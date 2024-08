Etykieta Slacka: Wady i zalety korzystania ze Slacka w pracy

Czy jesteś kimś, kto myśli o tym, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać ze Slacka? Czy pytania takie jak "Czy mogę wysłać zdjęcie mojego psa do mojego zespołu?", "Czy widzieli moje wiadomości?", "Czy mogę wysłać emoji?" i "Czy powinienem wysłać ten tekst w wiadomości bezpośredniej czy na czacie zespołu?" krążą w twojej głowie?

Cóż, prawdopodobnie nie jesteś sam, ponieważ większość z nas obawia się prawdopodobieństwa błędnej komunikacji podczas czatowania. Łatwo jest zatrzeć granicę między tym, co osobiste, a tym, co profesjonalne.

Właśnie dlatego organizacja powinna mieć oficjalne plany komunikacji które dyktują, w jaki sposób pracownicy komunikują się w pracy.

Skuteczna komunikacja w miejscu pracy za pośrednictwem platform takich jak Slack i jego alternatywy to umiejętność, która niekoniecznie przychodzi każdemu z łatwością. Ale dobrą wiadomością jest to, że każdy może nauczyć się etykiety Slack we własnym tempie i czasie, aby optymalnie korzystać z platformy komunikacyjnej dzięki naszemu przewodnikowi po etykiecie Slack.

Zrozumienie etykiety Slack

Etykieta Slack oznacza po prostu przestrzeganie niewypowiedzianych zasad i wytycznych, które mogą uchronić Cię przed kłopotami związanymi z błędną komunikacją, oceną i wyjaśnieniem intencji podczas korzystania z platformy. Obejmuje ona najlepsze praktyki w zakresie komunikacji, współpracy i budowania społeczności w zespołach i kanałach Slack.

Te niedopowiedziane zasady

Sprawią, że będziesz wyglądać profesjonalnie

Pomogą lepiej się komunikować

Upewnić się, że nie narobisz bałaganu przed swoim zespołem lub, co gorsza, organizacją!

Zmaksymalizują wydajność

Zebraliśmy kilka strategie komunikacji i wskazówki umożliwiające wydajną współpracę w zespole.

Dos and Don'ts w Slack

Teraz, gdy już wiesz, dlaczego musimy przestrzegać etykiety Slack, zrozummy niektóre z najważniejszych zakazów i zakazów korzystania ze Slacka i sprawdźmy kilka wskazówek dotyczących etykiety Slack.

Bądź bezpośredni w swoich wiadomościach

Nie zaczynaj swoich bezpośrednich wiadomości na Slacku od "cześć" lub "cześć" bez podania intencji wiadomości. Upewnij się, że podajesz powód swoich wiadomości na Slack w wyraźny sposób.

Pamiętaj, że osoba, do której wysyłasz wiadomość, może być skupiona na ważnej pracy. Powiadomienie, po którym następuje niejasna wiadomość, może zakłócić ich przepływ i utrudnić pracę.

Wysyłając komuś wiadomość, musisz mieć na uwadze jego czas. Szybka wiadomość zawierająca informacje o tym, czego od niej potrzebujesz i oś czasu, to wystarczająca informacja, aby mogła podjąć działania, gdy tylko będzie miała na to czas.

Na przykład, zamiast mówić:

"Hej!" (1 sekundę temu) "Jesteś tam?" (1 sekundę temu)

a następnie znikając, dopóki nie odpowiedzą, możesz powiedzieć,

"Hej, możesz mi pomóc z krótkim opisem produktu do mediów społecznościowych? Muszę go przesłać dzisiaj do EOD."

Staraj się przekazać sedno sprawy w jednej wiadomości Slack zamiast wysyłać wiele wiadomości. Używaj wypunktowań, pogrubionego tekstu, kursywy i liczb, aby ułatwić skanowanie wiadomości.

przez Slack

Używaj publicznych kanałów i wątków dla lepszej komunikacji w miejscu pracy

Kanały Slack świetnie nadają się do rozmów grupowych dotyczących konkretnego tematu, działu, wydarzenia lub projektu. Używaj kanałów Slack do rozmów na konkretne tematy i buduj grupowe repozytorium wszystkich powiązanych informacji.

Jeśli bezpośrednio wysyłasz do współpracownika wiadomości z prośbą o aktualizacje lub wątpliwości dotyczące kampanii, która dotyczy więcej niż was dwojga, ustępujesz miejsca wielu rozmowom na temat tego samego problemu. Możesz przegapić ważne informacje i tracić czas na wyjaśnianie tych samych wątpliwości.

Zamiast tego, zoptymalizować komunikację w Teams i wyślij wiadomość Slack na określonym kanale Slack lub w wątku Slack, oznaczając osobę, do której masz pytanie. W ten sposób wszyscy w projekcie mogą dowiedzieć się o postępach, wąskich gardłach lub czymkolwiek innym związanym z projektem.

Na dłuższą metę szybciej będzie również po prostu wskoczyć na kanał i wyszukać wszelkie informacje, których możesz potrzebować, aby kontynuować projekt lub spojrzeć wstecz po jego zakończeniu, aby przeanalizować wyniki.

Możesz również zachęcić swoje Teams do korzystania z publicznych kanałów Slack, aby trzymać sesje burzy mózgów dla dowolnego projektu, kampanii lub wydarzenia. Zainicjuj sesję, rzucając otwarte pytanie na kanale i prosząc wszystkich o dodanie swoich pomysłów w wątku.

Udzielanie odpowiedzi w ramach wątku odciąża kanał i pomaga zachować kontrolę nad obszarem roboczym. Dzięki wątkom możesz tworzyć silosy informacji w ramach szerszego kanału, które zoptymalizują Twój bank informacji.

wątki to najprostszy sposób na utrzymanie przepływu konwersacji i zainicjowanie współpracy.

Odpowiadanie na wiadomości jak najszybciej

Zespoły zdalne w dużej mierze polegają na kanałach komunikacji, takich jak Slack, Teams i Google Meet, ponieważ nie mogą spotkać się osobiście, aby wyjaśnić wątpliwości. Tak więc, nawet jeśli otrzymasz wiadomość, gdy jesteś zajęty, możesz ją natychmiast potwierdzić.

Potwierdzenie wiadomości pomaga w budowaniu zaufania, zwłaszcza w zespołach zdalnych. Zapewnia to daną osobę, że widziałeś wiadomość.

Może to być proste _"Notatka. Zajmę się tym po południu."

Używaj wzmianek z rozwagą

Rozumiemy, że wzmianka lub oznaczenie kogoś na platformie komunikacyjnej jest ważne, aby upewnić się, że osoba, z którą chcesz porozmawiać, zobaczy Twoją wiadomość. Jednak nadużywanie funkcji @everyone lub @channel może być natrętne i wysyłać niepotrzebne powiadomienia do innych członków zespołu. Używaj tych etykiet tylko wtedy, gdy chcesz zwrócić się do całego kanału.

Jeśli chcesz, aby konkretny członek zespołu odpowiedział na prośbę jeden na jeden, @ wzmianka tylko o nim w wiadomości w tej konkretnej grupie, aby wiedział, że wymaga to konkretnej odpowiedzi.

Zapewni to również, że inni członkowie zespołu są świadomi problemu, nawet jeśli nie wymaga on od nich bezpośredniej odpowiedzi. Ta funkcja jest świetna, ale tylko wtedy, gdy jest używana mądrze.

Na przykład, zamiast pisać niejasną wiadomość na kanale, taką jak:

"Czy ktoś może mi pomóc z wątpliwością dotyczącą wydarzenia?"

Możesz napisać:

"@amy @lee, czy możesz mi pomóc z pytaniem dotyczącym wydarzenia lub powiedzieć, kto może mi w tym pomóc?"

Zaktualizuj swój status i czas pracy

przez Slack Zmęczenie powiadomieniami jest prawdziwe! Dlatego powinieneś szanować dostępność swoich współpracowników, sprawdzając ich status, zanim się z nimi skontaktujesz. Slack dostarcza również opcję aktualizacji statusu.

Możesz użyć tej przestrzeni, aby dodać swój czas pracy, strefę czasową i wiadomości OOO oraz zaktualizować swój zespół, gdy jesteś poza domem, w trybie skupienia lub spotkania. W ten sposób, jeśli ktoś chce się z tobą skontaktować, może pamiętać, że nie jesteś dostępny i może skontaktować się z kimś innym w celu uzyskania pomocy lub poczekać, aż będziesz dostępny.

dobra etykieta Slack nie jest tylko dla innych. Możesz zmaksymalizować swoją wydajność, korzystając z funkcji statusu, aby uniknąć spamowania. Po zaktualizowaniu swojej dostępności członkowie Teams nie powinni przeszkadzać ci, gdy jesteś niedostępny.

Nie unikaj przekształcania czatów w spotkania

Według 55/38/7 formuła komunikacja składa się w 55% z komunikacji niewerbalnej, w 38% z komunikacji głosowej i w 7% tylko ze słów. Bez względu na to, jak łatwo jest rozmawiać przez tekst, czasami lepiej jest zorganizować wideo lub spotkanie twarzą w twarz, zamiast pisać bez końca lub spamować grupę, próbując wyjaśnić coś szczegółowo.

Ludzie mogą się lepiej połączyć, widząc język ciała, mimikę i gesty drugiej osoby.

Przeglądy wydajności, oceny, sesje informacji zwrotnych, sesje szkoleniowe, przeglądy klientów itp. wymagają ludzkiego kontaktu, który jest możliwy tylko podczas spotkań twarzą w twarz. Również codzienne synchronizacje codziennych aktualizacji i spotkania scrum muszą odbywać się osobiście lub za pośrednictwem połączenia wideo.

Zapoznaj się z tym zbiorem zasad, na który przysięgamy etykieta wirtualnych spotkań Teams i najlepsze praktyki na następne spotkanie.

Poprawa komunikacji w zespole dzięki ClickUp i Slack

Podczas gdy tak wiele aplikacji jest w stanie zrobić to, co Slack, ledwo zbliżają się one do tego, co oferuje. Oprócz przydatnych funkcji, platforma oferuje jedne z najlepszych integracji w celu usprawnienia współpracy w miejscu pracy.

Na przykład, ClickUp's Integracja Slack łączy współpracę online i zarządzanie projektami, tworząc aplikację typu "wszystko w jednym".

Połącz możliwości zarządzania projektami i współpracy dzięki integracji ClickUp Slack

Mówiąc prościej, dzięki tej integracji możesz używać Slack do zarządzania projektami ! Integracja ClickUp z aplikacją Slack może również poprawić etykietę Slack Twojego zespołu, umożliwiając tworzenie zadań i komentarzy z wiadomości! Wystarczy wpisać /ClickUp new z dowolnej wiadomości Slack, aby dodać je jako zadania do ClickUp.

Twórz i zarządzaj zadaniami w ClickUp dzięki integracji ze Slack

Możesz wysyłać powiadomienia o statusie pracy, nowych komentarzach, aktualizacjach itp. bezpośrednio na swój kanał Slack.

Dzięki Widok czatu ClickUp'a możesz udostępniać aktualizacje, łączyć zasoby i płynnie komunikować się z członkami zespołu w sprawie różnych projektów bez opuszczania platformy.

Możesz usprawnić i uporządkować komunikację w zespole dzięki kanałom czatu w czasie rzeczywistym.

Dodawaj dowolne osoby do konwersacji za pomocą wzmianek @ i przypisuj komentarze, aby utrzymać zespół w ruchu w zakresie elementów działań.

Czat podczas pracy obok siebie dzięki widokowi czatu ClickUp

Lepsza komunikacja i współpraca dzięki Slack i ClickUp

Slack to świetne narzędzie, które równoważy profesjonalne i osobiste rozmowy. Dlatego też bardzo łatwo jest popaść w nieformalne nawyki komunikacyjne, które mogą zmniejszyć wydajność zespołu, sprawić, że będziesz wyglądać nieprofesjonalnie i prowadzić do nieporozumień.

Od wyczyszczonych wiadomości do mądrego korzystania z kanałów, przestrzeganie tych prostych zasad i zakazów etykiety Slack powinno sprawić, że kolejne doświadczenie z aplikacją będzie przyjemniejsze i bardziej owocne!

Możesz również rozważyć ustawienie inteligentnych celów komunikacyjnych w organizacji, aby upewnić się, że wszyscy przekazują swoje wiadomości w sposób wyczyszczony i wydajny.

Kombinacja ClickUp i Slack oferuje tutaj ogromną przewagę! Połączenie funkcji obu tych aplikacji oferuje prosty sposób na poprawę komunikacji i wydajności zespołu. Wypróbuj ClickUp już dziś i odblokuj nowy poziom wydajności!