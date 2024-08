10 najlepszych narzędzi e-mailowych w 2024 roku (recenzje i ceny)

E-maile są wszędzie!

Przeciętna skrzynka odbiorcza e-mail jest zalewana wiadomościami każdego dnia. Ale wiesz, co jest zaskakujące? Tylko około 23.9% e-maili sprzedażowych jest otwieranych.

Dlatego właśnie połączenie z potencjalnymi klientami, potencjalnymi klientami i influencerami jest wspólnym wyzwaniem w świecie biznesu. Zespoły sprzedażowe, marketerzy i właściciele firm zmagają się z budowaniem znaczących połączeń poprzez zasięg.

Nawet jeśli posiadasz godny uwagi produkt lub usługę, dotarcie do grupy docelowej nie jest łatwe. Biorąc pod uwagę, że średni wskaźnik otwarć wiadomości e-mail stale spada, potrzebujesz zaawansowanego oprogramowania do wysyłania e-maili, aby tworzyć spersonalizowane i celowe wiadomości.

Przebiliśmy się przez szum i ujawniliśmy najlepsze oprogramowanie do wysyłania wiadomości e-mail, które pomaga budować silne połączenia i relacje z odbiorcami - jeden e-mail na raz.

Czego szukać w narzędziach do wysyłki e-maili?

Podczas gdy narzędzia do wysyłania wiadomości e-mail mają różne funkcje, które usprawniają kampanie e-mailowe, wybór narzędzia, które odpowiada potrzebom Twojego biznesu i celom komunikacyjnym, ma kluczowe znaczenie dla powodzenia kampanii.

Rozważ poniższe funkcje przy wyborze narzędzia do wysyłki wiadomości e-mail:

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Poszukaj narzędzia do e-mail outreach, które pozwala na łatwe poruszanie się po jego funkcjach, ustawienie kampanii e-mail i analizowanie wyników bez stromej krzywej uczenia się

Poszukaj narzędzia do e-mail outreach, które pozwala na łatwe poruszanie się po jego funkcjach, ustawienie kampanii e-mail i analizowanie wyników bez stromej krzywej uczenia się Automatyzacja i planowanie: Zachowaj porządek dzięki funkcjom automatyzacji, które pomogą ci w organizacji kampaniizaoszczędzić czas i pozwala zaplanować e-maile, działania następcze i zadania informacyjne

Zachowaj porządek dzięki funkcjom automatyzacji, które pomogą ci w organizacji kampaniizaoszczędzić czas i pozwala zaplanować e-maile, działania następcze i zadania informacyjne Testy A/B: Optymalizacja wydajności e-maili, ponieważ funkcja ta pozwala eksperymentować z różnymi elementami, takimi jak tematy i zawartość, aby określić, co lepiej rezonuje z odbiorcami

Optymalizacja wydajności e-maili, ponieważ funkcja ta pozwala eksperymentować z różnymi elementami, takimi jak tematy i zawartość, aby określić, co lepiej rezonuje z odbiorcami Szablony e-maili: Wybierz narzędzie, które oferuje wsparcie i konfigurowalne szablony do szybkiego tworzenia profesjonalnie wyglądających e-maili, zapewniając jednocześnie, że twój przekaz pozostaje zgodny z marką

Wybierz narzędzie, które oferuje wsparcie i konfigurowalne szablony do szybkiego tworzenia profesjonalnie wyglądających e-maili, zapewniając jednocześnie, że twój przekaz pozostaje zgodny z marką Analityka: Śledzenie i analizowanie kampanii dzięki cennym informacjom, takim jak wskaźniki otwarć i inne wskaźniki, aby podejmować decyzje oparte na danych i ulepszać kampanie informacyjne

10 najlepszych programów i narzędzi Outreach do wykorzystania w 2024 roku

Aby pomóc Ci w powodzeniu kampanii e-mailowych, przedstawiamy 10 najlepszych narzędzi e-mailowych zaprojektowanych w celu usprawnienia wysiłków komunikacyjnych.

Przyjrzyjmy się tym rozwiązaniom.

1. ClickUp - Najlepsze do zarządzania zasięgiem

Zarządzaj swoimi e-mailami i pracuj w jednym miejscu - wysyłaj i odbieraj e-maile w dowolnym miejscu w ClickUp, twórz zadania z e-maili, ustaw automatyzacje, załączaj e-maile do dowolnego zadania i nie tylko

ClickUp to kompleksowa platforma do zarządzania projektami i produktywności zaprojektowana, aby pomóc zespołom i osobom indywidualnym zarządzać zadaniami, projektami i współpracą w jednym ujednoliconym obszarze roboczym.

Jeśli korzystasz już z oprogramowania CRM (Customer Relationship Management) do obsługi potencjalnych klientów, kontaktów i klientów, oto sedno sprawy: dzisiejszy CRM to nie tylko zwykły menedżer; to wszechstronna baza danych wyposażona we wszystkie niezbędne funkcje!

Think slick szablony , magia automatycznego śledzenia i solidne raportowanie - nadszedł czas, aby pożegnać erę nudnych arkuszy kalkulacyjnych i niekończących się wątków e-mail. Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp CRM idzie o krok dalej dzięki konfigurowalnym polom i elastycznej hierarchii, umożliwiając połączenie CRM i zarządzanie projektami w ujednoliconą platformę.

Dźwignia Prosty szablon CRM firmy ClickUp do organizowania danych niestandardowych klientów, zarządzanie komunikację z potencjalnymi klientami i automatyzację zadań. Zintegruj ClickUp z LinkedIn Sales Navigator za pomocą narzędzi takich jak Zapier, aby budować swoje listy e-mail poprzez LinkedIn prospecting i eksportowanie kontaktów.

Ulepsz swoje strategie CRM dzięki szablonowi Simple CRM od ClickUp

Z Zarządzanie projektami e-mail w ClickUp twórz nieograniczoną liczbę projektów, aby śledzić wydajność zespołu, wysyłaj i odbieraj wiadomości e-mail bezpośrednio z zadań ClickUp bez konieczności zmiany zakładek oraz ustawiaj Automatyzacja ClickUp dla cykliczności kampanii e-mail.

Pomagają one zaoszczędzić czas, utrzymać porządek w komunikacji i zachować przejrzystość konwersacji.

Wysyłanie e-maili bez zmiany zakładki.

Zobaczmy, jakie inne kluczowe funkcje ClickUp sprawiają, że jest to solidne narzędzie do wysyłania e-maili.

Najlepsze funkcje ClickUp:

Wizualizacja cyklu sprzedaży: Przyspieszeniewzrost klientów poprzez wizualizację i zarządzanie sprzedażą za pomocą ponad 10 elastycznych widoków CRM

Przyspieszeniewzrost klientów poprzez wizualizację i zarządzanie sprzedażą za pomocą ponad 10 elastycznych widoków CRM Data-Driven Insights: Analizuj dane w celu uzyskania wglądu w klienta za pomocą ponad 50 widżetów pulpitu, aby monitorować wartość życiową klienta i wielkość transakcji

Analizuj dane w celu uzyskania wglądu w klienta za pomocą ponad 50 widżetów pulpitu, aby monitorować wartość życiową klienta i wielkość transakcji Email Outreach System: Centralizacja kontaktów z klientami poprzez integrację e-maili z ClickUp, ułatwiając komunikację i współpracę

Centralizacja kontaktów z klientami poprzez integrację e-maili z ClickUp, ułatwiając komunikację i współpracę Znaczące integracje: Integracja z Gmailem, Outlookiem, Office 365 lub IMAP dla płynnego cyklu pracy

Integracja z Gmailem, Outlookiem, Office 365 lub IMAP dla płynnego cyklu pracy Automatyzacja: Korzystaj z ponad 50 automatyzacji, aby tworzyć konfigurowalne wiadomościZadania ClickUp aby zwiększyć wysiłki związane z zasięgiem

Łatwy e-mail marketing dzięki ClickUp AI

Potężna generatywna AI: Pisz atrakcyjną zawartość z ClickUp AI i komunikuj się z potencjalnymi klientami w sposób spójny i przejrzysty

Limity ClickUp:

Nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu na poznanie wszystkich funkcji

Ceny ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $7 miesięcznie za użytkownika

$7 miesięcznie za użytkownika Business: $12 miesięcznie za użytkownika

$12 miesięcznie za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik ClickUp AI jest również dostępny w płatnych planach za 5 USD za obszar roboczy

Oceny i recenzje ClickUp:

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

2. Outreach.io - najlepsze rozwiązanie do automatyzacji działań sprzedażowych

przez Outreach.io Outreach.io to jedno z najlepszych narzędzi outreach zaprojektowanych w celu usprawnienia i optymalizacji procesów sprzedaży. Oferuje rozwiązania dla przedstawicieli handlowych, właścicieli firm, lead generatorów, blogerów i influencerów.

Identyfikuj potencjalnych klientów, twórz angażujące prospekty i pozbądź się powtarzalnych zadań, a wszystko to dzięki mocy AI.

Najlepsze funkcje Outreach.io:

Smart follow-up: Włącz celowe zaangażowanie klientów dzięki asystentowi Always-on wspieranemu przez AI i ML, aby otrzymywać w czasie rzeczywistym aktualizacje o swoich klientach, nawet gdy są niedostępni

Włącz celowe zaangażowanie klientów dzięki asystentowi Always-on wspieranemu przez AI i ML, aby otrzymywać w czasie rzeczywistym aktualizacje o swoich klientach, nawet gdy są niedostępni Globalny pasek boczny Outreach: Dostęp do wszystkich codziennych zadań, od reagowania na opinie klientów po planowanie spotkań, za pomocą jednego centralnego huba - globalnego paska bocznego Outreach

Dostęp do wszystkich codziennych zadań, od reagowania na opinie klientów po planowanie spotkań, za pomocą jednego centralnego huba - globalnego paska bocznego Outreach Rozszerzenie integracji: Osiągnij niezawodną synchronizację dwukierunkową z integracją Salesforce wraz z ponad 90 integracjami z innymi platformami CRM

Limity Outreach.io

Edycja zbiorcza może być niezgrabna, ponieważ wymaga edytowania sekwencji jedna po drugiej

Ceny są wyższe niż w przypadku narzędzi z tej listy

Ceny Outreach.io:

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Outreach.io:

G2: 4.3/5 (3,550+ recenzji)

4.3/5 (3,550+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (290+ opinii)

3. Mailshake - najlepszy do zarządzania leadami

za pośrednictwem Mailshake Mailshake to narzędzie do wysyłania e-maili, które ułatwia prowadzenie spersonalizowanych kampanii e-mailowych, śledzenie ich przebiegu i usprawnia komunikację i budowanie relacji z potencjalnymi klientami.

Kontaktuj się z potencjalnymi sprzedawcami jednocześnie poprzez kampanie i zautomatyzowane działania następcze dzięki funkcjom automatyzacji Mailshake.

Najlepsze funkcje Mailshake:

Analityka kampanii: Trzymaj rękę na pulsie swojej kampanii dzięki analizom, takim jak wskaźniki otwarć, kliknięć i odpowiedzi dla każdego e-maila. Sterowniki leadów Mailshake pomagają zidentyfikować wartościowych leadów, a testy A/B poprawiają wydajność w czasie

Trzymaj rękę na pulsie swojej kampanii dzięki analizom, takim jak wskaźniki otwarć, kliknięć i odpowiedzi dla każdego e-maila. Sterowniki leadów Mailshake pomagają zidentyfikować wartościowych leadów, a testy A/B poprawiają wydajność w czasie Integracja z systemem CRM: Automatycznie wysyłaj dane leadów do swojego systemu CRMSystem CRM poprzez integracje innych firm z platformami takimi jak HubSpot, Pipedrive i Salesforce. Usprawnienie interakcji z niestandardowymi klientami poprzez strukturyzacjęzarządzanie e-mailami iautomatyzacja powtarzalnych procesów *Czyszczenie listy: Zwiększ dostarczalność dzięki narzędziom do czyszczenia listy, które skutecznie usuwają fałszywe lub nieaktywne adresy e-mail

Mailshake limits:

Ograniczone opcje niestandardowe dla e-maili

Niestandardowa obsługa klienta

Ceny Mailshake:

e-mail dla marketerów i założycieli: $58 miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

$58 miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie) Zaangażowanie w sprzedaż dla zespołu sprzedaży: 83 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Mailshake:

G2: 4.7/5 (240+ recenzji)

4.7/5 (240+ recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 100 opinii)

4. Salesblink - najlepszy do planowania e-maili

przez Salesblink Salesblink to narzędzie do automatyzacji sprzedaży które łączy w sobie zasięg oparty na AI, poprawę dostarczalności e-maili, harmonogramy spotkań i zasoby edukacyjne, aby pomóc całemu zespołowi sprzedaży w bardziej efektywnym osiąganiu celów.

To narzędzie służy jako kompleksowa platforma do zimnej sprzedaży.

Najlepsze funkcje Salesblink:

BlinkGPT sales AI: Craft e-mail i twórz spersonalizowane sekwencje z pomocą BlinkGPT. Wykonaj te czynności w zaledwie kilka sekund dzięki możliwościom AI

Craft e-mail i twórz spersonalizowane sekwencje z pomocą BlinkGPT. Wykonaj te czynności w zaledwie kilka sekund dzięki możliwościom AI Rozgrzewka e-mail: Popraw swoją reputację e-mail i domeny bez wysiłku, upewniając się, że wiadomości zawsze trafiają tam, gdzie mają znaczenie, ponieważ automatycznie przenosi każdą wiadomość, która może wylądować w folderze spamu do folderu skrzynki odbiorczej

Popraw swoją reputację e-mail i domeny bez wysiłku, upewniając się, że wiadomości zawsze trafiają tam, gdzie mają znaczenie, ponieważ automatycznie przenosi każdą wiadomość, która może wylądować w folderze spamu do folderu skrzynki odbiorczej Planowanie spotkań: Zapewnij swoim potencjalnym klientom swobodę rezerwowania spotkań w dogodnym dla nich czasie dzięki BlinkGPT. Nigdy nie przegap spotkania, zarówno online, jak i fizycznego, dzięki poręcznym przypomnieniom zarówno dla Ciebie, jak i Twojego klienta

Limity Salesblink:

Wyszukiwanie firm B2B nie posiada filtrów dla podkategorii, co może ograniczać precyzję w celowaniu w określone branże

Interfejs użytkownika może być nieco przestarzały

Ceny Salesblink:

Growth: 25 USD miesięcznie (rozliczane rocznie) - 6000 e-maili miesięcznie

25 USD miesięcznie (rozliczane rocznie) - 6000 e-maili miesięcznie Skala: 79 USD miesięcznie (rozliczane rocznie) - 100 000 e-maili miesięcznie

79 USD miesięcznie (rozliczane rocznie) - 100 000 e-maili miesięcznie Business: 149 USD miesięcznie (rozliczane rocznie) - 200 000 e-maili miesięcznie

Oceny i recenzje Salesblink:

G2: 4.5/5 (120+ recenzji)

4.5/5 (120+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 110 opinii)

5. Salesloft - najlepsze rozwiązanie do angażowania sprzedawców poprzez AI

przez Salesloft Salesloft to narzędzie do wysiłków związanych ze sprzedażą - potęga płynnie integrująca poszukiwanie, dogłębną analizę i kadencje. Jest to narzędzie, które sprawia, że przechodzenie między zadaniami jest dziecinnie proste dla liderów i przedstawicieli handlowych.

Najlepsze funkcje Salesloft:

Zarządzanie kadencjami sprzedaży: Tworzenie i zarządzanie kadencjami sprzedaży, które są ustrukturyzowanymi sekwencjami zaprojektowanymi w celu zaangażowania potencjalnych klientów i przeniesienia ich przez lejek sprzedaży

Tworzenie i zarządzanie kadencjami sprzedaży, które są ustrukturyzowanymi sekwencjami zaprojektowanymi w celu zaangażowania potencjalnych klientów i przeniesienia ich przez lejek sprzedaży Zarządzanie pipeline'em: Przekształcanie danych CRM w działania, budowanie zaufanego pipeline'u poprzez działanie w oparciu o zaangażowanie w czasie rzeczywistym i bycie na bieżąco z postępem transakcji dzięki automatycznej synchronizacji CRM

Przekształcanie danych CRM w działania, budowanie zaufanego pipeline'u poprzez działanie w oparciu o zaangażowanie w czasie rzeczywistym i bycie na bieżąco z postępem transakcji dzięki automatycznej synchronizacji CRM Przewidywalność: Wspieraj sprzedaż, dodając przewidywalność do procesu sprzedaży za pomocą ram kwalifikacji, takich jak MEDDICC lub ICED. Wykorzystaj te spostrzeżenia, aby zwiększyć wysiłki związane z generowaniem leadów i konwersją

Limity Salesloft:

Problemy z integracją z HubSpot mogą prowadzić do ciągłych przerw i zduplikowanych danych powstania

Opóźnienia w rejestrowaniu i nagrywaniu rozmów mogą powodować niedogodności

Ceny Salesloft:

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Salesloft:

G2: 4.5/5 (3800+ recenzji)

4.5/5 (3800+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 200 recenzji)

6. Reply - Najlepszy do automatyzacji wiadomości follow-up

przez Odpowiedź Reply jest Twoim sprzymierzeńcem opartym na AI w zakresie zaangażowania w sprzedaż, rewolucjonizując sposób tworzenia skalowalnych możliwości biznesowych.

Reply zapewnia lepszą komunikację i efektywne zamykanie transakcji poprzez automatyzację i usprawnienie różnych aspektów procesu sprzedaży procesu sprzedaży .

Najlepsze funkcje:

Multikanałowy zasięg sprzedaży: Łączenie i niestandardowe wiadomości e-mail, telefoniczne, SMS i LinkedIn bez wysiłku w ramach jednej kampanii e-mailowej w celu zapewnienia skutecznej komunikacji

Łączenie i niestandardowe wiadomości e-mail, telefoniczne, SMS i LinkedIn bez wysiłku w ramach jednej kampanii e-mailowej w celu zapewnienia skutecznej komunikacji Narzędzie e-mail Jason AI: Uprość tworzenie atrakcyjnych wstępnych e-maili dzięki Jason AI, zautomatyzowanemu narzędziu ChatGPTnarzędzie do pisania. Dostęp do ponad 40 wstępnie zaprojektowanych szablonów e-mail, aby bez wysiłku dotrzeć do potencjalnych klientów

Uprość tworzenie atrakcyjnych wstępnych e-maili dzięki Jason AI, zautomatyzowanemu narzędziu ChatGPTnarzędzie do pisania. Dostęp do ponad 40 wstępnie zaprojektowanych szablonów e-mail, aby bez wysiłku dotrzeć do potencjalnych klientów Rozbudowana baza danych: Dostęp do bazy danych kontaktów B2B i firm z zaawansowanymi opcjami filtrowania, które zapewniają, że wiadomości dotrą do właściwej osoby, umożliwiając zbudowanie celowej listy potencjalnych klientów

Limity odpowiedzi:

Niedoskonały interfejs użytkownika może wpływać na szybkość nawigacji i cykl pracy

Nieodpowiednie powiadomienia w skrzynce odbiorczej mogą skutkować opóźnionymi odpowiedziami

Błędne rozszerzenie Chrome podczas skanowania e-maili

Cena odpowiedzi:

Free Plan: 20 kredytów na dane miesięcznie

20 kredytów na dane miesięcznie Starter : $60 miesięcznie (1 skrzynka pocztowa)

: $60 miesięcznie (1 skrzynka pocztowa) Profesjonalny: 90 USD miesięcznie (2 skrzynki pocztowe)

90 USD miesięcznie (2 skrzynki pocztowe) Cena niestandardowa (4 skrzynki pocztowe)

Oceny i recenzje:

G2: 4.6/5 (1170+ recenzji)

4.6/5 (1170+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (90+ opinii)

7. Smartreach - najlepszy do personalizacji e-maili

przez Smartreach Smartreach to narzędzie do wysyłania e-maili przeznaczone zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i małych firm, oferujące łatwość obsługi i przystępną cenę. Aplikacja optymalizuje system cold e-mailingu.

Wykorzystaj możliwości zarządzania potencjalnymi klientami do lepszej obsługi i konwersji potencjalnych klientów - nie musisz stresować się błędną komunikacją lub robieniem rzeczy dwa razy. Współpracuj ze swoimi Teamsami, aby realizować wszelkie zadania, które pojawią się na Twojej drodze.

Najlepsze funkcje Smartreach:

Zarządzanie potencjalnymi klientami: Zyskaj cenny wgląd w interakcje z potencjalnymi klientami dzięki codziennemu kanałowi potencjalnych klientów. Niestandardowe kolumny i kategorie potencjalnych klientów służą do przesyłania szczegółowych informacji, umożliwiając spersonalizowaną konwersację w CRM przedsprzedażowym. Projektowanie spersonalizowanych e-maili, które mają znacznie większą szansę (50%) na ich otwarcie

Zyskaj cenny wgląd w interakcje z potencjalnymi klientami dzięki codziennemu kanałowi potencjalnych klientów. Niestandardowe kolumny i kategorie potencjalnych klientów służą do przesyłania szczegółowych informacji, umożliwiając spersonalizowaną konwersację w CRM przedsprzedażowym. Projektowanie spersonalizowanych e-maili, które mają znacznie większą szansę (50%) na ich otwarcie Współpraca zespołowa: Śledzenie odpowiedzi na kampanie, ustawienie przypomnień i płynna współpraca z zespołem sprzedaży dzięki funkcji udostępniania skrzynki odbiorczej. Oprócz monitorowania postępów zespołu, ułatwia również szybkie udostępnianie list potencjalnych klientów

Śledzenie odpowiedzi na kampanie, ustawienie przypomnień i płynna współpraca z zespołem sprzedaży dzięki funkcji udostępniania skrzynki odbiorczej. Oprócz monitorowania postępów zespołu, ułatwia również szybkie udostępnianie list potencjalnych klientów Cold e-mailing: Zoptymalizuj wysyłkę e-maili, łącząc następujące funkcjeautomatyzacja i wieloskalową personalizację. Przekształć go dzięki automatyzacji zimnych e-maili. Wstrzymuj działania następcze po uzyskaniu odpowiedzi, niestandardowo personalizuj za pomocą nieograniczonej liczby etykiet i ustaw limity specyficzne dla domeny

Limity Smartreach:

Kampanie mogą zostać wstrzymane z powodu wysokiego współczynnika odrzuceń, nawet podczas eksploracji nowej listy potencjalnych klientów

Dostępne opcje generowania szczegółowych raportów dla poszczególnych kampanii zasięgowych są ograniczone

Ceny Smartreach:

Zasięg e-mail: 29 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane co miesiąc

29 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane co miesiąc Zaangażowanie w sprzedaż: 49 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane miesięcznie

49 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane miesięcznie Agencja: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Smartreach:

G2: 4.8/5 (ponad 30 opinii)

4.8/5 (ponad 30 opinii) Capterra: 4,7/5 (ponad 20 opinii)

8. Snov - Najlepszy do wielokanałowych działań zasięgowych

przez Snov Snov to jedno z kompleksowych narzędzi sprzedażowych i platforma CRM zaprojektowana, aby pomóc Ci skutecznie rozwijać i angażować potencjalnych klientów.

Usprawnia cały proces wysyłania wiadomości e-mail dzięki różnorodnym ustawieniom, takim jak integracja z CRM, e-mail oparty na AI, weryfikacja e-maili i wiele innych.

Najlepsze funkcje Snov:

Elastyczny kreator automatyzacji: Umożliwia wysoce elastyczne kampanie e-mail z wieloma przepływami dzięki przyjaznemu dla użytkownika układowi wizualnemu i intuicyjnemu kreatorowi automatyzacji typu "przeciągnij i upuść". Precyzyjnie kontroluj, które części kampanii e-mail chcesz zautomatyzować i w jaki sposób

Umożliwia wysoce elastyczne kampanie e-mail z wieloma przepływami dzięki przyjaznemu dla użytkownika układowi wizualnemu i intuicyjnemu kreatorowi automatyzacji typu "przeciągnij i upuść". Precyzyjnie kontroluj, które części kampanii e-mail chcesz zautomatyzować i w jaki sposób Rozszerzenia do wyszukiwania e-maili: Generuj leady w podróży dzięki rozszerzeniom do śledzenia e-maili typu "kliknij i zbierz". Funkcja ta umożliwia również wyszukiwanie potencjalnych klientów na LinkedIn, wyszukiwanie e-maili na stronach wyszukiwania oraz bezpośrednie dodawanie potencjalnych klientów do kampanii

Generuj leady w podróży dzięki rozszerzeniom do śledzenia e-maili typu "kliknij i zbierz". Funkcja ta umożliwia również wyszukiwanie potencjalnych klientów na LinkedIn, wyszukiwanie e-maili na stronach wyszukiwania oraz bezpośrednie dodawanie potencjalnych klientów do kampanii Weryfikator e-maili: Zmniejsz współczynnik odrzuceń i utrzymuj czystą bazę danych dzięki łatwej 7-poziomowej funkcji weryfikacji e-maili, która oferuje obejście szarej listy, 98% dokładność i API do weryfikacji e-maili

Snov limit:

Ograniczone opcje współpracy między członkami Teams

Niespójne wyniki wyszukiwania kontaktów i e-maili

Ceny nowości:

Wersja próbna: 0$ miesięcznie (50 kredytów, 100 odbiorców e-mail, jedno rozgrzanie skrzynki pocztowej)

0$ miesięcznie (50 kredytów, 100 odbiorców e-mail, jedno rozgrzanie skrzynki pocztowej) Starter: $30 miesięcznie (1,000 kredytów, 5,000 odbiorców e-mail, trzy rozgrzewki skrzynek pocztowych)

$30 miesięcznie (1,000 kredytów, 5,000 odbiorców e-mail, trzy rozgrzewki skrzynek pocztowych) Pro: 75$ miesięcznie (5,000 kredytów, 10,000 odbiorców e-mail, Unlimited rozgrzewki skrzynek pocztowych)

75$ miesięcznie (5,000 kredytów, 10,000 odbiorców e-mail, Unlimited rozgrzewki skrzynek pocztowych) Usługa zarządzana: Od 3 999 USD miesięcznie

Nowe oceny i recenzje:

G2: 4.5/5 (ponad 300 recenzji)

4.5/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 200 recenzji)

9. Growbots - najlepsze rozwiązanie do automatyzacji e-mailingu

przez Growboty Growbots to kompleksowa platforma sprzedaży wychodzącej, która pomaga zespołom sprzedażowym w automatycznym generowaniu leadów, płynnych kampaniach e-mailowych i integracji z CRM.

Filtruj idealnych potencjalnych klientów i wysyłaj spersonalizowane wiadomości e-mail dzięki ogromnej bazie danych zawierającej ponad 180 milionów kontaktów.

Najlepsze funkcje Growbots:

Jakość potencjalnych klientów: Precyzyjne celowanie w potencjalnych klientów dzięki konfigurowalnym kampaniom i testom A/B. Użyj tych testów, aby określić, jaki styl i treść preferują konsumenci w swoich e-mailach.

Precyzyjne celowanie w potencjalnych klientów dzięki konfigurowalnym kampaniom i testom A/B. Użyj tych testów, aby określić, jaki styl i treść preferują konsumenci w swoich e-mailach. Przyjazny dla użytkownika: Bezproblemowe dane powstania kampanii i łatwy onboarding z poradami ekspertów sprawiają, że całe doświadczenie jest bardzo intuicyjne

Bezproblemowe dane powstania kampanii i łatwy onboarding z poradami ekspertów sprawiają, że całe doświadczenie jest bardzo intuicyjne Kampanie informacyjne: Automatyzacja kampanii informacyjnych i tworzenie atrakcyjnych e-maili, które przyciągają potencjalnych klientów. Korzystaj z gotowych szablonów do tworzenia skomplikowanych sekwencji e-maili i dodawaj spersonalizowane wiadomości za pomocą niestandardowych pól opartych na danych

Limity Growbots:

Zależność od dialerów innych firm może być wadą dla użytkowników, którzy nie mają do nich dostępu

Limit transferu do 100 potencjalnych klientów jednocześnie

Ceny Growbots:

Outreach: $49 miesięcznie za jednego użytkownika ($49 za każdego dodatkowego użytkownika)

$49 miesięcznie za jednego użytkownika ($49 za każdego dodatkowego użytkownika) All-in-one: 199 USD miesięcznie za jednego użytkownika (49 USD za każdego dodatkowego użytkownika)

199 USD miesięcznie za jednego użytkownika (49 USD za każdego dodatkowego użytkownika) Pro: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Growbots:

G2: 4.5/5 (130+ recenzji)

4.5/5 (130+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 50 recenzji)

10. Woodpecker - Najlepszy do wysyłania e-maili na zimno

przez Dzięcioł Woodpecker to oprogramowanie przeznaczone do wysyłania zimnych e-maili i generowania leadów dla firm B2B.

Pomaga w połączeniu z potencjalnymi klientami i partnerami poprzez tworzenie spersonalizowanych sekwencji e-mail, które trafiają bezpośrednio do ich głównej skrzynki odbiorczej.

Najlepsze funkcje Woodpecker:

Automatyzacja sekwencji e-mail: Ustawienie 11 zautomatyzowanych wiadomości follow-up, które będą wysyłane w ustalonym czasie po pierwszej wiadomości. Dodaj jedną regułę warunkową na kampanię, aby utworzyć alternatywne wiadomości uzupełniające w oparciu o określone warunki

Ustawienie 11 zautomatyzowanych wiadomości follow-up, które będą wysyłane w ustalonym czasie po pierwszej wiadomości. Dodaj jedną regułę warunkową na kampanię, aby utworzyć alternatywne wiadomości uzupełniające w oparciu o określone warunki Narzędzia dostarczalności: Poprawa wskaźnika dostarczalności e-maili dzięki łatwym w tworzeniu kampaniom onboardingowym i personalizacji na dużą skalę

Poprawa wskaźnika dostarczalności e-maili dzięki łatwym w tworzeniu kampaniom onboardingowym i personalizacji na dużą skalę Woodpecker Scale: Wykorzystaj moc AI do generowania angażujących i spersonalizowanych reklam wideo dla każdego z potencjalnych klientów w ramach kampanii e-mail

Woodpecker Limits:

Użytkownicy mają trudności z rozwiązywaniem problemów z powodu niestandardowej obsługi klienta

Brak automatycznych danych powstania linków podczas integracji z innymi kanałami

Ceny Woodpecker:

Od 29 USD miesięcznie (500 potencjalnych klientów)

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Woodpecker:

G2: 4.1/5 (ponad 40 recenzji)

4.1/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 30 recenzji)

Przekształć e-mail w łatwe połączenia dzięki ClickUp

Wielu ekspertów na przestrzeni lat przepowiadało śmierć e-maila jako kanału komunikacji, tylko po to, by raz po raz udowadniać, że się mylili. Jest to własny kanał medialny, który nadal przynosi wyniki tym, którzy używają go do dostarczania wartości, oferowania wiedzy specjalistycznej i budowania zaufania.

Chociaż zimny e-mail jest źle widziany, jest to sprawdzony sposób na dotarcie do odbiorców. W czasach, gdy marki na całym świecie walczą o uwagę odbiorców, jako rozwijający się biznes powinieneś przyjąć każdą wygraną.

Wybór odpowiedniego narzędzia do pozyskiwania e-maili dla swojego biznesu może wydawać się przytłaczający, ale wierzymy, że istnieje narzędzie idealnie dopasowane do twoich potrzeb i strategii pozyskiwania odbiorców.

W ClickUp, nasz zespół ds. zarządzania projektami oraz Narzędzia CRM sprawiają, że zasięg jest prostszy i bardziej wydajny. Dzięki łatwym do rozszyfrowania wizualizacjom, dedykowanemu i ujednoliconemu systemowi e-mail outreach oraz wysoce inteligentnemu generatywnemu AI, zauważysz zauważalną poprawę w kampanii outreach i z łatwością przekonwertujesz leady.

Załóż darmowe konto i poznaj moc rozwiązania all-in-one z najlepszym narzędziem sprzedażowym.