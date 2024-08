15 najlepszych programów do zarządzania projektami dla komputerów Mac (darmowych i płatnych) 2024

Mimo że odwieczna walka między Apple a każdym innym inteligentnym urządzeniem została w dużej mierze zakończona, wciąż istnieje kilka narzędzi, które po prostu działają lepiej na Macu - jeśli nie są całkowicie stworzone dla tego produktu.

Z ponad dwa miliony aplikacji w sklepie App Store firmy Apple, wybór właściwej oprogramowanie do zarządzania projektami dla nowego urządzenia Mac może wydawać się zniechęcającą perspektywą, zwłaszcza jeśli jest to twój pierwszy raz lub jeśli jesteś na rynku, aby zmienić oprogramowanie. Chociaż nie wszystkie z tych opcji są zaprojektowane z myślą o wydajności, nadal istnieją tony narzędzia do zarządzania projektami do wyboru. Może to być zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem. 😳

Plusy? Twoje narzędzie jest tam! Nie ma powodu, dla którego musiałbyś rezygnować z jakiejkolwiek funkcji z listy życzeń lub poświęcać cały budżet na zakup dowolnego oprogramowania do zarządzania projektami. Ale minusy? Cóż, badanie i testowanie alternatyw może zająć trochę czasu, zanim wylądujesz na wymarzonym rozwiązaniu do zarządzania projektami.

Ale tu właśnie wkraczamy my. 😎

Zanim poświęcisz cenne godziny na przeczesywanie propozycji dostępnych w App Store, zacznij od tego kompleksowego przewodnika. Zarządzanie projektami to nasz chleb powszedni, a my już zrobiliśmy wszystko, byś Ty nie musiał! Otwórz swoją ulubioną aplikację aplikację do robienia notatek i czytaj dalej, ponieważ przedstawiamy wszystko, co musisz wiedzieć o 15 najlepszych programach do zarządzania projektami dla komputerów Mac.

15 najlepszych programów do zarządzania projektami dla komputerów Mac

A teraz do rzeczy. 🤓

Znasz już korzyści płynące z korzystania z oprogramowania do zarządzania projektami i wiesz, na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego narzędzia dla urządzenia Mac. Ale zamiast puszczać wodze fantazji w App Store, zrób krok w kierunku większej wydajności i zacznij od tego szczegółowego przewodnika.

Żyjemy i oddychamy wszystkimi sprawami związanymi z wydajnością i zrobiliśmy rozszerzone badania nad najlepszymi konkurentami na rynku, aby przedstawić ci najlepsze z najlepszych, jeśli chodzi o narzędzia do zarządzania projektami dla komputerów Mac. Oto 15 najlepszych programów do zarządzania projektami dla komputerów Mac.

Wizualizuj zadania, projekty i cykle pracy w najlepszy dla siebie sposób dzięki ponad 15 konfigurowalnym widokom ClickUp

Entuzjaści komputerów Mac, którzy doceniają wrażenia użytkownika i funkcje systemu operacyjnego Apple, pokochają ClickUp -Najlepsza aplikacja do zarządzania projektami do zrobienia. Rozwiązania ClickUp do zarządzania projektami, cyklami pracy i zasobami sprawiają, że jest to hub do współpracy dla Teams dowolnej wielkości i z różnych branż.

Zabierz ClickUp ze sobą, gdy jesteś w drodze, z telefonu komórkowego i Apple Watch. Od codziennych przypomnień po aktualizacje zadań, możesz zarządzać wszystkimi rodzajami pracy dzięki w pełni konfigurowalnym funkcjom ClickUp!

Funkcje ClickUp

Aplikacja ClickUp na Apple Watch wspiera tworzenie zadań i przypomnień

ponad 100 gotowych szablonów lub tworzenie własnych dla dowolnego przypadku użycia

Hierarchia obszarów roboczych zapewnia większą elastyczność w organizowaniu wszystkiego, od zespołów po projekty

Rejestrator ekranu w aplikacji do nagrywania obszarów roboczych wideo z przeglądarki

Zalety ClickUp

Prywatne cele przypisane do użytkownika w celu śledzenia rozwoju osobistego i zawodowego

Bezproblemowe korzystanie z aplikacji internetowej i komputerowej

Praca offline z dowolnego miejsca

Wady ClickUp

Krzywa uczenia się ze względu na liczbę dostępnych funkcji i poziom możliwości dostosowywania

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. Monday.com

przez MondayMonday.com to platforma do zarządzania projektami, śledzenia i współpracy dostosowana do potrzeb zespołów dowolnej wielkości. Intuicyjny interfejs użytkownika upraszcza zarządzanie projektami, udostępniając użytkownikom takie funkcje jak listy zadań, niestandardowe cykle pracy, Wykresy Gantta , tablice Kanban, osie czasu projektów i inne.

Dzięki bezproblemowej integracji z innymi popularnymi narzędziami, takimi jak Slack i Google Drive, Teams mogą łatwo być na bieżąco z ich cele projektu podczas korzystania z Monday .

Monday funkcje

Integracja z innymi popularnymi programami do zarządzania projektami

Intuicyjny interfejs użytkownika z wykresami Gantta, mapami, tablicami śledzenia, widokami w stylu Kanban i nie tylko

Raportowanie i analizy umożliwiające śledzenie postępów członków zespołu i tworzenie raportów w czasie rzeczywistym

Monday pros

Niestandardowa obsługa klienta

Atrakcyjna wizualnie

Koncentruje się na współpracy

Monday cons

Stroma krzywa uczenia się, ponieważ stale dodawane są nowe funkcje.

Monday pricing

Free Forever

Podstawowy : $9/miesiąc za użytkownika

: $9/miesiąc za użytkownika Standard : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Pro : $19/miesiąc na użytkownika

: $19/miesiąc na użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z Monday, aby uzyskać wycenę

Monday oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 6 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 6 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (2,000+ opinii)

3. Ul

przez UlHive to internetowe narzędzie do zarządzania projektami i współpracy, zaprojektowane w celu ułatwienia zespołom organizacji, lepszej komunikacji i bardziej efektywnego zrobienia pracy. Dostarcza użytkownikom zestaw funkcji, które sprawiają, że śledzenie projektów, zarządzanie projektami i komunikacja są łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Intuicyjny interfejs pozwala kierownikom projektów przypisywać zadania członkom zespołu i ustalać terminy, a analizy projektów zapewniają wgląd w ich postęp.

funkcje #### Hive

Niestandardowy cykl pracy usprawniający proces zarządzania projektami i ułatwiający komunikację

Elastyczne hierarchie projektów z podzadaniami i poddziałaniami

Powiadomienia w czasie rzeczywistym i analiza projektów

Listy zadań iśledzenie projektów

Ul zalety

Niestandardowa obsługa klienta

Liczne integracje

Łatwa personalizacja

Wady Hive

Chociaż można je wyciszyć, powiadomienia mogą rozpraszać, ponieważ pojawiają się jako wyskakujące okienka

Ograniczona funkcja mobilna

Ceny Hive

Free Forever

Starter: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Teams : $12/miesiąc za użytkownika

: $12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z Hive w sprawie cen

Oceny i recenzje Hive

G2: 4.6/5 (ponad 400 recenzji)

4.6/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

4. Smartsheet

przez SmartsheetSmartsheet to platforma do zarządzania projektami i współpracy, zaprojektowana w celu ułatwienia zespołom organizacji i zrobienia tego, co do nich należy. Dostarcza użytkownikom funkcje takie jak śledzenie projektów, zarządzanie projektami, raportowanie, udostępnianie plików, wykresy Gantta i wiele innych.

Plus, Smartsheet integruje się z popularnymi narzędziami zwiększającymi wydajność, co czyni go doskonałym wyborem zarówno dla małych Business, jak i większych organizacji.

Funkcje Smartsheet

Dynamiczny widok

Możliwości zarządzania zasobami

Bridge, aplikacja kalendarza i aplikacja przestawna

Profesjonaliści Smartsheet

Wysoka konfigurowalność

Solidna i wydajna

Zaawansowane możliwości ochrony danych

Najwyższy zakres raportowania i możliwości analitycznych

Wady Smartsheet

Stroma krzywa uczenia się

Zarządzanie zasobami wymaga dodatków

Cennik Smartsheet

Pro : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $25/miesiąc za użytkownika

: $25/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z Smartsheet, aby uzyskać wycenę

Smartsheet oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 2 000 recenzji)

5. Praca zespołowa

przez Praca zespołowaPraca zespołowa to doskonały wybór dla firm poszukujących kompleksowego oprogramowania do zarządzania projektami, które jest łatwe w użyciu, a jednocześnie wystarczająco wydajne, aby z powodzeniem zarządzać złożonymi projektami. Jego szeroki zakres funkcji w połączeniu z możliwością integracji z innymi narzędziami sprawia, że jest to świetny sposób dla Teams na efektywną współpracę przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu wydajności i produktywności.

Aplikacja mobilna Teamwork jest idealna dla tych, którzy potrzebują dostępu do aktualizacji projektu w podróży. Dzięki intuicyjnej konstrukcji pomaga Teams nadążać za sobą bez względu na to, gdzie się znajdują i jakiego urządzenia używają.

funkcje #### Teamwork

Możliwość importowania danych z projektów

Wizualizacja danych w celu uporządkowania zadań w sprinty i wartości

Tablice do wybierania wielu zadań i umieszczania ich w kolumnach

Raportowanie zadań do tworzenia wizualnych raportów na podstawie danych projektu

Zalety pracy zespołowej

Obecność wbudowanych aplikacji Teamwork

Raportowanie może być udostępniane jako dokumenty Excel, CSV lub PDF

Konsekwencje pracy zespołowej * Stroma krzywa uczenia się

Potrzeba czasu, zanim modyfikacje zostaną zaktualizowane

Wycena pracy zespołowej

Plan Free Forever : do 5 użytkowników/plan

: do 5 użytkowników/plan Plan startowy: $5.99 użytkownika/miesiąc

$5.99 użytkownika/miesiąc Deliver plan : $9.99 użytkownik/miesiąc

: $9.99 użytkownik/miesiąc Grow plan : $19.99 użytkownik/miesiąc

: $19.99 użytkownik/miesiąc Scale plan: Skontaktuj się z Teamwork, aby uzyskać szczegółowe informacje

Teamwork oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 1000 recenzji)

4.4/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 700 recenzji)

6. TeamGantt

przez TeamGanttTeamGantt to oprogramowanie do zarządzania projektami które pomaga Teams organizować i planować projekty. Oprogramowanie umożliwia użytkownikom tworzenie i zarządzanie wykresami Gantta, przypisywanie zadań, śledzenie wydajności i monitorowanie postępów. Umożliwia również współpracę między członkami zespołu, zapewniając platformę do komunikacji, udostępniania plików i dyskusji.

Dodatkowo, użytkownicy mogą ustawić różnego rodzaju przypomnienia, takie jak daty rozpoczęcia/końcowe lub zaległe zadania, a także generować różne raportowania zarówno w formacie PDF, jak i Excel.

Funkcje TeamGantt

Wykresy osi czasu Gantta, listy zadań, udostępniane kalendarze Teams, listy rzeczy do zrobienia i tablice

Skrzynka odbiorcza i komentarze do zadań do udostępniania dokumentów i współpracy

Przyjazny dla użytkownika interfejs do lokalizacji menu, pulpitów zespołu i wykresów Gantta

Wizualne raportowanie zadań domonitorowanie projektu postęp

TeamGantt pros

Prosty i atrakcyjny interfejs użytkownika

Łatwe udostępnianie plików i oferuje więcej niż tylko zarządzanie projektami

Łatwo konfigurowalny

TeamGantt wady

Brak śledzenia czasu może być przeszkodą dla osób zarządzających projektami

Stroma krzywa uczenia się

Ceny TeamGantt

Limitowany Darmowy plan

Lite: $19/miesiąc

$19/miesiąc Pro: $49/miesiąc

$49/miesiąc Enterprise: Począwszy od $99/miesiąc

TeamGantt oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 800 recenzji)

4.8/5 (ponad 800 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

7. OmniPlan

przez OmniGroup OmniPlan to zaawansowana aplikacja do planowania, harmonogramowania i zarządzania projektami dla systemu macOS. Zapewnia użytkownikom dostęp do wykresów Gantta, pulpitów wielu projektów, poziomowanie zasobów i diagramy sieciowe. Możesz łatwo współpracować i oceniać kamienie milowe w całym projekcie.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i łatwym w użyciu narzędziom, OmniPlan ułatwia planowanie złożonych projektów z wyprzedzeniem i efektywne zarządzanie zasobami. OmniPlan zapewnia również wsparcie dla usług przechowywania danych w chmurze, takich jak iCloud Drive i Dropbox, dzięki czemu dane są bezpieczne i zawsze dostępne.

Funkcje OmniPlan

Funkcja eksportowania i importowania plików do MS Project

Konfigurowalny interfejs dla urządzeń Mac

Zaawansowane planowanie projektów

Zalety OmniPlan

Możliwość eksportu i importu plików MS Project

Dość łatwa krzywa uczenia się

Wady OmniPlan

Oprogramowanie jest drogie w porównaniu do innych programów do zarządzania projektami dla komputerów Mac na tej liście

Importowanie i eksportowanie danych projektu przez MS Project może być czasami problematyczne

Ceny OmniPlan

Licencja tradycyjna: 399,99 USD

399,99 USD OmniPlan Pro: $19.99/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje OmniPlan

G2: 4.5/5 (10+ recenzji)

4.5/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 10 recenzji)

8. Wrike

przez WrikeWrike jest najczęściej wybieraną opcją dla większości organizacji pracujących w biurze lub w zespołach zdalnych. Jest to oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania projektami, które umożliwia użytkownikom zarządzanie ich projektami i zadaniami z centralnej lokalizacji. W rzeczywistości, Wrike oferuje wiele funkcji, w tym oddelegowanie zadań, śledzenie czasu, udostępnianie plików i wiele innych.

Aplikacja zapewnia większą koncentrację na zadaniach, lepszą kontrolę, kompatybilność i większą widoczność postępów projektu niż inne podstawowe narzędzia do zarządzania projektami.

Funkcje Wrike

Prosty interfejs użytkownika

Wiele pulpitów do udostępniania informacji członkom zespołu

Zarządzanie zadaniami

ponad 400 integracji w aplikacji i w chmurze

Zalety Wrike

Free Plan pozwala na tworzenie nieograniczonej liczby projektów

Możliwość łatwego tworzenia niestandardowych rozwiązań dla działów marketingu i kreatywnych

Wady Wrike

Wykresy Gantta można oglądać tylko w płatnych wersjach

Dostęp do time trackera w aplikacji jest możliwy tylko w planach Business lub Enterprise

Cennik Wrike

Free Forever

Teams : 9,80 USD/miesiąc za użytkownika

: 9,80 USD/miesiąc za użytkownika Business : $24.80/miesiąc za użytkownika

: $24.80/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z Wrike w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 3000 recenzji)

4,2/5 (ponad 3000 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 1 500 recenzji)

9. Trello

przez TrelloTrello to narzędzie do zarządzania projektami stworzone przez Atlassian. Oprogramowanie działa w oparciu o framework Kanban i pozwala użytkownikom na zarządzanie projektami przy użyciu formatu listy rzeczy do zrobienia.

W Trello można również udostępniać tablice i karty członkom zespołu. Najbardziej atrakcyjnymi funkcjami są łatwość obsługi i możliwość dodania większej kontroli administracyjnej w wersji standardowej, premium i Enterprise.

Funkcje Trello

Skróty klawiaturowe ułatwiające nawigację w aplikacji

Estetyczne wizualizacje, takie jak konfigurowalne okładki kart i tablic

Zaawansowane listy kontrolne do przydzielania zadań członkom zespołu, co pomaga uniknąć zaśmiecania pulpitu.

Automatyzacja do tworzenia cykli pracy nad projektami

Profesjonaliści Trello

Atrakcyjny i łatwy w użyciu interfejs

Możliwość automatyzacji powtarzalnych zadań

Możliwość integracji aktualizacji i niestandardowych rozwiązań innych firm

Wady Trello

Większość funkcji jest niedostępna w wersji Free

Występują problemy z uprawnieniami użytkowników

Warstwy zadań mogą się łatwo piętrzyć, gdy zarządzasz dużymi projektami

Cennik Trello

Free Forever

Standard : 5 USD/miesiąc za użytkownika

: 5 USD/miesiąc za użytkownika Premium : $10/miesiąc na użytkownika

: $10/miesiąc na użytkownika Enterprise: 17,50 USD/miesiąc za użytkownika dla 50 użytkowników

Trello oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 12 000 recenzji)

4.4/5 (ponad 12 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 22 000 recenzji)

10. Asana

przez AsanaAsana to kolejna oparta na chmurze platforma do zarządzania projektami typu "wszystko w jednym" ze wszystkimi kluczowymi funkcjami, takimi jak wirtualny pulpit ułatwiający współpracę, możliwość tworzenia i przypisywania zadań członkom zespołu, funkcje komunikacyjne, tablice, oś czasu i listy. Do zarządzania zadaniami, Asana dobrze sprawdza się na tej liście, ale może nie mieć pełnego zestawu funkcji zarządzania projektami, których potrzebujesz - w porównaniu do innych wzmiankowanych narzędzi.

Funkcje Asany

Microsoft Teams, Office 365, Gmail, Power BI, Looker,Androidi inne dostępne integracje

Dodawanie pól niestandardowych w celu łatwego śledzenia postępu projektu i zadania

Automatyzacja pomagająca zaoszczędzić czas i zmniejszyć liczbę błędów

Zarządzanie prośbami o pracę

Zalety Asany

Możliwośćautomatyzacja cykli pracy oszczędza czas i zmniejsza ryzyko

Wersja Free oferuje dostęp do niektórych podstawowych funkcji

Wady Asany

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Brak śledzenia czasu utrudnia zarządzanie projektami

Członkowie Teams mogą eksportować tylko pliki w formatach CSV i JSON

Cennik Asany

Podstawowy

Premium : 10,99 USD/miesiąc za użytkownika

: 10,99 USD/miesiąc za użytkownika Business : $24.99/miesiąc na użytkownika

: $24.99/miesiąc na użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z Asana, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny i recenzje Asana

G2: 4,3/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 11 000 recenzji)

11. Proofhub

przez Proofhub Proofhub to intuicyjne i kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami, które umożliwia zespołom różnej wielkości lepszą organizację, współpracę i zarządzanie projektami. Pomaga organizacjom uzyskać kontrolę nad projektami, łącząc ludzi, zadania, rozmowy i pliki na jednej scentralizowanej platformie.

Funkcje Proofhub

Widok tabeli do organizowania projektów w oparciu o to, co jest kluczowe dla członków zespołu

Widok Tablicy umożliwiający identyfikację i podejmowanie działań w zakresiewyzwania związane z zarządzaniem projektami* Wykresy Gantta do wizualizacji postępu zadań

Widok kalendarza, aby zobaczyć postęp zadań i kamieni milowych w czasie rzeczywistym

Profesjonaliści Proofhub

Oprogramowanie posiada wszystkie istotne narzędzia w jednym miejscu

Po uiszczeniu opłaty ryczałtowej możesz pomieścić nieograniczoną liczbę użytkowników

Platforma ułatwia komunikację i współpracę

Wady Proofhub

Użytkownicy nie mogą zarządzać powtarzającymi się zadaniami

Brak dodatkowych funkcji, takich jak budżetowanie

Cennik Proofhub

Essential : 45 USD/miesięczna opłata ryczałtowa

: 45 USD/miesięczna opłata ryczałtowa Pełna kontrola: 89 USD/miesięczna opłata ryczałtowa

Oceny i recenzje Proofhub

G2: 4.5/5 (ponad 60 recenzji)

4.5/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 60 recenzji)

12. NiftyPM

przez NiftyPMNiftyPM to darmowe oprogramowanie do zarządzania projektami, które umożliwia zespołom współpracę, planowanie i realizację projektów z łatwością. Został zaprojektowany, aby pomóc Teams pozostać na szczycie swoich zadań, a także śledzić postępy. Dzięki intuicyjnemu i przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, NiftyPM pomaga użytkownikom pozostać zorganizowanymi i wydajnymi.

Funkcje NiftyPM

Cele i oś czasu do ustawieniacele zarządzania projektami *Kamienie milowe do śledzenia postępu zadań i projektów na wykresach Gantta

do ustawieniacele zarządzania projektami *Kamienie milowe do śledzenia postępu zadań i projektów na wykresach Gantta Raportowanie do monitorowania wydajności Teams i zadań

do monitorowania wydajności Teams i zadań Portfolio projektów do widoku wielu projektów w jednym miejscu

Zalety NiftyPM

Atrakcyjny interfejs użytkownika

Użytkownicy mogą importować dane projektów z innych narzędzi do zarządzania projektami, takich jakMicrosoft Project i ClickUp

Szablony do planowania projektów

Wady NiftyPM

Niewielka liczba wbudowanych integracji

Nie tak solidna jak inne aplikacje do zarządzania projektami dla komputerów Mac na tej liście

Ceny NiftyPM

Free

Starter : 5 USD/miesiąc za użytkownika

: 5 USD/miesiąc za użytkownika Pro : $10/miesiąc za użytkownika

: $10/miesiąc za użytkownika Business : $16/miesiąc za użytkownika

: $16/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z NiftyPM w sprawie cen

Oceny i recenzje NiftyPM

G2: 4.7/5 (ponad 400 recenzji)

4.7/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 130 recenzji)

13. Jira

przez JiraJira jest oprogramowaniem narzędzie deweloperskie używane głównie przez zwinne zespoły do zarządzania rozwojem produktu. Umożliwia użytkownikom tworzenie i śledzenie problemów, zadań i funkcji, a także planowanie sprintów i współpracę nad kodem. Jira dostarcza również funkcje raportowania i analizy, które pomagają Teams mierzyć postęp ich projektów.

Funkcje Jira

Tablice Scrum, które pomagają członkom zespołu uprościć złożone zadania

Mapy drogowe do śledzenia postępów, co ułatwia zarządzanie projektami

Raportowanie i analizy umożliwiające tworzenie atrakcyjnych wizualnie raportów

Integracja z Slack, Zoom, Office 365, Zapier, Kalendarzem Google i nie tylko

Profesjonaliści Jira

Użytkownicy mogą tworzyć raporty i opracowywać spostrzeżenia

Wiele integracji

Regularne aktualizacje

Wady Jira

Wysyłanie szybkich wiadomości nie jest możliwe

Użytkownicy nie mogą ocenić ryzyka lub kosztów projektu, co komplikuje zarządzanie projektami

Ceny Jira

Free Forever dla 10 użytkowników

dla 10 użytkowników Standard : Od 8,15 USD/miesiąc za użytkownika

: Od 8,15 USD/miesiąc za użytkownika Premium : Od 16 USD/miesiąc za użytkownika

: Od 16 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z Jira w celu ustalenia ceny

Jira oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (ponad 4 000 recenzji)

4,2/5 (ponad 4 000 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 12 000 recenzji)

14. nTask

przez nTask Kolejnym oprogramowaniem do zarządzania projektami dla komputerów Mac jest nTask, narzędzie do współpracy zespołowej, które pomaga zorganizować się i zachować wydajność. Dzięki nTask możesz łatwo zarządzać swoimi zadaniami, projektami i członkami zespołu w jednym miejscu.

Dostarcza również szablony projektów, które pomagają szybko rozpocząć pracę. Pulpit nawigacyjny zapewnia przegląd wszystkich projektów i zadań w jednym miejscu.

Funkcje nTask

Wizualny postęp projektu z wykresami Gantta i kamieniami milowymi zadań

Niestandardowe alerty i powiadomienia

Projekty oznaczone kolorami z kodem szesnastkowym

Widok dokowania do przełączania się między wieloma projektami

Zalety nTask

Łatwe zarządzanie projektami

Szybkie śledzenie zadań

Atrakcyjna wizualnie i łatwa do dostosowania

nTask wady

Załączanie dużych plików podczas udostępniania trwa dłużej niż w normalnym trybie

Nadaje się tylko dla teamów liczących mniej niż 50 członków

Cennik nTask

Free: na 7 dni

na 7 dni Premium : $3/miesiąc za użytkownika

: $3/miesiąc za użytkownika Business : $8/miesiąc za użytkownika

: $8/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z nTask w sprawie cen

Oceny i recenzje nTask

G2: 4.4/5 (ponad 10 recenzji)

4.4/5 (ponad 10 recenzji) Capterra: 4,1/5 (ponad 90 recenzji)

15. Basecamp

przez BasecampBasecamp to aplikacja do zarządzania projektami zaprojektowana, aby pomóc Teams zarządzać projektami i współpracować bardziej efektywnie. Istnieje od 2004 roku i jest jednym z najpopularniejszych i najczęściej używanych narzędzi do współpracy w przestrzeni zarządzania projektami. Basecamp oferuje użytkownikom szereg funkcji, które ułatwiają teamom dzielenie dużych projektów na mniejsze zadania i przypisywanie obowiązków.

Funkcje Basecamp

Listy do zrobienia umożliwiające tworzenie i przydzielanie zadań

Funkcja czatu do komunikacji w czasie rzeczywistym

Raportowanie w celu śledzenia postępów i rozwiązywania problemów

Oddzielna skrzynka odbiorcza dla powiadomień pomaga zmniejszyć bałagan na ekranie

Zalety Basecamp

Idealny dla prostych projektów

Możliwość wyszukiwania projektów, plików lub zadań za pomocą słów kluczowych

Aplikacja jest wysoce bezpieczna i zapewnia prywatność

Wady Basecamp

Ma ograniczone funkcje

Użytkownicy nie mogąustalać priorytetów zadań* Brak możliwości śledzenia czasu

Basecamp pricing

Basecamp Per User: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Basecamp Pro Unlimited: 299 USD rocznie

Basecamp oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (5,000+ recenzji)

4.1/5 (5,000+ recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 13 000 recenzji)

Czego szukać w oprogramowaniu do zarządzania projektami dla komputerów Mac

The korzyści z oprogramowania do zarządzania projektami sprawiają, że jest to kluczowy zasób dla wszystkich - nie tylko menedżerów projektów .

Z funkcjami dla tworzenie całych cykli pracy , nadzorowanie zadań, współpraca z zespołem i wiele więcej, najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami pomaga każdemu członkowi z łatwością kontrolować obciążenie pracą i zwiększa ogólną wydajność. Należy pamiętać, że nie każde oprogramowanie będzie miało wszystkie funkcje, których potrzebujesz, dlatego ważne jest, aby przed wyciągnięciem karty firmowej podsumować swoje niezbędne możliwości.

Ponadto wybór oprogramowania do zarządzania projektami dla urządzeń Mac w przeciwieństwie do innych marek otwiera drzwi do dodatkowych funkcji, które poprawią komfort korzystania z produktu.

Oto pięć najważniejszych rzeczy, których należy szukać w wydajnym oprogramowaniu do zarządzania projektami dla komputerów Mac:

Interfejs użytkownika (UI): Urządzenia Mac są znane ze swojego eleganckiego wyglądu, a narzędzie do zarządzania projektami nie powinno być inne. Upewnij się, że wybrany produkt jest łatwy w nawigacji, konfigurowalny i intuicyjny. Pomoże to wszystkim w zespole szybciej nauczyć się oprogramowania i sprawi, że narzędzie będzie bardziej wartościowe w dłuższej perspektywie. Ceny: Wiedz, jaki jest twój budżet przed zakupem i upewnij się, że oprogramowanie, na które patrzysz, wyraźnie rozbija to, co otrzymujesz za każdy plan cenowy. Niektóre narzędzia ukrywają kluczowe funkcje za płatnymi dodatkami lub miesięcznymi limitami - nie powinieneś być zmuszony do walki z paywallem za każdym razem, gdy wykonujesz proste procesy. Funkcje: Priorytetowe funkcje zarządzania projektami, takie jak raportowanie i analityka,zarządzanie zadaniami, planowanie, komentarze i czat, alokacja zasobów i współpraca. Integracje: Kolejną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest zdolność oprogramowania do zarządzania projektami do integracji z innymi narzędziami używanymi przez zespół. Pozwoli to nie tylko rozszerzyć funkcje używanego oprogramowania do zarządzania projektami, ale także sprawi, że przejście będzie znacznie płynniejsze dla zespołu. Zadowolenie i wsparcie klienta: Co mają do zrobienia jego użytkownicy? Zapoznaj się z renomowanymi witrynami, aby uzyskać bezstronną recenzję oprogramowania, któremu się przyglądasz. Oprogramowanie do zarządzania projektami, które wybierzesz dla swojego urządzenia Mac, powinno nie tylko spełniać obietnice, które składa na swojej stronie głównej, ale także oferować wsparcie dla swoich klientów w postaciwebinaria,dokumenty pomocy,wideoi nie tylko.

Dobra zasada? Zachowaj tę listę kontrolną pod ręką, aby upewnić się, że oprogramowanie, które rozważasz, obejmuje podstawy (i nie tylko), aby skutecznie zarządzać projektami, cyklami pracy, zespołami i ogólną wydajnością.

