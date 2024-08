10 najlepszych programów do planowania budowy w 2024 roku

Jak wiadomo, branża budowlana rozwija się w błyskawicznym tempie, dzięki czemu efektywne zarządzanie projektami ma kluczowe znaczenie dla zespołów projektowych. Na szczęście oprogramowanie do planowania prac budowlanych może to ułatwić. Nie będziesz już zmagać się z dotrzymywaniem terminów, optymalizacją alokacji zasobów lub wspieraniem płynnej współpracy między członkami zespołu. ✨

Ważne jest, aby być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi i wybrać oprogramowanie do planowania budowy, które spełnia ich specyficzne wymagania. W tym wpisie na blogu omówiono 10 najlepszych opcji oprogramowania do planowania prac budowlanych, poruszając kluczowe funkcje, korzyści i sposoby, w jakie każde z nich może usprawnić zarządzanie projektami.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do planowania prac budowlanych?

Szukając najlepszego oprogramowania do planowania prac budowlanych, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników, w tym:

Możliwości zarządzania projektami

Funkcje tworzenia harmonogramów, w tym możliwość tworzeniaWykresy Gantta i wizualizacji w celu lepszego zrozumienia harmonogramów budowy i zależności między zadaniami

Funkcje zarządzania zasobami, takie jakpoziomowanie zasobów i śledzenie

Narzędzia do współpracy i komunikacji, które umożliwiają zarządzanie projektami, udostępnianie dokumentów i skuteczną komunikację między wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym właścicielami, generalnymi wykonawcami, podwykonawcami, architektami i inżynierami

Integracja i kompatybilność z innymi narzędziami i systemami wykorzystywanymi w cyklu pracy na budowie

Aplikacje mobilne na Androida lub iOS, które umożliwiają kierownikom projektów i pracownikom terenowym dostęp do harmonogramów i ich aktualizację w miejscu pracy

Funkcje raportowania i analizy, które pomagają analizować postępy w realizacji projektu,wykorzystanie zasobówi kluczowych wskaźników

Łatwość obsługi i niestandardowa obsługa klienta

Skalowalność i elastyczność w celu zapewnienia, że oprogramowanie może obsługiwać projekty o różnej wielkości i złożoności

Koszt i wartość oprogramowania

10 najlepszych programów do zarządzania projektami budowlanymi

W dynamicznym i szybko zmieniającym się świecie, efektywny harmonogram projektu budowlanego ma kluczowe znaczenie dla jego powodzenia. Jako profesjonalista w branży budowlanej, nieustannie poszukujesz najlepszych narzędzi do usprawnienia procesów planowania i zwiększenia wysiłków związanych z zarządzaniem projektami.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci podejmować świadome decyzje. Poniżej przedstawiamy 10 najlepszych dostępnych opcji oprogramowania do tworzenia harmonogramów budowlanych. Każde z nich posiada zaawansowane funkcje i możliwości, które mogą zrewolucjonizować sposób planowania, śledzenia i realizacji projektów.

Uzyskaj przejrzysty obraz swoich zadań i zależności w widoku ClickUp Gantt

Dzięki ClickUp's oprogramowanie do planowania projektów budowlanych pozwala uzyskać pełną kontrolę nad osią czasu, zasobami i terminami projektu. Jego przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala bez wysiłku tworzyć i zarządzać harmonogramami projektów, zapewniając, że każde zadanie jest przypisane, śledzone i zakończone na czas. ⏰

ClickUp's narzędzia do współpracy ułatwiają płynną komunikację między wszystkimi członkami zespołu budowlanego. Aktualizacje i powiadomienia w czasie rzeczywistym utrzymują wszystkich w pętli, umożliwiając skuteczną koordynację i szybkie podejmowanie decyzji.

Zaawansowane funkcje ClickUp przenoszą planowanie projektów budowlanych na wyższy poziom. Wykresy Gantta ClickUp zapewniają wizualny przegląd osi czasu projektu, pozwalając na łatwe zidentyfikować zależności , ścieżka krytyczna i potencjalne wąskie gardła.

W szczególności, Szablon wykresu Gantta dla budowy w ClickUp ułatwia rozpoczęcie tworzenia harmonogramu, wyświetlanie oczekiwanych czasów trwania zadań i wizualizację postępów projektu w widoku osi czasu. Dodatkowo, szablon ClickUp narzędzia do zarządzania zasobami pomagają efektywnie przydzielać siłę roboczą, sprzęt i materiały, optymalizując wydajność i minimalizując przestoje.

Użyj szablonu Gantt Chart do zarządzania budową od ClickUp, aby zaplanować projekty dla swojego zespołu budowlanego Pobierz ten szablon Bezpieczeństwo i prywatność są najważniejsze w branży budowlanej, a ClickUp to rozumie. Dzięki solidnemu szyfrowaniu danych i kontroli dostępu możesz mieć pewność, że informacje o Twoim projekcie są bezpieczne i poufne.

Od małych projektów mieszkaniowych po duże projekty komercyjne, ClickUp jest przeznaczony dla profesjonalistów budowlanych każdej wielkości i specjalności. Niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem projektu, wykonawcą czy architektem, ClickUp umożliwia usprawnienie procesów planowania, zwiększenie współpracy i realizację projektów na czas i w ramach budżetu. 💲

ClickUp najlepsze funkcje

Dokumenty ClickUp :Dokumenty ClickUp to oparte na chmurze narzędzie do współpracy, umożliwiające tworzenie i przechowywanie szczegółowych informacji o firmie i jej produktachdokumentów związanych z projektami, w tym RFI i zgłoszeń

:Dokumenty ClickUp to oparte na chmurze narzędzie do współpracy, umożliwiające tworzenie i przechowywanie szczegółowych informacji o firmie i jej produktachdokumentów związanych z projektami, w tym RFI i zgłoszeń Cele : Śledzenie Twojego metryki Business i monitoruj swoje wyniki finansowe

Śledzenie Twojego metryki Business i monitoruj swoje wyniki finansowe Priorytety: Organizuj zadania według pilnych, wysokich, normalnych lub niskich priorytetów, aby członkowie zespołu - od brygadzisty po asystenta kierownika projektu - wiedzieli, od czego zacząć

Organizuj zadania według pilnych, wysokich, normalnych lub niskich priorytetów, aby członkowie zespołu - od brygadzisty po asystenta kierownika projektu - wiedzieli, od czego zacząć Aplikacje mobilne dla iOS i Androida : Dzięki aplikacjiaplikacja mobilnadodawaj zadania i twórz przypomnienia i notatki w podróży - nawet gdy jesteś na miejscu

Dzięki aplikacjiaplikacja mobilnadodawaj zadania i twórz przypomnienia i notatki w podróży - nawet gdy jesteś na miejscu Zarządzanie finansami: Zarządzanie zasobami i pracą poprzez śledzenie takich elementów jak zlecenia zmian, dotychczasowe wydatki i oczekiwane pozostałe wydatki

Zarządzanie zasobami i pracą poprzez śledzenie takich elementów jak zlecenia zmian, dotychczasowe wydatki i oczekiwane pozostałe wydatki ClickUp AI: Zarządzanie projektami budowlanymi za pomocą oprogramowania AI Limity ClickUp

Krzywa uczenia się: Pierwsi użytkownicy mogą potrzebować szkolenia podczas korzystania z oprogramowania

Pierwsi użytkownicy mogą potrzebować szkolenia podczas korzystania z oprogramowania Ograniczone możliwości aplikacji mobilnej: Nie wszystkie widoki i funkcje są dostępne w aplikacji mobilnej, ale można tworzyć zadania i przypomnienia, śledzić czas, zostawiać komentarze, zmieniać statusy zadań i nie tylko

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI: Dostępne we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 200 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 3,700 recenzji)

2. Autodesk

przez Autodesk Autodesk oferuje potężne oprogramowanie do planowania projektów budowlanych zaprojektowane w celu usprawnienia zarządzania projektami i zwiększenia wydajności w branży budowlanej.

Korzystając z oprogramowania do harmonogramowania Autodesk, specjaliści budowlani mogą opracowywać kompleksowe osie czasu projektów, definiować ścieżki krytyczne i ustawiać zależności między zadaniami. Dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym i automatycznym powiadomieniom, kierownicy projektów mogą proaktywnie reagować na opóźnienia, optymalizować alokację zasobów i podejmować świadome decyzje, aby utrzymać projekty na właściwym torze w ramach budżetu .

Autodesk jest liderem w dziedzinie CAD i projektowania 3D, co może być pomocne podczas śledzenia cyklu życia złożonych projektów. 📊

Najlepsze funkcje Autodesk

Kompleksowe planowanie projektów : Tworzenie szczegółowych harmonogramów projektów z precyzyjnym sekwencjonowaniem zadań, czasem trwania i zależnościami

Tworzenie szczegółowych harmonogramów projektów z precyzyjnym sekwencjonowaniem zadań, czasem trwania i zależnościami Monitorowanie i powiadomienia w czasie rzeczywistym : Śledzenie kamieni milowych, identyfikacja wąskich gardeł i podpowiedź w kwestii opóźnień. Automatyzacja powiadomień informuje członków zespołu o zmianach i aktualizacjach

: Śledzenie kamieni milowych, identyfikacja wąskich gardeł i podpowiedź w kwestii opóźnień. Automatyzacja powiadomień informuje członków zespołu o zmianach i aktualizacjach Zaawansowana analityka i raportowanie: Generowanie wnikliwych raportów na temat wydajności projektu, wykorzystania zasobów i produktywności

Generowanie wnikliwych raportów na temat wydajności projektu, wykorzystania zasobów i produktywności Integracja z innymi narzędziami Autodesk: Oprogramowanie Autodesk płynnie integruje się z innymi narzędziami w ekosystemie Autodesk, takimi jak oprogramowanie do modelowania informacji o budynku (BIM)

Limity Autodesk

Krzywa uczenia się: Oprogramowanie Autodesk może mieć stromą krzywą uczenia się, szczególnie dla użytkowników, którzy są nowicjuszami na platformie lub mają ograniczone doświadczenie z podobnymi narzędziami do zarządzania projektami budowlanymi

Oprogramowanie Autodesk może mieć stromą krzywą uczenia się, szczególnie dla użytkowników, którzy są nowicjuszami na platformie lub mają ograniczone doświadczenie z podobnymi narzędziami do zarządzania projektami budowlanymi Wymagania sprzętowe: Uruchomienie oprogramowania Autodesk może wymagać wydajnego sprzętu, w tym mocnych komputerów lub stacji roboczych

Uruchomienie oprogramowania Autodesk może wymagać wydajnego sprzętu, w tym mocnych komputerów lub stacji roboczych Zależność od połączenia z Internetem : Niektóre funkcje oprogramowania Autodesk mogą w dużym stopniu zależeć od stabilnego połączenia z Internetem

: Niektóre funkcje oprogramowania Autodesk mogą w dużym stopniu zależeć od stabilnego połączenia z Internetem Problemy z kompatybilnością: Chociaż oprogramowanie Autodesk oferuje integrację z innymi narzędziami w swoim ekosystemie, mogą pojawić się problemy z kompatybilnością podczas pracy z zewnętrznym oprogramowaniem lub z użytkownikami, którzy korzystają z różnych platform oprogramowania

Chociaż oprogramowanie Autodesk oferuje integrację z innymi narzędziami w swoim ekosystemie, mogą pojawić się problemy z kompatybilnością podczas pracy z zewnętrznym oprogramowaniem lub z użytkownikami, którzy korzystają z różnych platform oprogramowania Ograniczenia w zakresie dostosowywania: Chociaż dostawca oprogramowania Autodesk oferuje niestandardowe opcje, mogą wystąpić limity w zakresie dostosowywania oprogramowania do konkretnych potrzebwymagań projektu lub unikalnych cykli pracy

Ceny Autodesk

Dostępna wersja próbna Free

Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać niestandardową cenę

Oceny i recenzje Autodesk

G2: 4,2/5 (ponad 2000 recenzji)

4,2/5 (ponad 2000 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 2,100 recenzji)

3. Archdesk

przez Archdesk Archdesk to najnowocześniejsze oprogramowanie do planowania projektów budowlanych, które umożliwia firmom budowlanym efektywne planowanie i zarządzanie zadaniami projektowymi. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i rozbudowanym funkcjom Archdesk upraszcza złożone zadanie planowania projektów budowlanych, zapewniając ich sprawną realizację od początku do końca.

Oprogramowanie zapewnia aktualizacje w czasie rzeczywistym, pozwalając Teams być na bieżąco z statusami projektów i podejmować świadome decyzje. Archdesk promuje współpracę między członkami zespołu, wykonawcami i klientami, ułatwiając skuteczną komunikację i koordynację. 📳

Najlepsze funkcje Archdesk

Intuicyjny interfejs: Przyjazny dla użytkownika interfejs jest łatwy w nawigacji

Przyjazny dla użytkownika interfejs jest łatwy w nawigacji Aktualizacje projektów w czasie rzeczywistym: Użytkownicy mają dostęp do aktualizacji projektów w czasie rzeczywistym, w tym śledzenia postępów, zakończonych zadań i potencjalnych opóźnień

Użytkownicy mają dostęp do aktualizacji projektów w czasie rzeczywistym, w tym śledzenia postępów, zakończonych zadań i potencjalnych opóźnień Dostosowywalne raportowanie i analizy: Oprogramowanie oferuje funkcje raportowania i analiz, które pozwalają firmom budowlanym podejmować decyzje oparte na danych

Oprogramowanie oferuje funkcje raportowania i analiz, które pozwalają firmom budowlanym podejmować decyzje oparte na danych Możliwości integracji: Archdesk bezproblemowo integruje się z innymi aplikacjamizarządzanie budową narzędziami i oprogramowaniem, ułatwiając wymianę danych i zapewniając usprawniony cykl pracy

Archdesk bezproblemowo integruje się z innymi aplikacjamizarządzanie budową narzędziami i oprogramowaniem, ułatwiając wymianę danych i zapewniając usprawniony cykl pracy Dostępność w chmurze **Jako oprogramowanie budowlane oparte na chmurze, Archdesk umożliwia użytkownikom dostęp doharmonogramy projektów, dokumentów i aktualizacji z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie, przy użyciu dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym

Ograniczenia Archdesk

Ograniczenia integracji: Chociaż Archdesk oferuje możliwości integracji, może mieć limity w zakresie integracji z określonym oprogramowaniem innych firm lub starszymi wersjami systemów

Chociaż Archdesk oferuje możliwości integracji, może mieć limity w zakresie integracji z określonym oprogramowaniem innych firm lub starszymi wersjami systemów Aplikacja mobilna ograniczenia: Chociaż Archdesk zapewnia dostępność opartą na chmurze, jego aplikacja mobilna może mieć ograniczone funkcje w porównaniu z wersją komputerową

Ceny Archdesk

Archdesk Essentials: $790 miesięcznie dla pięciu użytkowników; dodatkowi użytkownicy od $84 miesięcznie

$790 miesięcznie dla pięciu użytkowników; dodatkowi użytkownicy od $84 miesięcznie Archdesk Professional: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny Archdesk Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Archdesk oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (20 recenzji)

4.3/5 (20 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 40 recenzji)

4. Procore

przez ProcoreProcore umożliwia zespołom budowlanym efektywne planowanie, śledzenie i optymalizację harmonogramów projektów. Oferuje solidne aplikacje do planowania w tym analiza ścieżki krytycznej, alokacja zasobów i aktualizacje w czasie rzeczywistym, pozwalające na kierownikom projektów aby skutecznie koordynować zadania i usprawnić cykl pracy.

Najlepsze funkcje Procore

Zakończone oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi : Procore służy jako punkt kompleksowej obsługi, pozwalając firmom budowlanym na zrobienie wszystkiego, od fakturowania po RFI i zarządzanie zleceniami zmian

Procore służy jako punkt kompleksowej obsługi, pozwalając firmom budowlanym na zrobienie wszystkiego, od fakturowania po RFI i zarządzanie zleceniami zmian konfigurowalne pulpity: Kierownicy projektów mogą z łatwością tworzyć listy kontrolne dla zarządzania projektamizarządzania zadaniami oraz pulpity ułatwiające śledzenie postępów projektu w całym harmonogramie budowy

zarządzania projektamizarządzania zadaniami oraz pulpity ułatwiające śledzenie postępów projektu w całym harmonogramie budowy Często używany w branży budowlanej : Procore jest używany przez wiele firm, od wyspecjalizowanych wykonawców po firmy budujące domy

Limity Procore

Złożoność dla mniejszych projektów: Szeroki zakres funkcji i narzędzi może być zbyt duży dla mniejszych, mniej złożonych projektów budowlanych

Szeroki zakres funkcji i narzędzi może być zbyt duży dla mniejszych, mniej złożonych projektów budowlanych Zależność od połączenia internetowego: Stabilne połączenie internetowe jest potrzebne do aktualizacji i współpracy w czasie rzeczywistym

Stabilne połączenie internetowe jest potrzebne do aktualizacji i współpracy w czasie rzeczywistym Ograniczone możliwości dostosowywania: Podczas gdy Procore oferuje pewne niestandardowe opcje, mogą istnieć ograniczenia w dostosowywaniu oprogramowania do konkretnych wymagań projektu w porównaniu do innych programów do zarządzania projektami budowlanymi

Podczas gdy Procore oferuje pewne niestandardowe opcje, mogą istnieć ograniczenia w dostosowywaniu oprogramowania do konkretnych wymagań projektu w porównaniu do innych programów do zarządzania projektami budowlanymi Platforma Zależność : Działa głównie jako oprogramowanie oparte na chmurze, co oznacza, że użytkownicy są zależni od serwerów i infrastruktury platformy w zakresie przechowywania i dostępności danych

Ceny Procore

Kontakt w celu uzyskania niestandardowej wyceny

Oceny i recenzje Procore

G2: 4,6/5 (ponad 1900 recenzji)

4,6/5 (ponad 1900 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 2 600 recenzji)

5. Fieldwire

przez Fieldwire Fieldwire jest oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi które oferuje również funkcje planowania. Obejmuje ono przesyłanie wiadomości w czasie rzeczywistym, aby ułatwić zakończenie zadań związanych z projektem. Użytkownicy mogą również tworzyć raporty PDF w celu lepszego śledzenia harmonogramu projektu, co może być szczególnie przydatne przy jego zamykaniu.

Najlepsze funkcje Fieldwire

Planowanie w widoku mobilnym: Działa zarówno jako platforma internetowa, jak i aplikacja mobilna

Działa zarówno jako platforma internetowa, jak i aplikacja mobilna Możliwości offline: Śledzenie postępu projektu za pomocą narzędzi offline i narzędzi powykonawczych

Śledzenie postępu projektu za pomocą narzędzi offline i narzędzi powykonawczych Zarządzanie dokumentami: Przesyłanie wszystkiego, od kart czasu pracy po raporty z inspekcji, za pomocą cyfrowych formularzy Fieldwire

Limity Fieldwire

Ograniczone możliwości przesyłania: Limit rozmiaru przesyłanych plików wynosi 200 megabajtów

Limit rozmiaru przesyłanych plików wynosi 200 megabajtów Ograniczone możliwości "darmowego" użytkowania: Darmowa wersja jest dostępna tylko dla małych Teams, które nie przekraczają trzech projektów, pięciu unikalnych użytkowników lub 100 arkuszy

Cennik Fieldwire

Podstawowy: $0/miesiąc

$0/miesiąc Pro: $39/miesiąc za użytkownika

$39/miesiąc za użytkownika Business: $59/miesiąc za użytkownika

$59/miesiąc za użytkownika Business Plus: $74/miesiąc za użytkownika

Fieldwire oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 130 recenzji)

4.5/5 (ponad 130 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 80 recenzji)

6. Brygadzista

przez Brygadzista wykonawcy Contractor Foreman jest zakończonym rozwiązanie do zarządzania wykonawcami . Znane z łatwości obsługi oprogramowanie zostało opracowane przez wykonawcę i może pomóc we wszystkim, od harmonogramowania po kosztorysy i planowanie projektów. Wszystkie modele cenowe obejmują dostęp do nieograniczonej liczby projektów, co może sprawić, że oprogramowanie to będzie przydatne dla osób zarządzających dużym obciążeniem pracą.

najlepsze funkcje #### Contractor Foreman

Łatwość obsługi: Interfejs jest łatwy w nawigacji

Interfejs jest łatwy w nawigacji Nieograniczone projekty: Wszystkie opcje cenowe obsługują nieograniczoną liczbę projektów

Wszystkie opcje cenowe obsługują nieograniczoną liczbę projektów Szkolenie i wsparcie: Free we wszystkich modelach cenowych

Limity dla Contractor Foreman

Nowsza platforma: Jako nowsze oprogramowanie, niektórzy użytkownicy zgłaszali testowanie limitów obecnych możliwości produktu

Jako nowsze oprogramowanie, niektórzy użytkownicy zgłaszali testowanie limitów obecnych możliwości produktu Trudne do dostosowania: Jeśli Twój Business potrzebuje niestandardowych narzędzi, rozwój może trochę potrwać

ceny #### Contractor Foreman

Standard: $49/miesiąc

$49/miesiąc Plus: $87/miesiąc

$87/miesiąc Pro: 123 USD/miesiąc

123 USD/miesiąc Unlimited: 148 USD/miesiąc

Contractor Foreman oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 150 recenzji)

4.5/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 550 opinii)

7. Buildertrend

przez Buildertrend Buildertrend niedawno przeszedł aktualizację i ma odświeżony wygląd. Oprogramowanie może być korzystne dla kierowników budowy, którzy chcą śledzić cały cykl życia projektu - od przyjęcia do sprzedaży po jego zakończenie. Wykonawcy mogą również przekazywać aktualizacje projektów klientom bezpośrednio za pośrednictwem platformy.

Buildertrend najlepsze funkcje

Zaprojektowany dla wszystkich wykonawców: Od małych firm remontowych po duże firmy budowlane, Buildertrend ma platformy spełniające wszystkie potrzeby

Od małych firm remontowych po duże firmy budowlane, Buildertrend ma platformy spełniające wszystkie potrzeby Skupienie się na zarządzaniu projektami: Klienci mogą otrzymywać aktualizacje projektów bezpośrednio przez platformę Buildertrend

Klienci mogą otrzymywać aktualizacje projektów bezpośrednio przez platformę Buildertrend Koncentracja na zarządzaniu sprzedażą: Wykonawcy mogą śledzić cały cykl życia projektu, począwszy od generowania potencjalnych klientów

Limity Buildertrend

Dostęp klienta może powodować problemy: Zlecenia muszą być pilnie śledzone, aby upewnić się, że informacje o różnych zleceniach nie są udostępniane klientowi

Zlecenia muszą być pilnie śledzone, aby upewnić się, że informacje o różnych zleceniach nie są udostępniane klientowi Niewystarczająca ilość informacji po modernizacji: Klienci nie dostarczyli wystarczającej ilości informacji zwrotnych po tym, jak platforma niedawno wprowadziła nową wersję

Buildertrend ceny

Podstawowy: $99/miesiąc

$99/miesiąc Zaawansowany: 399 USD/miesiąc

399 USD/miesiąc Zakończone: $699/miesiąc

Buildertrend oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (140+ recenzji)

4.2/5 (140+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (1,610+ opinii)

8. Pływak

przez Pływak Float jest warty rozważenia, jeśli rozkładasz wiele zasobów na wiele projektów. Oprogramowanie umożliwia przypisywanie projektów w oparciu o aktualne obciążenie zespołu za pomocą funkcji osi czasu na żywo. Float płynnie synchronizuje się również z innymi platformami, dzięki czemu może być łatwym dodatkiem do stosu technologicznego.

Najlepsze funkcje Float

Oś czasu na żywo: Prawidłowe przydzielanie zasobów do projektu budowlanego w oparciu o aktualne dostępne obciążenie

Prawidłowe przydzielanie zasobów do projektu budowlanego w oparciu o aktualne dostępne obciążenie Śledzenie wydatków na projekt w czasie rzeczywistym: Monitorowanie harmonogramu za pomocą wstępnie wypełnionych zadań, dzięki czemu można łatwo zmierzyć rentowność w porównaniu z szacowanymi kosztami

Monitorowanie harmonogramu za pomocą wstępnie wypełnionych zadań, dzięki czemu można łatwo zmierzyć rentowność w porównaniu z szacowanymi kosztami Łatwa synchronizacja: Łatwe importowanie danych z innych aplikacji narzędzi do zarządzania projektami i kalendarzy

Limity pływaka

Funkcje autouzupełniania: Użytkownicy wskazali, że funkcje autouzupełniania nie działają zgodnie z przeznaczeniem

Użytkownicy wskazali, że funkcje autouzupełniania nie działają zgodnie z przeznaczeniem Projekty nie są tworzone automatycznie: Użytkownicy nie mogą wprowadzić daty końcowej i śledzić wstecz, aby utworzyć harmonogram projektu

Ceny zmienne

Start: $6/miesiąc za osobę

$6/miesiąc za osobę Pro: $10/miesiąc za osobę

$10/miesiąc za osobę Enterprise: Niestandardowy cennik

Float oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (ponad 1000 recenzji)

4,2/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 1,400 recenzji)

9\ e-Builder

przez e-Builder e-Builder to platforma zaprojektowana specjalnie dla osób zarządzających dużymi projektami kapitałowymi. Platforma pozwala użytkownikom łatwo analizować szczegóły związane z harmonogramem i finansami projektu. Krzywa uczenia się związana z platformą jest nieco stroma i może nie być opłacalna dla mniejszych Business.

e-Builder najlepsze funkcje

Budżet i harmonogram są połączone: Wykonawcy mogą natychmiast zobaczyć odchylenia w budżecie i harmonogramie, ponieważ są one połączone na platformie

Wykonawcy mogą natychmiast zobaczyć odchylenia w budżecie i harmonogramie, ponieważ są one połączone na platformie Automatyzacja: Platforma pozwala użytkownikom na automatyzację wielu ręcznych wpisów, dzięki czemu kierownicy projektów mogą skupić się na prowadzeniu projektów i dostarczaniu wartości

Platforma pozwala użytkownikom na automatyzację wielu ręcznych wpisów, dzięki czemu kierownicy projektów mogą skupić się na prowadzeniu projektów i dostarczaniu wartości Analiza ścieżki krytycznej: Użytkownicy mogą dogłębnie przyjrzeć się szczegółom związanym ze ścieżką krytyczną

e-Builder limits

Ograniczona synchronizacja z platformami innych firm: Użytkownicy wskazywali na brak kompatybilności z platformami innych firmplatformami takimi jak Dropbox Paper lub Google

Użytkownicy wskazywali na brak kompatybilności z platformami innych firmplatformami takimi jak Dropbox Paper lub Google Trudne wdrożenie: Krzywa uczenia się e-Builder jest nieco stroma

Krzywa uczenia się e-Builder jest nieco stroma Przeznaczony dla dużych projektów: Może nie być odpowiedni dla małych Business

e-Builder ceny

Kontakt w sprawie niestandardowych cen

e-Builder oceny i recenzje

G2: 3,7/5 (ponad 15 recenzji)

3,7/5 (ponad 15 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 400 recenzji)

10. Orangescrum

przez Orangescrum Orangescrum to oprogramowanie open-source do zarządzania projektami i tworzenia harmonogramów . Oprogramowanie oferuje wiele szablonów kalendarzy do wyboru, dzięki czemu łatwo jest znaleźć taki, który najlepiej odpowiada potrzebom projektu. Harmonogram można również udostępniać i zarządzać nim zdalnie, co jest zaletą dla osób pracujących poza miejscem pracy.

Najlepsze funkcje Orangescrum

Raportowanie cyklu zadań: Śledzenie harmonogramu poprzez sprawdzanie, ile czasu poświęcono na każdą scenę projektu

Śledzenie harmonogramu poprzez sprawdzanie, ile czasu poświęcono na każdą scenę projektu Możliwość dostosowania: Jako oprogramowanie open-source, platforma jest łatwa do niestandardowego dostosowania do własnych potrzeb

Jako oprogramowanie open-source, platforma jest łatwa do niestandardowego dostosowania do własnych potrzeb Monitorowanie postępu w czasie rzeczywistym: Dzięki funkcjimonitorowanie projektu menedżerowie projektów mogą z łatwością śledzić postęp prac

Limity Orangescrum

Może nie być świetny dla dużych Business: Użytkownicy wskazali, że platforma może nie być najlepsza dla dużych projektów lub firm z wieloma użytkownikami

Użytkownicy wskazali, że platforma może nie być najlepsza dla dużych projektów lub firm z wieloma użytkownikami Brak możliwości przeciągania i upuszczania: Aktualizacja statusów projektów wymaga dużego nakładu pracy ze strony użytkownika

Ceny Orangescrum

Free: $0/miesiąc dla trzech użytkowników

$0/miesiąc dla trzech użytkowników Startup: $8/miesiąc dla 10 użytkowników

$8/miesiąc dla 10 użytkowników Profesjonalny: Zaczyna się od $40/miesiąc dla 11 użytkowników i więcej

Zaczyna się od $40/miesiąc dla 11 użytkowników i więcej Enterprise: zadzwoń w sprawie wyceny

Orangescrum oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 20 recenzji)

4.5/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 100 recenzji)

Odpowiednie oprogramowanie do planowania budowy może usprawnić Twoje projekty

Aby wyprzedzić konkurencję w branży budowlanej, kluczowe znaczenie ma efektywne planowanie i zarządzanie projektami.

Dzięki oprogramowaniu do planowania prac budowlanych można lepiej dotrzymywać terminów, optymalizować alokację zasobów i wspierać płynną współpracę między członkami zespołu. ✅

Jednym z rozwiązań, które wyróżnia się na tle innych, jest ClickUp. Dzięki kompleksowym funkcjom zarządzania projektami, przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i płynnym narzędziom do współpracy, ClickUp umożliwia profesjonalistom z branży budowlanej przejęcie kontroli nad harmonogramami projektów i optymalizację wydajności. Zarejestruj się w ClickUp już dziś aby rozpocząć.