odpowiedź sugeruje frazy, które mogą pomóc zaoszczędzić czas i wysyłać szybkie odpowiedzi. Możesz użyć inteligentnych sugestii odpowiedzi na czacie, aby uzyskać odpowiedzi na podstawie przychodzącej wiadomości.

Ćwicz wydajność pracy i używaj skrótów w Google Chat. Na przykład, wpisz "?"(znak zapytania) w dowolnym miejscu poza polem tekstowym Czatu, i voila! Rodzina skrótów klawiaturowych, takich jak Command + K lub Control + K, będzie do Twojej dyspozycji.

Czy w domu jest jakiś fan emoji? Emoji w stylu Slacka dodadzą osobowości całej automatyzacji.

Cennik Google Chat

Ujawnijmy różne plany oferowane przez Google:

Business Starter ($6/miesiąc/osoba) : Ten pakiet obejmuje 30 GB przestrzeni dyskowej na stanowisko i obsługuje do 100 uczestników spotkań wideo.

: Ten pakiet obejmuje 30 GB przestrzeni dyskowej na stanowisko i obsługuje do 100 uczestników spotkań wideo. Business Standard ($12/miesiąc/osoba) : Pamięć masowa na stanowisko rozszerza się do 2 TB. W spotkaniu wideo może uczestniczyć maksymalnie 150 osób.

: Pamięć masowa na stanowisko rozszerza się do 2 TB. W spotkaniu wideo może uczestniczyć maksymalnie 150 osób. Business Plus (cena niestandardowa): : 5 TB przestrzeni dyskowej na stanowisko i maksymalnie 250 stanowisk do wideokonferencji.

: 5 TB przestrzeni dyskowej na stanowisko i maksymalnie 250 stanowisk do wideokonferencji. Enterprise (cena niestandardowa): Daje nieograniczoną przestrzeń dyskową na stanowisko i do 250 osób może uczestniczyć w spotkaniu wideo. Porównanie Asana vs Slack !

Google Chat vs. Slack: Kto wygrywa?

Chcielibyśmy, aby istniała jednoznaczna odpowiedź, ale pomożemy Ci rozważyć zalety i wady każdego z nich, abyś mógł podjąć świadomą decyzję:

Interfejs

Interfejs użytkownika (UI), doświadczenie użytkownika (UX) i estetyka są istotnymi czynnikami. Nie chcesz spędzać dużej części swojego dnia pracy z przygnębionym, nudnym lub trudnym w nawigacji interfejsem użytkownika. Upewnij się więc, że jest on estetyczny, przyjazny dla użytkownika i intuicyjny.

Interfejs Google Chat

Interfejs Google Chat jest dość podobny do interfejsu Gmail Chat. Ta przewidywalność i spójność daje mu pewne oceny. Kliknięcie dzieli Cię od udostępnionych zadań i plików w przestrzeniach Czatu. Wystarczy kliknąć kartę w górnej części przestrzeni. Panel boczny zapewnia szybki dostęp do zadań, kalendarzy i map.

Ale Google Chat ma ograniczone motywy do wyboru - oferuje tylko jasne i ciemne tryby. Pech dla kreatywnych umysłów.

Interfejs Slack 🥇

Jeśli chodzi o przyjemny dla oka i przyjazny dla użytkownika interfejs, Slack wygrywa bezapelacyjnie. Dostępne są skróty do nowego kanału lub GIF-a. Dostosuj awatar i pomaluj swój Slack fantazyjnym kolorem.

Powiadomienia

Świetne rozwiązanie powiadamia o nadejściu wiadomości. Nie chcesz przecież przegapić kluczowego spotkania z szefem.

Powiadomienia Slack

Slack jest tutaj królem ze względu na różnorodne i potężne powiadomienia.

Możesz ustawić unikalne powiadomienia dla określonych słów kluczowych i kanałów. A jeśli chcesz odejść od cyfrowego świata lub jesteś zajęty, zaprzyjaźnij się z trybem "Nie przeszkadzać" w określonych godzinach.

Powiadomienia Google Chat 🥇

Dzięki Google Chat możesz dostosować preferencje powiadomień mobilnych, stacjonarnych, e-mailowych lub internetowych.

To samo jest możliwe w Slack. Ogranicza to jednak konfiguracje powiadomień tylko do tych okresów, w których jesteś nieaktywny na komputerze.

Funkcja wyszukiwania

Wszyscy nienawidzimy, gdy krytyczna wiadomość znika w bałaganie i nigdy nie można jej znaleźć. Wstrząsające doświadczenie wyszukiwania zjada czas, psuje dzień i obniża produktywność.

"Więc zdecydowałeś się zignorować moją wiadomość. Prawda?" To pytanie może być irytujące i przygnębiające.

Slack search 🥇

Slack nie próżnuje, jeśli chodzi o wyszukiwanie. Proces ten jest po prostu prosty. Ponadto możesz pożegnać się z nadmiarem informacji.

Zaledwie kilka sekund dzieli Cię od osób, kanałów, plików lub konwersacji, których szukasz. Ponadto możesz zawęzić wyszukiwanie do określonego okresu lub kanału.

Wyszukiwanie czatu Google

Jeśli chodzi o Google Chat, funkcja wyszukiwania w darmowym planie jest podstawowa. Dopiero wyższe pakiety oferują zaawansowane opcje wyszukiwania.

Pakiety Business i Enterprise umożliwiają przeszukiwanie całego obszaru roboczego Google i aplikacji składowych.

Gratulacje dla Slacka.

Integracje

Integracja rozszerza przestrzeń roboczą i usprawnia przepływ pracy. Na szczęście obaj faceci witają narzędzia innych firm pod jednym dachem.

Integracje Slack

Slack oferuje integrację z 2 400 + innymi narzędziami aplikacje zwiększające produktywność w swoim ekosystemie. To potęga integracji!

Integracje z Google Chat

Google Chat automatycznie integruje się z innymi rozwiązaniami Google: Dokumenty, Gmail, Formularze, Meet, Kalendarz, Dysk i inne.

Boty są również innymi kreatywnymi dodatkami do automatyzacji dnia.

Przestrzenie i kanały

Przestrzenie komunikacji grupowej to miejsce, w którym te dwie aplikacje wydają się kopiować siebie nawzajem. Google nazywa je przestrzeniami, a Slack kanałami.

Istnieje jednak kilka zasadniczych różnic.

Przestrzenie czatu Google

Przestrzenie Google Chat są domyślnie prywatne, więc ktoś musi Cię zaprosić, aby do nich dołączyć. Przestrzenie umożliwiają udostępnianie zadań i plików członkom zespołu. A dzięki @wzmiankom tylko Maggie może otrzymać wiadomość w przestrzeni. Przekazywanie wiadomości e-mail, CC i BCC mogą więc odpocząć.

Wątkowa konwersacja jest częścią Google Chat. Powinieneś jednak zdecydować, czy chcesz ją mieć, czy nie, podczas tworzenia przestrzeni.

Po zaakceptowaniu ustawień przestrzeni nie ma możliwości ich zmiany w przyszłości.

Kanały Slack

Kanały Slack mogą być prywatne lub publiczne. Kanały publiczne przyjmują każdego członka przestrzeni roboczej, umożliwiając integrację i przejrzystość.

Kanały prywatne i ich zawartość są otwarte tylko dla członków. Musisz poprosić członka o dodanie Cię do kanału.

Rozmowy w wątkach Slack są opcjonalne. Chcesz omówić temat bez zaśmiecania kanału? Użyj rozmowy w wątku.

Slack vs Google Chat na Reddicie

Przenieśliśmy się do Reddit aby zobaczyć, gdzie ludzie lądują na Slack vs Google Chat. Podczas wyszukiwania Slack vs Google Chat na Reddicie wielu użytkowników zgadza się, że wolą interfejs użytkownika i UX Slacka od Google Chat:

"Slack jest przejrzysty i łatwy do przeczytania dużej ilości tekstu na raz bez przewijania i interakcji z interfejsem użytkownika, aby zobaczyć więcej"

Inni użytkownicy Reddita zauważyli, że pomimo lepszego wyglądu Slacka, Google Chat wygrywa, jeśli chodzi o dźwięk, cenę i integracje:

"Slack wygrywa pod względem interfejsu użytkownika i ma lepszy przepływ czatu. Google Chat wygrywa pod względem ceny, integracji i możliwości audio/wideo"

Pozycjonowanie i funkcje ClickUp vs. Slack i Google Chat

ClickUp to pojedyncze rozwiązanie wszystkich problemów związanych z komunikacją i zarządzaniem zadaniami.

Cała Twoja praca w jednym miejscu: Zadania, Dokumenty, Czat, Cele i więcej

Od czatowania ze zdalnymi współpracownikami po przydzielanie zadań i automatyzację przepływów pracy, ClickUp Cię wspiera.

A co najlepsze?

ClickUp jest domem dla solidnych funkcji, które usprawnią Twoje zadania, ludzi i zasoby:

1. Zarządzanie zadaniami ClickUp umożliwia zarządzanie zadaniami bezbolesne. Możesz pozbyć się rutynowej pracy z talerza, używając

Powtarzające się zadania ClickUp . Priorytety zadań oznaczone kolorami pomóż swojej załodze zająć się pilnymi zadaniami z samego rana. Chwyć Przypomnienia ClickUp aby zawsze być na bieżąco.

Łatwe wyświetlanie, edytowanie i dostosowywanie widoku listy zadań w celu organizowania przepływów pracy.

2. Komentarze

Prawdopodobnie każdy był w takiej sytuacji - przypisałeś zadanie i nagle inny aspekt tego zadania wymaga zaangażowania czegoś lub kogoś. W przeszłości mogłeś po prostu utworzyć nowe zadanie.

Ale dzięki ClickUp można uniknąć bałaganu komunikacyjnego i dodatkowych zadań, po prostu przypisując komentarze ClickUp osobom, które muszą je przejrzeć przed przejściem do następnego kroku. Łatwo jest udostępniać wszystko na temat zadania. Istnieją nawet osobne wątki dla odpowiedzi na komentarze innych osób.

Pomaga to utrzymać wszystkie linie komunikacji otwarte i zorganizowane. A dla tych, którzy piszą trochę za szybko, ClickUp pozwala edytować komentarze w dowolnym momencie.

Zachowaj wszystkie rozmowy razem w ramach zadania bezpośrednio i przypisz komentarze, aby łatwo przekształcić swoje myśli w elementy działań

3. Integracje

Czy wiesz, że możesz przenieść ponad 1000 innych aplikacji w ClickUp? W rzeczywistości ClickUp obsługuje najpopularniejsze aplikacje, takie jak Google Drive, Zoom, Microsoft Teams i wiele innych. Nawiasem mówiąc, istnieją integracje dla Google Chat + ClickUp i Slack + ClickUp. Po co wybierać jedno, skoro można mieć dwa potężne narzędzia pracy współpracujące ze sobą? 😉

ClickUp łatwo integruje się ze Slackiem, aby zapewnić ciągłość pracy.

4. Widok czatu

Kolejna funkcja od ClickUp jest widok czatu . Pozwala to szybko udostępniać zasoby i aktualizacje linków oraz konsolidować komunikację zespołu pod jednym dachem. Dodawaj członków zespołu do konwersacji za pomocą @wzmianek i przypisuj komentarze, aby utrzymać załogę w ciągłym działaniu.

Dowiedz się, jak widok czatu ClickUp pomaga ekspert ds. marketingu społecznościowego Michelle Thames organizuje swój biznes.

Szybko udostępniaj aktualizacje, łącz zasoby i konsoliduj komunikację zespołu w jednym miejscu dzięki widokowi czatu

5. E-mail w ClickUp

Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail w ClickUp z łatwością tworzyć zadania z wiadomości e-mail, tworzyć automatyzacje, dołączać wiadomości e-mail do zadań i nie tylko. To pomaga poprawić komunikację w zespole z szybszymi połączeniami i aktualną komunikacją między zespołami.

Przykład wiadomości e-mail wysłanej przez ClickUp

6. Dokumenty Dokumenty ClickUp ułatwiają budowanie i tworzenie wspaniałych dokumentów, wiki i innych ważnych dokumentów bezpośrednio w przepływie pracy zespołu. Połącz je z przepływami pracy, aby realizować pomysły w zespole, lub z dokumentami i wiki, aby dzielić się szczegółowymi pomysłami. Następnie dołącz je do przepływów pracy.

Dokumenty ClickUp ułatwiają pisanie, edytowanie i udostępnianie informacji w ramach zadań i w całym zespole

7. Zależności zadań

Stwórz idealną bazę danych z zależnościami. Twórz połączenia między zależności , zadania i dokumenty, aby uzyskać dostęp do wszystkiego, czego potrzebujesz w centralnym miejscu. Możesz łatwo połączyć dowolną liczbę zadań, aby mieć szybszy dostęp do najpilniejszych elementów pracy.

Dodatkowo, możesz powiązać klientów z konkretnymi transakcjami, a nawet klientów z ich zamówieniami. Istnieje mnóstwo możliwości, jeśli chodzi o zależności między zadaniami.

Jak dodać zależność do relacji w ClickUp.

8. Automatyzacja

Usprawnij przepływy pracy i oszczędzaj energię twórczą dzięki automatyzacji rutynowych zadań - koniec z powtarzalnymi czynnościami. ClickUp Automations są idealne dla złożonych i prostych przepływów pracy, które powtarzają się regularnie. Chcesz, aby zadanie trafiło do określonego zespołu po zakończeniu pracy?

To prosta automatyzacja.

Chcesz oznaczyć konkretną osobę, gdy nie dotrzymasz terminu? A może chcesz zmienić priorytet po zmianie statusu zadania? Możesz zrobić to wszystko (a nawet stworzyć niestandardową automatyzację) w ClickUp.

ClickUp pozwala dostosować automatyzację, aby pomóc zaoszczędzić czas na powtarzalnych zadaniach bez względu na scenariusz

Cennik ClickUp

ClickUp oferuje darmowy plan i przystępne cenowo plany płatne. A wisienka na torcie? Darmowa wersja zaskoczy Cię solidnymi funkcjami podobnymi do wersji premium.

Plan darmowy : Dajemy ci więcej niż wystarczająco, aby przetestować nasze rozwiązanie. Otrzymujesz 100 MB przestrzeni dyskowej i możesz dodawać nieograniczoną liczbę członków do wykonywania nieograniczonej liczby zadań. Otrzymujesz również tablice, wsparcie 24/7 i wiele więcej.

: Dajemy ci więcej niż wystarczająco, aby przetestować nasze rozwiązanie. Otrzymujesz 100 MB przestrzeni dyskowej i możesz dodawać nieograniczoną liczbę członków do wykonywania nieograniczonej liczby zadań. Otrzymujesz również tablice, wsparcie 24/7 i wiele więcej. Nieograniczony (5 USD/miesiąc/osoba) : Po pokochaniu darmowego planu, pójdź o krok dalej i skorzystaj z nieograniczonego pakietu. Zapewnia on nieograniczoną przestrzeń dyskową, integracje i pola niestandardowe.

: Po pokochaniu darmowego planu, pójdź o krok dalej i skorzystaj z nieograniczonego pakietu. Zapewnia on nieograniczoną przestrzeń dyskową, integracje i pola niestandardowe. Biznes (12 USD/miesiąc/osoba): Rozwiń skrzydła i przejdź na Biznes! Oprócz korzyści z planu Unlimited, otrzymujesz Google SSO, niestandardowe eksportowanie, zaawansowaną automatyzację i wiele więcej.

Rozwiń skrzydła i przejdź na Biznes! Oprócz korzyści z planu Unlimited, otrzymujesz Google SSO, niestandardowe eksportowanie, zaawansowaną automatyzację i wiele więcej. Business Plus (cena niestandardowa): Ten pakiet nagradza cię wszystkim, co oferuje Business, a także udostępnianiem zespołu, niestandardowymi uprawnieniami, szkoleniem administratorów i priorytetowym wsparciem!

Zwycięzcą jest...

Zgadzamy się, że w kwestii Slack vs Google Chat, każda platforma z pewnością ma swoje podstawowe funkcje, które pomagają jej użytkownikom. Obie są niezwykle pomocnymi narzędziami do komunikowania się z członkami zespołu i pozostawania w kontakcie z zadaniami i przepływami pracy.

A jeśli nadal nie jesteś przekonany do żadnej z nich, sprawdź te Alternatywy dla Microsoft Teams dla innych opcji.

Powiemy ci jednak, że ClickUp znajduje się na obu tych listach, ponieważ nie tylko zapewnia niezawodne funkcje do płynnej komunikacji, ale także służy jako kompleksowe rozwiązanie narzędzie do zarządzania projektami które łączy się z ponad 1000 innych narzędzi pracy, aby pomóc zespołowi usprawnić całą pracę w jednym miejscu.

Brzmi jak prawdziwy zwycięzca 😉🥇