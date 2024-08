10 najlepszych programów do połączeń konferencyjnych w 2024 roku (recenzje i ceny)

Kto mógłby zapomnieć wczesne dni pandemii, kiedy próbowaliśmy dowiedzieć się, jak korzystać z aplikacji do wideokonferencji? Od tego czasu świat przeszedł długą drogę, ale osoby prywatne, firmy i organizatorzy wydarzeń nadal polegają na wideokonferencjach i audiokonferencjach, aby pozostać w kontakcie. 🤝

Ale może Twoje obecne narzędzie do połączeń wideokonferencyjnych po prostu już tego nie robi. A może po prostu nie masz już dostępu do sieci i potrzebujesz bardziej bezpiecznego rozwiązania. Na szczęście na rynku dostępnych jest wiele opcji do wyboru. Wszystko sprowadza się do wybrania najlepszego narzędzia do konferencji internetowych dla swoich potrzeb.

Czego więc należy szukać w narzędziach do połączeń konferencyjnych? Zapoznaj się z tym przewodnikiem, aby uzyskać szybką listę kontrolną niezbędnych funkcji, a także nasze 10 ulubionych usług połączeń konferencyjnych w 2024 roku.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do połączeń konferencyjnych?

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz przyjaznego dla urządzeń mobilnych rozwiązania do połączeń konferencyjnych z wyraźną jakością dźwięku, czy też potrzebujesz solidnego rozwiązania do konferencji online, istnieje wiele narzędzi do współpracy. Niezależnie od konkretnego przypadku użycia, zalecamy wybranie oprogramowania posiadającego co najmniej następujące funkcje konferencji audio:

Jakość wideo i audio : Wysoka jakość dźwięku i obrazu nie podlega negocjacjom. W końcu, jeśli kogoś nie widać lub nie słychać, jaki jest sens wirtualnego spotkania? Poszukaj oprogramowania, które zapewnia wideo HD i wyraźne konferencje audio, zapewniając, że spotkania są jak najbardziej zbliżone do interakcji twarzą w twarz

Wysoka jakość dźwięku i obrazu nie podlega negocjacjom. W końcu, jeśli kogoś nie widać lub nie słychać, jaki jest sens wirtualnego spotkania? Poszukaj oprogramowania, które zapewnia wideo HD i wyraźne konferencje audio, zapewniając, że spotkania są jak najbardziej zbliżone do interakcji twarzą w twarz Łatwość obsługi: Najlepsze oprogramowanie do połączeń konferencyjnych powinno być bardzo intuicyjne i łatwe w nawigacji. Twoje rozwiązanie powinno mieć prosty proces konfiguracji i prosty interfejs użytkownika. Wszyscy członkowie zespołu powinni być w stanie z niego korzystać, niezależnie od tego, jak bardzo są obeznani z technologią

Najlepsze oprogramowanie do połączeń konferencyjnych powinno być bardzo intuicyjne i łatwe w nawigacji. Twoje rozwiązanie powinno mieć prosty proces konfiguracji i prosty interfejs użytkownika. Wszyscy członkowie zespołu powinni być w stanie z niego korzystać, niezależnie od tego, jak bardzo są obeznani z technologią Kompatybilność z urządzeniami: Kompatybilność jest niezbędna w przypadku usług połączeń konferencyjnych. Ponieważ twój zespół prawdopodobnie loguje się za pomocą komputera stacjonarnego lub aplikacji mobilnej, rozwiązanie powinno pasować do różnych systemów operacyjnych. Poszukaj oprogramowania, które zawiera wersję na komputery stacjonarne, a także aplikację na Androida i iOS

Kompatybilność jest niezbędna w przypadku usług połączeń konferencyjnych. Ponieważ twój zespół prawdopodobnie loguje się za pomocą komputera stacjonarnego lub aplikacji mobilnej, rozwiązanie powinno pasować do różnych systemów operacyjnych. Poszukaj oprogramowania, które zawiera wersję na komputery stacjonarne, a także aplikację na Androida i iOS Funkcje współpracy: Celem połączenia konferencyjnego jest spotkanie z innymi osobami. Wybierz narzędzia do komunikacji zespołowej takie jak udostępnianie ekranu, sesje burzy mózgów na tablicy, przesyłanie wiadomości w czasie rzeczywistym i udostępnianie plików. Jeśli chcesz organizować konferencje i wydarzenia za pomocą tego oprogramowania, poszukaj funkcji takich jak podpokoje i ankiety, aby zwiększyć zaangażowanie

Celem połączenia konferencyjnego jest spotkanie z innymi osobami. Wybierz narzędzia do komunikacji zespołowej takie jak udostępnianie ekranu, sesje burzy mózgów na tablicy, przesyłanie wiadomości w czasie rzeczywistym i udostępnianie plików. Jeśli chcesz organizować konferencje i wydarzenia za pomocą tego oprogramowania, poszukaj funkcji takich jak podpokoje i ankiety, aby zwiększyć zaangażowanie Integracje : Najlepsze rozwiązania konferencyjne mają integracje z narzędziami, z których już korzystasz, takimi jak ClickUp (ahem), Slack, Kalendarz Google i Salesforce

Najlepsze rozwiązania konferencyjne mają integracje z narzędziami, z których już korzystasz, takimi jak ClickUp (ahem), Slack, Kalendarz Google i Salesforce Bezpieczeństwo: Pamiętasz czasy "Zoom bombing"? Nie tęsknimy za tym trendem, ale pokazał on wartość bezpieczeństwa. Jeśli pracujesz z poufnymi informacjami, wybierz oprogramowanie do połączeń konferencyjnych z szyfrowaniem end-to-end i bezpiecznymi liniami konferencyjnymi

10 najlepszych rozwiązań do obsługi połączeń konferencyjnych w 2024 roku

Twoi rozmówcy oczekują krystalicznie czystej jakości dźwięku i obrazu. Wybierz spośród tych 10 sprawdzonych narzędzi do połączeń konferencyjnych, aby znaleźć najlepszą opcję dla swojej firmy.

1. Zoom

Najlepsze do wideokonferencji w miejscu pracy

przez

Zoom

Zoom

zoom był dzieckiem pandemii komunikacji, więc nie ma wątpliwości, że zasługuje na nasze miejsce numer jeden. To, co zaczęło się jako narzędzie do czatu wideo, ewoluowało w znacznie więcej, z funkcjami tablic, czatów zespołowych, nagrywania rozmów wideo, a nawet systemu telefonicznego VoIP. ☎️

Zoom najlepsze funkcje

Wypróbuj narzędzie Zoom AI Companion do generować analizy spotkań podsumowania i nie tylko

Organizowanie pojedynczych sesji lub webinarów za pomocą Zoom Events

Zbuduj własne centrum kontaktowe, wraz z wirtualnymi agentami AI

Twórz oparte na chmurze przestrzenie robocze Zoom do pracy hybrydowej

Zoom ograniczenia

Niektórzy twierdzą, że Zoom jest nieco drogi

Inni klienci Zoom twierdzą, że chcą więcej integracji i lepszej dokumentacji

Zoom cena

Podstawowy: Darmowy

Darmowy Pro: $149.90/rok za użytkownika

$149.90/rok za użytkownika Business: 219,90 USD/rok za użytkownika

219,90 USD/rok za użytkownika Business Plus: 269,90 USD/rok za użytkownika

269,90 USD/rok za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Zoom oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 53 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 53 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 13 000 opinii)

2. GoTo Meeting

Najlepszy dla zespołów korporacyjnych o zróżnicowanych potrzebach komunikacyjnych

przez

Spotkanie GoTo

GoTo Meeting jest częścią większego pakietu produktów GoTo, który obejmuje rozwiązania do rozmów telefonicznych, wydarzeń online, szkoleń cyfrowych, a nawet zdalnego dostępu do IT. GoTo Meeting to narzędzie do połączeń konferencyjnych z funkcjami bezpieczeństwa na poziomie korporacyjnym, dzięki czemu jest odpowiednie dla większych firm.

GoTo Meeting najlepsze funkcje

Utwórz jedno konto administratora GoTo, aby zarządzać wszystkimi właściwościami GoTo

GoTo Meeting ma wbudowane tłumienie szumów tła i dźwięk dla VoIP

Udostępniaj ekran, prowadź czat w trakcie sesji i twórz oddzielne pokoje spotkań

GoTo Meeting ma funkcje bezpieczeństwa, takie jak pojedyncze logowanie, szyfrowanie i blokady spotkań

GoTo Meeting ograniczenia

Kilku użytkowników chciałoby bardziej efektywnej integracji z Office 365

Niektórzy klienci twierdzą, że GoTo Connect ma wszystkie funkcje GoTo Meeting, więc to rozwiązanie może być nieco zbędne

GoTo Meeting cena

Professional: $12/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$12/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Biznes: 16 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

16 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie cen

GoTo Meeting oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (ponad 13 000 recenzji)

4,2/5 (ponad 13 000 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 11 500 recenzji)

3. Google Meet

Najlepsze dla zespołów zintegrowanych z Google Suite

przez

Google

Czy wszystkie Twoje rzeczy znajdują się w chmurze Google? Jeśli tak, to Google Meet jest oczywistym wyborem. To oprogramowanie konferencyjne integruje się ze wszystkimi właściwościami Google - a także z wieloma aplikacjami innych firm - aby prowadzić lepsze spotkania przy mniejszym zamieszaniu.

Najlepsze funkcje Google Meet

Planowanie połączeń wideo i telefonicznych w czasie rzeczywistym lub nagrywanie wiadomości wideo

Google Meet jest dostępne na dowolnym urządzeniu i działa bez oprogramowania zainstalowanego na urządzeniach stacjonarnych

Wszystkie rozmowy wideo mają jakość wideo do 4K oraz opcję dodawania stylizowanych teł i oświetlenia studyjnego

Współpraca w Dokumentach Google, Prezentacjach, Arkuszach i innych aplikacjach w Meet

ograniczenia Google Meet

Google Meet ogranicza liczbę uczestników rozmowy

Korzystanie z Meet może nie mieć sensu, jeśli nie używasz innych rozwiązań Google

Google Meet cena

Business Starter: $6/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$6/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Business Standard: 12 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

12 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Business Plus: 18 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

18 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Google Meet

G2: 4,6/5 (ponad 1700 recenzji)

4,6/5 (ponad 1700 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 11 600 recenzji)

4. Microsoft Teams

Najlepsze dla Teams zintegrowanego z oprogramowaniem Microsoft

przez

Microsoft

Microsoft Teams to bardzo popularne rozwiązanie do czatu i wideokonferencji, szczególnie dla przedsiębiorstw dbających o bezpieczeństwo. Zawiera ono szereg wbudowanych funkcji, w tym komunikatory internetowe, udostępnianie ekranu, cyfrowe hot deskingi i wirtualne wydarzenia.

Najlepsze funkcje aplikacji Teams

Microsoft zapewniawirtualne spotkanie urządzenia, takie jak zestawy głośnomówiące, dla fizycznych sal konferencyjnych

Teams obsługujewirtualne konferencje i webinaria dla maksymalnie 1000 osób oraz transmisje dla 10 000 osób

Edytowanie arkuszy programu Excel, dokumentów programu Word i innych właściwości Microsoft w czasie rzeczywistym na czacie wideo w usłudze Teams

Korzystaj z aplikacji do planowania online Teams, aby szybko planować kolejne spotkania

Ograniczenia aplikacji Teams

Aplikacja Teams jest tak bezpieczna, że współpraca z zewnętrznymi interesariuszami może być trudna

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że harmonogram spotkań uzupełniających nie zawsze działa

Teams cena

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

4 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

6 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Microsoft 365 Business Standard: 10,62 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje zespołów

G2: 4,3/5 (ponad 14 500 recenzji)

4,3/5 (ponad 14 500 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 9 300 recenzji)

5. FreeConferenceCall.com

Najlepsze niedrogie rozwiązanie do połączeń konferencyjnych

przez

FreeConferenceCall.com

Szukasz darmowego narzędzia do połączeń konferencyjnych? Free jest w nazwie, więc nic dziwnego, że FreeConferenceCall.com jest popularnym rozwiązaniem w tej przestrzeni. W rzeczywistości działa w modelu "płać ile możesz", więc masz możliwość płacenia, jeśli chcesz wspierać platformę. FreeConferenceCall.com obejmuje podstawowe funkcje, takie jak konferencje audio, nagrania, udostępnianie ekranu i wideokonferencje. Być może nie ma tu wielu dzwonków i gwizdków, ale to podstawowe rozwiązanie jest prawdopodobnie wystarczająco dobre dla małych firm.

FreeConferenceCall.com najlepsze funkcje

Obsługa do 1000 uczestników podczas jednego spotkania

Używanie narzędzi do rysowania do współpracy z zespołem w czasie rzeczywistym

Nagrywanie prezentacji i udostępnianie ich jako transmisji na żywo

Czat z całą grupą lub z członkami grupy jeden na jednego

FreeConferenceCall.com ograniczenia

Interfejs jest nieco przestarzały

Ponieważ jest to "płać ile możesz", nie jest to tak naprawdę darmowa usługa połączeń konferencyjnych

Kilku użytkowników twierdzi, że platforma czasami przerywa połączenia

FreeConferenceCall.com ceny

Pay What You Can

Sugerowana kwota: $4/miesiąc

$4/miesiąc Średnia kwota: $8.21/miesiąc

$8.21/miesiąc Stawka rynkowa: 15 USD/miesiąc

FreeConferenceCall.com oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (370+ opinii)

6. Dialpad

Najlepszy do transkrypcji opartej na sztucznej inteligencji i zdalnej współpracy

przez

Dialpad

Dialpad został przemianowany na usługę połączeń konferencyjnych opartą na sztucznej inteligencji, co zdecydowanie wyróżnia go na tle konkurencji. Korzystaj z transkrypcji AI na żywo, wideokonferencji jednym kliknięciem i

współpraca w czasie rzeczywistym

bez opuszczania Dialpada. 🧑‍💻

Dialpad najlepsze funkcje

Personalizacja tła Dialpad, muzyki oczekiwania i adresów URL spotkań

Integruje się z Microsoft 365, Kalendarzem Google, Salesforce i nie tylko

Dialpad posiada dodatki do zarządzania agendami i zasobami

Przestań przekraczać czas, dodając limit czasu do wszystkich spotkań

Dialpad limity

Niektóre połączenia mogą być przerywane

Niektórzy klienci twierdzą, że połączenia Dialpad nie dochodzą do skutku lub są okresowo przerywane

Dialpad ceny

Standard: $15/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

$15/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Pro: $25/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

$25/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Dialpad oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 2,000 recenzji)

4.4/5 (ponad 2,000 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 500 recenzji)

7. RingCentral

przez

RingCentral

RingCentral jest najbardziej znany jako rozwiązanie contact center, ale jest również popularny do wideokonferencji i połączeń telefonicznych.

Hostowanie wydarzeń cyfrowych

i webinaria, generuj informacje o przychodach z rozmów sprzedażowych i bezpiecznie faksuj dokumenty w chmurze.

RingCentral najlepsze funkcje

RingSense for Sales analizuje rozmowy sprzedażowe i sugeruje możliwości poprawy

Narzędzie AI RingCentral automatycznie generuje transkrypcje, podsumowania i nie tylko

Korzystaj z RingCentral Enhanced Business SMS, aby pozostać w kontakcie zarówno z pracownikami, jak i klientami

Po co kupować faks? RingCentral umożliwia faksowanie dokumentów w chmurze

RingCentral ograniczenia

Jego integracje nie zawsze są stabilne

Niektórzy użytkownicy uważają, że jakość RingCentral pozostaje w tyle za dostawcami takimi jak Zoom i Microsoft Teams

RingCentral ceny

Core: 20 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

20 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Advanced: $25/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

$25/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Ultra: 35 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

RingCentral oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (350 recenzji)

4.1/5 (350 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 1100 recenzji)

8. Nextiva

Najlepsze rozwiązanie do kompleksowej komunikacji biznesowej z integracją CRM

przez

Nextiva

Oprogramowanie do połączeń konferencyjnych Nextiva obsługuje zarówno rozmowy wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Zawiera narzędzia do komunikacji głosowej, wideo i wiadomości, a także analitykę, ankiety klientów i automatyzację przepływu pracy.

Najlepsze funkcje Nextiva

Czy Twoje fizyczne biuro potrzebuje systemu telefonicznego? Zainstaluj go szybko dzięki Nextiva

Nextiva to centrum komunikacyjne do zarządzania reputacją, mediami społecznościowymi i centrum obsługi klienta

Przełącz komunikację na autopilota dzięki sekwencjom przepływu pracy typu "przeciągnij i upuść"

Korzystaj z Call Pop, aby uzyskać szybki wgląd w historię kontaktów z klientem

ograniczenia Nextiva

Kilku użytkowników wspomina o problemach z rozwiązywaniem problemów i obsługą klienta

Inni twierdzą, że wersja aplikacji często się zawiesza

Nextiva cena

Essential: 20,74 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

20,74 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Professional: $24.09/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$24.09/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: $30.79/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Nextiva

G2: 4.5/5 (ponad 2,800 recenzji)

4.5/5 (ponad 2,800 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 510 recenzji)

9. ClickMeeting

Najlepszy dla planistów wydarzeń online i spotkań generujących przychody

przez

ClickMeeting

ClickMeeting to inny rodzaj usługi konferencyjnej, która koncentruje się na spotkaniach generujących przychody. Jeśli jesteś planistą wydarzeń, ta platforma jest obowiązkowa do wypróbowania. Stwórz

demo marketingowe

, sesje szkoleniowe online lub gigantyczne wirtualne wydarzenia, które nie rozbiją banku.

Najlepsze cechy ClickMeeting

Korzystaj z funkcji zautomatyzowanych webinarów, aby odciążyć się od prezentacji na żywo

Udostępnianie webinarów i materiałów wideo na żądanie jako narzędzi do generowania leadów

Łatwe przetwarzanie płatności za zarabiające webinary

Skonfiguruj spersonalizowaną poczekalnię i program spotkania

ClickMeeting ograniczenia

ClickMeeting nie jest tak konfigurowalny jak inne oprogramowanie do połączeń konferencyjnych

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że jakość wideo nie zawsze jest najlepsza

ClickMeeting cena

Darmowy okres próbny

Live: $26/miesiąc za użytkownika dla 10 użytkowników, rozliczane rocznie

$26/miesiąc za użytkownika dla 10 użytkowników, rozliczane rocznie Automated: $42/miesiąc za użytkownika dla 10 użytkowników, rozliczane rocznie

$42/miesiąc za użytkownika dla 10 użytkowników, rozliczane rocznie Plan niestandardowy: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Oceny i recenzje ClickMeeting

G2: 4.1/5 (ponad 220 recenzji)

4.1/5 (ponad 220 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 130 opinii)

10. Vast Conference

Najlepsze dla profesjonalnie zarządzanych czatów wideo i transmisji na żywo

przez

Konferencja Vast

Vast Conference to oparte na chmurze rozwiązanie do profesjonalnych połączeń, transmisji na żywo i czatów wideo. Jeśli chcesz zapewnić swoim odbiorcom wrażenia na najwyższym poziomie, zatrudnij profesjonalnych operatorów Vast Conference. Zajmą się oni wszystkimi skomplikowanymi kwestiami technicznymi i powitają wszystkich uczestników, dzięki czemu będziesz mógł skupić się na samej rozmowie.

Najlepsze cechy Vast Conference

Transmisja na żywo lub wcześniej nagranego wideo do setek osób

Uzyskaj lokalny dostęp i połącz się z ponad 70 krajami

Łączenie się ze spotkaniami wideo w przeglądarce internetowej - bez konieczności pobierania specjalnego oprogramowania

Vast Conference integruje się z kalendarzami Outlook, Google i Microsoft 365

ograniczenia Vast Conference

Aplikacja nie ma zbyt wielu recenzji

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że strefy czasowe są nieco mylące

Vast Conference cena

Pay As You Go: 2 centy za minutę, za użytkownika

2 centy za minutę, za użytkownika Essentials: $13.19/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$13.19/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Standard: 17,59 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

17,59 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Profesjonalny: 35,19 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

Ogromne oceny i recenzje konferencji

G2: NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY Capterra: 4.5/5 (5+ recenzji)

Inne narzędzia do komunikacji w zespole

10 usług połączeń konferencyjnych na tej liście zapewni twojemu zespołowi łączność bez względu na to, gdzie się znajdują. Mimo to, oprogramowanie to nie poradzi sobie z każdym aspektem współpracy zespołowej. Kiedy trzeba zarządzać dokumentami, czatami zespołowymi,

projekty wydarzeń

i dane, skorzystaj z ClickUp. 🌟

Udostępniaj nagrania ekranu, aby precyzyjnie przekazać wiadomość bez konieczności wysyłania wiadomości e-mail lub osobistego spotkania z Clip by ClickUp

ClickUp może być ulubioną aplikacją wszechświata

aplikacja do zarządzania projektami

ale jest to również solidny dodatek do każdego oprogramowania do połączeń konferencyjnych. Integrujemy się z imponującą liczbą rozwiązań, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że możesz zintegrować ClickUp ze swoim rozwiązaniem do konferencji wideo lub audio.

Większość rozwiązań do wideokonferencji umożliwia tworzenie nagrań i transkrypcji, ale aby znaleźć to, czego szukasz, musisz przebrnąć przez setki godzin nagrań i kopii. Właśnie dlatego zespoły polegają na

ClickUp, aby usprawnić swoje spotkania

. Rób notatki w czasie rzeczywistym w udostępnionej agendzie, dodawaj bogate formatowanie do dokumentów i oznaczaj członków zespołu.

Nawiasem mówiąc, nie musisz tworzyć Dokumentów od zera. Możesz wybierać spośród setek

Szablony ClickUp

aby przyspieszyć działanie w mgnieniu oka. Polecamy szablony

Szablon do zarządzania konferencjami ClickUp

dla zapracowanych planistów wydarzeń, ale

Szablon protokołu spotkania ClickUp

jest również klasycznym wyborem do sporządzania notatek.

ClickUp obsługuje wiele metod komunikacji, więc nie musisz planować spotkania dla każdej drobnostki. Uwolnij swój kalendarz dzięki

ClickUp Clips

, nasze narzędzie do nagrywania ekranu. Nikt nie ma czasu na czytanie gigantycznych wiadomości e-mail, więc wyjaśnij wszystko w szybkim filmie, udostępniając swój ekran.

Aby uzyskać więcej z Clips użyj

ClickUp Brain

aby automatycznie transkrybować każdy nagrany klip. Oprócz transkrypcji, użyj funkcji ASK AI, aby zadać dowolne pytanie. Następnie Brain przejrzy transkrypcję każdego utworzonego klipu, aby szybko znaleźć odpowiedzi ukryte w filmach.

Sprawiamy również, że pozostawanie w kontakcie z zespołem w czasie rzeczywistym jest dziecinnie proste ClickUp Chat . Zachowaj całą komunikację zespołu w jednym narzędziu i zobacz wszystkie komunikaty dotyczące zadania, projektu lub punktu danych w jednym widoku. Nie ma też potrzeby przełączania się między rozwiązaniami, gdy jesteś gotowy do pracy. Wystarczy oznaczyć członka zespołu, a ClickUp przypisze mu zadanie.

Najlepsze cechy ClickUp

Minimalizacja niepotrzebnych spotkań dzięki rejestratorowi ekranu ClickUp Clip

ClickUp Chat obsługuje angażujące wiadomości z bogatym formatowaniem i osadzanymi linkami

Organizuj lepsze spotkania, dokumentując wszystko, w tym kolejne kroki, w ClickUp

Potrzebujesz formatowania dokumentów? Jest na to szablon ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Niektóre zaawansowane funkcje, takie jak asystent pisania AI, są dostępne tylko w płatnych planach ClickUp

Platforma ma wiele funkcji, więc zapoznanie się ze wszystkim, co ClickUp ma do zaoferowania, może zająć chwilę

ClickUp ceny

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 200 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 900 recenzji)

ClickUp: Prawdziwie ujednolicona komunikacja na miarę XXI wieku

Dedykowany numer do połączeń konferencyjnych i oprogramowanie to konieczność dla nowoczesnych firm i zdalnych zespołów. Niezależnie od tego, czy jesteś planistą wydarzeń w małej firmie, czy potrzebujesz bezpiecznej opcji spotkań online, te narzędzia konferencyjne utrzymają Twój zespół na tej samej stronie.

Chociaż wszyscy ci dostawcy usług mają swoje zalety, nie mogą zrobić wszystkiego. Ale wiesz, co może zrobić wszystko? ClickUp.

Połącz swoją komunikację, dokumenty, szablony i nagrania ekranu w jedną platformę. Stwórz swój darmowy ClickUp Workspace już teraz -karta kredytowa nie jest wymagana.