10 alternatyw Flock dla współpracy zespołowej w 2024 roku

Według a niedawne raportowanie z Buffer 50% pracowników zdalnych wymienia komunikatory internetowe jako narzędzie numer jeden do współpracy z członkami zespołu w 2024 roku. Co więcej, wiadomości grupowe były ponad dwukrotnie bardziej popularne niż jakiekolwiek inne narzędzie komunikacji .

Mając to na uwadze, nic dziwnego, że usługi czatu, takie jak Flock, są tak popularne.

Te platformy współpracy pozwalają współpracownikom nadrobić zaległości w czasie rzeczywistym, pozostać na bieżąco i uniknąć długich e-maili, na które nikt nie ma czasu.

Ponieważ jednak Flock ma wyższą etykietę cenową (i być może bardziej nieporęczny interfejs użytkownika) niż jego konkurenci, warto rozejrzeć się za alternatywnymi rozwiązaniami.

I tu właśnie pojawia się ta lista. 🙋

Dołącz do nas, aby zapoznać się z najlepszymi alternatywami Flock dla skutecznej komunikacji i współpracy w zespole. Porównamy najważniejsze funkcje, limity, ceny i wiele więcej, aby znaleźć idealne narzędzie dla twojej sytuacji.

Czego należy szukać w alternatywnym rozwiązaniu Flock?

Cel komunikatora internetowego jest prosty: zwiększyć komunikację w zespole bez poświęcania wydajności. (Tłumaczenie: Nie planuj 30-minutowego spotkania na pytanie, na które można odpowiedzieć w dwuzdaniowej wiadomości na Slacku) 👀

Oceniając najlepszą alternatywę dla Flock, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

10 najlepszych alternatyw dla Flock w 2024 roku

Szukasz rozwiązania do współpracy zespołowej, ale nie wiesz od czego zacząć? Rozważ najlepsze alternatywy dla Flock, aby usprawnić komunikację w zespole!

Widok czatu przechowuje wszystkie komentarze w ClickUp, aby szybko znaleźć dowolną rozmowę

ClickUp to platforma do współpracy typu "wszystko w jednym" ze wszystkimi ulubionymi narzędzia zwiększające wydajność w jednym miejscu. Z Widok czatu ClickUp'a umożliwia łatwy dostęp do wszystkich istotnych konwersacji w centralnej lokalizacji obszaru roboczego i bezpośrednie wysyłanie wiadomości do innych współpracowników pracujących nad tym samym projektem. Możesz także korzystać ze wzmianek @ i przypisywać komentarze, aby na bieżąco informować współpracowników o rozwoju projektu. ⚒️

Utwórz widok czatu dla dowolnego zespołu lub projektu w ClickUp za pomocą funkcji Szablon wiadomości błyskawicznych ClickUp . Twój zespół może płynnie przeprowadzać burze mózgów - bez konieczności planowania spotkań - używając Tablice ClickUp . Możesz też przyspieszyć dostarczanie produktów klienta dzięki Dokumenty ClickUp . 🤩

Współpracuj z klientami lub wewnętrznymi zespołami bardziej efektywnie dzięki wirtualnym Tablicom, aby pobudzać innowacje

Bez względu na to, z jakich narzędzi zdecydujesz się skorzystać, Wykrywanie współpracy ClickUp informuje członków zespołu, gdy przydzielono im nowe zadania lub gdy muszą odpowiedzieć na nowy komentarz.

ClickUp najlepsze funkcje

Utwórz widok ClickUp Chat z praktycznie dowolnym projektem lub zespołem

Przypisywanie zadań za pomocą @wzmianek, aby dotrzymać terminów i utrzymać członków zespołu na tej samej stronie

Osadzanie stron internetowych, arkuszy kalkulacyjnych, wideo, dokumentów i innych plików na czacie

Dołączanie bloków kodu, wypunktowanych list i innych rozbudowanych opcji formatu w edytorze czatu

Limit dostępu do różnych czatów

Zwiększ współpracę w zespole dzięki ClickUp Docs i Whiteboards

Limity ClickUp

Szeroki zakres niestandardowych ustawień może być przytłaczający dla niektórych nowych użytkowników

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (8,900+ recenzji)

4.7/5 (8,900+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,800+ recenzji)

2. Chanty

przez Chanty Chanty jest przyjaznym dla użytkownika narzędzie do współpracy zespołowej oferujące nieograniczone możliwości przesyłania wiadomości. Dzięki narzędziu Teambook użytkownicy mogą przechowywać codzienne zadania, dyskusje indywidualne, rozmowy publiczne, połączenia i udostępniane pliki w jednym miejscu.

Członkowie Teams mogą powiadamiać się nawzajem za pomocą @wzmianek, przypinać innowacyjne pomysły, a nawet udostępniać czyste linie kodu za pomocą fragmentów kodu. Niestandardowy pulpit pozwala organizować cykle pracy lub integrować się z innymi platformami, aby być na bieżąco z zarządzaniem projektami. 🎯

Najlepsze funkcje Chanty

Wykorzystaj Teambook jako pojedynczy hub do organizowania zadań, zarządzania publicznymi i prywatnymi rozmowami oraz przypinania ważnych rozmów

Natychmiastowy dostęp do całej historii wiadomości

Udostępnianie zawartości z YouTube, Coub, GIF-ów i innych kanałów sieci społecznościowych na jednej platformie

Weź udział winteligentniejsza komunikacja w Teams przypisując i filtrując zadania według statusu, dat i osób

Komunikacja z członkami Teams w czasie rzeczywistym poprzez połączenia audio i wideo

Limity Chanty

Baza użytkowników jest mniejsza niż w przypadku innych podobnych platform, więc trudno jest znaleźć recenzje oprogramowania

Oferuje mniej zaawansowane niestandardowe funkcje w porównaniu do konkurencji

Ceny Chanty

**Free Forever

Business: $4/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Chanty

G2: 4.5/5 (38 recenzji)

4.5/5 (38 recenzji) Capterra: 4.7/5 (34 opinie)

3. Microsoft Teams

via Microsoft TeamsMicrosoft Teams to narzędzie do komunikacji zespołowej najbardziej znane z wideokonferencji. Współpracownicy, studenci, administratorzy i inne zespoły mogą spotykać się z dowolnego miejsca, a wszystkie poufne informacje są szyfrowane w czatach lub rozmowach. Współpracownicy mogą łatwo wysyłać sobie wiadomości lub koordynować wydarzenia za pośrednictwem jednej aplikacji, dzięki czemu Teams jest silną alternatywą dla Flocka.

Najlepsze funkcje Microsoft

Ulepszeniakomunikacja wewnątrz zespołu dzięki nagraniom, transkrypcjom i podsumowaniom spotkań opartym na AI

Udostępnianie plików lub współtworzenie zawartości za pomocą Microsoft Tablica

Ustawienie prywatnych przestrzeni dla Teams do komunikacji lub dostępu do plików lub notatek

Zwiększanie dostępności prezentacji dzięki napisom na żywo

Tworzenie hybrydowego środowiska pracy dzięki integracji z innymi platformami, takimi jak Adobe Creative Cloud, Asana lub Polly

Limity Microsoft Teams

Kładzie nacisk na wideokonferencje w porównaniu z komunikatorami, więc może być dostępnych mniej funkcji

Oferuje bardziej płynną opcję integracji z produktami Microsoft w porównaniu z platformami innych firm

Cennik usługi Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/miesiąc na użytkownika

4 USD/miesiąc na użytkownika Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/miesiąc na użytkownika

6 USD/miesiąc na użytkownika Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (ponad 14 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 14 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 9 000 recenzji)

4. Ryver

przez Ryver Ryver umożliwia Teams maksymalizację wydajności poprzez komunikatory internetowe, połączenia głosowe i wideo oraz zarządzanie zadaniami. Użytkownicy mogą zwiększyć wewnętrzne i współpracę z klientami poprzez otwarte fora, prywatne rozmowy i interakcje jeden na jeden. 💻

Teams mogą usprawnić wewnętrzne procesy udostępnianie plików, przydzielanie i śledzenie zadań oraz udostępnianie ekranów bieżących projektów. Wszystkie dane są bezpieczne dzięki jednokrotnemu logowaniu (SSO), solidnemu szyfrowaniu i uwierzytelnianiu dwuskładnikowemu.

Najlepsze funkcje Ryver

Nieograniczona współpraca dzięki czatowi, zadaniom, rozmowom głosowym i wideo oraz udostępnianiu plików

Znajdź dokładnie tę rozmowę, której szukasz, dzięki forom z możliwością wyszukiwania

Zintegruj swoją usługę przesyłania wiadomości z niezbędnymi narzędziami, takimi jak Dropbox, Box.com, Google Drive i tysiące innych aplikacji za pomocą Zapier

Bądź na bieżąco dzięki kanałowi RSS z postami na LinkedIn, artykułami informacyjnymi, a nawet aktualizacjami dotyczącymi konkurencji

Twórz niestandardowe kanały komunikacji dla ogłoszeń w całej firmie lub prywatne kanały dla określonych zespołów, takich jak sprzedaż lub obsługa klienta

Limity Ryver

Doświadczenie użytkownika może powodować zamieszanie podczas korzystania z funkcji czatu

Brak zaawansowanych funkcji w porównaniu do konkurencji

Brak Free Planu

Cennik Ryver

Starter: $69/miesiąc dla 12 użytkowników

$69/miesiąc dla 12 użytkowników Standard: $129/miesiąc do 30 użytkowników

$129/miesiąc do 30 użytkowników Średni pakiet: $4/miesiąc za użytkownika

$4/miesiąc za użytkownika Enterprise: Brak listy na stronie internetowej

Ryver oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 150 recenzji)

4.4/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4.4/5 (43 opinie)

5. Discord

przez DiscordDiscord to miejsce, w którym studenci, przyjaciele i gracze mogą spędzać czas online. Dzięki opcjom pobierania dostępnym dla systemów iOS, Android, Linux i Windows, użytkownicy mogą tworzyć kanały tematyczne, w których mogą rozmawiać o codziennym życiu.

Znajomi mogą wysyłać wiadomości głosowe bez konieczności nawiązywania połączenia, ustawiać połączenia wideo do strumieniowego przesyłania gier lub udostępniać na ekranie swoje bieżące projekty. Ponadto użytkownicy mogą korzystać z narzędzi moderacji, aby społeczności były przyjazne i przyjazne. 🌻

Discord - najlepsze funkcje

Przeglądaj bibliotekę prawie 30 000 społeczności, aby znaleźć odpowiednie odsetki tematów

Wykorzystaj narzędzia Family Center, aby uzyskać dostęp do funkcji bezpieczeństwa dla nastolatków

Dostęp do aplikacji do pobrania na praktycznie każde urządzenie

Rozmawiaj ze znajomymi za pośrednictwem połączeń głosowych lub wideo

Wykorzystaj narzędzia moderacji, aby zaoferować niestandardowy dostęp członków do swojej społeczności

Limity Discorda

Platforma została stworzona, aby łączyć przyjaciół i rodziny, niekoniecznie współpracowników korporacyjnych

W wersji mobilnej brakuje niektórych funkcji dostępnych na pulpicie

Ceny Discorda

Discord : Free

: Free Nitro Basic: Ceny zależą od kraju i planu

Ceny zależą od kraju i planu Nitro: Ceny zależą od kraju i planu

Discord oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (ponad 300 recenzji)

6. Rocket.Chat

przez Rocket.Chat Rocket.Chat to aplikacja open-source do współpracy używana przez globalne Enterprise. Zdalna platforma umożliwia Teams monitorowanie wiadomości, projektów i zadań w jednym miejscu. Ponieważ funkcje narzędzia mogą być oznaczone białą etykietą, Enterprise może niestandardowo dostosować Rocket.Chat do swoich unikalnych potrzeb.

Najlepsze funkcje Rocket.Chat

Biała etykieta dla wszystkich komponentów Rocket.Chat, aby dopasować je do swoich potrzebunikalne cele komunikacyjne* Skorzystaj z otwartego API, aby tworzyć niestandardowe obszary robocze i integrować się z innymi platformami

Automatyzacja konwersacji za pomocą chatbotów na Instagramie, WhatsApp, Facebook Messenger i innych platformach

Twórz niestandardowe doświadczenia z czatem, wideo, wiadomościami głosowymi i udostępnianiem plikówdla zespołów o różnych funkcjach Limity Rocket.Chat

Początkowe ustawienia mogą być trudne i przytłaczające dla nowych użytkowników

Podstawowe oprogramowanie jest open source, co może być wyzwaniem dla tych, którzy nie wiedzą, jak kodować

Ceny Rocket.Chat

Społeczność: Free na zawsze

Free na zawsze Enterprise: $7/miesiąc za użytkownika lub $35/miesiąc za agenta

Rocket.Chat oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 300 recenzji)

4.2/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 100 recenzji)

7. Twake

przez Twake Twake to platforma komunikacyjna o otwartym kodzie źródłowym dla firm. Współpracownicy mogą współpracować za pośrednictwem czatu, wideokonferencji, udostępniania plików i przechowywania danych. Ponadto można przekształcić dokumenty Microsoft Office 365 w dokumenty na żywo, współedytując pliki w czasie rzeczywistym bez konieczności pobierania ich na komputer.

Najlepsze funkcje Twake

Łatwe tworzenie odpowiednich wątków w celu śledzenia ważnych tematów

Integracja platformy komunikacyjnej z innymi popularnymi narzędziami biurowymi

Bezpieczeństwo rozmów dzięki szyfrowaniu punkt-punkt

Zapraszanie klientów lub członków zespołu do określonych wątków, aby zachowaćplan komunikacji zorganizowany

Twake limit

Platforma jest open source, co jest niewykonalne dla większości małych firm

Niektóre narzędzia do pracy zespołowej dostępne na pulpicie nie są dostępne w aplikacji mobilnej

Ceny Twake

Free: $0/miesiąc za użytkownika

$0/miesiąc za użytkownika Standard: €4,19 ($4.40)/miesiąc na użytkownika

€4,19 ($4.40)/miesiąc na użytkownika Premium: €10,39 ($10.92)/miesiąc na użytkownika

€10,39 ($10.92)/miesiąc na użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Twake oceny i recenzje

G2: 5/5 (1 recenzja)

5/5 (1 recenzja) Capterra: 4.1/5 (7 recenzji)

8. Google Keep

przez Google Keep Google Keep to platforma do tworzenia notatek dostarczana w ramach pakietu Dokumentów Google. Każdy, kto posiada konto Google, może korzystać z platformy do tworzenia, edytowania i udostępniania notatek.

Można tworzyć listy, rysunki, oznaczać kolorami lub przypinać określone notatki, a także ustawić przypomnienia. Użytkownicy mogą również udostępniać notatki innym osobom, nadając im prawa do edycji. 🙌

Najlepsze funkcje Google Keep

Burza mózgów nowych pomysłów z cyfrowymi szkicami za pomocą obszaru rysowania

Bądź na bieżąco z listą do zrobienia dzięki funkcjom listy

Nigdy nie zapomnij o priorytetach, przypinając notatki

Uporządkuj projekty i zadania, tworząc własny system kodowania kolorami

Nagrywaj notatki w podróży dzięki funkcji zamiany głosu na tekst

Limity Google Keep

Z wyjątkiem udostępniania notatek, nie jest to funkcja czatu

Funkcja może być ograniczona w porównaniu do innych platform

Ceny Google Keep

Free z kontem Gmail

Oceny i recenzje Google Keep

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (150+ recenzji)

9. Fleep

przez Fleep Fleep to przystępna cenowo, łatwa w użyciu aplikacja do współpracy stworzona dla Teams każdej wielkości. Skróć czas spędzany na spotkaniach dzięki bezpośrednim czatom lub rozmowom grupowym i zmniejsz bałagan w skrzynce odbiorczej, wysyłając e-maile bezpośrednio przez Fleep. Narzędzie zwiększa również wydajność zespołu poprzez udostępnianie plików, zarządzanie zadaniami i połączenia głosowe.

Najlepsze funkcje Fleep

Automatyczny dostęp do 100 GB przestrzeni dyskowej dla każdego użytkownika

Użyj Pinboard, aby wyróżnić plany wykonane dla różnych projektów

Tworzenie i przydzielanie zadań za pomocą tablicy zadań

Wiedza o tym, którzy członkowie zespołu są online, dzięki wskaźnikom offline/online

Utrzymuj członków Teams na tej samej stronie dzięki rozmowom audio, rozmowom głosowym i udostępnianiu ekranu

Limity snu

Nie jest tak powszechnie używana jak inne platformy, co może wymagać bardziej stromej krzywej uczenia się dla nowych współpracowników

Niektóre powiadomienia nie są dostępne na wszystkich urządzeniach

Nie oferuje wersji Free

Cennik Fleep

Business: €5 ($5.26)/miesiąc za użytkownika

€5 ($5.26)/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Fleep oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (28 recenzji)

4.4/5 (28 recenzji) Capterra: 4.7/5 (34 opinie)

10. OI Chat

przez OI Chat OI Chat to bezpieczne oprogramowanie do czatowania zbudowane na platformie open-source Riot i klient sieciowy dla zdecentralizowanej sieci komunikacyjnej Matrix.org. Dzięki temu narzędziu użytkownicy Blockstack i EOS mogą połączyć się z milionami innych użytkowników.

OI najlepsze funkcje

Użytkownicy uzyskują natychmiastowy dostęp za pomocą ID na preferowanym blockchainie

Ochrona rozmów dzięki szyfrowaniu end-to-end

Bądź na bieżąco z członkami zespołu dzięki rozmowom głosowym i wideo

Tworzenie widżetów i czatów zespołowych dla konkretnych projektów

Limity OI

Musisz utworzyć tożsamość w Blockstack, aby zarejestrować się na platformie

Platforma może być myląca dla nowych użytkowników

Ceny OI

Free

OI Chat oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

