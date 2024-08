15+ Hacków Discorda: Zwiększ zaangażowanie społeczności poza grami

To, co zaczęło się jako społeczność dla graczy, jest obecnie jedną z najpopularniejszych platform czatowych, z dziesiątkami milionów użytkowników dziennie.

I jest to naturalny postęp.

Gracze nadal stanowią większość. Ale dzięki wymianie głosowej, wideo i tekstowej w ramach społeczności tylko dla zaproszonych, Discord podbił wyobraźnię praktycznie każdego rodzaju społeczności online - artystów, fandomów, influencerów, entuzjastów, inwestorów, turystów - lista jest długa.

Firmy nie są daleko w tyle. Discord wyłania się jako wyzwanie dla wypróbowanych i przetestowanych aplikacje do komunikacji wewnętrznej . Jest wiele do odkrycia dzięki tej platformie, a uzbrojony w listę hacków Discord, możesz wprowadzić do gry funkcje, które służą różnym zastosowaniom.

Discord dla początkujących

Podczas gdy Discord rozpoczął się jako platforma dla graczy do interakcji i łączenia się w zespoły, ma rozwinął się w elastyczną platformę czatu z której korzystają profesjonaliści spoza społeczności graczy. Jej liczne funkcje poszerzyły bazę użytkowników, w tym firm i marek.

Discord może wydawać się łatwy w użyciu, ale pełen zakres jego możliwości leży w jego ukrytych funkcjach. Zapoznajmy się z kilkoma wskazówkami i technikami Discord, aby zwiększyć produktywność i zaangażowanie w społeczności.

15 najlepszych wskazówek i sztuczek Discorda, dzięki którym Twoja społeczność będzie bardziej produktywna

Discord szybko stał się platformą społecznościową dla graczy, powoli rozszerzając się na inne branże, takie jak sztuka, sport i Web3. Discord oferuje więcej funkcji dla programistów, którzy chcą zbudować grupę niż Alternatywy dla Discord .

Jak jednak powinna wyglądać Twoja grupa Discord? Jak stworzyć i utrzymać żywą społeczność?

Sprowadza się to do 15 prostych wskazówek Discord, aby stworzyć angażującą i produktywną społeczność na Discordzie.

1. Integracja Discord z ClickUp

Możesz łatwo zintegrować ClickUp z Discordem i ulubionymi aplikacjami za pomocą kilku kliknięć.

Płynnie twórz i automatyzuj przepływy pracy dzięki integracji tych platform, umożliwiając wizualne projektowanie zadań.

Oto przewodnik krok po kroku dotyczący integracji Discord z ClickUp.

1. Uzyskaj dostęp do App Center

Dla ClickUp 2.0: Kliknij awatar swojego konta w lewym dolnym rogu, a następnie wybierz "App Center"

Dla ClickUp 3.0: Kliknij menu Quick Action w prawym górnym rogu, a następnie wybierz "App Center"

Zbierz wszystkie swoje narzędzia w jednej centralnej lokalizacji dzięki ClickUp

2. Wybierz Discord

Na pasku bocznym App Center poszukaj "Komunikacja" i wybierz "Discord"

3. Zarządzaj integracją:

Kliknij "Zarządzaj", a następnie "Dodaj do Discord"

przez Discord

Sprawdź uprawnienia wymagane do skutecznego działania integracji

Wybierz serwer Discord z rozwijanego menu i kliknij "Kontynuuj"

4. Autoryzuj dostęp

Przyznaj dostęp ClickUp, klikając "Autoryzuj"

Po autoryzacji możesz włączyć określone powiadomienia Discord za pomocą ClickUp 2.0 lub ClickUp 3.0

Dla ClickUp 2.0:

Przejdź do awatara swojego konta > Integracje > Discord

Połącz Discord z ClickUp w szybkich i łatwych krokach

Dodawanie powiadomień dla określonych przestrzeni, folderów lub list Wybierz kanał Discord dla powiadomień i zapisz ustawienia Dla ClickUp 3.0 Dostęp do menu szybkich akcji > App Center > Discord Dodawanie powiadomień dla określonych przestrzeni, folderów lub list

Połącz Discord z ClickUp, aby otrzymywać wiadomości w jednym miejscu

Wybierz kanał Discord dla powiadomień i zapisz ustawienia Pamiętaj, że tylko właściciele i administratorzy Workspace mogą wyłączyć integrację. Aby usunąć integrację Discord: Dla ClickUp 2.0/3.0 Przejdź do Integracje > Discord i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby usunąć integrację ToClickup z integracją Discord umożliwia płynną komunikację i udostępnianie powiadomień między ClickUp i Discord, usprawniając współpracę i zarządzanie przepływem pracy

Uzyskaj dostęp do tysięcy istniejących aplikacji lub skorzystaj z naszego zestawu narzędzi, aby połączyć się z aplikacjami, których jeszcze nie ma w naszej bibliotece, bez konieczności kodowania.

2. Dostosowywanie ról serwera

Niestandardowe ikony ról to świetny sposób na personalizację i kategoryzację ról na serwerze. Mogą one oznaczać hierarchie ról, odzwierciedlać osobiste zainteresowania lub pasować do motywu serwera, aby uzyskać bardziej spójny wygląd.

przez Discord Te ikony ról pojawią się na liście członków obok nazwy roli i obok nazwy każdego użytkownika na czacie. Ponadto na serwerze można wyświetlić wszystkie role i powiązane z nimi ikony w profilu użytkownika.

Chcesz ustawić niestandardowe ikony ról?

Najpierw upewnij się, że masz uprawnienie "Zarządzanie rolami" na swoim serwerze. Tylko członkowie z tym uprawnieniem mogą tworzyć, modyfikować lub usuwać ikony.

Jeśli masz niezbędne uprawnienia, wykonaj następujące kroki:

Otwórz Ustawienia serwera > Role

Wybierz dowolną rolę z listy

W sekcji "Wyświetlanie" znajdź pole "Ikona roli"

Wybierz emoji. Użyj niestandardowego emoji z serwera lub prześlij obraz

Uwaga: Ikony można wybierać spośród domyślnych emoji, niestandardowych emoji serwera lub przesłanych obrazów

Pamiętaj, że wymagania dotyczące obrazu to 64×64 piksele, a maksymalny dozwolony rozmiar to 256kb.

3. Maksymalizacja funkcjonalności bota

Boty Discord są najlepszą częścią aplikacje do komunikacji zespołowej . Marketerzy i właściciele firm używają ich do automatyzacji różnych zadań na swoich serwerach.

Budowanie grupy na Discordzie daje wyjątkową szansę na stworzenie spersonalizowanej i angażującej społeczności przy użyciu istniejących odbiorców.

Skuteczny marketing Discord wykorzystuje wysokiej jakości boty, aby utrzymać zainteresowanie i rozrywkę grupy. Oto dziesięć najbardziej przydatnych botów Discord:

MEE6: Wszechstronny bot, który pozwala tworzyć niestandardowe polecenia do automatycznego przypisywania ról i wysyłania wiadomości na podstawie określonych zdarzeń.

Wszechstronny bot, który pozwala tworzyć niestandardowe polecenia do automatycznego przypisywania ról i wysyłania wiadomości na podstawie określonych zdarzeń. ProBot: Wita nowych członków spersonalizowanymi powitaniami, prezentując unikalny styl twojego serwera.

Wita nowych członków spersonalizowanymi powitaniami, prezentując unikalny styl twojego serwera. Dank Memer: Choć memy nie wydają się kluczowe dla marketingu, mogą wzmocnić spójność grupy.

Choć memy nie wydają się kluczowe dla marketingu, mogą wzmocnić spójność grupy. Voicy: Z biblioteką ponad 50 000 zabawnych klipów dźwiękowych, Voicy angażuje użytkowników, zapewniając wciągające wrażenia.

Z biblioteką ponad 50 000 zabawnych klipów dźwiękowych, Voicy angażuje użytkowników, zapewniając wciągające wrażenia. Centers for Community: Ten bot ma na celu przekształcenie komunikacji między serwerami i platformami, łącząc kanały Discord z pokojami Hub, ułatwiając łatwą wymianę informacji między różnymi obszarami.

4. Tworzenie interaktywnych ankiet

VotaBot upraszcza tworzenie angażujących ankiet na Discordzie. Wpisz "!poll help", aby zapoznać się z dostępnymi poleceniami. Bot może być używany tylko przez administratorów lub osoby z rolą "Poll Creator". Sprawdź przykłady '!poll', aby zapoznać się z kilkoma przykładami.

Funkcje VotaBot:

Do 10 opcji w ankiecie

Ankiety trwające do tygodnia

Podaje wyniki ankiet w procentach

Dostęp do bota tylko dla określonych użytkowników

Obsługa hostingu botów

Utwórz plik w folderze bota o nazwie 'botconfig.json' lub zmień 'botconfig-sample.json' na hosting

przez Discord

Dołącz token bota z prefiksem (!poll jest zwykłym prefiksem) i dodaj link z zaproszeniem, jeśli chcesz.

Zwiększ zaangażowanie w społecznościach, korzystając z funkcji ankiet Discord.

5. Efektywne wykorzystanie kanałów głosowych

Optymalizacja kanałów głosowych może znacznie zwiększyć zaangażowanie na serwerze Discord. Oto kilka wskazówek, dzięki którym kanały głosowe będą bardziej efektywne do różnych celów:

Organizuj kanały według tematu lub aktywności

Kanały tematyczne: Twórz kanały głosowe poświęcone konkretnym tematom lub zainteresowaniom (np. grom, muzyce, dyskusjom). Pomaga to użytkownikom łatwo znaleźć osoby o podobnych zainteresowaniach

Twórz kanały głosowe poświęcone konkretnym tematom lub zainteresowaniom (np. grom, muzyce, dyskusjom). Pomaga to użytkownikom łatwo znaleźć osoby o podobnych zainteresowaniach Kanały wydarzeń: Wyznacz kanały dla specjalnych wydarzeń, spotkań lub zaplanowanych działań, aby zachęcić do uczestnictwa

Używaj właściwego nazewnictwa i opisów

Nazwy opisowe: Używaj jasnych i zwięzłych nazw dla kanałów głosowych, wskazując ich cel lub temat

Używaj jasnych i zwięzłych nazw dla kanałów głosowych, wskazując ich cel lub temat Opisy kanałów: Dodawaj krótkie opisy lub wytyczne, aby pomóc użytkownikom zrozumieć zasady kanału

Kontroluj dostęp i uprawnienia

Dostęp oparty na rolach: Ogranicz dostęp do określonych kanałów głosowych w oparciu o role użytkowników, aby zachować porządek i prywatność

Ogranicz dostęp do określonych kanałów głosowych w oparciu o role użytkowników, aby zachować porządek i prywatność Narzędzia moderacyjne: Przydziel moderatorów, którzy mogą zarządzać kanałami głosowymi, kontrolować uprawnienia i utrzymywać przyjazne środowisko

Włącz dodatkowe funkcje bota

Boty muzyczne: Zintegruj boty muzyczne, aby umożliwić użytkownikom wspólne słuchanie muzyki lub organizowanie imprez odsłuchowych

Zintegruj boty muzyczne, aby umożliwić użytkownikom wspólne słuchanie muzyki lub organizowanie imprez odsłuchowych Aktywne boty: Włącz boty, które ułatwiają gry, quizy lub interaktywne działania w kanałach głosowych, aby aktywnie angażować użytkowników

Zachęcaj do zaangażowania i uczestnictwa

Zaplanowane działania: Organizuj regularne wydarzenia głosowe, dyskusje lub wieczory gier, aby zachęcić użytkowników do dołączenia do kanałów głosowych o określonych porach

Organizuj regularne wydarzenia głosowe, dyskusje lub wieczory gier, aby zachęcić użytkowników do dołączenia do kanałów głosowych o określonych porach Ogłoszenia w kanałach głosowych: Używaj kanałów tekstowych do ogłaszania bieżących działań lub wydarzeń odbywających się w kanałach głosowych, aby przyciągnąć więcej uczestników

Optymalizacja jakości dźwięku i ustawień

Ustawienia kanału głosowego: Dostosuj ustawienia kanału głosowego, aby zoptymalizować jakość głosu, ustawić odpowiednią przepływność i zapewnić wyraźną komunikację

Dostosuj ustawienia kanału głosowego, aby zoptymalizować jakość głosu, ustawić odpowiednią przepływność i zapewnić wyraźną komunikację Udzielanie wskazówek: Oferowanie użytkownikom wskazówek dotyczących poprawy jakości mikrofonu lub ustawień w celu zwiększenia komfortu korzystania z kanałów głosowych

6. Organizowanie wydarzeń z integracją kalendarza

Wybierz niezawodnego bota kalendarzowego, takiego jak "CalendarBot" lub "ReminderBot", i płynnie zintegruj go ze swoim serwerem.

Utwórz wyznaczony kanał dla ogłoszeń o wydarzeniach i powiadomień bota, zapewniając przejrzystą komunikację. Korzystaj z poleceń bota, aby tworzyć wydarzenia i zarządzać nimi bez wysiłku, określając kluczowe szczegóły, takie jak data, godzina i instrukcje RSVP.

Możesz włączyć automatyczne przypomnienia, aby przypominać członkom o wydarzeniach, utrzymując powiadomienia informacyjne bez obciążania serwera. Dodatkowo, możesz efektywnie zarządzać szczegółami wydarzeń, umożliwiając organizatorom ich edycję, anulowanie lub zmianę harmonogramu.

Następnie użyj narzędzia komunikacji w miejscu pracy polubienia postów z reakcjami, komentarzami i sugestiami dotyczącymi przyszłych działań. Poznaj zintegrowane funkcje, takie jak synchronizacja wydarzeń z zewnętrznymi kalendarzami dla dodatkowej wygody.

Oto mała lista kroków, aby zoptymalizować integrację kalendarza Discord pod kątem organizacji wydarzeń.

Wybierz niezawodnego bota kalendarza, aby zapewnić płynną integrację

Utwórz dedykowany kanał dla ogłoszeń i powiadomień o wydarzeniach

Użyj poleceń bota do tworzenia wydarzeń i zarządzania nimi z określonymi szczegółami

Skonfiguruj automatyczne przypomnienia, aby zachęcić członków do uczestnictwa

Umożliwienie organizatorom efektywnego zarządzania szczegółami i zmianami w wydarzeniach

Zachęcaj społeczność do angażowania się w posty dotyczące wydarzeń poprzez reakcje i komentarze

Poznaj dodatkowe funkcje, takie jak synchronizacja wydarzeń z zewnętrznymi kalendarzami dla wygody

7. Emoji i etykieta reakcji

Emoji i reakcje mogą dodać zabawny element do rozmów na Discordzie. Używaj emotikonów, aby dopasować je do tonu wiadomości i zachować przejrzystość rozmowy.

Podobnie jak inne Alternatywy dla czatu Google przestrzegaj zasad społeczności Discord dotyczących używania emoji, unikając nadmiernego ich używania w celu zapewnienia przyjaznego środowiska czatu. Uwzględnij różne emoji reprezentujące różne uczucia, kultury i postawy, aby wspierać różnorodność i akceptację.

Wybieraj reakcje odpowiednie do rozmowy i wspieraj lub dodawaj do tego, co zostało powiedziane.

8. Narzędzia moderacji dla menedżerów społeczności

Jeśli chodzi o moderację, menedżerowie społeczności muszą utrzymywać pozytywne nastawienie w grupie Discord. Korzystaj z botów monitorujących, takich jak Dyno lub MEE6, aby zarządzać użytkownikami i automatycznie filtrować treści.

Ustanowić i regularnie aktualizować jasne wytyczne i zasady, określające oczekiwane zachowanie i ton treści.

Istotną częścią utrzymywania zdrowej atmosfery jest aktywne monitorowanie kanałów i szybkie reagowanie na zgłaszane materiały lub konflikty.

Dobre zarządzanie grupą obejmuje korzystanie z narzędzi takich jak dzienniki moderacji, umiejętności rozwiązywania konfliktów i pętle informacji zwrotnych.

Zapewnienie moderatorom szkoleń, zasobów i solidnego systemu wsparcia gwarantuje, że będą oni w stanie dobrze radzić sobie w różnych sytuacjach, co pomaga społeczności Discord rozwijać się i czuć się przyjaźnie.

9. Zarządzanie powiadomieniami

Dostosowywanie powiadomień jest jak wybieranie wiadomości, które chcesz usłyszeć i kiedy. Niezależnie od tego, czy chodzi o aktualizacje na telefonie czy komputerze, możesz dostosować je do swoich preferencji.

przez Discord

Ponadto jest to sposób na utrzymanie przyjemnego i niezbyt hałaśliwego doświadczenia Discord. Dostosowanie ustawień zapewnia wszystkim dobrą zabawę bez uczucia bombardowania zbyt wieloma powiadomieniami.

Wskazówki dotyczące skutecznego zarządzania powiadomieniami

Dostosuj ustawienia powiadomień: Włącz powiadomienia selektywnie dla określonych kanałów lub wybierz alerty tylko dla wzmianek

Włącz powiadomienia selektywnie dla określonych kanałów lub wybierz alerty tylko dla wzmianek Powiadomienia oparte na rolach: Zachęcaj do wzmianek o rolach w przypadku krytycznych aktualizacji lub pozwól użytkownikom na wyrażenie zgody na alerty związane z rolami

Zachęcaj do wzmianek o rolach w przypadku krytycznych aktualizacji lub pozwól użytkownikom na wyrażenie zgody na alerty związane z rolami Zaplanowane ciche godziny: Ustal ciche godziny, aby zminimalizować powiadomienia w określonych ramach czasowych.

Ustal ciche godziny, aby zminimalizować powiadomienia w określonych ramach czasowych. Powiadomienia zbiorcze: Otrzymuj powiadomienia zbiorcze lub regularne podsumowania zamiast pojedynczych pingów

Otrzymuj powiadomienia zbiorcze lub regularne podsumowania zamiast pojedynczych pingów Ustawienia specyficzne dla urządzenia: Dostosuj preferencje powiadomień oddzielnie dla urządzeń mobilnych i stacjonarnych

Dostosuj preferencje powiadomień oddzielnie dla urządzeń mobilnych i stacjonarnych Zachęcanie użytkowników do personalizacji: Informowanie użytkowników o opcjach personalizacji i okresowe przypominanie im o dostępnych ustawieniach

Informowanie użytkowników o opcjach personalizacji i okresowe przypominanie im o dostępnych ustawieniach Zbieranie opinii: Zbieranie opinii użytkowników w celu zrozumienia preferencji i odpowiedniego dostosowania ustawień powiadomień

10. Tworzenie niestandardowych poleceń

Tworzenie niestandardowych poleceń na Discordzie pomaga zautomatyzować powtarzające się zadania . W przypadku botów lub określonych funkcji polecenia te działają jak skróty, wykonując określone czynności za pomocą prostego polecenia.

Polecenia te pomogą uprościć powtarzające się zadania i tworzyć niestandardowe polecenia przy użyciu botów i innych funkcji.

11. Zrozumienie analityki serwera

Narzędzia analityczne Discorda zmieniają zasady gry. Śledzą one takie dane, jak liczba osób na serwerze, częstotliwość wiadomości i najbardziej aktywne kanały.

Narzędzia te pomagają administratorom zrozumieć szczytową aktywność serwera, preferowane tematy lub kanały oraz czy społeczność rośnie. Ujawniają również retencję użytkowników oraz wpływ wydarzeń i ogłoszeń.

Liczba członków: Zapewnia wgląd w całkowitą liczbę członków na serwerze

Zapewnia wgląd w całkowitą liczbę członków na serwerze Częstotliwość wiadomości: Śledzi, jak często wiadomości są wysyłane na różnych kanałach

Śledzi, jak często wiadomości są wysyłane na różnych kanałach Aktywni użytkownicy: Pokazuje liczbę użytkowników aktywnie uczestniczących lub online

Pokazuje liczbę użytkowników aktywnie uczestniczących lub online Aktywność na kanale: Podkreśla, które kanały są najbardziej aktywne i angażujące

Podkreśla, które kanały są najbardziej aktywne i angażujące Wskaźniki retencji użytkowników: Analizuje trendy w retencji i wzroście użytkowników na serwerze

Analizuje trendy w retencji i wzroście użytkowników na serwerze Analiza wpływu wydarzeń: Mierzy wpływ wydarzeń lub ogłoszeń na zaangażowanie użytkowników

Analizując te informacje, administratorzy mogą planować wydarzenia, planować szybkie spotkania z użytkownikami narzędzia do spotkań online , tworzyć przyjemną zawartość i dostosowywać ustawienia serwera w oparciu o popularność. Korzystanie z tych analiz zwiększa zaangażowanie wszystkich użytkowników serwera lub kanału.

12. Ulepszanie środków bezpieczeństwa

Tworzenie bezpiecznego środowiska w społeczności Discord ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich członków. Regularnie przypominaj członkom, aby używali silnych, unikalnych haseł (2FA) do swoich kont Discord.

Oto kilka dodatkowych wskazówek zwiększających bezpieczeństwo:

Regularne sprawdzanie bezpieczeństwa: Poproś członków, aby okresowo sprawdzali swoje połączone aplikacje i usuwali wszystkie, których już nie używają lub którym nie ufają, aby zminimalizować luki w zabezpieczeniach.

Bezpieczne linki: Zalecamy użytkownikom unikanie klikania podejrzanych lub nieznanych linków w wiadomościach Discord, aby zapobiec próbom phishingu lub infekcjom złośliwym oprogramowaniem.

Strzeż się bezpośrednich wiadomości: Przypomnij członkom, aby byli ostrożni podczas nawiązywania kontaktu z nieznanymi użytkownikami za pośrednictwem bezpośrednich wiadomości, zwłaszcza jeśli wiąże się to z udostępnianiem danych osobowych lub klikaniem linków

13. Włączanie multimediów do Discorda

Dodawanie multimediów do Discord usprawnia dyskusje. Używaj obrazów lub filmów w odpowiednich kanałach, takich jak fragmenty rozgrywki lub zwiastuny, aby wywołać angażujące rozmowy. Interaktywne wydarzenia, takie jak kreatywne konkursy, zachęcają do udostępniania różnorodnych treści i ożywiają atmosferę społeczności.

Obsługiwane formaty multimedialne na Discordzie

Obrazy : Popularne formaty obrazów, takie jak JPEG, PNG, GIF i BMP są szeroko obsługiwane

: Popularne formaty obrazów, takie jak JPEG, PNG, GIF i BMP są szeroko obsługiwane Wideo: Discord umożliwia udostępnianie plików wideo w formatach takich jak MP4 i WebM

Discord umożliwia udostępnianie plików wideo w formatach takich jak MP4 i WebM GIF-y: Animowane GIF-y mogą być udostępniane w celu zwiększenia zaangażowania wizualnego

Animowane GIF-y mogą być udostępniane w celu zwiększenia zaangażowania wizualnego Linki: Discord pozwala na udostępnianie linków do zewnętrznych treści multimedialnych, w tym filmów z platform takich jak YouTube czy Twitch

14. Organizacja serwera i struktura kanałów

Organizacja serwera Discord obejmuje uporządkowanie kanałów w celu ułatwienia korzystania z nich. Zacznij od pogrupowania kanałów w kategorie gier, hobby lub ogłoszeń.

przez Discord

Następnie nazwij każdy kanał zgodnie z jego przeznaczeniem, używając nazw takich jak "Czat ogólny" lub "Strefa gier", aby ludzie wiedzieli, gdzie się udać.

Utrzymuj spójność i porządek, regularnie sprawdzając konfigurację kanałów. W ten sposób każdy może łatwo znaleźć to, czego szuka, dzięki czemu czatowanie i udostępnianie na serwerze jest prostsze i przyjemniejsze.

15. Wykorzystanie Discorda do celów edukacyjnych

Nauczyciele badali różne sposoby integracji Discorda w swoich klasach. Ale zanim się do tego zabiorą, ważne jest, aby wyjaśnić swoje cele, ponieważ serwer Discord oferuje wiele zastosowań.

przez Discord

Niezależnie od tego, czy chcesz ułatwić dyskusje w klasie, zorganizować pomoc w odrabianiu prac domowych, czy zapewnić narzędzia do współpracy online i funkcje dla zespołów studenckich, Discord ma wszystko, czego potrzebujesz.

Twórz kanały tekstowe dla lekcji, zadań domowych lub grup badawczych. Kanały, na których uczniowie mogą omawiać zadania lub zadawać pytania

Używaj kanałów głosowych do rozmów 1:1 lub grupowych, a nawet do sesji dodatkowej pomocy

Wypróbuj Go Live do nauczania na żywo do 50 osób jednocześnie

Pomyśl o różnych rolach i uprawnieniach dla uczniów w każdym kanale. Niektóre kanały mogą być przeznaczone wyłącznie do ogłoszeń, ograniczając studentom możliwość publikowania postów

Gra z Discord i ClickUp

Discord stał się dynamiczną platformą oferującą narzędzia do współpracy zespołowej i wykroczył poza strefę gier. Ten przewodnik zawiera zaawansowane wskazówki, jak zwiększyć zaangażowanie i wyniki w każdej firmie.

Istnieje wiele sposobów współpracy na Discordzie, od korzystania z botów i łączenia narzędzi takich jak ClickUp po maksymalne wykorzystanie multimediów.

Dlaczego nie zacząć od pierwszego na liście? Zdobądź darmowa rejestracja z Clickup i korzystaj w pełni z Discord.