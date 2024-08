10 najlepszych narzędzi AI dla spotkań i asystentów spotkań w 2024 roku

Spotkania nie są obce większości z nas. Niezależnie od tego, czy je organizujesz, uczestniczysz w nich, czy też masz za zadanie sporządzać notatki, często jest o wiele więcej do zrobienia niż samo spotkanie.

Rozwój narzędzi sztucznej inteligencji (AI) do obsługi spotkań oznacza, że możemy odciążyć się od części pracy administratora i stać się bardziej aktywnymi uczestnikami. 🙋

Potrzebujesz narzędzia AI do robienia notatek, które wyodrębnia kluczowe punkty i tworzy zgrabne podsumowania? A może potrzebujesz narzędzia, które pomoże Ci zaplanować i sporządzić notatki do następnej rozmowy wideo? Niezależnie od sytuacji, istnieje narzędzie AI do spotkań.

Przyjrzyjmy się niektórym z najlepszych narzędzi AI do spotkań, w tym niezbędnym funkcjom, zaletom, wadom, cenom i nie tylko, aby pomóc Ci uzyskać najlepszego asystenta spotkań AI.

Czego należy szukać w narzędziach AI do obsługi spotkań?

Narzędzia AI do obsługi spotkań powinny sprawić, że całe spotkanie lub proces decyzyjny niezależnie od tego, czy chodzi o automatyczne tworzenie podsumowań spotkań, czy transkrypcję spotkań w czasie rzeczywistym. Najlepsi asystenci spotkań AI oszczędzają czas, energię i pieniądze, więc warto znaleźć odpowiedniego dla siebie. 🤩

Porównując narzędzia AI do spotkań, zadaj sobie następujące pytania:

Funkcje: Czy narzędzie zawiera niezbędne funkcje i funkcjonalności?

Czy narzędzie zawiera niezbędne funkcje i funkcjonalności? Kompetencje: Czy narzędzie jest naprawdę dobre do zrobienia jednej rzeczy, czy też oferuje szeroki zakres funkcji?

Czy narzędzie jest naprawdę dobre do zrobienia jednej rzeczy, czy też oferuje szeroki zakres funkcji? Zastosowanie: Czy platforma może być wykorzystywana do różnych celów?rodzajów spotkańczy tylko do spotkań wewnętrznych?

Czy platforma może być wykorzystywana do różnych celów?rodzajów spotkańczy tylko do spotkań wewnętrznych? Integracje : Czy narzędzie asystenta współpracuje zplatformami do wideokonferencji lub platformami spotkań, takimi jak Zoom, Webex lub Google Meet? A co z aplikacjami do przesyłania wiadomości, takimi jak Slack lub Microsoft Teams? Czy istniejeRozszerzenie Chrome dla AI?

Czy narzędzie asystenta współpracuje zplatformami do wideokonferencji lub platformami spotkań, takimi jak Zoom, Webex lub Google Meet? A co z aplikacjami do przesyłania wiadomości, takimi jak Slack lub Microsoft Teams? Czy istniejeRozszerzenie Chrome dla AI? Doświadczenie użytkownika: Czy narzędzie jest łatwe w nauce i obsłudze?

Czy narzędzie jest łatwe w nauce i obsłudze? Cena: Czy AIoprogramowanie do zarządzania spotkaniami mieści się w Twoim budżecie?

Każdy Teams będzie miał nieco inne potrzeby, więc zastanów się nad swoimi unikalnymi celami. Może chcesz zaoszczędzić czas na pisaniu protokołów ze spotkań lub potrzebujesz szybszego sposobu na tworzenie podsumowań spotkań. Rozważ swoje potrzeby i skorzystaj z powyższej listy, aby stworzyć krótką listę odpowiednich opcji.

10 najlepszych narzędzi AI do spotkań w 2024 roku

Przy tak dużym szumie wokół Narzędzia AI znalezienie najlepszego na spotkanie może być zniechęcające. Dlatego wykonaliśmy tę pracę do zrobienia. Oto nasza lista najlepszych narzędzi AI na spotkania, które usprawnią proces od początku do końca.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

Wraz z pojawieniem się ClickUp AI ulubiona przez wszystkich platforma do zarządzania projektami jest teraz jednym z najlepszych dostępnych obecnie asystentów spotkań AI. Ten zasilany przez AI asystent jest dostosowany do wykonywanej pracy, dzięki setkom ręcznie stworzonych narzędzi AI. ⚒️

Skorzystaj z ClickUp AI, aby podsumować swoje spotkania, a następnie zautomatyzować listę elementy działań które można w kilka chwil przekształcić w Zadania. Natychmiast przekształcenie notatek ze spotkań w listy do zrobienia oszczędza czas i utrzymuje wysoki poziom wydajności.

Podsumowywanie notatek ze spotkań w kilka sekund dzięki ClickUp AI

Oczywiście ClickUp to miejsce, w którym możesz zrobić wszystko w jednym miejscu. Poza ClickUp AI, zyskujesz dostęp do rozszerzonej biblioteki szablonów, aby usprawnić swój cykl pracy, w tym ten Szablon agendy od ClickUp . Zarządzaj wszystkimi swoimi listami do zrobienia i elementami do działania dzięki Zadania ClickUp . Twórz i udostępniaj dokumenty członkom zespołu oraz twórz wspólne agendy spotkań dzięki ClickUp Dokumenty .

ClickUp najlepsze funkcje:

Uzyskaj natychmiastowe, wysokiej jakości podsumowanie spotkania, które obejmuje kluczowe momenty i decyzje

Wyciąganie elementów działań ze spotkań, Dokumentów i Zadań w celu stworzenia listy do zrobienia

Tworzenie i udostępnianieagendy spotkań z ClickUp Docs

Korzystaj z wbudowanych szablonów, aby zaoszczędzić czas na tworzeniu nowych agend i notatek ze spotkań

Już wkrótce: Dane powstania zadania i podzadania z metadanymi Inteligentne wypełnianie, aby zaoszczędzić czas

Już wkrótce: Otrzymuj podsumowania spotkań i standupów dotyczących projektów

Limity ClickUp:

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

ClickUp AI jest dostępny tylko w płatnych planach

Cennik ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w celu wyceny

Skontaktuj się w celu wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (8,500+ recenzji)

4.7/5 (8,500+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 3 700 recenzji)

2. Airgram

Via Airgram Airgram to asystent spotkań AI zaprojektowany do obsługi szczegółów, dzięki czemu można bardziej skupić się na samym spotkaniu. Narzędzie nagrywa spotkania, transkrybuje je i podsumowuje, dzięki czemu można łatwo udostępniać spotkania i rozmowy głosowe innym. 🔗

Najlepsze funkcje Airgram:

Użyj AI Airgram, aby przekształcić nagrania audio i wideo w transkrypcje tekstów

Zaproś Airgram do automatycznego nagrywania zaplanowanych spotkań

Organizowanie notatek ze spotkań w jednym miejscu

Udostępnianie fragmentów i połączonych spotkań kontaktom wewnętrznym i zewnętrznym

Limity Airgram:

Niektórzy użytkownicy raportują, że AI ma trudności z rozróżnianiem mówców

Transkrypcje są obecnie dostępne tylko w języku angielskim

Cennik Airgram:

Free Plan

Plus: $18/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Airgram:

G2: 4.6/5 (60+ recenzji)

4.6/5 (60+ recenzji) Capterra: n/a

3. Wydra

Via Wydra Otter to narzędzie oparte na AI, które dba o transkrypcję w czasie rzeczywistym i notatki głosowe ze spotkań. To narzędzie AI do spotkań obejmuje wspólne notatki i transkrypcje, podsumowanie na żywo podczas spotkania oraz możliwość przypisywania elementów działań do uczestników. 💬

Otter najlepsze funkcje:

Dodawanie wyróżnień i komentarzy do transkrypcji spotkań i przekształcanie ich w elementy działań

Zapraszanie Otter na zaplanowane spotkania online i przechwytywanie notatek, nawet jeśli nie możesz na nie przyjść

Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi od AI i swojego zespołu bez opuszczania spotkania dzięki czatowi Otter AI

Automatycznie wysyłaj podsumowanie do uczestników spotkania

Limity Otter:

Nie ma podpowiedzi, aby zakończyć nagrywanie, więc łatwo jest przypadkowo pozostawić Otter nagrywającą rozmowę

Użytkownicy zgłaszają, że nie można później edytować pliku audio w celu usunięcia poufnych informacji przed udostępnianiem

Ceny Otter:

Free plan

Pro : $10/miesiąc na użytkownika

: $10/miesiąc na użytkownika Business: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Otter oceny i recenzje:

G2: 4/5 (100+ recenzji)

4/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 60 recenzji)

4. Fathom

Via Fathom Fathom jest darmową aplikacją typu Narzędzie AI do robienia notatek które można zaprosić do udziału w spotkaniach wideo w celu nagrywania, transkrypcji i podsumowywania spotkań. Narzędzie zapewnia natychmiastowy dostęp do nagrania rozmowy po spotkaniu, transkrypcji i dowolnych wyróżnionych Clipów. 📹

Najlepsze funkcje Fathom:

Automatyczne podsumowywanie spotkań

Synchronizacja notatek ze spotkań z systemem CRM

Kopiowanie podsumowań i notatek na różnych platformach bez problemów z formatem

Obsługa 7 języków, w tym angielskiego, hiszpańskiego i francuskiego

Limity Fathom:

Niektórzy użytkownicy raportują, że AI w tymaplikacja do robienia notatek ma trudności z rozróżnianiem głosów podczas dużych spotkań

Nie ma wersji "trybu jasnego", co może być wyzwaniem dla niektórych użytkowników z astygmatyzmem

Ceny Fathom:

Free

Fathom oceny i recenzje:

G2: 5/5 (1,000+ recenzji)

5/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (8 recenzji)

5. Fireflies.ai

Via Fireflies Fireflies.ai to asystent spotkań AI, który automatyzuje notatki ze spotkań. Używaj go do transkrypcji spotkań, podsumowywania ich i budowania biblioteki poprzednich spotkań, które możesz przeszukiwać i ponownie odwiedzać. 📚

Najlepsze funkcje Fireflies.ai:

Transkrypcja rozmów z aplikacji do połączeń wideo, plików audio i dialerów

Korzystaj z wyszukiwania opartego na AI, aby filtrować wcześniejsze rozmowy

Analizuj czas rozmów, zrozum nastroje i śledź niestandardowe tematy, takie jak wzmianki o konkurentach

Udostępnianie innym notatek ze spotkań poprzezaplikacje do współpracy jak Slack

Ograniczenia Fireflies.ai:

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że ilość sugestii dotyczących elementów działań jest przytłaczająca dla długości lub głębokości ich spotkań

Fireflies.ai działa tylko na wewnętrznych spotkaniach, więc nie można go używać jako asystenta do robienia notatek w zewnętrznych rozmowach

Ceny Fireflies.ai:

Free plan

Pro: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Business: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Fireflies.ai oceny i recenzje:

G2: 4.5/5 (80+ recenzji)

4.5/5 (80+ recenzji) Capterra: 4/5 (5 recenzji)

6. Montaż

Via Montaż Sembly to narzędzie AI do spotkań, które robi notatki ze spotkań, podsumowuje spotkania i daje przydatne spostrzeżenia dzięki wbudowanej funkcji czatu. Rób notatki ze spotkań i synchronizuj je z zarządzanie zadaniami narzędzia, dzięki którym możesz pracować bardziej efektywnie. ✍️

Najlepsze funkcje Sembly:

Znajdowanie poprzednich spotkań za pomocą funkcji wyszukiwania

Dodawanie notatek i zakładek ze znacznikami czasu w celu podkreślenia kluczowych punktów i wniosków

Korzystaj z wbudowanego czatu Semblian, aby uzyskać odpowiedzi i wygenerować e-mail uzupełniający na podstawie rozmowy lub spotkania

Wysyłaj Sembly na spotkania, w których nie możesz uczestniczyć i przeglądaj notatki z rozmów, kiedy możesz

Limity Sembly:

Niektórzy użytkownicy doświadczyli trudności w dodawaniu Sembly do rozmów w ostatniej chwili

Sembly jest obecnie dostępny tylko w języku angielskim

Ceny Sembly:

Free plan

Professional: $10/miesiąc dla jednego użytkownika

$10/miesiąc dla jednego użytkownika Teams: $20/miesiąc dla maksymalnie 40 użytkowników

$20/miesiąc dla maksymalnie 40 użytkowników Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Sembly:

G2: 4.3/5 (10+ recenzji)

4.3/5 (10+ recenzji) Capterra: n/a

7. Avoma

Via Avoma Avoma to kompleksowy asystent spotkań AI i narzędzie do analizy przychodów, które usprawnia cały proces spotkania. Narzędzie oferuje szablony agendy, wspólne sporządzanie notatek, automatyczne nagrywanie, transkrypcję na żywo i notatki generowane przez AI. 🙌

Najlepsze funkcje Avoma:

Korzystanie z wbudowanych szablonów agendy i wysyłanie ich do uczestników w celu uzyskania ich opinii

Przeszukiwanie transkrypcji i nagrań oraz powrót do zakładek

Generowanie notatek ze spotkań opartych na AI

Dodawanie notatek, komentarzy i wzmianek w notatkach z rozmów lub spotkań

Limity Avoma:

Niektórzy użytkownicy uważają, że słuchanie transkrypcji przy wyższych prędkościach oznacza wycinanie słów

Dołączenie Avomy do spotkania w ostatniej chwili może zająć kilka minut

Ceny Avoma:

Free plan

Starter: $19/miesiąc na użytkownika

$19/miesiąc na użytkownika **Plus:$49/miesiąc na użytkownika

Business: 79$/miesiąc za użytkownika

79$/miesiąc za użytkownika Enterprise: 149 USD/miesiąc na użytkownika

Avoma oceny i recenzje:

G2: 4.6/5 (900+ recenzji)

4.6/5 (900+ recenzji) Capterra: 5/5 (5 recenzji)

Aby uzyskać więcej narzędzi do analizy przychodów opartych na AI, sprawdź te Gong alternatywy !

8. Supernormal

Via Supernormal Supernormal to narzędzie AI do spotkań, które automatycznie sporządza notatki, dopracowuje je i formatuje tak, aby były gotowe do użycia. Przechowuj notatki ze spotkań w jednym miejscu, synchronizuj je z narzędziami innych firm i natychmiast udostępniaj uczestnikom spotkań. 🖋️

Najlepsze funkcje Supernormal:

Automatyczne przechwytywanie ważnych szczegółów za pomocą notatek AI

Niestandardowe szablony dopasowane do stylu pisania i notatek

Tworzenie przeszukiwalnej biblioteki poprzednich połączeń, rozmów i spotkań

Tworzenie listy elementów do wykonania, które można odznaczyć

Nadprzyrodzone limity:

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że oprogramowanie AI nie rozróżnia wyraźnie różnych głosów

Ceny oparte są na liczbie minut nagrywanych miesięcznie, a nie na ustawionej miesięcznej opłacie za użytkownika

Nadprzyrodzone ceny:

Free plan

Pro: Począwszy od 24 USD/miesiąc za 1000 minut miesięcznie

Oceny i recenzje Supernormal:

G2: 4.4/5 (10+ recenzji)

4.4/5 (10+ recenzji) Capterra: n/a

9. Rewatch

Via Obejrzyj ponownie Funkcja AI Rewatch umożliwia automatyczne nagrywanie, udostępnianie i współpracę z zespołem podczas spotkań wideo. Uzyskaj szczegółowe informacje dzięki nagraniom ze spotkań, ponownie obejrzyj ważne momenty ze znacznikami czasu i uzyskaj dostęp do nagrań w centralnym hubie wideo. 🌻

Najlepsze funkcje Rewatch:

Automatycznie nagrywaj i transkrybuj wirtualne spotkania

Przechowywanie wszystkich połączeń wideo i nagrań ekranu w jednym miejscu

Współpraca z zespołem poprzez udostępnianie pomysłów, omawianie opinii i zadawanie pytań

Wsparcie w ponad 30 językach

Limity Rewatch:

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby łatwiej było znaleźć lub odfiltrować rozmowy na podstawie mówcy

Chociaż możesz pobierać wideo w aplikacji mobilnej, nie jest to dostępne w wersji internetowej

Ceny Rewatch:

Free plan

Teams: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Niestandardowy: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Rewatch:

G2: 4.6/5 (80+ recenzji)

4.6/5 (80+ recenzji) Capterra: 5/5 (1 recenzja)

10. jamie

Via jamie jamie to nowe narzędzie AI do spotkań, które koncentruje się na tworzeniu podsumowań spotkań. Gdy zaprosisz tego asystenta spotkań AI do rozmowy, odsłucha on nagranie audio i podsumuje wszystko, co zostało omówione.

jamie najlepsze funkcje:

Błyskawiczne podsumowanie spotkania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Możliwość użycia z dowolnym oprogramowaniem do spotkań

Możliwość wyboru prostego lub szczegółowego podsumowania

jamie limit:

jamie tworzy tylko podsumowania spotkań, więc będziesz potrzebować innego narzędzia do nagrań, Clipów lub pełnych transkrypcji

Ponieważ jest to nowe narzędzie, jamie wdraża obecnie nowych użytkowników z listy oczekujących

ceny jamie:

Od €24/miesiąc (około $26/miesiąc)

oceny i recenzje jamie:

G2: nd

nd Capterra: n/a

Oszczędzaj czas dzięki narzędziom AI na spotkaniach

Dzięki technologii AI, wiele narzędzi pozwala być bardziej obecnym podczas spotkań, rozmów sprzedażowych i prezentacji na żywo. Dzięki różnym opcjom oprogramowania na tej liście znajdziesz najlepszego asystenta spotkań AI dla swoich potrzeb i zaczniesz usprawniać swój proces.

Jeśli jesteś gotowy na usprawnienie całego cyklu pracy, nie szukaj dalej niż ClickUp. Nasza kompleksowa platforma wydajności pomaga uprościć procesy, płynnie współpracować z innymi i integrować się z tysiącami innych narzędzi, z których już korzystasz. 🏆

Dodatkowo, ClickUp AI jest Twoim osobistym asystentem opartym na sztucznej inteligencji, który może pisać podsumowania spotkań i tworzyć elementy działań, które możesz zamienić w listy do zrobienia w ciągu kilku chwil.

Ale nie musisz wierzyć nam na słowo. Wypróbuj ClickUp za darmo aby odkryć lepszy sposób zarządzania spotkaniami i życiem zawodowym!