Slack vs. Monday - które narzędzie do współpracy jest najlepsze?

Współpraca między wieloma teamami przy jednoczesnym zarządzaniu zbliżającymi się terminami i oś czasu sprintu jest wyzwaniem.

Chociaż dostępne są setki narzędzi do współpracy, Slack i Monday (monday.com) to dwa, które się wyróżniają.

Slack jest łatwy w użyciu i sprawia, że współpraca jest dziecinnie prosta. Jednocześnie, Monday wyróżnia się pod względem zarządzanie projektami i planowanie.

Czy używanie ich razem to przesada? Czy jedno może zastąpić drugie? Czy istnieje inne narzędzie, które może zastąpić oba?

Zapraszamy na ostateczne porównanie Slack i Monday.com. Zestawienie oferowanych funkcji, cen, wsparcia i nie tylko. I które z nich jest najlepsze do współpracy.

Na początek przejrzyjmy Slack.

Czym jest Slack?

przez Slack Slack to oparta na chmurze aplikacja do komunikacji zespołowej, która pozwala współpracować z zespołem kiedy, gdzie i jak jest to dla ciebie najlepsze. Integruje się z tysiącami innych aplikacji, dzięki czemu jest wszechstronną aplikacją do współpracy zespołowej.

Slack upraszcza komunikację w zespole . Użyj go, aby:

Czatować w czasie rzeczywistym za pośrednictwem kanałów z zaproszeniami lub wiadomości bezpośrednich

Wysyłania klipów audio/wideo

Udostępniania plików

Prowadzić rozmowy wideo lub audio na żywo (za pośrednictwem huddles) i nie tylko

Poniżej znajduje się zakończone zestawienie podstawowych funkcji Slacka i tego, jak pomagają one w osiąganiu celów cele komunikacyjne .

Funkcje Slacka

1. Komunikacja w czasie rzeczywistym

Slack oferuje wiele opcji udostępniania komunikacji, w tym czat bezpośredni, skoncentrowany na projektach, udostępniane kanały i połączenia audio lub wideo na żywo. Używaj interaktywnych elementów, takich jak reakcje, emotikony, GIF-y i @mentions, aby urozmaicić komunikację konwersacje .

przez Slack

2. Canva do współpracy i automatyzacji cyklu pracy

Canva pomaga kierownikom projektów organizować, zarządzać, współpracować i udostępniać informacje z jednego miejsca.

Slack pełni podwójną rolę narzędzie do zarządzania projektami z Canva. Utwórz niestandardową kanwę dla wszystkiego, nad czym pracujesz - notatek ze spotkań, projektów lub list kontrolnych, a następnie udostępnij ją w odpowiednim kanale Slack, aby współpracować ze współpracownikami.

Canva nadaje się na przykład do wcześniejszego tworzenia agend spotkań. Za jego pomocą można dodawać/edytować tematy dyskusji, tworzyć elementy akcji , użyj @ wzmianek, aby dodać uczestników lub bezpośrednio przypisać im zadania.

via Slack

Co najlepsze, Slack Canvases są dostarczane z gotową galerią szablonów. Wybieraj spośród szablonów do wdrażania pracowników, briefów produktowych i cotygodniowej synchronizacji - dzięki czemu nigdy nie musisz zaczynać od zera.

via Slack

3. Aplikacje i integracje

Slack dodatkowo integruje się z ulubionymi aplikacjami do współpracy i zwiększania wydajności. W katalogu aplikacji Slack można znaleźć ponad 2600 aplikacji, w tym najbardziej przydatne narzędzia, takie jak Google Drive, Microsoft Teams, HubSpot, Gmail i inne.

Dodatkowo możesz tworzyć niestandardowe aplikacje za pomocą API Slack.

Na przykład, użyj aplikacji takich jak Polly, aby przeprowadzić zabawną ankietę lub quiz na wszystkich kanałach. Naciśnij [/], aby wyzwalacz aplikację w dowolnym momencie między rozmowami.

via Slack

4. Work-Flow Builder (Automatyzacja)

Jeśli myślałeś, że Slack to tylko kolejne narzędzie do przesyłania wiadomości, potrzymaj moje piwo! 🍺

Slack ma przełomowe moduły automatyzacji, które działają w oparciu o proste funkcje przeciągnij i upuść (nie wymaga kodowania). Użyj ich, aby szybko przekształcić codzienne procesy w zautomatyzowane cykle pracy.

via Slack

Używanie Slack Canva do asynchronicznego stand-upu usprawnia komunikację w zespole, zwłaszcza jeśli ludzie pracują w różnych strefach czasowych lub mają napięte harmonogramy. Oto jak to działa.

Ustaw dedykowaną kanwę w Slack specjalnie na spotkania stand-up. Udostępnianie aktualizacji, aby wszyscy byli na bieżąco

Stwórz standardowy format aktualizacji: omów kluczowe postępy, zwycięstwa, wyzwania i plany. Niech będą one zwięzłe, ale wyczerpujące

Publikuj aktualizacje wtedy, gdy odpowiada to każdemu członkowi Teams. Dodawaj wypunktowania lub krótkie opisy, wnosząc swój wkład wtedy, gdy pasuje to do ich harmonogramu

Sprawdzaj i komentuj wzajemnie swoje aktualizacje w kanwie, wspierając współpracę pomimo różnych godzin pracy

Kanwa staje się zapisem postępów wszystkich osób, przydatnym zasobem do śledzenia poprzednich aktualizacji i utrzymywania wspólnego zrozumienia trwających prac

Ustawienie przypomnień o regularnym sprawdzaniu kanwy, aby aktualizacje były widoczne i aby można było na nie reagować na czas

Dostosuj format lub strukturę kanwy w oparciu o opinie zespołu, aby upewnić się, że jest ona skuteczna w przechwytywaniu informacji i wspieraniu pracy zespołowej

Skutecznie się komunikuj, lepiej współpracuj i bądź na bieżąco z bieżącymi zadaniami, jednocześnie dostosowując się do różnych harmonogramów i stref czasowych.

via Slack

Bezkodowy kreator przepływu pracy Slack umożliwia automatyzację procesów przy użyciu funkcji, warunków i wyzwalaczy. Twórz niestandardowe miniaturowe aplikacje (boty Slack) za pomocą API Slack.

Punkty dla narzędzi deweloperskich Slack! Upraszczają one procesy deweloperskie dzięki przydatnym zasobom online i dokumentom.

Cennik Slack

Free Forever

Pro : 8,75 USD/miesiąc za użytkownika

: 8,75 USD/miesiąc za użytkownika Business+ : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise Grid: Ceny niestandardowe

Co to jest Monday?

Monday.com, znany również jako Monday, służy jako kompleksowy narzędzie do zarządzania projektami i współpracy . Jego niestandardowe możliwości sprawiają, że jest to niezbędne narzędzie do zarządzania projektami i usprawniania cyklu pracy w biznesie.

W przeciwieństwie do Slack, platforma skłania się ku zarządzaniu, a nie samej współpracy. Moja praca z intuicyjnymi pulpitami, zarządzanie zadaniami tablice i konfigurowalne cykle pracy.

przez Monday Monday pełni również funkcję dedykowanego rynku aplikacji dla widżetów i aplikacji innych firm. Można go używać do rozszerzania i ulepszania możliwości systemu Monday WorkOS.

Funkcje Monday

1. Łatwy w użyciu

Uważamy, że WorkOS monday.com jest atrakcyjny wizualnie i intuicyjny w użyciu. Zarządzanie projektami jest proste dzięki narzędziom typu "przeciągnij i upuść", "kliknij i zrób" - bez konieczności pisania kodu.

Na przykład, można łatwo przeciągać i upuszczać elementy, widżety, wizualizacje i członków zespołu na pulpicie, aby dodać je w mgnieniu oka.

Ten sam pulpit można dostosować za pomocą widżetów do zarządzania zasobami, takich jak śledzenie czasu, wskaźniki obciążenia pracą itp.

via Monday

Łatwe, prawda?

Co więcej, wybierz z rozszerzonej galerii ponad 200 gotowych szablonów Monday, aby nigdy nie zaczynać od zera.

via Monday

2. Współpraca

WorkDocs firmy Monday.com wyróżnia się w zakresie współpracy dzięki intuicyjnym funkcjom, takim jak aktualizacje w czasie rzeczywistym, udostępnianie plików i płynna komunikacja.

Współedytowanie w czasie rzeczywistym, udostępnianie natychmiastowych komentarzy i angażować pracowników -wszystko w jednym dokumencie. Wyjdź poza współpracę i zamień tekst w elementy działań na dowolnej tablicy monday.com, aby wszystko przebiegało sprawnie.

via Monday

3. Zarządzanie

Pracuj z konfigurowalnymi pulpitami i tablicami, które oferują różne widoki, takie jak Kanban, kalendarz, oś czasu, wykres Gantta i inne. Bez względu na potrzeby Twojego zespołu, projektu lub biznesu, Monday ma coś dla Ciebie.

via Monday

Dodaj ponad 30 niestandardowych widżetów, aby uzyskać całościowy widok projektu - w tym widżety do śledzenia czasu, cyklu pracy i pomiaru wydajności.

via Monday

4. Aplikacje i integracje

Monday.com może pochwalić się solidnym katalogiem aplikacji z ponad 200 aplikacjami innych firm, w tym do komunikacji, marketingu, ERP, CRM i nie tylko. Znajdź integracje z popularnymi aplikacjami, takimi jak Slack, Kalendarz Google, MailChimp, HubSpot i innymi narzędziami.

5. Automatyzacja i cykle pracy

Monday's WorkOS oferuje przyjazny dla użytkownika kreator przepływu pracy bez kodowania z bonusem w postaci ponad 200 gotowych szablonów automatyzacji. Skorzystaj z nich lub stwórz niestandardowe automatyzacje, aby wyzwalać cykle pracy na podstawie wydarzeń, działań lub funkcji.

via Monday

Monday pricing

Free Forever

Podstawowy : $8/miesiąc na użytkownika

: $8/miesiąc na użytkownika Standard: $10/miesiąc na użytkownika

$10/miesiąc na użytkownika Pro: 16 USD/miesiąc za użytkownika

16 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: niestandardowy cennik

Slack vs Monday.com: Porównanie funkcji

Jeśli tu jesteś, wiesz, że zarówno Slack, jak i Monday oferują imponujące funkcje współpracy.

Jednak Monday wyróżnia się niestandardowymi narzędziami do zarządzania, podczas gdy Slack utrzymuje prostotę i wyróżnia się w komunikacji zespołowej.

Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby zapoznać się z głównymi różnicami między nimi.

Przyjrzyjmy się ich podstawowym funkcjom, aby znaleźć najlepsze oprogramowanie do współpracy.

Funkcja #1. Komunikacja Teams

Spójrzmy prawdzie w oczy: kierownicy projektów mają trudności z utrzymaniem zespołów na tej samej stronie. E-maile są świetne, ale większość platform e-mailowych nie ma prawie żadnych integracji.

Zobaczmy, jak Monday.com i Slack radzą sobie w komunikacji zespołowej.

Slack

Slack lepiej kwalifikuje się jako zaawansowana platforma do przesyłania wiadomości. Narzędzie to pozwala rozmawiać z różnymi Teams na wszystkich frontach - czat, rozmowy audio i wideo.

Twórz kanały, aby nadawać informacje lub bezpośrednio wysyłać wiadomości do innych osób. Co więcej, prywatne przestrzenie działają jak zabezpieczone tablice dyskusyjne do przekazywania wiadomości z działów i działań następczych.

via Slack

Monday

Monday WorkOS nie ma jednak wbudowanej funkcji czatu (na razie).

Ale tak, można komunikować się publicznie na tablicach dyskusyjnych. Co oznacza, że nie można wysyłać indywidualnych wiadomości do użytkowników.

Monday ma jednak opcję publicznej komunikacji za pośrednictwem tablic dyskusyjnych. Znajdź interaktywne elementy, takie jak wzmianki @, emotikony, adnotacje i inne, aby sprawnie komentować i komunikować się w ramach zasobnika zadań.

Zwycięzca:_ _Slack jest dla nas wyraźnym zwycięzcą pod względem funkcji przesyłania wiadomości i komunikacji w czasie rzeczywistym

Funkcja #2. Współpraca

Jeśli chodzi o Monday vs Slack, oba mają swoje unikalne ustawienia funkcji do współpracy nad projektami.

Zobaczmy, który z nich jest najlepszy.

Slack

Slack, będący bardziej aplikacją do przesyłania wiadomości, dostarcza Canvases do współpracy zespołowej.

Bez wątpienia, Canvases są dobre! Ale wymagają niestandardowych rozwiązań i kluczowych funkcji.

Mniej lub bardziej przypomina narzędzie do robienia notatek, w którym można umieszczać ważne informacje, udostępniać pliki, osadzać wideo i współedytować z interesariuszami.

Twórz zautomatyzowane cykle pracy, aby prosić o wsparcie, przesyłać zgody lub raportować problemy - w ramach kanwy.

Na przykład, użyj szablonu Canva "Podsumowanie incydentu" w Slack, aby wyróżnić problemy, poprosić o priorytetowe działania i zadawać pytania poprzez wzmiankę o odpowiednich osobach w Canva.

via Slack

Monday

Monday z kolei oferuje Workdocs do współpracy i realizacji pomysłów z jednego arkusza. Transkrybuj spotkania, podkreślaj kluczowe punkty i oznaczaj członków Teams, aby na bieżąco przypisywać agendy spotkań.

via Monday

Osadzaj tablice, pulpity, obrazy, wideo i inne elementy bezpośrednio w dokumentach roboczych. Najlepsze jest to, że każdy element jest automatycznie synchronizowany i aktualizowany podczas pracy.

Zwycięzca:_ Oba narzędzia oferują unikalne funkcje współpracy, więc jest remis! 🤝

Funkcja #3. Zarządzanie

Trudno jest znaleźć funkcje współpracy i zarządzania w jednym narzędziu. Zobaczmy, jak Slack i Monday radzą sobie z zarządzaniem projektami.

Slack

Slack jest przeznaczony przede wszystkim do komunikacji w zespole. Jednak posiadanie opcji do zrobienia prywatnych kanałów, grup i kanw pomaga w zarządzaniu zespołem. To powiedziawszy, nie oczekujemy, że Slack będzie zarządzał złożonymi projektami.

Monday

Choć monday.com ustępuje Slackowi pod względem komunikacji w czasie rzeczywistym, dobrze zarządza zadaniami, cyklami pracy i projektami.

Monday ma wiele funkcji zarządzania, w tym konfigurowalne tablice i widoki, które pomagają scentralizować całą pracę. Udostępnianie tablic między Teams dla lepszej współpracy!

via Monday

Intuicyjne pulpity Monday można w pełni niestandardowo dostosować za pomocą widżetów - bez jednej linijki kodu. Znajdź widżety do śledzenia czasu w czasie rzeczywistym, przeglądu obciążenia pracą i analizowania wydajności zespołu pod jednym dachem.

via Monday

Zwycięzca:_ _Monday jest zwycięzcą w tej kategorii ze względu na wszechstronne funkcje i narzędzia do zarządzania

Funkcja #4. Aplikacje i integracje

Żonglując między różnymi projektami i działami, nigdy nie wiadomo, jakie aplikacje mogą być potrzebne w danym momencie. Na szczęście zarówno monday.com, jak i Slack oferują szereg integracji z aplikacjami innych firm.

Kto wygrywa w tej kategorii, czyli Slack kontra monday.com? Przekonajmy się.

Slack

Slack może pochwalić się katalogiem aplikacji zawierającym ponad 2000 wiodących w branży aplikacji i oprogramowania.

Dodatkowo, narzędzie to oferuje niestandardowe API, umożliwiające tworzenie niestandardowych aplikacji, które integrują się z wewnętrznymi systemami i procesami.

Poniedziałek

Monday oferuje integrację z ponad 200 aplikacjami innych firm z różnych kategorii, w tym między innymi z zakresu komunikacji, wydajności, CRM i nie tylko.

Zwycięzca:_ Oba narzędzia do współpracy oferują potężne, nieograniczone integracje. I tak mamy kolejny remis! 🤝

Funkcja #5. Automatyzacja i cykl pracy

Obie platformy oferują łatwą do zrobienia automatyzację bez użycia kodu. Zautomatyzuj wszystko za pomocą prostych bloków konstrukcyjnych typu "przeciągnij i upuść" - od prostych do złożonych cykli pracy.

Poza tym, obie platformy posiadają konektory plug-and-play, które sprawiają, że integracja innych aplikacji jest dziecinnie prosta.

jaka jest więc różnica? Przekonajmy się.

Slack

Slack posiada solidny framework botów, który pozwala na tworzenie niestandardowych botów.

Używaj ich do automatyzacji monotonnych zadań i cykli pracy, takich jak automatyczne przypisywanie zadań oraz wysyłanie aktualizacji i przypomnień do kanałów.

Monday

Monday z kolei oferuje gotowe szablony automatyzacji, które ułatwiają rozwój cyklu pracy. Możesz wybierać spośród ponad 200 różnorodnych receptur i szablonów automatyzacji.

Zwycięzca:_ _Dzięki wstępnie ustawionym szablonom automatyzacji Monday, tworzenie cykli pracy to bułka z masłem. Dlatego też uważamy Monday za zwycięzcę w tej kategorii

Slack vs. Monday.com na Reddit

Podjęliśmy debatę na temat najlepszego narzędzia do współpracy na Reddit. I zgadnijcie co! Natknęliśmy się na prawdziwe recenzje użytkowników.

Na przykład, kiedy wyszukiwaliśmy Monday vs Slack na Reddicie wielu użytkowników uważa, że trudno jest włączyć kluczowych graczy lub członków zespołu do aktualizacji i cyklu pracy.

jasne, świetnie nadaje się do śledzenia czasu i pieniędzy wydanych na projekty oraz generowania faktur. Utrudnia to jednak włączenie freelancerów, klientów, partnerów i innych kluczowych osób z zewnątrz do aktualizacji i przepływu pracy. Niestety, żadne API ani rozwiązanie SaaS nie jest w stanie naprawić faktu, że Monday nie współpracuje z arkuszami kalkulacyjnymi."

Podczas gdy Slack był uwielbiany przez większość użytkowników za łatwy w użyciu interfejs, integracje i funkcje komunikacyjne.

Spotkanie ClickUp - najlepsza alternatywa dla (Slack vs. Monday.com)

Odkryj ClickUp, aby zarządzać współpracą zespołu dzięki mocy AI, ponad 15 widokom i automatyzacji zadań

Monday i Slack - oba mają pewne limity. Chcesz mieć narzędzie, które ma wszystko? Przejdź na ClickUp!

ClickUp to wszechstronna aplikacja do zarządzania zadaniami, dokumentami, czatem, celami i nie tylko w jednym miejscu. Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, właścicielem małego biznesu, czy kierownikiem projektu, który chce współpracować, ClickUp został zaprojektowany, aby przenieść współpracę zespołową na wyższy poziom.

ClickUp oferuje podobne do Monday narzędzia do zarządzania projektami i komunikacja w czasie rzeczywistym podobna do Slack.

Nie wierzysz nam? Zapoznaj się z funkcjami współpracy ClickUp.

1. Wbudowana funkcja czatu

ClickUp Chat to narzędzie do udostępniania aktualizacji, łączenia zasobów i płynnej współpracy w locie - wszystko czego potrzebujesz to niezawodne połączenie internetowe.

Podobnie jak Slack, funkcja czatu ClickUp umożliwia tworzenie różnych przestrzeni lub grup czatu obok projektów. Włącz dostęp oparty na rolach, aby kontrolować, kto może wyświetlać rozmowy, zachowując ich prywatny charakter tak długo, jak chcesz.

Co więcej, używaj wzmianek @ i bezpośrednio przypisuj komentarze, aby powiadamiać członków o wiadomościach w czasie rzeczywistym.

Łatwo udostępniaj aktualizacje, połączone wiadomości, reakcje i konsoliduj ważne rozmowy za pomocą widoku czatu w ClickUp ClickUp

2. ClickUp AI

przez ClickUp AI ClickUp AI rewolucjonizuje współpracę w zespole. Mając AI po swojej stronie, skup się na tym, co ważne i pozwól AI zająć się innymi monotonnymi zadaniami, takimi jak:

Przygotowywanie briefów projektów

Tworzenie osi czasu projektu

Generowanie podsumowań dla aktualizacji zadań

Tworzenie elementów działań i podzadań

Edytowanie i formatowanie zawartości w ciągu kilku sekund

Tworzenie strategii kampanii marketingowych dla projektów

przez ClickUp AI Porównywalnie, ClickUp bije Monday w pomocy AI.

Oto dlaczego:

AI firmy Monday.com jest ograniczone do jej CRM sprzedaży. Co najwyżej wykorzystuje AI do podsumowywania tekstu w dokumentach Word.

Z drugiej strony, ClickUp używa AI do planowania projektów , tworzenie elementów akcji, podzadań i płynne pisanie. Jeszcze lepiej, skorzystaj z naszego Szablony podpowiedzi AI dla lepszego zarządzania projektami i inżynierii.

3. Zarządzanie projektami

Funkcja zarządzania projektami ClickUp oferuje ponad 10 konfigurowalnych widoków, dzięki czemu planowanie i zarządzanie projektami jest łatwiejsze i szybsze.

Utrzymanie wszystkich na tej samej stronie i dostosowanie do celów projektu za pomocą Szablon podręcznika zarządzania projektami od ClickUp Użyj Tablic i map myśli, aby planować swoje projekty, pomysły i zadania za pomocą wizualnych zarysów. ClickUp oferuje rozszerzoną galerię szablonów do zarządzania projektami do tworzenia map myśli i planowania.

Co więcej, intuicyjny pulpit ClickUp działa jak centrum kontroli dla twojego projektu. Z tego miejsca można śledzić i zarządzać sprintami rozwojowymi i zasobami w czasie rzeczywistym. Użyj niestandardowych wykresów, widżetów i elementów wizualizacji danych, aby jeszcze bardziej dostosować pulpit do potrzeb projektu.

Bądźmy szczerzy; Teams uwielbiają interfejs Slack do komunikacji. A ponieważ tak jest, integracja ClickUp ze Slackiem pozwala na współpracę nad projektami bez opuszczania Slacka.

Korzystanie z Integracja ClickUp-Slack aby łatwo tworzyć zadania ClickUp w Slack

Przełącz się na ClickUp: Twoje kompleksowe narzędzie do współpracy

Zamiast żonglować Slack i Alternatywy na poniedziałek wybierz narzędzie, które łączy funkcje współpracy, komunikacji i zarządzania w ramach jednej platformy.

Dlaczego nie wypróbować ClickUp dzisiaj? - rozpoczęcie jest darmowe!