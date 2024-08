7 najlepszych alternatyw i konkurentów LiquidPlanner w 2024 r

Niezależnie od tego, czy chodzi o planowanie zadań, zarządzanie zasobami projektu czy śledzenie terminów, zarządzanie projektami nie jest bułką z masłem.

Na szczęście aplikacje do zarządzania projektami, takie jak LiquidPlanner, są dostępne, aby pomóc ci na każdym kroku.

LiquidPlanner to łatwe w użyciu narzędzie do zarządzania projektami i współpracy, które pozwala zaplanować najlepsze i najgorsze scenariusze projektu dla zespołu.

Nie jest ono jednak doskonałe.

I prawdopodobnie dlatego szukasz najlepszych dostępnych obecnie alternatyw LiquidPlanner.

Nie martw się. Twoje poszukiwania kończą się tutaj!

W tym artykule wyróżnimy siedem najlepszych alternatyw LiquidPlanner, aby pomóc Ci znaleźć tę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Do dzieła!

Dlaczego potrzebujesz alternatywy dla LiquidPlanner?

LiquidPlanner to aplikacja SaaS do zarządzania projektami, która oferuje takie funkcje jak automatyczne planowanie zadań, ustalanie priorytetów zadań, szacowanie czasu i wiele innych.

Zespoły projektowe potrzebują jednak solidnych narzędzi, które mogą skalować się wraz z nimi.

I to jest coś, czego LiquidPlanner po prostu nie planował. 🤷‍♂️

Co mamy na myśli?

Po pierwsze, integracja LiquidPlanner jest ograniczona, ponieważ nie integruje się z aplikacjami innych firm, takimi jak Slack, GitHub czy BitBucket. Ponadto aplikacja nie jest płynna pod względem krzywej uczenia się.

Oto kilka innych powodów, dla których potrzebujesz alternatywy dla LiquidPlanner:

1. Ograniczony bezpłatny plan i drogie opcje cenowe

Chociaż LiquidPlanner oferuje darmowy plan, to ogranicza się on do trzech projektów i dziesięciu użytkowników.

Jeśli zdecydujesz się na płatny plan, najbardziej przystępny cenowo zaczyna się od 45 USD za osobę miesięcznie.

Z tego powodu LiquidPlanner nie jest odpowiednim rozwiązaniem do zarządzania projektami dla większości startupów i małych firm.

2. Nie można dodawać podzadań do zadań

Łatwo jest nadmiernie skomplikować zadanie. Ale dzięki listom kontrolnym i podzadaniom można podzielić duże zadania na mniejsze zadania do wykonania i uprościć przepływ pracy.

Problem?

LiquidPlanner nie pozwala na dodawanie podzadań do zadań.

Bez podzadań zespół projektowy pozostanie z szeroką listą zadań bez wskazówek!

Trochę jak boysband bez kierunku 😜

3. Nie nadaje się do zarządzania pomysłami

LiquidPlanner nie oferuje

mapy myśli lub

mapy pojęć narzędzie, które pozwala wizualizować, planować i organizować ważne pomysły i koncepcje projektowe.

Oznacza to, że jeśli kiedykolwiek będziesz przytłoczony niesamowitymi pomysłami, nie będziesz w stanie ich wizualizować w celu efektywnej burzy mózgów i współpracy zespołowej.

Dlaczego nie zapoznać się z alternatywą LiquidPlanner, która będzie lepiej pasować do Ciebie i Twojego zespołu projektowego?

7 najlepszych alternatyw dla LiquidPlanner

Oto siedem najlepszych dostępnych obecnie alternatyw LiquidPlanner:

1.

ClickUp

Monitoruj postępy, zarządzaj zadaniami i współpracuj z zespołem, a wszystko to z poziomu ClickUp Workspace

ClickUp jest jednym z największych na świecie

najwyżej ocenianych

oprogramowanie do produktywności, współpracy i zarządzania projektami

używane przez produktywne zespoły

w małych i dużych organizacjach.

Dzięki ClickUp możesz

wysyłać i odbierać wiadomości e-mail bezpośrednio z zadań ClickUp

i usprawnić procesy pracy poprzez

integrację

ClickUp z aplikacjami takimi jak

Slack

,

Perspektywy

i nie tylko.

w ten sposób możesz przestać tonąć w aplikacjach i pływać z jedną!

Najważniejsze cechy ClickUp

Oto krótkie spojrzenie na kilka przydatnych funkcji

Funkcje ClickUp

:

ClickUp pros

Sprawdź Mapa drogowa ClickUp aby zobaczyć, jak nieustannie pracujemy nad naprawą drobnych wad.

Cennik ClickUp

ClickUp oferuje cztery przystępne cenowo opcje ceny plany:

Free Forever Plan 100 MB przestrzeni dyskowej Nielimitowane zadania Nieograniczona liczba użytkowników Uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Plan bez ograniczeń (5 USD dla użytkownika/miesiąc) Nieograniczona lista, tablica i kalendarz widoki Nieograniczone integracje i przechowywanie Bez ograniczeń Pulpity nawigacyjne Goście i uprawnienia

Plan biznesowy (9 USD za członka/miesiąc) Widoki osi czasu i pola niestandardowe Wszystkie widżety pulpitu nawigacyjnego Zależności Mapy myśli

Business Plus (19 USD za członka/miesiąc) Udostępnianie zespołom Podzadania na wielu listach Tworzenie niestandardowych ról Niestandardowe uprawnienia



Oceny klientów ClickUp

G2 : 4.7/5 (2,000+ recenzji)

: 4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

przez Asana Asana to narzędzie do współpracy i zarządzania projektami narzędzie, które pozwala planować, zarządzać i organizować zadania i projekty w jednym miejscu.

Platforma jest odpowiednia do użytku osobistego i zawodowego zarządzanie zadaniami i oferuje rozwiązania pozwalające zwiększyć produktywność i zarządzać terminami w celu efektywnego zarządzania pracą.

To oprogramowanie do zarządzania projektami nie oferuje jednak żadnych natywnych funkcji śledzenia czasu.

Bez śledzenia czasu nie będziesz wiedział, ile czasu spędziłeś nad projektem, a kierownicy projektów nie będą mogli tworzyć dokładnych szacunków czasu dla przyszłych projektów.

Kluczowe funkcje Asana

Przypisywanie terminów do zadań, aby zawsze być na bieżąco z harmonogramem projektu

Tworzenie zależności między zadaniami w celu powiązania ważnych zadań ze sobą

Przypisywanie zadań za pomocą komentarzy do współpracowników lub członków zespołu

Używajkonfigurowalny pulpit nawigacyjny projektu aby śledzić postępy projektu

Profesjonaliści Asana

Integracja ze Slack, GitHub i Dyskiem Google

Tworzenie obszarów roboczych zgodnie z zaangażowaniem zespołu w projekt, działem lub funkcją stanowiska

Przeglądanie i zarządzanie zadaniami za pomocą widoku listy, kalendarza i tablicy kanban

Dodawanie szczegółów do zadań za pomocą podzadań

Ograniczenia Asana

Brak możliwości przypisania wielu osób do tego samego zadania

Darmowy plan nie oferuje widoku osi czasu

Ograniczenie do eksportu plików w formatach JSON i CSV

Cennik Asana

Asana oferuje trzy plany cenowe:

Podstawowy plan (Darmowy) Nielimitowane zadania Nielimitowane projekty Nielimitowane wiadomości I więcej

Premium plan ($13.49/miesiąc) Oś czasu Nieograniczone pulpity nawigacyjne Raportowanie w nieograniczonej liczbie projektów I więcej

Plan biznesowy ($30.49/miesiąc) Portfele Cele Obciążenie pracą I więcej



Oceny klientów Asana

G2 : 4.3/5 (7,000+ recenzji)

: 4.3/5 (7,000+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (9,000+ recenzji)

3. Projekt pracy zespołowej

przez Teamwork Project

Teamwork Project to oprogramowanie do zarządzania projektami i zasobami.

Ta alternatywa LiquidPlanner umożliwia przypisywanie zadań, zarządzanie wieloma projektami pracy zespołowej, i śledzenie postępów.

Jednak w momencie utraty połączenia z Internetem będziesz musiał pożegnać się ze wszystkimi tymi funkcjami, ponieważ Teamwork nie ma trybu offline.

Ponadto nie można współpracować z zespołem za pośrednictwem oprogramowania takiego jak Discord, Timely lub Zoom.

Brak możliwości szybkiego połączenia się z Zoomem lub uzyskania na czas odpowiedzi od członków zespołu może spowodować wiele nieporozumień w zespole projektowym. 😉

Najważniejsze cechy Teamwork Project

Natywna funkcja śledzenia czasu, aby pomóc wyprzedzić terminy

Współpraca za pośrednictwem wiadomości tekstowych, czatu lub plików

Funkcje obciążenia pracą dają szybki wgląd w to, co robią członkowie zespołu, i pozwalają efektywnie zarządzać zasobami

Kamienie milowe do definiowania celów i śledzenia postępów

Praca zespołowa Profesjonaliści projektu

Filtrowanie kalendarza na podstawie przypisanych użytkowników, typów wydarzeń, a nawet projektów, nad którymi pracujesz

Kontakt z członkami zespołu w kilka sekund dzięki funkcji czatu

Tworzenie zadań i podzadań w celu dodania struktury do obciążenia pracą

Ograniczenia projektu pracy zespołowej

Nie oferuje trybu offline

Kopie zapasowe są dostępne tylko na serwerze MySQL i trzeba zapoznać się z ich formatem, aby uzyskać do nich dostęp

Ograniczony bezpłatny plan, który pozwala zarządzać tylko dwoma projektami

Cennik Teamwork Project

Teamwork Project oferuje trzy plany cenowe:

Bezpłatny plan na zawsze Podstawowe zarządzanie projektami i zadaniami Kamienie milowe Wiadomości I więcej

Deliver plan ($12.5/użytkownika/miesiąc) Szablony projektów Śledzenie czasu i fakturowanie Zwinny widok z przepływami pracy I więcej

Grow plan ($22.5/użytkownika/miesiąc) 50 szablonów projektów Pola niestandardowe Zarządzanie portfelem projektów I więcej



Oceny klientów projektu pracy zespołowej

G2: 4.4/5 (ponad 800 recenzji)

4.4/5 (ponad 800 recenzji) Capterra: 4.5/5 (600+ recenzji)

Check out these **Alternatywy dla pracy zespołowej !

4. Projekty Zoho

przez Zoho Projects

Zoho Projects jest obecnie jednym z najlepszych konkurentów LiquidPlanner, ponieważ jest to świetne narzędzie do zarządzania projektami!

Łatwy w użyciu interfejs aplikacji, korzystne ceny i przyzwoite aplikacje mobilne (zarówno na iOS, jak i Androida) sprawiają, że jest to odpowiednie oprogramowanie do zarządzania pracą dla małych i średnich firm.

Niestety, w darmowym planie można zarządzać tylko dwoma projektami. 😬

A potem nadszedł czas, aby przejść na płatny plan..

Czy ta aplikacja pomoże Twojemu zespołowi poprawić umiejętności zarządzania projektami?

Zobaczymy:

Kluczowe funkcje Zoho Projects

Zobacz, jak zadania łączą się ze sobą za pomocą zależności zadań

Korzystanie z przypomnień o zadaniach, aby nie przegapić terminów

Rejestrowanie czasu spędzonego przez każdego członka zespołu na wykonywaniu zadań

Monitorowanie postępów projektu za pomocą pulpitu zadań

Profesjonaliści Zoho Projects

Śledzenie harmonogramów i wizualizacjapostępów za pomocą wykresów Gantta* Dodawanie niestandardowych statusów do zadań w celu oznaczenia ich postępów

Łatwe identyfikowanie projektów poprzez dodawanie do nich tagów

Ograniczenia Zoho Projects

Darmowy plan jest ograniczony do trzech użytkowników

Brak integracji z aplikacjami innych firm, takimi jak Zoom, Timely czy Discord

Nie oferuje widżetów priorytetów, które pomagają lepiej ustalać priorytety pracy

Cennik Zoho Projects

Zoho Projects oferuje dwa plany cenowe:

Plan darmowy Do dwóch projektów Do trzech użytkowników Proste śledzenie zadań Przeglądarka wykresów Gantta

Plan Premium ($5/użytkownika/miesiąc) Do 50 użytkowników Nieograniczona liczba projektów 20 szablonów projektów Dołączanie plików do 100 GB I więcej



Oceny klientów Zoho Projects

G2 : 4.3/5 (200+ recenzji)

: 4.3/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (200+ recenzji)

5. Pivotal Tracker

przez Pivotal Tracker

Pivotal Tracker jest jedną z najlepszych alternatyw LiquidPlanner z wieloma funkcjami zarządzania pracą.

Jest to świetna platforma dla zwinnego tworzenia oprogramowania zespołów i oferuje mnóstwo integracji z aplikacjami innych firm, takimi jak GitLab, Slack i Timely.

Jeśli jednak chodzi o bycie aplikacją do śledzenia, ma ona kilka wad. Na przykład, aplikacja nie oferuje funkcji śledzenia czasu.

Czy ta aplikacja może nadal odgrywać kluczową rolę w sukcesie zespołu projektowego?

Przekonajmy się:

Kluczowe cechy Pivotal Tracker

Dostosuj powiadomienia, aby otrzymywać tylko te, które chcesz, i filtruj je według projektów

Organizowanie zadań i historii poprzez dodawanie do nich etykiet z możliwością wyszukiwania

Używanie list kontrolnych zadań do dzielenia zadań na możliwe do wykonania kroki

Używanie wzmianek o zespole do powiadamiania i przypisywania działań do zespołu projektowego

Zalety Pivotal Tracker

Szacowany czas dla każdego zadania pozwala menedżerom z łatwością planować i przydzielać zadania

Śledzenie postępu zadania za pomocą list kontrolnych

Odpowiedni dlazwinne zarządzanie projektami Ograniczenia Pivotal Tracker

Darmowy plan jest ograniczony do pięciu użytkowników

Nie oferujeGantt charts* Nie można przypisać zadań do określonych właścicieli

Cennik Pivotal Tracker

Pivotal Tracker oferuje trzy opcje cenowe:

Plan darmowy Do pięciu współpracowników Nieograniczone podstawowe funkcje Nielimitowane miejsca tylko do odczytu limit 5 projektów

Plan startowy (10 USD/miesiąc) Do 10 współpracowników Zryczałtowane ceny Nieograniczona liczba projektów I więcej

Plan standardowy ($6.50/współpracownik/miesiąc) Nieograniczona liczba użytkowników Zarządzanie backlogiem Wsparcie Scrum Zwinny widok z przepływem pracy I więcej



Oceny klientów Pivotal Tracker

G2 : 4.1/5 (90+ opinii)

: 4.1/5 (90+ opinii) Capterra: 4.3/5 (100+ recenzji)

Sprawdź te_ **Alternatywy dla aplikacji Pivotal Tracker !

przez Basecamp

Jeśli potrzebujesz narzędzia do współpracy, które pomoże członkom twojego zdalnego zespołu w zarządzaniu projektami online, to jest ono dla ciebie!

Basecamp ma jednak ryczałtową cenę 99 USD/miesiąc.

Więc nawet jeśli jesteś małym zespołem lub startupem, zapłacisz 99 USD miesięcznie za funkcje, których możesz nawet nie używać!

**Czy jesteś małym zespołem, który nie przekonał się do Basecamp?

Oto sześć najlepszych narzędzi dla startupów możesz rozważyć zamiast tego.

Kluczowe funkcje Basecamp

Korzystanie z list zadań, map drogowych projektów i tablic kanban do planowania i ustalania priorytetów zadań

Korzystanie z automatycznych odpraw w celu tworzenia powtarzających się pytań do śledzenia postępów zespołu

Korzystaj z kalendarza zespołu, aby śledzić wspólne role i terminy

Chroń prywatność swojego projektu, przypisując poszczególnym użytkownikom uprawnienia oparte na zadaniach, zespołach i projektach

Zalety Basecamp

Tworzenie list zadań i ustalanie terminów w celu lepszego zarządzania przepływem pracy

Skup się tylko na swoich osobistych zadaniach, korzystając z menu "moje rzeczy"

Widok kalendarza ułatwia śledzenie terminów

Ograniczenia Basecamp

Brak natywnej funkcji śledzenia czasu

Brak funkcji ustalania priorytetów zadań

Brak natywnego widoku wykresu Gantta i nie można tworzyć zależności między zadaniami i terminami

Cennik Basecamp

Basecamp oferuje dwa plany cenowe:

Basecamp Plan osobisty Do trzech projektów Do 20 użytkowników 1 GB przestrzeni dyskowej

Basecamp plan biznesowy (99 USD/miesiąc) 500 GB przestrzeni dyskowej Projekty zespołowe Zaawansowany dostęp dla klientów Szablony projektów I więcej



Oceny klientów Basecamp

G2 : 4.1/5 (4,000+ recenzji)

: 4.1/5 (4,000+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (10,000+ recenzji)

7. Microsoft Project

przez Microsoft Project

Microsoft Project to oprogramowanie do zarządzania projektami, które pozwala planować i analizować projekty.

Nie ma darmowego planu, ale MS Project oferuje 30-dniowy okres próbny.

a co z płatnymi planami?

Ich najtańszy płatny plan nie oferuje rozwiązania klienta stacjonarnego, co oznacza, że nie będziesz w stanie uzyskać dostępu do swoich projektów bez połączenia z Internetem. 😅

Kluczowe funkcje Microsoft Project

Integracja z Microsoft Teams do współpracy zespołowej

Funkcje planowania i harmonogramowania projektów

Gotowe raporty do śledzenia postępów

Współtworzenie zadań i projektów z członkami zespołu

Profesjonaliści Microsoft Project

Planowanie i zarządzanie złożonymi projektami przy użyciu zależności między zadaniami

Śledzenie wszystkich zasobów i monitorowanie ich postępów w widoku osi czasu projektu

Tworzenie niestandardowych pulpitów nawigacyjnych z wnikliwymi raportami

Ograniczenia Microsoft Project

Nie ma darmowej wersji

Nie jest kompatybilny z komputerami, na których nie zainstalowano płatnego oprogramowania

Ograniczone do integracji ze Skype, Outlook lub innymi aplikacjami MS Project

Ceny Microsoft Project

Microsoft Project oferuje trzy plany cenowe:

Project Plan 1 (10 USD/użytkownik miesięcznie) Strona główna projektu Widok siatki Widok tablicy Widok osi czasu (Gantt)

Project Plan 3 ($30/użytkownika miesięcznie)

Klient stacjonarny (do pięciu komputerów)

Zarządzanie zasobami

Przesyłanie kart czasu pracy

I więcej

Project Plan 5 (55 USD/użytkownik miesięcznie) Wybór i optymalizacja portfela Zarządzanie popytem Planowanie i zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa I więcej



Oceny klientów Microsoft Project

G2 : 4/ 5 (1,500+ reviews)

: 4/ 5 (1,500+ reviews) Capterra: 4.4/5 (1,200+ recenzji)

Nie masz wrażenia, że Microsoft Project tworzy jakiekolwiek power pointy?

Sprawdź 15 najlepszych Alternatywy dla Microsoft Project .

Czas przejść na alternatywę LiquidPlanner!

Chociaż LiquidPlanner jest dobrym narzędziem do zarządzania projektami online, ma swoje wady.

Na szczęście istnieje mnóstwo darmowych narzędzi do zarządzania projektami które oferują więcej funkcji za mniejsze pieniądze!

I choć wspomnieliśmy tutaj o kilku przyzwoitych alternatywach dla LiquidPlanner, ClickUp jest zdecydowanie najbardziej kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania projektami

Po co więc zadowalać się rozwodnioną wersją, skoro można mieć prawdziwą ofertę? Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś aby poznać platformę do zarządzania projektami i pracą, która naprawdę jest wyjątkowa!