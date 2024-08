10 najlepszych programów do integracji dla firm w 2024 roku

Zanurzmy się w cyfrowym świecie, w którym integracja oprogramowania odgrywa główną rolę w wielkiej narracji firmy na temat wydajności, wydajności i powodzenia.

Zbadamy niektóre z najlepszych narzędzi oprogramowania integracyjnego kształtujących Business w 2024 roku.

Niezależnie od tego, czy jesteś technologicznym tytanem, czy startupowym superbohaterem, znajdziesz narzędzie, które pasuje do Twoich potrzeb jak ulał.

Czym jest oprogramowanie do integracji?

W swej istocie, oprogramowanie do integracji danych jest rodzajem oprogramowanie do cyklu pracy które służy jako niedoceniony bohater w stosie technologicznym. To cichy mediator, wypełniając luki w komunikacji między różnymi aplikacjami i umożliwienie im harmonijnej pracy.

Pomyśl o narzędziach do integracji danych jak o dyrygencie Twojej cyfrowej orkiestry, koordynującym różne sekcje (różne narzędzia programowe), aby stworzyć piękną symfonię automatyzacja cyklu pracy i zarządzanie danymi.

Rodzaje integracji

Sfera oprogramowania do integracji danych dzieli się zasadniczo na dwa królestwa: iPaaS (Integration Platform as a Service) i narzędzia do integracji danych.

iPaaS to platformy w chmurze, które koordynują integrację między aplikacjami i systemami w chmurze i lokalnie. Wyróżnia się elastycznością, zdolnością adaptacji i skalowalnością, dzięki czemu jest doskonałym wyborem, który umożliwia rozwój i ewolucję Business.

Z drugiej strony, najlepsze narzędzia do integracji danych koncentrują się na harmonizacji potoków danych z różnych źródeł, dostarczając spójny i konsekwentny widok połączonych danych. Odpowiednie narzędzie do integracji danych sprawdza się w przypadku mapowania ogromnych ilości informacji. Odpowiednie platformy integracyjne Enterprise mogą skutecznie obsługiwać nawet najbardziej złożone struktury danych.

Oba rodzaje zarządzania danymi mają swoje zalety, a wybór między nimi powinien zależeć od konkretnych potrzeb w zakresie integracji danych i charakteru prowadzonej działalności.

10 najlepszych programów do integracji w 2024 roku

Wybór odpowiedniego narzędzia do integracji danych przypomina wybór partnera biznesowego. Powinno ono dogłębnie rozumieć Twoje potrzeby, być niezawodne i łatwe we współpracy.

Weź pod uwagę jego kompatybilność z istniejącymi narzędziami programowymi, łatwość obsługi i jakość obsługi klienta. Pomyśl także o skalowalności, ponieważ wraz z rozwojem Twojego biznesu będą rosły Twoje potrzeby w zakresie integracji danych.

1. ClickUp #### Najlepsze oprogramowanie do integracji zarządzania projektami

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

Wyobraź sobie jedną platformę, która konsoliduje wszystkie potrzeby związane z pracą - to właśnie oferuje ClickUp.

Jako wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami, wyróżnia się również jako wzmacniacz wydajności dzięki możliwości płynnej integracji z ponad 1000 aplikacji. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapoznaj się z naszą ulubioną aplikacją Integracje ClickUp .

Magia tkwi w tym, jak ujednolica zadania, dokumenty, czaty i cele z różnych narzędzi, takich jak Slack, Google Drive i GitHub, wszystko pod jednym dachem. Ta integracja danych pomaga wyeliminować zabójcę wydajności znanego jako przełączanie kontekstu na zawsze.

Integracje ClickUp to kompleksowe rozwiązanie zapewniające wolne od bałaganu, wydajne życie zawodowe.

ClickUp najlepsze funkcje

ClickUp bezbłędnie integruje się z ponad 1000 aplikacji i narzędzi

Łączy w sobie zarządzanie zadaniami, dokumentami i projektami z narzędziami do współpracy online do zrobienia jeszcze więcej

Korzystaj z setek gotowych szablonów, aby jeszcze bardziej przyspieszyć swój projekt

Automatyzacja rutynowych zadań, oszczędność czasu i zwiększenie wydajności

Pozwala dostosowaćzarządzanie obciążeniem pracą i interfejsów do własnych potrzeb

Limity ClickUp

Szeroki szyk funkcji wykraczających poza integrację danych może wydawać się skomplikowany dla początkujących użytkowników

Pełna funkcja nie jest dostępna w trybie offline

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (2,000+ recenzji)

: 4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. Zapier

Najlepsze oprogramowanie integracyjne innych firm

przez Zapier Krok w kierunku integracji oprogramowania z Zapier otwiera niezliczone możliwości.

To potężne narzędzie do integracji danych łączy ulubione aplikacje, umożliwiając zautomatyzowane sekwencje, znane jako "Zaps", które wykonują powtarzalne zadania za Ciebie.

Piękno Zapier tkwi w jego ogromnym połączeniu, wsparciu ponad 3000 aplikacji i starszych wersji, idealnych dla Businessu każdej wielkości.

Pomyśl o nim jak o swoim asystencie, który eliminuje monotonię z codziennej pracy i zwiększa wydajność procesów.

Najlepsze funkcje Zapier

Tworzenie cykli pracy zwanych Zaps, które mogą zautomatyzować część Twojego biznesu

Ogromne możliwości integracji aplikacji z ponad 5000 narzędzi oznaczają, że możesz połączyć prawie każde oprogramowanie do pracy

Jedna z najlepszych platform integracyjnych dla przedsiębiorstw do automatyzacji skomplikowanych procesów obejmujących wiele aplikacji i kroków

Limity Zapier

Bardziej złożone integracje dla niektórych najpopularniejszych aplikacji SaaS są dostępne tylko w wyższych planach

Chociaż Zapier jest potężny, może mieć bardziej stromą krzywą uczenia się dla użytkowników nietechnicznych

Cennik Zapier

Free

Starter : $19.99/miesiąc

: $19.99/miesiąc Profesjonalny : $49/miesiąc

: $49/miesiąc Teams : $69/miesiąc

: $69/miesiąc Firma: $99/miesiąc

Oceny i recenzje Zapier

G2 : 4.5/5 (1,000+ recenzji)

: 4.5/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

Sprawdź te_ alternatywy Zapier !

3. HubSpot

Najlepsze oprogramowanie do integracji marketingu

przez HubSpot HubSpot jest czymś więcej do zrobienia niż tylko wymyśleniem na nowo CRM - to wszechstronny pakiet biznesowy łączący narzędzia do obsługi, sprzedaży i marketingu.

To, co wyróżnia HubSpot, to solidny ekosystem, brama do integracji danych z ulubionymi aplikacjami i usługami, dzięki czemu zarządzanie powiązaniami z klientami jest dziecinnie proste. Ponieważ jest to tak potężne narzędzie, możesz chcieć zorientować cały swój stos technologiczny wokół niego. Jeśli tak, to warto dowiedzieć się więcej na temat najlepsze integracje HubSpot dostępne.

Przykłady integracji z oprogramowaniem HubSpot są doskonałym miejscem na rozpoczęcie poszukiwania inspiracji - od pozyskiwania potencjalnych klientów po zapewnienie najwyższej jakości obsługi klienta.

Najlepsze funkcje HubSpot

Oferuje pakiet narzędzi marketingowych, sprzedażowych i do obsługi klientówoprogramowanie serwisowe które się integrują

Wysoko ceniona platforma CRM, która integruje się z resztą stosu technologicznego

Tworzenie wydajnych, zautomatyzowanych cykli pracy w celu pełnej integracji systemu

Limity HubSpot

Koszty mogą rosnąć, gdy potrzebujesz więcej funkcji lub powiększasz listę kontaktów

HubSpot potrafi wiele, ale niektóre obszary nie są tak rozbudowane, jak w przypadku dedykowanych platform

Cennik HubSpot

Odwiedź stronę cenową HubSpot, aby uzyskać więcej informacji

Oceny i recenzje HubSpot

G2 : 4.4/5 (10,000+ recenzji)

: 4.4/5 (10,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (3,000+ recenzji)

4. Marketo

Najlepsze oprogramowanie do integracji marketingu

przez Marketo Jako część rodziny Adobe, Marketo jest świadectwem wysokiej jakości marketingu oprogramowanie do automatyzacji z dokładnymi danymi.

Jego potężne możliwości wykraczają poza ułatwianie cyfrowych procesów marketingowych. Otwiera drogę do płynnej integracji z innymi produktami Adobe i licznymi aplikacjami innych firm.

To nie tylko narzędzie marketingowe - to kompleksowa platforma do spersonalizowanego angażowania klientów na dużą skalę.

Najlepsze funkcje Marketo

Automatyzacja i pomiar zadań marketingowych i cykli pracy

Łatwe tworzenie, wysyłanie i śledzenie kampanii e-mail

Integracja z wieloma popularnymi platformami CRM, CMS i mediami społecznościowymi

Limity Marketo

Wymaga czasu do opanowania ze względu na szeroki zakres funkcji

Droższe w porównaniu do innych narzędzi do automatyzacji marketingu

Ceny Marketo

Skontaktuj się z Adobe w sprawie cen

Oceny i recenzje Marketo

G2 : 4.1/5 (2,000+ recenzji)

: 4.1/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (600+ recenzji)

5. JitterBit

Najlepsze integracje API

przez Jitterbit Jeśli szukasz narzędzia, które skaluje się wraz z Twoim biznesem, spójrz na JitterBit. Jako dynamiczna platforma integracyjna jako usługa (iPaaS), JitterBit łączy aplikacje SaaS (Software as a Service), lokalne i w chmurze, tworząc potężne, zautomatyzowane cykle pracy.

Niezależnie od tego, czy projekty są proste, czy złożone, skalowalność JitterBit jest gotowa ewoluować wraz z potrzebami, zwiększając wydajność i podejmując decyzje oparte na danych.

Najlepsze funkcje JitterBit

Szybko i bezpieczniepołączenie aplikacji SaaS, lokalnych i w chmurze* Oferuje potężne możliwości ETL (Extract, Transform, Load) i automatyzację

Rozwija się wraz z organizacją, od prostych projektów po złożone integracje

Limity JitterBit

Może być przesadą dla prostych potrzeb integracyjnych

Niektóre integracje mogą wymagać znajomości kodowania

Ceny JitterBit

Skontaktuj się z JitterBit w sprawie cen

Oceny i recenzje JitterBit

G2 : 4.6/5 (300+ recenzji)

: 4.6/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (30+ recenzji)

6. Integromat

Najlepsze integracje API

przez Integromat Zanurz się w świecie wizualnej integracji z Integromat (teraz pod nazwą Make). To wyjątkowe narzędzie wspiera ponad 500 aplikacji i usług, umożliwiając tworzenie złożonych cykli pracy w prosty, atrakcyjny wizualnie sposób.

Jego wyzwalacze działające w czasie rzeczywistym zapewniają natychmiastową reakcję na wydarzenia, nie pozostawiając miejsca na opóźnienia.

Choć jego potężny interfejs może wymagać nauki, obiecuje on poziom niestandardowy, który podnosi poziom procesów biznesowych.

Integromat najlepsze funkcje

Oferuje wizualny kreator do tworzenia złożonych cykli pracy

Możliwość integracji tysięcy aplikacji i usług

Reagowanie na wydarzenia w momencie ich wystąpienia za pomocą wyzwalaczy w czasie rzeczywistym

Limity Integromat

Interfejs wizualny, choć potężny, wymaga pewnej nauki

Free Plan oferuje ograniczone funkcje i integracje

Integromat ceny

Free

Core : $9/miesiąc

: $9/miesiąc Pro : $16/miesiąc

: $16/miesiąc Teams: $29/miesiąc

Integromat oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (100+ recenzji)

: 4.7/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (300+ recenzji) Integracja Integromat z ClickUp !

7. Celigo

Najlepsze dla integracji e-commerce

przez Celigo Celigo wita Cię w królestwie solidnych rozwiązań iPaaS. Jego wstępnie zbudowane integracje są gotowe do skrócenia czasu ustawienia bez względu na to, z jakimi scenariuszami integracji masz do czynienia.

Celigo to skalowalne, wydajne rozwiązanie, które ewoluuje wraz z Twoim biznesem.

Mimo że jest przyjazne dla użytkownika, posiadanie pewnej wiedzy technicznej może poprawić wrażenia i pozwolić w pełni wykorzystać jego potencjał.

Najlepsze funkcje Celigo

Oferuje solidne możliwości iPaaS dla złożonych integracji na poziomie Enterprise

Zawiera wiele gotowych integracji, skracając czas ustawienia

Dostosowuje się do rosnących potrzeb Twojego Businessu

Limity Celigo

Mimo że jest przyjazny dla użytkownika, do jego ustawienia przydatna jest pewna wiedza techniczna

Choć oferuje gotowe integracje, ich zakres mógłby być szerszy

Ceny Celigo

Skontaktuj się z Celigo w sprawie cen

Oceny i recenzje Celigo

G2 : 4.6/5 (400+ recenzji)

: 4.6/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (40+ recenzji)

8. Cyclr

Najlepszy do integracji e-commerce

przez Cyclr Cyclr przyjmuje przyjazne dla użytkownika podejście do tworzenia i zarządzania integracjami. Jego interfejs typu "przeciągnij i upuść" oraz biblioteka gotowych konektorów do popularnych aplikacji zapewniają płynną integrację.

W połączeniu z dogłębną analizą, Cyclr to nie tylko tworzenie połączeń - to optymalizacja cyklu pracy w celu uzyskania najwyższej wydajności.

Najlepsze funkcje Cyclr

Przyjazny dla użytkownika interfejs do tworzenia i zarządzania integracjami

Oferuje bibliotekę gotowych konektorów do popularnych aplikacji i usług

Dostawca dogłębnej analityki do śledzenia i optymalizacji cykli pracy

Limity Cyclr:

Choć przyjazna dla użytkownika, może brakować jej głębi w przypadku bardziej złożonych scenariuszy

Ceny mogą być wysokie dla mniejszych firm

Ceny Cyclr

Startup: $999/miesiąc

$999/miesiąc Rozwój: $1,899/miesiąc

$1,899/miesiąc Skala: Skontaktuj się z Cyclr w sprawie cen

Cyclr oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (50+ recenzji)

: 4.6/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (10+ recenzji)

9. IFTTT

Najlepszy do integracji opartych na wyzwalaczach

przez IFTTT Uproszczenie automatyzacji jest istotą IFTTT (If This, Then That).

To unikalne narzędzie umożliwia tworzenie prostych, zautomatyzowanych cykli pracy, znanych jako "aplety", w ponad 600 aplikacjach, urządzeniach i usługach.

Chociaż jego prostota jest dobrodziejstwem dla początkujących, jest to również potencjalny krok w kierunku bardziej złożonej automatyzacji biznesu.

Najlepsze funkcje IFTTT

Tworzenie prostych, zautomatyzowanych cykli pracy zwanych "apletami"

Wsparcie dla ponad 800 aplikacji, urządzeń i usług

Prosty w użyciu z niską krzywą uczenia się

IFTTT limits

Choć doskonale nadaje się do prostej automatyzacji, nie jest przeznaczony do złożonych cykli pracy w biznesie

Aby korzystać z więcej niż trzech apletów, potrzebny jest płatny plan

Ceny IFTTT

Free

Pro : 2,50 USD/miesiąc

: 2,50 USD/miesiąc Pro+: $5/miesiąc

Oceny i recenzje IFTTT

G2 : 4.5/5 (100+ recenzji)

: 4.5/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (200+ recenzji)

10. SureTriggers

Najlepszy do integracji opartych na wyzwalaczach

przez SureTriggers Poznaj SureTriggers, narzędzie do synchronizacji danych w czasie rzeczywistym pomiędzy Twoimi ulubionymi aplikacjami. Łączy ono popularne aplikacje i narzędzia pod jednym dachem z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, idealnym dla osób o minimalnej wiedzy technicznej.

Mimo że SureTriggers jest nowością na rynku, jest obiecującym oprogramowaniem integracyjnym, które sprawia, że procesy biznesowe są płynne i wydajne.

Najlepsze funkcje SureTriggers

Umożliwia synchronizację danych między aplikacjami w czasie rzeczywistym

Oferuje wsparcie dla integracji z popularnymi aplikacjami i narzędziami

Dostawca łatwego w użyciu interfejsu, wymagającego minimalnej wiedzy technicznej

Limity SureTriggers

Bardziej złożone integracje mogą wymagać alternatywnych narzędzi

Jako nowość na rynku, wsparcie i zasoby edukacyjne nie są tak kompleksowe

Ceny SureTriggers

Free podczas testów beta

SureTriggers oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (3+ recenzji)

: 4.5/5 (3+ recenzji) Capterra: N/A

Znajdź najlepsze oprogramowanie do integracji dla swojego zespołu

Niezależnie od tego, czy jesteś małym startupem, rozwijającym się biznesem, czy dużym przedsiębiorstwem, istnieje narzędzie integracyjne gotowe do synchronizacji systemów, usprawnienia procesów i realizacji ulubionych zadań hacki na wydajność .

Pamiętaj jednak, że najlepsze oprogramowanie integracyjne to takie, które pasuje do twoich konkretnych potrzeb biznesowych i planów rozwoju. A jeśli szukasz narzędzia, które oferuje idealne połączenie użyteczności, funkcji i solidnych możliwości integracji, ClickUp jest fantastyczną opcją.

Jak już zauważyłeś, ClickUp błyszczy wśród najlepszych konkurentów jako narzędzie z najwyższej półki oprogramowanie do zarządzania projektami i potężną platformę integracyjną. Dzięki ClickUp możesz płynnie połączyć swoje ulubione narzędzia, przenosząc wszystko pod jeden, łatwy w zarządzaniu parasol.

Dowiedz się więcej o tym, jak ClickUp może zsynchronizować Twoje procesy pracy, rozpocznij bezpłatny obszar roboczy już dziś !