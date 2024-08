10 najlepszych alternatyw dla czatu Google w celu usprawnienia komunikacji w zespole

Prawdopodobnie słyszałeś mantrę "komunikacja jest kluczem" już milion razy, ale wraz z rozwojem zdalnych miejsc pracy, zdanie to stało się jeszcze bardziej istotne. ☎️

Teamsy pracujące zdalnie w dużej mierze polegają na płynnej komunikacji, która niweluje fizyczną przepaść i umożliwia pracę zespołową. Na szczęście online aplikacje do współpracy i narzędzia do przesyłania wiadomości biznesowych umożliwiły zespołom utrzymanie połączenia i śledzenie ważnych aktualizacji, niezależnie od ich fizycznej lokalizacji i strefy czasowej.

Od czasu zastąpienia Google Hangouts w 2020 roku, Google Chat okazał się skutecznym narzędziem do komunikacji biznesowej narzędzie komunikacji -szczególnie dla użytkowników Google Workspace, dzięki płynnej integracji z obszarami roboczymi.

Pomimo zapewnienia bezpiecznego i łatwego sposobu współpracy i udostępniania plików w ekosystemie Google, Google Chat z pewnością nie jest najlepszą opcją na rynku. W najlepszym razie jest to przyzwoite narzędzie; inne narzędzia działają równie dobrze lub nawet lepiej.

W tym artykule przeanalizujemy 10 najlepszych alternatyw dla Google Chat, analizując ich wyróżniające się funkcje i wskazując kilka niedociągnięć, aby pomóc ci wybrać następne narzędzie do współpracy zespołowej.

Czym jest Google Chat?

Via: Google Chat Uwielbiany przez wielu użytkowników obszaru roboczego Google, Google Chat to potężne narzędzie, które pomaga zespołowi efektywnie współpracować i być na bieżąco z udostępnianymi zadaniami.

Komunikacja opiera się na indywidualnych wiadomościach lub kanałach, takich jak Przestrzenie i rozmowy grupowe.

Ogólnie rzecz biorąc, interfejs jest prosty i intuicyjny, co ułatwia nawigację i użytkowanie. Jeśli chodzi o przestrzenie, komunikacja jest zorganizowana w wątkach, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo śledzić i odpowiadać na określone wiadomości.

Główną zaletą Google Chat jest to, że płynnie integruje się z istniejącą siecią aplikacji Google. Możesz organizować wirtualne spotkania na Meet, łatwo udostępniać pliki z Dysku lub dodawać zadania i wydarzenia bezpośrednio do Kalendarza Google.

Co więcej, aplikacja posiada całkiem dobrze zoptymalizowaną funkcję wyszukiwania. Tak więc, niezależnie od tego, czy przekopujesz się przez historię czatu w poszukiwaniu ważnych informacji, czy też szukasz dokumentów w morzu tekstu, możesz użyć filtrów, aby je wyświetlić!

Ostatnio Google wdrożyło funkcje AI w swoich aplikacjach, a Chat nie jest wyjątkiem. Możesz skorzystać z możliwości pomocniczych Duet AI, które pomogą Ci pozostać na bieżąco i uzyskać przydatne informacje z rozmów w obszarze roboczym Czatu. 🤖

Jak wybrać najlepszą alternatywę dla Google Hangouts

Biorąc pod uwagę, że Google Chat ma ograniczoną liczbę integracji z innymi firmami i pomija niektóre zaawansowane funkcje ze względu na zbyt uproszczoną konstrukcję, pozostawia wiele do życzenia. W wyniku tego warto zapoznać się z bardziej wszechstronnymi narzędziami do komunikacji w zespole.

Oto kilka istotnych cech, które należy wziąć pod uwagę, szukając alternatywy dla Google Chat:

Łatwość użytkowania: Powinien być łatwo dostępny dla każdego członka zespołu, z funkcjami, które są intuicyjne i łatwe w nawigacji Bezpieczeństwo: Narzędzie powinno priorytetowo traktować bezpieczeństwo i chronić przed naruszeniami danych Integracje: Alternatywne narzędzie powinno mieć szeroki zakres dostępnych integracji, aby usprawnić pracę i zwiększyć wydajność zespołu Automatyzacja: Narzędzie powinno umożliwiać tworzenie niestandardowych cykli pracy, które usprawniają zadania i oszczędzają czas Dostosowanie: Niestandardowe funkcje umożliwiające dostosowanie do konkretnych potrzeb komunikacyjnych zespołu

10 najlepszych alternatyw dla Google Hangouts do wypróbowania w 2024 roku

Mając na uwadze powyższe czynniki, zapoznajmy się z 10 najlepszymi alternatywami dla Google Chat, których możesz użyć do usprawnienia współpracy i komunikacji w zespole.

1.

ClickUp

Widok czatu przechowuje wszystkie komentarze w ClickUp, aby szybko znaleźć dowolną rozmowę

ClickUp to najlepsze narzędzie zwiększające wydajność i

współpraca Teams

platforma oferująca szeroki zakres funkcji do zarządzania projektami i komunikacji w zespole. Zapewnia płynny sposób wizualizacji udostępnianych zadań i efektywne zarządzanie nimi aż do ich zakończenia.

Widok czatu w ClickUp

to centralny kanał komunikacyjny platformy. Tutaj można rozpoczynać rozmowy, udostępniać pliki i zasoby oraz przypisywać komentarze. Z

Opcja wzmianki

pozwala oznaczyć konkretnych członków zespołu w rozmowach, zapewniając, że są oni świadomi aktualizacji i zmian w miarę ich pojawiania się.

Potrzebujesz łatwego sposobu na pokazanie członkom zespołu, o czym dokładnie mówisz?

ClickUp Clip

jest najlepszym rozwiązaniem. Jest to funkcja nagrywania ekranu platformy - umożliwia nagrywanie i udostępnianie obszaru roboczego członkom zespołu, dzięki czemu mogą oni łatwo śledzić i rozwiązywać problemy.

Komentarze w ClickUp

są jednym z najskuteczniejszych sposobów komunikacji w czasie rzeczywistym i przekazywania informacji zwrotnych na temat zrobionych zadań. Przypisuj komentarze członkom zespołu zamiast tworzyć nowe zadania. W ten sposób można skrócić czas komunikacji i tworzyć mniejsze punkty działania w ramach większych zadań. 📝

Łatwe formatowanie i współpraca nad dokumentami Docs wraz z zespołem bez nakładania się w ClickUp

Dokumenty ClickUp

to kolejne skuteczne narzędzie do współpracy, idealne do tworzenia, edytowania i udostępniania dokumentów z zespołem. Niezależnie od tego, czy chodzi o burzę mózgów nad projektem, czy tworzenie notatek ze spotkań, funkcja ta umożliwia współpracę z członkami zespołu w celu

zaoszczędzić czas

i wyeliminować niepotrzebne chodzenie tam i z powrotem. 📃

Możesz wykorzystać

ClickUp AI

bezpośrednio w Dokumentach, aby podsumowywać aktualizacje zadań i notatki ze spotkań, generować elementy działań i edytować zawartość.

ClickUp najlepsze funkcje

Scentralizowany kanał komunikacji do rozpoczynania konwersacji, udostępniania plików i przypisywania komentarzy jako zadań

Funkcja komentowania do współpracy asynchronicznej

Opcja nagrywania ekranu do udostępniania obszaru roboczego zespołowi

Wysoce konfigurowalny obszar roboczy z funkcjami takimi jak Pola niestandardowe , statusy zadań i zarządzanie cyklem pracy

Współpracujący, oparty na AI hub dokumentów do udostępniania i burzy mózgów w czasie rzeczywistym

Ponad 1000 integracji z popularnymi aplikacjami do pracy

Bezpieczna platforma

Limity ClickUp

Poruszanie się po wielu funkcjach platformy może być nieco mylące

Aplikacja mobilna nie jest tak bogata w funkcje jak wersja internetowa

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD miesięcznie za użytkownika

: 7 USD miesięcznie za użytkownika Business : 12 USD miesięcznie na użytkownika

: 12 USD miesięcznie na użytkownika Enterprise : Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen ClickUp AI: Dostępne we wszystkich płatnych planach w cenie 5 USD za obszar roboczy

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,000+ opinii)

2. Slack

Via:

Slack

Slack jest aplikacją typu

świetna alternatywa dla Google Chat

która oferuje funkcje przesyłania wiadomości i udostępniania plików, aby pomóc zespołom w bardziej efektywnej współpracy. Oprócz zwykłych opcji komunikacji, narzędzie oferuje zaawansowane funkcje, takie jak rozmowy wideo i audio oraz wspólne płótna.

Kanały to centralne przestrzenie dla rozmów zespołowych, z wątkami dyskusyjnymi dla konkretnych wiadomości. Tymczasem indywidualne wiadomości są organizowane w bezpośrednich czatach. 📩

Dzięki opcji Huddles w Slack, możesz łatwo nawiązać połączenie z członkami zespołu bez konieczności planowania spotkania konferencyjnego. Umożliwiając udostępnianie ekranów, reakcji emoji, plików, połączonych linków i dokumentów, Huddles oferuje świetny sposób na pozostanie w kontakcie z zespołem.

Slack oferuje również zaawansowane filtry wyszukiwania - użyj ich, aby zawęzić wyniki wyszukiwania i sprawić, że znalezienie określonych wiadomości lub plików będzie dziecinnie proste! 💨

Wszystko na wierzchu, Slack pozwala zintegrować z różnymi narzędziami i usługami, aby scentralizować pracę i zminimalizować rozpraszające przełączanie się między aplikacjami.

Najlepsze funkcje Slack

Zorganizowane wiadomości i czaty z filtrami wyszukiwania

Szeroki zakres integracji

Współpraca wideo w czasie rzeczywistym dzięki Huddles

Preferencje powiadomień dla określonych kanałów i słów kluczowych

Niestandardowe motywy obszarów roboczych i emotikony

Limity Slack

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

System zarządzania powiadomieniami nie jest intuicyjny

Cennik Slack

**Free

Pro: 7,25 USD/miesiąc za użytkownika

7,25 USD/miesiąc za użytkownika Business+ : 12,50 USD/miesiąc za użytkownika

: 12,50 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise Grid: Kontakt w sprawie ceny

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Slack oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 30 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 30 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 20 000 recenzji)

3. Discord

Via:

Discord

Discord to zunifikowana platforma komunikacyjna, która umożliwia użytkownikom czatowanie za pośrednictwem tekstu, głosu i kanałów audio. Początkowo zaprojektowana dla graczy, stała się popularna w różnych społecznościach internetowych. 🕹️

Użytkownicy mogą tworzyć i dołączać do prywatnych lub publicznych serwerów zbudowanych wokół różnych odsetków i grup tematycznych, aby połączyć się z członkami zespołu. Oferuje również funkcje takie jak udostępnianie ekranu i plików.

Discord może pochwalić się szerokim zakresem integracji, które rozszerzają jego funkcje. Możesz połączyć go z botami w celu automatyzacji zadań i cyklu pracy lub połączyć go z platformami do gier i popularnymi usługami streamingowymi, takimi jak YouTube i Twitch.

Jednakże, ponieważ nie jest on zaprojektowany ani w pełni zoptymalizowany pod kątem komunikacji w biznesie, niektóre

Alternatywy dla Discorda

może lepiej nadawać się do tego konkretnego celu.

Discord najlepsze funkcje

Komunikacja w czasie rzeczywistym za pośrednictwem połączeń głosowych i wideo

Udostępnianie ekranu i plików

Konfigurowalne powiadomienia

Wsparcie dla automatyzacji botów

Integracja z aplikacjami mediów społecznościowych

Limity Discorda

Brak optymalizacji pod kątem komunikacji Business/zespołowej

Problemy z prywatnością i bezpieczeństwem

Ceny Discorda

Free

Nitro basic : 2,99 USD/miesiąc

: 2,99 USD/miesiąc Nitro: $9.99/miesiąc

Discord oceny i recenzje

Capterra: 4.7/5 (ponad 300 recenzji)

4.7/5 (ponad 300 recenzji) TrustRadius: 8.7/10 (150+ recenzji)

4. Telegram

Via:

Telegram

Telegram to oparta na chmurze platforma komunikacyjna idealnie nadająca się do dyskretnych rozmów osobistych i transmisji społecznościowych na dużą skalę.

Umożliwia Teamsom wysyłanie tekstów, wideo i plików, a także tworzenie grup i kanałów do komunikacji na większą skalę. Dzięki Telegram można również współpracować w czasie rzeczywistym za pośrednictwem połączeń wideo.

Dzięki kanałom Telegram pozwala komunikować się z większą liczbą odbiorców. Możesz utrzymywać dużą liczbę obserwujących (wsparcie dla nieograniczonej liczby subskrybentów), udostępniać pliki, umieszczać ankiety i transmisje na żywo oraz wiele więcej!

Na szczególną wzmiankę zasługują ulepszenia i funkcje bezpieczeństwa Telegrama. Na przykład funkcja Secret Chat umożliwia prowadzenie prywatnych rozmów, do których dostęp można uzyskać tylko w obrębie czatu. Ponieważ użytkownicy nie mogą ich przesyłać dalej ani wykonywać zrzutów ekranu, są one zabezpieczone przed osobami trzecimi. 🔐

Najlepsze funkcje Telegrama

Ulepszenia bezpieczeństwa i szyfrowanie end-to-end

Wsparcie dla udostępniania dużych plików

Duże czaty grupowe do 20 000 członków

Organizacja czatów w folderach

Synchronizacja na platformach mobilnych i pulpitach

Limity Telegrama

Ograniczone możliwości prowadzenia wideokonferencji

Limit integracji aplikacji

Cennik Telegram

Free

Premium: $4.99/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Telegrama

Capterra: 4.7/5 (6,000+ recenzji)

4.7/5 (6,000+ recenzji) TrustRadius: 9.2/10 (70+ recenzji)

5. Microsoft Teams

Via:

Microsoft Teams

Microsoft Teams to doskonały

zarządzanie zadaniami

rozwiązanie do zarządzania zadaniami i współpracy zaprojektowane, jak sama nazwa wskazuje, dla Teams. Dzięki rozszerzeniu

narzędzia do spotkań online

można efektywnie współpracować, udostępniać pliki i komunikować się w czasie rzeczywistym za pośrednictwem zespołów i kanałów.

Platforma płynnie integruje się z innymi narzędziami z ekosystemu Microsoft 365, umożliwiając planowanie spotkań i współpracę nad dokumentami bezpośrednio w interfejsie Teams.

Jedną z największych zalet narzędzia są wysokiej jakości konferencje internetowe. Członkowie mogą dołączać do 300 uczestników za pośrednictwem Internetu lub audio, nagrywać rozmowy i ustawić transmisje na żywo. Dostępne są również dodatkowe funkcje współpracy, takie jak wirtualne tła, udostępnianie ekranu, czaty i napisy.

W międzyczasie Tablice Microsoft Teams oferują skuteczny sposób dla zespołów na burzę mózgów i wizualizację informacji. Członkowie mogą pisać, rysować i tworzyć szkice i diagramy na tym wirtualnym płótnie. Co najlepsze? Zmiany są synchronizowane automatycznie, dzięki czemu można je zobaczyć na bieżąco. 💫

Chociaż niektóre

Alternatywy dla Microsoft Teams

oferują podobny poziom funkcji, narzędzie to pozostaje niezawodnym wyborem do komunikacji zespołowej.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Duże wsparcie dla konferencji internetowych

Integracja z innymi narzędziami Microsoft 365

Tablica cyfrowa do współpracy

Pokoje przerw podczas spotkań

Limity Microsoft Teams

System organizacji plików może wydawać się skomplikowany dla niektórych użytkowników

Czasami działa wolno

Cennik usługi Microsoft Teams

Free plan

Teams Essentials: $4/miesiąc na użytkownika

$4/miesiąc na użytkownika Business Basic: 6 USD/miesiąc za użytkownika

6 USD/miesiąc za użytkownika Business Standard: $12.50/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (ponad 14 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 14 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 9 000 recenzji)

6. Miejsce pracy

Via:

Miejsce pracy

Workplace to narzędzie komunikacyjne opracowane przez Meta, które pomaga zespołom bezpiecznie współpracować za pośrednictwem czatów, głosu i grup. Jest zbudowany na interfejsie Facebooka i pozwala Teams pozostać w połączeniu i skutecznie udostępniać pliki i aktualizacje.

Podobnie jak Facebook, Workplace zapewnia kanał wiadomości, który informuje członków o aktualizacjach, ogłoszeniach i postach w całej organizacji. Członkowie mogą również angażować się w te posty i dostosowywać je do swoich preferencji.

Możesz organizować transmisje wideo na żywo w swoim zespole z interaktywnymi funkcjami, takimi jak komentarze, pytania i reakcje. Widzowie mogą również zapisywać wideo, aby obejrzeć je później.

Ponadto Workplace dostarcza wgląd i analizy, które pomagają zespołom mierzyć zaangażowanie. 📉

Najlepsze funkcje Workplace

Spotkania grupowe

Wideo na żywo

Kanał aktualności podobny do Facebooka

Analityka Teams

Szeroki zakres integracji, w tym z obszarami roboczymi Google i aplikacjami Microsoft 365

Limity Workplace

Użytkownicy mogą uznać kanał podobny do Facebooka za rozpraszający

Obawy o prywatność danych

Ceny Workplace

Plan podstawowy : 4 USD/miesiąc za osobę

: 4 USD/miesiąc za osobę Dodatek dla administratora i wsparcia : $2/miesiąc na osobę

: $2/miesiąc na osobę Dodatek Enterprise Live: 2 USD/miesiąc za osobę

Workplace oceny i recenzje

G2: 4.0/5 (ponad 1 000 opinii)

4.0/5 (ponad 1 000 opinii) Capterra: 4.4/5 (1,000+ opinii)

7. Stado

Via:

Stado

Dzięki Flock możesz prowadzić rozmowy jeden na jeden za pomocą bezpośrednich wiadomości lub tworzyć kanały dla zespołów i grup.

Platforma ta ułatwia współpracę w zespole, umożliwiając członkom udostępnianie zadań do wykonania i przydzielanie zadań. Ponadto zawiera funkcję ankietowania, która pomaga bez wysiłku zbierać opinie i opinie od współpracowników. 🤓

Co więcej, użytkownicy mogą współpracować, udostępniać pliki i komunikować się za pośrednictwem połączeń wideo i audio. Flock płynnie integruje się z aplikacjami innych firm, takimi jak Google Drive i Trello, umożliwiając użytkownikom łatwe zarządzanie i śledzenie zadań i plików.

Najlepsze funkcje Flock

Udostępnianie i tworzenie list do zrobienia

Przeprowadzanie ankiet

Integracje z aplikacjami innych firm

Kanały do komunikacji zespołowej

Połączenia wideo i audio

Limity Flock

Limity udostępniania plików

Limit integracji w porównaniu do konkurencji

Ceny Flock

Free

Pro : 4,50 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

: 4,50 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Flock oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 200 recenzji)

4.4/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 300 recenzji)

8. Skype

Via:

Skype

Ponad dwie dekady od swojej premiery, Skype stał się jedną z najpopularniejszych platform komunikacyjnych i wideokonferencyjnych. Chociaż może brakować mu zaawansowanych funkcji, które można znaleźć w wielu innych alternatywach Google Chat na naszej liście, Skype jest nadal prostym i niezawodnym rozwiązaniem, które utrzymuje Teams w połączeniu i wyrównaniu w codziennej pracy.

W przypadku połączeń, Skype umożliwia Free audio i wideo rozmowy pomiędzy użytkownikami Skype na całym świecie. Zawiera również funkcję nagrywania rozmów, dzięki czemu użytkownicy mogą wrócić do nich później.

Jedną z najlepszych rzeczy w Skype jest opcja tłumaczenia językowego, która jest pomocna dla zróżnicowanych, rozproszonych geograficznie zespołów komunikujących się w różnych językach.

Najlepsze funkcje Skype'a

Darmowe rozmowy audio i wideo

Wiadomości błyskawiczne

Tłumaczenie mowy

Rozmowy grupowe

Cytaty wiadomości

Limity Skype

Problemy z jakością audio/wideo

Zawiera reklamy i promocje, które mogą rozpraszać uwagę

Cennik Skype

USA: zaczyna się od 2,54 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Skype'a

G2: 4,3/5 (ponad 20 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 20 000 recenzji) Capterra: 4,2/5 (ponad 400 recenzji)

9. Jitsi

Via:

Jitsi

Jitsi to wszechstronne narzędzie do wideokonferencji o otwartym kodzie źródłowym, które zapewnia bezpieczne i konfigurowalne wirtualne spotkania. Oprócz standardowych połączeń audio i wideo, Jitsi oferuje chronione hasłem pokoje spotkań i unikalne funkcje, takie jak niestandardowe adresy URL spotkań.

Dzięki narzędziom takim jak Etherpad do udostępniania dokumentów tekstowych i opcji udostępniania dźwięku za pośrednictwem połączenia telefonicznego, Jitsi jest prostym, prostym rozwiązaniem dla potrzeb komunikacji zespołowej.

Najlepsze funkcje Jitsi

Połączenia grupowe

Pokoje spotkań chronione hasłem

Czat internetowy/wiadomości

Etherpad do udostępniania tekstów

Limity Jitsi

Ograniczone funkcje współpracy i integracji

Wolne połączenie podczas połączeń

Ceny Jitsi

Free

Jitsi oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 100 recenzji)

4.3/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 70 recenzji)

10. Sygnał

Via:

Sygnał

Signal to usługa oprogramowania, która zapewnia dostawcom bezpieczne funkcje wiadomości błyskawicznych i połączeń. Korzystanie z niej jest Free, co czyni ją opłacalną alternatywą dla Google Chat dla Teams szukających prostego, ale skutecznego sposobu na współpracę i utrzymanie połączenia.

Signal, znany z silnego nacisku na prywatność, oferuje funkcje takie jak Sealed Sender i znikające wiadomości, aby rozmowy i wymiany czatów były szyfrowane od końca do końca i bezpieczne przed naruszeniami. 🔒

Najlepsze funkcje Signal

Kompleksowe szyfrowanie

Wiadomości błyskawiczne

Timery wiadomości

Połączenia wideo i głosowe

Limity sygnału

Ograniczone funkcje ze względu na prywatność

Doświadczenie użytkownika nie jest zoptymalizowane

Cennik usługi Signal

Free

Oceny i recenzje Signal

G2: 4.4/5 (ponad 400 recenzji)

4.4/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 20 recenzji)

Zwiększ wydajność Teams dzięki najlepszej alternatywie dla Google Chat

Biorąc pod uwagę wszechstronny zakres wydajności i możliwości zarządzania projektami, ClickUp wyróżnia się jako jedna z najlepszych alternatyw dla Google Chat.

Dzięki widokowi czatu umożliwiającemu łatwą komunikację, Docs for

współpraca w czasie rzeczywistym

na dokumentach i Clip do łatwego udostępniania zrzutów ekranu i wideo, ClickUp wyposaża Cię we wszystkie narzędzia potrzebne do odblokowania bezprecedensowego poziomu wydajności. Co więcej, otrzymujesz wiele gotowych rozwiązań, takich jak

szablonów do zrewolucjonizowania komunikacji w projektach

.

Tak więc, jeśli chcesz uzyskać wszystkie korzyści płynące z płynnej komunikacji w zespole w ramach jednego systemu, zapisz się na ClickUp dziś i współpracuj jak nigdy dotąd! 👫