10 najbardziej pomocnych narzędzi do pisania e-maili w celu prowadzenia angażującej korespondencji

Średnio marketerzy uzyskują zwrot z inwestycji (ROI) w wysokości 36 USD za każdy 1 USD wydają na kampanie e-mail dla swoich potencjalnych klientów. Nie ulega wątpliwości, że pisanie solidnej zawartości jest jednym z czynników napędzających powodzenie e-mail marketingu.

Niestety, pisanie atrakcyjnych e-maili nie jest łatwe, zwłaszcza teraz, gdy celem każdego biznesu jest przyciągnięcie uwagi czytelnika i podpowiedź, by zaczął działać. Podczas gdy tworzenie wewnętrznych e-maili może wydawać się łatwiejsze, trzeba być bardziej ostrożnym podczas pisania korespondencji dla klientów i innych zewnętrznych interesariuszy.

To właśnie tam email narzędzia do pisania zmieniają grę. Są one wyposażone w odpowiednie ustawienie funkcji, które pomagają w pisaniu zawartości e-maili w różnych sytuacjach.

E-mail narzędzie do pisania z tej starannie wyselekcjonowanej listy sprawią, że proces pisania będzie łatwiejszy niż kiedykolwiek. Od Narzędzia oparte na AI które tworzą atrakcyjną zawartość w kilka sekund, po oprogramowanie poprawiające gramatykę, ton i personalizację, te nowoczesne pomoce mogą wyeliminować blok pisarski i tworzyć skuteczne e-maile w mgnieniu oka. ✊

Czym są narzędzia do pisania e-maili?

Narzędzia do pisania e-maili to programy wykorzystujące uczenie maszynowe do oceny tekstu i tworzenia dobrze napisanych e-maili. Wykorzystują one autoregresyjne modele językowe przeszkolone na dużej ilości danych tekstowych.

Dzięki tym narzędziom można szybko tworzyć e-maile o doskonałej jakości, jednocześnie nadając im niestandardowy charakter. Gdy masz już swój tekst, możesz go dopracować, aby wiadomość była bardziej atrakcyjna lub kontekstowa.

Korzyści z używania narzędzia AI do pisania e-maili

Narzędzia do pisania e-maili ułatwiają pisanie i pomagają wysyłać wiadomości, które są zauważane, czytane i doceniane. Wiąże się to z następującymi korzyściami:

Wydajność : Narzędzia do pisania AI przyspiesza pisanie e-maili, dając czas na inne ważne zadania

: Narzędzia do pisania AI przyspiesza pisanie e-maili, dając czas na inne ważne zadania Dokładność : Dzięki inteligentnym algorytmom tworzą spersonalizowane e-maile bez typowych błędów gramatycznych, ortograficznych i stylistycznych, upewniając się, że zawartość jest poprawna, a jednocześnie wciągająca

: Dzięki inteligentnym algorytmom tworzą spersonalizowane e-maile bez typowych błędów gramatycznych, ortograficznych i stylistycznych, upewniając się, że zawartość jest poprawna, a jednocześnie wciągająca Spójność : Narzędzia te zachowują ten sam przyjazny i/lub profesjonalny ton we wszystkich e-mailach, dopasowując się do twojego stylu i marki

: Narzędzia te zachowują ten sam przyjazny i/lub profesjonalny ton we wszystkich e-mailach, dopasowując się do twojego stylu i marki Niestandardowe: Narzędzia do pisania e-maili tworzą zawartość dostosowaną do konkretnych przypadków użycia, takich jak poszukiwanie potencjalnych klientów lub pisanie biuranotatkadzięki czemu twoje e-maile nie będą ogólne i będą pasować do zamierzonych odbiorców

10 najlepszych narzędzi do pisania e-maili do rozważenia

Dzięki tym 10 narzędziom do pisania e-maili możesz tworzyć atrakcyjne i przekonujące wiadomości e-mail, aby zaangażować klientów i usprawnić wewnętrzną komunikację e-mail. Ta podwójna korzyść pozwala zaoszczędzić cenny czas i zapewnia skuteczną, ale uprzejmą komunikację. ❣️

Dostosuj wyniki, aby szybciej docierać do lepszej zawartości za pomocą repromptingu w ClickUp AI

Być może słyszałeś o ClickUp , kompleksowe rozwiązanie do marketingu i zarządzania projektami. Cóż, ClickUp AI jest wysoce wyszkolonym asystentem pisania na platformie! 🤖

ClickUp AI może generować zawartość e-maili bez wysiłku, od szkiców po zakończone wiadomości, oszczędzając cenny czas. Koniec z błędami gramatycznymi i błędami ortograficznymi, ponieważ zapewnia profesjonalne i bezbłędne e-maile. Może również przeglądać istniejące wersje robocze pod kątem stylu i sposobu dostarczenia!

ClickUp AI zawiera podpowiedzi dla poszczególnych ról, aby tworzyć idealnie sformatowane wiadomości e-mail dla różnych przypadków użycia. Pisz e-maile dotyczące promocji i poszukiwań, notatki ze spotkań, pytania ankietowe dla klientów, oferty sprzedaży i odpowiedzi dla klientów w ciągu kilku sekund.

Narzędzie to jest równie przydatne w komunikacji wewnętrznej. Twórz briefy projektowe, ramy pomysłów i inne dokumenty zespołu ze wstępnie ustrukturyzowanymi nagłówkami i tabelami. ClickUp AI automatycznie ustawi odpowiedni ton w zależności od tego, z kim się komunikujesz.

Dodatkowo, płynna integracja z klientami e-mail i narzędziami cyklu pracy sprawia, że jest to nieoceniona pomoc w upraszczaniu sposobu komunikacji w pracy. Jeśli chodzi o obsługi kampanii e-mail w Szablon do e-mail marketingu ClickUp pomaga planować kampanie i planować wiadomości na podstawie wyzwalaczy zachowań użytkowników.

Upewnij się, że korzystasz z ClickUp Widok kalendarza z interfejsem "przeciągnij i upuść", który pozwala na dostosowanie harmonogramu e-mail do projektów. Wsparcie dla automatycznego ustalania priorytetów zadań, wykrywania konfliktów i rekomendowania przedziałów czasowych dla nowych zadań, co usprawnia zarządzanie czasem i gwarantuje efektywną alokację zasobów. ⏰

ClickUp najlepsze funkcje

Asystent pisania AI z podpowiedziami do pisania e-maili dostosowanymi do roli

Wsparcie dla kampanii e-mail w dowolnej skali

Wbudowany moduł sprawdzania gramatyki

Dostosowywanie tonu w czasie rzeczywistym

Zarządzanie dokumentami zDokumenty ClickUp* Solidne zarządzanie zadaniami z ponad 15 konfigurowalnymi widokami

ponad 1 000 szablonów

Wyeliminuj powtarzające się zadania dziękiAutomatyzacja ClickUp* Płynna współpraca dzięki komentarzom, wzmiankom i aktualizacjom w czasie rzeczywistym

ponad 1 000 integracji

Limity ClickUp

Ma długą krzywą uczenia się

Free Plan pozwala na ograniczone korzystanie z funkcji premium

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,000+ recenzji)

: 4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. HubSpot Email Template Builder

Via: HubSpot HubSpot Email Template Builder umożliwia użytkownikom tworzenie niestandardowych szablonów e-mail bez potrzeby kodowania lub umiejętności projektowania. Dzięki edytorowi przeciągnij i upuść można łatwo dodawać i rozmieszczać elementy, takie jak tekst, obrazy, przyciski i ikony mediów społecznościowych.

Kreator posiada responsywny design, optymalizujący szablony dla różnych urządzeń i rozmiarów ekranu. Funkcje personalizacji i dynamicznej zawartości pozwalają na dostosowaną i angażującą komunikację e-mailową, a integracja z platformą HubSpot CRM umożliwia śledzenie wydajności e-maili i automatyzację działań następczych. Istnieje również możliwość podglądu e-maili na różnych urządzeniach przed ich wysłaniem. 📨

Najlepsze funkcje HubSpot

Redaktor typu "przeciągnij i upuść" ułatwiający niestandardowe ustawienia

Personalizacja i dynamiczna zawartość

Integracja z HubSpot CRM do śledzenia i automatyzacji

Funkcja podglądu umożliwiająca sprawdzenie wyglądu e-maila przed jego wysłaniem

Limity HubSpot

Dodatkowe funkcje są dostępne tylko w edycjach premium HubSpot

Ograniczone opcje szablonów

Cennik HubSpot

Zależność od zakupionego pakietu HubSpot. Kreator szablonów e-mail może być dostarczany Free z większością pakietów

Oceny i recenzje HubSpot

G2 : 4.4/5 (1,000+ recenzji)

: 4.4/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (5,000+ recenzji)

3. Flowrite

Via: Flowrite Flowrite zamienia krótkie instrukcje lub sugestie w zakończone wiadomości e-mail gotowe do wysłania. Rozszerzenie Flowrite Chrome działa na różnych przeglądarkach internetowych, bez wysiłku pomagając w tworzeniu e-maili i wiadomości. Tak więc, jeśli korzystasz z Gmaila, LinkedIn, Outlooka lub jakiejkolwiek innej witryny komunikacyjnej, rozszerzenie pomoże ci.

Zawiera ono mądre szablony dla typowych wiadomości i e-maili, pomagając w automatyzacji rutynowych wiadomości. Narzędzie wykorzystuje zaawansowane algorytmy przetwarzania języka naturalnego do generowania sugestii, poprawiania gramatyki, poprawy struktury zdań i ogólnej czytelności. Flowrite może być używany do maili, wpisów na blogu, raportowania i nie tylko. 💻

Zwiększenie wydajności poprzez skrócenie czasu poświęcanego na edycję i korektę. Narzędzie dostarcza sugestie w czasie rzeczywistym podczas pisania, pozwalając na natychmiastową poprawę. Z czasem dostosowuje się również do indywidualnego stylu pisania, dostarczając spersonalizowane rekomendacje.

Najlepsze funkcje Flowrite

Pomoc w pisaniu oparta na AI w celu poprawy gramatyki, struktury zdań i czytelności

Sugestie i poprawki w czasie rzeczywistym podczas pisania

Spersonalizowane rekomendacje oparte na indywidualnym stylu pisania

Wsparcie dla różnych rodzajów tekstów, w tym e-maili, wpisów na blogach i raportów

Limity Flowrite

Brak Free Planu

Limit generacji na miesiąc dla większości planów

Ceny Flowrite

Darmowa wersja próbna

Light : €4/miesiąc

: €4/miesiąc Premium : €12/miesiąc

: €12/miesiąc Unlimited: €24/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Flowrite oceny i recenzje

Brak dostępnych recenzji

4. Redaktor Hemingway

Via: Redaktor Hemingway Hemingway Editor pomaga zwiększyć przejrzystość i spójność pisanej pracy. Analizuje tekst i podkreśla obszary, które wymagają poprawy, takie jak złożone zdania, nadmiar przysłówków, bierne użycie głosu i inne elementy, które mogą negatywnie wpływać na czytelność.

Hemingway wyświetla wynik czytelności w oparciu o poziom oceny niezbędny do zrozumienia zawartości. Pomaga to w dostosowaniu e-maili do grup docelowych odbiorców.

Oprócz edycji, Hemingway oferuje również internetowe narzędzie do pisania z limitowanymi możliwościami edycji.

Najlepsze funkcje edytora Hemingway

Analiza czytelności

Kolorowe podświetlanie różnych typów problemów

Liczba słów i szacowany czas czytania dla lepszego planu zawartości i jej rozłożenia w czasie

Ograniczenia edytora Hemingway

Sugestie narzędzia oparte na ogólnych wytycznych mogą nie zawsze odpowiadać konkretnym stylom pisania

Ograniczone funkcje

Hemingway Editor ceny

Wersja Free

Jednorazowy zakup: $20

Hemingway Editor oceny i redaktorzy

G2 : 4.4/5 (40+ recenzji)

: 4.4/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (10+ recenzji)

5. AutoThink

Via: AutoThink AutoThink umożliwia automatyczne odpowiadanie na wiadomości e-mail, pozwalając na wybranie pożądanego sentymentu i dopracowanie wiadomości przed jej wysłaniem. Kompatybilny z Gmail i Outlook, ułatwia nawet automatyzację e-mail marketingu. AutoThink wykorzystuje moc GPT-3, zapewniając precyzyjną i skuteczną komunikację e-mail. 📧

Ponadto płynnie integruje się z popularnymi platformami e-mail bez żadnych kosztów.

Narzędzie to może być stosowane w różnych dziedzinach, w tym w marketingu, rozwoju produktu, tworzenie zawartości i nie tylko. Korzystając z możliwości AutoThink, możesz oszczędzić czas i wysiłku, jednocześnie uzyskując dostęp do mnóstwa pomysłów, które w przeciwnym razie mogłyby pozostać niezauważone.

Najlepsze funkcje AutoThink

Automatyczne odpowiadanie na wiadomości e-mail

Generowanie tematów, nagłówków i szkiców zawartości

Integracja z Gmailem i Outlookiem

Limity AutoThink

Wciąż niezdolny do uwzględnienia zróżnicowanego kontekstu problemu lub sytuacji

Ceny AutoThink:

Free Trial

Kontakt z AutoThink w sprawie ceny

Oceny i recenzje AutoThink

Brak dostępnych recenzji

6. Jasper

Via: Jasper Jasper.ai jest zaawansowanym AI asystent pisania który wyróżnia się w tworzeniu atrakcyjnych i zwięzłych e-maili. Spersonalizowane zimne e-maile to jeden z ponad 50 szablonów generowanych przez AI, które Jasper obecnie oferuje. Dzięki temu szablonowi możesz zaprojektować e-mail, który otrzyma odpowiedzi. Aby opracować osobisty szablon dla różnych formatów e-maili, można również użyć go jako generatora szablonów e-maili. 💌

Korzystanie z szablonu Jasper Commands to kolejna opcja tworzenia kopii wiadomości e-mail. Otwórz szablon, wpisz do niego pożądaną zawartość e-maila, a Jasper napisz urzekającą kopię e-maila . Narzędzie to pomoże Ci skrócić czas tworzenia e-maili o połowę, zwiększyć współczynniki otwarć i kliknięć oraz podnieść współczynniki konwersji. Co wyróżnia Jaspera jest jego rozszerzenie baza wiedzy pochodząca z analizy ogromnych ilości publicznie dostępnych danych internetowych. Narzędzie może obsługiwać niemal każdą niszę lub branżę w ponad 30 językach. Dzięki wglądowi w rzeczywiste przykłady i frameworki, Jasper zdobył ponad 50 umiejętności, aby pomóc użytkownikom w ich zadaniach związanych z pisaniem.

Najlepsze funkcje Jasper:

Dostarcza osiem narzędzi zaprojektowanych specjalnie do pisania e-maili

Użytkownicy mogą wykorzystać rozszerzenie przeglądarki do generowania kopii bezpośrednio w aplikacjach e-mail, edytorach tekstu lub innych witrynach internetowych innych firm

Funkcja cyklu pracy umożliwia datę powstania ukierunkowanych kampanii e-mail poprzez włączenie elementów takich jak punkty bólu, grupa docelowa i opis firmy

Jasper limits:

Niektórzy użytkownicy uważają, że jest drogi

Nie odpowiada na wszystkie podpowiedzi

Ceny Jasper

Darmowa wersja próbna

Creator : $39/rok za użytkownika

: $39/rok za użytkownika Teams: $99/rok za użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Jasper oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (1,000+ recenzji)

: 4.7/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,000+ reviews)

7. Copy.ai

Via: Kopia.ai Copy.ai tworzy warianty tekstu dla różnych formatów e-maili i różnych rynków docelowych. Ponieważ program produkuje materiały najwyższej jakości i skraca czas pisania o 80%, możesz znacznie zwiększyć wysiłki związane z e-mail marketingiem. Copy.ai można również używać w standardowych aplikacjach, takich jak Dokumenty Google, Gmail i inne, ponieważ zawiera wtyczkę Chrome.

Dostępne szablony są dostępne podczas komponowania celowych sekwencji e-mail i linii tematycznych. Narzędzie to wykorzystuje algorytmy przetwarzania języka naturalnego w celu dostarczenia sugestii, ulepszeń i kreatywnych pomysłów dla różnych rodzajów tekstów. 📝

Przyjazny dla użytkownika interfejs Copy.ai ułatwia wprowadzanie pomysłów i podpowiedzi. Wystarczy kilka słów, aby narzędzie wygenerowało sugestie, które można dostosowywać, udoskonalać i niestandardowo modyfikować.

Najlepsze funkcje Copy.ai

Naśladuje różne style pisania, tony i głosy, aby dopasować się do preferencji marki lub odbiorców

Generuje zawartość na podstawie podpowiedzi użytkownika lub konkretnych wymagań

Dostawca zapewnia pomoc w tworzeniu atrakcyjnych podpisów i postów w mediach społecznościowych

Limity Copy.ai

Rozszerzenie może wymagać dodatkowych kredytów

Kompleksowe podpowiedzi są wymagane do skutecznego kierowania AI

Ceny Copy.ai

Free Plan

Pro: $36/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Copy.ai oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (100+ recenzji)

: 4.7/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (50+ recenzji)

8. Gorgias

Via: Gorgiasz Gorgias pozwala uniknąć pisania w kółko tych samych e-maili. Pozwala tworzyć szablony dla powtarzających się tekstów i używać skrótów do odpowiadania na e-maile w kilka sekund.

Produkt został stworzony głównie z myślą o obsłudze klienta. Niezależnie od tego, czy tworzysz ofertę sprzedaży dla klienta, odpowiadasz na zapytanie klienta, czy potwierdzasz odbiór, to narzędzie do pisania e-maili zwiększa wydajność. Bezpłatne rozszerzenie Chrome działa bezproblemowo z Gmailem, Yahoo i Outlookiem, zwiększając wydajność poczty e-mail. 👍

Najlepsze funkcje Gorgias

Tworzenie zautomatyzowanych odpowiedzi na niestandardowe zapytania klientów

Korzystanie z predefiniowanych makr i szablonów dla często używanych odpowiedzi

i szablonów dla często używanych odpowiedzi Obsługa zapytań klientów z różnych kanałów, w tym e-mail, czat na żywo, media społecznościowe i telefon

Ograniczenia Gorgias

Funkcja makr może być trudna w użyciu, a do jej uruchomienia wymagane są dodatkowe materiały

Zamknięcie zgłoszeń może być trudne

Ceny Gorgias

Free Trial

Starter : $10/miesiąc

: $10/miesiąc Podstawowy : $50/miesiąc

: $50/miesiąc Pro : $300/miesiąc

: $300/miesiąc Zaawansowany: $750/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Gorgias oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (500+ recenzji)

: 4.6/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (100+ recenzji)

9. QuillBot

Via: QuillBot QuillBot to zaawansowane narzędzie do pisania oparte na AI, które pomaga użytkownikom generować wysokiej jakości zawartość. Jeśli chodzi o e-maile, QuillBot zmienia zasady gry. Może oferować sugestie, przeformułowywać zdania i poprawiać ogólny przepływ tekstu. Narzędzie to wykorzystuje algorytmy przetwarzania języka naturalnego w celu zwiększenia skuteczności zawartości. 🌞

Chociaż QuillBot jest wszechstronnym narzędziem do pisania, ważne jest, aby wziąć pod uwagę jego alternatywy ponieważ jego wydajność może się różnić w zależności od złożoności tekstu, zwłaszcza w przypadku planu Free.

QuillBot najlepsze funkcje

Dostarcza alternatywne opcje frazowania i sugeruje synonimy w celu poprawy struktury zdania

Identyfikuje błędy gramatyczne i interpunkcyjne, dostarczając sugestie w czasie rzeczywistym

Dostawca rozszerzenia Chrome, które współpracuje z przeglądarką oraz zewnętrznymi aplikacjami i stronami internetowymi

Limity QuillBot

Brak funkcji pisania AI w porównaniu do innych aplikacji do pisania e-maili

Ograniczone funkcje w planie Free

Ceny QuillBot

Free Forever

Premium: 9,95 USD/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do miesięcznego modelu rozliczeń

QuillBot oceny i recenzje

Capterra: 4.6/5 (100+ recenzji)

10. Rytr

Via: Rytr Rytr może pomóc w tworzeniu zawartości e-maili w ponad 30 różnych językach. Zapewnia oryginalność całej stworzonej zawartości, dzięki wbudowanej funkcji Copyscape check. Narzędzie jest idealne do zindywidualizowanej komunikacji, ponieważ pozwala wybrać ton i intencję wiadomości e-mail.

Może obsługiwać wszystkie rodzaje zawartości, w tym blogi, e-maile, historie i inne. Po prostu powiedz Rytr, czego chcesz i daj mu małą wskazówkę dotyczącą stylu i struktury. 🔎

Zawartość można następnie dopracować za pomocą zintegrowanego zaawansowanego redaktora tekstu. Rytr nie tylko tworzy zawartość, ale także służy jako narzędzie redakcyjne do przeformułowania, zwięzłości lub dopracowania. Wiąże się to z pakietem dodatkowych narzędzi obejmujących wgląd w SEO i generowanie słów kluczowych, co dodatkowo wzmacnia pozycję twórców zawartości i marketerów.

Najlepsze funkcje Rytr:

Wsparcie dla różnych formatów zapisu w ponad 30 językach

Generuje zwięzłe streszczenia lub upraszcza złożone zdania

Tworzy zawartość na podstawie podpowiedzi użytkownika lub określonych wymagań

Limity Rytr

Wymaga dodatkowych kontroli w celu sprawdzenia, czy zawartość jest oryginalna i prawidłowo cytowana

Wymaga ręcznego przeglądu i dostosowania

Ceny Rytr

Free Plan

Saver : $9/miesiąc na użytkownika

: $9/miesiąc na użytkownika Unlimited: $29/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Rytr oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (760+ recenzji)

: 4.7/5 (760+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (15+ recenzji)

Przekształć pisanie e-maili dzięki najnowocześniejszej technologii

Zapotrzebowanie na skuteczne narzędzia do pisania e-maili nigdy nie było większe, zwłaszcza jeśli chcesz, aby Twoja komunikacja pisemna była zwięzła, wyczyszczona i silna. Zarejestruj się w ClickUp AI oraz innych narzędzi do pisania e-maili, aby usprawnić swoje zadania e-mail i doświadczyć nowego poziomu wydajności.