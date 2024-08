25 hacków Slack usprawniających komunikację w miejscu pracy w 2024 roku

Slack jest centralnym hubem do wewnętrznej i zewnętrznej współpracy dla większości dzisiejszych Business.

Zgadzamy się z tym, ale czy wiesz, że może on do zrobienia więcej niż tylko wysyłanie nowych wiadomości i czatowanie?

Podzielimy się najlepszymi hackami Slack, które pomogą Ci zwiększyć wydajność i usprawnić komunikację w miejscu pracy w 2024 roku.

Te wskazówki i triki uwolnią pełny potencjał Slacka, zwiększą wydajność cyklu pracy i będą sprzyjać bardziej połączonemu obszarowi roboczemu.

Niezależnie od tego, czy chodzi o sortowanie nieprzeczytanych wiadomości, integrację innych aplikacji, czy niestandardowe dostosowanie obszaru roboczego Slack do unikalnych potrzeb zespołu, te hacki poprawią komfort korzystania ze Slacka. Zacznijmy od podstaw.

Czym jest Slack i jak z niego korzystać?

Slack to potężne narzędzie do zarządzania zespołem narzędzie komunikacji wewnętrznej które rewolucjonizuje sposób współpracy Teams w erze cyfrowej. W swej istocie Slack jest zaawansowaną platformą do bezpośredniego przesyłania wiadomości, ale wykracza daleko poza zwykłe czaty.

Organizuje rozmowy w kanały Slack, które mogą być specyficzne dla projektów, tematów lub zespołów, co czyni go wszechstronnym narzędziem do różnych potrzeb zawodowych.

Wyobraźmy sobie zespół marketingowy pracujący nad nową kampanią. Mogą oni utworzyć dedykowany kanał marketingowy projektu dla wszystkich istotnych dyskusji, plików i aktualizacji.

Kanał ten usprawnia komunikację i utrzymuje wszystkie niezbędne zasoby w zasięgu ręki członków zespołu. Co więcej, Slack bezproblemowo integruje się z wieloma aplikacjami, takimi jak Google Drive, zwiększając funkcje, takie jak np najlepsze integracje Slack które zbadaliśmy.

Rozwiązując codzienne wyzwania w miejscu pracy, Slack oferuje unikalne funkcje, takie jak:

Niestandardowe powiadomienia dla określonych kanałów

Łatwe przeglądanie kanałów w celu szybkiego dostępu

Szybkie sortowanie wszystkich nieprzeczytanych wiadomości

Niestandardowe dostosowanie Slack do wartości kolorów HTML, co zwiększa atrakcyjność wizualną

Tworzenie list do zrobienia w aplikacji

Te funkcje sprawiają, że jest to niezastąpiony narzędzie komunikacji w miejscu pracy dla profesjonalistów, którzy chcą zwiększyć wydajność pracy i utrzymać dobrze zorganizowaną cyfrową przestrzeń roboczą. Poznajmy więcej takich hacków, które pomogą ci usprawnić komunikację w zespole.

25 hacków Slack poprawiających komunikację w mojej pracy

Oto niektóre z najlepszych hacków Slack, które poprawią komunikację w miejscu pracy w 2024 roku:

1. Szybki przełącznik (Ctrl/Cmd + K)

Ten skrót to przełomowy hack do Slacka dla wszystkich użytkowników. Pozwala błyskawicznie przełączać się między kanałami Slack lub bezpośrednimi wiadomościami, oszczędzając cenny czas i zapewniając płynność pracy. Jest to korzystne w zatłoczonym obszarze roboczym Slack, gdzie częste jest przeskakiwanie między rozmowami.

Slack Quick Switcher

2. Oznacz jako nieprzeczytane (Alt + kliknięcie wiadomości)

Śledź najważniejsze wiadomości Slack, oznaczając je jako nieprzeczytane. Ta funkcja jest nieoceniona, gdy musisz wrócić do konkretnej wiadomości Slack później, zapewniając, że krytyczne informacje nie zostaną utracone w codziennej komunikacji.

3. Wyciszanie kanałów Slack

Zmniejsz hałas, wyciszając kanały Slack, aby wstrzymać powiadomienia, które nie są natychmiast istotne. Wycisz kanały, aby skupić się na zadaniach o wysokim priorytecie bez rozpraszania się ciągłymi powiadomieniami, dzięki czemu korzystanie ze Slacka będzie łatwiejsze i mniej przytłaczające.

Komenda przypomnienia Slack Pomaga zapamiętać kluczowe terminy poprzez ustawienie przypomnień Slack dla określonych dat przy użyciu zaawansowanych komend wyszukiwania Slack. Dla tych, którzy są w podróży, aplikacje mobilne Slack zapewniają stałe połączenie.

5. Niestandardowa aktualizacja statusu

Informuj swój zespół na bieżąco o swojej dostępności lub aktualnym skupieniu, ustawiając niestandardowy status Slack. Ten hack pomaga ustawić oczekiwania i ogranicza niepotrzebne przerwy, sprzyjając bardziej wydajnemu i pełnemu szacunku środowisku pracy.

6. Przypinanie wiadomości

Ta funkcja ratuje życie, zapewniając łatwy dostęp do najważniejszych informacji. Dostęp do jedynych potrzebnych wiadomości dzięki przypinaniu kluczowych wiadomości lub dokumentów w kanale zapewnia wszystkim szybkie znalezienie ważnej zawartości bez przewijania niekończących się konwersacji. Jest to korzystne do wyróżniania notatek ze spotkań, terminów lub ważnych aktualizacji.

7. Używanie poleceń Slack z ukośnikiem (/)

Usprawnij korzystanie ze Slacka za pomocą poleceń z ukośnikiem. Komendy te oferują skróty do wielu funkcji Slack z poziomu okna wiadomości Slack.

Niezależnie od tego, czy chodzi o ustawienie przypomnienia, zmianę statusu czy zadzwonienie do współpracownika, polecenia z ukośnikiem sprawiają, że zadania te są bardziej wydajne i dostępne, bezpośrednio zwiększając wydajność.

8. Oznaczanie gwiazdką ważnych i określonych kanałów

Skutecznie zarządzaj obszarem roboczym Slack, oznaczając krytyczne kanały gwiazdkami. Możesz również sortować kanały Slack w dowolny sposób z rozwijanego menu. Ten hack utrzymuje kluczowe kanały w lewym górnym rogu listy kanałów, zapewniając, że nigdy nie przegapisz ważnych aktualizacji lub dyskusji.

9. Zaawansowane operatory wyszukiwania

Interfejs wyszukiwania Slack Łatwe poruszanie się po ogromnym morzu wiadomości Slack za pomocą zaawansowanych operatorów wyszukiwania.

To potężne narzędzie pozwala znaleźć określone wiadomości, pliki lub konwersacje w oparciu o szczegółowe kryteria, takie jak data, osoba lub dokładne słowa kluczowe. Jest to nieocenione narzędzie do szybkiego wyszukiwania krytycznych informacji, oszczędzając czas i frustrację.

10. Tworzenie i udostępnianie list do zrobienia

Usprawnia pracę zespołową i zarządzanie projektami w Slack poprzez tworzenie i udostępnianie list do zrobienia. Ta funkcja współpracy pozwala członkom zespołu śledzić zadania, terminy i postępy w scentralizowanej, łatwo dostępnej lokalizacji.

11. Niestandardowe powiadomienia

Niestandardowe powiadomienia Slack Slack umożliwia włączenie niestandardowych powiadomień dla każdego kanału. Pozwala to skupić się na krytycznych kanałach bez bombardowania powiadomieniami z mniej pilnych.

Dostosowanie tych ustawień pomaga zminimalizować rozpraszanie uwagi, pozwalając skoncentrować się na krytycznych zadaniach z większą koncentracją i wydajnością.

12. Integracja Slack z innymi aplikacjami

Usprawnij cykl pracy, integrując Slack z innymi aplikacjami, takimi jak Google Drive.

Katalog aplikacji Slack Integracja z aplikacjami Slack umożliwia udostępnianie plików, aktualizowanie zadań i bardziej efektywną współpracę w ramach Slack, eliminując potrzebę przełączania się między różnymi aplikacjami, a tym samym oszczędzając cenny czas.

Na przykład integracja z narzędziami takimi jak Google Drive jest prosta; wystarczy przyznać Google Drive uprawnienia do połączenia i udostępniania dokumentów bezpośrednio w Slack. Po zrobieniu tego, można udostępnić link do Dysku Google w kanale lub przechowywać pliki online, udostępniając je wszystkim członkom zespołu.

13. Formatuj wiadomości dla przejrzystości

Popraw czytelność swoich wiadomości, używając opcji formatu, takich jak pogrubienie, kursywa czy wypunktowanie.

Edycja wiadomości na Slack Sprawia to, że wiadomości przyciągają wzrok i pomagają skuteczniej przekazywać punkty, zapewniając, że krytyczne informacje są łatwo zauważalne i zrozumiałe dla innych członków zespołu.

14. Skróty klawiaturowe

Zapoznaj się ze skrótami klawiaturowymi Slack. Skróty te znacznie przyspieszają nawigację i interakcję w aplikacji, oszczędzając czas i zwiększając efektywność korzystania ze Slacka. Oto kilka popularnych skrótów, które są niezbędne dla wszystkich użytkowników Slack:

Ctrl/Cmd + Shift + K : Otwiera menu Direct Messages, aby rozpocząć nową konwersację

: Otwiera menu Direct Messages, aby rozpocząć nową konwersację Ctrl/Cmd + Shift + T : Przywołuje widok wątków, aby łatwo śledzić konwersacje

: Przywołuje widok wątków, aby łatwo śledzić konwersacje Ctrl/Cmd + G : Umożliwia przejście do określonej wiadomości bezpośredniej grupy

: Umożliwia przejście do określonej wiadomości bezpośredniej grupy Ctrl/Cmd + Shift + Y : Pokazuje lub ukrywa prawy pasek boczny, aby rozwinąć okno czatu

: Pokazuje lub ukrywa prawy pasek boczny, aby rozwinąć okno czatu Ctrl/Cmd + Shift + M : Przekierowuje do wzmianek i reakcji Slack, aby śledzić interakcje

: Przekierowuje do wzmianek i reakcji Slack, aby śledzić interakcje Ctrl/Cmd + Shift + A : Otwiera panel Aktywność, aby zobaczyć wszystkie powiadomienia w jednym miejscu

: Otwiera panel Aktywność, aby zobaczyć wszystkie powiadomienia w jednym miejscu Ctrl/Cmd + U : Pozwala szybko przesłać plik do konwersacji

: Pozwala szybko przesłać plik do konwersacji Ctrl/Cmd + Enter : Wysyła konkretną wiadomość z pola tworzenia, wygodna alternatywa dla kliknięcia "Wyślij

: Wysyła konkretną wiadomość z pola tworzenia, wygodna alternatywa dla kliknięcia "Wyślij Ctrl/Cmd + P: Otwiera Preferencje, umożliwiając szybkie niestandardowe ustawienie Slacka

15. Zaplanuj wiadomości

Funkcja planowania wiadomości w Slack jest genialna do zarządzania komunikacją w różnych strefach czasowych lub wysyłania przypomnień w odpowiednim momencie.

Zaplanuj wiadomości na Slack

Napisz konkretną wiadomość jak zwykle, a następnie zamiast wysyłać ją natychmiast, wybierz ikonę harmonogramu (lub użyj komendy /schedule), aby wybrać przyszłą datę i godzinę dostarczenia wiadomości. Funkcja ta zapewnia, że wiadomość dotrze do odbiorców w odpowiednim czasie, zwiększając skuteczność i terminowość komunikacji.

16. Użyj komend /collapse i /expand

Zarządzaj widocznością obrazów i dodaj integrację GIPHY do swoich czatów. Jeśli określony kanał staje się zbyt zagracony, użyj /collapse, aby ukryć wszystkie obrazy i GIF-y oraz /expand, aby je ponownie pokazać. Pomaga to w utrzymaniu koncentracji na czacie i mniej rozprasza.

17. Ustawienie odpowiedzi Slackbota

Niestandardowy Slackbot może automatycznie odpowiadać na określone frazy lub pytania. Jest to zabawny sposób na udostępnianie wspólnych informacji, takich jak hasła Wi-Fi lub protokoły spotkań, lub dodawanie humoru do obszaru roboczego Slack.

Odpowiedzi slackbota

18. Zakładka wiadomości z funkcją zapisywania

Zakładka kanału Slack Skorzystaj z funkcji zapisywania, aby zakładkować krytyczne wiadomości bezpośrednie. Dostęp do wszystkich zapisanych wiadomości bezpośrednich można uzyskać później, co jest szczególnie przydatne do śledzenia kluczowych informacji lub zadań, które należy wykonać.

19. Użyj komendy /feed, aby przenieść kanały RSS do Slack

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami lub postami na wszystkich kanałach, integrując kanały RSS bezpośrednio z kanałem Slack. Jest to świetne rozwiązanie do śledzenia wiadomości branżowych, aktualizacji blogów lub innych istotnych treści, które mogą być automatycznie przesyłane strumieniowo do obszaru roboczego.

20. Niestandardowy dźwięk powiadomień Slack

Włącz niestandardowe powiadomienia dźwiękowe w ustawieniach Slack. Jest to ekscytujący i praktyczny sposób na spersonalizowanie obszaru roboczego, ponieważ charakterystyczny dźwięk pomoże odróżnić powiadomienia Slack od innych alertów na urządzeniu.

21. Organizowanie zadań i informacji w prywatnym kanale Slack

Uprość swój cykl pracy za pomocą prywatnego kanału Slack, aby skonsolidować notatki, zadania lub pomysły, eliminując potrzebę korzystania z wielu aplikacji.

To scentralizowane podejście pozwala Tobie i Twojemu zespołowi na efektywne przechowywanie i wyszukiwanie ważnych informacji. Aby ustawić prywatny kanał, kliknij ikonę "+" obok "Kanałów" w interfejsie Slack. Przestrzeń ta staje się dedykowanym hubem do przechowywania kluczowych danych, ułatwiając ich wyszukiwanie i odwoływanie się do nich w razie potrzeby.

22. Niestandardowy motyw i status

Dostosuj motyw Slack do swojego obszaru roboczego za pomocą niestandardowego motywu, odzwierciedlającego unikalny styl i kulturę Twojego zespołu. Zwiększ jasność i przejrzystość, ustawiając niestandardowe statusy dla każdego członka zespołu.

Dzięki temu każdy może poinformować o swoim aktualnym skupieniu lub dostępności, wspierając środowisko, w którym szacunek dla indywidualnych stanów pracy jest najważniejszy.

23. Korzystanie z trybu nie przeszkadzać

Tryb "nie przeszkadzać" w Slack jest niezbędny, gdy potrzebne jest nieprzerwane skupienie.

Aktywacja tego trybu wycisza nieistotne powiadomienia, pozwalając tobie i twojemu zespołowi skoncentrować się na głębokiej pracy bez rozpraszania się ciągłymi powiadomieniami.

24. Tworzenie list do zrobienia

Przekształć Slack w swój organizer, tworząc listy do zrobienia w aplikacji. Przypisuj zadania swojemu przyszłemu "ja" lub członkom Teams i używaj ikony gwiazdki do podkreślania kluczowych kanałów grupowych lub bezpośrednich wiadomości.

Lista rzeczy do zrobienia na Slacku Takie podejście zapewnia, że priorytetowa komunikacja znajduje się na pierwszym planie, pomagając efektywniej zarządzać obciążeniem pracą i terminami.

25. Indeks importowanych plików

Usprawnij zarządzanie plikami w Slack poprzez indeksowanie wszystkich zaimportowanych plików. Funkcja ta umożliwia szybkie pobieranie dokumentów i multimediów, oszczędzając czas potrzebny na wyszukiwanie określonych plików. Jest to przydatne podczas obsługi dużej ilości danych, zapewniając, że wszystko, czego potrzebujesz, znajduje się w odległości jednego kliknięcia w obszarze roboczym Slack.

Limity korzystania z aplikacji Slack do komunikacji w miejscu pracy

Chociaż Slack jest bardzo skutecznym narzędziem usprawniającym komunikację w miejscu pracy, ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z jego limitów.

Zdając sobie sprawę z tych limitów, Teams i organizacje mogą proaktywnie łagodzić te wyzwania. Mogą ustawić wytyczne dotyczące komunikacji, zintegrować Slack z innymi narzędziami i zapewnić regularne interakcje twarzą w twarz, wirtualnie lub osobiście.

1. Przeciążenie informacjami

Ciągły strumień bezpośrednich wiadomości i powiadomień na Slacku często prowadzi do przeciążenia informacjami. Z tego natłoku komunikacji często wynika spadek wydajności. Użytkownicy Slacka potrzebują pomocy w nadążaniu za niekończącym się przepływem aktualizacji, co wpływa na ich zdolność do skupienia się na zadaniach.

2. Zależność od ciągłego połączenia

Zależność Slacka od połączenia internetowego oznacza, że każde zakłócenie znacząco utrudni komunikację.

Zależność ta stwarza wyzwania związane z utrzymaniem płynnej współpracy w czasie rzeczywistym , prowadząc do potencjalnych opóźnień i czkawek w cyklu pracy, szczególnie w obszarach o niestabilnych połączeniach internetowych.

3. Wyzwanie w śledzeniu ważnych informacji

Poruszanie się po wątkach konwersacji Slack w celu znalezienia kluczowych szczegółów może być zniechęcające. Krytyczne decyzje i dane giną pod stosem bezpośrednich wiadomości, co utrudnia wyszukiwanie konkretnych informacji lub śledzenie ciągłości danego wątku kanału bezpośrednich wiadomości.

4. Nie jest idealny do głębokiej pracy

Kultura szybkiego reagowania w Slack może być przeszkodą dla głębokiej, skoncentrowanej pracy. Ciągłe powiadomienia i oczekiwanie natychmiastowej odpowiedzi zakłócają koncentrację, wpływając na jakość i głębię pracy, która wymaga ciągłej uwagi i myślenia.

5. Potencjalne obawy dotyczące bezpieczeństwa

Udostępnianie poufnych informacji przez Slack, zwłaszcza w kanałach prywatnych, niesie ze sobą nieodłączne zagrożenia bezpieczeństwa. Poufne dane mogą być podatne na naruszenia bez solidnych środków bezpieczeństwa, co podkreśla potrzebę rygorystycznych protokołów ochrony danych w aplikacji Slack.

6. Ograniczona komunikacja niewerbalna

W formacie Slack opartym na tekście brakuje niewerbalnych wskazówek, takich jak ton i mowa ciała. Limit ten może prowadzić do nieporozumień lub błędnych interpretacji, ponieważ subtelności komunikacji są często tracone, co utrudnia dokładne przekazanie lub interpretację nastrojów.

7. Ryzyko wyłączności

Slack może nie być powszechnie dostępny lub intuicyjny dla wszystkich, szczególnie w zróżnicowanej grupie pracowników. Różnice w biegłości cyfrowej tworzą bariery, prowadząc do podziału na tych, którzy mogą skutecznie korzystać z narzędzia i tych, którzy czują się wykluczeni.

8. Bariera kosztowa dla funkcji premium

Podczas gdy Slack oferuje darmową wersję, dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji i większego obciążenia pamięci masowej wymaga płatnej subskrypcji, co może być czynnikiem ograniczającym dla małych firm lub startupów.

ClickUp: Alternatywa dla Slacka w komunikacji wewnętrznej

Podczas gdy Slack jest popularnym wyborem do komunikacji w miejscu pracy, istnieją inni gracze na tym polu. ClickUp jest wschodzącym Alternatywa dla Slacka oferująca narzędzie do zarządzania pracą typu "wszystko w jednym" z kompleksowymi rozwiązaniami komunikacyjnymi.

rozszerzone menu czatuClickUp

Platforma ClickUp posiada funkcje, które pozwalają na sprawną komunikację w miejscu pracy dzięki różnym funkcjom: Widok czatu: Widok czatu ClickUp umożliwia przesyłanie wiadomości w czasie rzeczywistym w zespole, podobnie jak Slack, ale zintegrowane z przestrzenią zarządzania projektami. Integracja ta zapewnia, że rozmowy są bezpośrednio połączone z zadaniami i projektami.

widok czatu przechowuje wszystkie komentarze w ClickUp_

Komentarze do zadań: W ClickUp każde zadanie może mieć swój wątek komentarzy, co pozwala na kontekstowe i ukierunkowane dyskusje. Funkcja ta zapewnia, że cała komunikacja związana z konkretnym zadaniem jest łatwo dostępna i zorganizowana.

uproszczony widok Whiteboard ClickUp_

Tablica: Użyj funkcji Tablicy w ClickUp do wspólnej burzy mózgów i planowania. Teams mogą wizualnie mapować pomysły, cykle pracy lub plany projektów, ułatwiając bardziej dynamiczną i angażującą komunikację. Dostarcza również Szablony do planowania komunikacji ClickUp dzięki czemu nie będziesz musiał zaczynać od zera.

tablica ClickUp do dodawania dokumentów_

Docs: ClickUp Docs zapewnia przestrzeń do tworzenia, udostępniania i współpracy nad dokumentami w ramach platformy. Funkcja ta jest idealna do tworzenia planów projektów, wytycznych lub dowolnych dokumentów opartych na współpracy, usprawniając dane powstania i udostępniania.

Korzystanie z integracji ClickUp-Slack do łatwego tworzenia zadań ClickUp w Slack

Integracja ze Slack: Uznając powszechne wykorzystanie Slack, ClickUp płynnie integruje z Slackiem. Oznacza to, że zespoły mogą nadal korzystać ze Slacka, jednocześnie wykorzystując funkcje zarządzania projektami ClickUp. Oba narzędzia są często używane w tandemie, zapewniając elastyczność i płynne przejście dla teamów, które potrzebują więcej czasu, aby całkowicie przestawić się ze Slacka.

Konwertuj pomysły na zadania i przydzielaj je na tablicy ClickUp

Zarządzanie zadaniami: Poza komunikacją, ClickUp wyróżnia się w zarządzaniu zadaniami. Przypisuj zadania, ustalaj terminy, śledź postępy i nie tylko - wszystko w ramach tej samej platformy. To kompleksowe podejście zmniejsza potrzebę przełączania się między różnymi narzędziami, zwiększając wydajność.

Podsumowując

Nasza analiza hacków Slack na 2024 rok pokazuje, że Slack to coś więcej niż tylko narzędzie do przesyłania wiadomości; to potężny sojusznik w usprawnianiu komunikacji i wydajności w miejscu pracy.

Od pomysłowych skrótów, takich jak Quick Switcher, po niestandardowe powiadomienia i integrację z kluczowymi aplikacjami, takimi jak Google Drive, te 20 hacków Slack ma na celu uwolnienie pełnego potencjału platformy.

Jednak ważne jest również, aby zdawać sobie sprawę z jej limitów i rozważyć solidne alternatywy, takie jak ClickUp , szczególnie dla tych, którzy szukają wszechstronnego rozwiązania do zarządzania pracą .

Niezależnie od tego, czy są używane niezależnie, czy obok Slack, narzędzia takie jak ClickUp oferują funkcje uzupełniające, które dodatkowo usprawniają cykl pracy. Skorzystaj z tych hacków i narzędzi i obserwuj, jak wydajność i komunikacja twojego zespołu rozwijają się w dynamicznym świecie profesjonalnej współpracy.