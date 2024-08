Odzyskaj swoje godziny: 10 najlepszych narzędzi do zarządzania skrzynką odbiorczą dla maksymalnej wydajności

E-mail Statystyki mówią że przeciętny profesjonalista ma do czynienia z 200 nieprzeczytanymi e-mailami i napływem 120 nowych wiadomości dziennie, a mimo to udaje mu się odpowiedzieć na zaledwie 25% z nich. 😅

Niezależnie od tego, czy jesteś założycielem biznesu, pracownikiem zdalnym, czy po prostu kimś, kto stara się odzyskać kontrolę nad swoim cyfrowym życiem, nie ma wątpliwości, że umiejętne zarządzanie skrzynką odbiorczą jest niezbędne do umysłowego wykorzystania czasu.

Narzędzie do zarządzania skrzynką odbiorczą pomaga zaoszczędzić czas przy codziennej obsłudze e-maili. Zamiast gorączkowo przeczesywać lawinę e-maili, można bez wysiłku ustalać priorytety, wysyłać, śledzić i organizować wiadomości z chirurgiczną precyzją.

Wynik? Wzrost wydajności, który sprawi, że będziesz się zastanawiać, jak kiedykolwiek przetrwałeś bez tych narzędzi. W tym elektryzującym dążeniu do pokonania dżungli e-maili, przedstawiamy 10 najbardziej praktycznych narzędzi do zarządzania skrzynką odbiorczą!

Co to jest narzędzie do zarządzania skrzynką odbiorczą?

Narzędzie do zarządzania skrzynką odbiorczą zostało zaprojektowane w celu uproszczenia organizacji poczty e-mail i skrzynki odbiorczej. Posiada funkcje organizowania, wysyłania, odpowiadania i śledzenia wiadomości e-mail, co pozwala na bardziej efektywną komunikację z zewnętrznymi i wewnętrznymi interesariuszami, potencjalnymi sprzedawcami i niestandardowymi klientami.

Wiele aplikacji i rozwiązań do zarządzania pocztą e-mail wykorzystuje AI i automatyzację, aby interakcje były płynniejsze, szybsze i bardziej efektywne. Możesz spodziewać się dedykowanych ustawień do obsługi dużych ilości wiadomości i towarzyszących im rozpraszających powiadomień.

Połącz swój e-mail z ClickUp, aby łatwo sortować wiadomości na liście zadań i przypisywać wiadomości do członków zespołu

Warto zauważyć, że narzędzia te odgrywają dużą rolę w obniżaniu poziomu stresu w IT i zespołów wsparcia klienta , marketerzy e-mail i menedżerowie projektów , którzy często są przytłoczeni oczekującymi e-mailami i spotkania w ciągu dnia .

Jakich funkcji szukać w narzędziu do zarządzania skrzynką odbiorczą?

Oto lista kontrolna kluczowych funkcji, których należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania pocztą e-mail:

Priorytetyzacja e-maili: Narzędzia do zarządzania wiadomościami e-mail powinny automatycznie nadawać im priorytety w oparciu o kryteria takie jak nadawca, ważność lub słowa kluczowe na liście łatwy w nawigacji pulpit 2. Automatyzacja i AI: Poszukaj opcji automatyzacji zadań, takich jak filtrowanie spamu, inteligentne planowanie i automatyczne odpowiedzi. Najlepsze narzędzia do zarządzania e-mailami mogą mieć funkcje oparte na AI do pisania, odpowiadania, podsumowywania i sprawdzania języka i tonu wiadomości Integracja: Bezproblemowa integracja z istniejącymi aplikacje zwiększające wydajność , kalendarzami i narzędziami do współpracy ma kluczowe znaczenie dla spójnego cyklu pracy Możliwości wyszukiwania: Solidna funkcja wyszukiwania z zaawansowanymi filtrami upraszcza proces lokalizacji konkretnych e-maili w rozszerzonych archiwach Bezpieczeństwo i prywatność: Priorytetowe narzędzia zsilne środki bezpieczeństwaw tym szyfrowanie, uwierzytelnianie dwuskładnikowe oraz ochronę przed phishingiem i złośliwym oprogramowaniem, zapewniając bezpieczeństwo komunikacji Planowanie i kontrola powiadomień: Zapracowani profesjonaliści zazwyczaj oczekują wydajnego planowania e-maili i spotkań z opcją konfiguracji powiadomień

10 najlepszych narzędzi do zarządzania skrzynką odbiorczą w 2024 roku

Oto lista 10 niezwykle wydajnych narzędzi do zarządzania skrzynką odbiorczą i powiadomieniami oprogramowanie do zarządzania pocztą e-mail na których można polegać, aby zrewolucjonizować sposób obsługi poczty e-mail. Omówiliśmy szereg narzędzi przeznaczonych dla różnych branż, takich jak obsługa klienta, marketing i wsparcie pracowników. 🤩

ClickUp AI pozwala zespołom sprzedażowym być bardziej pewnymi siebie w komunikacji poprzez korektę, skracanie lub redagowanie treści e-maili

Jeśli jesteś zmęczony żonglowaniem wieloma kanałami komunikacji w celu utrzymać projekty na właściwych torach zaufaj wszechstronnemu rozwiązaniu ClickUp Rozwiązanie do zarządzania projektami e-mail aby przekształcić chaos w przejrzystość! Platforma ujednolica rozproszone zadania projektowe i komunikacyjne, umieszczając wszystko na wyciągnięcie ręki w jednym scentralizowanym hubie.

ClickUp to coś więcej niż tylko alternatywa e-mail -to rewolucja w wydajności. Pożegnaj się z kłopotliwym przełączaniem się między zakładkami, aby zarządzać e-mailami! Dzięki Funkcja Skrzynki odbiorczej umożliwia połączenie kont e-mail, takich jak Gmail i Outlook bezpośrednio do ClickUp.

Skonsoliduj wszystkie konwersacje e-mail w Zadaniach, aby uporządkować swój dzień. ClickUp pomaga:

Tworzyć wykonalne zadania bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej - idealne do kampanii e-mail marketingowych, zapytań od klientów lub do ustawienia zautomatyzowanych cykli pracy

Planować zadania i spotkania w oparciu o dostępność zespołu (z wbudowanym kalendarzem)

Niestandardowe powiadomienia o priorytetach i przypomnienia, aby zminimalizować rozpraszanie uwagi

Załączanie e-maili do wątków zadań w celu scentralizowania komunikacji

Zarządzaj swoimi e-mailami i pracuj w jednym miejscu - wysyłaj i odbieraj e-maile w dowolnym miejscu w ClickUp, twórz zadania z e-maili, ustaw automatyzacje, załączaj e-maile do dowolnego zadania i nie tylko

Z Automatyzacja ClickUp zyskujesz możliwość automatyzacji działań związanych z wysyłaniem e-maili, a wszystko to za pomocą kilku kliknięć. Przejmij kontrolę nad zarządzaniem e-mailami, wysyłając e-maile do potencjalnych klientów, aktualizując statusy oraz stosując priorytety i etykiety na autopilocie.

A oto wisienka na torcie! 🍒 ClickUp AI jest tutaj, aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność. Od podsumowania notatki ze spotkań do tworzenia e-maili z podpowiedziami specyficznymi dla danego zastosowania, to Twój wirtualny pomocnik wydajności . Używaj go do generowania wyczyszczonych, zwięzłych i angażujących e-maili ze wstępnie ustrukturyzowanym formatem, aby przemówić do odbiorcy (odbiorców).

Dla tych, którzy obsługują rozległe kampanie marketingowe , użyj Szablon do e-mail marketingu ClickUp upraszcza proces tworzenia i wysyłania e-maili oraz śledzenia leadów, zapewniając wydajność i spójność wizualną przez cały czas.

ClickUp najlepsze funkcje

Zarządzanie zadaniami e-mail i scentralizowana komunikacja

Konfigurowalne akcje automatyzacji dla e-maili

Zwiększona wydajność dzięki szablonom e-mail i zapisanym odpowiedziom

Bezproblemowe połączenie z innymi dostawcami usług e-mail

Asystent pisania AI do zadań takich jak podsumowywanie i tworzenie e-maili

Ograniczone przełączanie kontekstu dzięki reagowaniu na powiadomienia bezpośrednio ze Skrzynki odbiorczej

Bezproblemowy import wiadomości e-mail

Łatwe opcje wyszukiwania i filtrowania

Solidne protokoły bezpieczeństwa i prywatności

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy potrzebują czasu na zapoznanie się z każdą funkcją

Brak wbudowanej funkcji połączeń wideo, ale integruje się z popularnymnarzędziami takimi jak Zoom* Nie zawiera tradycyjnych funkcji analitycznych e-mail marketingu w porównaniu do niektórych innych programów do zarządzania pocztą elektroniczną na tej liście

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Skontaktuj się z firmą w sprawie cen

: Skontaktuj się z firmą w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,000+ recenzji)

: 4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. Hiver

Via: Hiver Hiver to doskonałe narzędzie do zarządzania pocztą elektroniczną, które upraszcza e-mail i współpracę w środowiskach Gmail i G Suite. Jego rozszerzenie Chrome pozwala na przypisywanie e-maili, dodawanie wewnętrznych notatek, ustawienie statusów, korzystanie z czatu na żywo, a nawet wypróbowanie komunikacji głosowej z subskrypcją Aircall. 🎙️

Hiver przekształca Gmaila w solidny hub obszaru roboczego, dostarczając widoczność w czasie rzeczywistym w zakresie obciążenia pracą zespołu i statusy zapytań. Przekształcanie e-maili w wykonalne zadania i przypisywanie ich członkom zespołu za pomocą jednego kliknięcia, a wszystko to z poziomu znanego interfejsu Gmaila.

Ta opcja oprogramowania do zarządzania pocztą e-mail umożliwia ustawienie niezbędnych funkcje zarządzania projektami e-mail takie jak organizacja, ustalanie priorytetów i wydajne funkcje wyszukiwania, dzięki czemu odpowiedzialność za zadania i wydajność zespołu stają się dziecinnie proste.

Hiver najlepsze funkcje

Integruje się z Gmailem i obszarem roboczym Google

Umożliwia przekształcanie e-maili w zadania, które można wykonać i przypisać

Widoczność w czasie rzeczywistym statusów zapytań dla wiadomości przychodzących i wychodzących

Rozszerzenie Chrome zapewnia wsparcie dla czatu na żywo, wiadomości WhatsApp i komunikacji głosowej

Ograniczenia Hiver

Brak opcji przypisania więcej niż jednej osoby do e-maila

Aplikacja mobilna wymaga ulepszeń

Ceny Hiver

Lite : $15/miesiąc za użytkownika

: $15/miesiąc za użytkownika Pro : $39/miesiąc na użytkownika

: $39/miesiąc na użytkownika Elite: $59/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Hiver oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (800+ recenzji)

: 4.6/5 (800+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (100+ recenzji)

3. Zendesk

Via: Zendesk Jako rozwiązanie do obsługi klienta, Zendesk zapewnia, że interakcje e-mail pozostawiają trwałe wrażenie na klientach. Dzięki funkcjom takim jak skanowane odpowiedzi, narzędzia do zarządzania pocztą e-mail umożliwiają zespołowi wsparcia efektywną obsługę typowych problemów związanych z pocztą elektroniczną i zwiększają wydajność.

Jednak tym, co naprawdę wyróżnia Zendesk, są wyjątkowe możliwości dostosowywania zarządzania wiadomościami e-mail. Możesz tworzyć dostosowane do swoich potrzeb raporty i wizualizacje danych, aby uzyskać nieoceniony wgląd w wydajność skrzynki odbiorczej, pomagając usprawnić procesy e-mail dla wiadomości przychodzących i wychodzących. Nie tylko poprawia to wydajność całego zespołu w zarządzaniu e-mailami, ale także zwiększa zadowolenie klientów w czasie. 📩

narzędzia AI* *Zendesk jeszcze bardziej udoskonalają zarządzanie e-mailami, przejmując kluczowe zadania, takie jak selekcja e-maili i sugerowanie odpowiedzi.

Najlepsze funkcje Zendesk

Integracja z CRM dla niestandardowych zapytań i interakcji z klientami

Niestandardowe raportowanie i wizualizacje danych - idealne dla kampanii e-mail marketingowych i zespołów obsługi klienta

Automatyzacja selekcji e-maili i sugestii odpowiedzi na przychodzące wiadomości e-mail

Poprawia jakość obsługi klienta we wszystkich kanałach komunikacji

Limity Zendesk

Panel administratora mógłby zostać ulepszony

Słaba funkcja wyszukiwania

Cennik Zendesk

Dla sprzedaży Teams : $19/miesiąc za użytkownika Wzrost : $55/miesiąc za użytkownika Profesjonalista : $115/miesiąc za użytkownika

Za usługę Teams: $55/miesiąc za użytkownika Wzrost: $89/miesiąc za użytkownika Profesjonalista : $115/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny



*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego i dostępna jest bezpłatna wersja próbna

Oceny i recenzje Zendesk

G2 : 4.3/5 (5,000+ recenzji)

: 4.3/5 (5,000+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (3,000+ recenzji)

4. Help Scout

Via: Pomoc Scout Help Scout został zaprojektowany w celu usprawnienia rozmów z klientami bez wysiłku w ramach współdzielonej skrzynki odbiorczej. Masz jeden adres e-mail i jeden login użytkownika tylko dla siebie, ale użytkownicy współdzielonej skrzynki odbiorczej mogą współpracować nad e-mailami przychodzącymi na jeden adres, taki jak hello@ lub info@.

Dzięki funkcji wykrywania kolizji nie ma zduplikowanych odpowiedzi. Zasadniczo, jeśli inny członek wprowadzi zmiany w konwersacji, podczas gdy użytkownik tworzy odpowiedź, narzędzie wstrzymuje odpowiedź i pozwala użytkownikowi przejrzeć aktualizacje.

Wizualne wskazówki pojawiają się za każdym razem, gdy inne osoby są zaangażowane w tę samą konwersację, czy to w widoku folderu, czy w samej konwersacji.

najlepsze funkcje #### Help Scout

Udostępniana skrzynka odbiorcza, która centralizuje rozmowy z klientami

ponad 75 skrótów klawiaturowych zwiększających wydajność

Wiadomości dostępne w aplikacji

Wykrywanie kolizji w celu uniknięcia nakładania się komunikacji z przychodzących e-maili

Limity Help Scout

Szablony mogłyby być bardziej zróżnicowane

Ograniczone opcje raportowania

Cennik Help Scout

Standard : $20/miesiąc za użytkownika

: $20/miesiąc za użytkownika Plus : $40/miesiąc na użytkownika

: $40/miesiąc na użytkownika Pro: $65/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Help Scout oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (400+ recenzji)

: 4.4/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (200+ recenzji)

5. Gmelius

Via: Gmelius Gmelius płynnie synchronizuje się z Gmailem, Slackiem, Trello i innymi narzędziami do komunikacji, zapewniając współpracę w czasie rzeczywistym w całym obszarze roboczym. Ujednolicenie konwersacji wewnętrznych i zewnętrznych dzięki funkcjom takim jak udostępniane skrzynki odbiorcze, etykiety i tablice projektów.

Oprogramowanie upraszcza proces planowania spotkań dzięki Gmail meeting scheduler. Możesz udostępniać swoje dostępność kalendarza , wysyłać kwestionariusze lub przypomnienia przed spotkaniem i płynnie integrować się z preferowanym narzędziem do wideokonferencji.

Inne funkcje zorientowane na wydajność obejmują sekwencje e-maili, szablony i wewnętrzne notatki. Narzędzie to umożliwia korzystanie z szablonów Gmail lub fragmentów wiadomości e-mail za pomocą jednego kliknięcia bezpośrednio w oknie tworzenia. Możesz nawet zbudować repozytorium gotowych do odpowiedzi e-maili, starannie skategoryzowanych w celu łatwego wyszukiwania.

Gmelius najlepsze funkcje

Synchronizacja harmonogramu w czasie rzeczywistym

Udostępnianie skrzynek odbiorczych z etykietami

Możliwość dodawania wewnętrznych notatek do e-maili

Sekwencje e-mail do zautomatyzowanego i ustrukturyzowanego wysyłania wiadomości e-mail

Wbudowana wyszukiwarka e-maili

Limity Gmelius

Niektórzy użytkownicy potrzebują materiałów szkoleniowych do korzystania z platformy

Nie można przypisać więcej niż jednej osoby do zadań

Ceny Gmelius

Flex : zaczyna się od 15 USD/miesiąc (dla maksymalnie pięciu użytkowników)

: zaczyna się od 15 USD/miesiąc (dla maksymalnie pięciu użytkowników) Growth : $24/miesiąc za użytkownika (rozliczenie roczne)

: $24/miesiąc za użytkownika (rozliczenie roczne) Pro: $36/miesiąc na użytkownika (rozliczenie roczne)

Gmelius oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (700+ recenzji)

: 4.4/5 (700+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (40+ recenzji)

6. Front

Via: Front Front oferuje szereg funkcji zarządzania e-mailami, które pomagają skalować biznes przy jednoczesnym zachowaniu spersonalizowanego kontaktu z klientami. Każda konwersacja jest wzbogacona o historię klienta i odpowiednie dane, ułatwiając dostosowaną i skuteczną komunikację.

Narzędzie oferuje przydatne funkcje zarządzania wiadomościami e-mail, takie jak automatyczne cykle pracy do przypisywania wiadomości, eskalacji i odpowiedzi. Możliwości współpracy umożliwiają zespołowi serwisowemu efektywne zarządzanie zapytaniami, a członkowie zespołu mogą łatwo komentować e-maile, udostępniać wersje robocze i wysyłać sobie nawzajem wiadomości w współdzielonym obszarze roboczym Frontu. Front integruje z różnymi aplikacjami innych firm, w tym Facebookiem, Twitterem i WhatsApp, aby usprawnić działanie poczty e-mail i cykle pracy związane z komunikacją . 📨

Front - najlepsze funkcje

Dostarcza dane historii klienta do rozmów kontekstowych

Automatyzacja przypisywania wiadomości, eskalacji i odpowiedzi

Obsługuje różne kanały komunikacji

ponad 60 integracji

Front Limit

Funkcja kalendarza wymaga poprawy, według niektórych użytkowników

Przydałyby się lepsze możliwości administratora

Cennik Frontu

Starter: $19/miesiąc za licencję

$19/miesiąc za licencję Rozwój : $59/miesiąc za licencję

: $59/miesiąc za licencję Skala : $99/miesiąc za licencję

: $99/miesiąc za licencję Premier: $229/miesiąc za licencję

*Wszystkie ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Front

G2 : 4.7/5 (1,800+ recenzji)

: 4.7/5 (1,800+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (200+ recenzji)

7. Nadludzki

Via: Nadczłowiek W przeciwieństwie do innych platform z naszej listy, Superhuman koncentruje się wyłącznie na dostarczaniu usprawnionego klienta e-mail dla dostawców Gmaila i Google Workspace na platformach Mac i Windows.

Ten zgodny z SOC-2 klient jest całkiem przydatny dla globalnych teamów, umożliwiając tworzenie wydarzeń z kalendarzem w dowolnej strefie czasowej! Dzięki Superhuman AI możesz szybko i precyzyjnie śledzić wiele zadań, niezależnie od tego, czy chodzi o dopracowywanie wiadomości, czy wysyłanie natychmiastowych odpowiedzi.

Platforma oferuje sprytne skróty klawiaturowe do zadań takich jak uruchamianie centrum komendy i wybieranie konwersacji. Pełni również funkcję drzemki i przypomnień, które pomagają utrzymać porządek i kontrolę nad skrzynką odbiorczą. 🦸

Najlepsze funkcje Superhuman

Przejrzysty i wydajny klient poczty e-mail

Automatyczna segregacja e-maili z obsługą AI

Poręczne przypomnienia o działaniach następczych

Przyjazne dla nawigacji skróty klawiaturowe

Nadludzkie limity

Ograniczone opcje formatu odpowiedzi

Aplikacja mobilna mogłaby zostać ulepszona

Ceny Superhuman

Starter : 25 USD/miesiąc za użytkownika

: 25 USD/miesiąc za użytkownika Wzrost : $25/miesiąc za użytkownika (dla minimum pięciu użytkowników)

: $25/miesiąc za użytkownika (dla minimum pięciu użytkowników) Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego i oferują bezpłatną wersję próbną

Oceny i recenzje Superhuman

G2 : 4.8/5 (300+ recenzji)

: 4.8/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (10+ recenzji)

8. Brevo

Via: Brevo Brevo oferuje liczne usługi marketingowe i Narzędzia CRM obejmujące wiele kanałów komunikacji, w tym e-mail, SMS i czat na żywo. Z jego e-mail marketing możliwości, możesz tworzyć atrakcyjne wizualnie kampanie e-mail i bez wysiłku dystrybuować je do dużej grupy odbiorców.

Platforma umożliwia zarządzanie nieograniczoną liczbą kontaktów i oferuje automatyczną segmentację kontaktów w oparciu o zachowanie, odsetki i inne atrybuty. 👥

Brevo pomaga również w wysyłaniu e-maili dotyczących transakcji, takich jak resetowanie hasła, potwierdzenia zamówień i aktualizacje wysyłki. Ogólnie rzecz biorąc, Brevo dostarcza przejrzysty pulpit, który pomaga monitorować i optymalizować kampanie e-mail w celu zwiększenia ich skuteczności.

Najlepsze funkcje Brevo

Zorientowany na e-mail marketerów

Free unlimited kontaktów

Inteligentna segmentacja leadów dla kampanii e-mail marketingowych

Pulpit do monitorowania i optymalizacji kampanii

Wsparcie dla e-maili związanych z transakcjami

Limity Brevo

Niestandardowa obsługa klienta

Rozczarowująca różnorodność szablonów

Ceny Brevo

Free Forever

Starter : zaczyna się od 22 USD/miesiąc

: zaczyna się od 22 USD/miesiąc Business : od 58 USD/miesiąc

: od 58 USD/miesiąc BrevoPlus: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń, a płatne plany oferują bezpłatną wersję próbną

Oceny i recenzje Brevo

G2 : 4.6/5 (900+ recenzji)

: 4.6/5 (900+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (1,700+ recenzji)

9. Misja

Via: Misja Missive to współpracująca skrzynka odbiorcza i aplikacja do czatu zaprojektowana w celu usprawnienia pracy zespołowej wokół komunikacji e-mail . Ułatwia płynną współpracę, umożliwiając przypisywanie konwersacji do określonych członków zespołu lub zespołów, tworzenie cykli pracy, zarządzanie zadaniami i stosowanie etykiet w celu efektywnej organizacji skrzynki odbiorczej. 📬

Missive dostarcza również niezbędne narzędzia do zarządzania pocztą e-mail, takie jak drzemka, wsparcie dla wielu kont i solidne filtry. To, co wyróżnia Missive, to zaawansowany zestaw narzędzi do współpracy, obejmujący czat, skrzynki odbiorcze zespołów, wspólne pisanie, zadania, kalendarze, aktualizacje statusu i wiele innych.

Aby ograniczyć przeciążenie całego zespołu wiadomościami e-mail, platforma oferuje automatyzację za pomocą reguł, umożliwia udostępnianie gotowych odpowiedzi i pozwala łączyć powiązane konwersacje w celu zmniejszenia przeciążenia wiadomościami.

Najlepsze funkcje Missive

Możliwość wewnętrznego komentowania wiadomości e-mail

Wewnętrzne pokoje czatu do komunikacji zespołowej w czasie rzeczywistym

Łatwe udostępnianie gotowych odpowiedzi i szablonów

Łączy powiązane konwersacje w jeden wątek

Missive limits

Ograniczone opcje wyszukiwania w planie Free

Przydałoby się więcej zasobów wdrożeniowych

Ceny Missive

Free Forever

Starter : $14/miesiąc za użytkownika

: $14/miesiąc za użytkownika Wydajność : $18/miesiąc na użytkownika

: $18/miesiąc na użytkownika Business: $26/miesiąc na użytkownika

Missive oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (30+ recenzji)

: 4.8/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (50+ recenzji)

10. SaneBox

Via: SaneBox W przeciwieństwie do wielu narzędzi do zarządzania e-mailami, które celują w Business i Teams zajmujących się dużą ilością e-maili, SaneBox został zaprojektowany z myślą o codziennych użytkownikach. Wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatycznego kategoryzowania e-maili w różnych folderach, co pozwala odzyskać koncentrację i zmniejszyć bałagan w skrzynce odbiorczej.

Narzędzie działa jak pomocny asystent skrzynki odbiorczej, stale dostosowując się do nawyków i preferencji użytkownika. Sanebox łączy się z kontem e-mail i tworzy wyspecjalizowane foldery, takie jak SaneLater dla rozpraszających e-maili, SaneNews dla newsletterów i SaneCC dla wiadomości CC. Fajne, prawda?

Piękno SaneBox polega na jego płynnej integracji z istniejącą usługą e-mail, eliminując potrzebę opanowania nowej aplikacji. 💌

Najlepsze funkcje SaneBox

Automatycznie kategoryzuje wiadomości e-mail w folderach

Pomoc AI

Integracja z istniejącą usługą e-mail

Niestandardowe foldery do personalizacji komunikacji i organizacji e-maili

Limity SaneBox

Brak instrukcji korzystania z wielu funkcji

Nawigacja po pulpicie mogłaby zostać ulepszona

Ceny SaneBox

Snack : $7/miesiąc

: $7/miesiąc Lunch : $12/miesiąc

: $12/miesiąc Kolacja: $36/miesiąc

SaneBox oceny i recenzje

G2 : 4.9/5 (170+ recenzji)

: 4.9/5 (170+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (60+ recenzji)

Osiągnij harmonię poczty e-mail dzięki najlepszemu narzędziu do zarządzania skrzynką odbiorczą

Niezależnie od tego, czy pracujesz w pojedynkę, czy w zespole, narzędzia do zarządzania skrzynką odbiorczą odgrywają ważną rolę w utrzymaniu zdrowego rozsądku i wydajności przez cały dzień. Omówione przez nas opcje pomogą ci pożegnać się z wypaleniem e-mailowym i przywitać się z bardziej zorganizowaną i wydajną skrzynką odbiorczą. 🫡

Niełatwo podjąć decyzję? Wypróbuj ClickUp aby osiągnąć harmonię komunikacji jak nigdy dotąd. Dzięki przemyślanym funkcjom AI i wydajności oraz fajnym integracjom, może to być brakujący element, którego potrzebujesz, aby komunikować się jak profesjonalista!