10 najlepszych portali do zarządzania klientami w 2024 roku

Zapewnij swoim klientom wyjątkowe doświadczenie i skróć czas, jaki Twój zespół musi poświęcić na odpowiadanie na pytania i odpowiadanie na zgłoszenia wsparcia, dzięki portalowi klienta.

Portal klienta działa jak punkt kompleksowej obsługi dla klientów. W niestandardowym portalu mogą oni zaangażować się w działalność firmy, uzyskać dostęp do baza wiedzy i centra pomocy, wysyłać wiadomości do zespołu i wchodzić w interakcje z ekosystemem produktów. Gdy prowadzisz usprawniony portal klienta, zapewniasz każdemu sposób na komunikować się bardziej efektywnie . ✨

Chociaż można zbudować portal od podstaw, te najlepiej oceniane platformy oprogramowania portalu klienta przyspieszają proces i umożliwiają stworzenie portalu klienta w ciągu zaledwie kilku godzin, a nie tygodni lub miesięcy.

Czego należy szukać w oprogramowaniu portalu klienta?

Przeglądając najlepsze oprogramowanie portalu klienta, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych funkcji:

Bezpieczeństwo: Solidne środki bezpieczeństwa powinny być priorytetem przy wyborze oprogramowania portalu klienta, zwłaszcza jeśli portal klienta będzie zawierał poufne dokumenty i informacje o klientach

Łatwość obsługi: Portal klienta musi być intuicyjny i przyjazny zarówno dla Ciebie, jak i Twoich klientów

Możliwość dostosowania i branding: Będziesz chciał niestandardowo dostosować portal do swojego brandingu

Narzędzia komunikacji i współpracy: Oprogramowanie portalu klienta powinno ułatwiać komunikację z klientami

Dostępność mobilna: Coraz więcej klientów korzysta ze smartfonów i tabletów jako podstawowego urządzenia komputerowego, a twój portal powinien działać na wielu różnych urządzeniach

Raportowanie i analityka: Możliwość śledzenia wskaźników KPI i generowania na ich podstawie raportów pomoże ci zmierzyć powodzenie twoich inicjatyw

Możliwości integracji: Portal klienta nie będzie jedynym oprogramowaniem w twoim stosie technologicznym, więc powinien dobrze integrować się z innymi narzędziami

Skalowalność i elastyczność: Weź pod uwagę skalowalność i elastyczność oprogramowania portalu klienta, np. czy może ono pomieścić rosnącą bazę klientów i zmieniające się potrzeby

Wsparcie i szkolenia: Platformy oprogramowania portalu klienta mogą mieć stromą krzywą uczenia się. Bez odpowiedniego wsparcia i materiałów szkoleniowych, krzywa ta może stać się przeszkodą na drodze do sukcesu

10 najlepszych portali dla klientów do wykorzystania w 2024 roku

Aby pomóc zawęzić opcje, przygotowaliśmy listę najlepszego oprogramowania portalu klienta. Jest tu opcja, która zaspokoi potrzeby każdego biznesu, niezależnie od tego, czy szukasz prostego sposobu na udostępnianie plików, czy też chcesz mieć możliwość tworzenia szczegółowych artykułów bazy wiedzy i zarządzania zgłoszeniami do zespołu wsparcia.

1.

ClickUp

Zarządzaj danymi klientów, niestandardowymi zadaniami i komunikacją w jednym, łatwo dostępnym miejscu

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami, które wybija się ponad swoją wagę. Jego rozszerzenie funkcji pozwala mu znacznie wykroczyć poza zarządzanie projektami. Instancja,

Funkcje CRM w ClickUp

mogą przekształcić go w sprawne rozwiązanie portalu klienta. I

Szablon powodzenia klienta ClickUp

zapewni personelowi wsparcia kompleksowe spojrzenie na całą komunikację z klientami.

Tymczasem funkcje współpracy, możliwości udostępniania dokumentów i wysoce niestandardowe możliwości ClickUp pozwalają na stworzenie

cyklów pracy w ramach współpracy z klientem

które rywalizują z najlepszymi portalami niestandardowymi. Jest to

oprogramowanie do niestandardowego powodzenia klienta

gdzie wybierasz dzwonki i gwizdki, których potrzebujesz.

Kiedy już nauczysz się

jak pracować z klientami w ClickUp

będziesz zaskoczony, jak wiele można osiągnąć dzięki platformie do zarządzania projektami.

ClickUp najlepsze funkcje

Konfigurowalne widoki zadań i cykle pracy

Funkcje współpracy, takie jak komentarze, wzmianki i edycja w czasie rzeczywistym

Integracja z aplikacjami i narzędziami innych firm

Śledzenie celów i monitorowanie postępów

Śledzenie czasu i możliwości raportowania

Limity ClickUp

Może stanowić pewną krzywą uczenia się dla nowych użytkowników

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

2. Zendesk

Via

Zendesk

Zendesk to portal dla klientów skupiający się na kanałach komunikacji i oprogramowaniu do obsługi klienta. Posiada bazę wiedzy, w której klienci mogą uzyskać dostęp do zasobów samoobsługowych i

system sprzedaży biletów

do obsługi zgłoszeń wsparcia. Pulpit nawigacyjny dostarcza

przejrzystość projektu

zapewniając, że klienci są na bieżąco.

Funkcje współpracy Zendesk usprawniają niestandardowe interakcje z klientami, a jego

oprogramowanie do zarządzania dokumentami

umożliwia scentralizowane udostępnianie plików. Oprogramowanie bezpiecznego portalu klienta nadaje priorytet bezpieczeństwu danych, chroniąc dane wrażliwe. Dzięki aplikacjom mobilnym klienci mogą uzyskać dostęp do potrzebnych informacji z dowolnego miejsca. Wszystkie te funkcje są wspierane w wielu językach.

Zendesk jest używany przez niektóre z największych marek, zapewniając sobie miejsce jako jedna z najlepszych dostępnych opcji oprogramowania portalu klienta.

Najlepsze funkcje Zendesk

Wielokanałowe wsparcie dla niestandardowych interakcji z klientami

Zarządzanie zgłoszeniami i automatyzacja

Dane powstania bazy wiedzy i opcje samoobsługi

Konfigurowalne raportowanie i analityka

Integracja z różnymi narzędziami CRM i komunikacyjnymi

Limity Zendesk

Złożone ustawienia i konfiguracja

Wyższe poziomy cenowe dla zaawansowanych funkcji

Cennik Zendesk

Suite Teams : $55/miesiąc za użytkownika

: $55/miesiąc za użytkownika Suite Growth : $89/miesiąc za użytkownika

: $89/miesiąc za użytkownika Suite Professional: $115/miesiąc za użytkownika

$115/miesiąc za użytkownika Suite Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać wycenę

Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać wycenę Dodatek IA Avanzada (Advanced AI): 50 USD (dostępne dla planów Suite Professional lub wyższych)

Oceny i recenzje Zendesk

G2 : 4.3/5 (2,000+ recenzji)

: 4.3/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (2,000+ recenzji)

3. Accelo

Via

Accelo

Accelo to

zarządzanie klientami

narzędzie z portalem klienta, który został zaprojektowany w celu zwiększenia satysfakcji klienta. The

pulpit projektu

w Accelo pozwala firmom usprawnić operacje, osiągając wydajność procesów.

Narzędzia współpracy platformy umożliwiają zespołom i klientom współpracę bez wysiłku. Produkt Accelo oferuje bezpieczne portale dla klientów, na których Business może przesyłać pliki i zarządzać danymi klientów. Obejmuje to bazę wiedzy zapewniającą samoobsługowy dostęp do klientów.

System zgłoszeń pozwala zespołowi obsługi klienta obsługiwać żądania wsparcia, na które nie można odpowiedzieć w artykułach bazy wiedzy.

Konfigurowalny portal klienta Accelo zapewnia wyjątkową obsługę zarówno klientów, jak i użytkowników wewnętrznych.

Zarządzanie zadaniami

funkcje są łatwo dostępne z pulpitu, aby wszyscy byli na bieżąco.

Najlepsze funkcje Accelo

Zarządzanie projektami i śledzenie ich postępów

Śledzenie czasu i integracja rozliczeń

Klient komunikacja i narzędzia do współpracy

Funkcje sprzedaży i CRM dostosowane do biznesu opartego na usługach

Automatyzacja powtarzalnych zadań

Limity Accelo

Interfejs użytkownika mógłby być bardziej intuicyjny

Niektórzy użytkownicy mogą potrzebować czasu na dostosowanie się do kompleksowego ustawienia funkcji

Ceny Accelo

Plus (za moduł) : $30/użytkownika/miesiąc

: $30/użytkownika/miesiąc Premium (za moduł) : $49/użytkownik/miesiąc

: $49/użytkownik/miesiąc Bundle (Wszystkie moduły): $99/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje Accelo

G2 : 4.4/5 (400+ recenzji)

: 4.4/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (150+ recenzji)

4. Copilot

Via

Copilot

Copilot oferuje dedykowany portal dla klientów z

oprogramowanie do współpracy wizualnej

. Posiada integrację z systemem zarządzania projektami, aby jeszcze bardziej usprawnić zarządzanie klientami. Jego przyjazny dla użytkownika pulpit jest łatwy do zrozumienia zarówno dla pracowników, jak i klientów.

Bezpieczne środowisko portalu nadaje priorytet bezpieczeństwu danych, dzięki czemu wrażliwe dane przekazywane między Tobą a Twoimi klientami pozostają między Tobą a Twoimi klientami. Funkcje zarządzania dokumentami Copilot pozwalają na efektywne udostępnianie plików i wysyłanie zapytań o pliki.

Oprócz integracji z oprogramowaniem do zarządzania projektami, Copilot łączy się z wieloma innymi produktami oprogramowania biznesowego w celu zwiększenia wydajności. Dzięki aplikacjom mobilnym wydajność jest kontynuowana nawet w podróży.

Najlepsze funkcje Copilot

Bezpieczne udostępnianie i przechowywanie plików

Kontrola wersji i śledzenie dokumentów

Kontrola dostępu oparta na rolach

Niestandardowe opcje portalu klienta

Narzędzia do zarządzania zadaniami i projektami

Limity Copilot

Projekt interfejsu może być przestarzały dla niektórych użytkowników

Brak integracji w porównaniu do innych rozwiązań

Ceny Copilot

Start : $29/miesiąc za użytkownika

: $29/miesiąc za użytkownika Professional : $69/miesiąc na użytkownika

: $69/miesiąc na użytkownika Zaawansowany : $119/miesiąc na użytkownika

: $119/miesiąc na użytkownika Supersonic: $1,500/miesiąc (20 użytkowników wliczonych w cenę)

oceny i recenzje #### Copilot

G2 : 4.8/5 (100+ recenzji)

: 4.8/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (19 recenzji)

5. Clinked

Via

Połączone

Clinked oferuje portal dla klientów z

narzędzia do współpracy

dla poprawy niestandardowych relacji z klientami. Funkcje te umożliwiają zespołom i klientom współpracę w czasie rzeczywistym. Pulpit nawigacyjny zapewnia przejrzysty widok bieżących zadań, aby wszyscy byli na tej samej stronie.

Oprogramowanie portalu klienta Clinked zostało zaprojektowane z myślą o efektywnym zarządzaniu dokumentami i udostępnianiu plików. Portal klienta jest bezpieczny, a narzędzia do zarządzania bazą wiedzy oferują klientom opcje samoobsługi. Dzięki funkcjom portalu wsparcia klienci mogą łatwo przesyłać prośby o pomoc, gdy baza wiedzy nie jest wystarczająca.

Portal online można zintegrować z własną stroną internetową, co pozwala projektować profesjonalny wizerunek, zapewniając jednocześnie bezpieczną bramę cyfrową dla wszystkich interakcji z nim.

Najlepsze funkcje Clinked

Bezpieczna współpraca z klientem dzięki udostępnianiu dokumentów

Fora dyskusyjne i czat w czasie rzeczywistym

Białe etykiety dla niestandardowego brandingu

Zarządzanie zadaniami i śledzenie postępów

Aplikacja mobilna zapewniająca dostęp w podróży

Limity Clinked

Limit integracji z aplikacjami innych firm

Interfejs może wydawać się przestarzały dla niektórych użytkowników

Ceny Clinked

Lite : $119/miesiąc

: $119/miesiąc Standard : $299/miesiąc

: $299/miesiąc Premium : $599/miesiąc

: $599/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać wycenę

Oceny i recenzje Clinked

G2 : 4.6/5 (42 opinie)

: 4.6/5 (42 opinie) Capterra: 4.8/5 (50+ recenzji)

6. OneHub

Via

OneHub

OneHub dostarcza portal klienta, który wyróżnia się oprogramowaniem portalu klienta i narzędziami do współpracy. Platforma zapewnia przejrzystość projektu dzięki kompleksowemu pulpitowi.

Narzędzia do współpracy pozwalają na interaktywne dyskusje i przekazywanie informacji zwrotnych. Portale klientów zapewniają bezpieczne przechowywanie i udostępnianie plików.

Konfigurowalny portal klienta pozwala dostosować portal do marki i stworzyć bardziej spójne doświadczenie klienta. Dzięki narzędziom do zarządzania zadaniami, wewnętrzne Teams mogą pozostać na tej samej stronie i pracować wydajnie.

OneHub najlepsze funkcje

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak uprawnienia oparte na rolach i znak wodny

Wirtualne pokoje danych do bezpiecznego udostępniania dokumentów

Przyjazny dla użytkownika interfejs ułatwiający nawigację

Niestandardowe opcje brandingu zapewniające profesjonalny wygląd

Szczegółowe śledzenie dostępu i aktywności

Limity OneHub

Zaawansowane funkcje mogą prowadzić do bardziej stromej krzywej uczenia się.

Niektórzy użytkownicy uważają, że ceny są wyższe w porównaniu do podobnych rozwiązań.

Ceny OneHub

Standard : 15 USD/miesiąc

: 15 USD/miesiąc Zaawansowany : $25/miesiąc

: $25/miesiąc Data Pokój : $375/miesiąc

: $375/miesiąc Unlimited: $575/miesiąc

OneHub oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (45 recenzji)

: 4.2/5 (45 recenzji) Capterra: 4.5/5 (33+ recenzji)

7. Moxo

Via

Moxo

Moxo to wiodące oprogramowanie portalu klienta zaprojektowane w celu poprawy relacji z klientami i operacji biznesowych. Koncentrując się na

wydajności procesów

moxo oferuje portal klienta, który pozwala firmom łatwo zarządzać danymi klientów i obsługiwać ich żądania. Jest to możliwe dzięki rozszerzeniu wsparcia dla zautomatyzowanych cykli pracy.

Dzięki zintegrowanym narzędziom do zarządzania zadaniami, użytkownicy wewnętrzni mogą skutecznie śledzić swoją pracę i współpracować ze sobą. Teams obsługi klienta mogą z łatwością śledzić zapytania klientów i monitorować proces odpowiedzi.

Platforma oferuje również portal wsparcia, który umożliwia dostawcom świadczenie usług na najwyższym poziomie. Dzięki integracji z własną domeną można zaoferować klientom dostęp za pośrednictwem strony internetowej firmy, zapewniając im profesjonalny portal dla klientów.

Najlepsze funkcje Moxo

Hub komunikacji z klientem z udostępnianiem dokumentów

Automatyzacja planowania spotkań

Bezpieczne wiadomości do szybkich interakcji

Integracja z aplikacjami kalendarza

Listy zadań i przypomnienia zwiększające wydajność

Limity Moxo

Limit w zakresie kompleksowego zarządzania projektami

Niektórzy użytkownicy mogą preferować więcej niestandardowych opcji

Ceny Moxo

Starter : 100 USD/miesiąc

: 100 USD/miesiąc Business : 480 USD/miesiąc

: 480 USD/miesiąc Zaawansowane: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Moxo oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (100+ recenzji)

: 4.5/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (16 recenzji)

8. MyDocSafe

Via

MyDocSafe

MyDocSafe to oprogramowanie portalu klienta, którego priorytetem jest bezpieczeństwo i wydajność. Platforma dostarcza portal klienta, który można łatwo dostosować do własnych potrzeb. Z

doskonały onboarding klienta

jest jedną z jego kluczowych funkcji, Twoi niestandardowi klienci również uznają go za łatwy w użyciu.

Oprogramowanie portalu klienta zapewnia klientom bezpieczny dostęp do wszystkich niezbędnych dokumentów i danych. Chociaż nie jest to pełnowymiarowe rozwiązanie helpdesk, jak niektóre z innych opcji, Twoje zespoły obsługi klienta mogą nadal korzystać ze scentralizowanego repozytorium dokumentów, aby skuteczniej odpowiadać na zapytania klientów.

Najlepsze funkcje MyDocSafe

Funkcja podpisu elektronicznego

Bezpieczne przechowywanie i udostępnianie dokumentów

Ścieżki audytu zapewniające zgodność z przepisami

Automatyzacja cyklu pracy do przetwarzania dokumentów

Integracja z oprogramowaniem księgowym i CRM

Limity MyDocSafe

Interfejs użytkownika mógłby być bardziej nowoczesny

Niektórzy użytkownicy mogą potrzebować czasu na zrozumienie zaawansowanych funkcji

Ceny MyDocSafe

Starter : $20/miesiąc

: $20/miesiąc Small : $75/miesiąc

: $75/miesiąc Średni : 180 USD/miesiąc

: 180 USD/miesiąc Business : 533 USD/miesiąc

: 533 USD/miesiąc Duży : $2,499/miesiąc

: $2,499/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

MyDocSafe oceny i recenzje

G2 : 3.9/5 (15 recenzji)

: 3.9/5 (15 recenzji) Capterra: 4.0/5 (24 opinie)

9. SuiteDash

Via

SuiteDash

SuiteDash to kompleksowa platforma do zarządzania biznesem zaprojektowana w celu usprawnienia operacji i poprawy współpracy. Dostarcza Business'owi szereg narzędzi do osiągnięcia tego celu, od portalu klienta i funkcji zarządzania projektami po fakturowanie i e-mail marketing.

Konfigurowalny pulpit nawigacyjny pozwala dostosować platformę do konkretnych potrzeb firmy, stawiając najważniejsze funkcje na pierwszym miejscu. Zespoły wsparcia mogą łatwo zarządzać zadaniami i śledzić zapytania klientów dzięki dołączonym funkcjom zarządzania zadaniami.

Najlepsze funkcje SuiteDash

Portal klienta z narzędziami do zarządzania projektami

Integracja fakturowania i przetwarzania płatności

Komunikacja z klientem i udostępnianie dokumentów

Konfigurowalne pulpity dla klientów

Integracja z aplikacjami innych firm

Limity SuiteDash

Limit integracji z aplikacjami innych firm w porównaniu do innych platform

Niektórzy użytkownicy mogą potrzebować bardziej zaawansowanych funkcji raportowania

Ceny SuiteDash

Start : $19/miesiąc

: $19/miesiąc Thrive : $49/miesiąc

: $49/miesiąc Pinnacle: $99/miesiąc

SuiteDash oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (500+ recenzji)

: 4.8/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (500+ recenzji)

10. SupportBee

Via

SupportBee

SupportBee to przyjazne dla użytkownika rozwiązanie help desk, które zapewnia dostawcy system biletowy do obsługi klienta, co czyni go dość rozszerzonym rozwiązaniem dla portali klientów.

Bez względu na wielkość firmy, SupportBee może pomóc w szybkim i skutecznym odpowiadaniu na zapytania klientów. Intuicyjny interfejs pozwala zespołom zarządzać biletami wsparcia, udostępniać pliki i współpracować nad odpowiedziami po niewielkim przeszkoleniu.

Najlepsze funkcje SupportBee

Zarządzanie zgłoszeniami do obsługi klienta

Współpraca i śledzenie e-maili

Dane powstania bazy wiedzy i opcje samoobsługi

Integracja z innymi narzędziami do obsługi klienta

Konfigurowalne cykle pracy dla różnych teamów

Limity SupportBee

Może nie być odpowiedni dla złożonych potrzeb zarządzania projektami

Niektórzy użytkownicy uważają interfejs za mniej intuicyjny

Ceny SupportBee

Startup : $13/miesiąc za użytkownika

: $13/miesiąc za użytkownika Enterprise: $17/miesiąc na użytkownika

SupportBee oceny i recenzje

G2 : 4.1/5 (4 recenzje)

: 4.1/5 (4 recenzje) Capterra: 4.4/5 (27 recenzji)

Zacznij już dziś z portalem dla klientów ClickUp

Dawno minęły czasy, gdy portale dla klientów były jedynie repozytorium dokumentów. Dzięki odpowiedniemu portalowi klienckiemu możesz zrewolucjonizować sposób, w jaki współpracujesz ze swoimi klientami.

Usprawnisz komunikację i będziesz współpracować bardziej efektywnie, niezależnie od tego, jak duży lub mały jest Twój Business. ClickUp wykracza poza tradycyjne zarządzanie projektami, przekształcając się w solidne rozwiązanie portalu klienta dostosowane do konkretnych potrzeb Twojego biznesu.

Umożliwia nie tylko efektywne zarządzanie projektami, ale także usprawnia interakcje z klientami. Dzięki solidnej bibliotece

szablonów

możesz niestandardowo stworzyć swój idealny portal klienta.

