Łatwe dotrzymywanie terminów: 10 najlepszych programów do śledzenia terminów w 2024 roku

Podczas żonglowania wieloma projektów i zadań jednocześnie szansa na przegapienie ważnych terminów nie jest nieprawdopodobna. Zdarza się to najlepszym z nas, czy to z powodu słabej organizacji, czy po prostu mając zbyt wiele na głowie.

Przeoczenie krytycznych terminów może mieć znaczące konsekwencje, takie jak nadwyrężenie relacji z klientem, utrata cennych możliwości, a także wyjście na nieprofesjonalnego i nieodpowiedzialnego pracownika. Jest to szczególnie prawdziwe w świecie księgowości, gdzie precyzja i terminowość mają kluczowe znaczenie dla ochrony odsetek finansowych klientów.

Na szczęście istnieje rozwiązanie pozwalające zminimalizować to ryzyko: oprogramowanie do śledzenia terminów. Narzędzia te oferują płynny sposób śledzenia i zarządzania terminami za pomocą kalendarzy i przypomnień. Wynik? Możesz pożegnać się z martwieniem się o niedotrzymane terminy!

W tym artykule omówimy 10 najlepszych programów do śledzenia terminów i przedstawimy ich kluczowe funkcje oraz opcje cenowe. Naszym celem jest pomoc w wyborze idealnego narzędzia do przejęcia kontroli nad terminami oraz zwiększenia wydajności i odpowiedzialności. 💯

Co to jest oprogramowanie do śledzenia terminów?

Oprogramowanie do śledzenia terminów to cyfrowe rozwiązanie zaprojektowane, aby pomóc osobom prywatnym i firmom kontrolować różne terminy związane z terminami projektów, spotkań i płatności rachunków.

Narzędzia te są zazwyczaj wyposażone w funkcje, takie jak przypomnienia, zintegrowane kalendarze i priorytetyzacja terminów, które zwiększają umiejętności zarządzania czasem użytkownika. 📅

Korzyści z korzystania z terminarza oprogramowanie do zarządzania projektami include:

Poprawa wydajności: Bardziej efektywne przydzielanie czasu i skupienie się na priorytetowych zadaniach Odpowiedzialność i profesjonalizm: Konsekwentne dotrzymywanie terminów i respektowanie commitów poprawia relacje z klientami i zwiększa twoją wiarygodność Redukcja stresu: Używanie tego oprogramowania do zarządzania terminami może złagodzić stres i niepokój związany z niedotrzymywaniem terminów

Czego szukać w oprogramowaniu do śledzenia terminów?

Wybierając oprogramowanie do śledzenia terminów, upewnij się, że ma ono następujące funkcje:

Zarządzanie zadaniami : Umożliwia tworzenie, organizowanie i ustalanie priorytetów zadań powiązanych z terminami

: Umożliwia tworzenie, organizowanie i ustalanie priorytetów zadań powiązanych z terminami Powtarzające się terminy : Pomaga w obsłudze terminów dla rutynowych zadań

: Pomaga w obsłudze terminów dla rutynowych zadań Przypomnienia i powiadomienia: Konfigurowalne przypomnienia i powiadomienia pomagają zapewnić dotrzymanie terminów

Poruszaj się między wszechstronnym widokiem tabeli ClickUp 3.0 a widokiem kalendarza, aby jak najlepiej wizualizować całą swoją pracę

Integracja z kalendarzem: Oprogramowanie powinno integrować się z popularnymi kalendarzamiaplikacje kalendarza takimi jak Kalendarz Google lub Microsoft Outlook, aby można było synchronizować terminy na różnych urządzeniach

Oprogramowanie powinno integrować się z popularnymi kalendarzamiaplikacje kalendarza takimi jak Kalendarz Google lub Microsoft Outlook, aby można było synchronizować terminy na różnych urządzeniach Współpraca : Sprawdź, czy pozwala wielu użytkownikom na dostęp i pracę nad udostępnianymi terminami i projektami

: Sprawdź, czy pozwala wielu użytkownikom na dostęp i pracę nad udostępnianymi terminami i projektami Łatwość obsługi i niestandardowe ustawienia: Narzędzie powinno mieć intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs, ułatwiający dodawanie, edytowanie i zarządzanie terminami. Powinno również umożliwiać personalizację formatów daty i godziny lub stref czasowych

10 najlepszych programów do śledzenia terminów w 2024 roku

Zapraszamy do zapoznania się z 10 najlepszymi rozwiązaniami do śledzenia terminów, które sprawią, że niedotrzymane terminy staną się przeszłością. Niezależnie od tego, czy szukasz kompleksowej platformy wydajności, czy też wyspecjalizowanego narzędzia do zadań księgowych, na tej liście każdy znajdzie coś dla siebie.

Użyj widoku kalendarza, aby śledzić terminy, aktywować przypomnienia, aby nigdy nie przegapić terminu i łatwo zarządzać projektami za pomocą ClickUp Zarządzanie zadaniami i harmonogramami wydajniej niż kiedykolwiek dzięki ClickUp, platformie do zarządzania projektami typu "wszystko w jednym", oferującej różne przydatne narzędzia, które pomogą Ci dotrzymać nadchodzących terminów!

Widok harmonogramu zadań w podziale na dni, tygodnie lub miesiące za pomocą funkcji Widok kalendarza ClickUp . Organizuj swoją pracę według projektów lub priorytetów, przeciągaj i upuszczaj zadania, aby je zaplanować, i łatwo śledź postępy za pomocą kolorowych kodów.

Korzystaj z pól niestandardowych, aby dodawać daty rozpoczęcia, terminy wykonania i dokładne godziny do każdego zadania i otrzymywać powiadomienia o ich upłynięciu. Planuj bez wysiłku daty i godziny , przydzielać zasoby i wizualizować zależności przy użyciu Wykresy Gantta ClickUp .

Wykorzystaj możliwości platformy Widok obciążenia pracą aby zobaczyć obciążenie pracą każdego członka zespołu w wybranym przedziale czasowym. Aby zwizualizować oś czasu projektu i monitorować terminy, niestandardowe Szablon terminów ClickUp do Twoich potrzeb. Użyj go, aby efektywnie obsługiwać zadania, definiując daty rozpoczęcia i zakończenia oraz ustalając kamienie milowe projektu poprzez widoki List i Tablic.

Śledzenie terminów bez wysiłku dzięki szablonowi terminów ClickUp

Szablon Funkcja przypomnienia ClickUp zapewnia dotrzymanie wszystkich terminów dzięki powiadomieniom, które informują o postępach w realizacji zadań. Możesz je otrzymywać za pośrednictwem skrzynki odbiorczej e-mail, powiadomień na pulpicie lub aplikacji komputerowej.

Platforma ta jest odpowiednia dla organizacji, które zajmują się zadaniami i projektami, w których czas jest bardzo ważny, takimi jak firmy księgowe . Oferuje różne opcje śledzenia czasu, funkcje Etykiety dla dynamicznej organizacji zadań i ułatwia efektywne komunikację poprzez komentarze .

ClickUp najlepsze funkcje

Limity ClickUp

Rozszerzenie zakresu funkcji skutkuje stromą krzywą uczenia się

Aplikacja mobilna ma mniej funkcji w porównaniu do wersji webowej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ opinii)

2. Plik na czas

Via: Plik w czasie Przegapienie terminów składania zeznań podatkowych może być koszmarem dla każdej firmy księgowej. Kolejne narzędzie na naszej liście zapobiega takim najgorszym scenariuszom, robiąc dokładnie to, co sugeruje jego nazwa - pomagając w złożeniu pliku na czas. ⏰

To narzędzie do śledzenia terminów i oprogramowanie do zarządzania zadaniami to wygodne rozwiązanie do zarządzania projektami i dotrzymywania terminów, niezależnie od tego, czy chodzi o segregowanie dokumentów, raportowanie czy papierkową robotę.

Z łatwością zarządzaj obciążeniem pracą, przypisując wiele usług swoim klientom - od planowania podatkowego po doradztwo finansowe - i ustawiając konfigurowalne statusy w celu monitorowania postępów. Twórz zadania dla wszystkich zadań w swojej firmie i przypisuj im szczegóły, takie jak klient, termin i oferowana usługa.

File In Time umożliwia porządkowanie i filtrowanie zadań według statusu lub daty w celu uzyskania szerokiego przeglądu lub zastosowanie innych filtrów w celu uzyskania bardziej szczegółowego obrazu. Korzystaj z automatycznych przypomnień o zadaniach, których termin wykonania przypada na dziś, ten tydzień lub ten miesiąc.

Najlepsze funkcje File In Time

Ustawienie zadań i dat dla różnych poziomów pracowników

ponad 25 standardowych raportów

Dane powstania wielu zadań w partiach

Automatyczne przypomnienia zapobiegające niedotrzymaniu terminów

Funkcja kontroli uprawnień w całym oprogramowaniu do zarządzania praktyką

Limity plików w czasie

Proces przesyłania plików może wymagać nieco więcej czasu

Nieco ograniczone możliwości

Cennik usługi File In Time

199 USD/miesiąc za licencję

File In Time oceny i recenzje

Software Advice: 4.6/5 (ponad 10 recenzji)

4.6/5 (ponad 10 recenzji) GetApp: 4.7/5 (ponad 90 recenzji)

3. Kalendarz ONESOURCE

Via: Kalendarz ONESOURCE Jeśli prowadzisz działalność księgową, dotrzymywanie terminów ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia opłat za zwłokę związanych z podatkiem od osób prawnych i zgodnością z przepisami. Kalendarz ONESOURCE firmy Thomson Reuters to przyjazne dla użytkownika narzędzie zaprojektowane, aby pomóc w zarządzaniu wieloletnimi terminami zgodności i terminami podatkowymi, płatnościami, projektami, wypełnieniami i rozszerzeniami.

Kalendarz ONESOURCE jest scentralizowany, konfigurowalny i dostępny z dowolnego miejsca, co czyni go cennym zasobem w wysiłkach zmierzających do wyeliminowania niedotrzymanych terminów. Oferuje krystalicznie przejrzysty przegląd terminów dla jurysdykcji na całym świecie, obejmujący różne kategorie podatkowe i raportowanie biznesowe, takie jak VAT, podatek dochodowy i raportowanie ustawowe. 🌍

Oprogramowanie aktualizuje się automatycznie w odpowiedzi na wszelkie zmiany w krajowych przepisach podatkowych i terminach składania wniosków. Istnieje również możliwość bezpośredniego połączenia z globalną biblioteką zawartości za pomocą interfejsu API kalendarza ONESOURCE.

ONESOURCE Kalendarz najlepsze funkcje

Automatyczne aktualizacje kalendarza, aby być na bieżąco z aktualnymi terminami

Możliwość dostosowania wyświetlania

Łatwy dostęp z dowolnego miejsca

Umożliwia dostęp do odpowiednich terminów dla jurysdykcji na całym świecie

Możliwość połączenia z globalną biblioteką zawartości

Limity kalendarza ONESOURCE

Edytowanie pól może być trudne

Mogą występować niewielkie opóźnienia w wykonywaniu obliczeń

Cennik kalendarza ONESOURCE

Dostępne po kontakcie

Kalendarz ONESOURCE oceny i recenzje

G2: 3.8/5 (20+ recenzji)

3.8/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (10+ recenzji)

4. Cykl pracy Jetpack

Via: Cykl pracy Jetpack Jetpack Workflow to oparta na chmurze aplikacja opracowana, aby pomóc księgowym skupić się na nadchodzących zadaniach, automatyzacji procesów oraz łatwym przeglądaniu i strategicznym planowaniu przyszłej pracy.

Oprogramowanie jest jak dedykowany tracker terminów realizacji projektów dla profesjonalistów z powtarzającymi się terminami. Ustal jasne priorytety zadań i usprawnij swoje operacje księgowe i rachunkowe dzięki automatyzacji procesów i kaskadowym terminom zadań.

Skorzystaj z szerokiego zakresu niestandardowych funkcji planowania, aby włączyć automatyczne powtarzanie zadań. 🔁

Zaawansowany pasek wyszukiwania umożliwia szybką lokalizację wszystkich zadań. Oferuje również niestandardowe filtry i powiadomienia e-mail, które informują o zbliżaniu się do statusu przeterminowanej pracy klienta lub konieczności rozszerzenia terminu.

Najlepsze funkcje Jetpack Workflow

ponad 70 darmowych szablonów

Wsparcie dla kaskadowych terminów

Strona Moja praca, aby zobaczyć nadchodzące zadania

Integracja z ponad 2000 aplikacji

Raportowanie postępów (idealne do pracy z klientem)

Limity cyklu pracy Jetpack

Przydałaby się aplikacja mobilna

Ograniczone funkcje pulpitu projektu poza księgowością

Ceny Jetpack Workflow

Organize: $45/miesiąc za użytkownika

$45/miesiąc za użytkownika Scale: $49/miesiąc za użytkownika

**Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Jetpack Cykl pracy oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (ponad 10 recenzji)

4.1/5 (ponad 10 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 50 recenzji)

5. ACI TaskTracker

Via: ACI TaskTracker ACI TaskTracker to intuicyjne rozwiązanie do zarządzania terminami płatności, stworzone z myślą o ułatwieniu pracy małym firmom księgowym i działom podatkowym.

To narzędzie do śledzenia zadań usprawnia cykl pracy dzięki automatycznej populacji terminów i rozszerzeń. Oferuje licencje dla wielu użytkowników, aby zapewnić aktualizacje statusu w czasie rzeczywistym zarówno dla kierownictwa, jak i pracowników, zapewniając, że wszyscy są na tej samej stronie.

System automatycznie przenosi zadania do następnego terminu, gdy bieżące zadanie zostanie zakończone. Posiada również funkcję zintegrowanych, łatwych w użyciu wyskakujących kalendarzy, które upraszczają wprowadzanie danych, dzięki czemu śledzenie terminów jest dziecinnie proste. 🌬️

Oprócz wsparcia działów podatkowych, ACI TaskTracker może pomóc każdemu biznesowi w efektywnym zarządzaniu zadaniami związanymi z odpisami, procesami księgowymi oraz różnorodne obowiązki w zakresie zgodności, takie jak miesięczne, kwartalne i roczne sprawozdania finansowe.

ACI TaskTracker najlepsze funkcje

Wstępnie zdefiniowane standardowe terminy składania zeznań podatkowych IRS

200 wstępnie ustalonych terminów składania deklaracji stanowego podatku dochodowego i podatku franczyzowego

Niestandardowe dane powstania zadań dla podatku od nieruchomości, podatku od sprzedaży i SEC (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd)

Przyjazne dla użytkownika rozwiązanie do zarządzania praktyką

Kolumny ułatwiające zarządzanie terminami płatności

Limity ACI TaskTracker

Brak dostępnych recenzji

ACI TaskTracker ceny

**1 użytkownik:$400/miesiąc

5 użytkowników : 800 USD/miesiąc za użytkownika

: 800 USD/miesiąc za użytkownika 10 użytkowników : 1200 USD/miesiąc na użytkownika

: 1200 USD/miesiąc na użytkownika Więcej niż 10 użytkowników: $1,600/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ACI TaskTracker oceny i recenzje

Brak dostępnych recenzji

6. Remindax

Via: Remindax Masz dość ręcznego śledzenia terminów? Remindax to automatyczne rozwiązanie do przypomnień o terminach, dzięki któremu bez wysiłku wyprzedzisz swoje zadania. Wystarczy zaplanować przypomnienia z dużym wyprzedzeniem i otrzymywać automatyczne powiadomienia o zbliżających się ważnych terminach. ⌛

Remindax gromadzi twoje rekordy terminów w jednym interfejsie, pozwalając ci zachować kompleksowy przegląd zbliżających się terminów. Co więcej, możesz zapewnić automatyczne odnawianie wygasłych dokumentów, takich jak umowy lub subskrypcje, co miesiąc lub co rok, poprzez automatyzację cyklu pracy dzięki funkcji Remindax auto-renew.

Oprogramowanie to posiada funkcję zarządzania plikami, która umożliwia bezpieczne przechowywanie i systematyczne porządkowanie najważniejszych dokumentów w różnych formatach, takich jak Word, PDF i Excel. Ponadto można kategoryzować dokumenty według typu i aktywować kontrolę dostępu użytkownika, aby zabezpieczyć się przed nieautoryzowanym dostępem.

Najlepsze funkcje Remindax

Protokoły SSL do ochrony danych

Powiadomienia przez e-mail, SMS lub WhatsApp

Automatyzacja i powtarzanie przypomnień

Zaawansowane funkcje wyszukiwania i filtrowania

Łatwe zarządzanie plikami

Limity Remindax

Istnieje możliwość ulepszenia interfejsu użytkownika

Skargi dotyczące niestandardowej obsługi klienta

Ceny Remindax

Starter : $29/miesiąc

: $29/miesiąc Business : $49/miesiąc

: $49/miesiąc Premium: $99/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Remindax

Porady dotyczące oprogramowania: 4.5/5 (10+ recenzji)

4.5/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (10+ opinii)

7. Mango Practice Management

Via: Mango Practice Management Mango Practice Management to oprogramowanie do monitorowania terminów stworzone specjalnie, aby pomóc księgowym w śledzeniu krytycznych terminów przy minimalnym wysiłku.

Oprogramowanie oferuje dwie różne opcje śledzenia: podstawową opcję śledzenia narracyjnego, dostosowaną do mniejszych firm, oraz opcję śledzenia szczegółowego do monitorowania określonych kroków w ramach każdego głównego zadania. 👣

Mango Practice Management umożliwia przenoszenie informacji od jednego klienta do drugiego i z roku na rok. Oferuje również powiadomienia dla pracowników, aby informować zespół o zaległych lub priorytetowych zadaniach.

Bez wysiłku można śledzić terminy w ujęciu tygodniowym, kwartalnym, miesięcznym, rocznym lub dwuletnim, a także monitorować terminy dla wydarzeń jednorazowych. Możesz łatwo tworzyć i drukować niestandardowe raporty dla określonych terminów, korzystając z funkcji generatora raportów.

Najlepsze funkcje Mango Practice Management

Dwupoziomowa opcja śledzenia

Proste oddelegowane zadania

Powiadomienia o upływających terminach

Raportowanie terminów

Śledzenie terminów w poszczególnych okresach

Ograniczenia Mango Practice Management

Na fakturze przydałoby się więcej opcji czcionek

Brak opcji ustawienia płatności cyklicznych

Ceny Mango Practice Management

Podstawowy : 35 USD/miesiąc za użytkownika

: 35 USD/miesiąc za użytkownika Plus : $55/miesiąc za użytkownika

: $55/miesiąc za użytkownika Pro: $69/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje MangoPractice Management

G2: 3.3/5 (ponad 10 recenzji)

3.3/5 (ponad 10 recenzji) Capterra: 3.9/5 (ponad 50 recenzji)

8. Task Tracker

Via: Task Tracker Task Tracker to szwajcarski scyzoryk wśród narzędzi do zarządzania zadaniami, dostarczający elastyczne rozwiązania, które zaspokajają potrzeby różnorodnych użytkowników, od HR i operacji po specjalistów od marketingu.

Monitoruj swój codzienny cykl pracy, wprowadzając szczegóły zadań, przypisując je do członków zespołu i otrzymując regularne aktualizacje dotyczące ich postępów. Ustaw przypomnienia dla powtarzających się zadań i otrzymuj automatyczne aktualizacje dla nich każdego dnia.

Śledź czas trwania każdego zadania i oceniaj wydajność zespołu w czasie rzeczywistym za pomocą Time Sheet. Bądź na bieżąco z codziennymi działaniami swojego zespołu dzięki automatycznym raportom podsumowującym za pośrednictwem WhatsApp.

najlepsze funkcje #### Task Tracker

Powiadomienia i przypomnienia WhatsApp

Integracja z Zoom i Kalendarzem Google

Widok kalendarza

Notatki głosowe dla szybszego śledzenia zadań

Śledzenie wydajności Teams z wykresami

Limity aplikacji Task Tracker

Ulepszenie interfejsu mogłoby poprawić użyteczność

Aplikacja może mieć problemy z funkcją na urządzeniach z systemem iOS

Ceny aplikacji Task Tracker

Basic: Free dla maksymalnie pięciu użytkowników

Free dla maksymalnie pięciu użytkowników TaskTracker Suite : $1,81/miesiąc za użytkownika, przy minimum pięciu użytkownikach

: $1,81/miesiąc za użytkownika, przy minimum pięciu użytkownikach Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Podana na liście cena dotyczy rocznego modelu rozliczeniowego

Śledzenie zadań oceny i recenzje

G2: 5/5 (ponad 10 recenzji)

5/5 (ponad 10 recenzji) Capterra: 4.5/5 (mniej niż 10 recenzji)

9. Śledzenie terminów Orbitax

Via: Śledzenie terminów Orbitax Orbitax Due Date Tracker jest częścią kompleksowego pakietu oprogramowania do zarządzania podatkami, wykorzystywanego przez firmy prowadzące działalność w wielu jurysdykcjach. Służy do skutecznego monitorowania i zarządzania różnymi obowiązkami podatkowymi.

To zautomatyzowane narzędzie łączy wszystkie jednostki biznesowe na całym świecie i automatycznie populuje daty spotkań z wymogami zgodności dla każdego podmiotu.

Podczas aktualizacji Entity Tracker platformy poprzez dodawanie lub usuwanie podmiotów, terminy są dynamicznie synchronizowane. Każdy termin może wyzwalać łańcuch cykli pracy z udziałem odpowiednich interesariuszy. Wykorzystaj zintegrowany Task Manager, aby przypisać obowiązki związane z terminami do interesariuszy, zakończone terminami i powiadomieniami.

Wykorzystaj możliwości Audit Tracking oprogramowania, aby uzyskać wgląd w historię wszystkich działań związanych ze składaniem dokumentów poprzez szczegółową ścieżkę audytu. Dla większej wygody można zdecydować się na przeniesienie obowiązków sprawozdawczych na przyszłe lata podatkowe.

Oprogramowanie zawiera również wbudowaną logikę, która nie tylko rozpoznaje, czy deklaracja wymaga złożenia, ale także identyfikuje odpowiedzialny podmiot i konkretne wymagane formularze.

Biblioteka reguł zgodności dla obowiązków sprawozdawczych w 195 jurysdykcjach

Wbudowana funkcja Orbitax Meet

Baza danych zasad i ocen podatkowych Orbitax

Dysk Orbitax do przechowywania danych

Brak dostępnych recenzji

Dostępne po kontakcie

Brak dostępnych recenzji

10. Centy finansowe

Via: Finansowe centy Financial Cents pomaga firmom księgowym w organizowaniu zadań w ramach jednej platformy i usprawnianiu czasochłonnych procesów poprzez automatyzację. To przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do zarządzania projektami księgowymi jest przepustką do łatwego śledzenia pracy, szybszych reakcji klientów i lepszej ogólnej organizacji obszaru roboczego.

Skorzystaj z pulpitu nawigacyjnego platformy, przypomnień i funkcji śledzenia czasu, aby odzyskać kontrolę nad zadaniami i powiązanymi terminami w jednym widoku i nigdy więcej nie przegapić terminu klienta. 👀

Najlepsze funkcje Financial Cents

Integruje się z QuickBooks Online, aksięga główna oprogramowanie księgowe

Raporty śledzenia czasu pracy

Wbudowane fakturowanie klientów

Automatyzacja przypomnień

Bezpieczeństwo na poziomie banku

Limity Financial Cents

Dodanie większej liczby integracji mogłoby być korzystne

Niektórzy użytkownicy nie są zadowoleni ze wsparcia opartego na AI

Ceny Financial Cents

Plan Teams : 39 USD/miesiąc za użytkownika

: 39 USD/miesiąc za użytkownika Scale Plan: $59/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Financial Cents

G2: 4.8/5 (ponad 70 recenzji)

4.8/5 (ponad 70 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 90 opinii)

Wyprzedzaj czas dzięki najlepszemu oprogramowaniu do śledzenia terminów płatności

Dzięki automatycznym przypomnieniom, powiadomieniom, integracji z kalendarzem i płynnym aktualizacjom, oprogramowanie do śledzenia terminów może zmienić sposób radzenia sobie z zadaniami i wprowadzić bezprecedensowy poziom odpowiedzialności i staranności w biznesie.

Jeśli chcesz bez wysiłku śledzić swoje terminy w ramach kompleksowej platformy wydajności, wypróbuj ClickUp ! Skorzystaj z wszechstronnych funkcji zarządzania projektami, możliwości śledzenia zadań i tysięcy przydatnych szablonów, aby osiągnąć powodzenie jak nigdy dotąd! 🌟