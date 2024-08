Miro kontra Mural: Które narzędzie jest najlepszym oprogramowaniem Whiteboard?

Co jest najlepsze we współpracy zespołowej? I do zrobienia czegoś, co połączy niezliczone pomysły w jednej przestrzeni? Oprogramowanie do tablic cyfrowych takie jak Miro i Mural zbudowały swoje platformy w oparciu o te pytania. Niezależnie od tego, czy chodzi o zbieranie różnorodnych pomysłów od członków zespołu, czy też o przyspieszenie i usprawnienie współpracy, oprogramowanie do tablic odcisnęło swoje piętno na wydajności zespołu.

Nie tak dawno temu Teams musiały zbierać się w jednym pomieszczeniu i ręcznie rysować pomysły na tablicy. Teraz nie ma znaczenia, czy jesteś gospodarzem sesja burzy mózgów , dokumentowanie spotkania lub uczenie klientów określonego cyklu pracy z całego świata, tablice cyfrowe są obecnie koniecznością.

Jednak przy tak wielu opcjach na rynku, możesz być zagubiony, która tablica cyfrowa odpowiada Twoim potrzebom. Jesteśmy tutaj, aby porównać dwie z największych opcji tablic cyfrowych na rynku i zobaczyć, co jest najlepsze, jeśli chodzi zarówno o Miro vs. Mural.

Zanurzmy się. 🤿

Czym jest Miro? Miro to internetowa platforma do współpracy z Tablicą gdzie Teams prowadzą spotkania, warsztaty i burze mózgów na cyfrowej tablicy.

Nie ma znaczenia, czy twoje zespoły są zdalne, czy w biurze, Miro łączy zespoły z kreatywnymi i angażującymi doświadczeniami współpracy. To nowe połączenie jest jednym z wielu powodów, dla których Miro stało się częstym wyborem dla Teams szukających oprogramowania do tablic.

Główne funkcje Miro

Miro oferuje wiele funkcji, które są zarówno powszechne, jak i unikalne w branży. Pomiędzy Miro a Mural istnieją pewne specyficzne funkcje, które warto znać.

Oto nasze zestawienie głównych funkcji Miro:

Tablica online

Przykład Miro tablica w akcji

Tablica online Miro jest nieskończona, więc możesz przeprowadzić burzę mózgów, ile chcesz, bez limitu przestrzeni. Tablicę można również powiększać, co pozwala skupić się na pojedynczym elemencie lub szczególe ze znacznego i nieskończonego płótna.

Na tablicy można również tworzyć centralne huby informacyjne, załączając pliki, notatki i pomysły zespołu. Miro umożliwia osadzanie większości typów plików, w tym plików PDF, GIF, obrazów, arkuszy kalkulacyjnych i innych.

Dodatkowo, możesz zdigitalizować swoją fizyczną tablicę. Wystarczy zrobić zdjęcie, a Miro natychmiast przekształci zawartość tablicy w wersję cyfrową! Zdigitalizowaną tablicę można następnie edytować i łatwo modyfikować.

Wideokonferencje

Miro oferuje wideokonferencje na swoich tablicach

Miro ma również przydatną funkcję połączeń wideo, dzięki której można organizować szybkie spotkania podczas pracy na cyfrowej tablicy. W rzeczywistości możesz używać Miro jako Alternatywa dla Zoom dzięki czemu Teams nie muszą martwić się o niechlujne sesje udostępniania ekranu lub bycie jedynym kierowcą wszystkich uczestników.

Mapy myśli

Korzystanie z Miro Szablon mapy myśli Istnieje wiele przykłady map myśli i opcji. Jednak mapy myśli Miro są szybkim sposobem dla Twojego zespołu na ustrukturyzowanie procesów, pomysłów projektowych lub jakiegokolwiek innego cyklu pracy, który masz na myśli. Mapy myśli są intuicyjne i łatwe w tworzeniu.

Członkowie Teams mogą współpracować przy danych powstania w czasie rzeczywistym, a wiele motywów, kolorów i kształtów linii sprawia, że mapy myśli są ekscytujące i wciągające. Miro oferuje również nieograniczoną liczbę map myśli na tablicę.

Twórz mapy myśli od podstaw lub korzystaj z istniejących szablonów. Możesz nawet osadzać te mapy myśli na zewnętrznych stronach internetowych i eksportować je jako plik PDF o wysokiej rozdzielczości do wykorzystania na innej platformie.

chcesz_ dowiedzieć się więcej o mapach myśli mamy dla Ciebie wszystkie zasoby potrzebne do stworzenia własnej mapy myśli. 🗺

Szablony

Miro posiada rozszerzenie szablonów na swoim Miroverse. 🪐

Szablony obejmują mapy myśli, diagramy rybiej ości , ramy procesów, generowanie pomysłów, Tablice Kanban i procesy zwinne. Można również przekształcić bieżącą mapę myśli lub proces przepływu pracy w szablon do udostępniania, modyfikowania lub wykorzystania w innej sytuacji.

Łatwo jest opublikować swój szablon dla społeczności Miro i szerzyć więcej miłości do szablonów.

Zwinne cykle pracy

Miro agile workflow dla spotkania retrospektywnego

Nie do zrobienia bez zwinne cykle pracy ? W takim razie Twój Teams pokocha Miro. Miro pozwala współpracować nad planem sprintu, tablicami spotkań i retrospektywy . Miro może być idealnym rozwiązaniem dla agencji, które polegają na zwinnych praktykach do zrobienia.

Otrzymujesz również ponad 120 szablonów związanych z Agile, które pomogą Ci rozpocząć pracę w ciągu kilku minut. Aby uprościć cykl pracy, można również importować zadania z Asany i Jiry jako natywne karty dla współpracy w czasie rzeczywistym .

Integracje

Integracje z innymi firmami są mocną stroną Miro. W rzeczywistości API Miro umożliwia integrację z ponad 100 narzędziami. Znajdziesz tu kilka popularnych opcji integracji, w tym Kalendarz Google, Airtable, Notion, Slack i Box.

Co więcej, Miro umożliwia integrację z innymi oprogramowaniem do zarządzania projektami takie jak Jira, Asana i nasze ulubione integracja, ClickUp dzięki czemu masz najlepszy dostępny cyfrowy obszar roboczy.

Miro Pros

Nieskończona cyfrowa tablica, z której można korzystać do woli

Wbudowana funkcja wideokonferencji usprawniająca współpracę w czasie rzeczywistym

Setki szablonów map myśli, cykli pracy i Kanban, które upraszczają współpracę

Szybki i łatwy w użyciu interfejs

Duża społeczność i zasoby ułatwiające rozpoczęcie pracy w Miro

Wady Miro

Brak powiązań i etykiet utrudnia stworzenie dogłębnego huba wiedzy

Ceny są wysokie dla mniejszych agencji

Ograniczona funkcja offline

Ceny Miro

Free : Unlimited członków zespołu, gotowe szablony, podstawowe zarządzanie uwagami, trzy edytowalne tablice

: Unlimited członków zespołu, gotowe szablony, podstawowe zarządzanie uwagami, trzy edytowalne tablice Teams : 8$ za członka, za miesiąc z funkcją wideokonferencji, nieograniczoną liczbą tablic, nieograniczoną liczbą odwiedzających, prywatnymi tablicami i wsparciem przez e-mail

: 8$ za członka, za miesiąc z funkcją wideokonferencji, nieograniczoną liczbą tablic, nieograniczoną liczbą odwiedzających, prywatnymi tablicami i wsparciem przez e-mail Business : 16 USD na członka, na miesiąc z wszystkim w planie Miro Teams plus ręczne tworzenie kopii zapasowych tablic, inteligentne tworzenie diagramów i SSO

: 16 USD na członka, na miesiąc z wszystkim w planie Miro Teams plus ręczne tworzenie kopii zapasowych tablic, inteligentne tworzenie diagramów i SSO Enterprise: Skontaktuj się z Miro, aby uzyskać scentralizowane zarządzanie kontem, dedykowanego Success Managera, Azure DevOps i integracje CA Rally,bezpieczeństwo i zgodność klasy Enterprise, zarządzanie danymi i wsparcie premium

Ocena Miro

G2: 4,8/5 (ponad 3 650 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (690+ opinii)

Niedawno pracowałem nad projektem planowania zawartości, który obejmował organizowanie pomysłów na zawartość w większą strategię i ostatecznie harmonogram wydań. Musieliśmy uchwycić więcej szczegółów niż było to możliwe na karteczce samoprzylepnej. Funkcja kart Miro była idealna. Mogłem mieć tytuł dla zawartości, który był widoczny na Tablicy, ale nadal mogliśmy przechwytywać notatki, pomysły lub pytania w opisie karty.

David Daniel twórca zawartości w Everyday Design

Co to jest mural?

Mural jest kolejnym wizualne narzędzie do współpracy aby pomóc zespołowi w burzy mózgów. W rzeczywistości Mural i Miro są bliskimi konkurentami z zaledwie kilkoma różnicami.

Mural pozwala zebrać wiele osób na cyfrowej tablicy, aby przemyśleć pomysły, zaplanować cele lub monitorować istniejące projekty. Dzięki Mural Twój zespół może współpracować zarówno w czasie rzeczywistym, jak i asynchronicznie.

Główne funkcje Mural

Mural oferuje kilka unikalnych opcji w porównaniu do Miro z technologią tablicy. Oto, co otrzymujesz dzięki cyfrowej tablicy Mural.

Tablica online

Przegląd Funkcja tablicy w Muralu Interfejs Mural umożliwia współpracę na tablicach z nieograniczoną liczbą członków zespołu. Można załączyć cyfrowe notatki samoprzylepne , obrazy i mapy myśli lub korzystać z mnóstwa kształtów, ikon i rysunków. Łatwo jest udostępniać dane powstania Mural innym członkom zespołu za pomocą prostego hiperlinku.

Współpraca Teams

Funkcja przywołania Murala

Jedną z najlepszych funkcji Murala jest jego narzędzia do współpracy zespołowej i funkcje ułatwiające pracę. Na przykład, można odmierzać czas za pomocą natywnego timera i przywoływać współpracowników do określonego miejsca na tablicy. To sprawia, że Mural jest świetny dla osób pracujących w sprincie projektowym. 👏

Ponadto członkowie zespołu mogą komentować tablicę Mural i prowadzić szybkie rozmowy audio, aby usprawnić sesje współpracy w czasie rzeczywistym.

Jeśli chcesz, aby każda osoba mogła wnieść swój wkład, użyj trybu prywatnego. W ten sposób pomysły każdego współpracownika są prywatne, co zapobiega myśleniu grupowemu.

Mural ma również funkcje ułatwiające blokowanie niektórych obiektów na tablicy, aby usprawnić współpracę i sesje spotkań w celu pracy na tej samej tablicy.

Szablony

Zapisywanie nowego szablonu za pomocą Mural

Mural zawiera ponad 300 szablonów obejmujących retrospektywy, kickoffy projektów , mapy myśli, zwinne cykle pracy i planowanie projektów. Teams mogą również tworzyć szablony od podstaw! Pomiędzy szablonami obu platform, to co pokochasz w szablonach Mural to łatwość rozpoczęcia ich używania.

Integracje

Mural umożliwia połączenie z innymi przydatnymi narzędziami, aby ułatwić współpracę. Na przykład, ponieważ Mural nie posiada funkcji wideokonferencji, można połączyć Mural z Zoom, aby uzyskać tę funkcję. Inne najlepsze integracje obejmują Airtable, Microsoft Teams, Adobe, Microsoft Word, Dropbox i GitHub.

Zalety Mural

Rozszerzenie wsparcia plików dla Tablic

Łatwa obsługa, udostępnianie pomysłów i niestandardowe szablony

Nieskończona liczba murali

Świetne funkcje ułatwiające korzystanie z tablicy (tryb prezentacji)

Wady Mural

Brak funkcji czatu wideo

Brak opcji tworzenia interaktywnych wykresów, tabel lub raportów

Nieco wyższa cena w porównaniu do konkurencji

Interfejs użytkownika sprawia wrażenie łamigłówki dla znacznej liczby nowych użytkowników

Ceny Mural

Free : 3 murale, nieograniczona liczba członków zespołu, wszystkie funkcje wizualne i współpracy, dostęp dla odwiedzających jednym kliknięciem, nieskończone płótno

: 3 murale, nieograniczona liczba członków zespołu, wszystkie funkcje wizualne i współpracy, dostęp dla odwiedzających jednym kliknięciem, nieskończone płótno Teams + : 9,99 USD miesięcznie za członka z nieograniczoną liczbą murali, kontrolą prywatności pokoju i murali, e-mailem i czatem oraz wsparciem

: 9,99 USD miesięcznie za członka z nieograniczoną liczbą murali, kontrolą prywatności pokoju i murali, e-mailem i czatem oraz wsparciem Business : $17,99 za miesiąc, na członka z SSO, priorytetowym wsparciem i nieograniczoną liczbą gości (wymaga minimum 10 członków)

: $17,99 za miesiąc, na członka z SSO, priorytetowym wsparciem i nieograniczoną liczbą gości (wymaga minimum 10 członków) Enterprise: Niestandardowe ceny dostępne, aby uzyskać scentralizowaną kontrolę administratora, zwiększoną prywatność i kontrolę dla wielu obszarów roboczych, API dla przedsiębiorstw, przeglądy bezpieczeństwa, wsparcie MSA i zarządzanie aplikacjami mobilnymi

Ocena Mural

G2: 4,6/5(960+ recenzji)

Capterra: 4,5(80+ opinii)

Mural dał nam możliwość zaprojektowania niestandardowego doświadczenia dla naszych klientów i partnerów - poprzez niestandardowe paski narzędzi, choreografię podróży użytkownika i angażujące narzędzia UI. Wykorzystujemy to, aby zapewnić nie tylko warsztaty, ale niezapomniane wrażenia. To echo i wsparcie naszego nieustannego dążenia do uwolnienia potencjału... coś, czym dzielimy się z każdym, z kim pracujemy.

Benio Urbanowicz , Lider, Design w Broadleaf Global

Porównanie funkcji Miro i Mural

W starciu Miro vs. Mural, obie aplikacje mają wiele podobieństw. Ich głównym celem jest na przykład usprawnienie współpracy za pomocą cyfrowej tablicy. A ponieważ oferują one nieograniczoną przestrzeń na tablicę cyfrową, narzędzia te praktycznie eliminują potrzebę osobistych spotkań.

Ponadto na tych dwóch platformach użytkownicy mogą głosować nad pomysłami, tworzyć notatki, rysować, dodawać tekst i załączać obrazy.

Istnieje jednak kilka różnic między Mural i Miro.

Odkryjmy główną różnicę między Miro i Mural:

Miro lepiej współpracuje z interfejsem użytkownika

Zarówno Mural, jak i Miro mają dość prosty interfejs w porównaniu do innych aplikacji. Jednak Mural może wydawać się nieco trudny dla początkujących użytkowników. Na przykład umieszczanie łączników lub innych kształtów na płótnie Mural może być problematyczne.

Wydajność może również spadać, jeśli pracujesz z większą grupą na Mural (tj. ponad 50 członków). Mapy myśli są również trudniejsze do zaprojektowania i modyfikacji, jeśli porównać Mural do Miro. Ogólnie rzecz biorąc, menu Miro jest bardziej przejrzyste i łatwiejsze w obsłudze.

Oba narzędzia posiadają aplikacje działające na urządzeniach mobilnych iPhone i Android. W obu przypadkach można tworzyć nowe tablice, edytować, komentować i udostępniać częściowe lub całe tablice w aplikacjach mobilnych.

Miro dostarcza więcej możliwości współpracy w czasie rzeczywistym dzięki czatowi wideo

Zarówno Mural, jak i Miro umożliwiają uczestnikom myślącym projektowo komentowanie i uczestniczenie w sesjach poprzez załączanie cyfrowych notatek, obrazów i innych typów plików. Ale Miro idzie o krok dalej, dostarczając wideokonferencje do efektywnej pracy między grupami.

Mural nie ma tej funkcji, ale nadrabia to funkcją Quick Talk, w której uczestnicy mogą szybko nawiązywać połączenia w aplikacji, aby uczestniczyć w czasie rzeczywistym. Jeśli jednak chcesz podzielić uczestników na grupy w obu narzędziach, będziesz musiał zaangażować Zoom lub inną opcję wideokonferencji.

Moja firma otrzymała kontrakt na wsparcie planu strategicznego dotyczącego zmiany nazwy dwóch szkół tańca i ułatwienie dwóch sesji burzy mózgów. Użyliśmy Miro do współtworzenia planu i odkryliśmy, że jest to cenne narzędzie do łatwego tworzenia mapy procesu przy użyciu udostępniania ekranu za pomocą Zoom. Gdy moderowaliśmy sesje burzy mózgów, użyliśmy Murala do wymyślenia tematów nazw i uznaliśmy, że jest to lepsze narzędzie do burzy mózgów z uczestnikami wewnątrz programu.

Lauren Green , Visual Facilitator i właściciel w Taniec z markerami

Mural ma łatwiejsze szablony, ale mniej opcji niż Miro

Miro posiada ponad 1000 szablonów, które pozwolą ci rozpocząć pracę w mgnieniu oka. Z drugiej strony, Mural ma w swoim katalogu około 300 szablonów. Szablony Miro są również bardziej zróżnicowane i mogą zaspokoić potrzeby różnych Teams, niezależnie od ich wielkości i funkcji.

Jednak szablony Mural mogą być prostsze w użyciu. Miro ma pomocny widok startowy do zrobienia niestandardowych szablonów. Jeśli jednak potrzebujesz szybkiego i łatwego szablonu, Mural jest prawdopodobnie najlepszą opcją. Jeśli szukasz czegoś solidniejszego, wypróbuj szablony Miro.

Więcej ułatwień dzięki Mural

Oba narzędzia pozwalają moderatorom kontrolować timer i przenosić współpracowników lub członków do określonej części tablicy. Mural ma jednak więcej możliwości w tym sektorze.

Na przykład, facylitatorzy mogą używać wskaźnika laserowego, aby zwrócić uwagę na określone szczegóły tablicy. Prowadzący mogą również zablokować lub ukryć określone obiekty na pasku narzędzi, których uczestnicy sesji nie potrzebują.

Miro nie jest całkowicie pozbawione możliwości facylitacyjnych. Facylitatorzy mogą korzystać z funkcji przynieś do mnie, aby przyciągnąć uczestników do miejsca, w którym facylitator ich potrzebuje. Obecnie możliwość zablokowania niektórych funkcji tablicy w Miro jest w fazie beta.

Zarówno w Miro, jak i Mural, moderatorzy mogą zobaczyć, co robi uczestnik, klikając na jego awatar. Jest to przydatna funkcja podczas prowadzenia warsztatów lub sesji szkoleniowych.

Mural ma jedną funkcję, której brakuje Miro - timer. Dzięki tej funkcji mogę odmierzać czas dla wszystkich członków zespołu podczas naszych rozmów wideo. Odkryłem, że odkąd z niej korzystam, mam znacznie większą kontrolę nad spotkaniami, czego wynikiem jest bardziej efektywna praca zespołowa.

Maciej Kubiak , Head of People w PhotoAiD

Mural i ceny Miro są praktycznie takie same

Punkt cenowy obu aplikacji jest dość podobny. Zarówno Mural, jak i Miro mają cztery plany, każdy z planem Free. Możesz przetestować Miro z ich niewymagającą rejestracji wersją tablicy, ale musisz się zarejestrować, aby przetestować Mural.

W obu przypadkach możesz zaprosić nieograniczoną liczbę członków zespołu, ale masz limit 3 tablic. Mural pozwala zapraszać nieograniczoną liczbę gości, ale nie ma takiej opcji w Miro.

Różnica między płatnymi planami wynosi 1$, przy czym Mural jest technicznie droższą opcją. A w czasach ekonomicznych, w których budżety są mniejsze niż kiedykolwiek, Teams korzystający z wielu narzędzi wydajności i współpracy mogą nie uzyskać najlepszego zwrotu z inwestycji.

Mural vs Miro na Reddit

Udaliśmy się na Reddit, aby zobaczyć, gdzie ludzie lądują w debacie Miro vs Mural. Podczas wyszukiwania Miro vs Mural na Reddit wielu użytkowników zdaje się preferować funkcje wizualne i łatwość obsługi Miro:

"Wprowadzają innowacje i poprawiają się w szalonym tempie. Używany przez startupy. Często wprowadzane oddolnie przez pracowników, którzy zaczynają z niego korzystać"

Inni użytkownicy Reddita zauważyli, że pomimo designu i UX Miro, może on stać się powolny przy dużej ilości informacji. Niektórzy użytkownicy zauważyli, że Mural jest świetny dla większych teamów z sektora Enterprise:

"Uwielbiam Mural! Myślałem, że to potężny sposób na współpracę. Przeprowadzamy z niego nasze ceremonie sprintów, OKR-y i naprawdę wszystko, co chcesz, aby inni ludzie dostali w swoje ręce... dla kontekstu, jestem młodszym kierownikiem działu marketingu w dużym banku"

Ostatecznie prowadzi to do trudnych decyzji dotyczących tego, czego użyć lub potencjalnie wyciąć.

Na szczęście istnieje rozwiązanie tego wszystkiego 🙂

Related:

ClickUp: Lepsza alternatywa dla Miro vs. Mural

Z ClickUp otrzymujesz więcej niż oprogramowanie Tablica.

Zamiast tego cyfrowy obszar roboczy ClickUp zapewnia zespołom scentralizowane centrum współpracy, burzy mózgów, przydzielania zadań, komunikacji między projektami i dokumentami, śledzenia czasu, niestandardowe widoki ClickUp i wiele więcej.

Rysuj połączenia między dowolnymi kształtami lub mediami na Tablicy, aby utworzyć schemat blokowy w ClickUp

ClickUp jest naprawdę jedną aplikacją, która zastąpi je wszystkie, a najnowsza wersja Tablica ClickUp sprawia, że jest to absolutnie najlepsza opcja pomiędzy Miro a Mural.

Łatwe ustawienie sesji burzy mózgów, monitorowanie trwających projektów, mapa nowych procesów lub ułatwiać warsztaty - wszystko w jednym miejscu.

Najbardziej widoczną zaletą Tablice ClickUp to sposób, w jaki możesz przekształcić pomysły swojego zespołu w wykonalne zadania za pomocą jednego kliknięcia. Następnie możesz przypisać te zadania, ustawić terminy i monitorować postępy - wszystko w ClickUp.

Znaczenie: Nie potrzebujesz wielu narzędzi do burzy mózgów, planowania projektów i skutecznej komunikacji

ClickUp pozwala połączyć tablice z dokumentami, plikami i zadaniami, aby ułatwić pracę zarządzanie w scentralizowanym hubie.

Funkcje Tablic ClickUp

Oto co zyskasz wybierając ClickUp dla swoich potrzeb związanych z tablicami Tablica.

Nieskończona tablica online

Łatwo konwertuj elementy w Tablicy ClickUp na zadania

ClickUp oferuje nieskończoną tablicę, na której można rysować, załączać pliki i obrazy oraz dodawać obiekty w celu połączenia pomysłów. Tablice są dostępne w każdym planie, w tym w planie Free. Możesz pracować nad plikami, dokumentami, zadaniami i projektować mapy myśli na tablicach ClickUp, aby pomóc w dowolnych procesach i cyklach pracy.

Mnóstwo integracji

ClickUp wspiera ponad 1000 integracji, w tym Zoom, Google Drive, Slack i Microsoft Teams, aby usprawnić cykl pracy

Potrzebujesz dodatkowych narzędzi, które ułatwią Twojemu zespołowi korzystanie z pulpitów? ClickUp ma wszystko, czego potrzebujesz. Otrzymujesz rozszerzenie wsparcia dla ponad 1000 integracji w zakresie od aplikacji do przechowywania danych, przez komunikację, po optymalizację cyklu pracy.

Dzięki tym integracjom uzyskujesz wszystkie funkcje, których potrzebujesz od swojej Tablicy, bez limitów odczuwalnych w alternatywnych narzędziach w branży. ClickUp jest po prostu solidniejszą opcją z funkcjami, które wykraczają poza inne oprogramowanie do tablic i platformy współpracy.

Niestandardowe szablony

Ustaw złożone cykle pracy w kilka minut dzięki szablonowi Agile Management Kanban Tablica od ClickUp

Jeśli jesteś typem osoby, która uwielbia szablony i darmowe zasoby, ClickUp może być idealnym rozwiązaniem dla twoich potrzeb. Dzięki ClickUp możesz tworzyć własne szablony od podstaw lub korzystać z nich za darmo gotowych szablonów aby szybko uruchomić swoją tablicę.

Wystarczy kliknąć przycisk szablonu, a ClickUp wyświetli niestandardowe szablony, które można modyfikować zgodnie z własnymi potrzebami. Będziesz mieć również dostęp do ponad 50 konfigurowalnych automatyzacji ClickUp aby uprościć współpracę poprzez ograniczenie powtarzalnych zadań.

Automatyzacja powtarzalnych zadań za pomocą kilku kliknięć dzięki jednej z setek aplikacji ClickUp automatyzacja cyklu pracy szablony

Ogranicz swój zestaw narzędzi i zainwestuj w jedno rozwiązanie: ClickUp

ClickUp jest idealnym narzędziem, jeśli szukasz cyfrowej tablicy, która oferuje możliwościami zarządzania projektami w jednym. Ty i Twój zespół pokochacie wszechstronność, prostotę i bogate funkcje ClickUp Whiteboards.

Jeśli chcesz wybrać opcję bardziej przyjazną dla budżetu, ClickUp oferuje szeroką gamę funkcji i możliwości wszechstronne funkcje pozwoli Ci pracować z jednej przestrzeni, aby lepiej zarządzać projektami, uprościć biznesowe cykle pracy i współpracować nad projektami - a wszystko to przy zachowaniu budżetu. **Wypróbuj ClickUp już dziś za darmo i zacznij usprawniać swoją cyfrową współpracę.