10 najlepszych narzędzi do zarządzania pracownikami w 2024 roku

Zarządzanie pracownikami nie jest łatwym zadaniem. Żonglowanie harmonogramami, upewnianie się, że papierkowa robota jest zrobiona konsekwentnie i optymalizacja cyklu pracy to zadania, z którymi zmagają się nawet najbardziej wykwalifikowani menedżerowie.

Dodając do tego fakt, że coraz więcej osób pracuje online, nic dziwnego, że firmy zwracają się ku wyspecjalizowanym systemom zarządzania pracownikami i narzędziom programowym, aby pomóc im jak najlepiej wykorzystać swoje zespoły.

Oprogramowanie do zarządzania pracownikami to program zaprojektowany, aby pomóc ludziom zarządzać personelem w ich biznesie. Może śledzić godziny pracy pracowników, harmonogramy i inne ważne informacje.

Wiele z tych narzędzi oferuje również pomoc w innych obszarach związanych z zarządzaniem personelem. Może to obejmować rozwiązania do zarządzania zadaniami zaawansowane narzędzia analityczne i komunikacyjne.

Jednak nie wszystkie narzędzia do zarządzania pracownikami są równie przydatne we wszystkich sytuacjach. Niektóre są przeznaczone dla małych firm, a inne lepiej nadają się dla dużych branżowych behemotów.

Ta lista dziesięciu najlepszych narzędzi do zarządzania pracownikami pomoże ci sprawnie posortować wszystkie opcje, aby znaleźć idealną platformę do zarządzania pracownikami w twojej sytuacji. Bez względu na to, iloma pracownikami zarządzasz lub w jakiej branży działasz, otrzymasz pomoc, której potrzebujesz, aby utrzymać swój biznes i siłę roboczą na właściwym torze.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania pracownikami?

Funkcje zdalnego zarządzania: Narzędzia do zarządzania pracownikami powinny zapewniać zaawansowane funkcje, takie jak zdalny dostęp, przydzielanie zadań i raportowanie.

Analityka i raportowanie: Narzędzia te powinny być w stanie śledzić wydajność pracowników, analizować trendy i wzorce w danych oraz dostarczać informacje zwrotne na temat poprawy operacji.

Funkcje przyjazne dla użytkownika: usprawniają wszystkie procesy związane z zarządzaniem personelem. Obejmuje to narzędzia do wysyłania e-maili, planowania spotkań i wydarzeń oraz śledzenia postępów w projektach.

Automatyzacja: Usprawnienie procesów, skrócenie czasu poświęcanego na wykonywanie zadań ręcznie i upewnienie się, że nic nie umknie uwadze. Jakie są korzyści z korzystania z narzędzia do zarządzania pracownikami?

10 najlepszych programów do zarządzania pracownikami

Nie jest to bynajmniej wyczerpująca lista wszystkiego oprogramowania do zarządzania pracownikami dostępnego obecnie na rynku, lecz wybór najlepszych. Uwzględniliśmy informacje o cenach, recenzjach i funkcjach, abyś mógł szybko dowiedzieć się, które opcje mogą być odpowiednim oprogramowaniem do zarządzania pracownikami dla Twojego biznesu.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp to narzędzie do zarządzania projektami z funkcjami zaprojektowanymi specjalnie, aby pomóc ludziom zarządzać ich siłą roboczą. Może zrobić praktycznie wszystko, czego potrzebujesz, dzięki wyspecjalizowanym narzędziom do zarządzania zadaniami i projektami, śledzenia czasu i analizy danych.

To, co odróżnia ClickUp od innych podobnych platform, to niestandardowe ustawienia. Oferuje ona mnóstwo różnych opcji dla niestandardowych widoków pulpitu i ustawień, dzięki czemu można zoptymalizować cykl pracy i w pełni wykorzystać możliwości zespołu.

Wreszcie, ClickUp wykracza poza to, aby Twoje projekty były zorganizowane. ClickUp dzieli wszystko, co robisz, na logiczną hierarchię o następującej strukturze:

Obszary robocze

Przestrzeń

Folder

Listy

Zadania

Podzadania

Dzięki tym wszystkim poziomom organizacyjnym wszystko ma swoją własną przestrzeń, dzięki czemu łatwiej jest zarządzać pracą.

Funkcje:

Zobacz dokładnie, ile członek zespołu ma na swoim talerzu w danym okresie dzięki naszemuwidok obciążenia pracą* Widok zadań i projektów w sekcjiWidok kalendarza ClickUp aby planować przyszłość i unikać potencjalnych wąskich gardeł

Utwórzspersonalizowany pulpit nawigacyjny aby szybko zobaczyć wskaźniki wydajności na najwyższym poziomie i alokację siły roboczej

Błyskawicznie definiuj cykle pracy za pomocą naszych prostych elementów sterujących typu "przeciągnij i upuść"

Skorzystaj z wielu naszych szablonów Free, w tym poręcznychSzablony HR Plusy:

Łatwy i intuicyjny interfejs dostarczy Ci danych potrzebnych do zarządzania zespołem i poprawyzaangażowanie pracowników* Wszystko do zrobienia, od przypisania zadań dozarządzanie zasobami zespołu wszystko w jednym miejscu

Integracje pozwalają na płynne korzystanie z reszty stosu technologicznego

Wady:

Aplikacje mobilne nie mają (jeszcze) wszystkich funkcji, do zrobienia których służą wersje desktopowe

Zapoznanie się ze wszystkimi dostępnymi widokami i zasobami ułatwiającymi zarządzanie pracownikami wymaga czasu

Ceny:

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc na użytkownika

$12/miesiąc na użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje:

G2 : 4.7/5 (5,000+ recenzji)

: 4.7/5 (5,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. BambooHR

Przez BambooHR BambooHR to oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi, które może odgrywać istotną rolę w pomaganiu firmom w zarządzaniu siłą roboczą.

Choć znane jest głównie z zastosowań bardziej skoncentrowanych na zasobach ludzkich, takich jak funkcje zatrudniania, wdrażania i szkolenia, może być również przydatne w innych obszarach zarządzania pracownikami.

Na przykład, BambooHR zawiera narzędzia analityczne, które pomagają menedżerom zrozumieć, jak dobrze radzą sobie różne Teams lub poszczególni członkowie.

Jedną z funkcji BambooHR jest brak jakiegokolwiek systemu zarządzania zadaniami. Nie można więc wykorzystać tego programu do optymalizacji cyklu pracy lub planowania projektów. Do zrobienia tego potrzebny będzie inny program.

Funkcje:

Zawiera scentralizowaną bazę danych pracowników, szczególnie przydatną dla większych firm zatrudniających setki pracowników

Umożliwia natychmiastowe tworzenie raportów analitycznych HR, które pomagają lepiej zrozumieć zespół i jego wyniki

Ułatwia poznanie opinii pracowników na temat firmy dzięki ankietom eNPS

Plusy:

Przejrzysty interfejs użytkownika jest łatwy w nawigacji dla menedżerów i pracowników

Ułatwia śledzenie najważniejszychKPI HR to pestka

Świetne źródło informacji dla pracowników, ponieważ zawiera pomocne opcje samoobsługi dla typowych problemów, takich jak branie wolnego lub znajdowanie dokumentów zatrudnienia

Wady:

Brak niestandardowych opcji może frustrować menedżerów, którzy chcą mieć wszystko tak, jak należy

Cena może być zbyt wysoka, szczególnie dla mniejszych firm z limitami budżetowymi

Niektóre funkcje są dostępne tylko dla firm z siedzibą w USA.

Cennik:

Essentials : Skontaktuj się w sprawie cen

: Skontaktuj się w sprawie cen Zalety: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje:

G2: 4.5/5 (1,000+ recenzji)

4.5/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (2,000+ recenzji)

3. Monday.com

Via MondayMonday.com to kompleksowa platforma do zarządzania projektami ze wszystkimi narzędziami niezbędnymi do utrzymania zespołu na właściwym torze i wydajnej pracy.

Co wyróżnia Monday na tle innych platform do zarządzania projektami? oprogramowanie do zarządzania projektami koncentruje się na współpracy i elastyczności. Oferuje funkcje takie jak "przeciągnij i upuść" oraz wizualne tablice projektów, które ułatwiają członkom Teams sprawdzenie, gdzie muszą być, co zrobić i z kim porozmawiać.

Zawiera również potężne możliwości planowania, pozwalające na planowanie złożonych projektów i optymalizację cyklu pracy zespołu.

Funkcje:

Tablice Gantta i Kanbana ułatwiają zespołowi dotrzymywanie harmonogramu wszystkich codziennych zadań

Widoki pulpitu pokazują, kto nad czym aktualnie pracuje

Dokumenty umożliwiają zespołom współpracę w czasie rzeczywistym nad projektem, listą lub sesją burzy mózgów

Plusy:

Oferuje wszechstronność dla menedżerów, ale nie jest przytłaczająca

Świetny system automatyzacji ułatwia tworzenie cykli pracy

Mnóstwo integracji dodaje wiele funkcji do podstawowego produktu

Wady:

Zaawansowane funkcje mogą kosztować znacznie więcej pieniędzy

Niektórzy użytkownicy uważają, że aplikacja nie jest tak dobrze zaprojektowana z punktu widzenia UX, jak inne na tej liście

W aplikacji mobilnej brakuje wielu funkcji, które idealnie byłoby uwzględnić

Ceny:

Indywidualne : Free

: Free Podstawowy: $8/miesiąc na użytkownika

$8/miesiąc na użytkownika Standard: $10/miesiąc na użytkownika

$10/miesiąc na użytkownika Pro: 16 USD/miesiąc za użytkownika

16 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Umowa cenowa

Oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (6,000+ opinii)

Wciąż nie jesteś pewien Monday? Sprawdź niektóre z naszych ulubionych Alternatywy dla poniedziałku aby znaleźć platformę, która lepiej odpowiada Twoim potrzebom.

4. NICE

Przez NICE NICE Zarządzanie pracownikami to oparte na chmurze rozwiązanie do optymalizacji siły roboczej, które pomaga menedżerom planować i optymalizować harmonogramy pracowników. Zawiera funkcje takie jak zaawansowana analityka, raportowanie w czasie rzeczywistym i funkcje prognozy, dzięki czemu można lepiej przewidywać potrzeby personelu i podejmować decyzje w oparciu o rzeczywiste dane.

Zawiera również narzędzia do zarządzania kartami czasu pracy i wnioskami o czas wolny, aby zapewnić, że pracownicy są zawsze wypoczęci i wydajni.

Warto zauważyć, że system zarządzania personelem NICE jest tylko częścią większej linii produktów NICE. Prawdopodobnie będziesz chciał kupić cały ekosystem, aby uzyskać większość korzyści płynących z korzystania z NICE.

Funkcje:

Aplikacja mobilna pomaga utrzymać kontrolę nad pracownikami

Wbudowane wskazówki pozwalają doradzać pracownikom podczas pracy

Omnichannelowy silnik prognozy NICE wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby pomóc w efektywnym planowaniu

Plusy:

Solidny system z wszystkimi dzwonkami i gwizdkami, jakich można oczekiwać od narzędzia WFM

Idealny dla większych firm, zwłaszcza tych z centrami kontaktowymi lub omnichannelniestandardowe powodzenie zespoły

Wady:

System może nieoczekiwanie ulec awarii, co czyni go nieco zawodnym

Interfejs użytkownika wygląda na nieco przestarzały w porównaniu z innymi opcjami oprogramowania do zarządzania pracownikami

Integracja z innymi narzędziami może być trudna

Ceny:

Umowa cenowa

Oceny i recenzje:

G2: 4.3/5 (78 opinii)

4.3/5 (78 opinii) Capterra: 4.8/5 (4 opinie)

5. Connecteam

Funkcja śledzenia czasu przez Connecteam Connecteam to mobilne oprogramowanie do zarządzania usługami terenowymi i siłą roboczą, które pomaga firmom zarządzać pracownikami, niezależnie od tego, czy są w terenie, czy pracują zdalnie. Jest to obejmuje zarządzanie zadaniami , planowanie i narzędzia komunikacyjne pomagające utrzymać synchronizację teamów ze sobą.

Connecteam posiada również zaawansowane funkcje, takie jak śledzenie obecności, czas i raportowanie wydatków a nawet narzędzia płacowe. To sprawia, że jest to doskonałe narzędzie dla małych Business, które muszą zarządzać Teams pracowników na całym świecie.

Co więcej, Connecteam zawiera również pakiet narzędzi analitycznych i narzędzia do raportowania które pozwolą Ci podejmować decyzje oparte na danych dla lepszego rozwoju Twojego biznesu.

Funkcje:

Raportowanie na koniec zmiany sprawia, że pracownicy i menedżerowie mogą pozostać na tej samej stronie

Funkcja zegara czasu pracy umożliwia śledzenie wydajności pracowników

Wiadomości dla całego Teams zapewniają połączenie z zespołem

Plusy:

Elastyczne ceny oznaczają, że firmy mogą wybrać pakiet, który odpowiada ich potrzebom i budżetowi

Mobilny design sprawia, że jest to świetne rozwiązanie dla teamów pracujących w terenie lub z głównej strony

Przejmuje wiele powtarzalnych formalności, które firmy muszą zrobić, aby zarządzać zadaniami pracowników i podpisami

Wady:

Liczba niestandardowych rozwiązań może być przytłaczająca, jeśli chcesz rozwiązania "out of the Box"

Dane są podzielone na różne części aplikacji, co zmusza do przechodzenia do nowego ekranu, aby znaleźć to, czego potrzebujesz

Aplikacja może działać wolniej, zwłaszcza w obszarach o słabym połączeniu internetowym

Cennik:

Small Business: $0

$0 Podstawowy: $29/miesiąc dla pierwszych 30 użytkowników

$29/miesiąc dla pierwszych 30 użytkowników Zaawansowany: $49/miesiąc dla pierwszych 30 użytkowników

$49/miesiąc dla pierwszych 30 użytkowników Ekspert: $99 dla pierwszych 30 użytkowników

Oceny i recenzje:

G2: 4.3/5 (39 recenzji)

4.3/5 (39 recenzji) Capterra: 4.8/5 (222 opinie)

6. Jibble

Przez Jibble Jibble to oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania pracownikami, które upraszcza śledzenie godzin pracy i obecności pracowników. Do zrobienia tego służą wyspecjalizowane narzędzia do rejestrowania czasu pracy, planowania zmian i zarządzania nadgodzinami.

Jibble to jednak nie tylko fantazyjny sposób śledzenia godzin pracy pracowników. Zawiera również zaawansowane narzędzie analityczne, które pomaga menedżerom śledzenie wydajności i wyników pracowników .

Może to być szczególnie przydatne dla firm, które muszą być na bieżąco z dystrybucją swoich pracowników w wielu lokalizacjach. Jibble jest doskonałym narzędziem dla małych firm z ograniczonym budżetem, ponieważ posiada Free Plan, który zawiera wszystkie podstawowe funkcje potrzebne do efektywnego zarządzania pracownikami.

Funkcje:

Pracownikaplikacja zegara jest Free i pomaga menedżerom zobaczyć na pierwszy rzut oka godziny pracy pracowników

Śledzenie lokalizacji na żywo pozwala śledzić członków zespołu nawet wtedy, gdy są w terenie

Rejestrowanie godzin pracy nad projektami wielu członków zespołu, co pozwala na dokładne rozliczanie klientów

Plusy:

Mnóstwo funkcji Free, które są idealne dla małych Businessów

Integruje się ze Slackiem, dzięki czemu pracownicy mogą rejestrować czas pracy z dowolnego miejsca

Prosty interfejs użytkownika oznacza, że każdy może go podnieść i używać

Wady:

Koszty zaczną rosnąć wraz z dodawaniem kolejnych pracowników

Brak zaawansowanych funkcji raportowania lub analizy w porównaniu do konkurencji

Niestandardowe opcje są ograniczone

Ceny:

Free plan: $0

$0 Premium plan: $2.99/miesiąc na użytkownika

$2.99/miesiąc na użytkownika Plan Ultimate: $5.99/miesiąc na użytkownika

$5.99/miesiąc na użytkownika Enterprise: Umowa cenowa

Oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (487 opinii)

7. Oracle

przez Oracle Oracle Workforce Management to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania pracownikami, które usprawnia procesy biznesowe i zwiększa wydajność. Obejmuje zaawansowaną analitykę, zautomatyzowane planowanie i śledzenie czasu pracy, szablony list płac i nie tylko.

Oracle Workforce Management najlepiej nadaje się dla większych firm, które potrzebują najbardziej wydajnych i dobrze połączonych systemów do zarządzania pracownikami. Z tego powodu Oracle jest dość drogi, ale może być wart dodatkowych pieniędzy dla firm, które potrzebują wszystkich jego funkcji.

Funkcje:

Wewnętrzny system zarządzania wydajnością zapewnia każdemu pracownikowi miejsce do śledzenia celów i otrzymywania ocen wydajności

Harmonogramy zmian, zarządzanie nieobecnościami i obliczanie wynagrodzeń - wszystkie te funkcje udostępniają dane, zapewniając płynną obsługę HR

Zintegrowane przepływy onboardingu i offboardingu ułatwiają zarządzanie stale zmieniającą się siłą roboczą

Plusy:

Starsza wersja, która może być świetnym rozwiązaniem typu "wszystko w jednym" dla dużych firm

Wyposażone w cały szereg zintegrowanych narzędzi analitycznych i HR

Wady:

Zawiera wiele funkcji, które mogą nie być przydatne dla przeciętnej firmy

Starszy interfejs użytkownika sprawia, że system ten jest powolny i niezgrabny

Aktualizacje i poprawki mogą zajmować dużo czasu

Ceny:

Umowa cenowa

Oceny i recenzje:

G2: 3.5/5 (494 opinii)

3.5/5 (494 opinii) Capterra: 3.9/5 (59 opinii)

8. Skedulo

Przez Skedulo Skedulo to oparte na chmurze rozwiązanie do zarządzania pracownikami, które daje firmom możliwość zarządzania harmonogramami pracowników, planowania projektów i optymalizacji cykli pracy.

To, co wyróżnia Skedulo na tle innych rozwiązań do zarządzania pracownikami, to skupienie się na urządzeniach mobilnych. Aplikacja mobilna Skedulo jest zakończonym źródłem informacji dla pracowników w terenie, gdzie mogą oni sprawdzać terminy spotkań i komunikować się z menedżerami.

Oznacza to, że Skedulo jest szczególnie przydatne dla firm, które często planują wizyty serwisowe lub pracują w trasie.

Funkcje:

Użyj Skedulo MasterMind, aby automatycznie zaplanować wizyty domowe z dostępnym pracownikiem

Zawiera aplikację mobilną dla pracowników, dzięki której członkowie zespołu znają swój harmonogram i mogą komunikować się bez względu na lokalizację

Integruje się z aplikacjami map, aby pomóc pracownikom w podróży szybko dotrzeć na następne spotkanie

Plusy:

Pracownicy mogą pozostać w połączeniu z głównym biurem, co pozwala na lepsze bezpieczeństwo, komunikację i wydajność

Przyjazne dla użytkownika doświadczenie, które działa na każdym nowoczesnym smartfonie

Wady:

Aplikacja nie zawsze odświeża się szybko, co oznacza, że anulowanie pracy może zostać przeoczone

Zaawansowane funkcje wymagają dużo czasu, aby je odkryć i nauczyć się z nich korzystać

Ceny:

Umowa cenowa

Oceny i recenzje:

G2: 4.2/5 (293 opinie)

4.2/5 (293 opinie) Capterra: 4.3/5 (11 opinii)

9. Bitrix24

Przez Bitrix24 Bitrix24 to obszar roboczy online typu "wszystko w jednym", który chce zrewolucjonizować sposób, w jaki praca jest zrobiona online. Platforma ta zawiera pełny zestaw narzędzi do współpracy, CRM i zarządzania zadaniami, aby zapewnić wsparcie całemu zespołowi, niezależnie od tego, czy są w biurze, czy w zaciszu własnego domu.

Co sprawia, że Bitrix24 wyróżnia się na tle innych narzędzia do zarządzania projektami skupia się na próbie zastąpienia całego stosu technologicznego. Chociaż wydaje się to bardzo ambitne (bo takie jest), udaje im się wykonać godną podziwu pracę.

Bitrix24 ma imponującą liczbę funkcji, z których większość innych narzędzi WFM nawet nie bierze pod uwagę. Na przykład, możesz zbudować swoją stronę internetową, przetwarzać płatności online, a nawet hostować czaty zespołowe za pośrednictwem tej usługi.

Funkcje:

Korzystaj z bazy danych eLearning, aby przesyłać dokumenty edukacyjne dla członków zespołu, z których mogą się uczyć i do których mogą się odwoływać

Tworzenie raportów na bieżąco, aby łatwo udostępniać wyniki zespołu

Twórz zadania bezpośrednio z e-maili, dzięki czemu Twój zespół już nigdy nie zapomni zająć się prośbą klienta

Plusy:

W pełni rozwinięte funkcje CRM ułatwiajązarządzanie obciążeniami pracąi optymalizować cykle pracy

Bezpieczna komunikacja online pomaga zwiększyć współpracę między Teams

Wiele widoków pozwala zobaczyć dane w unikalny sposób, aby uzyskać lepszy wgląd w zarządzanie pracownikami

Wady:

Aplikacja mobilna może być powolna i brakuje jej wielu funkcji dostępnych w wersji na komputery stacjonarne

Raportowanie wygląda na nieco przestarzałe

Użytkownicy nieobeznani z technologią mogą mieć trudności z maksymalnym wykorzystaniem tego programu

Ceny:

Free: $0 dla nieograniczonej liczby użytkowników

$0 dla nieograniczonej liczby użytkowników Podstawowy: $61/miesiąc dla 5 użytkowników

$61/miesiąc dla 5 użytkowników Standardowy: $124/miesiąc dla 50 użytkowników

$124/miesiąc dla 50 użytkowników Profesjonalny: 249$/miesiąc dla 100 użytkowników

249$/miesiąc dla 100 użytkowników Enterprise: 499 USD/miesiąc dla 250 użytkowników

Oceny i recenzje:

G2: 4.1/5 (489 recenzji)

4.1/5 (489 recenzji) Capterra: 4.1/5 (639 opinii)

10. Paycom

Przez Paycom Paycom to internetowa lista płac i Narzędzie HR zaprojektowane, aby pomóc Business w zarządzaniu personelem i obowiązkami płacowymi. Zawiera funkcje wdrażania i szkolenia, śledzenia czasu pracy, zarządzania frekwencją, administrowania świadczeniami i wiele innych.

Zawiera również narzędzia analityczne, które można wykorzystać do śledzenia wydajności pracowników oraz narzędzia prognozy do przewidywania przyszłych potrzeb kadrowych.

Paycom jest świetnym narzędziem HR, ale brakuje mu niektórych kluczowych funkcji WFM, których będziesz potrzebować. Na przykład, Paycom nie może pomóc w tworzeniu cykli pracy lub przypisywaniu zadań konkretnym pracownikom, co oznacza, że musisz zintegrować inne narzędzie ze swoim stosem technologicznym, aby uzyskać te kluczowe funkcje.

Funkcje:

Automatyzacja śledzenia czasu i pracy w jednym miejscu dla większej wydajności

Proaktywne narzędzia oceny automatycznie obliczają, ile pieniędzy wydajesz na określone obszary swojej siły roboczej

Usprawnione narzędzie do rekrutacji upraszcza proces zatrudniania i wdrażania pracowników

Plusy:

Wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania płacami i śledzenia czasu pracy w jednym narzędziu

Automatyczna obsługa podatków stanowych i problemów związanych ze zgodnością z przepisami w USA.

Wsparcie techniczne chętnie pomoże zoptymalizować system pod kątem potrzeb klienta

Wady:

Brak narzędzi do śledzenia projektów i zadań, które pozwoliłyby wykorzystać prawdziwy potencjał zespołu

Sporadyczne wady lub przerwy w tym kompleksowym systemie mogą powodować kaskadowe problemy

Ceny:

Umowa cenowa

Oceny i recenzje:

G2: 4.2/5 (1,000+ recenzji)

4.2/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (755 recenzji)

Najczęściej zadawane pytania dotyczące oprogramowania do zarządzania pracownikami

Jakie są korzyści z korzystania z narzędzia do zarządzania pracownikami?

Korzystanie z narzędzia do zarządzania pracownikami może pomóc firmom zwiększyć wydajność, obniżyć koszty pracy i zwiększyć wydajność pracowników. Może również pomóc w zapewnieniu zgodności z prawem pracy i przepisami.

Jakie rodzaje Business mogą odnieść korzyści z korzystania z narzędzia do zarządzania pracownikami?

Każdy Business zatrudniający pracowników może skorzystać z narzędzia do zarządzania pracownikami. Obejmuje to małe firmy, franczyzy i duże przedsiębiorstwa z różnych branż, w tym opieka zdrowotna , hotelarstwo i handel detaliczny.

W jaki sposób oprogramowanie do zarządzania pracownikami może przynieść korzyści teamom?

Narzędzia do zarządzania pracownikami mogą pomóc Teams śledzić ich wydajność i identyfikować obszary wymagające poprawy. Może to być szczególnie pomocne dla firm, które polegają na wskaźnikach wydajności pracowników, takich jak call center lub zespoły sprzedaży. Mając dostęp do danych dotyczących wydajności w czasie rzeczywistym, Teams mogą zidentyfikować obszary wymagające poprawy i opracować strategie mające na celu zwiększenie ich umiejętności i wydajności pracy.

Znalezienie odpowiedniego oprogramowania do zarządzania pracownikami dla swojego Teams

Znalezienie odpowiedniego narzędzia do zarządzania pracownikami dla swojego biznesu może być trudnym zadaniem. Przy tak wielu dostępnych opcjach, ważne jest, aby poświęcić czas na zbadanie i porównanie różnych opcji aby znaleźć taką, która spełnia wszystkie Twoje potrzeby.

Jednym z najlepszych sposobów na określenie, czy dany produkt jest odpowiedni dla Ciebie, jest wypróbowanie go. Dzięki ClickUp możesz już dziś założyć darmowe konto i zapoznać się z naszymi funkcjami zarządzania pracownikami.

Co więcej, Twoje konto będzie darmowe na zawsze, więc nie spiesz się, wypróbuj nas i zobacz co ClickUp może do zrobienia dla Ciebie .