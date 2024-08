15 najlepszych programów do zarządzania projektami budowlanymi w 2024 roku (darmowych i płatnych)

Jako kierownik projektu budowlanego, jednym z pierwszych kroków, jakie podejmujesz, jest zapewnienie, że Twoja konstrukcja ma mocne fundamenty. 👷

Podobnie, gdy budujesz swój biznes budowlany od podstaw, musisz upewnić się, że posiadasz odpowiednie narzędzia, takie jak prawo zarządzanie projektami budowlanymi oprogramowanie.

Niezależnie od tego, czy zajmujesz się budownictwem mieszkaniowym, komercyjnym czy przemysłowym, narzędzia do zarządzania budową pomagają zarządzać terminami projektów, pozostając jednocześnie w zgodzie z obowiązującymi przepisami budżet projektu .

Zgodnie z Finanse Online Statystyki oprogramowania do zarządzania projektami, "8 na 10 kierowników projektów uważa, że zarządzanie portfelem projektów staje się krytycznym czynnikiem wpływającym na sukces biznesowy."(Axelos, 2019)

ale które oprogramowanie budowlane najlepiej odpowiada Twoim potrzebom?

W tym artykule omówimy, dlaczego potrzebujesz oprogramowania do zarządzania projektami budowlanymi i dokonamy przeglądu piętnastu najlepszych dostępnych obecnie narzędzi.

czas na kilka pomysłów!⛏

Czym jest oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi? Zarządzanie projektami budowlanymi to proces planowania, organizowania i kontrolowania działań związanych z projektem budowlanym. Obejmuje planowanie zasobów, delegowanie zadań i monitorowanie postępów w celu zapewnienia ukończenia projektów w ustalonych terminach i budżetach.

Zarządzanie projektem budowlanym obejmuje również nadzorowanie zamówień zapewnienie, że niezbędne umowy zostały zawarte oraz zarządzanie wydajnością wykonawcy .

Czego szukać w darmowym oprogramowaniu do zarządzania projektami budowlanymi?

Oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi może mieć ogromny wpływ na wydajność i powodzenie projektów. Dlatego też opracowaliśmy kompleksową metodologię, która pomoże Ci wybrać najlepsze narzędzie. Przyjrzyjmy się jej bliżej:

Kluczowe cechy

Pierwszym aspektem, który bierzemy pod uwagę, są funkcje oferowane przez oprogramowanie. Odpowiednie narzędzie powinno mieć funkcje zaprojektowane specjalnie z myślą o unikalnych potrzebach projektów budowlanych. Oto kilka podstawowych funkcji, które naszym zdaniem powinno posiadać każde solidne oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi:

Zarządzanie zadaniami: Pozwala to na delegowanie zadań, monitorowanie postępów i efektywne zarządzanie terminami.

Pozwala to na delegowanie zadań, monitorowanie postępów i efektywne zarządzanie terminami. Harmonogramowanie: Narzędzie powinno pomagać w planowaniu i harmonogramowaniu zadań, zasobów i kamieni milowych.

Narzędzie powinno pomagać w planowaniu i harmonogramowaniu zadań, zasobów i kamieni milowych. Zarządzanie dokumentami: Niezbędne jest scentralizowane miejsce do zarządzania kluczowymi dokumentami, takimi jak plany, umowy i pozwolenia.

Niezbędne jest scentralizowane miejsce do zarządzania kluczowymi dokumentami, takimi jak plany, umowy i pozwolenia. Budżetowanie i kontrola kosztów: Oprogramowanie powinno pomagać w śledzeniu wydatków i kontrolowaniu kosztów.

Oprogramowanie powinno pomagać w śledzeniu wydatków i kontrolowaniu kosztów. Narzędzia do komunikacji i współpracy: Oprogramowanie powinno ułatwiać efektywną komunikację i współpracę pomiędzy członkami zespołu.

Ceny

Koszt oprogramowania jest kluczowym czynnikiem. Ceny oprogramowania do zarządzania projektami budowlanymi różnią się w zależności od jego funkcji, liczby użytkowników i modelu cenowego. Zalecamy porównanie kosztów oprogramowania z jego wartością, aby upewnić się, że mieści się ono w budżecie bez uszczerbku dla niezbędnych funkcji.

Recenzje

Recenzje mogą dostarczyć cennych informacji na temat wydajności i niezawodności oprogramowania. Zebraliśmy opinie z zewnętrznych witryn z recenzjami, aby dać ci lepsze wyobrażenie o tym, co prawdziwi użytkownicy myślą o różnych dostępnych opcjach oprogramowania do zarządzania projektami budowlanymi.

Możliwości integracji

Oprogramowanie powinno być w stanie zintegrować się z innymi narzędziami, z których obecnie korzystasz, takimi jak oprogramowanie księgowe, poczta e-mail lub narzędzia CAD. Pozwala to na płynny przepływ danych i może znacznie poprawić ogólną produktywność.

Okresy próbne i darmowe plany

Na koniec sugerujemy sprawdzenie, czy oprogramowanie oferuje okres próbny lub bezpłatny plan. Pozwala to przetestować oprogramowanie w rzeczywistych warunkach przed podjęciem zobowiązania. Jest to doskonała okazja do oceny, czy narzędzie spełnia Twoje potrzeby i jest przyjazne dla użytkownika.

15 najlepszych programów do zarządzania projektami budowlanymi (darmowych i płatnych)

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby dostosować przepływ pracy do swoich potrzeb

ClickUp jest najbardziej zaawansowaną aplikacją na świecie najwyżej oceniany oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi i produktywnością wykorzystywane przez wysoce produktywne zespoły zarówno w małych, jak i dużych firmach.

Oto dlaczego ClickUp jest najlepszym oprogramowaniem do zarządzania projektami budowlanymi

ClickUp oferuje nieograniczoną liczbę użytkowników, nieograniczoną liczbę zadań i mnóstwo innych fantastycznych funkcji za darmo!

Nie ma też żadnych ograniczeń co do funkcji zarządzania projektami, z których można korzystać w ClickUp.

Najważniejsze funkcje ClickUp

ClickUp posiada wszystkie funkcje kierownicy projektów budowlanych musieliby zarządzać projektami z powodzeniem

Oto krótkie spojrzenie na niektóre z nich:

Gantt Chart View **Wykresy Gantta ClickUp ułatwiają współpracę nad projektami budowlanymi, śledzenie zależności i zarządzanie priorytetami na wspólnej wizualnej osi czasu z zespołem wykonawców

**Wykresy Gantta ClickUp ułatwiają współpracę nad projektami budowlanymi, śledzenie zależności i zarządzanie priorytetami na wspólnej wizualnej osi czasu z zespołem wykonawców Widok mapy: przydatny dla każdego wykonawcy, widok mapy pozwala zobaczyć, gdzie znajduje się następne miejsce pracy i jak się tam dostać

przydatny dla każdego wykonawcy, widok mapy pozwala zobaczyć, gdzie znajduje się następne miejsce pracy i jak się tam dostać Komentarze: oznaczaj członków zespołu i przypisuj komentarze do zespołu, aby nic nie umknęło uwadze

oznaczaj członków zespołu i przypisuj komentarze do zespołu, aby nic nie umknęło uwadze Pola niestandardowe: dodawanie kolumn na informacje o podwykonawcach, lokalizacje budowy, budżety i inneSprawdzanie !

Via ClockifyClockify to popularne darmowe narzędzie do śledzenia czasu pracy które może pomóc ekipom budowlanym śledzić ich godziny pracy nad różnymi projektami.

Jest ono proste w użyciu i pełne przydatnych funkcji, ale przydałaby mu się wbudowana opcja czatu.

Najważniejsze funkcje Clockify

Śledzenie czasu pracy za pomocą licznika czasu lub ręczne wprowadzanie go do ewidencji czasu pracy

Automatyczne obliczanie godzin podlegających rozliczeniu na podstawie stawek godzinowych i śledzonych godzin

Generowanie szczegółowych raportów

Możliwość śledzenia lokalizacji

Zalety Clockify

Nieograniczona liczba użytkowników i projektów za darmo

Integracja z ponad 80 aplikacjami i dostępność we wszystkich systemach operacyjnych

Wersja self-hosted zapewniająca maksymalną prywatność i bezpieczeństwo

Ograniczenia Clockify

Brak wbudowanej funkcji czatu (ale integruje się z aplikacją do czatu zespołowego Pumble)

Wersja mobilna nie jest tak solidna jak aplikacje webowe i desktopowe

Ceny Clockify

To oprogramowanie do śledzenia czasu pracy w budownictwie ma sześć planów cenowych:

Free ($0 za stanowisko/miesiąc)

($0 za stanowisko/miesiąc) Podstawowy (3,99 USD za stanowisko/miesiąc)

(3,99 USD za stanowisko/miesiąc) Standard (5,49 USD za stanowisko/miesiąc)

(5,49 USD za stanowisko/miesiąc) Pro ($7.99 za miejsce/miesiąc)

($7.99 za miejsce/miesiąc) Enterprise ($11.99 za miejsce/miesiąc)

($11.99 za miejsce/miesiąc) Server (skontaktuj się w celu uzyskania informacji o cenie)

Recenzje Clockify

"Clockify od dłuższego czasu pomaga mojemu zespołowi organizować nasze projekty. Korzystaliśmy z darmowej wersji przez nieco ponad rok, zanim zaczęliśmy wybierać wersję płatną, ponieważ chcemy skorzystać z niektórych płatnych funkcji, takich jak automatyzacja, integracja API, szablony i inne funkcje zwiększające produktywność, aby jeszcze bardziej usprawnić nasze działania." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Jest łatwy w użyciu i bardzo intuicyjny. Można łatwo śledzić różne projekty lub klientów. Pozwala na używanie go jako zespół." - Zweryfikowana recenzja Capterra

Oceny klientów Clockify

G2 : 4.5/5 (110+ recenzji)

: 4.5/5 (110+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 4000 recenzji)

Użyj RFQ templates z wykonawcami i dostawcami!

5. OpenDocMan

Via OpenDocMan OpenDocMan to system zarządzania dokumentami o otwartym kodzie źródłowym, który pozwala zespołom przechowywać dokumenty budowlane w scentralizowanej przestrzeni.

Niestety, poza przechowywaniem dokumentów, narzędzie to nie posiada żadnych zaawansowanych funkcji zarządzania projektami.

Najważniejsze cechy OpenDocMan

Śledzenie zmian dla edycji dokumentów

Uprawnienia użytkowników

Przypisywanie działów lub kategorii do plików

Historia zmian

Zalety OpenDocMan

Dostępność w systemach Linux, Unix, macOS X i Windows

Obsługa wielu języków, co czyni go przydatnym do pracy z międzynarodowymi specjalistami budowlanymi

Powiadomienia e-mail w przypadku, gdy członkowie zespołu nie są w aplikacji

Ograniczenia OpenDocMan

Nie obsługuje funkcji zarządzania przepływem pracy

Brak dostępnych aplikacji mobilnych

Ograniczony bezpłatny plan

Cennik OpenDocMan

To oprogramowanie do zarządzania dokumentami oferuje cztery plany cenowe:

Community (bezpłatny)

(bezpłatny) Enterprise (skontaktuj się w celu uzyskania niestandardowej wyceny)

(skontaktuj się w celu uzyskania niestandardowej wyceny) Chmura (79 USD/miesiąc)

(79 USD/miesiąc) On-premise (skontaktuj się w celu uzyskania niestandardowej wyceny)

Recenzje OpenDocMan

"Oprogramowanie wydaje się być bardzo przydatne dla mnie z doskonałymi funkcjami, począwszy od zarządzania dokumentami do udostępniania itp. Ma wiele wbudowanych funkcji, a z punktu widzenia integracji jest zintegrowany z wieloma aplikacjami innych firm, takimi jak MS, które ułatwiają pracę i udostępnianie." - Sugerowane oprogramowanie

Oceny klientów OpenDocMan

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Wrike

Via Wrike Wrike to oprogramowanie budowlane, które ma fajną funkcję zwaną inteligencją pracy, która pomaga zidentyfikować ryzyko w projektach.

Ale oto oczywiste ryzyko, którego nie mógł wykryć: obecnie Wrike nie ma wbudowanej funkcji czatu!

Kluczowe funkcje Wrike

Szczegółowe śledzenie czasu pracy

Doskonała dokumentacja i śledzenie zasobów, aby pomóc ci zlokalizować to, czego potrzebujesz

Konfigurowalne pulpity nawigacyjne

@wzmianki usprawniające współpracę

Profesjonaliści Wrike

Intuicyjny interfejs

Zaawansowana integracja z aplikacjami do przechowywania danych w chmurze, takimi jak Dropbox, Box i Dysk Google

Bezpłatny plan obejmuje do 5 użytkowników i 2 GB przestrzeni dyskowej

Ograniczenia Wrike

Nie posiadarobienie notatek narzędzie, do którego można uzyskać dostęp podczas pracy

Nie może konwertować komentarzy na zadania

Ograniczone funkcje dlaśledzenie projektu #### Cennik Wrike

To oprogramowanie do zarządzania projektami ma cztery plany cenowe:

Plan darmowy

Professional (**9,80 USD/miesiąc na członka)

(**9,80 USD/miesiąc na członka) Business ($24.80/miesiąc na członka)

($24.80/miesiąc na członka) Enterprise (skontaktuj się w celu uzyskania niestandardowej wyceny)

Recenzje Wrike

"Wrike jest wyjątkowy w porównaniu do innych podobnych aplikacji, ponieważ nie jest tylko narzędziem do zarządzania projektami. Działa również jako narzędzie do zarządzania pracą, co jest nieco inne." - G2Crowd "Dzięki solidnej wydajności w pracy, nie mogłem zauważyć wad tej aplikacji. Jest jednak dość droga, jeśli chodzi o ceny. Ale funkcje, które otrzymujemy wraz z zakupem aplikacji, są na najwyższym poziomie i nie mogę zaprzeczyć, że jest o wiele lepsza niż inne konkurencyjne narzędzia do zarządzania projektami." - Zweryfikowana recenzja Capterra

Oceny klientów Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 1300 recenzji)

4,2/5 (ponad 1300 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 1,600 recenzji)

sprawdź nasze przewodnik po zarządzaniu projektami Wrike_ _i dowiedz się więcej najlepsze alternatywy dla Wrike .

7. Fieldwire

Via FieldWire FieldWire to dobre narzędzie do zarządzania projektami budowlanymi dla architektów, wykonawców i projektantów.

Jeśli jednak korzystasz z darmowego planu, otrzymujesz maksymalnie trzy projekty.

Tylko trzy?!

Najważniejsze funkcje Fieldwire

Przypisywanie zadań członkom zespołu

Powiadomienia push w czasie rzeczywistym

Tworzenie niestandardowych formularzy

Znaczniki i adnotacje

Profesjonaliści Fieldwire

Obsługuje Tablice Kanban , wykresy Gantta i widok kalendarza

Śledzenie postępów i statusów zadań

Wyświetlanie rysunków na urządzeniach z systemem iOS i Android

Ograniczenia Fieldwire

Można przypisać tylko jednego użytkownika jako odbiorcę; kolejni użytkownicy są oznaczani jako obserwatorzy

Bezpłatny plan jest ograniczony do maksymalnie pięciu użytkowników i nie zapewnia niestandardowych statusów

Brak integracji ze Slack, Microsoft Outlook i Kalendarzem Google

Cennik Fieldwire

To oprogramowanie do zarządzania budową oferuje cztery plany cenowe:

Basic (bezpłatny)

(bezpłatny) Pro ($44/miesiąc na członka)

($44/miesiąc na członka) Business ($64/miesiąc na członka)

($64/miesiąc na członka) Premier ($104/miesiąc na członka)

Recenzje Fieldwire

"Gorąco polecam to oprogramowanie, szczególnie dla celów śledzenia dokumentacji projektu . Wciąż jest miejsce na ulepszenia, ale wybieram Fieldwire zamiast jego konkurenta Autodesk." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Fieldwire jest moim ulubionym oprogramowaniem do szybkiego wyszukiwania stron, zdjęć lub robienia notatek z planu, ale brakuje mu podstawowych funkcji jakości życia innych programów." - Zweryfikowana recenzja Capterra

Oceny klientów Fieldwire

G2: 4.5/5 (ponad 80 recenzji)

4.5/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 80 recenzji)

8. Methvin

Via Methvin Methvin to oprogramowanie do zarządzania projektami i szacowania konstrukcji, które pomaga zespołom przygotować się do startu. 🚀

Jednak darmowy plan tego oprogramowania do szacowania jest ograniczony do jednego użytkownika.

na pewno nie na tym oprogramowaniu

Kluczowe cechy Methvin

Przechowywanie dokumentów i rysunków w tym narzędziu do zarządzania budową

Portal klienta, w którym generalny wykonawca i podwykonawca mogą przesyłać informacje

Codzienne powiadomienia e-mail o zmianach na rynku

Obliczenia kosztów pracy

Zalety Methvin

Zaawansowane opcje szacowania, takie jak szacowanie z podharmonogramami i zmiennymi

Zaproś innych do udziału w projekcie budowlanym, udostępniając link

Dostęp do narzędzi raportowania do mierzenia postępów projektu i alokacji zasobów

Ograniczenia Methvin

Darmowy plan jest ograniczony do jednego użytkownika

Brak komentarzy lub @wzmianek

Brak dostępnych aplikacji mobilnych

Ceny Methvin

To oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi ma trzy plany cenowe:

Pojedynczy użytkownik (bezpłatny)

(bezpłatny) Business ($27/miesiąc na członka)

($27/miesiąc na członka) Enterprise ($165/miesiąc na członka)

Recenzje Methvin

"Oprogramowanie działa tylko online, ale ogólnie jest w porządku." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Łatwe zdejmowanie rysunków, tworzenie wycen w dowolnym systemie imperialnym i metrycznym. Ponadto wszystkie informacje są przechowywane w chmurze, dzięki czemu można uzyskać do nich dostęp z dowolnego miejsca w dowolnym czasie." - Zweryfikowana recenzja Capterra

Oceny klientów Methvin

G2: 4.4/5 (10+ recenzji)

4.4/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (10+ opinii)

9. Fluix

Via Fluix Fluix to platforma do zarządzania budową bez użycia kodu, która pomaga użytkownikom przyspieszyć zarządzanie przepływem pracy.

Bez funkcje oprogramowania korporacyjnego plany zarządzania projektami mogą być ograniczone.

Kluczowe funkcje Fluix

Zaawansowane zautomatyzowane przepływy pracy i zadania

Zdigitalizowane dokumenty i formularze

oprogramowanie eSignature do natychmiastowego przechwytywania podpisów elektronicznych z iPhone'a lub iPada

Dostęp offline

Fluix pros

Niewielka krzywa uczenia się i łatwa konfiguracja

Przepływy pracy zaprojektowane dla iPadów

Funkcje przechowywania i integracji w chmurze

ograniczenia Fluix

Przepływy pracy zaprojektowane dla iPadów Apple mogą być ograniczające (sprawdź teoprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi dla komputerów Mac)

Brak wsparcia dla współpracy, takiej jak udostępnianie dokumentów

Obsługa systemu Android jest dopiero na etapie wersji beta

Ceny Fluix

To oprogramowanie do zarządzania projektami oferuje trzy plany cenowe:

Uwaga: Fluix jest płatnym narzędziem, ale oferuje 12-dniowy bezpłatny okres próbny!

Starter ($20/miesiąc na użytkownika)

($20/miesiąc na użytkownika) Core ($30/miesiąc na członka)

($30/miesiąc na członka) Zaawansowany ($50/miesiąc na użytkownika))

Fluix Review

"To było wspaniałe doświadczenie, a obsługa klienta jest doskonała." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Rozważaliśmy cyfryzację naszych procesów operacyjnych od dłuższego czasu, a Fluix sprawił, że przejście na brak papieru stało się bardziej solidne i wydajne. Poprawiliśmy również naszą komunikację między biurem a zespołem terenowym" - Zweryfikowana recenzja Capterra

Oceny klientów Fluix

G2 : 4.8/5 (10+ recenzji)

: 4.8/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (30+ opinii)

10. Zoho Projects

Via Projekty Zoho Zoho Projects to oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania projektami, które zostało zaprojektowane z myślą o małych i średnich firmach budowlanych.

Darmowy plan Zoho Projects ma ograniczoną przestrzeń dyskową i funkcje. Czy warto przejść na płatny plan?

Funkcje Zoho Projects

Liczne integracje i dodatki

Aplikacja mobilna dla użytkowników systemów iOS i Android

Zarządzanie czasem i możliwości fakturowania

Zoho Projects pros

Świetna wartość w płatnych planach

Łatwy w użyciu

Możliwość śledzenia czasu

ograniczenia Zoho Projects

Darmowy plan nie zawiera szablonów

Darmowy plan oferuje ograniczoną przestrzeń dyskową

Skomplikowany widok zarządzania zasobami

Cennik Zoho Projects

To oprogramowanie do zarządzania projektami oferuje trzy plany cenowe:

Free ($0/miesiąc na użytkownika)

($0/miesiąc na użytkownika) Premium ($5/miesiąc na użytkownika)

($5/miesiąc na użytkownika) Enterprise ($10/miesiąc na użytkownika)

Recenzje Zoho Project

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z możliwości rozwiązania i czujemy, że będzie ono wspierać nasz rozwój. Konfiguracja systemu i nauka prawidłowego korzystania z niego była bardziej stroma niż się spodziewaliśmy." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Ogólnie moje doświadczenia z Zoho są pozytywne. Cieszę się, że mogę z niego korzystać, a mój zespół lubi wszystkie różne rozwiązania Zoho dla naszej firmy." - Zweryfikowana recenzja Capterra

Oceny klientów Zoho Projects

G2 : 4.2/5 (200+ opinii)

: 4.2/5 (200+ opinii) Capterra: 4.2/5 (ponad 200 opinii)

Sprawdź te_ **Alternatywy dla Zoho !

11. TeamGantt

Via TeamGantt TeamGantt to narzędzie do zarządzania projektami budowlanymi, które pomaga użytkownikom zarządzać projektami budowlanymi.

**Ale.. Darmowy plan TeamGantt jest bardzo ograniczony . Jeśli chcesz zarządzać więcej niż jednym projektem jednocześnie, będziesz musiał przejść na płatny plan.

Funkcje TeamGantt

Łatwe zmienianie kolejności zadań i dostosowywanie harmonogramów dzięki funkcji przeciągania i upuszczania w TeamGantt

Zobacz każdyprojekt na jednym pagerze* Widok portfolio i raporty

Widoki kalendarza i listy

Zalety TeamGantt

Pomoc przez telefon, e-mail i czat na żywo

Dedykowana aplikacja mobilna

Łatwa współpraca

Ograniczenia TeamGantt

Może być kosztowne, jeśli masz większy zespół

Brak funkcji budżetu projektu

Ograniczone funkcje w darmowym planie

Ceny TeamGantt

To oprogramowanie do zarządzania projektami oferuje trzy plany cenowe:

Darmowy ($0/miesiąc na użytkownika)

($0/miesiąc na użytkownika) Standard ($19.90/miesiąc na członka)

($19.90/miesiąc na członka) Zaawansowany ($24.45/miesiąc na użytkownika)

Recenzje TeamGantt

"TeamGantt był świetny, gdy go mieliśmy! Ostatecznie przenieśliśmy się do czegoś innego z lepszym raportowaniem dla naszego rosnącego zespołu, ale połączenie zarządzania projektami/przydziałami i śledzenia zasobów w TeamGantt było świetne, gdy byliśmy mniejszym zespołem" - Zweryfikowana recenzja Capterra "Uważam, że oprogramowanie jest całkiem przydatne. Zdecydowanie służyło moim celom i poza drobnymi wyzwaniami związanymi z interfejsem użytkownika, ogólnie miałem z nim pozytywne doświadczenia i zdecydowanie poleciłbym jego użycie innym kierownikom projektów." - Zweryfikowana recenzja Capterra

Oceny klientów TeamGantt

G2 : 4.8/5 (700+ recenzji)

: 4.8/5 (700+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

12. Buildertrend

Via Buildertrend Buildertrend to oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi, stworzone, aby pomóc profesjonalistom budowlanym zarządzać zasobami i realizować projekty na czas. Budowniczowie domów, wykonawcy specjalistyczni i komercyjni oraz firmy zajmujące się przebudową mogą również korzystać z tego narzędzia, aby pomóc im w procesie sprzedaży, planowaniu projektów, śledzeniu finansów i komunikacji z klientami.

Najważniejsze cechy Buildertrend

Śledzenie czasu i wydatków

Zaawansowane raportowanie

Portal klienta

Śledzenie projektów i kamieni milowych

Zalety Buildertrend

Scentralizowane centrum dla klientów; daje im dostęp do ich projektów

Tworzenie i aktualizacja harmonogramów w dowolnym miejscu i czasie

Automatyzacja w celu przyspieszenia i zapewnienia dokładnych szacunków za każdym razem

Funkcjonalność "przeciągnij i upuść

Ograniczenia Buildertrend

Interfejs użytkownika może stać się wadliwy i niezgrabny

Plany są kosztowne

Cennik Buildertrend

Essential ($99/miesiąc; $399 po dwóch miesiącach)

($99/miesiąc; $399 po dwóch miesiącach) Zaawansowany (399 USD/miesiąc; 699 USD po dwóch miesiącach)

(399 USD/miesiąc; 699 USD po dwóch miesiącach) Complete ($899/miesiąc; $1,299 po dwóch miesiącach)

Buildertrend opinie

"Podoba mi się wiele wieloplatformowych funkcji Buildertrend. Jako osoba, która spędza większość dnia w terenie, podoba mi się możliwość szybkiego dostępu i dodawania danych lub plików w razie potrzeby, gdy jestem w drodze. Cieszę się, że mogę uzyskać dostęp do osi czasu dziennych dzienników zadań, a możliwość ich przewijania pomaga mi być na bieżąco ze szczegółami zadania w trakcie całego procesu" - Zweryfikowana recenzja G2

Oceny klientów Buildertrend

G2 : 4/5 (56+ opinii)

: 4/5 (56+ opinii) Capterra: 4.5/5 (1572+ opinii)

13. PlanGrid

Via PlanGrid PlanGrid to oprogramowanie zwiększające produktywność w budownictwie oraz kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami i kosztami dla budowniczych. Użytkownicy mogą natychmiast udostępniać plany, znaczniki, zdjęcia, raporty i inne informacje wszystkim osobom zaangażowanym w projekt budowlany.

Najważniejsze cechy PlanGrid

modele 3D i arkusze

Niestandardowe znaczniki dla zdjęć

Zarządzanie plikami

Zarządzanie jakością w jednym miejscu

Zalety PlanGrid

Dostęp do danych online i offline

Uproszczone składanie wniosków; natychmiastowy dostęp do zatwierdzonych wniosków z poziomu aplikacji

Ograniczenia PlanGrid

Stroma krzywa uczenia się dla innych

Ceny PlanGrid

Nailgun ($39/miesiąc/użytkownik; rozliczane rocznie)

($39/miesiąc/użytkownik; rozliczane rocznie) Dozer ($59/miesiąc/użytkownik; rozliczane rocznie)

($59/miesiąc/użytkownik; rozliczane rocznie) Crane ($119/miesiąc/użytkownik; rozliczane rocznie)

Recenzje PlanGrid

Porady dotyczące oprogramowania : 4.28/5 (1,896+ recenzji)

: 4.28/5 (1,896+ recenzji) Trust Radius: 7.8/10 (145+ opinii)

Oceny klientów PlanGrid

"To dobra platforma do wykorzystania w projekcie i może być używana przez cały cykl życia projektu. Można dość łatwo dodawać użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych oraz uzyskać dostęp do całej dokumentacji za pomocą kilku kliknięć." - Software Advice Verified Review ---

14. Procore

Via Procore Procore to internetowe oprogramowanie budowlane, które upraszcza pracę od składania ofert do zamknięcie projektu .

Zarządzanie projektami budowlanymi, zasobami, projektami, szacunkami, ofertami i budżetami w ramach projektów na jednej zintegrowanej platformie.

Kluczowe cechy Procore

Śledzenie projektów

Technologia optycznego rozpoznawania znaków (OCR)

Dostęp mobilny

Współpraca w terenie

Profesjonaliści Procore

Zintegrowana platforma

Dostępna na urządzeniach mobilnych

Wgląd w czasie rzeczywistym w kondycję finansową projektów i portfolio

Ograniczenia Procore

Zestawy narzędzi mogłyby być bardziej elastyczne

Stroma krzywa uczenia się dla innych

Ceny Procore

Odwiedź ich stronę z cenami, aby uzyskać niestandardową wycenę

Recenzje Procore

"Procore daje możliwość dostępu do najnowszych rysunków, specyfikacji i przedłożeń w dowolnym momencie, co jest doskonałe do współpracy w terenie zarówno dla projektantów, jak i wykonawców. Wszystkie informacje o projekcie są bardzo dobrze zorganizowane i łatwo dostępne dla wszystkich użytkowników, a narzędzie uprawnień świetnie nadaje się do dostosowywania tego, do czego członkowie zespołu mają dostęp." - Zweryfikowana recenzja G2

Oceny klientów Procore

G2 : 4.5/5 (1,173+ recenzji)

: 4.5/5 (1,173+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (2,518+ opinii)

Sprawdź te_ Procore alternatywy !

15. CoConstruct

Via CoConstruct CoConstruct to wysoko oceniane oprogramowanie do zarządzania budową dla budowniczych domów na zamówienie i firm zajmujących się przebudową. Łatwe zarządzanie wszystkimi aspektami projektu, klientami i wykonawcami - wszystko z jednej centralnej aplikacji.

Kluczowe cechy CoConstruct

Raportowanie i analityka

Śledzenie projektów i klientów

Rozliczenia i fakturowanie

Konfigurowalne szablony

Profesjonaliści CoConstruct

Łatwa w użyciu funkcjonalność przetwarzania zamówień zakupu

Dokładne szacowanie; łatwe tworzenie i wysyłanie niestandardowych szacunków

Wysyłanie powiadomień i aktualizacji dotyczących działań i postępów w miejscu pracy

Zatwierdzanie za pomocą podpisów elektronicznych i płatności online

Ograniczenia CoConstruct

Aplikacja mobilna mogłaby zostać ulepszona

Stroma krzywa uczenia się dla innych

Ceny CoConstruct

Essential : $99/miesiąc; $399 po dwóch miesiącach

: $99/miesiąc; $399 po dwóch miesiącach Zaawansowany : 399 USD/miesiąc; 699 USD po dwóch miesiącach

: 399 USD/miesiąc; 699 USD po dwóch miesiącach Complete: 899 USD/miesiąc; 1299 USD po dwóch miesiącach

Recenzje CoConstruct

"Jako bardzo praktyczny wykonawca terenowy mam trudności ze znalezieniem wystarczającej ilości czasu na pisanie ofert i szacunków. Szablony i arkusze kalkulacyjne naprawdę usprawniają ten proces i mogą ostatecznie przywrócić ci życie." - Zweryfikowana recenzja Capterra

oceny klientów

Porady dotyczące oprogramowania : 4.5/5 (842+ opinii)

: 4.5/5 (842+ opinii) Capterra: 4.7/5 (842+ opinii)

Powiązane: **Pytania na rozmowę kwalifikacyjną w budownictwie

Zacznij zarządzać projektami budowlanymi z ClickUp

Twoje projekty budowlane muszą dotrzymywać terminów, mieścić się w budżecie i spełniać standardy branży budowlanej.

I chociaż oprogramowanie budowlane może pomóc w zmniejszeniu nakładu pracy, nie ma sensu kupować narzędzia, które jeszcze bardziej skomplikuje Twój projekt.

Właśnie dlatego potrzebujesz ClickUp.

Od ustawienia Cele dla zespołu projektowego, aby zarządzanie finansami projektu clickUp jest najlepszym dostępnym obecnie oprogramowaniem do zarządzania budową. Pobierz ClickUp za darmo już dziś aby osiągnąć wszystkie swoje cele budowlane, nawet te szalone!