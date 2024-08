10 najlepszych edytorów tekstu w 2024 roku (darmowych i płatnych)

Co robisz, gdy siedzisz na wirtualnej konferencji lub gdy twój szef zaczyna wymieniać swoje ulubione wskazówki dotyczące wydajności? Otwierasz cyfrowy dokument i robisz notatki. 📝

...prawdopodobnie za pomocą tego samego edytora tekstu, którego używasz od dziewiątej klasy. 👀

Edytor tekstu nie jest tym, czym był kiedyś - jest lepszy.

Narzędzia te ewoluowały poza nudne, puste ekrany, z których czuliśmy się zmuszeni korzystać. Teraz przetwarzanie tekstu może być naprawdę zabawne!

Bogata edycja tekstu, dynamiczny format, intuicyjna pomoc w pisaniu i funkcje współpracy to jedne z największych zalet korzystania z najlepszych edytorów tekstu. Ale co najlepsze? Jest ono również niezwykle przystępne cenowo.

Zapraszamy do zapoznania się z 10 najlepszymi edytorami tekstu dla każdego zespołu, stylu pisania i przypadku użycia! Zakończone szczegółowymi porównaniami funkcji, zaletami i wadami, cenami, ocenami i nie tylko!

Co to jest edytor tekstu?

Oprogramowanie do przetwarzania tekstu to aplikacja służąca do przechwytywania, formatowania i edytowania dowolnego formularza pisma - niezależnie od tego, czy są to ogólne przemyślenia, notatki ze spotkań, SOP, czy wersje robocze e-maili. Być może od razu przychodzą ci na myśl maszyny do pisania, ale korzyści płynące z oprogramowania do edycji tekstu sięgają znacznie dalej. Dzięki nowoczesnemu rozwojowi oprogramowanie do zarządzania projektami dzięki narzędziom do współpracy i intuicyjnemu projektowi, edytory tekstu mogą do zrobienia więcej, niż kiedykolwiek myślałeś, że to możliwe! Możesz edytować jeden dokument razem z innymi użytkownikami, porządkować dokumenty według kategorii , udostępnianie ich za pomocą prostych połączonych stron i rozwijanie kreatywności dzięki bogatemu formatowi. A w dzisiejszych czasach to tylko minimum!

Rzecz w tym, że obecnie istnieje mnóstwo edytorów tekstu do wyboru.

Założymy się o dolara, że już w tej chwili przychodzi ci do głowy kilka z nich! Być może masz nawet trzy najlepsze!

Jednak wraz z liczbą nowych, elastycznych i ekscytujących funkcji dodawanych każdego dnia do narzędzi do edycji tekstu, ważne jest, aby wiedzieć, czego szukać w swoim oprogramowaniu, aby jak najlepiej służyć Twojemu przypadkowi użycia i uzyskać jak największy zwrot z inwestycji.

Czego należy szukać w programach do edycji tekstu?

Cała ta rozmowa o zaawansowanych funkcjach sprawia, że zastanawiasz się - jak ta funkcja właściwie wygląda?

Nie musisz zadowalać się podstawowymi funkcjami, z którymi dorastaliśmy. Nie musisz też wydawać kroci, aby uzyskać dostęp do potężnego oprogramowania, które może posunąć twoje dokumenty o wiele dalej!

Wielu członków zespołu edytujących dokument jednocześnie w ClickUp Docs

Oto lista naszych ulubionych, niezbędnych funkcji, których należy szukać w następnym edytorze tekstu:

Łatwość obsługi : Upewnij się, że Twoje oprogramowanie jest łatwe do nauczenia się, udostępniania innym i skutecznie wspiera najczęściej używane funkcje

: Upewnij się, że Twoje oprogramowanie jest łatwe do nauczenia się, udostępniania innym i skutecznie wspiera najczęściej używane funkcje Oparcie na chmurze i niezawodny tryb offline : Różne rzeczy się zdarzają! Może się zdarzyć, że utracisz połączenie Wi-Fi, będziesz musiał zmienić urządzenie lub zostaniesz poproszony o udostępnianie dokumentów na miejscu. Oprogramowanie oparte na chmurze i funkcja offline gwarantują, że te przeszkody nie będą stanowić żadnego realnego problemu

: Różne rzeczy się zdarzają! Może się zdarzyć, że utracisz połączenie Wi-Fi, będziesz musiał zmienić urządzenie lub zostaniesz poproszony o udostępnianie dokumentów na miejscu. Oprogramowanie oparte na chmurze i funkcja offline gwarantują, że te przeszkody nie będą stanowić żadnego realnego problemu Funkcje współpracy : Funkcje te umożliwiają edytowanie i opracowywanie dokumentów w czasie rzeczywistym wraz z zespołem! Przejrzyście i bez nakładania się. Dodatkowym atutem jest możliwość etykietowania swojego zespołu lub komentowania tekstu

: Funkcje te umożliwiają edytowanie i opracowywanie dokumentów w czasie rzeczywistym wraz z zespołem! Przejrzyście i bez nakładania się. Dodatkowym atutem jest możliwość etykietowania swojego zespołu lub komentowania tekstu Niestandardowe uprawnienia i udostępnianie : Zwłaszcza jeśli często pracujesz z interesariuszami, klientami lub innymi działami, ważne jest, aby mieć możliwość wyboru, kto może edytować, wyświetlać lub udzielać dostępu do Twojej pracy

: Zwłaszcza jeśli często pracujesz z interesariuszami, klientami lub innymi działami, ważne jest, aby mieć możliwość wyboru, kto może edytować, wyświetlać lub udzielać dostępu do Twojej pracy Historia wersji : Jest to sposób na zachowanie cyfrowego śladu na papierze. Ponadto, jeśli popełnisz błąd, będziesz mieć możliwość cofnięcia się i przywrócenia tekstu

: Jest to sposób na zachowanie cyfrowego śladu na papierze. Ponadto, jeśli popełnisz błąd, będziesz mieć możliwość cofnięcia się i przywrócenia tekstu Integracje: Im więcej integracji, tym więcej informacji możesz umieścić w swoich dokumentach! Ponadto, integracja z wybranym edytorem tekstu oznacza, że możesz uzyskać dostęp do swoich dokumentów z praktycznie dowolnego miejsca i z dowolnego innego narzędzia

Twórz szczegółowe wiki, zarządzaj cyklami pracy i współpracuj z zespołem, a wszystko to z obszaru roboczego ClickUp

10 najlepszych przykładów Free Word Processor Software w 2024 roku

Nie ma powodu, dla którego oprogramowanie do edycji tekstu nie może być ekscytujące, dynamiczne lub oparte na współpracy.

Cyfrowe edytory i udostępnianie dokumentów przeszły długą drogę w ciągu ostatniej dekady i mamy mnóstwo oprogramowania, aby pokazać ten wzrost! Wyzwaniem staje się więc znalezienie narzędzia, które jest dostosowane do twoich unikalnych potrzeb i pasuje do twojego stylu pracy.

Do zrobienia? Wracamy do tej listy!

Zbadaliśmy i przetestowaliśmy najlepsze programy do edycji tekstu, aby przedstawić 10 naszych faworytów w oparciu o ich najlepsze funkcje, ograniczenia, szybkości, oceny i wiele więcej!

ClickUp Docs umożliwia bogaty format i polecenia / ukośnik aby pracować wydajniej

ClickUp to najlepsze rozwiązanie typu "wszystko w jednym narzędzie wydajności dla Teams z różnych branż w celu scentralizowania ich pracy na jednej platformie współpracy. ClickUp jest znany z bogatego ustawienia w pełni konfigurowalnych funkcji, w tym wbudowanego redaktor dokumentów do tworzenia wszystkiego, od prostych list rzeczy do zrobienia po szczegółowe wiki, a następnie połączenia ich bezpośrednio z cyklem pracy.

Z możliwością przekształcania tekstu w wykonalne zadania, osadzania danych z praktycznie każdego innego narzędzia pracy i współpracy nad dokumentami w czasie rzeczywistym, ClickUp Docs to idealne narzędzie do edycji tekstu zarówno dla Teams, studentów, jak i Enterprise.

ClickUp najlepsze funkcje

ClickUp AI aby pomóc w pisaniu atrakcyjnych tekstów, burzy mózgów, edycji, korekcie, podsumowywaniu notatek i nie tylko!

Zaawansowane funkcje edytora tekstu i zarządzania pracąkażdy plan cenowynawet Free Forever

Osadzaj multimedia, tabele, zakładki, a nawet inne dokumenty w ClickUp Docs, aby wnieść więcej kontekstu i wartości do swoich map drogowych i baz wiedzy

Wykrywanie na żywo w ClickUp Docs pozwala zespołom edytować, współtworzyć i komentować ten sam dokument w czasie rzeczywistym

Połącz dokumenty z zadaniami i dodaj widżety, aby automatycznie aktualizować cykle pracy z poziomu edytora dokumentów

Zamień podświetlony tekst welementy akcji i oddeleguj je do zespołu za pomocą wątkukomentarze i @ wzmianki* Setkiszablonów dla każdego przypadku użyciaw tym kilka stworzonych specjalnie dla ClickUp Docs

Łatwe i bezpieczne udostępnianie przez URL dla gości, współpracowników, a nawet dostęp publiczny

Ponad 1000 integracji do osadzania pracy w ClickUp Docs z praktycznie dowolnego miejsca

Zagnieżdżone strony i opcje stylizacji do tworzenia wizualnych hierarchii w każdym dokumencie

Użyj ClickUp AI Writing Assistant, aby podnieść poziom swojego pisania

Wady ClickUp

Nauka wszystkich zaawansowanych funkcji ClickUp może wymagać pewnego okresu dostosowawczego

Niektóre widoki nie są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7 za użytkownika, za miesiąc

: $7 za użytkownika, za miesiąc Business : 12 USD za użytkownika miesięcznie

: 12 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise : Skontaktuj się z ClickUp w celu uzyskania niestandardowych cen

: Skontaktuj się z ClickUp w celu uzyskania niestandardowych cen ClickUp AI: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 5 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (5,680+ recenzji)

4.7/5 (5,680+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,540+ recenzji)

2. Microsoft Word

przez Microsoft WordMicrosoft Word to potężny edytor tekstu dla każdego do tworzenia dokumentów Word, arkuszy kalkulacyjnych, e-maili i innych. Jest częścią pakietu Microsoft Office Suite, co ułatwia integrację z innymi produktami Microsoft, takimi jak Excel i PowerPoint.

Program Word oferuje różne funkcje ułatwiające organizację pracy, takie jak opcje szablonów dla różnych typów formalnych dokumentów i zaawansowane narzędzia do edycji. Możesz dodawać obrazy, tabele, wykresy, hiperlinki i inne multimedia, aby poprawić wygląd swoich dokumentów MS Word. Program oferuje również wiele funkcji, które pomagają zwiększyć wydajność tworzenia dokumentów, takich jak sprawdzanie pisowni, autokorekta i tezaurus.

Najlepsze funkcje programu Microsoft Word

Magazyn OneDrive do zapisywania i uzyskiwania dostępu do dokumentów z dowolnego miejsca

Współpraca w czasie rzeczywistym umożliwiająca udostępnianie i edytowanie dokumentów innym osobom

Sprawdzanie pisowni i gramatyki

Aplikacja mobilna

Limity Microsoft Word

Funkcje na pasku narzędzi różnią się w zależności od wersji

Wiele funkcji formularzy programu Word nie jest przenoszonych i powoduje uszkodzenie formatu podczas drukowania dokumentów

Ceny programu Microsoft Word

Microsoft Word jest dostępny jako samodzielna wersja za 159,99$ lub z subskrypcją Microsoft 365

Oceny i recenzje Microsoft Word

Capterra: 4,7/5 (ponad 1600 recenzji)

4,7/5 (ponad 1600 recenzji) G2: 4,7/5 (ponad 1 000 recenzji)

3. Dokumenty Google

przez Dokumenty GoogleDokumenty Google to internetowy edytor tekstu, który ułatwia tworzenie i edytowanie profesjonalnych dokumentów. Z współpraca w czasie rzeczywistym narzędzia, Dokumenty Google stanowią platformę dla grup ludzi do współpracy nad jednym projektem zapewniając, że wszyscy są na bieżąco z postępem prac nad dokumentem. Dostępne są również funkcje takie jak szablony i automatyzacja formatu, dzięki którym dokument wygląda profesjonalnie.

Dzięki Dokumentom Google użytkownicy mogą śledzić zmiany, komentarze i sugestie podczas wprowadzania poprawek i edycji. Wszystkie dokumenty utworzone w Dokumentach Google są automatycznie zapisywane w chmurze, dzięki czemu można uzyskać do nich dostęp z dowolnego urządzenia w dowolnym momencie. Niezależnie od tego, czy korzystasz z pulpitu, czy urządzenia mobilnego, możesz kontynuować pracę!

Najlepsze funkcje Dokumentów Google

@Wzmianki przyciągające odpowiednie osoby, pliki i wydarzenia

Smart Compose pomaga pisać szybciej i z mniejszą liczbą błędów

Aplikacje innych firm z narzędziami do zarządzania projektami

Odpowiedzi na komentarze z Gmaila

Limity Dokumentów Google

Limity dotyczące rozmiarów dokumentów

Nie nadaje się jako skalowalny system bazy wiedzy

Cennik Dokumentów Google

Dokumenty Google są Free z kontem Google

Dokumenty Google - oceny i recenzje

Capterra: 4,7/5 (ponad 27 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 27 000 recenzji) G2: N/A

4. Grammarly

przez Grammarly Grammarly to asystent pisania oparty na AI. Pomaga szybko zidentyfikować i naprawić błędy gramatyczne, ortograficzne, interpunkcyjne i inne. Grammarly oferuje sugestie podczas korzystania z aplikacji komputerowych lub stron internetowych, w tym Gmaila, ClickUp, LinkedIn, Dokumentów Google i nie tylko!

Dzięki Grammarly otrzymujesz informacje zwrotne na temat swojego tekstu w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możesz go natychmiast poprawić. Ponadto, dzięki dogłębnemu zrozumieniu zagadnień gramatycznych i lingwistyki, możesz mieć pewność, że Twój następny raport lub projekt będzie dopracowany i profesjonalny. Grammarly ułatwia skupienie się na tym, co ważne - tworzeniu mocnej, atrakcyjnej zawartości.

Najlepsze funkcje Grammarly

Przewodnik po stylach do przechwytywania głosu i stylu w celu uzyskania spójnych dokumentów

Fragmenty tekstu do wstawiania zdań i akapitów we wszystkich cyklach pracy

Detektor tonu zapewniający skuteczną komunikację

Redaktor w aplikacji do przesyłania dokumentów

Limity Grammarly

Nie działa dla wszystkich aplikacji i stron internetowych

Drogie miesięczne subskrypcje

Cennik Grammarly

Free Plan

Premium : $12/miesiąc

: $12/miesiąc Business: $15/członka miesięcznie

Oceny i recenzje Grammarly

Capterra: 4.7/5 (6,000+ recenzji)

4.7/5 (6,000+ recenzji) G2: 4.6/5 (ponad 1,200 recenzji)

5. Biuro WPS

przez Biuro WPS WPS Office to kompleksowy pakiet biurowy, który dostarcza narzędzia i funkcje niezbędne do efektywnego zarządzania wszystkimi dokumentami, plikami i prezentacjami. Zapewnia wsparcie dla popularnych formatów plików i jest kompatybilny z komputerami PC i urządzeniami mobilnymi. Dzięki WPS Office użytkownicy mogą tworzyć i edytować dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne i pokazy slajdów w intuicyjnym i przyjaznym dla użytkownika interfejsie.

Zawiera również potężne narzędzia do zarządzania dokumentami takie jak kolorowe motywy, adnotacje, dzielenie dokumentów PDF i konwersja formatów plików. Oprogramowanie posiada również zaawansowane funkcje współpracy, które umożliwiają wielu użytkownikom jednoczesną pracę nad tym samym plikiem.

WPS Office najlepsze funkcje

ponad 100 000 szablonów uporządkowanych według kategorii

Wsparcie dla wielu języków

Ekstrakcja tekstu

Dane powstania znaku wodnego

Limity WPS Office

Limit możliwości obsługiróżne style pracy i preferencje

Free Plan nie jest dostępny

Cennik WPS Office

WPS Standard: Free

Free WPS Pro: 23,99 USD za 6 miesięcy lub 35,99 USD za 1 rok

WPS Office oceny i recenzje

Capterra: 4,5/5 (ponad 1 200 recenzji)

4,5/5 (ponad 1 200 recenzji) G2: 4,4/5 (ponad 200 recenzji)

6. Dropbox Paper

przez Dropbox PaperDropbox Paper oferuje prosty sposób na rozpoczęcie projektu. Funkcja "przeciągnij i upuść" pozwala użytkownikom podzielić złożone zadania na łatwe do zarządzania fragmenty. Przez zapraszanie członków zespołu do współpracy nad projektami każdy może wziąć udział w rozmowie, komentować nawzajem swoją pracę i przeprowadzać burze mózgów w czasie rzeczywistym.

Funkcja Master Doc pozwala każdemu stworzyć hub dla innych dokumentów. W przypadku złożonych lub długoterminowych projektów, organizowanie dokumentów od samego początku zwiększy wydajność. Dostawca zapewnia skuteczny sposób uzyskiwania dostępu i zarządzania wszystkimi połączonymi dokumentami poprzez tworzenie do nich linków. Nie musisz poświęcać dodatkowego czasu na wyszukiwanie plików. Szukaj lub nawiguj w obrębie dokumentu głównego!

Najlepsze funkcje Dropbox Paper

Pasek wyszukiwania umożliwiający znalezienie publicznie dostępnych dokumentów powiązanych z adresem e-mail członka zespołu

Skróty klawiaturowe do wyróżniania określonych tekstów

Niestandardowe szablony do standardowych formularzy

Automatycznie generowana tabela zawartości

Limity Dropbox Paper

Limity wielkości przesyłanych plików na koncie Dropbox

Podstawowi użytkownicy mogą być zalogowani tylko na trzech urządzeniach jednocześnie

Cennik Dropbox Paper

Plus : 9,99 USD/miesiąc dla 1 użytkownika

: 9,99 USD/miesiąc dla 1 użytkownika Family : 16,99 USD/rodzina miesięcznie dla maksymalnie 6 użytkowników

: 16,99 USD/rodzina miesięcznie dla maksymalnie 6 użytkowników Professional : 16,58 USD/miesiąc dla 1 użytkownika

: 16,58 USD/miesiąc dla 1 użytkownika Standard : $15/użytkownika miesięcznie dla 3+ użytkowników

: $15/użytkownika miesięcznie dla 3+ użytkowników Zaawansowany : $24/użytkownika miesięcznie dla 3+ użytkowników

: $24/użytkownika miesięcznie dla 3+ użytkowników Enterprise: Skontaktuj się z Dropbox w sprawie cen

Oceny i recenzje Dropbox Paper

Capterra: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

4,4/5 (ponad 100 recenzji) G2: 4,1/5 (ponad 4 400 recenzji)

7. Notion

przez NotionNotion to oparty na dokumentach obszar roboczy dla notatek, zadań, dokumentów i baz danych. Jest wszechstronnym narzędziem jako edytor tekstu do śledzenia dowolnych informacji, od kamieni milowych projektu i przypomnienia o zadaniach do planów podróży i osobistych pomysłów.

System operacyjny Notion ułatwia organizowanie wszystkiego, co trzeba śledzić. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi "przeciągnij i upuść" można szybko ustawić niestandardowe obszary robocze dostosowane do dowolnego rodzaju projektu lub celu. Ponadto Notion umożliwia łączenie różnych baz danych i notatek, tworzenie list kontrolnych, osadzanie multimediów i nie tylko.

Notion najlepsze funkcje

platformy iOS, Windows, przeglądarka internetowa, macOS

Kalendarz, tablice Kanban, widoki list i galerii

Notion AI do wspomagania pisania

Połączone dwukierunkowo

Notion limitations

Drogie plany premium w porównaniu do innych edytorów tekstu na tej liście

Ograniczone funkcje zarządzania projektami i zadaniami

Ceny Notion

Free Plan

Plus : 8 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

: 8 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Business : 15 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

: 15 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Enterprise: Skontaktuj się z Notion w celu ustalenia ceny

Notion oceny i recenzje

Capterra: 4.7/5 (1,100+ recenzji)

4.7/5 (1,100+ recenzji) G2: 4.6/5 (1,000+ recenzji)

8. Coda

przez CodaCoda to potężny redaktor dokumentów do tworzenia zawartości i zarządzania nią. Dzięki Coda możesz tworzyć dokumenty od podstaw, edytować istniejące, śledzić zmiany, współpracować z innymi w czasie rzeczywistym i bezpiecznie je udostępniać. Redaktor dostarcza zakres narzędzi, które pomagają pisać płynnie i szybko - w tym formatowanie tekstu, edycję obrazów, tabele i hiperlinki.

Coda posiada również wbudowane funkcje współpracy, dzięki czemu można zapraszać innych do udziału w projektach i łatwo omawiać zmiany. Dzięki łatwemu w obsłudze interfejsowi i intuicyjnym narzędziom, Coda to edytor tekstu rozwiązanie dla każdego, kto chce tworzyć profesjonalne dokumenty!

Najlepsze funkcje Coda

Bloki do rozbudowy dokumentów w tablice

Pulpity do widoku połączonych danych

Integracja z Kalendarzem Google i Slackiem

Przeciąganie i upuszczanie podstawowych szablonów

Limity Coda

Brak skalowalności jako baza danych dokumentów w porównaniu do innych edytorów tekstu

Limit integracji z innymi aplikacjami

Ceny Coda

Free Plan : Program Free

: Pro : 10 USD/miesiąc za Doc Maker, rozliczane rocznie

: 10 USD/miesiąc za Doc Maker, rozliczane rocznie Teams : 30 USD/miesiąc za Doc Maker, rozliczane rocznie

: 30 USD/miesiąc za Doc Maker, rozliczane rocznie Enterprise: Skontaktuj się z Coda w sprawie cen

Oceny i recenzje Coda

Capterra: 4,6/5 (ponad 40 recenzji)

4,6/5 (ponad 40 recenzji) G2: 4,7/5 (ponad 300 recenzji)

9. Evernote

przez EvernoteEvernote to aplikacja online do robienia notatek która pomaga zwiększyć wydajność i organizację pracy. Dzięki Evernote możesz przechowywać wszystko, od notatek tekstowych po zdjęcia, wideo i nagrania audio. Możesz nawet dodawać przypomnienia i czytać strony internetowe w trybie offline. Evernote jest dostępny na różne platformy, w tym na urządzenia mobilne. Ponadto posiada rozszerzenie do przeglądarek Web Clipper!

Niezależnie od rodzaju projektu, nad którym pracujesz, Evernote ułatwia zarządzanie szczegółami. Niezależnie od tego, czy chodzi o burzę mózgów nad nową zawartością, czy planowanie spotkania biznesowego, Evernote daje ci swobodę przechwytywania, organizowania i synchronizowania wszystkich informacji. Dzięki funkcjom takim jak etykiety i kategorie z możliwością wyszukiwania, będziesz mieć narzędzia do znalezienia tego, czego potrzebujesz, kiedy tego potrzebujesz. Połączenie Evernote i ClickUp aby zarządzać swoimi notatkami w jednym miejscu!

Najlepsze funkcje Evernote

Widok kalendarza do połączenia harmonogramów i notatek

Skaner dokumentów, aby nie korzystać z papieru

Funkcja terminów i przypomnień

Integracja z Kalendarzem Google

Limity Evernote

Limit zapisanych szablonów we wszystkich planach

Limitowany Free Plan pozwalający tylko na 50 notatek na użytkownika

Ceny Evernote

Free Plan

Personal : 10,84 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

: 10,84 USD/miesiąc, rozliczane rocznie Profesjonalny : 14,17 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

: 14,17 USD/miesiąc, rozliczane rocznie Teams: 20,83 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Evernote

Capterra: 4,4/5 (ponad 7 700 recenzji)

4,4/5 (ponad 7 700 recenzji) G2: 4,4/5 (ponad 1 900 recenzji)

10. LibreOffice

przez LibreOffice LibreOffice to darmowy pakiet biurowy o otwartym kodzie źródłowym, zaprojektowany w celu ułatwienia zakończenia codziennych zadań. Jest to produkt o otwartym kodzie źródłowym, co oznacza, że jest Free i dostępny dla wszystkich użytkowników. LibreOffice zawiera programy do edycji tekstu, tworzenia prezentacji, edycji arkuszy kalkulacyjnych, manipulacji bazami danych, edycji formuł, rysowania i innych.

Narzędzia te zapewniają intuicyjną obsługę i pomagają użytkownikom tworzyć najlepsze prace. LibreOffice umożliwia tworzenie raportów finansowych, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji i nie tylko. Jeśli chcesz uzyskać więcej funkcji, rozszerzenia są dostępne za pośrednictwem repozytorium LibreOffice.

Najlepsze funkcje LibreOffice

Redaktor formuł do wstawiania formuł matematycznych i naukowych

Interfejsy API LanguageTool do sprawdzania gramatyki

Rozszerzenia OpenDocument Format (ODF)

Niestandardowe szablony

Limity LibreOffice

Przestarzały interfejs w porównaniu do innych Free edytorów tekstu

Nie jest skalowalny jako długoterminowa baza danych dokumentów

Ceny LibreOffice

LibreOffice jest Free

LibreOffice oceny i recenzje

Capterra: 4.3/5 (ponad 1600 recenzji)

4.3/5 (ponad 1600 recenzji) G2: 4.3/5 (ponad 200 recenzji)

ClickUp - najlepsze narzędzie do przetwarzania tekstu dla mojej pracy

Nadszedł czas, aby wymagać więcej od edytora tekstu, ClickUp Docs pokaże Ci jak to zrobić 🙂

Edytuj z zespołem, zamieniaj swoje myśli w wykonalne zadania i połącz swoje dokumenty bezpośrednio z cyklem pracy, a wszystko to bez opuszczania edytora! Żaden inny edytor tekstu nie zwiększy wartości Twoich dokumentów tak, jak ClickUp. A co najlepsze? ClickUp robi to wszystko do zrobienia za darmo.

Uzyskaj dostęp do ClickUp Docs, nieograniczonej liczby zadań, mnóstwa szablonów i zasobów, ponad 1000 integracji i wiele więcej, gdy zarejestruj się w ClickUp już dziś .