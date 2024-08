10 najlepszych aplikacji do obsługi wiadomości biznesowych w 2024 roku

Pozostawanie w kontakcie ze współpracownikami i klientami może być czasami trudne, zwłaszcza gdy coraz więcej osób pracuje zdalnie. Na szczęście istnieje stale rosnąca liczba aplikacji do obsługi wiadomości biznesowych, które pomagają pozostać w kontakcie, być na bieżąco z projektami i współpracować bez względu na to, gdzie jesteś.

Przyjrzymy się 10 najważniejszym dostępnym aplikacjom do komunikacji zespołowej i wyjaśnimy, dlaczego mogą one dobrze pasować do Twojego biznesu.

Co to jest aplikacja do obsługi wiadomości Business

Aplikacja do wiadomości biznesowych umożliwia natychmiastowe przesyłanie wiadomości tekstowych w środowisku biznesowym. Daje ona pracownikom możliwość szybkiej i wygodnej komunikacji z potencjalnymi klientami i innymi pracownikami.

Zapewniają one wiele takich samych korzyści, jak standardowe platformy wiadomości błyskawicznych, takie jak umożliwienie komunikacji w czasie rzeczywistym oraz dostarczanie alertów, powiadomień i potwierdzeń odczytu.

Oprócz funkcji wiadomości błyskawicznych, aplikacje do obsługi wiadomości biznesowych często oferują również szereg innych funkcji, takich jak ułatwiają lepszą współpracę i pomagają usprawnić cykl pracy.

Korzyści z aplikacji Business Messaging App

1. Zwiększa wydajność pracowników

Aplikacje do przesyłania wiadomości zapewniają usprawniony sposób interakcji pracowników między sobą i z klientami. Większość pracowników uważa, że platformy do czatowania w pracy zwiększają ich wydajność.

Czy platformy czatu do zrobienia pracy sprawiają, że jesteś bardziej lub mniej wydajny? Nulab Nie ma potrzeby planowania połączeń na czas, gdy obie strony są dostępne dzięki aplikacji do przesyłania wiadomości biznesowych, można po prostu wysłać wiadomość, a wszystkie ważne informacje w niej zawarte będą gotowe i będą czekać, gdy druga osoba będzie miała do nich dostęp.

Jest to znane jako komunikacja asynchroniczna oznacza to, że obie strony mogą w międzyczasie zająć się innymi ważnymi zadaniami, zwiększając swoją wydajność .

2. Zapewnia bezpieczne przesyłanie wiadomości

Wiele aplikacji do przesyłania wiadomości biznesowych jest zabezpieczonych szyfrowaniem end-to-end i innymi funkcjami bezpieczeństwa klasy Enterprise. Gwarantuje to, że wszelkie wiadomości lub załączniki wysyłane za ich pośrednictwem są bezpieczne i mogą być dostępne tylko dla zamierzonych odbiorców.

3. Zmniejsza koszty komunikacji

Wiele aplikacji do przesyłania wiadomości biznesowych oferuje opłacalną metodę komunikacji, zapewniając tańszą alternatywę dla międzynarodowych planów połączeń.

Co wyróżnia dobrą aplikację do obsługi wiadomości Business?

Wybór aplikacji do obsługi wiadomości błyskawicznych powinien w dużej mierze zależeć od potrzeb danego biznesu, ale istnieje kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę:

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Zapewnia to łatwość wdrożenia w całej organizacji i zwiększa prawdopodobieństwo przyjęcia przez zespoły. Zbyt skomplikowane narzędzie może być bardziej przeszkodą niż pomocą w komunikacji.

Bezpieczne przesyłanie wiadomości

Konieczne jest, aby wybrana aplikacja do obsługi wiadomości zespołowych była w stanie zapewnić bezpieczeństwo i poufność wiadomości. Koszty naruszenia danych mogą być paraliżująco wysokie dla wielu Business, zwłaszcza gdy w grę wchodzi praca zdalna.

Jeśli udostępniasz poufne informacje, takie jak dane klientów lub strategie marketingowe, za pośrednictwem aplikacji do przesyłania wiadomości w zespole, skorzystanie z rozwiązania z solidnymi funkcjami bezpieczeństwa pomoże uniknąć wycieków danych i zapewni zgodność z przepisami o ochronie danych. Bezpieczna aplikacja do przesyłania wiadomości może pomóc zachować poufność tych informacji.

Łatwa integracja z obecnymi narzędziami

Nowa aplikacja do obsługi wiadomości biznesowych może pomóc zbliżyć pracowników i usprawnić współpracę, ale tylko wtedy, gdy będzie dobrze zintegrowana z narzędziami, z których już korzystają. W przeciwnym razie próba synchronizacji wszystkiego może kosztować więcej czasu i pieniędzy.

Warto również szukać rozwiązań, które będą działać na różnych urządzeniach i systemach operacyjnych. W ten sposób pracownicy, klienci i potencjalni klienci mogą pozostać w połączeniu niezależnie od tego, czy korzystają z systemu iOS, Android, Mac czy PC.

10 najlepszych aplikacji do obsługi wiadomości Business

Zebraliśmy listę 10 najlepszych aplikacji do przesyłania wiadomości biznesowych najlepszych narzędzi do komunikacji asynchronicznej do rozważenia.

1. ClickUp #### Najlepszy do zarządzania projektami, współpracy w Teams, komunikatorów internetowych

Projekt monitorowania aktualizacje, zarządzaj cyklami pracy i współpracuj z zespołem, a wszystko to z obszaru roboczego ClickUp

ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami i narzędzie wydajności które oferuje w pełni konfigurowalną platformę do wsparcia każdego rodzaju zespołu i biznesu w różnych branżach oraz setki zaawansowanych funkcji, w tym funkcje współpracy, aby usprawnić całą pracę i komunikację pod jednym dachem.

Aplikacja ta zapewnia wsparcie w czasie rzeczywistym i współpracę asynchroniczną i ułatwia komunikację z dowolnymi osobami w dowolnym czasie - pracownikami hybrydowymi i zdalnymi, klientami, zespołami zewnętrznymi i nie tylko. Uzyskaj dostęp do wbudowanej funkcji wiadomości błyskawicznych, Widok czatu umożliwia natychmiastową wymianę wiadomości na czacie grupowym lub bezpośrednio z jedną osobą, a także komunikację w ramach zadań za pomocą komentarzy i przypisywanie komentarzy do członka zespołu, klientów i nie tylko.

Współpracuj z każdym w czasie rzeczywistym. Szybko udostępniaj aktualizacje, połącz zasoby i konsoliduj komunikację zespołu w jednym miejscu dzięki widokowi czatu

Jeśli szukasz bardziej wydajnego sposobu na obsługę e-maili, ClickUp oferuje E-mail w ClickUp funkcja umożliwiająca płynne wysyłanie i odbieranie e-maili bez konieczności opuszczania platformy.

Dzięki tej funkcji możesz łatwo zintegrować najczęściej używane aplikacje e-mail, takie jak Gmail, Outlook lub Front, i zacząć odpowiadać na wiadomości e-mail bezpośrednio w zadaniach ClickUp. Oznacza to koniec przełączania się między różnymi aplikacjami lub śledzenia ważnych e-maili. 📧

Wysyłanie i odbieranie e-maili w ClickUp w celu usprawnienia zarządzania pocztą elektroniczną Wypróbuj e-mail w ClickUp Oprócz komunikatorów internetowych i funkcji zarządzania wiadomościami e-mail , ClickUp oferuje również funkcję nagrywania ekranu, aby pomóc zachować komunikacji wewnętrznej tak płynna i przejrzysta, jak to tylko możliwe. Clip by ClickUp umożliwia tworzenie i wysyłanie wiadomości wideo w ClickUp, aby zapewnić, że przekaz jest jasny i zwięzły - funkcja ta jest niezwykle cenna przy wyjaśnianiu złożonych tematów i instrukcji oraz pomocna dla osób uczących się wizualnie.

A jeśli chcesz zwiększyć swoją wydajność, jeśli chodzi o pisanie, ClickUp AI to funkcja dla Ciebie. Niezależnie od Twojej roli lub funkcji, ClickUp AI może zmienić sposób, w jaki pracujesz. Jego narzędzia oparte na badaniach zapewniają wysokiej jakości zawartość dzięki podpowiedziom dostosowanym do konkretnych ról - używaj ClickUp AI do codziennych zadań, takich jak natychmiastowe generowanie wiadomości e-mail, blogów i wielu innych.

Użyj ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Co najlepsze, ClickUp z powodzeniem uzyskał certyfikat ISO 27001:2013 najwyższe standardy bezpieczeństwa danych niestandardowych w oprogramowaniu co oznacza, że Twoje rozmowy, praca i ważne informacje są chronione na najwyższym poziomie.

Te kluczowe funkcje komunikacji i współpracy, wraz z setkami konfigurowalnych funkcji sprawiają, że ClickUp jest jedną z najlepszych dostępnych obecnie aplikacji do przesyłania wiadomości biznesowych.

Najlepsze funkcje

W pełni konfigurowalna platforma : Możliwość niestandardowego dostosowania każdej części ClickUp do potrzeb Twojego zespołu i biznesu

: Możliwość niestandardowego dostosowania każdej części ClickUp do potrzeb Twojego zespołu i biznesu 15+ niestandardowe widoki : Wybierz spośród ponad 15 sposobów widoku mojej pracy, w tym widok czatu

: Wybierz spośród ponad 15 sposobów widoku mojej pracy, w tym widok czatu Widok czatu : Wysyłaj wiadomości błyskawiczne do swojego zespołu i prowadź rozmowy równolegle do swojej pracy

: Email w ClickUp: Zarządzaj całą komunikacją e-mail w jednym miejscu, bez potrzeby korzystania z dodatkowych programów i oprogramowania. Wysyłaj wiadomości firmowe, zadania, zadania, informacje i krytyczne wiadomości w ClickUp bez konieczności zmiany zakładek

Zarządzaj całą komunikacją e-mail w jednym miejscu, bez potrzeby korzystania z dodatkowych programów i oprogramowania. Wysyłaj wiadomości firmowe, zadania, zadania, informacje i krytyczne wiadomości w ClickUp bez konieczności zmiany zakładek Tablice : Twórz pomoce wizualne na wirtualne spotkania i twórz mapy projektów i pomysłów, aby komunikować plany swoim Teamsom

: Twórz pomoce wizualne na wirtualne spotkania i twórz mapy projektów i pomysłów, aby komunikować plany swoim Teamsom Osoby obserwujące : Gdy ktoś zostanie przypisany jako osoba obserwująca, automatycznie otrzyma powiadomienia o aktualizacjach zadania - eliminując potrzebę ręcznego śledzenia

: Gdy ktoś zostanie przypisany jako osoba obserwująca, automatycznie otrzyma powiadomienia o aktualizacjach zadania - eliminując potrzebę ręcznego śledzenia Przypisane komentarze i wzmianki : Twórz elementy działań w ramach zadania i przypisuj je innym lub nawet sobie, a także korzystaj z funkcji wzmianek, aby zwrócić ich uwagę na elementy w ramach zadań lub widoku czatu

: Twórz elementy działań w ramach zadania i przypisuj je innym lub nawet sobie, a także korzystaj z funkcji wzmianek, aby zwrócić ich uwagę na elementy w ramach zadań lub widoku czatu Prywatność, uprawnienia i goście : Zaproś zewnętrznych członków do swojego Obszaru Roboczego i miej pełną kontrolę nad tym, co widzą i do czego mają dostęp

: Zaproś zewnętrznych członków do swojego Obszaru Roboczego i miej pełną kontrolę nad tym, co widzą i do czego mają dostęp Możliwości integracji : Połączenie ClickUp z ponad 1000 aplikacji do pracy w celu konsolidacji aplikacji i przeniesienia całej pracy w jedno miejsce

: Połączenie ClickUp z ponad 1000 aplikacji do pracy w celu konsolidacji aplikacji i przeniesienia całej pracy w jedno miejsce Aplikacja mobilna: Uzyskaj dostęp do swojej pracy i rozmów w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji mobilnej ClickUp

Limity

Niektórzy użytkownicy mogą doświadczyć stromej krzywej uczenia się ze względu na liczbę dostępnych funkcji. ClickUp oferuje całodobową obsługę klienta i wiele zasobów, które pomogą złagodzić ten problem

Cennik

Free Forever: Bogaty w funkcje plan darmowy

Bogaty w funkcje plan darmowy Unlimited: $7 za użytkownika/miesiąc

$7 za użytkownika/miesiąc Business: $12 za użytkownika/miesiąc

$12 za użytkownika/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie niestandardowego cennika

Opinie i oceny klientów

G2: 4,7 na 5 (ponad 6 500 opinii)

4,7 na 5 (ponad 6 500 opinii) Capterra: 4,7 na 5 (ponad 3 500 opinii) ### 2. Dialpad

Najlepsze rozwiązanie do komunikacji Business i obsługi klienta

przez Dialpad

Dialpad to ujednolicone rozwiązanie komunikacyjne, zapewniające wszystko, od funkcji wiadomości biznesowych po oprogramowanie call center wszystkie zaprojektowane tak, aby połączyć komunikację w jedną, łatwą w użyciu platformę.

Dialpad oferuje połączenia głosowe i wideo, czat grupowy oraz komunikację wewnętrzną / zewnętrzną z integracją AI. Integruje się również z Oprogramowanie HR jak Rippling i oprogramowanie do niestandardowej obsługi klienta. Można go używać do przesyłania wiadomości biznesowych z funkcjami takimi jak SMS, MMS i wiadomości grupowe. Ponadto kanały można organizować według zespołu, projektu lub tematu, a także publikować aktualizacje statusu, aby informować członków zespołu o swojej dostępności.

Dialpad jest łatwo dostępny na wielu urządzeniach. Publikuj aktualizacje statusu, aby poinformować członków zespołu, jeśli jesteś niedostępny i możesz łatwo przełączyć się na korzystanie z Dialpad na innym urządzeniu, gdy jesteś poza biurem.

Najlepsze funkcje

Udostępnianie plików: Wysyłanie plików z różnych zakresów za pośrednictwem funkcji czatu Dialpad, w tym zdjęć, wideo i plików. Jeśli więc chcesz udostępnić plik transkrypcji poczty głosowej, automatycznie transkrybowany przez Dialpd AI, możesz to zrobić szybko i łatwo

Wysyłanie plików z różnych zakresów za pośrednictwem funkcji czatu Dialpad, w tym zdjęć, wideo i plików. Jeśli więc chcesz udostępnić plik transkrypcji poczty głosowej, automatycznie transkrybowany przez Dialpd AI, możesz to zrobić szybko i łatwo Jedna aplikacja, wiele urządzeń: Dialpad łączy całą komunikację w jednym miejscu, dzięki czemu nie musisz ciągle przełączać się między aplikacjami. Jeszcze lepsze jest to, że dostęp do tego miejsca można uzyskać praktycznie z dowolnego miejsca. Dostępne są aplikacje na Androida i iOS, a także aplikacje na komputery Mac i PC oraz dostęp przez przeglądarkę

Dialpad łączy całą komunikację w jednym miejscu, dzięki czemu nie musisz ciągle przełączać się między aplikacjami. Jeszcze lepsze jest to, że dostęp do tego miejsca można uzyskać praktycznie z dowolnego miejsca. Dostępne są aplikacje na Androida i iOS, a także aplikacje na komputery Mac i PC oraz dostęp przez przeglądarkę Wbudowane AI: Dialpad AI pomaga uprościć cykl pracy orazzaoszczędzić czas we wszystkich kanałach komunikacji. Przewidywanie CSAT pomaga zwiększyć zadowolenie klientów w centrum kontaktowym, a coaching na żywo pomaga w pełni wykorzystać możliwości zespołu sprzedaży przed, w trakcie i po rozmowach telefonicznych

Dialpad AI pomaga uprościć cykl pracy orazzaoszczędzić czas we wszystkich kanałach komunikacji. Przewidywanie CSAT pomaga zwiększyć zadowolenie klientów w centrum kontaktowym, a coaching na żywo pomaga w pełni wykorzystać możliwości zespołu sprzedaży przed, w trakcie i po rozmowach telefonicznych Wsparcie 24/7: Uzyskaj dostęp do wsparcia w zakresie wdrażania lub wszelkich problemów, które mogą się pojawić. Jest to niezwykle pomocne, gdy twój team jest rozproszony po całym świecie. Wiesz, że zawsze jest ktoś, kto może Ci pomóc

Uzyskaj dostęp do wsparcia w zakresie wdrażania lub wszelkich problemów, które mogą się pojawić. Jest to niezwykle pomocne, gdy twój team jest rozproszony po całym świecie. Wiesz, że zawsze jest ktoś, kto może Ci pomóc Analityka w czasie rzeczywistym: Zapewnia dostawcom i administratorom możliwość analizowania liczby połączeń, wykorzystania i adopcji bez względu na to, gdzie na świecie pracują

Limity

Ponieważ Dialpad ma tak wiele funkcji do wykorzystania, krzywa uczenia się może być dość stroma. Kompleksowe centrum pomocy i całodobowe wsparcie na czacie na żywo są dostępne w celu uzyskania pomocy

Ceny

Standard: $15 za użytkownika/miesiąc

$15 za użytkownika/miesiąc Pro: $25 za użytkownika/miesiąc

$25 za użytkownika/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Opinie i oceny klientów

G2: 4,4 na 5 (ponad 1 500 recenzji)

4,4 na 5 (ponad 1 500 recenzji) Capterra: 4,3 na 5 (ponad 450 opinii)

3. Slack

Najlepszy do błyskawicznej komunikacji z wewnętrznymi i zewnętrznymi Teamsami

via Slack Slack jest dostawcą platformy do łączenia Teamsów. Zbudowany wokół kanałów i zorganizowanych przestrzeni do omawiania projektów i udostępniania zasobów, Slack ma na celu zapewnienie elastyczności pracy, kiedy i jak chcesz, dzięki czemu jest obecnie jedną z najczęściej używanych i popularnych aplikacji do obsługi wiadomości błyskawicznych.

Najlepsze funkcje

Integracje: Slack posiada funkcje integracji z wieloma powszechnie używanymi narzędziami zwiększającymi wydajność, co oznacza, że możesz zrobić więcej w jednym miejscu. Obsługiwane są takie platformy jak Google Drive, Outlook Calendar i ClickUp. Dostępne są również integracje z innymi aplikacjami, takimi jakoprogramowanie do e-mail marketingu jak Mailchimp

Slack posiada funkcje integracji z wieloma powszechnie używanymi narzędziami zwiększającymi wydajność, co oznacza, że możesz zrobić więcej w jednym miejscu. Obsługiwane są takie platformy jak Google Drive, Outlook Calendar i ClickUp. Dostępne są również integracje z innymi aplikacjami, takimi jakoprogramowanie do e-mail marketingu jak Mailchimp Kanały: Kanały ułatwiają organizowanie wielu projektów, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco z postępami i są zsynchronizowani, co zwiększa wydajność

Kanały ułatwiają organizowanie wielu projektów, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco z postępami i są zsynchronizowani, co zwiększa wydajność Huddles: Członkowie Teams mogą łatwo przejść od wiadomości do rozmowy. Nie powoduje to spadku wydajności, a nawet umożliwia udostępnianie ekranów w celu zwiększenia współpracy

Członkowie Teams mogą łatwo przejść od wiadomości do rozmowy. Nie powoduje to spadku wydajności, a nawet umożliwia udostępnianie ekranów w celu zwiększenia współpracy Bezpieczeństwo: Slack oferuje ochronę danych na poziomie Enterprise, dzięki czemu wiesz, że tylko zatwierdzone osoby i urządzenia mają dostęp do Twojej komunikacji. Możesz także spać spokojnie, wiedząc, że jesteś w pełni zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych

Slack oferuje ochronę danych na poziomie Enterprise, dzięki czemu wiesz, że tylko zatwierdzone osoby i urządzenia mają dostęp do Twojej komunikacji. Możesz także spać spokojnie, wiedząc, że jesteś w pełni zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych Kanwy: Usprawniają współpracę i zapewniają dedykowaną przestrzeń do gromadzenia i udostępniania informacji, od list rzeczy do zrobienia po briefy projektów

Limity

Niektórzy użytkownicy zauważają, że plany Slack są dość drogie, zwłaszcza w porównaniu z innymi platformami o podobnej liczbie funkcji

Cennik

Free: $0

$0 Pro: $7.25 za użytkownika/miesiąc

$7.25 za użytkownika/miesiąc Business+: $12.50 za użytkownika/miesiąc

$12.50 za użytkownika/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Opinie i oceny klientów

G2: 4,5 na 5 (ponad 31 000 recenzji)

4,5 na 5 (ponad 31 000 recenzji) Capterra: 4,7 na 5 (ponad 22 000 opinii) porównanie Slack vs Asana !

4. Microsoft Teams

Najlepsze do współpracy zespołowej

przez Microsoft Teams Microsoft Teams to aplikacja typu "wszystko w jednym" zaprojektowana w celu ułatwienia połączenia z innymi osobami online. Oprócz funkcji wiadomości błyskawicznych, jest ona również dostawcą funkcji połączeń wideo, możliwości udostępniania plików z całego świata Microsoft Office zestaw narzędzi, a także kreator społeczności, który łączy podobnie myślących ludzi do współpracy.

Najlepsze funkcje

Komunikuj się w dowolnym miejscu: Microsoft Teams oferuje zakres aplikacji mobilnych, które pozwalają pozostać w kontakcie bez względu na to, gdzie jesteś. Możesz otrzymywać powiadomienia o wiadomościach błyskawicznych na telefonie komórkowym i odpowiadać za pomocą notatek głosowych, jeśli nie masz czasu na pisanie

Microsoft Teams oferuje zakres aplikacji mobilnych, które pozwalają pozostać w kontakcie bez względu na to, gdzie jesteś. Możesz otrzymywać powiadomienia o wiadomościach błyskawicznych na telefonie komórkowym i odpowiadać za pomocą notatek głosowych, jeśli nie masz czasu na pisanie Zaplanuj wysyłanie: Zaplanuj wiadomości do wysłania w przyszłości, dzięki czemu możesz szanować godziny pracy pracowników zdalnych, nawet jeśli znajdują się w innej strefie czasowej. Wiadomości można edytować w dowolnym momencie przed ich wysłaniem. Są to funkcje, których brakuje w wielu innych aplikacjachAlternatywy dla Microsoft Teams *Integracje: Synchronizacja z szerokim zakresem różnych narzędzi. Oznacza to możliwość optymalizacji cyklu pracy i przenoszenia danych z innych aplikacji.

Zaplanuj wiadomości do wysłania w przyszłości, dzięki czemu możesz szanować godziny pracy pracowników zdalnych, nawet jeśli znajdują się w innej strefie czasowej. Wiadomości można edytować w dowolnym momencie przed ich wysłaniem. Są to funkcje, których brakuje w wielu innych aplikacjachAlternatywy dla Microsoft Teams *Integracje: Synchronizacja z szerokim zakresem różnych narzędzi. Oznacza to możliwość optymalizacji cyklu pracy i przenoszenia danych z innych aplikacji. Tłumaczenie natychmiastowe: Ułatwia komunikację z międzynarodowymi współpracownikami i klientami. Dzięki funkcji tłumaczenia można przetłumaczyć wiadomość na ponad 100 różnych języków

Ułatwia komunikację z międzynarodowymi współpracownikami i klientami. Dzięki funkcji tłumaczenia można przetłumaczyć wiadomość na ponad 100 różnych języków Dostęp z zewnątrz: Zapraszanie do czatu osób spoza organizacji Teams. Usprawnia to współpracę i pomaga utrzymać całą komunikację w jednym miejscu

Limity

Niektórzy użytkownicy zauważyli, że Microsoft Teams może być wadliwy i zawodny, z nieregularnymi połączeniami podczas czatów wideo i znikającymi linkami w czatach

Ceny

Essentials : $4 za użytkownika/miesiąc

: $4 za użytkownika/miesiąc Business Basic : $6 za użytkownika/miesiąc

: $6 za użytkownika/miesiąc Business Standard: $12.50 za użytkownika/miesiąc

Opinie i oceny klientów

G2: 4,3 na 5 (ponad 13 000 recenzji)

4,3 na 5 (ponad 13 000 recenzji) Capterra: 4,5 na 5 (ponad 9 000 recenzji)

Compare Teams to Slack !

5. Chanty

Najlepsze dla wiadomości grupowych i zintegrowanej technologii wideo

przez Chanty Chanty jest budżetową opcją, jeśli chodzi o aplikacje do zespołowego przesyłania wiadomości, z darmowym planem obiecującym nieograniczone, bezpieczne przesyłanie wiadomości na zawsze. Jest to również narzędzie do współpracy zespołowej, oferujące połączenia wideo, zarządzanie zadaniami, tablica kanban i udostępnianie plików.

Najlepsze funkcje

Zarządzanie zadaniami: Każdą wiadomość można przekształcić w zadanie, co pomaga usprawnić cykl pracy w zakresie zarządzania zadaniami, a każdy członek zespołu może być na bieżąco informowany o postępach w realizacji projektów

Każdą wiadomość można przekształcić w zadanie, co pomaga usprawnić cykl pracy w zakresie zarządzania zadaniami, a każdy członek zespołu może być na bieżąco informowany o postępach w realizacji projektów Łatwe udostępnianie kodu: Szybkie udostępnianie bloków kodu w celu zapewnienia płynnego działania projektów. Jest to idealna funkcja dla programistów, którzy chcą szybko wymieniać się fragmentami kodu

Szybkie udostępnianie bloków kodu w celu zapewnienia płynnego działania projektów. Jest to idealna funkcja dla programistów, którzy chcą szybko wymieniać się fragmentami kodu Wiadomości głosowe: Utrzymuj komunikację nawet wtedy, gdy nie jesteś przy biurku, wysyłając wysokiej jakości wiadomości audio do całego zespołu

Utrzymuj komunikację nawet wtedy, gdy nie jesteś przy biurku, wysyłając wysokiej jakości wiadomości audio do całego zespołu Widok tablicy kanban: Optymalizacja cyklu pracy dzięki elastyczności przełączania się na widok tablicy kanban w celu zarządzania zadaniami z jednego miejsca

Optymalizacja cyklu pracy dzięki elastyczności przełączania się na widok tablicy kanban w celu zarządzania zadaniami z jednego miejsca Efektywność kosztowa: Darmowy plan Chanty zapewnia maksymalnie 10 członkom zespołu nielimitowane rozmowy, wiadomości głosowe i połączenia audio jeden na jeden. Bogaty w funkcje plan, który oferuje połączenia grupowe i udostępnianie ekranu, kosztuje tylko 3 USD

Limity

W niektórych recenzjach zgłaszano problemy z połączeniem

Ceny

Free: $0

$0 Business: $3 za użytkownika/miesiąc

Opinie i oceny klientów

G2: 4,5 na 5 (ponad 30 opinii)

4,5 na 5 (ponad 30 opinii) Capterra: 4,7 na 5 (ponad 30 opinii)

6. Zoho Cliq

Najlepszy do zorganizowanej komunikacji i współpracy w zespole

przez Zoho Cliq Zoho Cliq to narzędzie komunikacji zespołowej które pomaga organizować rozmowy, łączyć się z istniejącymi narzędziami i automatyzować rutynowe zadania. Upraszcza zdalną współpracę zespołu dzięki funkcjom takim jak check-iny i widoczność dostępności, np. podczas spotkania. Możesz tworzyć skróty i niestandardowe boty, aby zaoszczędzić czas swojego zespołu.

Najlepsze funkcje

Możliwość przeszukiwania rozmów: Łatwe wyszukiwanie tekstu lub plików udostępnianych w rozmowach, dzięki czemu zawsze możesz wrócić do ważnych informacji, gdy ich najbardziej potrzebujesz

Łatwe wyszukiwanie tekstu lub plików udostępnianych w rozmowach, dzięki czemu zawsze możesz wrócić do ważnych informacji, gdy ich najbardziej potrzebujesz Porządek dnia: Codzienne zadania, kalendarze i harmonogramy są łatwo dostępne, dzięki czemu zawsze możesz być na bieżąco z nadchodzącymi terminami. Przypomnienia o nadchodzących wydarzeniach i projektach można ustawić bezpośrednio na czacie

Codzienne zadania, kalendarze i harmonogramy są łatwo dostępne, dzięki czemu zawsze możesz być na bieżąco z nadchodzącymi terminami. Przypomnienia o nadchodzących wydarzeniach i projektach można ustawić bezpośrednio na czacie Konfigurowalne boty: Możesz tworzyć własne boty w celu automatyzacji cyklu pracy, połączenia z istniejącymi narzędziami i działania jako wirtualny asystent

Możesz tworzyć własne boty w celu automatyzacji cyklu pracy, połączenia z istniejącymi narzędziami i działania jako wirtualny asystent Najwyższy poziom bezpieczeństwa: Dzięki szyfrowaniu danych, prywatności danych dla integracji i funkcji tajnego czatu wiesz, że dane Twojej firmy są bezpieczne

Dzięki szyfrowaniu danych, prywatności danych dla integracji i funkcji tajnego czatu wiesz, że dane Twojej firmy są bezpieczne Tablica: Ułatwia to współpracę z członkami zespołu w oknie czatu. Zakończona tablica może być następnie udostępniana na czacie jako obraz

Limity

Niektórzy recenzenci zwrócili uwagę na brak integracji z innymi firmami w porównaniu do konkurencji. Na przykład, integracje z rozwiązaniami zdalnego dostępu, takimi jak VNC Connect, są ograniczone (zobacz ten przeglądTeams Viewer vs VNC aby uzyskać lepszy obraz tego, co mogą zaoferować rozwiązania zdalnego dostępu)

Cennik

Free: $0

$0 Unlimited: $1 za użytkownika/miesiąc

Opinie i oceny klientów

G2: 4,4 na 5 (ponad 140 recenzji)

4,4 na 5 (ponad 140 recenzji) Capterra: 4,6 na 5 (ponad 70 opinii)

7. Google Chat

Najlepszy do rozmów tekstowych, wideokonferencji i udostępniania plików

przez Google Chat Google Chat to narzędzie do komunikacji zespołowej w ramach obszaru roboczego Google. Posiada funkcje wiadomości bezpośrednich i grupowych, dostępnych za pośrednictwem Gmaila lub samodzielnej aplikacji. Zintegrowana wyszukiwarka zapewnia łatwy dostęp do poprzednich rozmów, a platforma posiada silne środki bezpieczeństwa w zakresie szyfrowania danych i prywatności.

Najlepsze funkcje

Przestrzenie: Przestrzenie zapewniają dedykowane obszary dla teamów do angażowania się w dyskusje, udostępniania wiedzy, współpracy nad projektami i budowania społeczności

Przestrzenie zapewniają dedykowane obszary dla teamów do angażowania się w dyskusje, udostępniania wiedzy, współpracy nad projektami i budowania społeczności Część Obszaru roboczego Google: Używaj Czatu i Przestrzeni, aby bezproblemowowspółpracować z członkami zespołu i klientami w Dokumentach Google, Prezentacjach i Arkuszach Google. Dostępne są również integracje z innymi aplikacjami, takimi jak oprogramowanie CRM, takie jak Salesforce

Używaj Czatu i Przestrzeni, aby bezproblemowowspółpracować z członkami zespołu i klientami w Dokumentach Google, Prezentacjach i Arkuszach Google. Dostępne są również integracje z innymi aplikacjami, takimi jak oprogramowanie CRM, takie jak Salesforce Szeroki wybór planów do wyboru: Google Chat oferuje kilka różnych poziomów z zakresem funkcji, dzięki czemu możesz wybrać odpowiedni dla swojego biznesu. Jest on również łatwo skalowalny w miarę rozwoju firmy

Google Chat oferuje kilka różnych poziomów z zakresem funkcji, dzięki czemu możesz wybrać odpowiedni dla swojego biznesu. Jest on również łatwo skalowalny w miarę rozwoju firmy Dostęp gościnny: Pozwala na zapewnienie tymczasowego dostępu gościnnego, dzięki czemu można łatwo współpracować z osobami spoza organizacji

Pozwala na zapewnienie tymczasowego dostępu gościnnego, dzięki czemu można łatwo współpracować z osobami spoza organizacji Integracje: Zintegruj Google Chat z aplikacjami innych firm i korzystaj z botów, aby usprawnić cykl pracy dzięki automatyzacji

Limity

Niektórzy recenzenci zauważyli, że Google Chat jest nieco pozbawiony funkcji w porównaniu do podobnych produktów, takich jak możliwość udostępniania ekranów lub nagrywania spotkań

Ceny

Business Starter: $6 za użytkownika/miesiąc

$6 za użytkownika/miesiąc Business Standard: $12 za użytkownika/miesiąc

$12 za użytkownika/miesiąc Business Plus: $18 za użytkownika/miesiąc

$18 za użytkownika/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Opinie i oceny klientów

Capterra: 4,5 na 5 (ponad 2 100 recenzji)

8. Twist

Najlepsza aplikacja do asynchronicznego przesyłania wiadomości

przez Twist Twist to aplikacja do przesyłania wiadomości skoncentrowana na asynchronicznej komunikacji dla rozproszonych Teamsów. Łączy e-mail, czat i fora, bez żadnych negatywów, tworząc ustrukturyzowane kanały, które organizują informacje według tematu. Oferuje również wiadomości jeden na jeden do budowania zespołu i przekazywania informacji zwrotnych.

Najlepsze funkcje

Wątki: Twist ułatwia przedzieranie się przez pogawędki i przechodzenie od razu do ważnych rzeczy dzięki dedykowanym wątkom, zapewniając, że ważne informacje nie zostaną zagłuszone. Nowych pracowników łatwo jest wdrożyć, a skrzynkom odbiorczym można nadawać indywidualne priorytety

Twist ułatwia przedzieranie się przez pogawędki i przechodzenie od razu do ważnych rzeczy dzięki dedykowanym wątkom, zapewniając, że ważne informacje nie zostaną zagłuszone. Nowych pracowników łatwo jest wdrożyć, a skrzynkom odbiorczym można nadawać indywidualne priorytety Integracje: Obsługiwane są platformy integracyjne, takie jak Asana, Google Drive i Trello. Możesz nawet tworzyć niestandardowe automatyzacje, aby jeszcze bardziej usprawnić cykl pracy

Obsługiwane są platformy integracyjne, takie jak Asana, Google Drive i Trello. Możesz nawet tworzyć niestandardowe automatyzacje, aby jeszcze bardziej usprawnić cykl pracy Łatwo zorganizowane kanały: Możesz uporządkować kanały według tematu, projektu lub klienta, aby zapewnić, że cała komunikacja jest przejrzysta i dostępna

Możesz uporządkować kanały według tematu, projektu lub klienta, aby zapewnić, że cała komunikacja jest przejrzysta i dostępna Łatwy onboarding: Twist zapewnia łatwy dostęp do wątków, dzięki czemu nowi pracownicy mogą szybko nadrobić zaległości w poprzednich rozmowach i decyzjach

Twist zapewnia łatwy dostęp do wątków, dzięki czemu nowi pracownicy mogą szybko nadrobić zaległości w poprzednich rozmowach i decyzjach Inteligentne powiadomienia: Wszystkie powiadomienia są zebrane w jednym miejscu, co ułatwia członkom zespołu nadawanie priorytetów zadaniom i wiadomościom

Limity

W przeciwieństwie do niektórych konkurentów iAlternatywy dla Trellofunkcja wyszukiwania w Twist jest nieco ograniczona, co oznacza, że jeśli zgubisz śledzenie ważnego wątku, może być trudno go ponownie znaleźć

Ceny

Free wersja próbna: 0$ za jeden miesiąc

0$ za jeden miesiąc Unlimited: $6 za użytkownika/miesiąc

Opinie i oceny klientów

G2: 3,9 na 5 (19 opinii)

3,9 na 5 (19 opinii) Capterra: 4,3 na 5 (ponad 30 opinii)

9. Workplace by Facebook

Najlepszy do komunikatorów jeden na jeden i grupowych

przez Workplace by Facebook Workplace by Meta (dawniej Facebook) to kompleksowe rozwiązanie do komunikacji wewnętrznej, które oferuje funkcje takie jak wydarzenia, grupy, ankiety i profile w celu zwiększenia zaangażowania pracowników i wzmocnienia kultury firmy. Służy jako biznesowa wersja Facebooka, dostarczając firmie intranet z możliwością komunikacji zespołowej.

Najlepsze funkcje

Biblioteka wiedzy: Odkrywaj i uzyskuj dostęp do kluczowych informacji z dowolnego urządzenia dzięki funkcji Biblioteki wiedzy w Workplace. Elastyczne uprawnienia oznaczają, że możesz zdecydować, kto ma dostęp do jakiej zawartości, a intuicyjna funkcja wyszukiwania pomaga szybko zlokalizować dokładnie to, czego szukasz

Odkrywaj i uzyskuj dostęp do kluczowych informacji z dowolnego urządzenia dzięki funkcji Biblioteki wiedzy w Workplace. Elastyczne uprawnienia oznaczają, że możesz zdecydować, kto ma dostęp do jakiej zawartości, a intuicyjna funkcja wyszukiwania pomaga szybko zlokalizować dokładnie to, czego szukasz Połączenia: Zaprojektowany z myślą o urządzeniach mobilnych, co oznacza, że można uzyskać do niego łatwy dostęp z praktycznie wszystkich urządzeń mobilnych. Połączenia z aplikacjami z różnych zakresów ułatwiają pozostawanie w kontakcie bez konieczności przełączania się między kilkoma różnymi oknami

Zaprojektowany z myślą o urządzeniach mobilnych, co oznacza, że można uzyskać do niego łatwy dostęp z praktycznie wszystkich urządzeń mobilnych. Połączenia z aplikacjami z różnych zakresów ułatwiają pozostawanie w kontakcie bez konieczności przełączania się między kilkoma różnymi oknami Wgląd w obszar roboczy: Analizuj, w jaki sposób pracownicy korzystają z obszaru roboczego, aby odkryć lepsze sposoby na połączenie organizacji

Analizuj, w jaki sposób pracownicy korzystają z obszaru roboczego, aby odkryć lepsze sposoby na połączenie organizacji Grupy w miejscu pracy: Łatwo komunikuj się z właściwymi osobami i publikuj ogłoszenia dla określonych zespołów lub regionów. Możesz nawet użyć go do zrobienia wyróżnienia za dobrze zrobioną pracę, wysyłając post z osiągnięciami

Łatwo komunikuj się z właściwymi osobami i publikuj ogłoszenia dla określonych zespołów lub regionów. Możesz nawet użyć go do zrobienia wyróżnienia za dobrze zrobioną pracę, wysyłając post z osiągnięciami Centrum bezpieczeństwa w miejscu pracy: Udostępnianie ważnych informacji na temat bezpieczeństwa i dbanie o bezpieczeństwo podczas wydarzeń kryzysowych

Limity

Przy tak wielu funkcjach w Workplace, niektórzy użytkownicy mają trudności z lokalizacją dokładnie tego, czego szukają, gdy tego potrzebują. Może to być szczególnie mylące dla nowych użytkowników, a niektórzy domagają się bardziej rozbudowanego samouczka na temat tego, jak w pełni korzystać z platformy

Cennik

Plan podstawowy: $4 za użytkownika/miesiąc

$4 za użytkownika/miesiąc Dodatki: Ulepszony administrator i wsparcie za 2 USD za użytkownika/miesiąc, a Enterprise Live 2 USD za użytkownika/miesiąc

Opinie i oceny klientów

G2: 4,0 na 5 (ponad 1600 recenzji)

4,0 na 5 (ponad 1600 recenzji) Capterra: 4,4 na 5 (ponad 1,200 recenzji)

10. Zoom Chat

Najlepszy do spotkań wideo, czatów zespołowych, rozmów telefonicznych VoIP i webinarów

przez Zoom Chat Teams Chat to funkcja czatu w Zoom One. Być może najbardziej znany ze swojej funkcji połączeń wideo, Zoom w rzeczywistości zapewnia wiele narzędzi do współpracy i innych funkcji zaprojektowanych w celu ułatwienia życia dla Business, takich jak Zoom Phone, jego oferta VoIP i jedna z wielu Alternatywy dla Vonage dostępne.

Najlepsze funkcje

Łatwość użytkowania: Łatwość wdrożenia technologii przez Teams i szybkie rozpoczęcie pracy. Zarówno wewnętrzni, jak i zewnętrzni odbiorcy mają dostęp do szeregu inteligentnych funkcji, które pomogą im współpracować

Łatwość wdrożenia technologii przez Teams i szybkie rozpoczęcie pracy. Zarówno wewnętrzni, jak i zewnętrzni odbiorcy mają dostęp do szeregu inteligentnych funkcji, które pomogą im współpracować Bezpieczeństwo: Funkcje takie jak zaawansowane szyfrowanie i uwierzytelnianie wieloskładnikowe ułatwiają zapewnienie bezpieczeństwa i poufności całej korespondencji

Funkcje takie jak zaawansowane szyfrowanie i uwierzytelnianie wieloskładnikowe ułatwiają zapewnienie bezpieczeństwa i poufności całej korespondencji Możliwość wyszukiwania: Łatwe znajdowanie wiadomości, kontaktów i plików dzięki funkcji wyszukiwania. Oszczędza to czas na przewijanie czatów, ponieważ wszystkie informacje są łatwo dostępne

Łatwe znajdowanie wiadomości, kontaktów i plików dzięki funkcji wyszukiwania. Oszczędza to czas na przewijanie czatów, ponieważ wszystkie informacje są łatwo dostępne Zaawansowana kontrola administratora: Dostosowanie ustawień bezpieczeństwa, stylów komunikacji i uprawnień do potrzeb firmy

Dostosowanie ustawień bezpieczeństwa, stylów komunikacji i uprawnień do potrzeb firmy Przechowywanie w chmurze: Przechowuj pliki, dokumenty i zawartość z kanałów czatu, aby nigdy nie martwić się o utratę ważnych informacji

Limity

Niektórzy użytkownicy opisali interfejs Zooma jako niezgrabny. Inni zauważają, że cena nie jest tak atrakcyjna, jak w przypadku niektórych konkurentówAlternatywy dla Zoomco sprawia, że jest to potencjalnie kosztowny wybór dla małych i średnich firm

Cennik

Basic: Free

Free Pro: 149 USD za użytkownika/rok

149 USD za użytkownika/rok Business: 199 USD za użytkownika/rok

199 USD za użytkownika/rok Business Plus: $250 za użytkownika/rok

$250 za użytkownika/rok Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Opinie i oceny klientów

G2: 4,5 na 5 (ponad 50 000 recenzji)

Pozostań w połączeniu z aplikacjami do przesyłania wiadomości Business

Aplikacje do obsługi wiadomości błyskawicznych w biznesie mogą stanowić opłacalny sposób na pozostawanie w kontakcie z zespołami, sprzyjając lepszej współpracy, wydajności i zaangażowaniu. Powinny one stanowić kluczowy formularz w każdym nowoczesnym strategii komunikacji w miejscu pracy .

Dostępnych jest wiele różnych aplikacji, z których każda ma swoje unikalne zalety, od komunikatorów internetowych, przez narzędzia do udostępniania ekranu, po narzędzia do wideokonferencji itp. Rozważ swoje potrzeby i budżet przy wyborze spośród wielu dostępnych aplikacji, z których każda ma unikalne funkcje, takie jak udostępnianie ekranu, wideokonferencje, kanały czatu i integracja z aplikacjami innych firm, a także sprawdź, które z nich integrują się z obecnymi narzędziami i są łatwe do przyjęcia przez pracowników.

Nadszedł czas, aby zmodernizować swoje narzędzia komunikacyjne - wybierz nowoczesną aplikację do przesyłania wiadomości, aby wesprzeć swój rozwijający się biznes!

Guest Writer:

Austin Guanzon jest menedżerem wsparcia technicznego poziomu 1 w Dialpad, wiodącej platformie analizy klienta opartej na AI, z funkcjami takimi jak wirtualny faks biznesowy Dialpad_ . Jest ekspertem ds. utrzymania klienta i obsługi technicznej z doświadczeniem w największych firmach świadczących usługi techniczne w USA

austin jest również współzałożycielem Infinity Martial Arts z siedzibą w Kalifornii i był instruktorem tego sportu. Pisał również dla innych domen, takich jak VMblog ._