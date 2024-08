Przetestowaliśmy 15 najlepszych narzędzi wspierających sprzedaż dla zespołów sprzedażowych w 2024 r

Podczas gdy Teams sprzedaży przygotowują się do zdobycia nowych szczytów w 2024 roku, jedno jest pewne: przestarzałe podejścia nie wystarczą na dzisiejszym ciągle zmieniającym się rynku. Kluczem do osiągnięcia niezrównanego powodzenia jest zastosowanie wiodących w branży narzędzi wspierających sprzedaż, które umożliwią zespołowi sprzedażowemu osiąganie najlepszych wyników.

Dawno minęły czasy uciążliwego ręcznych procesów i utraconych szans. Spośród tych 15 najlepszych narzędzi i aplikacji wspierających sprzedaż, Twoi przedstawiciele handlowi mogą wybrać te najlepiej dopasowane i rozwijać się jak nigdy dotąd. Od usprawnionych cyklów pracy do spostrzeżeń opartych na danych, przygotuj się na uwolnienie pełnego potencjału swoich zespołów sprzedażowych.

Czym jest oprogramowanie wspierające sprzedaż?

Oprogramowanie wspierające sprzedaż to potężne narzędzie zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności i skuteczności procesu sprzedaży w firmie. Wypełnia lukę między marketingiem a sprzedażą, dostarczając scentralizowaną platformę, która zawiera całą istotną zawartość, dane i narzędzia niezbędne do powodzenia sprzedaży.

Czego należy szukać w oprogramowaniu wspierającym sprzedaż?

Szukasz odpowiedniego narzędzia wspierającego sprzedaż, które pomoże uprościć procesy i skrócić cykl sprzedaży? Czynniki te pomogą Twoim przedstawicielom handlowym oddzielić najlepszą opcję dla Twojej organizacji od innych narzędzi do analizy sprzedaży na rynku.

Przyjazny dla użytkownika interfejs : Przyjazny dla użytkownika i intuicyjny interfejs ma kluczowe znaczenie dla szybkiego przyjęcia przez przedstawicieli handlowych. Zapewnia on, że narzędzie wspierające sprzedaż jest łatwe w nawigacji i zrozumieniu, zmniejszając krzywą uczenia się i poprawiając ogólną wydajność

Bezproblemowa integracja z istniejącym stosem technologicznym: Szukaj narzędzi wspierających sprzedaż, które oferują bezproblemową integrację z obecnym stosem technologicznym, npSystemy CRM i platformami komunikacyjnymi. Integracja usprawnia cykl pracy, zapewnia spójność danych i oszczędza czas, eliminując potrzebę ręcznego przenoszenia danych między aplikacjami przez przedstawicieli handlowych

Zarządzanie zawartością i organizacja: Priorytetem są narzędzia wspierające sprzedaż, które ułatwiają zarządzanie zawartością i organizację, umożliwiając przedstawicielom handlowym łatwy dostęp do odpowiednich materiałów sprzedażowych. Efektywne zarządzanie zawartością zapewnia, że twój zespół sprzedaży może szybko znaleźć odpowiednie materiałyzasoby w celu wsparcia ich wysiłków sprzedażowych, co prowadzi do lepszych interakcji z klientami

Opcje dostosowywania i personalizacji: Wybieraj narzędzia wspierające sprzedaż, które pozwalają na niestandardową personalizację i dostosowanie do konkretnych potrzeb i cykli pracy twojego zespołu. Każdy zespół sprzedażowy działa inaczej, a elastyczność w dostosowywaniu aplikacji do procesów maksymalizuje jej skuteczność

Analityka sprzedaży i funkcje raportowania: Poszukaj narzędzi wspierających sprzedaż, które zapewniają solidną analitykę i funkcje raportowania dla przedstawicieli handlowych. Narzędzia te umożliwiają śledzenie wyników zespołu sprzedażowego, identyfikowanie skutecznych strategii i wskazywanie obszarów wymagających poprawy. Informacje oparte na danych umożliwiają lepsze podejmowanie decyzji i pomagają zwiększyć ogólną wydajność sprzedaży

Środki bezpieczeństwa: Wybierz narzędzia wspierające sprzedaż, które priorytetowo traktują bezpieczeństwo w celu ochrony wrażliwych danych sprzedażowych i informacji o klientach. Aplikacje wspierające sprzedaż mogą zawierać zastrzeżone informacje, dane klientów i poufne strategie sprzedaży. Silne środki bezpieczeństwa zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi i potencjalnym naruszeniom danych, zapewniając bezpieczeństwo Twojej firmy i niestandardowych klientów

Przyjazna dla użytkownika i zintegrowana aplikacja z efektywnym zarządzaniem zawartością, opcjami niestandardowymi, solidną analityką i najwyższej klasy zabezpieczeniami zwiększy wydajność Twojego zespołu sprzedaży, poprawi wyniki sprzedaży i ostatecznie zapewni wyjątkowe wyniki dla Twojego biznesu.

15 najlepszych narzędzi wspierających sprzedaż w 2024 roku (Free & Paid)

1. ClickUp #### Najlepsza aplikacja wspierająca sprzedaż z funkcjami Free

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp udowodnił swoją przełomowość, oferując kompleksowy zestaw funkcji, które usprawniają cykl pracy sprzedaży usprawnia współpracę w zespole i zwiększa wydajność do niespotykanego dotąd poziomu. Jego intuicyjny interfejs i konfigurowalne opcje zaspokajają unikalne potrzeby każdego specjalisty ds. sprzedaży, dzięki czemu jest to narzędzie, które może naprawdę dostosować się do wymagań każdego zespołu.

Dzięki ClickUp menedżerowie sprzedaży mogą łatwo przydzielać zadania, monitorować postępy i uzyskiwać cenne informacje na temat wydajności swojego zespołu. ClickUp centralizuje komunikację, zapewniając, że wszyscy członkowie zespołu pozostają na tej samej stronie, umożliwiając im szybsze i bardziej efektywne zamykanie transakcji. Pożegnaj się z uciążliwymi arkuszami kalkulacyjnymi, poplątanymi łańcuchami e-maili i utraconymi szansami - ClickUp zajmie się tym wszystkim!

Jednak tym, co wyróżnia ClickUp na tle konkurencji, jest nieustanne zaangażowanie w innowacje. Zespół ClickUp stale aktualizuje i udoskonala platformę, wyprzedzając trendy i dostosowując się do zmieniających się potrzeb sprzedawców na całym świecie. Od pierwszego uruchomienia do obecnego statusu, ClickUp zyskał reputację niezawodnego i innowacyjnego sojusznika dla przedstawicieli handlowych na całym świecie.

ClickUp najlepsze funkcje

CRM ClickUp pozwala zarządzać wszystkimi interakcjami i powiązaniami w jednym miejscu. Płynnie integruje się również z innymi istniejącymi narzędziami CRM

ClickUp'sszablon przewodnika po strategii sprzedaży pomaga teamom sprzedażowym udokumentować ich strategię wsparcia sprzedaży, aby zwiększyć przychody i usprawnić pracęoperacje sprzedaży* ClickUp służy jako hub dla wszystkich potrzeb związanych z zarządzaniem projektami, od komunikacji w czasie rzeczywistym,współpracaudostępnianie dokumentów i wiele więcej

ClickUp posiada funkcję zarządzania czasem, która pomaga zwiększyć wydajność w dłuższej perspektywie i pomaga przydzielić dokładne ramy czasowe dla różnych zadań wspierających sprzedaż

Dzięki ClickUp masz dostęp do dziesiątek narzędzi doszablonów sprzedaży iSzablony CRM aby dopasować je do swoich potrzeb biznesowych i jesteś w staniezaoszczędzić czas dzięki tylko jednemu narzędziu wspierającemu sprzedaż. Wypróbuj szablon Sales Pipeline od ClickUp, aby rozpocząć!

Zarządzaj każdą sceną procesu sprzedaży za pomocą szablonu Sales Pipeline firmy ClickUp

Limity ClickUp

Nie wszystkie widoki są dostępne w aplikacji mobilnej

Tak wiele potężnych narzędzi do współpracy może stanowić krzywą uczenia się dla niektórych użytkowników

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe dostępne

Ceny niestandardowe dostępne ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

Oceny klientów ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 6 700 recenzji)

4,7/5 (ponad 6 700 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 600 opinii)

2. Ambicja

Najlepsze narzędzie zwiększające wydajność sprzedaży

przez Ambicja Ambition to platforma do zarządzania sprzedażą dostosowana do zwiększania wydajności i produktywności zespołów sprzedażowych. Została zaprojektowana w celu zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialności w procesie sprzedaży, oferując szeroki zakres funkcji, które koncentrują się na śledzeniu, analizowaniu i motywowaniu wydajności.

Dzięki Ambition liderzy sprzedaży mogą ustawić niestandardowe cele i punkty odniesienia dla członków swoich zespołów oraz wizualizować postępy za pomocą dynamicznych pulpitów. Funkcje grywalizacji platformy dodają element rywalizacji i ekscytacji, zachęcając poszczególnych przedstawicieli handlowych do osiągania i przekraczania swoich celów.

Dzięki integracji z różnymi narzędziami CRM, Ambition zapewnia śledzenie danych w czasie rzeczywistym i oferuje przydatne informacje, które pomagają w rozwoju sprzedaży. Komponent analityczny pomaga również w identyfikacji trendów i obszarów wymagających poprawy, promując kulturę ciągłego uczenia się i rozwoju.

Ogólnie rzecz biorąc, Ambition służy jako kompleksowe narzędzie dla organizacji sprzedażowych różnej wielkości, dążących do stworzenia bardziej zaangażowanych, zmotywowanych i powodzenia sił sprzedaży.

Najlepsze funkcje Ambition

Dostęp do monitorów KPI, statystyk rezerwacji i dzienników połączeń, aby ułatwić pomiar postępów

Zachęty w czasie rzeczywistym dla przedstawicieli handlowych

Automatyzacja działań coachingowych

Komunikacja w aplikacji

Limity Ambition

Sporadyczne opóźnienie między zainicjowaniem działania a jego wyświetleniem w aplikacji

Zbyt wiele filtrów

Niezgrabna integracja z Salesforce w porównaniu do innych narzędzi wspierających sprzedaż

Ceny Ambition

Skontaktuj się z Ambition w sprawie cen

Ambition niestandardowe oceny klientów

G2: 4,6/5 (ponad 500 recenzji)

4,6/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 15 opinii)

3. EngageBay

Najlepsze narzędzie wspierające sprzedaż "wszystko w jednym

przez EngageBay EngageBay służy jako kompleksowe narzędzie wspierające sprzedaż, marketing i CRM. Jest to realne narzędzie wspierające sprzedaż dla startupów poszukujących funkcji i przystępnej ceny w jednym oprogramowaniu. Dzięki EngageBay małe i średnie firmy mogą pozyskiwać, angażować i utrzymywać swoich idealnych klientów.

Od kampanii e-mail po posty w mediach społecznościowych, platforma umożliwia użytkownikom planowanie i zarządzanie różnymi działaniami marketingowymi. EngageBay jest dostawcą kompleksowego ustawienia narzędzi do zarządzania sprzedażą i napędzania wzrostu. Został zaprojektowany, aby zapewnić przejrzysty przegląd pipeline'ów sprzedaży i śledzenie interakcji z klientami.

Komponent CRM EngageBay centralizuje wszystkie informacje o klientach, ułatwiając komunikację i pielęgnowanie relacji.

Najlepsze funkcje EngageBay

Przystępne plany cenowe

Niestandardowa obsługa klienta

Pulpit zadań, który może służyć jako narzędzie do śledzenia projektów

Łatwe ustawienie strony internetowej

W pełni funkcjonalny CRM

Limity EngageBay

Dodatkowa opłata za funkcje dodatkowe

Funkcja synchronizacji e-mail niedostępna w planach poniżej pro

Niektóre funkcje są ograniczone w wersji mobilnej

Niewiele szablonów dla zawartości wspierającej sprzedaż

Ceny EngageBay

Free: $0

$0 Podstawowy: $12.74/użytkownika/miesiąc

$12.74/użytkownika/miesiąc Growth: $42.49/użytkownika/miesiąc

$42.49/użytkownika/miesiąc Pro: $84.99/użytkownika/miesiąc

Niestandardowe oceny klientów EngageBay

G2: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

4.6/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 500 recenzji)

Sprawdź te aplikacje sprzedażowe !

4. Fision

Najlepsze narzędzie do zarządzania zawartością sprzedażową

przez Fision Oferując spójne podejście do wspomagania sprzedaży i automatyzacji marketingu, Fision koncentruje się na zwiększaniu spójności marki i przyspieszaniu procesu sprzedaży.

Platforma ułatwia tworzenie, dystrybucję i śledzenie niestandardowej cyfrowej zawartości sprzedażowej, zapewniając zgodność między zespołami marketingowymi i sprzedażowymi.

Dzięki obszernej bibliotece wstępnie zatwierdzonych zasobów marki i szablonów, Fision pomaga zachować spójny wygląd i przekaz we wszystkich komunikatach.

Automatyzacja umożliwia prowadzenie celowych kampanii, personalizując dotarcie do różnych segmentów klientów i scen w procesie zakupowym.

Integracja z istniejącymi systemami CRM zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w zaangażowanie klientów i skuteczność zawartości.

Narzędzia analityczne w ramach Fision wspierają bieżącą optymalizację, podkreślając, co rezonuje z odbiorcami i sugerując obszary wymagające poprawy. Ogólnym celem platformy jest wypełnienie luki między zespołami marketingowymi a zespołami sprzedaży, tworząc usprawnione podejście do angażowania potencjalnych klientów.

Najlepsze funkcje Fision

Responsywny zespół wsparcia

Konfigurowalna platforma wspierająca sprzedaż

Dostęp do analiz kampanii

Rozwiązania do zarządzania zasobami cyfrowymi

Limity Fision

Na stronie internetowej Fision nie ma publicznie dostępnej listy planów cenowych

Cennik Fision

Skontaktuj się z Fision w sprawie cen

Niestandardowe oceny klientów Fision

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Niedostępne

5. Dialpad

Najlepsze dla komunikacji w chmurze

przez Dialpad Specjalizując się w komunikacji w chmurze, Dialpad oferuje platformę wspierającą sprzedaż, która ujednolica głos, wideo, wiadomości i spotkania na różnych urządzeniach. Została zaprojektowana tak, aby dostosować się do sposobu pracy nowoczesnych zespołów sprzedażowych i marketingowych, zapewniając elastyczność i dostępność, zarówno w biurze, jak i podczas pracy zdalnej.

Funkcja inteligencji głosowej oparta na AI w Dialpad transkrybuje połączenia w czasie rzeczywistym, oferując wgląd i analizy, które pomagają Business podejmować decyzje oparte na danych. Dzięki integracji z popularnymi narzędziami zwiększającymi wydajność i ułatwiającymi współpracę, Dialpad usprawnia komunikację w organizacjach każdej wielkości.

Priorytetem jest również bezpieczeństwo, z szyfrowaniem klasy Enterprise i standardami zgodności. Wszechstronność Dialpad i przyjazny dla użytkownika interfejs sprawiają, że jest to popularny wybór dla firm, które chcą ulepszyć swoją infrastrukturę komunikacyjną.

Najlepsze funkcje Dialpada

Niestandardowa obsługa klienta

Płynna integracja z Microsoft Teams i G Suite

Łatwość nawigacji

Intuicyjny interfejs użytkownika

Dialpad limits

Brak wersji Free

Ceny Dialpada

Komunikacja Business Standard: $15/miesiąc za użytkownika Pro: $25/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z Dialpad w sprawie cen

Spotkania AI Free : $0/miesiąc za użytkownika Business : $15/miesiąc za użytkownika

AI contact center Pro : Skontaktuj się z Dialpad w sprawie cen Enterprise : Skontaktuj się z Dialpad w sprawie cen

Centrum sprzedaży AI Pro : Skontaktuj się z Dialpad w sprawie wyceny Enterprise : Skontaktuj się z Dialpad w celu ustalenia ceny



Dialpad niestandardowe oceny klientów

G2: 4.3/5 (190+ opinii)

4.3/5 (190+ opinii) Capterra: 4.3/5 (490+ opinii)

6. Showpad

Najlepszy system zarządzania zawartością sprzedażową

przez Showpad Showpad to platforma, która łączy zawartość sprzedażową, gotowość i zaangażowanie w jedno, potężne narzędzie.

Dąży do wypełnienia luki między narzędziami wspierającymi sprzedaż a marketingiem, oferując funkcje, które pozwalają Teams na bardziej efektywne udostępnianie zawartości wspierającej sprzedaż i angażowanie klientów w bardziej niestandardowy sposób.

Dzięki spostrzeżeniom i analizom, Showpad dostarcza cennych informacji zwrotnych na temat wydajności zawartości, pomagając organizacjom zrozumieć, jakie materiały wspierające sprzedaż rezonują z ich odbiorcami. Na platformie dostępne są również moduły szkoleniowe i coachingowe, aby zapewnić, że zespoły sprzedażowe są dobrze przygotowane i dostosowane do celów firmy.

Integracja z różnymi systemami CRM i systemami zarządzania zawartością wspierającą sprzedaż zwiększa wygodę, umożliwiając bardziej ujednolicony cykl pracy wspierający sprzedaż.

Usprawniając współpracę i dostarczając narzędzia potrzebne do bardziej dynamicznego i świadomego procesu sprzedaży, Showpad ma na celu zwiększenie wydajności i powodzenia zespołów sprzedażowych w różnych branżach.

Showpad najlepsze funkcje

Showpad "SharedSpaces" dlawspółpraca w czasie rzeczywistym nad zawartością wspierającą sprzedaż

Łatwość nawigacji po zawartości

Dobra integracja z innymi kluczowymi narzędziami w celu usprawnienia cyklu pracy

Automatyzacja onboardingu i coachingu

Dostęp do opartych na danych spostrzeżeń dotyczących materiałów wspierających sprzedaż

Limity Showpad

Znajdowanie etykiet może być nieco trudne

Limit projektów dla zawartości wspierającej sprzedaż

Ceny Showpad

Essential: Skontaktuj się z Showpad w celu ustalenia ceny

Skontaktuj się z Showpad w celu ustalenia ceny Plus: Skontaktuj się z Showpad, aby uzyskać wycenę

Skontaktuj się z Showpad, aby uzyskać wycenę Ultimate: Skontaktuj się z Showpad w celu ustalenia ceny

Oceny niestandardowe Showpad

G2: 4.6/5 (1600+ opinii)

4.6/5 (1600+ opinii) Capterra: 4.4/5 (50+ recenzji)

7. Cloze

Najlepszy do zarządzania relacjami sprzedażowymi

przez Cloze Platforma zaprojektowana w celu usprawnienia zarządzania relacjami, Cloze działa jak osobisty asystent dla twoich profesjonalnych połączeń. Automatycznie śledzi interakcje w różnych kanałach, takich jak e-mail, rozmowy telefoniczne i media społecznościowe, zbierając wszystkie informacje dotyczące sprzedaży w jeden ujednolicony widok.

W ten sposób Cloze pomaga użytkownikom zarządzać ich relacjami z klientami, niestandardowymi klientami i współpracownikami bez typowego wysiłku ręcznego. Oferuje inteligentne przypomnienia i przydatne informacje, zapewniając, że będziesz na bieżąco z ważnymi datami, działaniami następczymi i innymi krytycznymi zadaniami.

Analityka i narzędzia do raportowania zapewniają szczegółowe zrozumienie powiązań i interakcji, umożliwiając lepsze podejmowanie decyzji i ustalanie priorytetów.

Najlepsze funkcje Cloze

Przypomnienia o kolejnych spotkaniach, dzięki którym będziesz pamiętać o wysyłaniu zawartości wspierającej sprzedaż we właściwym czasie

Możliwość rejestrowania spotkań

Śledzenie e-maili i wiadomości

Funkcja aplikacji mobilnej i integracja z komputerami Mac

Integracja z Evernote i Dropbox

Limity Cloze

Zbyt duży nacisk na integracje z Google, przy jednoczesnym zaniedbaniu innych ważnych narzędzi, takich jak Asana i Trello

Ceny mogą być nieco wygórowane dla małych Teams

Cykl pracy jest nieco niezgrabny w porównaniu do innych programów wspierających sprzedaż

Ceny Cloze

Cloze Pro: $17/miesiąc za użytkownika

$17/miesiąc za użytkownika Business silver: $21/miesiąc za użytkownika

$21/miesiąc za użytkownika Business gold: $29/miesiąc na użytkownika

$29/miesiąc na użytkownika Business platinum: $42/miesiąc na użytkownika

Oceny klientów Cloze

G2: 3,75 (ponad 30 opinii)

3,75 (ponad 30 opinii) Capterra: 4.7/5 (ponad 10 opinii)

8. Zasięg

Najlepsza platforma zaangażowania sprzedaży

przez Zasięg Outreach to wiodąca platforma zaangażowania sprzedaży, która oferuje więcej niż tylko komunikację z potencjalnymi klientami. Dzięki unikalnym funkcjom wspierającym sprzedaż, takim jak planowanie sekwencji, testowanie A/B wiadomości i wbudowane narzędzia do współpracy, pozwala zespołowi sprzedaży zaprojektować bardziej spersonalizowane i skuteczne strategie zaangażowania.

Analityka platformy zapewnia dogłębne zrozumienie zachowań potencjalnych klientów i wyników sprzedaży, umożliwiając ciągłe doskonalenie i ulepszanie taktyk sprzedażowych.

Ponadto zdolność Outreach do integracji z innym oprogramowaniem wspierającym sprzedaż, w tym systemami CRM i platformami automatyzacji marketingu, tworzy ujednolicony i usprawniony proces sprzedaży. Specjalistyczne usługi szkoleniowe i wsparcia oferowane przez platformę dodatkowo pomagają przedstawicielom handlowym w osiąganiu ich celów, dzięki czemu Outreach jest wszechstronnym rozwiązaniem dla organizacji, które chcą ulepszyć swoje szkolenia sprzedażowe.

Najlepsze funkcje Outreach

Kilka stref czasowych do zarządzania powiązaniami z klientami na całym świecie

Intuicyjny interfejs użytkownika

Dobre połączenie z innymi rozwiązaniami

Możliwość tworzenia kampanii drip i automatyzacji sekwencji dla zawartości sprzedażowej

Łatwość tworzenia harmonogramów e-maili

Outreach limits

Przeszukiwanie systemu może być nieco trudne

Krzywa uczenia się jest wysoka w porównaniu do innych programów wspierających sprzedaż

Funkcja przypomnienia o wyskakujących okienkach czasami działa z opóźnieniem

Nie można tworzyć masowych e-maili tak łatwo, jak można by się spodziewać

Ceny Outreach

Standard: Skontaktuj się z Outreach w sprawie cennika

Skontaktuj się z Outreach w sprawie cennika Profesjonalny: Skontaktuj się z Outreach w sprawie cennika

Oceny niestandardowe Outreach

G2: 4.3/5 (3100+ recenzji)

4.3/5 (3100+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (280 opinii)

9. Salesloft

Najlepsze rozwiązanie do automatyzacji procesów sprzedaży

przez Salesloft Skupiając się na automatyzacji cyklu pracy, Salesloft umożliwia przedstawicielom handlowym tworzenie spersonalizowanych sekwencji interakcji, oszczędzając cenny czas i zapewniając spójność.

Śledzenie wiadomości e-mail i analizy Salesloft w czasie rzeczywistym zapewniają przedstawicielom handlowym wgląd w zaangażowanie klientów i szybkość reakcji, umożliwiając zespołom sprzedażowym dostosowanie ich podejścia do potrzeb.

Integracja z głównymi systemami CRM i innymi narzędziami biznesowymi zapewnia płynny przepływ informacji na różnych scenach cyklu sprzedaży.

Ponadto platforma oferuje funkcje coachingu i rozwoju, pomagając w rozwoju zawodowym liderów sprzedaży.

Dzięki naciskowi na wzmocnienie strategii i efektywności sprzedaży poprzez połączenie automatyzacji, analityki i szkoleń sprzedażowych, Salesloft jest cennym zasobem dla nowoczesnych menedżerów sprzedaży.

Najlepsze funkcje Salesloft

Dostęp do wstępnie ustawionychszablonów dla ofert i CRM

Połączone integracje Calendly dla spotkań z potencjalnymi klientami

Łatwe tworzenie kampanii kroplowych

Import szablonów wiadomości e-mail

Możliwość śledzenia połączeń i e-maili

Płynna integracja z innymi aplikacjami

Limity Salesloft

Dialer telefoniczny czasami się zawiesza

Integracja z SalesForce nie jest najczystsza

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z rozszerzeniem przeglądarki

Cennik Salesloft

Essentials: Skontaktuj się z Salesloft w celu ustalenia ceny

Skontaktuj się z Salesloft w celu ustalenia ceny Zaawansowane: Skontaktuj się z Salesloft w celu ustalenia ceny

Skontaktuj się z Salesloft w celu ustalenia ceny Premier: Skontaktuj się z Salesloft, aby uzyskać wycenę

Oceny niestandardowe Salesloft

G2: 4,5/5 (ponad 3600 opinii)

4,5/5 (ponad 3600 opinii) Capterra: 4,3/5 (ponad 200 opinii)

10. Highspot

Najlepsze oprogramowanie szkoleniowe wspierające sprzedaż

przez Highspot Highspot oferuje szyk funkcji, które umożliwiają zespołowi sprzedaży skuteczniejsze połączenie z niestandardowymi klientami. Obejmuje zarządzanie zawartością, szkolenia sprzedażowe, coaching i narzędzia do zarządzania powiązaniami z klientami, tworząc ujednoliconą platformę dla powodzenia sprzedaży.

Funkcja optymalizacji zawartości Highspot zapewnia przedstawicielom handlowym dostęp do najbardziej odpowiedniej i skutecznej zawartości wspierającej sprzedaż, umożliwiając bardziej angażujące interakcje z niestandardowymi klientami.

Oparte na AI wyszukiwanie i rekomendacje dodatkowo upraszczają odkrywanie zawartości, zapewniając, że odpowiednie treści sprzedażowe są zawsze pod ręką.

Highspot zapewnia również szczegółową analizę wykorzystania zawartości sprzedażowej i zaangażowania kupujących, umożliwiając ciągłe doskonalenie strategii wspierania sprzedaży.

Dzięki dodaniu interaktywnych modułów szkoleń sprzedażowych i wsparcia w czasie rzeczywistym, platforma Highspot została zaprojektowana tak, aby wyposażyć zespół sprzedaży w narzędzia potrzebne do osiągnięcia doskonałości w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku rynkowym.

Najlepsze funkcje Highspot

Udostępnianie ekranu

Importowanie zawartości

Tworzenie niestandardowych raportów dotyczących interakcji z potencjalnymi klientami

Dostęp do zaktualizowanej biblioteki zasobów

Rekomendacje oparte na AI

Współpraca wewnętrzna

Limity Highspot

Nauczenie się podstaw może zająć trochę czasu

Ceny Highspot

Skontaktuj się z Highspot w sprawie cen

Niestandardowe oceny klientów Highspot

G2: 4,7/5 (ponad 1000 ocen)

4,7/5 (ponad 1000 ocen) Capterra: 4.6/5 (ponad 40 opinii)

11. Gong

Najlepszy dla wydajności sprzedaży

przez Gong Gong to narzędzie wspierające sprzedaż, zaprojektowane w celu poprawy efektywności i wydajności sprzedaży. Wykorzystuje analitykę konwersacji, aby zapewnić wgląd w wydajność rozmów sprzedażowych i spotkań, pomagając zrozumieć, co działa, a co nie w interakcjach z klientami.

Najlepsze funkcje Gong

Gong oferuje przechwytywanie, transkrypcję i analizę rozmów sprzedażowych i spotkań w czasie rzeczywistym, dostarczając wgląd i skutecznie coachując zespoły sprzedaży.

Gong integruje się z popularnymi systemami CRM.

Platforma oferuje funkcję śledzenia transakcji, która pomaga zespołom sprzedażowym zrozumieć, na jakim etapie cyklu sprzedaży się znajdują.

Limity Gong

Brakuje integracji z niektórymi popularnymi narzędziami sprzedażowymi.

Niektórzy użytkownicy raportowali, że transkrypcje nie są w 100% dokładne.

Ceny Gong

Kontakt w sprawie cen

Gong - niestandardowe oceny klientów

G2: 4.7/5 (5,300+ recenzji)

4.7/5 (5,300+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (520+ opinii)

12. LeadLoft

Najlepszy do generowania leadów

przez LeadLoft LeadLoft to kompleksowe narzędzie wspierające sprzedaż, które pomaga firmom przyspieszyć proces generowania leadów. Oferuje zintegrowaną platformę dla Teams do odkrywania i pielęgnowania potencjalnych klientów, od pierwszego kontaktu do zamknięcia transakcji.

Najlepsze funkcje LeadLoft

LeadLoft dostarcza bazę danych milionów firm, które można zawęzić za pomocą określonych filtrów.

Pozwala użytkownikom na wysyłanie spersonalizowanych i zautomatyzowanych wiadomoście-mail outreach kampanie do potencjalnych klientów.

Oprogramowanie integruje się również z istniejącym CRM, aby zapewnić szczegółową analizę powodzenia kampanii.

Limity LeadLoft

Niektórzy użytkownicy raportowali, że platforma wymaga nauki, aby zrozumieć wszystkie funkcje i możliwości.

Platforma nie oferuje wsparcia telefonicznego, co niektórzy użytkownicy mogą preferować.

Ceny LeadLoft

All-Access: 100 USD/miesiąc (obejmuje 2 użytkowników - dodatkowi użytkownicy to 100 USD/miesiąc za użytkownika)

100 USD/miesiąc (obejmuje 2 użytkowników - dodatkowi użytkownicy to 100 USD/miesiąc za użytkownika) Usługa zarządzana: Kontakt w sprawie cen

Oceny klientów LeadLoft

G2: 5/5 (10+ opinii)

5/5 (10+ opinii) Capterra: n/a

13. Fireflies.ai

Najlepsze narzędzie AI wspierające sprzedaż

przez Fireflies.ai Fireflies.ai to oparte na AI narzędzie wspierające sprzedaż, które automatycznie rejestruje, transkrybuje i wyodrębnia działania ze spotkań. Jest to doskonałe narzędzie dla teamów sprzedażowych, które chcą skupić się na samym spotkaniu, zamiast robić notatki lub ręcznie rejestrować decyzje i elementy działań.

Najlepsze funkcje Fireflies.ai

Dyskusje i decyzje ze spotkań są automatycznie transkrybowane, a kluczowe spostrzeżenia są wyróżniane

Kompleksowe szyfrowanie zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i poufności

Wsparcie dla integracji z większością popularnych narzędzi do wideokonferencji, takich jak Zoom, Google Meet i Microsoft Teams

AI platformy można skonfigurować tak, aby automatycznie uczestniczyła w spotkaniach i sporządzała notatki, zachowując ciszę podczas spotkania

Ograniczenia Fireflies.ai

Niektóre opinie użytkowników sugerują, że transkrypcja AI może zostać ulepszona i czasami wymaga ręcznej korekty

Ograniczone możliwości raportowania w porównaniu do innych narzędzi wspierających sprzedaż na rynku

Ceny Fireflies.ai

**Free

Pro: $18/miesiąc na użytkownika

$18/miesiąc na użytkownika Business: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Fireflies.ai oceny klientów

G2: 4.5/5 (ponad 70 opinii)

4.5/5 (ponad 70 opinii) Capterra: 4/5 (5 opinii)

14. Dropbox Sign

Najlepszy do zarządzania umowami

przez Znak Dropbox Dropbox Sign oferuje prosty sposób wysyłania, podpisywania i zarządzania kontraktami, umowami i innymi prawnie wiążącymi dokumentami. To narzędzie wspierające sprzedaż upraszcza proces podpisywania dla Ciebie i Twoich klientów, ułatwiając obsługę nawet dużych ilości umów sprzedaży.

Najlepsze funkcje Dropbox Sign

Łatwy w użyciu interfejs do tworzenia i wysyłania dokumentów do podpisu

Przyjazne dla użytkownika narzędzia do zarządzania i śledzenia statusu dokumentów

Płynna integracja z innymi narzędziami i aplikacjami Dropbox oraz wsparcie dla różnych formatów plików, w tym PDF, Word i Excel

Kontrola administracyjna zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa, a platforma pozostaje zgodna z kluczowymi przepisami i standardami branżowymi

Limity Dropbox Sign

Niektórzy użytkownicy raportowali limity funkcji niestandardowych

Brak bezpłatnej wersji próbnej lub darmowej, co może zniechęcić mniejsze firmy do wypróbowania produktu

Cennik Dropbox Sign

Free Forever

Essentials : 15 USD/miesiąc

: 15 USD/miesiąc Dropbox + eSign : $24.99/miesiąc

: $24.99/miesiąc Standard : Od 25 USD/miesiąc

: Od 25 USD/miesiąc Premium: Kontakt w sprawie cen

Oceny klientów Dropbox Sign

G2 : 4.7/5 (ponad 2 000 recenzji)

: 4.7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,300+ recenzji)

15.SalesRabbit

Najlepszy dla zespołów sprzedaży "od drzwi do drzwi

przez SalesRabbit SalesRabbit to oprogramowanie wspierające sprzedaż, które koncentruje się na pomaganiu zespołom sprzedaży w terenie i sprzedaży obwoźnej w zwiększaniu ich wydajności. Dostarcza narzędzia do śledzenia generowania leadów, zarządzania i przypisywania terytoriów oraz analizowania wyników sprzedaży.

Najlepsze funkcje SalesRabbit

Platforma dostarcza usprawniony system zarządzania potencjalnymi klientami.

Oferuje funkcje przypisywania terytoriów sprzedaży i śledzenia lokalizacji zespołów sprzedażowych w czasie rzeczywistym.

Dostawca skutecznej analizy wydajności zespołu sprzedaży, oferujący wgląd w celu poprawy strategii sprzedaży.

Limity SalesRabbit

Niektórzy użytkownicy raportowali, że aplikacja mobilna jest powolna i czasami nie reaguje.

Ograniczone możliwości integracji z innym oprogramowaniem sprzedażowym mogą okazać się przeszkodą dla niektórych użytkowników.

Ceny SalesRabbit

Lite : Free Forever

: Free Forever Team : $25/miesiąc

: $25/miesiąc Pro : $35/miesiąc

: $35/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

SalesRabbit - niestandardowe oceny klientów

G2 : 4.5/5 (300+ opinii)

: 4.5/5 (300+ opinii) Capterra: 4.2/5 (100+ recenzji)

Jak narzędzia wspierające sprzedaż mogą pomóc Twojemu Businessowi?

Usprawniony proces sprzedaży

Dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań i organizowaniu niezbędnych materiałów sprzedażowych, narzędzia wspierające sprzedaż znacznie skracają czas, jaki przedstawiciele handlowi spędzają na obowiązkach administracyjnych, pozwalając im skupić się bardziej na sprzedaży.

Lepsze dostosowanie sprzedaży i marketingu

Narzędzia te pomagają wypełnić lukę między zespołami sprzedaży i marketingu, zapewniając wszystkim stronom dostęp do tych samych zaktualizowanych materiałów i danych, promując jednolite podejście do angażowania potencjalnych klientów i niestandardowych klientów.

Ulepszone szkolenia i wdrażanie

Dzięki kompleksowym funkcjom, które obejmują moduły szkoleniowe i śledzenie wyników, oprogramowanie wspierające sprzedaż przyspiesza proces wdrażania pracowników proces wdrażania nowych pracowników i wspiera ciągły rozwój wśród doświadczonych specjalistów ds. sprzedaży.

Spostrzeżenia oparte na danych

Platformy wspierające sprzedaż, wyposażone w funkcje analityczne i raportowania, zapewniają cenny wgląd w zachowania kupujących i wyniki sprzedaży, umożliwiając teamom doskonalenie strategii i poprawę wyników.

Zwiększony wskaźnik wygranych

Dzięki wyposażeniu przedstawicieli handlowych w odpowiednie narzędzia i informacje we właściwym czasie, oprogramowanie wspierające sprzedaż może znacznie poprawić skuteczność sprzedaży, co zwiększa prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji.

Zwiększ przychody swojego biznesu dzięki konfigurowalnym narzędziom wspierającym sprzedaż

Wdrażając te wysoce konfigurowalne narzędzia wspierające sprzedaż, odblokujesz świat możliwości dla skutecznego zarządzania teamami sprzedażowymi i katapultowanie wyników sprzedaży na nowe wyżyny.

ClickUp jest niekwestionowanym mistrzem wśród narzędzi wspierających sprzedaż, a jego wpływ na Twój zespół sprzedażowy będzie niezaprzeczalny. Rozpocznij bezpłatny obszar roboczy ClickUp i poznaj przyszłość narzędzi wspierających sprzedaż!