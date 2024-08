10 najlepszych systemów oprogramowania do zarządzania dostawcami w 2024 roku

Wyprzedzenie konkurencji wymaga płynnej koordynacji różnych sprzedawców i dostawców. Ale spójrzmy prawdzie w oczy: Zarządzanie dostawcami może być trudnym zadaniem! Od śledzenia zamówień i monitorowania wydajności po zapewnienie terminowych dostaw i negocjowanie umów, nawet najbardziej doświadczeni właściciele firm mogą czuć się przytłoczeni.

Na szczęście wraz z postępem technologicznym pojawiają się rozwiązania, które pomagają usprawnić te niezbędne procesy biznesowe. W 2024 roku rynek jest zalany oprogramowaniem do zarządzania dostawcami, z których każde obiecuje zrewolucjonizować sposób interakcji Business z dostawcami. Ale skąd masz wiedzieć, które oprogramowanie do zarządzania dostawcami pasuje do unikalnych potrzeb Twojej organizacji?

W tym artykule omówimy 10 najlepszych systemów do zarządzania dostawcami w 2024 roku, które przekształcają rynek zarządzanie umowami i umożliwienie firmom przejęcia kontroli nad relacjami z dostawcami, jak nigdy dotąd.

Czym jest oprogramowanie do zarządzania dostawcami?

Oprogramowanie do zarządzania dostawcami to cyfrowe narzędzie zaprojektowane w celu usprawnić proces zarządzania i koordynowania relacji z dostawcami. Jest to integralna część zarządzania łańcuchem dostaw i odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu, że Business może efektywnie współpracować ze swoimi dostawcami.

Jak wybrać najlepszy system zarządzania dostawcami

Wybierając odpowiednie oprogramowanie do zarządzania dostawcami dla swojego biznesu, należy wziąć pod uwagę te kluczowe czynniki i dostosować je do konkretnych wymagań i celów związanych z zarządzaniem relacjami z dostawcami.

Centralna baza danych dostawców : Kompleksowa baza danych dostawcówbaza danych która konsoliduje wszystkie relacje z dostawcami w jednym miejscu, ułatwiając dostęp, aktualizację i śledzenie szczegółów dotyczących dostawców

: Kompleksowa baza danych dostawcówbaza danych która konsoliduje wszystkie relacje z dostawcami w jednym miejscu, ułatwiając dostęp, aktualizację i śledzenie szczegółów dotyczących dostawców Usprawnione wdrażanie dostawców: Poszukaj oprogramowania do zarządzania dostawcami, któreupraszcza procesy zaopatrzeniazmniejszając obciążenia administracyjne i przyspieszając czas potrzebny na wdrożenie nowych dostawców

Poszukaj oprogramowania do zarządzania dostawcami, któreupraszcza procesy zaopatrzeniazmniejszając obciążenia administracyjne i przyspieszając czas potrzebny na wdrożenie nowych dostawców Zarządzanie umowami: Skuteczne funkcje zarządzania umowami są koniecznością. System zarządzania dostawcami powinien umożliwiać tworzenie, przechowywanie i zarządzanie umowami z dostawcami, zapewniając jednocześnie terminowe powiadomienia o przedłużeniu i rozwiązaniu umowy

Skuteczne funkcje zarządzania umowami są koniecznością. System zarządzania dostawcami powinien umożliwiać tworzenie, przechowywanie i zarządzanie umowami z dostawcami, zapewniając jednocześnie terminowe powiadomienia o przedłużeniu i rozwiązaniu umowy Śledzenie wydajności: Możliwość monitorowania wydajności dostawców za pomocą kluczowych wskaźników wydajności (KPI) ma kluczowe znaczenie dla oceny ich wydajności i zapewnienia, że spełniają oni standardy biznesowe

Możliwość monitorowania wydajności dostawców za pomocą kluczowych wskaźników wydajności (KPI) ma kluczowe znaczenie dla oceny ich wydajności i zapewnienia, że spełniają oni standardy biznesowe Narzędzia do komunikacji i współpracy : Poszukaj funkcji zarządzania umowami z płynną komunikacją i współpracą z dostawcami, w tym przesyłania wiadomości, udostępniania dokumentów i informacji zwrotnych na temat wydajności

: Poszukaj funkcji zarządzania umowami z płynną komunikacją i współpracą z dostawcami, w tym przesyłania wiadomości, udostępniania dokumentów i informacji zwrotnych na temat wydajności Możliwości integracji : Twoje rozwiązanie do zarządzania dostawcami powinno płynnie integrować się z istniejącymi systemami, takimi jak księgowość i zapasy, aby uniknąć silosów danych i usprawnić operacje

: Twoje rozwiązanie do zarządzania dostawcami powinno płynnie integrować się z istniejącymi systemami, takimi jak księgowość i zapasy, aby uniknąć silosów danych i usprawnić operacje Opcje dostosowywania: Każdy Business ma unikalne potrzeby, dlatego też możliwość dostosowania systemu zarządzania dostawcami do konkretnego cyklu pracy jest bardzo korzystna

10 najlepszych programów do zarządzania dostawcami w 2024 roku

Dzięki dokładnej ocenie tych 10 najlepszych systemów zarządzania dostawcami możesz podjąć świadomą decyzję, która doprowadzi do płynniejszych interakcji z dostawcami, poprawy wydajności i ostatecznie lepszych wyników biznesowych.

1. ClickUp - Najlepsze rozwiązanie do automatyzacji wielu procesów Business

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

Na szczycie naszej listy znajduje się ClickUp, kompleksowa platforma wydajności, która umożliwia automatyzację wielu procesów, w tym zarządzania dostawcami. Oferuje odpowiednie szablony i listy kontrolne do zarządzania kontrahentami , w tym główne listy dostawców, formularze gromadzenia informacji, umowy, umowy biznesowe i nie tylko. Te gotowe do użycia plany ułatwiają każdemu dedykowanemu menedżerowi konta ustawienie i efektywne zarządzanie obciążeniami pracą.

Zbuduj system zarządzania dostawcami za pomocą Szablon Vendor Retro , który pomaga zebrać odpowiednie informacje do wykorzystania w studium przypadku partnerstwa. Oprócz oferowania krytycznych możliwości zarządzania dostawcami, ClickUp służy jako CRM umożliwiając bezproblemową obsługę klienta i zarządzanie projektami !

ClickUp najlepsze funkcje

Ocena dostawców i śledzenie wskaźników za pomocą szablonu listy kontrolnej do zarządzania dostawcami ClickUp

Limity ClickUp

Nie wszystkie krytyczne funkcje są dostępne w wersji mobilnej

Zwykle ma stromą krzywą uczenia się na początku

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise:Kontakt w sprawie cen *ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

Oceny klientów ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 6 700 opinii)

4,7/5 (ponad 6 700 opinii) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 600 opinii)

2. Connecteam - najlepsze rozwiązanie do zarządzania pracownikami bez biurka

przez Connecteam Connecteam to niestandardowy system zarządzania dostawcami dla pracowników, którzy nie siedzą za biurkiem do zrobienia swojej pracy - w tym pracowników służby zdrowia, pracowników budowlanych, kelnerów i innych.

Chociaż Connecteam nie został pierwotnie zaprojektowany do zarządzania dostawcami, posiada pewne funkcje, które można wykorzystać do tego zadania, od zarządzania dokumentami po wdrażanie, katalog firm i zarządzanie zadaniami.

Najlepsze funkcje Connecteam

Komunikacja wewnętrzna za pośrednictwem czatu w aplikacji

Raportowanie za pomocą list kontrolnych i formularzy

Cyfrowe kursy onboardingowe do szkolenia dostawców w zakresie firmowych cykli pracy

Cyfrowa książka telefoniczna do organizowania, wyszukiwania i kontaktowania się z kluczowymi dostawcami

Limity Connecteam

Dostęp do krytycznych - i niektórych podstawowych - funkcji wymaga zbyt wielu aktualizacji

Sporadyczne opóźnienia podczas przesyłania dużych plików graficznych do systemu zarządzania dostawcami

Funkcje administracyjne nie są dostosowane do urządzeń mobilnych

Ceny Connecteam

Small Business : $0 na zawsze (dla maksymalnie 10 użytkowników)

: $0 na zawsze (dla maksymalnie 10 użytkowników) Podstawowy : $29/miesiąc (dla pierwszych 30 użytkowników + $0.5/miesiąc za każdego dodatkowego użytkownika)

: $29/miesiąc (dla pierwszych 30 użytkowników + $0.5/miesiąc za każdego dodatkowego użytkownika) Zaawansowany : $49/miesiąc (dla pierwszych 30 użytkowników + $1,5/miesiąc za każdego dodatkowego użytkownika)

: $49/miesiąc (dla pierwszych 30 użytkowników + $1,5/miesiąc za każdego dodatkowego użytkownika) Expert: $99/miesiąc (dla pierwszych 30 użytkowników + $3/miesiąc za dodatkowego użytkownika)

Connecteam - niestandardowe oceny klientów

G2 : 4.3/5 (30+ recenzji)

: 4.3/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 200 recenzji)

3. Beeline - najlepsze rozwiązanie do efektywnego zarządzania zewnętrznymi partnerami i konsultantami

przez Beeline Beeline to rozszerzone rozwiązanie do zarządzania dostawcami, które umożliwia firmom efektywne zarządzanie partnerami zewnętrznymi, takimi jak pracownicy tymczasowi, konsultanci, pracownicy tymczasowi i dostawcy. Dzięki systemowi zarządzania dostawcami, takiemu jak Beeline, można zautomatyzować wiele aspektów procesu oceny i selekcji dostawców, ostatecznie obniżając wydatki, poprawiając wydajność i skracając czas poświęcany na podejmowanie decyzji.

Najlepsze funkcje Beeline

Globalna analiza siły roboczej

Zamówienia na usługi

Bezpośrednie pozyskiwanie i pule talentów

Śledzenie zasobów

Bezpieczeństwo danych

Rozszerzone połączenie pracowników

Beeline limits

Niektórzy użytkownicy uważają, że raportowanie jest nieelastyczne

Analityka jest zbyt limitowana, według kilku recenzentów

Ceny Beeline

Skontaktuj się z Beeline w sprawie cen

Oceny klientów Beeline

G2 : 3.7/5 (30+ opinii)

: 3.7/5 (30+ opinii) Capterra: 4.3/5 (10 recenzji)

4. SAP Fieldglass - najlepsze rozwiązanie do zarządzania dostawcami oferującymi specjalistyczne usługi

przez SAP Fieldglass SAP Fieldglass to oprogramowanie do zarządzania dostawcami, które pomaga organizacjom łatwo znaleźć, zweryfikować i zakontraktować dostawców oferujących specjalistyczne usługi. Dzięki SAP Fieldglass firmy mogą łatwo skalować swoją listę dostawców w górę lub w dół, aby usprawnić swoje działania i szybko osiągnąć wyniki biznesowe.

SAP Fieldglass to idealne rozwiązanie do zarządzania dostawcami dla firm z różnych branż, w tym motoryzacyjnej, produktów konsumenckich, bankowości, handlu detalicznego i innych.

Najlepsze funkcje SAP Fieldglass

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP)

Narzędzia do zarządzania łańcuchem dostaw, finansami i wydatkami

Funkcje zarządzania kapitałem ludzkim

Oprogramowanie CRM i rozwiązania z zakresu obsługi klienta zapewniające wgląd w cały łańcuch wartości

Rozszerzony plan i analiza

SAP Fieldglass limits

Nieco wysokie koszty wdrożenia

Potencjalne wyzwania związane z integracją z istniejącymi narzędziami w porównaniu z rozwiązaniami do zarządzania innych dostawców

Czasami powolne lub uciążliwe w użyciu, zwłaszcza podczas aktualizacji danych pracowników

Złożona, ręczna weryfikacja kilku funkcji

Ceny SAP Fieldglass

Skontaktuj się z SAP w sprawie cen

Oceny niestandardowe SAP Fieldglass

G2 : 4.5/5 (290+ opinii)

: 4.5/5 (290+ opinii) Capterra: 4.1/5 (ponad 70 opinii)

5. Genuity - Najlepsza w zarządzaniu zasobami technologicznymi i powiązaniami z dostawcami

przez Genuity Genuity to kompleksowe narzędzie do zarządzania dostawcami, które umożliwia płynne pozyskiwanie dostawców, dokonywanie odpowiednich zakupów i zarządzanie zasobami technologicznymi. Dzięki krytycznym funkcjom zarządzania zasobami i dostawcami Genuity można zarządzać cyklem życia technologii w firmie i podejmować lepsze, oparte na danych decyzje biznesowe.

Najlepsze funkcje Genuity

SaaS/Zarządzanie dostawcami

Zarządzanie umowami i zasobami

Zarządzanie telekomunikacją

Dział pomocy IT

Monitorowanie sieci

Ograniczenia Genuity

Brak możliwości zmiany daty na biletach

Ograniczone połączenie modułów

Brak możliwości oznaczania formularzy logo firmy

Brak funkcji dodawania domyślnych filtrów biletów

Limit integracji w porównaniu do innych systemów zarządzania dostawcami

Ceny Genuity

Wersja próbna Free

Płatne: $29.99/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

Oceny klientów Genuity

G2 : 4.8/5 (50+ recenzji)

: 4.8/5 (50+ recenzji) Capterra: 5/5 (3 opinie)

6. Onspring - najlepsze rozwiązanie do automatyzacji złożonych procesów zarządzania dostawcami

przez Onspring Onspring oferuje zautomatyzowane rozwiązania biznesowe do zarządzania dostawcami, minimalizowania ryzyka związanego z dostawcami, zarządzania incydentami i utrzymywania organizacji w stanie gotowości do audytu. Ta platforma do zarządzania dostawcami umożliwia organizacjom rozwiązywanie złożonych problemów, upraszcza powtarzalne czynności biznesowe i ułatwia zarządzanie dostawcami zarządzanie procesami procesów i wdrożenie automatyzacji oszczędzającej zasoby.

Ponadto wdrożenie platformy do zarządzania dostawcami Onspring jest łatwe, ponieważ wykorzystuje ona programowanie bez użycia kodu, umożliwiając każdemu użytkownikowi przeciąganie i upuszczanie elementów w celu tworzenia cykli pracy, aplikacji, pulpitów i innych.

Najlepsze funkcje Onspring

Raportowanie w czasie rzeczywistym w tabelach, na wykresach i mapach

Automatyzacja powiadomień e-mail, SMS i Slack

Udostępnianie list i dynamicznych dokumentów

Funkcje kontroli dostępu regulujące użytkowników, którzy mogą tworzyć, czytać, edytować lub usuwać elementy

Zarządzanie zasadami, ryzykiem i dostawcami

Limity Onspring

Trudności z dostępem do danych z różnych sekcji platformy

Niezgrabna funkcja limitu czasu

Nieelastyczne rozmiary pól dla raportów pulpitu nawigacyjnego

Ograniczony dostęp dla osób niebędących użytkownikami

Stroma krzywa uczenia się

Ceny Onspring

Skontaktuj się z Onspring w sprawie cen

Niestandardowe oceny klientów Onspring

G2 : 4.8/5 (40+ opinii)

: 4.8/5 (40+ opinii) Capterra: 4.8/5 (ponad 50 recenzji)

7. Precoro - najlepsze rozwiązanie do efektywnego zarządzania wydatkami i dostawcami

przez Precoro Precoro to system zarządzania wydatkami, który pomaga firmom efektywniej zarządzać wydatkami, dzięki funkcjom płynnego żądania, zatwierdzania i kontrolowania zamówień zakupu. Dzięki różnym poziomom cenowym jest idealny dla małych Business, firm średniej wielkości i Enterprise, które chcą usprawnić swoje relacje z dostawcami i płatności.

Dzięki Precoro organizacje uzyskują również dostęp do przydatnych zasobów, takich jak kalkulator zwrotu z inwestycji w zobowiązania, szablon matrycy zatwierdzeń, szablon strategii procesu zaopatrzenia i wiele innych.

Najlepsze funkcje Precoro

Tworzenie, gromadzenie i zarządzanie wnioskami o zakup

Integracja z QuickBooks, Slack, NetSuite i nie tylko

Planowanie, kontrola i automatyzacja dostawców i zapasów

Rozwiązania do zarządzania wydatkami korporacyjnymi

Niestandardowe raportowanie do analizy danych zakupowych

Narzędzia do przesyłania i obsługi zapasów

Możliwość dodawania lub zapraszania dostawców

Elastyczne i konfigurowalne dodawanie nowych ról, warunków zatwierdzania i pól dokumentów

Limity Precoro

Niezgrabny obieg paragonów i zamówień zakupu

Brak możliwości edycji wersji roboczych faktur przez administratorów

Niestandardowa baza dostawców jest słaba

Pola filtrów nie mają podtytułów

Zamówienia zakupu nie mogą być wyświetlane jako obrazy

Precoro pricing

Dla mniejszych zespołów: Zaczyna się od 35 USD/miesiąc za użytkownika rozliczanego rocznie

Zaczyna się od 35 USD/miesiąc za użytkownika rozliczanego rocznie Dla większych zespołów: Skontaktuj się z Precoro dla zespołów powyżej 20 użytkowników

Oceny klientów Precoro

G2 : 4.7/5 (120+ recenzji)

: 4.7/5 (120+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 200 recenzji)

8. Gatekeeper - najlepsze rozwiązanie do uproszczonego zarządzania cyklem życia dostawców i umów

przez Gatekeeper Gatekeeper jest dostawcą i kontraktem oprogramowanie do zarządzania cyklem życia idealne dla wszystkich rodzajów Teams, od prawnych po zaopatrzenie, finanse, operacje, zarządzanie dostawcami i nie tylko. Oferuje krytyczne funkcje, takie jak ekstrakcja danych AI, podpisy elektroniczne i automatyzacja cyklu pracy nad umowami, ułatwiając zawieranie korzystnych umów biznesowych ze sprzedawcami, dostawcami i innymi partnerami zewnętrznymi.

Platforma zapewnia również widoczność umów i dostawców, umożliwiając organizacjom śledzenie i kontrolowanie wszystkich ich partnerstw biznesowych, a także zapewnienie zgodności ze wszystkimi odpowiednimi przepisami w ich niszy.

najlepsze funkcje #### Gatekeeper

Zarządzanie cyklem życia dostawców i umów

Markowy portal dla dostawców

Zrównoważone karty wyników

Zgodne narzędzie do podpisu elektronicznego

Integracje przyjazne dla deweloperów

Bezdotykowe tworzenie i wykonywanie umów

Limity Gatekeeper

Wdrożenie drobnych poprawek zwiększających funkcjonalność zajmuje zbyt dużo czasu

Brak możliwości archiwizowania lub usuwania umów z dostawcami

Znaczniki czasu oprogramowania nie są aktualizowane wraz ze zmianami zegara

Niezgrabny cykl pracy

Wdrożenie nie konwertuje starannie z wersji Word do wersji PDF

Ceny Gatekeeper

Essentials: $1,125/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników (płatne rocznie)

$1,125/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników (płatne rocznie) Pro: $2,715/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników (płatne rocznie)

$2,715/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników (płatne rocznie) Enterprise: $4,815/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników (płatne rocznie)

$4,815/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników (płatne rocznie) Enterprise niestandardowy: Skontaktuj się z Gatekeeper, aby uzyskać wycenę

Oceny klientów Gatekeeper

G2 : 4.5/5 (50+ opinii)

: 4.5/5 (50+ opinii) Capterra: 4.7/5 (ponad 50 recenzji)

9. Procurify - najlepsze rozwiązanie upraszczające proces zakupowy

przez Procurify Procurify to oprogramowanie, które ułatwia proces zaopatrzenia. Daje wszystkim w różnych działach Business narzędzia do zarządzania decyzjami dotyczącymi wydatków i uzyskania widoczności płatności w czasie rzeczywistym.

Platforma Procurify umożliwia odpowiedzialność finansową w całej firmie i przejrzystość procesu zaopatrzenia, a jednocześnie przechowuje dokładne dane o wydatkach, aby napędzać rozwój i ekspansję biznesu.

Najlepsze funkcje Procurify

Wnioski o zakup i cykle pracy zatwierdzania

Zarządzanie wydatkami

Elektroniczne formularze zwrotu kosztów

Powiadomienia i czat w aplikacji

Fizyczne i wirtualne karty wydatków

Limity Procurify

Trudności z poprawianiem błędów w zamówieniach zakupu, chyba że zostaną utworzone nowe

Brak możliwości przeglądania historii zamówień w katalogu bez generowania raportu

Wypełnianie sekcji podatkowej raportu wydatków w aplikacji jest czasami trudne

Ceny Procurify

Skontaktuj się z Procurify w sprawie cen

Oceny klientów Procurify

G2 : 4.6/5 (160+ opinii)

: 4.6/5 (160+ opinii) Capterra: 4.5/5 (140+ opinii)

10. Tipalti - najlepsze rozwiązanie dla szybko rozwijających się firm

przez Tipalti Tipalti jest firmą zajmującą się płatnościami oprogramowanie do automatyzacji dla szybko rozwijających się i innowacyjnych firm. To narzędzie do zarządzania zakupami i dostawcami umożliwia firmom zarządzanie fakturami i płatnościami bez zwiększania zatrudnienia lub wdrażania dodatkowych systemów. Dzięki niestandardowym funkcjom finansowym i zgodności Tipalti, firmy mogą również ograniczyć ryzyko biznesowe i wydatki.

Najlepsze funkcje Tipalti

Zarządzanie dostawcami i fakturami

Automatyzacja rozliczeń zobowiązań

Globalne płatności partnerskie

Narzędzia zakupowe i rozwiązania do zarządzania wydatkami

Limity Tipalti

Formularze podatkowe są trudne do wypełnienia

Stale zmieniający się przedstawiciele kont

Podstawowe funkcje raportowania

Sporadyczne duplikaty rekordów

Połączenie z istniejącym systemem wymaga wielu konfiguracji backendu

Ceny Tipalti

Skontaktuj się z Tipalti w sprawie cen

Niestandardowe oceny klientów Tipalti

G2 : 4.5/5 (150+ opinii)

: 4.5/5 (150+ opinii) Capterra: 4.7/5 (120+ recenzji)

Ile kosztuje oprogramowanie do zarządzania dostawcami?

Koszt oprogramowania do zarządzania dostawcami może się znacznie różnić w zależności od konkretnych funkcji, liczby użytkowników i dostawcy. Zakres cen może zaczynać się od Free do kilku tysięcy dolarów miesięcznie, szczególnie w przypadku dużych Enterprise z wieloma użytkownikami.

Niektórzy dostawcy oprogramowania oferują wersje Free lub próbne, choć mogą one być nieco ograniczone pod względem funkcji i wsparcia. Mogą one służyć jako dobre wprowadzenie do użytkowania i oceny podstawowych funkcji przed przejściem na wersje płatne.

Podstawowe płatne plany dla małych firm, startupów lub przedsiębiorców indywidualnych zazwyczaj zaczynają się od 20 do 40 USD miesięcznie. Programy te posiadają podstawowe funkcje, takie jak scentralizowana baza danych dostawców, podstawowe raportowanie i zazwyczaj zapewniają wsparcie dla niewielkiej liczby użytkowników.

Plany średniego zakresu, odpowiednie dla średnich firm, mogą kosztować od 100 do 500 USD miesięcznie. Takie plany oferują bardziej zaawansowane funkcje, takie jak śledzenie wydajności, ulepszone wsparcie dla użytkowników, zwiększone opcje przechowywania danych i mogą pomieścić większą liczbę użytkowników.

Plany na poziomie Enterprise, przeznaczone dla większych firm i korporacji, są oczywiście droższe. Ich zakres może wynosić od 1000 do kilku tysięcy dolarów miesięcznie. Plany te oferują rozszerzoną funkcję, w tym zaawansowaną analitykę, możliwości integracji, nieograniczoną liczbę użytkowników i często są dostarczane z dedykowaną obsługą klienta.

Zakup oprogramowania do zarządzania dostawcami: Kluczowe kwestie

Szukając odpowiedniego oprogramowania do zarządzania dostawcami dla swojego biznesu, należy dokładnie rozważyć kilka kluczowych czynników. Wybór systemu, który najlepiej pasuje do Twojej działalności, może mieć ogromne znaczenie dla płynnego zarządzania dostawcami i usprawnienia procesów.

Określenie konkretnych potrzeb i celów w zakresie zarządzania dostawcami

Oceń, czy oprogramowanie może płynnie zintegrować się z istniejącymi systemami, takimi jak księgowość, zarządzanie zapasami i narzędzia do zarządzania projektami

Sprawdź wsparcie standardowych integracji z powszechnie używanymi narzędziami Business, aby zapewnić płynny przepływ danych

Poszukaj oprogramowania, które oferuje dostęp do API dla niestandardowych integracji

Rozważ wpływ tych integracji na ogólną wydajność biznesu i optymalizację zasobów

Oceń, czy te możliwości integracji są zgodne z Twoimi celami biznesowymi i wynikami finansowymi.

Znajdź najlepsze oprogramowanie do zarządzania dostawcami dla swojego biznesu

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania dostawcami. Dzięki swoim kluczowym funkcjom i łatwemu w nawigacji interfejsowi, oprogramowanie uwzględnia cały proces zarządzania dostawcami, zmieniając sposób, w jaki Teams wybierają dostawców, dokonują zakupów, planują wydarzenia lub działania, przydzielać zasoby i nie tylko.

Płynnie łączy również zarządzanie klientami , planowanie projektów, śledzenie zadań, koordynacja wydarzeń i udostępnianie dokumentów, eliminując potrzebę korzystania z wielu narzędzi. Gotowy do przekształcenia procesu zarządzania dostawcami i uwolnienia pełnego potencjału swojego biznesu? Zaadoptuj ClickUp jako swój system zarządzania dostawcami już dziś!