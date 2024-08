10 bezpłatnych szablonów ofert cenowych dla firm w programach Word i Excel

Sporządzanie dokładnych wycen zleceń dla potencjalnych klientów jest kluczem dla każdego biznesu, który dostarcza usługi z niestandardowymi cenami. Profesjonalna wycena daje klientom jasny obraz tego, ile będą musieli zapłacić zakres prac i ile to będzie kosztować - co pomoże im zdecydować, czy skorzystać z usług firmy.

Zamiast zaczynać od zera za każdym razem, doświadczeni ludzie biznesu używają szablonów wycen. Oszczędza to czas, zapewnia spójność wszystkich ofert i zmniejsza margines błędu. Ponadto wyglądają one profesjonalnie, co pomaga budować zaufanie wśród potencjalnych klientów. 😊

Dzięki tej liście szablonów ofert cenowych dla ClickUp, Word i Excel możesz znaleźć odpowiedni punkt wyjścia dla typów wycen zadań, które wysyłasz do klientów.

Co to jest szablon wyceny?

Szablon wyceny to wstępnie sformatowany dokument zawierający informacje o usłudze i jej koszcie. Jest on konfigurowalny i dostarczany z gotowymi szczegółami, które pozostają niezmienne między zadaniami, dzięki czemu można szybko wprowadzić tylko nowe informacje i przejść do pracować szybciej . ✨

Korzystając z szablonu, nie musisz wymyślać koła na nowo za każdym razem, gdy wysyłasz ofertę. Za pierwszym razem, gdy korzystasz z szablonu oferty cenowej, wprowadzasz wszystkie dane biznesowe, takie jak nazwa firmy, logo firmy, dane kontaktowe i linki do mediów społecznościowych, a następnie zapisujesz ten szablon do wykorzystania w przyszłości.

Następnie możesz utworzyć dowolną liczbę niestandardowych wycen, po prostu wypełniając zmienne informacje, takie jak szacunkowe koszty materiałów i oczekiwane godziny pracy.

Co składa się na dobry szablon wyceny?

Istnieją pewne funkcje, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze najlepszych darmowych szablonów wycen dla swojego biznesu:

Powinien wyglądać profesjonalnie i mieć ustawione oczekiwania, aby pomóc uniknąć późniejszych nieporozumień

Jeśli pracujesz z innymi osobami, szablon powinien umożliwiać współpracę podczas przygotowywania wycen

Oprócz informacji o firmie, szablon powinien zawierać przestrzeń na nazwę klienta, numer oferty, datę oferty i termin ważności

Szablon powinien zawierać kilka elementów, każdy z powiązanym kosztem, aby dostawca mógł dobrze zrozumieć, co się z tym wiąże - choć nadal może być konieczne załączenie bardziej szczegółowego dokumentuzakres projektu do wyceny

Całkowity koszt powinien być wyczyszczony, wraz z warunkami płatności

Dokument powinien być w formacie, który jest łatwy w użyciu - npDokument ClickUpszablon Dokumentów Google, Worda lub Excela

Może również zawierać linię podpisu dla klienta w celu zatwierdzenia wyceny

Najlepsze szablony integrują się z innymi szablonamioprogramowaniem do zarządzania dokumentami lubnarzędzia do zarządzania zadaniami ułatwiające cykl pracy

10 szablonów ofert biznesowych do wykorzystania w 2024 roku

Przy niezliczonych szablonach ofert, największym wyzwaniem jest znalezienie tego, który będzie dla Ciebie najlepszy.

Zastanów się, jaki rodzaj biznesu prowadzisz, jakiego poziomu szczegółowości wymagają twoje oferty i w jakim formacie wolisz pracować. Zastanów się również, czy do zrobienia będzie samodzielny dokument, czy też chcesz zintegrować go z szerszym cyklem pracy.

Przyjrzyjmy się niektórym z najlepszych szablonów wycen dla zespołów z różnych branż.

1. Szablon formularza wyceny od ClickUp

Szablon formularza ofertowego ClickUp

Szablon Szablon formularza ofertowego ClickUp pomaga w łatwym tworzeniu, śledzeniu i monitorowaniu ofert. Przeprowadzi Cię przez proces tworzenia oferty od początku do końca, usprawniając cykl pracy .

Ten szablon oferty zadaje wszystkie właściwe pytania, aby pomóc Ci skutecznie zebrać informacje, których potrzebujesz od swoich klientów w tym ich imię i nazwisko, dane kontaktowe i wszelkie szczególne wymagania. Następnie możesz wykorzystać te informacje do dokładnego oszacowania godzin i kosztów materiałów oraz ustalenia oś czasu dla projektu. Pola niestandardowe ClickUp , takie jak Stawka godzinowa, Wymagana liczba godzin i Liczba pracowników sprawiają, że szablon ten jest jeszcze bardziej bogaty w informacje i wartościowy dla Twojego zespołu.

Wprowadź odpowiednie informacje dotyczące zlecenia, dodaj swoje warunki, a otrzymasz profesjonalnie wyglądającą ofertę sprzedaży, która zrobi świetne wrażenie na kliencie.

Współpraca z członkami zespołu w celu wygenerowania lub sfinalizowania oferty jest również bardzo prosta. Wystarczy utworzyć zadanie i termin dla każdej oferty, a następnie przypisać zadania do określonych członków zespołu. Wyceny mogą być następnie wewnętrznie sprawdzane i zatwierdzane przy użyciu niestandardowych statusów zadań, takich jak W trakcie, Gotowe, Weryfikowane, Wysłane lub Odrzucone, dzięki czemu zawsze wiesz, na jakim etapie procesu się znajdują.

ClickUp pomaga nawet wysłać e-mail do klienta z załączoną ofertą sprzedaży. Następnie można ustawić powtarzające się zadanie, aby przypomnieć o konieczności skontaktowania się z klientem. 🙋‍♀️

2. Szablon zapytania ofertowego od ClickUp

Szablon zapytania ofertowego ClickUp

Żadna osoba ani firma nie jest w stanie zrobić wszystkiego sama, a czasami trzeba poprosić o propozycje od innych dostawców w celu wsparcia projektu.

Zacznij od określenia celów swojego projektu oraz określenia osi czasu i budżetu, aby potencjalni dostawcy mogli zdecydować, czy chcą złożyć ofertę na wykonanie prac. Następnie można skorzystać z Szablon zapytania ofertowego ClickUp aby wysłać zapytanie o wycenę usługi.

Szablon zawiera dane Twojej firmy, a także informacje o potencjalnym dostawcy i kliencie. Sprzedawca może następnie wypełnić informacje o tym, co może dostarczyć wraz z powiązanymi kosztami. Może również dołączyć wszelkie specjalne instrukcje, takie jak warunki płatności lub metody płatności.

Po otrzymaniu wszystkich ofert cenowych można je łatwo porównać, aby zdecydować, kto będzie najlepiej pasował do danego projektu. 📚

Sprawdź naszą listę najlepszych_ **Oprogramowanie do zarządzania dostawcami !

3. Szablon oferty Microsoft Word by Template.net

przez szablon.net

Ten konfigurowalny szablon oferty jest prosty, ale skuteczny. Sprawdza się dobrze, jeśli dostarczany produkt lub usługa są dość proste, ale może nie być idealny do bardziej złożonych ofert.

Szablon zawiera przestrzeń na dane firmy i klienta. Następnie można udokumentować dostarczane elementy i wszelkie szczegóły, wraz z ceną jednostkową, ilością i kwotą. Istnieje również niewielka przestrzeń na niektóre warunki, a także linia podpisu w celu zaakceptowania oferty.

Szablon oferty cenowej można wykorzystać w programach Word, Excel, Arkusze Google, Dokumenty Google, Apple Numbers, Apple Pages lub jako dokument PDF. Można go również wydrukować, dzięki czemu podczas spotkania z klientem można mieć pod ręką papierową kopię. 📋

4. Szablon oferty budowlanej Microsoft Word by Template.net

przez szablon.net

Gdy prowadzisz złożony projekt budowlany, oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi może zaoszczędzić czas i energię. Zanim jednak do tego dojdziesz, musisz uzyskać podpisaną przez klienta wycenę projektu budowlanego.

W tym miejscu przydaje się ten szablon oferty budowlanej. Prowadzi on przez szczegółowy podział wszystkich wydatków, w tym sprzętu, materiałów i usług. 🏗️

Ten szablon oferty jest już sformatowany w celu stworzenia profesjonalnie wyglądającego dokumentu i można go łatwo edytować. Po jego zakończeniu można przedstawić go klientowi do dalszej dyskusji, a następnie łatwo wprowadzić wszelkie niezbędne zmiany w celu ostatecznego zatwierdzenia.

Szablon można pobrać w formacie Word lub Excel, a także w formatach Google lub Apple.

5. Szablon oferty w programie Excel autorstwa Vertex42

przez Vertex42

Ten darmowy szablon wyceny w Excelu jest oparty na szablonie faktury, z kilkoma modyfikacjami. Możesz wybrać jeden z dwóch różnych wzorów - choć tylko drugi pozwala na wprowadzenie ilości i kosztów jednostkowych - i pobrać go w formacie Excel lub Arkusze Google.

Wystarczy wpisać dane firmy i klienta. Jeśli wybrałeś pierwszy wzór, opisz usługę lub produkt, który dostarczasz, pokaż, czy podlega opodatkowaniu, czy nie, i podaj swoją ofertę cenową dla tego elementu. Możesz również określić ewentualne rabaty.

Jeśli wybrałeś drugą opcję, podaj listę ilości i cen jednostkowych.

Jest też przestrzeń na kilka warunków i danych kontaktowych na wypadek, gdyby klient miał zapytania przed podpisaniem umowy.

6. Szablon do zarządzania finansami od ClickUp

Szablon do zarządzania finansami ClickUp

Bez względu na to, jak duży lub mały jest Twój Business Szablon do zarządzania finansami ClickUp pomaga być na bieżąco z ofertami usług i wszystkimi innymi sprawami finansowymi. Free szablony zawierają konfigurowalne opcje ofert i faktur, a także rozwiązanie księgowe.

Twórz i śledź oferty cenowe, korzystając ze statusów takich jak Gotowe do przesłania, Przesłane do klienta, Odrzucone przez klienta i Zaakceptowane przez klienta. Na pierwszy rzut oka widać, które faktury są jeszcze Do zrobienia, które są W trakcie realizacji, a które są Zakończone.

Dodatkowo, możesz również zarządzać wydatkami, w tym zamówieniami zakupu, płatnościami i zwrotami, a także prowadzić spis oferowanych produktów i usług. Automatyzacja niektórych zadań usprawnia cykl pracy, oszczędzając czas i utrzymując wszystko na właściwym torze.

Z łącznie 28 statusami, czterema Widoki ClickUp i siedem ClickApp dostępne do pracy, będziesz miał bardzo jasny obraz tego, co dzieje się w różnych obszarach Twojego biznesu. 👀

7. Ogólny szablon umowy o świadczenie usług od ClickUp

Wyjaśnij swoje powiązania z klientami i dostawcami dzięki szablonowi ClickUp Generic Service Agreement Template

Wyjaśnij swoje powiązania z klientami i dostawcami za pomocą szablonu Ogólny szablon umowy o świadczenie usług ClickUp .

Niezależnie od tego, czy generujesz ofertę cenową jako dostawca, czy prosisz o nią innego sprzedawcę, dobrze jest dokładnie wiedzieć, na czym może polegać takie powiązanie.

Gdy relacje i oczekiwania są jasno opisane na piśmie na początku projektu, jest bardziej prawdopodobne, że każdy wywiąże się ze swojej części umowy. Znacznie zmniejsza to również szanse na późniejsze nieporozumienia. 🤝

Ten darmowy szablon wyceny pomaga w ustaleniu szczegółów umowy. Zawiera podstawowe sekcje do pracy, a następnie można usunąć niepotrzebne sekcje i dodać dodatkowe sekcje dla konkretnego projektu.

Twój umowa serwisowa powinna zawierać szczegółowe informacje na temat rezultaty są. Powinien również zawierać informacje o tym, kto jest odpowiedzialny za poszczególne elementy projektu i kto jest właścicielem wszelkich wykorzystywanych lub tworzonych zasobów - na przykład sprzętu lub własności intelektualnej.

Można również dodać oś czasu, ceny i warunki płatności. A jeśli potencjalnymi problemami są poufność lub bezpieczeństwo, należy je również uwzględnić.

8. Szablon umowy o świadczenie usług przez ClickUp

Zapoznaj się ze szczegółami powiązań z klientem dzięki szablonowi głównej umowy o świadczenie usług ClickUp

Szablon Szablon umowy o świadczenie usług przez ClickUp ma podobną koncepcję do szablonu ogólnego z powyższej listy, ale jest napisany bardziej z perspektywy ciebie jako dostawcy usług. Jest on również bardziej szczegółowy, więc nadaje się do bardziej złożonych projektów.

Na przykład, szablon ten wyjaśnia, że jesteś niezależnym wykonawcą -a nie pracownikiem lub agentem. Nie przewiduje również wyłączności, więc każda ze stron może pracować w podobny sposób z innymi stronami.

Ponadto szablon ten zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu rozwiązywania sporów, a także wszelkich opłat prawnych poniesionych w ramach tego procesu. Pozwala on również na stosowanie podpisów elektronicznych, które są obecnie bardzo powszechne w transakcjach Business.

Oprócz samej umowy, istnieje strona opisująca konkretne usługi, które zgadzasz się świadczyć i które koszty zostaną zwrócone. Istnieje również dodatkowa strona, na której znajduje się lista materiałów i sprzętu, które zostaną dostarczone przez każdą ze stron.

Do zrobienia, wszystkie podstawy zostaną pokryte. 🙌

9. Szablon propozycji usług od ClickUp

Szablon propozycji usług ClickUp

Szablon Szablon propozycji usług ClickUp to darmowy szablon oferty sprzedaży - i wiele więcej. Zasadniczo jest to dokument sprzedażowy, który mówi potencjalnym klientom, co możesz dla nich zrobić i dlaczego masz kwalifikacje do rozwiązania ich problemów lub osiągnięcia ich celów.

Wycena usługi zawiera miejsce na udokumentowanie przeglądu projektu, udowadniając, że rozumiesz, co należy zrobić. Następnie jest sekcja, w której dostawca może przedstawić informacje na temat swojej firmy, aby zbudować wiarygodność i zaufanie klienta.

Następnie możesz przejść do konkretnych celów i opisać swoje podejście, rezultaty i wszelkie zależności. Na koniec dostawca przedstawi szczegółową ofertę cenową, którą klient może podpisać w wyznaczonej przestrzeni. 📝

10. Szablon propozycji budżetu od ClickUp

Szablon propozycji budżetu ClickUp

Szablon Szablon propozycji budżetu od ClickUp jest o pieniądzach. Jego celem jest przekonanie interesariuszy, że projekt jest warty sfinansowania, a następnie uzyskanie ich zgody na jego realizację proponowanego budżetu .

Zacznij od przeglądu projektu i jego korzyści. Następnie należy rozbić poszczególne elementy i szczegółowo opisać każdy z nich, w tym konkretne koszty.

Na przykład, na stronie Personel znajduje się lista Zespołu projektowego i ocena, ile godzin pracy będzie wymagane od każdego z nich. Znajdziesz tam również listę Uczestników projektu i przydzielisz budżet każdemu z nich. Na stronie Materiały i sprzęt opiszesz dokładnie, co będziesz musiał kupić lub kogo zatrudnić, aby upewnić się, że projekt odniesie powodzenie.

Do zrobienia, interesariusze powinni mieć jasny obraz tego, co dokładnie proponujesz i być przekonani, że jest to warte budżetu. 💸

Zoptymalizuj cykl pracy dzięki szablonom ofert

Pozyskiwanie nowych klientów to pierwszy i najważniejszy krok dla każdego właściciela Business. Optymalizacja tego procesu w celu zaoszczędzić czas a wysiłek ma wiele sensu!

Najlepszym sposobem do zrobienia tego jest skorzystanie z darmowego szablonu oferty cenowej.

Po wprowadzeniu wszystkich danych firmy do szablonu, wszystko, co musisz zrobić, to wypełnić pozycje, które chcesz wycenić, a otrzymasz profesjonalny dokument wyceny, który za każdym razem zapewni Ci wiarygodność i (miejmy nadzieję) nowy biznes. 🤩

Oprócz szablonów opisanych w tym artykule, ClickUp oferuje setki innych szablonów funkcji zarządzania pracą , ogromna Biblioteka szablonów i powyżej 1,000 integracji aby pomóc Ci prowadzić swój Business. To kompleksowy sklep, który pomaga zoptymalizować wszystkie procesy, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co naprawdę ważne: dbaniu o klientów i zwiększaniu zysków. ✨ Zarejestruj się w ClickUp już dziś!