10 najlepszych programów do zarządzania projektami budowlanymi dla komputerów Mac

Kiedy jesteś odpowiedzialny za planowanie, koordynowanie i zarządzanie projektem budowlanym, musisz być na bieżąco z każdym szczegółem, każdego dnia. Oznacza to, że potrzebujesz odpowiedniego oprogramowanie do zarządzania projektami rozwiązanie zapewniające wsparcie.

Wiele można zrobić w Excelu, ale jeśli chcesz mieć pełną kontrolę nad wszystkimi zaangażowanymi elementami, potrzebujesz oprogramowania do zarządzania projektami budowlanymi narzędzie do zarządzania projektami . Niezależnie od tego, czy prowadzisz własny mały biznes, czy jesteś dużym wykonawcą, jeśli jesteś lojalnym użytkownikiem Apple, oprogramowanie budowlane dla komputerów Mac jest Twoją odpowiedzią. 🛠️

Gdy koncepcja jest już wyczyszczona i proces został przedstawiony na mapie (niezależnie od tego, czy jesteś zaangażowany w te sceny, czy nie), oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi pomaga w powodzeniu projektu od początku do końca.

Od sporządzania kosztorysów lub zamawiania materiałów po kontakty z podwykonawcami i zmagania harmonogramy pracy załogi oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi dla komputerów Mac pomaga pracować szybciej a nie ciężej - i utrzymuje projekt na czas i w ramach budżetu. 🙌

Czego należy szukać w oprogramowaniu budowlanym dla komputerów Mac?

Wybór odpowiedniego oprogramowania budowlanego do zarządzania projektem ma kluczowe znaczenie - a jego użyteczność powinna być równa intuicyjnemu interfejsowi użytkownika (UI) komputera Mac. Podczas gdy konkretne funkcje potrzebne użytkownikom komputerów Mac do każdego projektu mogą się różnić, należy zwrócić uwagę na te kluczowe funkcje:

Narzędzia do zarządzania kosztami , które pomagają oszacować wydatki, a następnie śledzić rzeczywiste wydatki podczas całego projektu budowlanego, dzięki czemu można łatwo sprawdzić, jak radzisz sobie z budżetem

, które pomagają oszacować wydatki, a następnie śledzić rzeczywiste wydatki podczas całego projektu budowlanego, dzięki czemu można łatwo sprawdzić, jak radzisz sobie z budżetem Zarządzanie projektem i aplikacje do planowania projektów dzięki czemu można przydzielić zasoby, w tym ludzi i sprzęt, tam, gdzie są potrzebne

aplikacje do planowania projektów dzięki czemu można przydzielić zasoby, w tym ludzi i sprzęt, tam, gdzie są potrzebne narzędzia zadań i osi czasu , które pokazują cykl pracy izależności między projektami i pomagają śledzić postępy w stosunku do celuplan projektu w wybranych formatach, takich jak widoki siatki, tablice Kanban lubWykresy Gantta *Oprogramowanie oparte na chmurze, dzięki czemu można uzyskać dostęp do projektu w czasie rzeczywistym, nawet na urządzeniu mobilnym, niezależnie od tego, czy jesteś w biurze, czy na placu budowy

, które pokazują cykl pracy izależności między projektami i pomagają śledzić postępy w stosunku do celuplan projektu w wybranych formatach, takich jak widoki siatki, tablice Kanban lubWykresy Gantta *Oprogramowanie oparte na chmurze, dzięki czemu można uzyskać dostęp do projektu w czasie rzeczywistym, nawet na urządzeniu mobilnym, niezależnie od tego, czy jesteś w biurze, czy na placu budowy Przechowywanie dokumentów , dzięki czemu zawsze możesz sprawdzić umowy lub pozwolenia na budowę, gdziekolwiek jesteś

, dzięki czemu zawsze możesz sprawdzić umowy lub pozwolenia na budowę, gdziekolwiek jesteś Śledzenie materiałów i zarządzanie zasobami , dzięki czemu wiesz, kiedy złożyć zamówienie i kiedy materiały zostaną dostarczone

i , dzięki czemu wiesz, kiedy złożyć zamówienie i kiedy materiały zostaną dostarczone Zarządzanie sprzętem , aby upewnić się, że masz to, czego potrzebujesz i że wiesz, kiedy sprzęt jest używany i kiedy wymaga konserwacji

, aby upewnić się, że masz to, czego potrzebujesz i że wiesz, kiedy sprzęt jest używany i kiedy wymaga konserwacji Śledzenie problemów , dzięki czemu można skutecznie rejestrować, adresować i rozwiązywać wszelkie problemy

, dzięki czemu można skutecznie rejestrować, adresować i rozwiązywać wszelkie problemy Kluczowe funkcje współpracy , dzięki którym cały zespół jest na bieżąco

, dzięki którym cały zespół jest na bieżąco Opcje raportowania , dzięki którym można łatwo przekazywać informacje zwrotne na temat postępów projektu wszystkim zainteresowanym stronom

, dzięki którym można łatwo przekazywać informacje zwrotne na temat postępów projektu wszystkim zainteresowanym stronom Możliwości integracji w celu rozszerzenia funkcji systemuzarządzanie projektami budowlanymi platforma

10 najlepszych programów budowlanych dla komputerów Mac do wykorzystania w 2024 roku

Celem każdego oprogramowania do zarządzania budową jest usprawnienie planowania i zarządzania projektami przy jednoczesnym zachowaniu jak największej zwinności.

W rzeczywistości zarządzanie budową i zarządzanie projektami w dużej mierze się pokrywają, co oznacza, że najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami często sprawdza się również w zarządzaniu budową. Właśnie dlatego znajdziesz kilka narzędzia do zarządzania projektami na naszej liście najlepszego oprogramowania do zarządzania budową dla komputerów Mac. W końcu po co wymyślać koło na nowo?

Przejdźmy do naszej krótkiej listy najlepszego oprogramowania do zarządzania budową dla komputerów Mac. 🤩

Planuj, zarządzaj i śledź swoje projekty budowlane od początku do końca dzięki ClickUp

Jako światowy lider na rynku najwyżej oceniany wydajność i oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi, ClickUp ma wiele do zaoferowania. ClickUp to pakiet typu "wszystko w jednym", który pomaga płynnie zarządzać projektem budowlanym. ✨

ClickUp to nie tylko oprogramowanie do zarządzania projektami, to kompleksowa platforma do przechowywania dokumentów, organizowania budżetów projektów, śledzenia postępów i promocji współpracy - niezależnie od tego, czy pracujesz w branży budowlanej, czy nie. Osoby zarządzające projektami budowlanymi uwielbiają ClickUp za jego możliwości zarządzania zadaniami i zaawansowane możliwości dostosowywania, zwłaszcza jeśli chodzi o pola niestandardowe.

ClickUp najlepsze funkcje

Wersja Free pozwala na nieograniczoną liczbę użytkowników i rozszerzenie zarządzania zadaniami

Efektywne planowanie i zarządzanie listami zadań z szacowanym czasem i zależnościami między zadaniami

Wieleszablonów do zarządzania budową oraz szablony projektów,w tym mapy koncepcyjne, budżetowanie, harmonogramowanie i raportowanie

Projekty na poziomie Enterprise są łatwe dziękipulpity, narzędziom do zarządzania zasobami i automatyzacji

Ułatwienie współpracy w zespole przy użyciu komentarzy do przypisywania zadań i etykiet ułatwiających filtrowanie

Łatwe przeglądanie zgłoszeń, przedmiarów i próśb o informacje oraz innych danych za pomocą komentarzy i aktualizacji

Używaj pól formuły do obliczania szacunków, ilości i materiałów, abyś mógłzarządzać zamówieniami zakupu* Oferuje aplikacje mobilne na iOS i Androida, dzięki czemu możesz pozostać w kontakcie z członkami zespołu, gdziekolwiek jesteś

UżywajMapy myśli ClickUp do planowania cykli pracy

ClickUp AI toużywać narzędzi AI do zarządzania projektami budowlanymi* Wsparcie dla macOS dla komputerów Apple, a także Microsoft Windows i Linux

Limity ClickUp

Podczas przesyłania lub zmiany danych system może czasami aktualizować się powoli

Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej, nie jest jeszcze dostępny widok tabeli

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 7 900 opinii)

4,7/5 (ponad 7 900 opinii) Capterra: 4.7/5 (3,600+ opinii)

2. Brygadzista

przez Brygadzista wykonawcy Ta konstrukcja oprogramowanie do zarządzania wykonawcami for Mac szczyci się oferowaniem maksymalnej wartości w stosunku do ceny dla wykonawców wszelkiego rodzaju, w tym wykonawców ogólnych, mieszkaniowych i komercyjnych. 🙌

Najlepsze funkcje programu Contractor Foreman

Oprogramowanie do zarządzania projektami na komputery Mac dla nieograniczonej liczby projektów

Generowanie szacunków i zarządzanie ofertami

Listy kontrolne do zrobienia ułatwiające zarządzanie zadaniami

Tworzenie i zarządzanie szerokim zakresem dokumentów

Łatwe zarządzanie zleceniami pracy, harmonogramami, kartami czasu pracy i dziennikami

Śledzenie kosztów za pomocą aktualnych raportów

Ustawienie integracji z Kalendarzem Google i oprogramowaniem księgowym QuickBooks

Contractor Foreman limits

Ustawienie i nauczenie się korzystania ze wszystkich funkcji może zająć trochę czasu i wysiłku

Niektórzy użytkownicy uważają, że obsługa klienta mogłaby być lepsza

Contractor Foreman ceny

Wersja próbna Free: na 30 dni

na 30 dni Standard: $49/miesiąc dla trzech użytkowników

$49/miesiąc dla trzech użytkowników Plus: $87/miesiąc dla ośmiu użytkowników

$87/miesiąc dla ośmiu użytkowników Pro: 123 USD/miesiąc dla 15 użytkowników

123 USD/miesiąc dla 15 użytkowników Unlimited: 148 USD/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

Contractor Foreman oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 160 recenzji)

4.5/5 (ponad 160 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 550 opinii)

3. Houzz Pro

przez Houzz Pro Houzz Pro to oprogramowanie do zarządzania biznesem zaprojektowane z myślą o wsparciu profesjonalistów z branży budowlanej i remontowej.

Najlepsze funkcje Houzz Pro

Śledzenie zadań względemoś czasu projektu i śledzenie wydatków w stosunku do budżetu

Łatwe tworzenie szacunków i profesjonalnych propozycji

Zarządzanie fakturami i planowanie płatności online

Twórz nowe plany pięter w 2D za pomocą narzędzia do planowania pięter, a następnie modeluj je w 3D, aby zaprezentować je klientom

Zbuduj bibliotekę produktów, aby ułatwić pozyskiwanie produktów od różnych dostawców

Limity Houzz Pro

Popularne funkcje, takie jak oś czasu projektu, zarządzanie projektami i śledzenie wydatków, są dostępne tylko w pakietach Pro i Ultimate, a tylko pakiet Ultimate oferuje pomoc w generowaniu leadów

Niektórzy użytkownicy uważają, że cena jest wysoka w stosunku do wartości, jaką otrzymują

Ceny Houzz Pro

Wersja próbna Free: na 30 dni

na 30 dni Start: $99/miesiąc za użytkownika

$99/miesiąc za użytkownika Essential: 139 USD/miesiąc za użytkownika

139 USD/miesiąc za użytkownika Pro: 199 USD/miesiąc za użytkownika

199 USD/miesiąc za użytkownika Unlimited: 399 USD/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

Oceny i recenzje Houzz Pro

G2: 3.2/5 (3 recenzje)

3.2/5 (3 recenzje) Capterra: 4.4/5 (ponad 600 recenzji)

4. Bluebeam Revu

przez Bluebeam Revu Bluebeam Revu jest używany głównie do zarządzania dokumentami przez wiele różnych podmiotów w branży nieruchomości i budownictwa, w tym architektów, budowniczych, inżynierów i kierowników budowy. 📚

Najlepsze funkcje Bluebeam Revu

Wyróżnia się bezpiecznym zarządzaniem dokumentami, oferując narzędzia do śledzenia i automatyzacji

Ułatwia cyfrową współpracę zespołu poprzez udostępnianie plików na wszystkich etapach - od projektowania i budowy po oddanie obiektu do użytku

Dostępnych jest wiele integracji, w tym Dropbox, Google Drive i OneDrive

Jest oparty na sieci, dzięki czemu można pracować z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu

Wystarczy zainstalować aplikację iOS, aby korzystać z Bluebeam Revu na urządzeniach Apple

Limity Bluebeam Revu

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs użytkownika nie jest tak intuicyjny, jak mógłby być do zarządzania zadaniami

Podczas pracy z dużymi plikami, czasami spowalnia wydajność przy dużej ilości danych projektu

Ceny Bluebeam Revu

Basics: 240 USD/rok za użytkownika

240 USD/rok za użytkownika Core: $300/rok za użytkownika

$300/rok za użytkownika Zakończone: $400/rok na użytkownika

Oceny i recenzje Bluebeam Revu

G2: 4,6/5 (ponad 400 recenzji)

4,6/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 900 recenzji)

5. Stos

przez Stos Chociaż Stack oferuje rozwiązania do zarządzania projektami i dokumentami, jego prawdziwa siła leży w płynnej integracji między oprogramowaniem do kosztorysowania a funkcją szacowania.

Najlepsze funkcje Stack

Oprogramowanie do kosztorysowania i księgowania oraz funkcje raportowania są niezwykle elastyczne i konfigurowalne

Szacunki budowlane są łatwo przekształcane w profesjonalne, markowe dokumenty ofertowe, wyceny lub propozycje

Możesz wybrać pracę w interfejsie Stack lub eksportować dane do innego oprogramowania, takiego jak Excel

Istnieje wiele opcji integracji z innym oprogramowaniem do zarządzania budową, dzięki czemu można je wykorzystać do przeniesienia danych z przedmiarów i kosztorysów do następnej fazy

Limity Stack

Funkcje zarządzania projektami i dokumentami są nowymi produktami i wciąż są optymalizowane

Ceny są wyższe w porównaniu do innych programów do zarządzania budową dla komputerów Mac

Ceny Stack

Takeoff & Estimating: $2,499/rok na użytkownika

$2,499/rok na użytkownika Wydajność na polu: $599/rok na użytkownika

$599/rok na użytkownika Zarządzanie projektami : $3,588/rok na użytkownika

Stos ocen i recenzji

G2: 3.9/5 (14 recenzji)

3.9/5 (14 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 1,200 recenzji)

6. Pływak

przez Pływak Float to przede wszystkim oprogramowanie do zarządzania zasobami które pomaga zobaczyć obciążenie zespołu, dzięki czemu można skutecznie zaplanować pracę. 👀

Najlepsze funkcje Float

Łatwy podglądfazy projektu i kamienie milowe, do których dążysz

Oś czasu na żywo zapewnia pomocną wizualizację wszystkich osób i projektów oraz umożliwia dostosowaniealokację zasobów za pomocą przeciągania i upuszczania

Funkcja śledzenia czasu rejestruje szacowany i rzeczywisty czas potrzebny na zakończenie zadań i porównuje go z budżetem

Umożliwia wprowadzanie zadań z innych narzędzi do zarządzania projektami

Otrzymywanie przypomnień i powiadomień o zmianach w harmonogramie i aktualizacjach zadań za pośrednictwem Slack

Limity Float

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że funkcja ta nie jest tak elastyczna, jak by chcieli

Przenoszenie zadań wzdłuż osi czasu nie jest tak łatwe, jak powinno

Ceny Float

Free wersja próbna: na 30 dni

na 30 dni Start: $6/miesiąc za użytkownika

$6/miesiąc za użytkownika Pro: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Float oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (ponad 1000 recenzji)

4,2/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 1 400 recenzji)

7. Jobber

przez Jobber Jobber ma na celu pomóc dostawcom usług domowych, w tym wykonawcom budowlanym, zapewnić doskonałą obsługę, dzięki czemu zarządzanie relacjami z klientem (CRM) łatwe. 🤩

Najlepsze funkcje Jobbera

Łatwe tworzenie profesjonalnych szacunków, ofert i faktur

Wyczyszczone informacje o dostępności online, dzięki czemu można lepiej planować i zarządzać harmonogramami pracy

Śledzenie czasu i wydatków, gdy Twój zespół wykonuje zadania z dowolnego miejsca

Zobacz wszystkie swojekomunikacja z dostawcami i niestandardowymi klientami budowlanymi w jednym centralnym miejscu

Użyj tej aplikacji do zarządzania swoim biznesem, gdy jesteś poza domem

Akceptuj płatności osobiście, online lub za pomocą karty kredytowej

Każdy pakiet cenowy pomaga przenieść firmę na wyższy poziom wydajności operacyjnej, a ceny Grow oferują narzędzia do automatyzacji sprzedaży i marketingu, które pomagają w skalowaniu

Ograniczenia Jobbera

Funkcje planowania i księgowości nie pozwalają na tak dużą elastyczność, jak chcieliby niektórzy użytkownicy

Aplikacja mobilna jest nadal nieco niezgrabna i wymaga więcej pracy

Cennik Jobbera

Free wersja próbna: na 14 dni

na 14 dni Lite: $9/miesiąc za użytkownika

$9/miesiąc za użytkownika Core: $45/miesiąc za użytkownika

$45/miesiąc za użytkownika Połączenie: $117/miesiąc dla 1-5 użytkowników

$117/miesiąc dla 1-5 użytkowników Grow: $225/miesiąc dla 1-15 użytkowników

Jobber oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 160 recenzji)

4.3/5 (ponad 160 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 700 recenzji)

8. CoConstruct

przez CoKonstrukcja CoConstruct to narzędzie do zarządzania projektami dla osób budujących i przebudowujących domy. To oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi zapewnia jedną centralną aplikację, która pozwala zarządzać wszystkimi elementami projektu, od klientów po wykonawców. 🛠️

Najlepsze funkcje CoConstruct

Ułatwia szacowanie kosztów budowy i przetwarzanie zamówień zakupu

Pomaga śledzić postępy projektu i łatwo przekazywać informacje zwrotne klientowi dzięki funkcji analizy i raportowania

Oferuje zakres konfigurowalnych szablonów

Korzystanie z podpisów elektronicznych w celu przyspieszenia zatwierdzania dokumentów

Upraszcza rozliczenia, fakturowanie i płatności online

Limity CoConstruct

Nauczenie się, jak z niego korzystać, może zająć trochę czasu

Aplikacja mobilna nie działa tak dobrze jak wersja na komputery stacjonarne i wymaga dalszego rozwoju

Ceny CoConstruct

Essential: $99 za pierwszy miesiąc, następnie $399/miesiąc

$99 za pierwszy miesiąc, następnie $399/miesiąc Zaawansowany: 399 USD za pierwszy miesiąc, następnie 699 USD/miesiąc

399 USD za pierwszy miesiąc, następnie 699 USD/miesiąc Zakończone: $699 za pierwszy miesiąc, następnie $999/miesiąc

CoConstruct oceny i recenzje

G2: 4/5 (20 recenzji)

4/5 (20 recenzji) Capterra: 4.7/5 (850+ recenzji)

9. Whip Around

przez Whip Around Whip Around pomaga zarządzać aspektami zgodności i konserwacji floty projektów budowlanych w celu zmniejszenia ryzyka związanego z bezpieczeństwem. 👀

Najlepsze funkcje Whip Around

Zapobieganie problemom związanym z konserwacją floty poprzez połączenie wszystkich danych pojazdu, w tym inspekcji i zleceń pracy

Zarządzanie interwałami konserwacji, aby pozostać w zgodzie z przepisami dotyczącymi zgodności, bezpieczeństwa i odpowiedzialności (CSA)/Departamentu Transportu

Otrzymuj alerty przed wygaśnięciem i odnowieniem licencji, aby zawsze być na bieżąco

Śledzenie zużycia paliwa w czasie rzeczywistym, aby nie przekroczyć budżetu i zmaksymalizować rentowność

Łatwy dostęp do audytów i miesięcznych raportów

Wysyłaj informacje o flocie budowlanej wszędzie tam, gdzie są potrzebne

Ograniczenia Whip Around

Funkcja śledzenia uwag kierowców i wysyłania im powiadomień o wszelkich problemach mogłaby zostać ulepszona

Niektórzy użytkownicy chcieliby mieć możliwość niestandardowych formularzy i raportów

Ceny Whip Around

Basic: Free dla jednego pojazdu i jednego użytkownika

Free dla jednego pojazdu i jednego użytkownika Standard: $5/miesiąc za pojazd dla nieograniczonej liczby użytkowników

$5/miesiąc za pojazd dla nieograniczonej liczby użytkowników Pro: $10/miesiąc za pojazd dla nieograniczonej liczby użytkowników

Whip Around oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 50 recenzji)

4.8/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 550 recenzji)

10. Matryca priorytetów

przez Matryca priorytetów Matryca priorytetów wykorzystuje metodę Eisenhowera, aby pomóc Teams w ustalaniu priorytetów zadań. Model ten przypisuje poziom pilności i ważności każdemu zadaniu, dzięki czemu wiadomo, na czym skupić się w pierwszej kolejności, a co oddelegować lub zignorować.

Najlepsze funkcje matrycy priorytetów

Zwiększa odpowiedzialność i usprawnia pracę zespołową, ponieważ pozwala upewnić się, że wszyscy wspólnie wykonują najpilniejsze zadania

Śledzenie wszystkich prac budowlanychprojekty i zadania w czterech kwadrantach modelu Eisenhowera

Zwiększa wydajność, ponieważ każdy członek zespołu pracuje nad właściwymi rzeczami we właściwym czasie

Użyj filtrów, aby zobaczyć, co każdy członek zespołu robi w czasie rzeczywistym

Śledzenie postępów i rozmów dla każdego zadania lub całego projektu

Synchronizacja na różnych urządzeniach i integracja z narzędziami takimi jak Microsoft 365 i Microsoft Teams

Ograniczenia matrycy priorytetów

Skupiając się na matrycy Eisenhowera, nie jest ona wystarczająco elastyczna dla innych funkcji zarządzania budową

Dodawanie nowych użytkowników może być kosztowne dla małych firm

Cennik matrycy priorytetów

Wersja próbna Free: na 14 dni

na 14 dni PM dla Office 365: $9/miesiąc za użytkownika (tylko dla użytkowników Office 365)

$9/miesiąc za użytkownika (tylko dla użytkowników Office 365) Pro: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business: 24 USD/miesiąc za użytkownika

24 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Ocena i recenzje matrycy priorytetów

G2: 4,7/5 (ponad 30 recenzji)

4,7/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 180 opinii)

Dostarczaj na czas i zgodnie z budżetem dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami budowlanymi Mac

Wybór odpowiedniego oprogramowania do zarządzania projektami budowlanymi ma kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu. Oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi pomaga między innymi dotrzymać terminów i zmieścić się w budżecie.

Powinno ono również pomagać w efektywnym zarządzaniu wszystkimi zasobami oraz w dokładnym i szczegółowym raportowaniu do klienta.

ClickUp to najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami dla komputerów Mac i Windows! Jest ono oparte na przeglądarce internetowej, przyjazne dla użytkownika i oferuje wszystkie narzędzia, których potrzebujesz, aby w pełni wykorzystać swój komputer Mac i z powodzeniem doprowadzić swój projekt do głównej strony. Pobierz za darmo już dziś a już nigdy nie spojrzysz wstecz. 🤩