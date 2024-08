10 najlepszych alternatyw i konkurentów Procore w 2024 roku

Oprogramowanie do zarządzania budową Procore działa na rynku od prawie dwóch dekad. To dużo czasu, aby zmienić branżę i zyskać status jednego z wiodących producentów oprogramowania do zarządzania budową oprogramowanie do zarządzania budową !

za pośrednictwem Zamówienie Niezależnie od tego, czy Twoja firma jest w pierwszym, czy w piątym roku, potrzebujesz oprogramowania do obsługi dzisiejszych projektów, jednocześnie planując przyszłość. Istnieją alternatywy Procore, które mogą być lepiej dopasowane do Twoich potrzeb projekt, budżet i potrzeby związane z cyklem pracy.

W tym przewodniku wyróżnimy 10 najlepszych alternatyw Procure, aby zmaksymalizować swoje usługi i relacje z klientami !

Czego należy szukać w alternatywach dla Procore?

Oto, na co należy zwrócić uwagę w alternatywach dla Procore.

Wiele widoków

Aby zapewnić sobie 360-stopniowy widok postępu projektu, wybrana alternatywa Procore powinna mieć wiele widoków. Oto trzy widoki na dobry początek: kalendarz, Gantt i Tablice Kanban dla projektu budowlanego śledzenie postępów.

Zarządzaj osią czasu budowy na widoku Gantt w ClickUp

Funkcje zarządzania projektami

Każde dobre oprogramowanie do zarządzania budową będzie posiadało szczegółowe funkcje zarządzania projektami. Funkcje te powinny obejmować zarządzanie zadaniami śledzenie czasu, pulpity aktywności, szacowanie kosztów i raportowanie postępów projektu.

Portal klienta lub CRM Zarządzanie budową jest łatwiejsze, gdy nie trzeba polegać na 101 narzędziach do zrobienia wszystkiego. Właśnie dlatego oprogramowanie musi mieć

CRM (zarządzanie relacjami z klientem) lub portal klienta . Oba ułatwią komunikację i przyspieszą składanie wniosków, RFI i udostępnianie specyfikacji.

Wybierz widżety, aby wizualizować dowolny typ danych w pulpicie nawigacyjnym ClickUp

Gotowe i niestandardowe szablony

Zarządzanie projektami budowlanymi to złożony proces. Dzięki szablonom możesz ustawić powtarzalną pracę, aby Twój zespół mógł skupić się na właściwych zadaniach. Od pulpity projektów do cykli pracy, utwórz tyle szablonów konstrukcyjnych dla różnych Teams i usług.

10 najlepszych alternatyw dla Procore

1. ClickUp

Zbuduj swój idealny plan cyklu pracy i niestandardowy widok w ClickUp

ClickUp to platforma wydajności typu "wszystko w jednym", którą można niestandardowo dostosować do potrzeb projektu i oprogramowanie do zarządzania budową . Dzięki ClickUp możesz zarządzać całym projektem od przedsprzedaży aż do zakończenia budowy przekazania projektu klientom.

ClickUp jest również bardziej wszechstronny, aby dopasować się do każdego rodzaju projektu dzięki obszernej liście funkcji, dużej społeczności i ciągłemu rozszerzeniu o nowe funkcje. Co więcej, ClickUp posiada funkcję Free Plan z wszystkimi funkcjami potrzebnymi do zarządzania projektem budowlanym. Wypróbuj szablon do zarządzania projektami budowlanymi ClickUp

Współpraca nad koncepcjami projektowymi w celu tworzenia specyfikacji w ClickUp Docs

Funkcje ClickUp

ponad 15 konfigurowalnych widoków w tym Kalendarz, Kanban, Gantt, Oś czasu i inne

Bezszwowe iwspółpraca w czasie rzeczywistym z Teams lub dostawcami

Dodawanie adnotacji i potwierdzanie dowolnych dokumentów, takich jak RFI i zgłoszenia

Niestandardowe i zautomatyzowane cykle pracy do zarządzania klientami, zasobami lub zadaniami

Niestandardowe szczegóły do tworzenia kompleksowych szczegółów projektu i ich statusu

Pulpit nawigacyjny i udostępnianie dokumentów z rozszerzeniem uprawnień i kontroli autorów

Współpraca przy tworzeniu danych w czasie rzeczywistym dzięki funkcjiClickUp Dokumenty* Kalkulacje i niestandardowe formuły do szacowania kosztów i śledzenia budżetu

Globalny timer do śledzenia czasu pracy zespołu

ClickUp AI tozarządzanie projektami budowlanymi przy użyciu AI* Funkcje zarządzania projektami budowlanymi dostępne na komputerach Mac i Android

Profesjonaliści ClickUp

ponad 1000 integracji umożliwiających połączenie z ulubionymi narzędziami do zarządzania projektami

Dużoszablony do zarządzania budową do szybkiego tworzenia harmonogramów, cykli pracy i pulpitów projektów

Połączenie cykli pracy, pulpitów i obszarów roboczych za pomocą powiązań i zależności

Aplikacja mobilna do zarządzania projektami w podróży z funkcją offline

Prosty interfejs

Wady ClickUp

Krzywa uczenia się ze względu na liczbę dostępnych funkcji i poziom możliwości dostosowywania

Cennik ClickUp

Free Forever Plan

Unlimited Plan : 7 USD miesięcznie na członka

: 7 USD miesięcznie na członka Business Plan : 12 USD miesięcznie na członka

: 12 USD miesięcznie na członka Enterprise Plan : Sprzedaż kontaktowa ClickUp oceny klientów

G2 : 4.7/5 (4,700+ recenzji)

: 4.7/5 (4,700+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. Buildertrend

przez BuilderTrend Buildertrend to oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania budową dla budowniczych domów, wyspecjalizowanych wykonawców i firm zajmujących się przebudową. W przeciwieństwie do Procore, który koncentruje się bardziej na zarządzaniu, Buildertrend skupia się bardziej na kliencie i jego potrzebach zarządzanie wykonawcami . Posiada jednak niezbędne narzędzia do zarządzania projektami i współpracy, aby zakończyć projekt budowlany.

Buildertrend jest bardziej odpowiedni dla małych i średnich firm budowlanych, podczas gdy Procore jest bardziej wszechstronny i pasuje do większych organizacji.

Funkcje Buildertrend

Kompleksowe zarządzanie finansami, w tym płatności online, oferty, rachunki,zamówienia zakupuszacunki, fakturowanie i zaawansowane raportowanie finansowe

Płynna komunikacja wspomagana przez portal klienta, wiadomości, subkonta i dokumenty oraz udostępnianie zdjęć

Zarządzanie projektami budowlanymi jest możliwe dziękiharmonogramy budowlane, zlecenia zmian, śledzenie czasu, zadania do wykonania, zarejestrowany czas, zarządzanie kalendarzem itp.

Zarządzanie sprzedażą i przed zawarciem umowy dzięki CRM, wbudowanemu marketingowi e-mail, planowaniu spotkań oraz tworzeniu i zarządzaniu ofertami

Zalety Buildertrend

Potężny CRM do śledzenia potencjalnych klientów iscentralizowane zarządzanie klientami* Zautomatyzowane rozwiązania do kalkulacji i kosztorysowania

Niestandardowa obsługa klienta

Każdy niezbędny produkt do prowadzenia projektów od początku do końca

Wady Buildertrend

Niezgrabny interfejs w aplikacji mobilnej Buildertrend

Często powolny i wadliwy

Nieco tradycyjna funkcja zarządzania zadaniami

Cennik Buildertrend

Buildertrend ma zryczałtowany model oceny z trzema planami.

Essential : $99 miesięcznie

: $99 miesięcznie Zaawansowany : 399 USD miesięcznie

: 399 USD miesięcznie Complete: $899 miesięcznie

Buildertrend niestandardowe oceny klientów

G2 : 3.8 (50+ opinii)

: 3.8 (50+ opinii) Capterra: 4.5 (1500 recenzji)

3. Fieldwire

przez Fieldwire Fieldwire jest jedną z najpopularniejszych alternatyw dla Procore i opisuje się jako "platforma zarządzania miejscem pracy dla teamów budowlanych" Celem Fieldwire jest pomoc zespołom z branży budowlanej w dostosowaniu pola i biura z dowolnego urządzenia. Zarówno Procore, jak i Fieldwire mają wiele podobieństw. Jednak model cenowy Fieldwire może być bardziej korzystny dla mniejszych Teams. Ponadto większość specjalistów budowlanych uważa Fieldwire za łatwiejsze w ustawieniu i obsłudze niż Procore.

Funkcje Fieldwire

Planowanie ekip i zadań

Przesyłanie wiadomości w czasie rzeczywistym, aby utrzymać kierowników projektów i klientów na pokładzie

Opowiadanie historii projektu i śledzenie zadań za pomocą załączników w postaci zdjęć i plików

Wersjonowanie i automatyczne hiperlinkowanie rysunków budowlanych na dowolnym urządzeniu

Aplikacja mobilna z możliwością edycji offline

Przeglądarka BIM z metadanymi modelu 3D i pomiarami wieloelementowymi

Aplikacja Punch List umożliwiająca dokładne inspekcje, przeglądy i szybsze zamknięcie budowy

Cyfrowe formularze do wypełniania RFI, codziennego raportowania, kart czasu pracy i wniosków o inspekcję

Profesjonaliści Fieldwire

Widoki Kanban, kalendarz i Gantt do śledzenia harmonogramów projektów

Powiadomienia o aktualizacjach statusu zadań

Łatwy dostęp do dokumentów i rysunków dzięki automatycznemu hiperlinkowi

Adnotacje w postaci notatek, obrazów i załączników wideo

Szczegółowe raportowanie do zarządzania dokumentami

Modyfikacja wsadowa w celu zaoszczędzenia czasu

Scentralizowana platforma stanowiąca połączenie całego ekosystemu Jobsite

Wady Fieldwire

Niewydajne narzędzie do rysowania i odręcznych notatek

Brak funkcji wyszukiwania tekstu

Brak możliwości kopiowania zadań i ich danych do innego projektu

Limit integracji

Cennik Fieldwire

Podstawowy : Free Forever na zawsze z limitem trzech projektów

: Free Forever na zawsze z limitem trzech projektów Pro : 29 USD za użytkownika miesięcznie

: 29 USD za użytkownika miesięcznie Business : 49 USD na użytkownika miesięcznie

: 49 USD na użytkownika miesięcznie Premier: $89 za użytkownika miesięcznie

Fieldwire - niestandardowe oceny klientów

G2 : 4.5/5 (100+ recenzji)

: 4.5/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (80+ recenzji)

4. Oracle Primavera

przez Oracle Primavera Oracle Primavera istnieje najdłużej niż większość alternatyw Procore na tej liście. Ta platforma do zarządzania budową integruje zarządzanie projektami, ograniczanie ryzyka zarządzanie zasobami, portfolio i harmonogramowaniem. W porównaniu do Procore, Oracle Primavera jest bardziej zaawansowana dla branży budowlanej dzięki szerokiemu zakresowi funkcji.

Funkcje Oracle Primavera

Graficzna reprezentacja roli i wykorzystania zasobów

Analiza "co jeśli" w celu zbadania scenariuszy

Bezpieczny dostęp do harmonogramu dla wielu użytkowników

Planowanie wielu projektów jednocześnie

Interfejsy dla członków Teams ułatwiające zbieranie aktualizacji statusów

Zarządzanie informacjami

Współpraca w terenie, raportowanie i planowanie siły roboczej

Integracje księgowe

Profesjonaliści Oracle Primavera

Poręczna i wydajna funkcja planowania zasobów

Wszechstronne i zaawansowane funkcje dla dużych projektów

Funkcje inteligencji predykcyjnej do identyfikacji i ograniczania ryzyka

Integracyjny CPM do płynnego połączenia pola i biura

Wady Oracle Primavera

Trudne w użyciu i wymaga rozszerzenia szkoleń i certyfikacji

Zbyt droga nawet dla większych korporacji

Może wydawać się nieestetyczny dla niektórych użytkowników, ponieważ Oracle koncentruje się bardziej na wynikach niż na estetyce

Ceny Oracle Primavera

Cennik jest dostępny tylko na żądanie za pośrednictwem Oracle Primavera.

Oceny niestandardowe Oracle Primavera

G2 : 4.4/5 (350+ recenzji)

: 4.4/5 (350+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (100+ recenzji)

5. STACK

przez STACK STACK określa siebie jako "kompleksowe, oparte na chmurze narzędzie do kosztorysowania dla profesjonalnych wykonawców" Dzięki STACK można szybciej zarządzać specyfikacjami, dokumentami projektowymi i przedmiarami, tworzyć niestandardowe propozycje i szacunki oraz współpracować z całym zespołem. W przeciwieństwie do Procore, który jest zrównoważony między planem a wdrożeniem, STACK koncentruje się bardziej na planowaniu przed budową i zarządzaniu klientem.

funkcje #### STACK

Pulpit aktywności

Narzędzie automatycznego liczenia do planowania materiałów i szacowania zasobów

Integracja z obrazami z Google Earth

Kalendarz do widoku nadchodzących projektów według terminu realizacji

Funkcja wyszukiwania do szybkiego znajdowania poprzednich projektów

Zalety STACK

Pełnowartościowa biblioteka wstępnie zbudowanych iniestandardowe bazy danych materiałów* Niestandardowa obsługa klienta i szkolenia

Wszechstronny i łatwy w użyciu

Free Plan z podstawowym zarządzaniem procesem poprzedzającym budowę

Wady STACK

Niestandardowy interfejs użytkownika w ograniczonym zakresie

Drogi plan premium

Ceny STACK

STACK oferuje darmowy plan i trzy inne zryczałtowane plany premium.

Free : Dwa równoległe projekty i 10 startów na projekt

: Dwa równoległe projekty i 10 startów na projekt Start : $2,499 rocznie

: $2,499 rocznie Wzrost : 5 499 USD rocznie

: 5 499 USD rocznie Build: Niestandardowa wycena

Oceny klientów STACK

G2 : 3.8/5 (10+ opinii)

: 3.8/5 (10+ opinii) Capterra: 4.5/5 (1200+ recenzji)

6. RedTeam

przez RedTeam Jako popularny konkurent Procore, RedTeam umożliwia zarządzanie projektami budowlanymi w dowolnym miejscu i czasie za pośrednictwem swojej platformy w chmurze. To oprogramowanie do zarządzania projektami pozwala planować wszystko, od przygotowania do realizacji projektu.

Podczas gdy Procore jest przeznaczony dla wielu osób, w tym właścicieli, generalnych wykonawców i podwykonawców, RedTeam został zaprojektowany specjalnie dla generalnych wykonawców. Ponadto RedTeam oferuje analizę "co jeśli", podczas gdy Procore nie. Wreszcie, obsługa klienta RedTeam jest szybsza i bardziej praktyczna.

Funkcje RedTeam

Moduł finansowy do szacowania kosztów

Zintegrowany CRM

Fakturowanie i wystawianie rachunków

Zarządzanie cyklami pracy dla łatwiejszego planowania i zarządzania projektami

Zakładka współpracy do udostępniania dokumentów i uzyskiwania informacji zwrotnych

Podsumowanie projektu dla szybszego dostępu do szczegółów projektu

Profesjonaliści RedTeam

Systematyczne procesy i funkcje, dzięki którym nic nie umknie uwadze

Funkcje ułatwiające zarządzanie każdą fazą projektu

Szablony dokumentów budowlanych dla szybszego żądania informacji, definicji i aktualizacji

Kompleksowe raportowanie kosztów pracy generowane za pomocą jednego kliknięcia

Szybka obsługa klienta

Wady RedTeam

Niestandardowe dostosowanie i wdrożenie może być uciążliwe

Ograniczone funkcje aplikacji mobilnej ReadTeam

Cennik RedTeam

Cennik jest dostępny na żądanie za pośrednictwem RedTeam.

Oceny niestandardowe RedTeam

G2 : 4.5/5 (20+ opinii)

: 4.5/5 (20+ opinii) Capterra: 4.2/5 (190+ recenzji)

7. Newforma

przez Newforma Newforma to alternatywa dla Procore, umożliwiająca inżynierom i architektom centralizację informacji i danych dotyczących projektów. Ze względu na dedykowaną platformę zarządzania informacjami o projekcie (PIM), Newforma wspiera lepsze zarządzanie informacjami dla profesjonalistów z branży budowlanej niż Procore.

Funkcje Newforma

Pojedynczy i ujednolicony widok wszystkich informacji o projekcie

Łatwe śledzenie e-maili złożonych do projektu

Zautomatyzowane przepływy pracy administracji budowlanej

Wersjonowanie dokumentów i elastyczna kontrola uprawnień dostępu

Płynne połączenie z polem umożliwiające import obrazów, list wykrojów itp.

Fora wiadomości i protokoły ze spotkań ułatwiające współpracę

Zalety Newforma

Unlimited użytkowników na jednym koncie projektu

Elastyczny i intuicyjny obieg dokumentów i zapytań ofertowych

Bardzo łatwa organizacja informacji i ustawienie uprawnień

Przyjazny dla użytkownika i nowoczesny interfejs użytkownika

Rozszerzenie funkcji wyszukiwania, w tym spłaszczanie dokumentów i OCR

Wady Newforma

Newforma czasami działa z opóźnieniem

Ograniczone narzędzia do tworzenia znaczników

Trudne ustawienie i korzystanie z aplikacji mobilnej

Czas oczekiwania na aktualizacje i nowe funkcje

Ceny Newforma

Cennik jest dostępny tylko na żądanie za pośrednictwem Newforma.

Niestandardowe oceny klientów Newforma

G2 : 4/5 (90+ recenzji)

: 4/5 (90+ recenzji) Capterra: 3.8/5 (5+ recenzji)

8. Brygadzista

przez Brygadzista wykonawcy W porównaniu do większości alternatyw Procore na tej liście, Contractor Foreman jest przystępnym cenowo oprogramowaniem do zarządzania budową. Platforma ta posiada również bogaty w funkcje portal klienta, który upraszcza gromadzenie szczegółów projektu i komunikację z klientem. Ponadto, w przeciwieństwie do Procore, Contractor Foreman jest lepiej dopasowany do mniejszych i średnich teamów.

funkcje #### Contractor Foreman

Widok Gantt, kalendarz i oś czasu do przeglądania postępów projektu

Planowanie załogi i zadań

Zarządzanie ofertami

Zarządzanie podwykonawcami

Karty czasu pracy ze śledzeniem GPS

Kreator dokumentów, edytowalne formularze i listy kontrolne do RFI i planowania zadań

Śledzenie kosztów projektu

Pulpit aktywności dla szybkiego widoku statusu zadania i aktualizacji

Elastyczność i możliwość dostosowania do projektu

Zalety aplikacji Contractor Foreman

Przystępne ceny dla mniejszych Teams

Free prywatne szkolenia w zakresie od dwóch do ośmiu godzin w zależności od planu

Stałe aktualizacje i rozwój funkcji

Brygadzista wykonawcy - wady

Uciążliwa aplikacja mobilna

Podstawowe raportowanie

Problematyczne i trudne do ustawienia integracje

Ceny dla Contractor Foreman

Contractor Foreman ma cztery zryczałtowane płatne plany, a każdy plan ma bezpłatną wersję próbną.

Standard : 49 USD miesięcznie

: 49 USD miesięcznie Plus : 87 USD miesięcznie

: 87 USD miesięcznie Pro : $123 miesięcznie

: $123 miesięcznie Unlimited: $148 miesięcznie

Brygadzista Wykonawcy oceny klientów

G2 : 4.6/5 (60+ opinii)

: 4.6/5 (60+ opinii) Capterra: 4.5/5 (300+ opinii)

9. CoConstruct

przez CoConstruct CoConstruct jest jednym z najpopularniejszych konkurentów Procore. CoConstruct został stworzony z myślą o zespołach budowlanych i przebudowujących domy. To oprogramowanie do zarządzania budową ułatwia zarządzanie klientami, wykonawcami i projektami. Posiada również jeden z najbardziej wszechstronnych modułów komunikacyjnych, który usprawnia komunikację podczas planowania i realizacji projektów budowlanych.

Funkcje CoConstruct

Śledzenie aktywności na placu budowy dla firm budowlanych

Subkonta poprawiające wydajność i współpracę

Łatwe zarządzanie ofertami

CRM do zarządzania i śledzenia potencjalnych klientów

Uproszczone zarządzanie kartami czasu pracy ze śledzeniem GPS

Rozwiązania finansowe obejmujące fakturowanie, szybkie płatności online, raportowanie płac i szacowanie budżetu projektu

Śledzenie zleceń zmian i wydatków

Profesjonaliści CoConstruct

Konfigurowalne, gotowe szablony

Niestandardowa obsługa klienta

Scentralizowany portal dla wszystkich elementów projektu

Wady CoConstruct

Może być dość przytłaczający ze względu na rozszerzenie funkcji

Często powolny, zwłaszcza przy dużych ilościach danych lub wielu projektach

Chociaż interfejs użytkownika jest łatwy w użyciu, wygląda na nieco przestarzały

Ceny CoConstruct

CoConstruct oferuje trzy zryczałtowane płatne plany:

Essential: $99 miesięcznie

$99 miesięcznie Zaawansowany: 399 USD miesięcznie

399 USD miesięcznie Zakończony: $899 miesięcznie

Oceny klientów CoConstruct

G2 : 4.5/5 (15+ opinii)

: 4.5/5 (15+ opinii) Capterra: 4.7/5 (800+ recenzji)

10. Corecon

przez Corecon Corecon to narzędzie do zarządzania budową stworzone dla inżynierów i firm budowlanych. Jedną z przydatnych funkcji Corecon są wbudowane kreatory, które automatyzują pulpity, cykle pracy i zadania w celu zaoszczędzić czas i szybciej prezentować informacje. W porównaniu do Procore, Corecore posiada bardziej rozbudowane funkcje zarządzania projektami.

Funkcje Corecon

Standardowe i niestandardowe pulpity dla dowolnych szczegółów projektu

Portal TeamLink pozwala zespołom i zewnętrznym interesariuszom na widok i edycję rekordów projektu

Protokoły ze spotkań, aby wszyscy byli na bieżąco

Funkcja korespondencji do udostępniania zgłoszeń, RFI, problemów i czasopism

Listy kontrolne kontroli jakości

Listy kontrolne

Profesjonaliści Corecon

Zawiera wiele istotnych funkcji, takich jak RFI, zgłoszenia i zarządzanie zadaniami na jednej platformie

Seria szkoleń i webinariów, aby zapoznać nowych użytkowników z platformą

Nowoczesna i przyjazna dla użytkownika

Płynna integracja z innym oprogramowaniem w celu rozszerzenia funkcji

Wady Corecon

Trudne do opanowania dla początkujących

Ograniczona funkcja aplikacji mobilnej

Ceny Corecon

Ceny są dostępne na żądanie za pośrednictwem Corecon.

Corecon - niestandardowe oceny klientów

G2 : 3.9/5 (40+ opinii)

: 3.9/5 (40+ opinii) Capterra: 3.6/5 (15+ recenzji)

Bonus: Rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem projektu budowlanego

ClickUp: alternatywa dla Procore, która nie rozbija banku

Nie jest tajemnicą, że alternatywy dla Procore są imponujące. Posiadają one niezbędne funkcje zarządzania budową, a większość z nich istnieje na rynku od lat. Jeśli jednak nie rozbijasz banku za pomocą drogich planów premium, zadowalasz się trudnymi w użyciu i złożonymi interfejsami użytkownika, których ustawienie i niestandardowe dostosowanie wymaga czasu.

To właśnie tutaj ClickUp wkracza do akcji.

Dzięki ClickUp zarządzanie projektami budowlanymi nie musi być ani drogie, ani frustrujące! W rzeczywistości, Free Forever Plan ClickUp zawiera większość tego, czego potrzebujesz do zarządzania i dostarczania doskonałych projektów budowlanych.

ClickUp zapewnia prostą w użyciu, ale solidną platformę dla teamów budowlanych, która pomaga zarządzać projektami od pierwszej do ostatniej cegły. Twój zespół, wykonawcy i klienci pokochają łatwość, nowoczesność i intuicyjność ClickUp.

Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś aby cieszyć się płynnymi, szybkimi i intuicyjnymi rozwiązaniami do zarządzania projektami budowlanymi!