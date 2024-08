10 najlepszych programów CRM dla branży budowlanej w 2024 roku (recenzje i ceny)

Projekty budowlane różnią się skalą, co wymaga starannego zarządzania w celu dotrzymania standardów jakości i terminów w ramach budżetu.

Istnieje duża liczba interesariuszy, od klientów i deweloperów po kierowników projektów i inżynierów, co może utrudniać koordynację i komunikację.

Bez sprawnej budowy Oprogramowanie CRM zarządzania interesariuszami, ich projekty są narażone na ryzyko opóźnień, przekroczenia kosztów i problemów z jakością.

Preferujemy lepsze wyniki dla wszystkich firm budowlanych, dlatego przygotowaliśmy krótką listę najlepszych programów CRM i narzędzia do zarządzania projektami do organizowania codziennych list rzeczy do zrobienia!

Czego należy szukać w oprogramowaniu CRM dla branży budowlanej?

**Specjaliści z branży budowlanej powinni szukać oprogramowania, które pomoże im zarządzać procesami sprzedaży, procesami biznesowymi, danymi klientów i działaniami w celu budowania silnych relacji z klientami

Nie każde oprogramowanie CRM jest przeznaczone do zarządzania projektami budowlanymi z współzależne zadania . W zależności od istniejących narzędzi i wszystkich procesów konstrukcyjnych, ważne jest skupienie się na przyjęciu i wykorzystaniu oprogramowania.

Uzyskaj przejrzysty obraz swoich zadań i zależności w widoku ClickUp Gantt

Teams będą przenosić się z biura na miejsce pracy, więc posiadanie aplikacji mobilnych bez papieru do aktualizacji zadań i komunikacji w podróży poprawi ogólną wydajność.

Oto kluczowe funkcje, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze platformy do zarządzania relacjami z klientami:

Integracje stron trzecich przenoszą dane i informacje z innych aplikacji na jedną platformę

przenoszą dane i informacje z innych aplikacji na jedną platformę Narzędzia do szacowania i budżetowania i wsparcie pomagające w pełnym wykorzystaniu platformy

Notatki, etykiety i etykiety do zaawansowanego sortowania i filtrowania oraz więcej kontekstu w każdym wpisie czasowym

Raportowanie ikonfigurowalne pulpity dla natychmiastowego przeglądu wysokiego poziomu mojej pracy

Over1,000 integracji aby przenieść wszystkie istotne dane i informacje na jedną platformę

Formuły do dokładnego obliczania rozliczanego czasu na wszystkich fakturach

ClickUp AI towykorzystanie sztucznej inteligencji do zarządzania zadaniami budowlanymi* Niestandardowe statusy zadań dla natychmiastowej aktualizacji postępu na pierwszy rzut oka

Zaawansowaneszacowany czas prognoza tygodnia pracy

Tworzenie i śledzenie swojego projektuCele w ClickUp Limity ClickUp

Tak wiele potężnych narzędzi do współpracy może stanowić krzywą uczenia się dla niektórych użytkowników

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7 za użytkownika miesięcznie

: $7 za użytkownika miesięcznie Business : 12 USD za użytkownika miesięcznie

: 12 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise : Kontakt w sprawie cen ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (6,500+ recenzji)

: 4.7/5 (6,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,500+ recenzji)

Użyj ClickUp, aby połączyć CRM z zarządzaniem projektami

2. Leap

via Skok Leap, dawniej Job Progress, to narzędzie dla wykonawców z w pełni konfigurowalnym cyklem pracy, dopasowanym do konkretnych potrzeb i preferencji zespołu. Menedżer relacji z klientami pomaga śledzić wszystkie interakcje z klientami, a funkcje sprzedaży i marketingu online pomagają promować firmę i przyciągać nowych klientów.

Narzędzie posiada bezpieczny dostęp do chmury i pamięci masowej w celu usprawnienia dokumentów w jednej lokalizacji. A dzięki menedżer pracowników i podwykonawców, możesz śledzić postępy i wydajność swojego zespołu!

Najlepsze funkcje Leap

Narzędzia do szacowania, wyceny i planowania

Konfigurowalny menedżer cyklu pracy

Natychmiastowe propozycje i umowy

Automatyzacja e-maili i sprzedaży

Centrum pracy na pulpicie nawigacyjnym

Limity Leap

Brak skalowalnej hierarchii dla firm budowlanych do zarządzania złożonymi projektami

Nie jest dostępny plan Free

Cennik Leap w trakcie postępu

$79 za użytkownika miesięcznie z jednorazową opłatą za ustawienia w wysokości $500

Oceny i recenzje Leap Progress

G2 : 3.8/5 (5+ recenzji)

: 3.8/5 (5+ recenzji) Capterra: N/A

3. JobNimbus

przez JobNimbus JobNimbus jest opartym na chmurze CRM i oprogramowanie do zarządzania projektami zaprojektowane, aby pomóc zespołom z branży budowlanej usprawnić ich działania. Dzięki JobNimbus użytkownicy mogą zarządzać kontaktami, tworzyć zadania, śledzić postępy w czasie rzeczywistym, otrzymywać powiadomienia, współpracować z członkami Teams i klientami , generowanie faktur i raportowanie i wiele więcej.

Oprogramowanie pozwala również użytkownikom łatwo dostosować swój cykl pracy za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść", dzięki czemu mogą dostosować kolejność, w jakiej zadania są zakończone. JobNimbus oferuje integrację z innymi popularnymi aplikacjami biznesowymi, aby ułatwić użytkownikom połączenie źródeł danych i zmaksymalizować wydajność.

Najlepsze funkcje JobNimbus

Szybkie inteligentne szacunki z narzędzi EagleView lub HOVER

Wycena w czasie rzeczywistym z Beacon Pro+

Narzędzia komunikacyjne do śledzenia sprzedaży

Wypełniane szablony kosztorysów

Tablice cyklu pracy

Limity JobNimbus

Integracje są dostępne w drogich planach

Ograniczona funkcja niestandardowych tablic

Ceny JobNimbus

Skontaktuj się z JobNimbus, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje JobNimbus

G2 : 4.6/5 (50+ recenzji)

: 4.6/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (450+ recenzji)

4. FCS

przez FCS FCS to platforma mająca na celu pomoc wykonawcom komercyjnych pokryć dachowych w nawiązywaniu wydajnych i długoterminowych relacji z ich klientami poprzez zapewnienie znormalizowanego modelu biznesowego.

Zapewnia intuicyjne, niestandardowe rozwiązanie, które wygodnie rejestruje dane w czasie rzeczywistym z dowolnego urządzenia, umożliwiając technikom szybkie i wydajne zrobienie pracy przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu zadowolenia klientów!

FCS najlepsze funkcje

Strona główna zapewniająca ogólny przegląd kluczowych wskaźników

Szablony zaleceń dotyczących inspekcji

Narzędzia sprzedaży, serwisu i wydajności

Konto w portalu wsparcia FCS

Integracja z systemem CRM

Limity FCS

Wymaga innych integracji, aby w pełni wykorzystać potencjał platformy

Działania można dodawać tylko do wybranych nieruchomości

Ceny FCS

Skontaktuj się z FCS w sprawie cen

Oceny i recenzje FCS

G2 : 4/5 (1 recenzja)

: 4/5 (1 recenzja) Capterra: N/A

5. Acculynx

przez Acculynx Acculynx to narzędzie z CRM dla dekarzy i funkcjami sprzedażowymi do efektywnego zarządzania danymi związanymi z pracą. Dzięki możliwości dokładnego tworzenia kosztorysów dekarskich na podstawie informacji już przechowywanych w Acculynx, wykonawcy mogą płynnie przekształcać je w umowy za pomocą kilku kliknięć.

Platforma zapewnia również scentralizowaną lokalizację do przechowywania wszystkich kontaktów do pracy wraz z niezbędnymi informacjami, w tym historią interakcji z każdym kontaktem w pliku zadania. Acculynx pozwala na łatwe zarządzanie zdjęciami i dokumentami, które mogą być dostępne i edytowane przez członków Teams w podróży.

Najlepsze funkcje Acculynx

Wyceny, umowy, e-podpisy wspomagające proces sprzedaży

Zarządzanie potencjalnymi klientami priorytetyzacja działań następczych

aplikacje mobilne iOS i Android

Wiadomości tekstowe i e-mail

Pomiary z powietrza

Limity Acculynx

Funkcje zaprojektowane specjalnie dla wykonawców pokryć dachowych

Brak funkcji zarządzania zadaniami

Ceny Acculynx

Skontaktuj się z Acculynx, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Acculynx

G2 : 4.2/5 (10+ recenzji)

: 4.2/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (640+ recenzji)

6. Unanet CRM

przez Unanet CRM Unanet CRM to oprogramowanie dla przedsiębiorstw, które pomaga organizacjom usprawnić procesy zarządzania powiązaniami z klientami. Umożliwia użytkownikom usprawnienie niestandardowe śledzenie klientów i komunikacji, jak również automatyzacja sprzedaży i działania marketingowe.

Platforma dostarcza również funkcje takie jak lead scoring, segmentacja kontaktów, automatyzacja cyklu pracy , analiza danych, raportowanie i wiele innych. Dzięki Unanet CRM organizacje mogą zarządzać relacjami z klientami, jednocześnie poprawiając ich ogólną obsługę.

Najlepsze funkcje Unanet CRM

Widok trybu przychodów do zarządzania procesem sprzedaży

Plan kont i funkcje księgowe

Karty czasu pracy iszablony raportowania wydatków* Narzędzia do zarządzania dokumentami- Zarządzanie zasobami

Limity Unanet CRM

Nie jest to proste rozwiązanie CRM dla małych i średnich firm

Pomoc i wsparcie online są funkcjami płatnymi

Ceny Unanet CRM

Skontaktuj się z Unanet CRM, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Unanet CRM

G2 : 4.2/5 (40+ recenzji)

: 4.2/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (60+ recenzji)

7. Pipedrive

przez Pipedrive The Platforma Pipedrive zapewnia dostawcom z branży budowlanej potężny zestaw narzędzi, które pomagają im zachować porządek i zarządzać wieloma projektami. Dzięki Pipedrive Teams mogą łatwo śledzić transakcje, otrzymywać aktualizacje dotyczące kamieni milowych projektu i otrzymywać powiadomienia o terminach wykonania zadań.

Platforma umożliwia również Teamsom współpracę w czasie rzeczywistym i bezpieczne udostępnianie ważnych dokumentów i plików. Pipedrive jest również dostawcą kompleksowego CRM dla sprzedaży z potężnymi informacjami, które pomagają firmom budowlanym zamykać więcej transakcji!

Najlepsze funkcje Pipedrive

Segmentowanie potencjalnych klientów w celu tworzenia spersonalizowanej, ukierunkowanej komunikacji

Historia kontaktów, w tym rozmowy, e-maile, spotkania i notatki

Interfejs "przeciągnij i upuść" do szybkiej aktualizacji statusów transakcji

Prognoza przychodów w oparciu o pipeline sprzedaży

Przypomnienia o działaniach i współpraca w zespole

Limity Pipedrive

Niestandardowe ustawienia uprawnień użytkowników dla komercyjnych firm budowlanych

Narzędzia do zarządzania projektami i dokumentami są płatnymi dodatkami

Ceny Pipedrive

Essential : 14,90 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

: 14,90 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Zaawansowany : 24,90 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

: 24,90 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Professional : 49,90 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

: 49,90 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Enterprise: 99 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

Pipedrive oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (1,600+ recenzji)

: 4.2/5 (1,600+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (2,800+ recenzji)

8. Jobber

przez Jobber Jobber to kompleksowe rozwiązanie do pracy w terenie platforma do zarządzania, która pomaga małym firmom usprawnić ich działalność . Oferuje zakres usług, takich jak planowanie pracy, fakturowanie, zarządzanie relacjami z klientami, śledzenie czasu i wiele więcej!

Dzięki Jobber, Business może z łatwością śledzić każdy aspekt swojej działalności i podejmować bardziej świadome decyzje. Platforma zapewnia również narzędzia dla techników pracujących w terenie, takie jak zautomatyzowane powtarzalne zadania i formularze, informacje o pracy w czasie rzeczywistym, śledzenie GPS i dzienniki aktywności klientów.

Jobber najlepsze funkcje

Android iAplikacje mobilne dla komputerów Mac do prowadzenia codziennych operacji

Planowanie kalendarza w celu usprawnienia zgłoszeń klientów

Automatyzacja śledzenia zaległych faktur

Bezpłatny coaching produktowy 1 na 1

Szablony kosztorysów

Limity Jobbera

Narzędzia do zarządzania projektami są dostępne w droższych planach

Ograniczone funkcje CRM dla potrzeb biznesu budowlanego

Ceny Jobber

Lite : 9 USD miesięcznie dla jednego użytkownika

: 9 USD miesięcznie dla jednego użytkownika Core : $40 miesięcznie dla jednego użytkownika

: $40 miesięcznie dla jednego użytkownika Connect : Od 104 USD miesięcznie dla maksymalnie pięciu użytkowników

: Od 104 USD miesięcznie dla maksymalnie pięciu użytkowników Grow: Od 200 USD miesięcznie dla maksymalnie 15 użytkowników

Jobber oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (130+ recenzji)

: 4.2/5 (130+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (680+ recenzji)

9. Followup CRM

przez Followup CRM Followup CRM to system zarządzania powiązaniami z klientami, który pomaga firmom śledzić klientów, leady sprzedażowe i inne dane. Dostarcza takie funkcje jak śledzenie kontaktów, automatyczne przypomnienia e-mail, śledzenie komunikacji, automatyzacja zadań i wiele innych.

Dzięki konfigurowalnemu pulpitowi zespoły mogą zobaczyć wszystkie istotne informacje w jednym miejscu. Dzięki Followup CRM, specjaliści z branży budowlanej mogą zrozumieć zachowania i preferencje klientów, co zapewnia lepszy wgląd w ustawienie celów kampanii marketingowych lub dostawcy bardziej niestandardowej obsługi klienta.

Najlepsze funkcje Followup CRM

Zarządzanie kalendarzem w celu zarządzania obciążeniami pracą i synchronizacji pracy teamów

Automatyzacja śledzenia potencjalnych klientów i ofert

Pulpity sprzedaży i kosztorysowania

Powiadomienia i przypomnienia

Niestandardowe propozycje

Limity CRM w zakresie śledzenia leadów

Etykieta osoby w komentarzu wymaga kilku dodatkowych kroków w porównaniu do innych programów CRM dla branży budowlanej

Stroma krzywa uczenia się, aby znaleźć i zastosować funkcje w codziennych cyklach pracy

Ceny Followup CRM

Skontaktuj się z Followup CRM, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Followup CRM

G2 : 4.5/5 (40+ recenzji)

: 4.5/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (220+ opinii)

10. Dataforma

przez Dataforma Dataforma to oprogramowanie do zarządzania usługami w terenie, które zapewnia potężne, łatwe w użyciu narzędzia do zarządzania projektami dla firm budowlanych każdej wielkości. Teams mogą zarządzać projektami od początku do końca, zapewniając kompleksowy zestaw funkcji, takich jak śledzenie projektów, zarządzanie zadaniami, alokacja zasobów, raportowanie w czasie rzeczywistym i narzędzia do współpracy.

Dataforma pozwala firmom skutecznie planować, realizować i oceniać projekty. Oferuje również szeroki zakres funkcji automatyzacji, które pomagają zmniejszyć wysiłek ręczny i poprawić wydajność!

Najlepsze funkcje Dataforma

Narzędzia planowania do zarządzania wszystkimi zadaniami, projektami i wydarzeniami

Portal klienta zapewniający niestandardową obsługę

Zarządzanie gwarancjami

Przechowywanie dokumentów

Śledzenie leadów

Limity Dataforma

Ceny licencji i usług mogą być drogie w porównaniu do innych systemów CRM

Stroma krzywa uczenia się i dostosowywania do interfejsu platformy

Ceny Dataforma

Skontaktuj się z Dataforma, aby uzyskać szczegółowe informacje

Dataforma oceny i recenzje

G2 : 3.4/5 (5+ recenzji)

: 3.4/5 (5+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (100+ recenzji)

Przenieś wszystkie systemy budowlane do ClickUp

ClickUp pomaga firmom budowlanym usprawnić pracę dzięki potężnym i konfigurowalnym narzędziom CRM. Od zarządzania harmonogramami po śledzenie rozmów z klientami i wszystko pomiędzy, ClickUp pozwala wszystkim skupić się bardziej na pracy, a mniej na czasochłonnej papierkowej robocie.

Ponadto przyjazny dla użytkownika interfejs ClickUp i aplikacje mobilne ułatwiają dostęp do pracy z dowolnego miejsca i o każdej porze. Wypróbuj ClickUp za darmo i zbuduj scentralizowaną bazę danych dla wszystkich swoich systemów!