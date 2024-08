30 najlepszych narzędzi do pracy zdalnej w 2024 roku

Wiemy, że rozpoczęcie pracy zdalnej może wydawać się żeglowaniem po nieznanych wodach, mimo że staje się to normą.

Istnieje wiele wyzwań, w tym wahania produktywności, poczucie izolacji i rozłączenia, luki w komunikacji i walka o znalezienie złotej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Jednak dzięki odpowiednim narzędziom zdalnym można zmienić chaos w harmonię, a izolację we współpracę. Niezależnie od tego, czy chcesz dostosować się do hybrydowej polityki pracy, zarządzać zespołem cyfrowych nomadów, czy też zwiększyć codzienną produktywność, zbudowanie idealnego zestawu narzędzi jest kluczem do przekształcenia wyzwań związanych z pracą zdalną w możliwości.

Jak jednak przebrnąć przez różne narzędzia programowe, aby znaleźć najlepsze dla swojego zespołu?

Jak wybrać idealna aplikacja do zdalnej współpracy wybór najlepszych narzędzi zależy od zrozumienia potrzeb zdalnego zespołu.

Ten ostateczny przewodnik po wyborze najlepszych narzędzi do pracy zdalnej do współpracy zespołowej pomoże ci wybrać odpowiednią kombinację - a może tylko jedną aplikację, która zrobi wszystko.

Gotowy do zapoznania się z najlepszymi narzędziami, które sprawiają, że praca zdalna jest mniej odległa?

Zaczynajmy.

Czego należy szukać w narzędziach do pracy zdalnej?

Wybierając odpowiednie narzędzia do pracy z domu musisz wziąć pod uwagę dwa aspekty: co sprawi, że Twój dzień pracy będzie płynniejszy i zbliży Twój zespół.

Oto kilka funkcji, o których warto pamiętać:

Wszechstronne funkcje komunikacyjne: Narzędzia z różnorodnymi funkcjami komunikacyjnymi, takimi jak połączenia wideo i komunikatory internetowe, pomagają odtworzyć atmosferę panującą w biurze i utrzymują wszystkich w kontakcie i informują, bez względu na to, gdzie się znajdują. Ma to kluczowe znaczenie dlautrzymania zaangażowaniapodczas spotkań zespołu

Narzędzia z różnorodnymi funkcjami komunikacyjnymi, takimi jak połączenia wideo i komunikatory internetowe, pomagają odtworzyć atmosferę panującą w biurze i utrzymują wszystkich w kontakcie i informują, bez względu na to, gdzie się znajdują. Ma to kluczowe znaczenie dlautrzymania zaangażowaniapodczas spotkań zespołu Możliwości integracji: Szukaj narzędzi do pracy zdalnej, które płynnie integrują się z innymi aplikacjami, aby uniknąć przełączania się między oprogramowaniem i skupić się na wykonywaniu zadań, wspierająclepszym nawykom pracy *Skalowalność: Wybierz narzędzia, które mogą rosnąć wraz z zespołem, dostosowując się do jego potrzeb w miarę powiększania się zespołu

Szukaj narzędzi do pracy zdalnej, które płynnie integrują się z innymi aplikacjami, aby uniknąć przełączania się między oprogramowaniem i skupić się na wykonywaniu zadań, wspierająclepszym nawykom pracy *Skalowalność: Wybierz narzędzia, które mogą rosnąć wraz z zespołem, dostosowując się do jego potrzeb w miarę powiększania się zespołu Środki bezpieczeństwa: Zabezpieczenie wrażliwych informacji nie podlega negocjacjom w świecie, w którym naruszenia danych są zbyt powszechne. Upewnij się, że twoje narzędzia mają solidne środki bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie, aby zapewnić bezpieczeństwo danych twojego zespołu podczas pracy zdalnej

Zabezpieczenie wrażliwych informacji nie podlega negocjacjom w świecie, w którym naruszenia danych są zbyt powszechne. Upewnij się, że twoje narzędzia mają solidne środki bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie, aby zapewnić bezpieczeństwo danych twojego zespołu podczas pracy zdalnej Funkcje zarządzania projektami: Narzędzia, które pomagają śledzić postępy, ustalać terminy i zarządzać zadaniami, mogą być przełomowe dla produktywności zespołu, zwłaszcza w przypadku korzystania z uproszczonych funkcji zarządzania projektamiszablony planów pracy *Wsparcie dla współpracy zdalnej: Najlepsze narzędzia do pracy zdalnej mają funkcje takie jak współdzielone kalendarze i tablice do współpracy, które mogą pomóc w stworzeniu doświadczenia pracy obok siebie, zachęcając do pracy zespołowej i kreatywności

Narzędzia, które pomagają śledzić postępy, ustalać terminy i zarządzać zadaniami, mogą być przełomowe dla produktywności zespołu, zwłaszcza w przypadku korzystania z uproszczonych funkcji zarządzania projektamiszablony planów pracy *Wsparcie dla współpracy zdalnej: Najlepsze narzędzia do pracy zdalnej mają funkcje takie jak współdzielone kalendarze i tablice do współpracy, które mogą pomóc w stworzeniu doświadczenia pracy obok siebie, zachęcając do pracy zespołowej i kreatywności Łatwość obsługi i interfejs użytkownika: Poszukaj interfejsu, po którym ty i twój zespół będziecie mogli poruszać się naturalnie od pierwszego dnia, aby zapewnić szybsze wdrożenie i pracę

Wybór odpowiednich narzędzi ma na celu usprawnienie każdego dnia pracy, a nie tylko uzupełnienie stosu technologicznego. Skupiając się na tych podstawowych elementach, przygotowujesz swój zespół na sukces, bez względu na to, gdzie się logujesz.

10 najlepszych narzędzi do pracy zdalnej w 2024 roku

Znalezienie odpowiednich narzędzi może zmienić wyzwania związane z pracą zdalną w większą produktywność i możliwości zaangażowania. Zapoznajmy się z najlepszymi narzędziami, które sprawiają, że zarządzanie i współpraca z daleka są niemal łatwe.

Najlepsze ogólne narzędzie do pracy zdalnej

1. ClickUp - najlepsze centrum dowodzenia pracą zdalną

ClickUp to platforma, która ma wbudowane wszystkie narzędzia zwiększające produktywność, których normalnie potrzebujesz!

Może stać się centrum dowodzenia twojego zespołu do zarządzania projektami, przydzielania zadań i śledzenia czasu trwania zadania - co jest bardzo przydatne do śledzenia produktywności.

uprość komunikację w swoim zespole i zamień rozmowy w wykonalne zadania dzięki ClickUp Remote Work Project Management_

Z Zdalny zespół ClickUp otrzymujesz narzędzia do współpracy, produktywności i zarządzania projektami stworzone specjalnie do pracy zdalnej.

Twórz screencasty i udostępniaj filmy swojemu zespołowi dzięki ClickUp Clips

Przypisywanie zadań do zespołu

płynnie organizuj swoje projekty, zapewniając, że każdy szczegół jest śledzony i efektywnie zarządzany dzięki ClickUp Tasks_

ClickUp sprawia, że przypisywanie zadań wszystkim członkom zdalnego zespołu jest niezwykle proste. Możesz:

Dodawać zadania i przypisywać je do konkretnych członków zespołu

Dzielić zadania na podzadania w celu łatwiejszego zarządzania

Priorytetyzować zadania, aby zapewnić, że ważne projekty zostaną ukończone w pierwszej kolejności

Dostosuj dostęp dla bezpieczeństwa

Możesz dostosować prawa dostępu w ClickUp. Udostępniaj zadania i wiadomości pracownikom etatowym, freelancerom i klientom, zapewniając wszystkim dostęp bez narażania bezpieczeństwa.

Śledź postępy

wizualizuj swoje postępy, dostosowane do przepływu pracy każdego zespołu dzięki ClickUp's Views_

Śledzenie postępów projektu jest łatwe dzięki Widoki ClickUp . Do wyboru:

TheWidok tablicyktóry wyświetla zadania i projekty w stylu kanban

WidokListView, który pokazuje zadania w formie listy wyboru, ułatwia śledzenie postępów

Monitoruj aktywność zespołu

Z Widok zespołu ClickUp w tym widoku można zobaczyć, nad czym pracują poszczególni członkowie zespołu i monitorować ich postępy. Widok ten jest idealny dla kierowników projektów, którzy muszą monitorować obciążenie pracą i w razie potrzeby rozdzielać zadania.

Ułatwia komunikację

Członkowie zespołu mogą udostępniać pliki, linki i inne informacje, aby informować wszystkich na bieżąco za pośrednictwem wiadomości w sekcji Widok czatu .

Ponadto możesz oznaczać członków zespołu i przypisywać komentarze aby zapewnić szybkie działanie.

Płynna integracja

zwiększ wydajność przepływu pracy, łącząc wszystkie niezbędne narzędzia na jednej platformie dzięki integracjom ClickUp Integracje ClickUp umożliwia integrację ponad 1000 narzędzi na jednej platformie - narzędzi takich jak Dropbox, Slack, Figma, Zoom, Gmail i innych - w obszarze roboczym ClickUp.

Śledź produktywność dzięki wbudowanym narzędziom do śledzenia czasu pracy

ClickUp posiada możliwości śledzenia czasu które monitorują czas spędzony na projektach i zadaniach. Dane te można później analizować za pomocą konfigurowalnych pulpitów nawigacyjnych. Wykorzystaj te spostrzeżenia, aby zidentyfikować wąskie gardła i pomóc zespołowi zoptymalizować przepływ pracy.

Rozpocznij pracę zdalną i usprawnij działania swojego zespołu dzięki szablonowi planu pracy zdalnej ClickUp

Szablon Szablon planu pracy zdalnej ClickUp pomaga organizować i śledzić pracę zdalną dla osób pracujących z zespołem hybrydowym lub zdalnym.

Przeczytaj również: Przejdź przez te szablony dla freelancerów aby zwiększyć produktywność.

ClickUp najlepsze cechy

Współpraca nad zadaniami z zespołem na wielu urządzeniach dzięki synchronizacji w czasie rzeczywistym

Wizualizacja projektów i tworzenie przepływów pracy z zespołem poprzezTablice ClickUp Twórz, organizuj i udostępniaj dokumenty projektowe za pomocąClickUp Docs Automatyzuj powtarzające się zadania, raporty, aktualizacje i nie tylko dziękiClickUp Automations Monitoruj produktywność swojego zespołu i uzyskaj wgląd w ulepszenia dziękiPulpity nawigacyjne ClickUp Dostęp do bogategobiblioteka ponad 1 000 szablonów aby rozpocząć pracę bez konieczności zaczynania od zera

Ograniczenia ClickUp

Nowi użytkownicy mogą doświadczyć krzywej uczenia się ze względu na rozbudowane funkcje i opcje dostosowywania ClickUp

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7/użytkownika miesięcznie

: $7/użytkownika miesięcznie Biznes : 12 USD/użytkownik miesięcznie

: 12 USD/użytkownik miesięcznie Przedsiębiorstwo : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 4 000 recenzji)

Oprogramowanie do czatu w miejscu pracy

2. Slack - centrum komunikacji zespołowej

przez Slack Slack oferuje wiele metod komunikacji: bezpośrednie wiadomości, kanały grupowe oraz połączenia głosowe i wideo. Narzędzie posiada również intuicyjny interfejs, który ułatwia udostępnianie plików, burzę mózgów i współpracę w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Slack

Tworzenie kanałów dla każdego projektu, tematu lub zespołu. Taka konfiguracja zapewnia porządek i organizację dyskusji, dzięki czemu nic nie ginie w chaosie

Integracja wielu innych narzędzi w Slack, dzięki czemu jest to centrum dowodzenia dla wszystkiego, co związane z pracą

Udostępniaj pliki, rozpoczynaj czaty głosowe, a nawet prowadź szybkie rozmowy wideo

Ustawianie wyzwalaczy dla powiadomień i automatycznych odpowiedzi w celu zapewnienia płynnej i szybkiej komunikacji między zespołami

Ograniczenia Slack

Ciągły przepływ wiadomości i powiadomień może odciągać członków zespołu od ich pracy

Ceny Slacka mogą stać się znaczącym wydatkiem dla firm

Cennik Slack

Darmowy

Pro : 7 USD/użytkownika miesięcznie

: 7 USD/użytkownika miesięcznie Business+ : $11.70/użytkownika miesięcznie

: $11.70/użytkownika miesięcznie Enterprise Grid: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Slack

G2 : 4.5/5 (30,000+ recenzji)

: 4.5/5 (30,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (20,000+ recenzji)

3. Microsoft Teams - kompleksowy pakiet do współpracy

przez Microsoft Teams Microsoft Teams to idealne rozwiązanie dla osób korzystających już z ekosystemu Microsoft Office. Została stworzona, aby zapewnić możliwość czatowania, udostępniania i współpracy bez opuszczania środowiska Office. Teams są doskonałe dla zespołów zdalnych, ponieważ obejmują wiadomości w czasie rzeczywistym, spotkania, połączenia, aplikacje Office 365 i narzędzia innych firm w jednym scentralizowanym miejscu, ułatwiając produktywność rozproszonym zespołom.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Integracja z Microsoft 365 i praca nad dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i prezentacjami bez przełączania aplikacji

Czat, połączenia głosowe i wideo oraz wydarzenia na żywo z udziałem nawet 10 000 osób

Tworzenie dostosowanych kanałów z kartami dla najczęściej używanych dokumentów i aplikacji w celu usprawnienia przestrzeni roboczej

Ustawianie komunikatów o statusie w celu wskazania dostępności i aktywności, takich jak "Poza biurem do..." lub "Na spotkaniu"

Ograniczenia Microsoft Teams

Nowi użytkownicy mogą uznać interfejs za zagracony i przytłaczający, co prowadzi do stromej krzywej uczenia się

Jakość połączeń wideo i głosowych w dużym stopniu zależy od stabilności i przepustowości Internetu, co może być ograniczeniem w obszarach o słabej łączności

Ceny usługi Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : 4,80 USD/użytkownika miesięcznie

: 4,80 USD/użytkownika miesięcznie Microsoft 365 Business Basic : 7,20 USD/użytkownika miesięcznie

: 7,20 USD/użytkownika miesięcznie Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Microsoft Teams

G2 : 4.3/5 (14 000+ recenzji)

: 4.3/5 (14 000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (9,000+ recenzji)

4. Google Chat - usprawniona komunikacja dla zespołów

przez Czat Google Jeśli Ty i Twój zespół jesteście już w ekosystemie Google, Google Chat sprawia, że pozostawanie w kontakcie jest dziecinnie proste. Chodzi o proste przesyłanie wiadomości i płynną współpracę zespołową.

Pomyśl o nim jako o narzędziu do szybkich czatów i dyskusji, pozostając w synchronizacji z innymi aplikacjami Google. Jest to idealne rozwiązanie dla zespołów, które chcą prostego, zintegrowanego sposobu komunikacji bez dodatkowego zamieszania.

Najlepsze funkcje Google Chat

Współpraca z zespołem za pomocą Dysku Google, Dokumentów, Arkuszy, Prezentacji i Kalendarza bezpośrednio z poziomu Czatu

Skonfiguruj przestrzenie dla każdego projektu lub zespołu, aby udostępniać pliki, przydzielać zadania i monitorować postępy w jednym miejscu

Zlokalizuj poprzednie wiadomości i pliki za pomocą zaawansowanego wyszukiwania Google, mając wszystkie potrzebne informacje na wyciągnięcie ręki

Ograniczenia Google Chat

Google Chat świetnie nadaje się do użytku wewnętrznego, ale brakuje mu funkcji do szerszej komunikacji zewnętrznej, w przeciwieństwie do Slack lub Microsoft Teams

Niektórzy mogą uznać Google Chat za zbyt prosty, pozbawiony zaawansowanych funkcji zarządzania projektami i integracji z produktami spoza Google

Ceny Google Chat

Business Starter : 6 USD/użytkownik miesięcznie

: 6 USD/użytkownik miesięcznie Business Standard : $12/użytkownika miesięcznie

: $12/użytkownika miesięcznie Business Plus: 18 USD/użytkownika miesięcznie

18 USD/użytkownika miesięcznie Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Google Chat

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: 4.5/5 (ponad 2000 recenzji)

Narzędzia AI do pracy zdalnej

5. Otter.ai-Innowacyjna transkrypcja głosu na tekst

przez Otter.ai Otter.ai rewolucjonizuje robienie notatek i efektywność spotkań dzięki usługom transkrypcji głosu na tekst.

Jest to idealne rozwiązanie dla zespołów wymagających dokładnych spotkań, wykładów lub transkrypcji treści mówionych. Otter AI integruje się z Zoom, Google Meet, Microsoft Teams i innymi narzędziami do spotkań, aby ułatwić nagrywanie, transkrypcję i udostępnianie notatek ze spotkań, co sprzyja wydajności wśród rozproszonych zespołów.

Najlepsze cechy Otter.ai

Wykorzystanie zaawansowanej sztucznej inteligencji do tworzenia bardzo dokładnych transkrypcji w czasie rzeczywistym, które wychwytują niuanse konwersacji

Nagrywanie i transkrypcja spotkań dzięki płynnej integracji z Zoom i innymi narzędziami

Udostępnianie, wyróżnianie i komentowanie transkrypcji w celu usprawnienia współpracy zespołu

Ograniczenia Otter.ai

Otter.ai obsługuje głównie język angielski, co może nie pasować do wielojęzycznych zespołów lub kontekstów międzynarodowych

Automatyczne transkrybowanie poufnych spotkań może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa bez rygorystycznej kontroli użytkownika

Cennik Otter.ai

Podstawowy: Darmowy

Darmowy Pro: 16,99 USD/użytkownik miesięcznie

16,99 USD/użytkownik miesięcznie Biznes : $30/użytkownika miesięcznie

: $30/użytkownika miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Otter.ai

G2 : 4.2/5 (100+ recenzji)

: 4.2/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (50+ recenzji)

6. Jasper AI - Twój kreatywny partner AI w copywritingu

przez Jasper AI Jasper AI doskonale radzi sobie z generowaniem wysokiej jakości treści pisemnych, od tekstów marketingowych po blogi, pomagając zespołom zwiększyć produktywność i kreatywność. Jest to idealne rozwiązanie dla zdalnych zespołów, które chcą zwiększyć swoje potrzeby w zakresie produkcji treści.

Pro-tip: Istnieje kilka alternatyw dla Jasper AI, które można również zbadać. Wypróbuj ClickUp Brain jeśli potrzebujesz wyrafinowanego asystenta pisania AI przeszkolonego do profesjonalnych kontekstów.

Najlepsze funkcje Jasper AI

Tworzy zróżnicowane, angażujące treści, skracając czas pisania

Dostosowanie do różnych stylów pisania, aby dopasować się do głosu marki

Burza mózgów i ulepszanie treści dzięki sprawnemu silnikowi AI

Ograniczenia Jasper AI

Wersje robocze często wymagają ręcznego dopracowania pod kątem tonu i dokładności

Opanowanie podpowiedzi do pisania, które dają dobre wyniki, wymaga czasu

Ceny Jasper AI

Kreator: $49/miesiąc za stanowisko

$49/miesiąc za stanowisko Pro: $69/miesiąc za stanowisko

$69/miesiąc za stanowisko Biznes: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jasper AI

G2 : 4.7/5 (1,000+ reviews)

: 4.7/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1500+ recenzji)

7. ChatGPT - zaawansowana konwersacyjna sztuczna inteligencja

przez ChatGPT ChatGPT od OpenAI to darmowe, konwersacyjne narzędzie do czatowania ze sztuczną inteligencją. Generuje odpowiedzi podobne do ludzkich na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika i może zrozumieć kontekst, odpowiadać na pytania i udzielać wyjaśnień.

ChatGPT jest doskonałym narzędziem dla zdalnych zespołów - zwłaszcza indywidualnych - ponieważ może znacznie usprawnić zadania, takie jak pisanie dokumentacji oprogramowania, generowanie pomysłów i edytowanie tekstu.

ChatGPT może szybko tworzyć poprawny gramatycznie tekst, zwalniając czas na bardziej złożone i kreatywne zadania. Istnieje jednak kilka ograniczeń, takich jak ograniczone i nieaktualne informacje (w wersji bezpłatnej) oraz niski poziom dokładności w niektórych kontekstach.

Najlepsze cechy ChatGPT

Generowanie różnych form treści, takich jak wiadomości e-mail, kopie reklam, opisy produktów i inne

Angażowanie się w interakcje podobne do ludzkich, ponieważ ChatGPT naśladuje prawdziwe rozmowy z kontekstowym zrozumieniem i odpowiedziami

Podsumowywanie i wyodrębnianie dokładnych informacji z długich fragmentów tekstu, co prowadzi do znacznej oszczędności czasu

Ograniczenia ChatGPT

Może czasami błędnie interpretować złożone zapytania lub udzielać nieistotnych odpowiedzi, jeśli kontekst nie jest jasny

Wymaga regularnych aktualizacji i dostrajania, aby zachować dokładność i trafność, ponieważ uczy się na podstawie interakcji

Ceny ChatGPT

Plan darmowy

Plus Plan: $20/użytkownika miesięcznie

$20/użytkownika miesięcznie Plan zespołowy: $30/użytkownika miesięcznie

$30/użytkownika miesięcznie Plan Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4.7/5 (ponad 500 recenzji)

4.7/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 50 recenzji)

Narzędzia do udostępniania i nagrywania ekranu

8. Loom - łatwe przesyłanie wiadomości wideo dla zespołów

przez Krosno Loom to wszechstronne narzędzie do nagrywania ekranu, które wspiera współpracę między zdalnymi zespołami poprzez wymianę filmów na prostej, intuicyjnej platformie.

Możesz przechwytywać audio i wideo bez znaków wodnych na różnych platformach, dodawać adnotacje do nagrań ekranu w czasie rzeczywistym i udostępniać filmy bez pobierania.

Rozszerzenie Loom do przeglądarki Chrome jest korzystne. Umożliwia ono nagrywanie ekranu bez otwierania innej konsoli.

Pro-tip: Istnieje wiele świetnych rozszerzeń Loom alternatyw dla Loom , z których niektóre oferują zaawansowane funkcje nawet w darmowym planie, takie jak ClickUp Clips .

Loom najlepsze cechy

Nagrywaj swój ekran, głos i siebie (za pomocą kamery internetowej), aby tworzyć angażujące filmy wyjaśniające złożone pomysły lub dostarczać jasne instrukcje swoim zespołom

Udostępnianie filmów poprzez wygenerowanie linku, który można wysłać za pośrednictwem czatu, poczty e-mail lub osadzić w dokumentach

Śledź, kto oglądał Twoje filmy i zbieraj dane o zaangażowaniu, aby zrozumieć, jak działały Twoje filmy

Ograniczenia Loom

Darmowa wersja ogranicza czas nagrywania do 5 minut i 25 filmów, co może nie wystarczyć do szczegółowych prezentacji

Proste narzędzia edycyjne Loom mogą okazać się niewystarczające dla osób potrzebujących zaawansowanej produkcji wideo

Ceny Loom

Początkujący: Bezpłatnie

Bezpłatnie Biznes: $12.50/twórca miesięcznie (rozliczane rocznie)

$12.50/twórca miesięcznie (rozliczane rocznie) Przedsiębiorstwo: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Loom

G2 : 4.7/5 (1500+ recenzji)

: 4.7/5 (1500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (400+ recenzji)

9. Wistia - Profesjonalny hosting wideo dla firm

przez Wistia Wistia jest idealna dla firm zainteresowanych hostingiem filmów marketingowych, ponieważ przechowuje filmy i analizuje, w jaki sposób widzowie wchodzą z nimi w interakcję.

Oprócz tego, że jest to kompleksowa platforma do marketingu wideo, Wistia oferuje takie funkcje, jak dostosowywanie odtwarzacza wideo, wbudowane opcje dostępności, płynne integracje, narzędzia do generowania leadów i wiele innych.

Najlepsze funkcje Wistia

Hostuj filmy z konfigurowalnymi odtwarzaczami, które mogą pasować do Twojej marki

Śledzenie i analizowanie interakcji widzów dzięki szczegółowym analizom zaangażowania, w tym mapom cieplnym i wskaźnikom zaangażowania

Pozyskiwanie potencjalnych klientów i zwiększanie konwersji poprzez integrację formularzy i wezwań do działania bezpośrednio w filmach

Ograniczenia Wistia

Dodanie większej liczby filmów i szczegółowych analiz może szybko podnieść koszty

Nadaje się głównie do marketingu, nie jest idealna do komunikacji wewnętrznej lub szkoleń

Cennik Wistia

Darmowy (do 10 filmów)

(do 10 filmów) Plus: 24 USD/miesiąc

24 USD/miesiąc Pro: $99/miesiąc

$99/miesiąc Advanced:$399/month

Oceny i recenzje Wistia

G2 : 4.6/5 (500+ recenzji)

: 4.6/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

10. Vidyard - potężne narzędzie wideo dla sprzedaży i marketingu

przez Vidyard Vidyard to platforma wideo oparta na sztucznej inteligencji, która pomaga tworzyć wysokiej jakości filmy na ekrany komputerów i telefonów, takie jak kursy szkoleniowe, materiały edukacyjne dla klientów, prezentacje produktów i inne.

Narzędzie to działa najlepiej dla marketerów i zespołów marketingowych - może zwiększyć liczbę potencjalnych klientów, przyspieszyć budowanie potoku i poprawić zadowolenie klientów.

Vidyard zapewnia doskonałe doświadczenie użytkownika. Użytkownicy mogą współpracować w czasie rzeczywistym, aby tworzyć, edytować i publikować filmy.

Najlepsze funkcje Vidyard

Twórz i personalizuj filmy za pomocą narzędzi zaprojektowanych do szybkiego tworzenia wysokiej jakości, angażujących treści

Przechowywanie i dystrybucja filmów na różnych platformach lub udostępnianie filmów bezpośrednio klientom za pośrednictwem poczty e-mail

Wyciąganie wniosków z analiz wydajności wideo w celu optymalizacji strategii marketingowych i treści

Ograniczenia Vidyard

Szeroki wachlarz funkcji może być przytłaczający dla nowych użytkowników lub małych zespołów bez dedykowanych zasobów marketingu wideo

Pełny dostęp do zaawansowanych funkcji wymaga subskrypcji premium, która może być znaczącą inwestycją dla mniejszych firm

Cennik Vidyard

Darmowy

Pro: $29/miesiąc

$29/miesiąc Plus: $89/miesiąc

$89/miesiąc Biznes: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Vidyard

G2 : 4.5/5 (700+ recenzji)

: 4.5/5 (700+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (100+ recenzji)

Narzędzia do wideokonferencji

11. Narzędzie do wideokonferencji Zoom-Premier

przez Zoom Zoom to powszechnie znana marka wideokonferencji, znana z krystalicznie czystego dźwięku i niezawodności. Oprócz wideokonferencji, Zoom oferuje takie funkcje jak tablice, czaty zespołowe, nagrywanie rozmów wideo i automatyczne transkrypcje.

Jest bardzo łatwy w użyciu i oferuje wiele przydatnych narzędzi do współpracy, dzięki czemu jest niezbędny dla każdego zespołu z regularnymi spotkaniami zdalnymi.

Najlepsze funkcje Zoom

Zapewnia krystalicznie czysty obraz i dźwięk, dzięki czemu współpraca ze zdalnymi zespołami jest przyjemna i wygodna

Płynna obsługa skalowalności, od spotkań jeden na jeden po duże konferencje z opcjami do 1000 uczestników i 10 000 widzów

Zabezpiecz swoje spotkania dzięki kompleksowemu szyfrowaniu i kompleksowej kontroli hosta

Ograniczenia Zoom

Pomimo ulepszeń, Zoom spotkał się z kontrolą prywatności, dotyczącą sposobu, w jaki Zoom obsługuje poufne informacje

Jakość połączeń Zoom zależy w dużej mierze od dostępu do Internetu, co może być problemem w obszarach o słabej łączności

Ceny Zoom

Podstawowy: Darmowy

Darmowy Pro: $14.99/użytkownika miesięcznie

$14.99/użytkownika miesięcznie Business: 21,99 USD/użytkownik miesięcznie

21,99 USD/użytkownik miesięcznie Business Plus: ceny niestandardowe

ceny niestandardowe Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zoom

G2 : 4.6/5 (50,000+ recenzji)

: 4.6/5 (50,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (13,000+ recenzji)

12. Google Meet - bezproblemowe wideokonferencje Google

przez Google Meet Google Meet to proste, niezawodne narzędzie do wideokonferencji, które pasuje do ekosystemu Google. Jeśli korzystasz już z Google Workspace, rozpoczęcie spotkań jest bardzo proste.

Google Meet jest uwielbiany za prosty interfejs, płynne działanie urządzenia i sprawdzanie jakości obrazu i dźwięku przed spotkaniem.

Najlepsze funkcje Google Meet

Planowanie i dołączanie do spotkań z Kalendarza Google oraz udostępnianie linków do spotkań na różnych urządzeniach

Wyraźny obraz i dźwięk, nawet przy wolniejszych połączeniach, co jest niezbędne dla wirtualnych zespołów

Korzystanie z napisów w czasie rzeczywistym podczas spotkań za pomocą rozpoznawania mowy Google, co jest doskonałą funkcją ułatwień dostępu

Udostępnianie karty Chrome, okna lub całego ekranu

Ograniczenia Google Meet

Brak zaawansowanych funkcji dostępnych w bardziej wyspecjalizowanych narzędziach

Najlepsza wydajność w usługach Google, ograniczająca funkcjonalność dla użytkowników spoza Google

Ceny Google Meet

Business Starter : $6/użytkownika miesięcznie

: $6/użytkownika miesięcznie Business Standard: 12 USD/użytkownika miesięcznie

12 USD/użytkownika miesięcznie Business Plus: 18 USD/użytkownika miesięcznie

18 USD/użytkownika miesięcznie Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Google Meet

G2 : 4.6/5 (2,000+ recenzji)

: 4.6/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 11 000 recenzji)

13. GoToMeeting - profesjonalne rozwiązanie do spotkań online

przez GoToMeeting A Alternatywny zoom zaprojektowana z myślą o zastosowaniach biznesowych, GoToMeeting jest niezawodną i bezpieczną platformą spotkań online. Jej kluczowe funkcje obejmują spotkania wideo w wysokiej rozdzielczości, udostępnianie ekranu, możliwości nagrywania i pokoje konferencyjne.

Na szczególną uwagę zasługują funkcje bezpieczeństwa: Szyfrowanie AES-256-bit i zgodność z HIPAA sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do konferencji, spotkań zespołowych i pracy zdalnej.

Najlepsze cechy GoToMeeting

Wykorzystanie zaawansowanego udostępniania ekranu, tablic i wspólnej edycji dokumentów do efektywnej pracy zespołowej

Zabezpieczanie rozmów za pomocą silnych środków bezpieczeństwa, takich jak szyfrowanie i blokady spotkań w celu zachowania prywatności

Przekazywanie uczestnikom kontroli nad klawiaturą i myszą podczas spotkań, co jest przydatne do współpracy

Ograniczenia GoToMeeting

Mniej intuicyjne niż nowsze narzędzia, co może utrudniać przyjęcie

Wyższa cena niż w przypadku alternatywnych rozwiązań, zwłaszcza dla mniejszych zespołów, które nie potrzebują zaawansowanych funkcji

Cennik GoToMeeting

Profesjonalny: $14/użytkownika miesięcznie

$14/użytkownika miesięcznie Business : $19/użytkownika miesięcznie

: $19/użytkownika miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje GoToMeeting

G2: 4,2/5 (ponad 10 000 recenzji)

4,2/5 (ponad 10 000 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 10 000 recenzji)

Tablica i narzędzia do tworzenia map myśli

14. Miro - interaktywna tablica do współpracy zespołowej

przez Miro Miro to doskonała cyfrowa przestrzeń robocza, która pozwala zdalnym zespołom współpracować wizualnie za pomocą różnych narzędzi i funkcji, w tym tablic, mapowania myśli i zarządzania projektami. Umożliwia także organizowanie spotkań wideo, co usprawnia współpracę i komunikację.

Wyróżniającą się funkcją Miro jest tablica online, która jest idealnym narzędziem, gdy zespoły muszą wspólnie tworzyć pomysły, planować lub po prostu wykazać się kreatywnością. Tablicy można używać do tworzenia przepływów pracy, projektowania produktów lub tworzenia szkieletów stron internetowych.

Najlepsze cechy Miro

Synchronizacja z narzędziami takimi jak Slack, Asana i Google Workspace w celu zwiększenia funkcjonalności w przepływie pracy

Łatwa wizualizacja i współpraca dzięki karteczkom samoprzylepnym, narzędziom do rysowania i szablonom, które pomagają zespołom

Hostowanie nieograniczonej liczby użytkowników, idealne dla dużych zespołów i złożonych projektów

Korzystaj z wbudowanego licznika czasu, funkcji głosowania, czatu wideo i aplikacji do szacowania, aby prowadzić produktywne sesje współpracy

Ograniczenia Miro

Nowi użytkownicy mogą uznać szeroki wachlarz funkcji i narzędzi za przytłaczający

Tablice z obszerną zawartością mogą czasami doświadczać opóźnień, co wpływa na komfort użytkowania w większych zespołach

Ceny Miro

Darmowy

Starter: $10/członek miesięcznie

$10/członek miesięcznie Biznes: $20/członka na miesiąc

$20/członka na miesiąc Przedsiębiorstwo: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Miro

G2 : 4.8/5 (5000+ recenzji)

: 4.8/5 (5000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 1000 recenzji)

15. Mural - współpraca wizualna dla innowacyjnych zespołów

przez Mural Mural to platforma do współpracy zbudowana wokół bogatej w funkcje tablicy, takiej jak alternatywa, Miro .

Narzędzie to jest cyfrowym obszarem roboczym do współpracy wizualnej, umożliwiającym projektantom produktów i innym zespołom wspólne wprowadzanie innowacji i realizację pomysłów. Dodawanie komentarzy, karteczek samoprzylepnych i ikon pomaga w asynchronicznej komunikacji między członkami zespołu.

Mural jest szczególnie skuteczny w przypadku organizowania warsztatów i sprintów projektowych.

Mural najlepsze cechy

Angażowanie uczestników i ułatwianie współpracy podczas warsztatów dzięki narzędziom do głosowania, odmierzania czasu i świętowania

Dostęp do szerokiej gamy szablonów i frameworków, które wspierają różne metodologie, takie jak agile, design thinking i planowanie sprintów

Zapraszanie zewnętrznych współpracowników (takich jak klienci i dostawcy) do pracy nad projektami bez rozszerzania pełnego członkostwa

Ograniczenia Mural

Niektórzy użytkownicy mogą uznać interfejs za zagracony, zwłaszcza podczas obsługi złożonych projektów z wieloma elementami

Mural może wymagać zasobów systemowych, potencjalnie prowadząc do wolniejszego działania na mniej wydajnych urządzeniach

Ceny Mural

Darmowy

Team+ : $12/członka miesięcznie

: $12/członka miesięcznie Biznes: $17.99/członka miesięcznie (rozliczane rocznie)

$17.99/członka miesięcznie (rozliczane rocznie) Enterprise: Ceny niestandardowe

Mural oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 1000 recenzji)

4.6/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (100+recenzji)

16. Lucidchart - zaawansowane tworzenie diagramów i komunikacja wizualna

przez Lucidchart Lucidchart to wszechstronne narzędzie do tworzenia diagramów, które umożliwia użytkownikom tworzenie złożonych diagramów technicznych, schematów blokowych, map procesów i szkieletów produktów, ułatwiając przejrzystą komunikację wizualną między zespołami.

Narzędzie sprzyja współpracy w czasie rzeczywistym i asynchronicznej dzięki kilku przydatnym narzędziom: współtworzeniu w czasie rzeczywistym, okienkom czatu w edytorze, kursorom współpracy, komentarzom i nie tylko.

Najlepsze cechy Lucidchart

Tworzenie złożonych diagramów przy użyciu szerokiej gamy szablonów i kształtów

Edycja diagramów wraz z zespołem w czasie rzeczywistym, ze zintegrowanym czatem i komentarzami

Integracja z Google Workspace, Microsoft Office i Jira

Ograniczenia Lucidchart

Mniej opcji dostosowywania projektów w porównaniu do wyspecjalizowanych narzędzi do tworzenia diagramów

Funkcjonalność mobilna może nie odpowiadać doświadczeniu na komputerze, wpływając na użyteczność w podróży

Ceny Lucidchart

Bezpłatna

Licencja indywidualna: $7.95/miesiąc (rozliczana rocznie)

$7.95/miesiąc (rozliczana rocznie) Zespół (3 licencje zespołowe): $27/użytkownika miesięcznie

$27/użytkownika miesięcznie Przedsiębiorstwo: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Lucidchart

G2: 4,5/5 (ponad 5000 recenzji)

4,5/5 (ponad 5000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 2000 recenzji)

Pakiety biurowe online

17. Zintegrowany pakiet Google Workspace do płynnej współpracy

przez Przestrzeń robocza Google Google Workspace, niegdyś znany jako G Suite, integruje wszystkie popularne narzędzia Google oparte na chmurze w jeden zgrabny pakiet. Zespoły uważają Google Workspace za nieoceniony ze względu na szeroką gamę narzędzi opartych na chmurze, które zwiększają produktywność i pracę zespołową: Gmail, Dokumenty, Arkusze, Dysk, Kalendarz, Meet i inne.

Ten kompleksowy zestaw narzędzi ułatwia codzienne operacje, umożliwiając szybki dostęp do dokumentów, płynną komunikację ze współpracownikami i bezproblemowe planowanie spotkań.

Podobnie jak Clickup, pełny zestaw narzędzi do produktywności i współpracy działa równie dobrze dla dużych przedsiębiorstw, jak i dla małych zespołów i osób prywatnych.

Najlepsze funkcje Google Workspace

Przełączanie się między wysyłaniem wiadomości e-mail, edycją i planowaniem dzięki ujednoliconej integracji narzędzi Google

Wspólna praca nad dokumentami z natychmiastowym zapisywaniem w chmurze

Ochrona danych dzięki silnym środkom bezpieczeństwa, takim jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Ograniczenia Google Workspace

Ekosystem Google może być ograniczający dla większości potrzeb związanych z zarządzaniem projektami

Aplikacjom Google brakuje zaawansowanych funkcji i opcji dostosowywania, które można znaleźć w niektórych specjalistycznych programach

Ceny Google Workspace

Business Starter : 7,20 USD/użytkownika miesięcznie

: 7,20 USD/użytkownika miesięcznie Business Standard : $14.40/użytkownika miesięcznie

: $14.40/użytkownika miesięcznie Business Plus: $21.60/użytkownika miesięcznie

$21.60/użytkownika miesięcznie Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Google Workspace

G2 : 4.6/5 (ponad 40 000 recenzji)

: 4.6/5 (ponad 40 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (15,000+ recenzji)

18. Zoho Workplace - kompleksowe narzędzie do komunikacji biznesowej

przez Zoho Workplace Zoho Workplace łączy w sobie wszystko, czego potrzebuje Twój zespół, aby być połączonym, produktywnym i zorganizowanym - pocztę e-mail, zarządzanie plikami, tworzenie i przechowywanie dokumentów, zarządzanie zadaniami, hosting poczty e-mail i wideokonferencje - na jednej wygodnej platformie.

Zoho Workplace zapewnia również funkcje zarządzania projektami, takie jak śledzenie zadań, wykresy Gantta, kalendarze i karty czasu pracy.

Mimo ograniczonych możliwości zarządzania projektami, Zoho Workplace doskonale nadaje się dla małych i średnich firm, łącząc przystępną cenę z funkcjonalnością.

Najlepsze funkcje Zoho Workplace

Centralizacja poczty e-mail, komunikatorów i wideokonferencji w jednym miejscu dla lepszej łączności i pracy zespołowej

Wykorzystanie rozbudowanego pakietu biurowego, w tym narzędzi do edycji tekstu, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji, zgodnych z formatami Microsoft Office

Korzystaj z rozbudowanych opcji dostosowywania i łatwo adaptuj się wraz z rozwojem firmy, zapewniając konfigurowalne i skalowalne doświadczenie

Ograniczenia Zoho Workplace

Niektórzy użytkownicy uważają interfejs użytkownika za mniej intuicyjny w porównaniu do innych pakietów biurowych

Integracja z zewnętrznymi narzędziami i usługami jest doskonała w ramach ekosystemu, ale czasami może być ograniczona

Cennik Zoho Workplace

Standardowy: 3 USD/użytkownika miesięcznie

3 USD/użytkownika miesięcznie Profesjonalny: $6/użytkownika miesięcznie

$6/użytkownika miesięcznie Tylko poczta e-mail: $1/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Zoho Workplace

G2: 4.5/5 (ponad 2000 recenzji)

4.5/5 (ponad 2000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 10 recenzji)

19. Microsoft Office 365 - niezbędne narzędzia dla nowoczesnych miejsc pracy

przez Microsoft Office 365 Microsoft Office 365, obecnie przemianowany na Microsoft 365, łączy aplikacje Office, takie jak Word, Excel i PowerPoint, z solidnymi usługami w chmurze, takimi jak OneDrive i Microsoft Teams.

Firmy mogą tworzyć, komunikować się i współpracować bardziej efektywnie, gdziekolwiek się znajdują.

Chociaż sprawny Alternatywa dla Google Workspace , ceny mogą okazać się zaporowe dla mniejszych zespołów.

Najlepsze funkcje Microsoft Office 365

Dostęp do kompleksowego pakietu aplikacji, w tym standardowych aplikacji branżowych, takich jak Word, Excel, PowerPoint i Outlook, ze stale aktualizowanymi funkcjami

Automatyczna synchronizacja przesyłania plików do OneDrive, umożliwiająca łatwy dostęp i współpracę z dowolnego urządzenia, w dowolnym miejscu

Zapewnienie ochrony danych dzięki zaawansowanym środkom bezpieczeństwa, zapewniającym zgodność z globalnymi standardami

Ograniczenia Microsoft Office 365

Droższy niż konkurenci

Szeroki zakres funkcji i ustawień może okazać się przytłaczający dla nowych użytkowników lub małych zespołów bez dedykowanego wsparcia IT

Ceny usługi Microsoft Office 365

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/miesiąc za użytkownika

12,50 USD/miesiąc za użytkownika Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/miesiąc za użytkownika

22 USD/miesiąc za użytkownika Aplikacje Microsoft 365 dla firm: 8,25 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Office 365

G2: 4,6/5 (ponad 5 000 recenzji)

4,6/5 (ponad 5 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (13,000+ recenzji)

Narzędzia kalendarza dla zdalnych zespołów

20. Calendly - usprawnione planowanie dla profesjonalistów

przez Calendly Calendly eliminuje kłopoty związane z planowaniem spotkań, umożliwiając innym rezerwowanie spotkań w oparciu o Twoją dostępność. Jest powszechnie doceniany za swoją prostotę i profesjonalny charakter, który dodaje do planowania interakcji.

Jest to doskonałe narzędzie dla freelancerów, agencji, profesjonalnych dostawców usług i rekruterów.

Pro tip: Przez integracja Calendly z ClickUp Workspace , otrzymujesz solidne połączenie harmonogramu i zarządzania projektami, które jest idealne dla zdalnych środowisk zespołowych.

Najlepsze funkcje Calendly

Eliminuje konieczność szukania odpowiednich terminów spotkań, pozwalając zespołowi wybierać spośród dostępnych w kalendarzu

Płynna synchronizacja z kalendarzem (Google, Outlook, Office 365) i integracja z narzędziami takimi jak ClickUp, Salesforce i Slack

Skonfiguruj niestandardowe wiadomości potwierdzające, przypomnienia i działania następcze, aby poprawić jakość spotkania dla wszystkich uczestników

Ograniczenia Calendly

Darmowa wersja jest nieco ograniczona pod względem funkcji, a użytkownicy potrzebują płatnej subskrypcji, aby odblokować większą funkcjonalność

Jako platforma internetowa, wymaga stabilnego połączenia internetowego do zarządzania i uzyskiwania dostępu do rezerwacji

Ceny Calendly

Darmowy

Standard: $12/miejsce na miesiąc

$12/miejsce na miesiąc Zespoły: 20 USD/miejsce na miesiąc

20 USD/miejsce na miesiąc Enterprise: Zaczyna się od $15,000

Oceny i recenzje Calendly

G2 : 4.7/5 (2,000+ recenzji)

: 4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3000+ recenzji)

21. Microsoft Outlook - kompleksowe narzędzie do obsługi poczty e-mail i kalendarza

przez Microsoft Outlook Microsoft Outlook to coś więcej niż tylko klient poczty e-mail. To zintegrowane rozwiązanie do obsługi wiadomości e-mail, kalendarzy, kontaktów i zadań zaprojektowane w celu zwiększenia produktywności w środowisku osobistym i zawodowym. Osiągnięcie zerowej skrzynki odbiorczej staje się łatwiejsze dzięki narzędziom takim jak Outlook i ClickUp, które pomagają w zarządzaniu pocztą e-mail, planowaniu i automatyzacji zadań.

Najlepsze funkcje programu Microsoft Outlook

Zarządzanie wiadomościami e-mail, zadaniami i terminami z poziomu tej samej aplikacji, zwiększające produktywność i organizację

Zaawansowane narzędzia do zarządzania wiadomościami e-mail, takie jak kategorie, flagi i reguły, które pomagają utrzymać porządek i organizację skrzynki odbiorczej

Płynna praca na wszystkich urządzeniach i z różnymi usługami poczty e-mail, zapewniająca spójne wrażenia niezależnie od tego, gdzie z niej korzystasz

Ograniczenia programu Microsoft Outlook

Nowi użytkownicy mogą początkowo uznać szereg funkcji i ustawień za zniechęcające

Może obciążać zasoby systemowe, zwłaszcza w przypadku zarządzania dużą ilością wiadomości e-mail lub integracji wielu kont

Ceny programu Microsoft Outlook

Zawarte w subskrypcjach Microsoft 365

Oceny i recenzje programu Microsoft Outlook

G2 : 4.5/5 (2000+ recenzji)

: 4.5/5 (2000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 1000 recenzji)

22. Kalendarz Google - skuteczne narzędzie do zarządzania czasem

przez Kalendarz Google Kalendarz Google, część Google Workspace, oferuje proste rozwiązanie do zarządzania harmonogramami zespołu. Narzędzie to zapewnia porządek bez zbędnego zamieszania.

Możesz subskrybować kalendarze swojego zespołu, znajdować wspólne miejsca do planowania spotkań i generować linki do Google Meet - idealne dla zdalnych zespołów pracujących razem. Co więcej, integrując Kalendarz Google z ClickUp, możesz utrzymać cały przepływ pracy na jednej platformie.

Najlepsze funkcje Kalendarza Google

Uproszczenie zarządzania spotkaniami i harmonogramami dzięki przejrzystemu i przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi

Zwiększenie produktywności i współpracy dzięki łatwej integracji z innymi usługami Google

Dostęp do kalendarza z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie

Ograniczenia Kalendarza Google

Chociaż jest skuteczny w planowaniu, brakuje mu niektórych bardziej zaawansowanych funkcji, które można znaleźć w dedykowanych narzędziach do zarządzania projektami

Zarządzanie zadaniami w Kalendarzu Google jest mniej kompleksowe w porównaniu do wyspecjalizowanych narzędzi, co utrudnia kompleksowe śledzenie zadań i zarządzanie projektami

Ceny Kalendarza Google

Darmowy do użytku z dowolnym kontem Google

do użytku z dowolnym kontem Google Dołączony do subskrypcji Google Workspace dla dodatkowej funkcjonalności biznesowej

Oceny i recenzje Kalendarza Google

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: 4.8/5 (3,000+ reviews)

Aplikacje do zarządzania rozproszeniem i koncentracją

23. Focus Bear - cyfrowy asystent produktywności

przez Focus Bear Focus Bear to cyfrowe narzędzie produktywności zaprojektowane, aby pomóc użytkownikom w utrzymaniu koncentracji i zarządzaniu rozpraszaniem uwagi. Pracy zdalnej często towarzyszą czynniki rozpraszające, które zakłócają koncentrację i obniżają produktywność, a aplikacja taka jak ta pomaga utrzymać to na dystans.

Aplikacja ta jest idealna dla profesjonalistów i studentów, którzy chcą poprawić swoją koncentrację podczas pracy lub nauki.

Najlepsze funkcje Focus Bear

Blokuje rozpraszające strony internetowe i aplikacje, pozwalając użytkownikom skupić się na wykonywanym zadaniu bez zakłóceń

Ustawianie czasowych sesji skupienia, które zachęcają do głębokich okresów pracy, po których następują krótkie przerwy, promując zdrowy rytm pracy i przerwy

Śledzenie czasu spędzonego na zadaniach i dostarczanie wglądu we wzorce produktywności, pomagając użytkownikom zoptymalizować ich harmonogramy

Ograniczenia Focus Bear

Ograniczona dostępność na wszystkich urządzeniach, co może być wadą dla użytkowników pracujących na wielu platformach

Choć skuteczne, funkcje mogą być zbyt podstawowe dla użytkowników poszukujących bardziej wszechstronnego pakietu produktywności

Ceny Focus Bear

4,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Focus Bear

Niedostępne

24. Las - pozostań skupiony, bądź obecny

przez Las Forest to kolejna wyjątkowa aplikacja, która pomaga użytkownikom zachować koncentrację poprzez grywalizację skoncentrowanej pracy i pozytywne wzmocnienie.

Użytkownik może wyhodować wirtualne drzewo, wykonując okresy skoncentrowanej pracy, a drzewo zaczyna umierać, jeśli użytkownik opuści aplikację, aby sprawdzić inne strony lub aplikacje.

Forest najlepsze cechy

Skupienie się na pracy jest możliwe dzięki grywalizacji, w której rosną wirtualne drzewa, reprezentujące czas trwania skupienia. Im dłuższa koncentracja, tym większy las

Przyczynianie się do ochrony środowiska poprzez współpracę z organizacjami, które sadzą prawdziwe drzewa - rzeczywisty wpływ

Obsługa wielu platform, dostępna zarówno jako aplikacja mobilna, jak i rozszerzenie przeglądarki, co pozwala na wszechstronne scenariusze użytkowania

Ograniczenia Forest

Grywalizacyjny charakter aplikacji może nie spodobać się użytkownikom, którzy preferują bardziej tradycyjne narzędzie produktywności bez potrzeby zewnętrznej motywacji

Koncentruje się głównie na zarządzaniu czasem i nie posiada zaawansowanych funkcji, które można znaleźć w kompleksowych narzędziach do zarządzania projektami

Ceny Forest

Aplikacja mobilna: 3,99 USD za jednorazowy zakup na platformach mobilnych

3,99 USD za jednorazowy zakup na platformach mobilnych Rozszerzenie przeglądarki: Bezpłatne

Oceny i recenzje Forest

Sklep Google Play: 4.7/5 (669,000+ recenzji)

25. Taskade - wspólne listy rzeczy do zrobienia i zarządzanie zadaniami

przez Taskade Taskade to elastyczne narzędzie do zarządzania projektami i współpracy, które pomaga zespołom organizować zadania, zarządzać projektami i przeprowadzać burze mózgów w zsynchronizowanym obszarze roboczym.

Dzięki komunikacji w czasie rzeczywistym, konfigurowalnym szablonom i automatyzacji AI, zdalni menedżerowie zespołów mogą usprawniać zadania, delegować pracę, ustalać terminy i płynnie śledzić postępy.

Najlepsze funkcje Taskade

Współpraca w czasie rzeczywistym, jednoczesna edycja i aktualizacja zadań z dowolnego miejsca

Korzystanie z szerokiej gamy konfigurowalnych szablonów dla różnych typów projektów i przepływów pracy

Przełączanie między różnymi opcjami wyświetlania, takimi jak listy zadań, mapy myśli i wykresy organizacyjne, w celu dostosowania do różnych potrzeb i preferencji

Ograniczenia Taskade

Jako stosunkowo nowy uczestnik rynku, może nie mieć takiego samego poziomu możliwości integracji, jak bardziej ugruntowani konkurenci

Chociaż oferuje podstawowe integracje, może jeszcze nie obsługiwać tak szerokiej gamy aplikacji i usług innych firm, jak inne narzędzia

Cennik Taskade

Darmowy

Taskade Pro: $10/użytkownika miesięcznie

$10/użytkownika miesięcznie Taskade for Teams: 20 USD/użytkownik miesięcznie

Oceny i recenzje Taskade

G2: 4.6/5 (ponad 40 recenzji)

4.6/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 60 recenzji)

Narzędzia do przeliczania czasu dla zdalnych zespołów

26. WorldTimeBuddy - uproszczone zarządzanie strefami czasowymi

przez WorldTimeBuddy WorldTimeBuddy to narzędzie dla każdego, kto żongluje harmonogramami w różnych strefach czasowych.

To przyjazne dla użytkownika narzędzie jest ulubionym dla profesjonalistów, którzy muszą planować spotkania i współpracować nad projektami z globalnymi zespołami.

Spersonalizuj sposób wyświetlania czasu dzięki opcjom takim jak podświetlanie weekendów, ostrzeżenia DST i mieszany format 12/24-godzinny. Zapewni to, że będziesz na bieżąco ze swoim harmonogramem, niezależnie od tego, gdzie jesteś i jak pracujesz.

Najlepsze funkcje WorldTimeBuddy

Wybieraj i dostosowuj zakresy czasowe za pomocą interfejsu typu "przeciągnij i kliknij", twórz udostępniane strony wydarzeń i integruj godziny spotkań bezpośrednio z kalendarzami lub aplikacjami internetowymi

Aplikacja mobilna zapewnia wygodę sprawdzania i planowania w podróży

Ograniczenia WorldTimeBuddy

Obsługa wielu stref czasowych może powodować bałagan i dezorientację

Zakres opcji dostosowywania, takich jak mieszane formaty godzin i podświetlanie weekendów, może wymagać okresu nauki dla nowych użytkowników, aby skutecznie nawigować

Ceny WorldTimeBuddy

Darmowy

Oceny i recenzje WorldTimeBuddy

Niedostępne

27. Miranda App-Intuicyjny konwerter stref czasowych

przez Aplikacja Miranda Miranda sprawia, że żonglowanie strefami czasowymi staje się dziecinnie proste. Konwerter stref czasowych został zaprojektowany, aby pomóc użytkownikom w planowaniu międzynarodowych spotkań i połączeń w różnych strefach czasowych.

Jest to idealne rozwiązanie, jeśli Ty i Twój zespół musicie mieć oko na wiele stref czasowych: Interaktywna mapa świata i koło regulacji czasu pomagają zaplanować spotkania bezpośrednio w aplikacji za pośrednictwem poczty e-mail.

Najlepsze funkcje aplikacji Miranda

Wizualizacja strefy czasowej za pomocą atrakcyjnej wizualnie mapy świata, pokazującej w czasie rzeczywistym światło dzienne i nocne w różnych strefach czasowych

Wykorzystaj widżety do szybkiego dostępu na urządzeniach mobilnych, aby zobaczyć informacje o strefie czasowej na pierwszy rzut oka bez otwierania aplikacji

Dostosuj, które strefy czasowe są wyświetlane i jak dostosować aplikację do swoich konkretnych potrzeb

Ograniczenia aplikacji Miranda

Zaprojektowana głównie dla urządzeń mobilnych, co może ograniczać jej użyteczność dla użytkowników preferujących aplikacje desktopowe do pracy

Koncentruje się na prostocie, co oznacza, że może nie mieć wystarczającej liczby funkcji potrzebnych do bardziej złożonych potrzeb w zakresie planowania

Ceny aplikacji Miranda

Darmowa

Oceny i recenzje aplikacji Miranda

Niedostępne

przez Timeanddate.com Zespoły zdalne mogą korzystać z Timeanddate.com jako narzędzia do konwersji stref czasowych. Niezależnie od tego, czy zarządzasz harmonogramami poza granicami kraju ze względu na pracę, podróże, czy też z powodów osobistych, to narzędzie pomoże Ci we wszystkich potrzebnych szczegółach.

Korzystanie z obszernych informacji na temat stref czasowych, w tym korekt czasu letniego i lokalnych różnic czasowych

Planuj wydarzenia i spotkania z międzynarodową publicznością, znajdując najbardziej dogodne godziny w różnych strefach czasowych

Choć wszechstronny, interfejs internetowy może być mniej wygodny niż dedykowana aplikacja mobilna zapewniająca dostęp w podróży

Darmowy

Niedostępny

Narzędzia bezpieczeństwa dla zdalnych zespołów

29. 1Password - bezpieczne zarządzanie hasłami

1Password to potężny menedżer haseł, który przechowuje wszystkie hasła, licencje na oprogramowanie i poufne informacje zamknięte w wirtualnym skarbcu. Wystarczy jedno hasło główne, aby uzyskać do niego dostęp, co czyni go godnym zaufania wyborem dla osobistych i zawodowych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa.

1Password najlepsze cechy

Zapewnienie, że wszystkie przechowywane dane są zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem dzięki wiodącemu w branży szyfrowaniu

Możliwość korzystania z narzędzia na wielu urządzeniach w systemach Windows, macOS, iOS, Android i za pośrednictwem rozszerzeń przeglądarki

Automatycznie wypełniaj hasła w witrynach i aplikacjach, oszczędzając czas i zwiększając bezpieczeństwo, unikając wielokrotnego używania tych samych haseł

Ograniczenia 1Password

W przeciwieństwie do innych menedżerów haseł, które oferują jednorazowy zakup, 1Password wymaga miesięcznej lub rocznej subskrypcji

Szereg funkcji i ustawień może być przytłaczający dla nowych użytkowników lub tych, którzy nie są przyzwyczajeni do korzystania z menedżerów haseł

Ceny 1Password

Osoby indywidualne: 2,99 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

2,99 USD/miesiąc (rozliczane rocznie) Rodziny: $4.99/miesiąc (rozliczane rocznie)

$4.99/miesiąc (rozliczane rocznie) Zespoły: $19.95/miesiąc

$19.95/miesiąc Biznes: 7,99 USD/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje 1Password

G2: 4.7/5 (ponad 1000 recenzji)

4.7/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2000 recenzji)

Narzędzia do przesyłania wiadomości i połączeń

30. Signal - Prywatne wiadomości i połączenia

przez Sygnał Signal poważnie traktuje prywatność Twojego zespołu, oferując bezpieczny sposób czatowania oraz wykonywania połączeń głosowych i wideo. Jest to idealne rozwiązanie dla osób ceniących sobie bezpieczeństwo i zdobyło uznanie specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa i obrońców prywatności na całym świecie.

Najlepsze funkcje Signal

Zapewnienie, że tylko komunikujący się użytkownicy mają dostęp do wiadomości i połączeń dzięki szyfrowaniu typu end-to-end

Zwiększenie prywatności użytkowników poprzez gromadzenie minimalnej ilości danych i nieprzechowywanie metadanych wiadomości ani dzienników komunikacji

Ograniczenia Signal

Mniejsza baza użytkowników Signal, w porównaniu do aplikacji takich jak WhatsApp czy Facebook Messenger, może ograniczać komunikację z szerszą siecią

Interfejs i funkcje aplikacji mogą wydawać się mniej wyrafinowane lub funkcjonalne w porównaniu z bardziej komercyjnymi aplikacjami

Ceny Signal

Darmowy

Oceny i recenzje Signal

G2 : 4.4/5 (400+ recenzji)

: 4.4/5 (400+ recenzji) Capterra: Niedostępne

Wybór odpowiednich narzędzi dla zespołu

Przeglądanie szerokiej gamy dostępnych narzędzi do pracy zdalnej, współpracy i bezpieczeństwa może wydawać się przytłaczające. Niezależnie od tego, czy chcesz usprawnić komunikację, zwiększyć produktywność, czy zapewnić bezpieczeństwo danych, odpowiednie narzędzia mogą zmienić sposób, w jaki Twój zespół działa i rozwija się w środowisku cyfrowym.

Oceniając te narzędzia, należy rozważyć, w jaki sposób można je zintegrować z przepływami pracy zespołu, aby zwiększyć produktywność i efektywność.

Pamiętaj, że skuteczne zarządzanie projektami ma kluczowe znaczenie dla udanej współpracy zespołowej. Włączenie narzędzi takich jak ClickUp do konfiguracji pomaga uprościć zadania związane z zarządzaniem i zapewnia dobrą koordynację zespołu, bez względu na to, gdzie wszyscy się znajdują.

Jeśli jesteś freelancerem, skorzystaj z hacki dla freelancerów aby zoptymalizować swoje niezależne projekty, jednocześnie odkrywając funkcje pracy zdalnej ClickUp na potrzeby zarządzania projektami. Rozpocznij pracę z ClickUp już dziś, aby doświadczyć korzyści płynących ze zintegrowanej platformy zarządzania pracą domowe biuro w potęgę produktywności.