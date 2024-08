Czasami może się wydawać, że świat opiera się na dokumentach. Istnieją dokumenty do udostępniania informacji, dokumenty do wykonywania obliczeń, dokumenty do mapy procesów i dokumenty do współpracować przy projektach by wymienić tylko kilka. 📚

Dzięki Bogu wiele z tych dokumentów jest teraz elektronicznych - świat potrzebuje wszystkich drzew, które możemy teraz zdobyć!

Niezależnie od tego, czy pracujesz w biurze, czy nie, istnieje duża szansa, że musisz produkować dokumenty jakiegoś rodzaju codziennie.

MS Office mógł być kiedyś domyślnym wyborem (zwłaszcza jeśli pracujesz w środowisku korporacyjnym), ale obecnie istnieje wiele innych opcji, które działają równie dobrze lub lepiej. Mogą one również zaoszczędzić pieniądze.

Aby otworzyć oczy na te możliwości, przedstawiamy 10 najlepszych alternatyw dla pakietu Microsoft Office w 2024 roku. 👀

Czego szukać w alternatywach dla Microsoft Office?

Po pierwsze, zastanów się, jak złożona jest praca, którą wykonujesz. Czy potrzebujesz zaawansowanych funkcji, czy tylko podstawowych? Być może wolisz nawet prostą i nieskomplikowaną funkcję, która spełnia swoje zadanie bez komplikowania rzeczy. 🛠️

Następnie zwróć uwagę na te funkcje:

Wyczyszczony i intuicyjny interfejs użytkownika, dzięki czemu można szybko rozpocząć pracę

Możliwość zarządzania różnymi typami plików, na przykład edytorów tekstu, takich jak Microsoft Word (.doc i .docx), arkuszy kalkulacyjnych, takich jak Excel (.xls i .xlsx) oraz formatów prezentacji, takich jak PowerPoint (.ppt i .pptx)

Automatyzacja cyklu pracy narzędzia zwiększające wydajność, na przykład umożliwiające tworzenie zadań z poziomu dokumentu

Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi, dzięki czemu możesz pracować z dowolnego miejsca

Przechowywanie w chmurze, dzięki czemu Ty i Twój zespół macie dostęp do najnowszych aktualizacji w czasie rzeczywistym, co sprawia, żeudostępnianie plików izarządzanie teamami prosty

10 najlepszych alternatyw Microsoft Office do wykorzystania w 2024 roku

Być może szukasz nowego sposobu na pracować z dokumentami swojego teamu online. A może chcesz zaimponować klientowi prezentacją, aby wygrać nowy niezależny projekt. 🤩

Niezależnie od sytuacji, teraz wiesz już nieco więcej o tym, czego szukasz, więc poznajmy niektóre z najlepszych alternatyw dla Microsoft Office.

Stwórz świetne wrażenie, używając ClickUp do pisania, edytowania i współpracy nad wszystkimi dokumentami

ClickUp to oparty na chmurze narzędzie do zwiększania wydajności które pełni również funkcję darmowej alternatywy dla pakietu Microsoft Office. Jest niezwykle konfigurowalny, dzięki czemu można go ustawić tak, aby pasował do Twojego cyklu pracy. Ponadto, interfejs "przeciągnij i upuść" sprawia, że jest on bardzo przyjazny dla użytkownika.

Skorzystaj z jednego z wielu szablonów lub ClickUp AI aby rozpocząć, lub utwórz własny dokument od podstaw. Często używane dokumenty można zapisać jako szablony do save time później. Następnie skategoryzuj swoje dokumenty, abyś mógł je łatwo wyszukać i dodać je w dowolnym miejscu w obszarze roboczym, które ma sens.

Udostępnianie plików i współpraca w czasie rzeczywistym są dziecinnie proste dzięki ClickUp. Po utworzeniu swojego Dokumenty ClickUp , można je połączyć z cyklami pracy, aby uzyskać dane wejściowe od zespołu.

Wspólne wykrywanie i edytowanie, dodawanie komentarzy i osadzanie połączonych dokumentów w ClickUp Docs

Etykieta i przypisywanie członków zespołu elementy akcji dzięki czemu nic nie umknie uwadze. Łatwo jest zarządzać uprawnieniami, aby zachować kontrolę nad prywatnością dokumentów i prawami do edycji.

ClickUp doskonale nadaje się również do zarządzania projektami, zarządzanie biurem oraz zarządzanie cyklem pracy . Dzięki narzędziom, które pomagają wizualizować oś czasu i obciążenie pracą zespołu, jest to w zasadzie pakiet wydajności wsparcie na każdym poziomie. ✨

ClickUp najlepsze funkcje:

Twórz dokumenty ClickUp z wieloma opcjami stylizacji

Ty i Twój Teams możecie z łatwościąedytować dokumenty razem, aby uzyskać ich perfekcyjny wygląd

Łatwo formatuj dokumenty, aby wyglądały bardzo profesjonalnie

Konwertowanie tekstów z dokumentów na zadania, które można śledzić

Migracja międzyplatformowa - na przykład zObszary robocze Googleasana, Excel lub Monday.com - oraz integracja z narzędziami takimi jak Zoom, Slack i Dropbox jest bardzo prosta

ClickUp limity:

Wersja Free nie daje dostępu do zaawansowanych funkcji, takich jak analityka czy oś czasu projektu, ale można łatwo przejść do zrobienia tego w wersji płatnej

Istnieje tak wiele funkcji, że nauczenie się, jak z nich korzystać, może zająć trochę czasu

Cennik ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (8,200+ recenzji)

4.7/5 (8,200+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 700 recenzji)

2. LibreOffice

przez LibreOffice Ta alternatywa dla Microsoft Office wyewoluowała z oryginalnego OpenOffice. Jest to darmowy pakiet biurowy o otwartym kodzie źródłowym, zbudowany zgodnie z etosem udostępniania i współpracy. To narzędzie biurowe, wyposażone między innymi w edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, bazę danych i funkcje prezentacji, zostało zaprojektowane z myślą o łatwym tworzeniu profesjonalnych, dobrze zorganizowanych dokumentów.

Najnowsza wersja zawiera ulepszenia trybu ciemnego, dzięki czemu można dostosować jasność interfejsu, możliwość dołączania tabel danych do wykresów oraz lepszą wydajność i kompatybilność. 🙌

Najlepsze funkcje LibreOffice:

Interfejs użytkownika jest bardzo przejrzysty i łatwy w użyciu

Jest kompatybilny z dokumentami Word, Excel i PowerPoint, a także Open Document Format (ODF)

Możliwość eksportowania dokumentów do wielu różnych formatów, w tym plików PDF

Jest oparty na oprogramowaniu Free i Open Source, dzięki czemu można go używać, udostępniać i modyfikować w celu dostosowania do własnych potrzeb

Limity LibreOffice:

Nie oferuje wsparcia technicznego, chyba że zakupisz rozwiązanie oparte na LibreOffice od jednego z partnerów

Obecnie nie ma wbudowanego programu do obsługi poczty e-mail, takiego jak Outlook, więc nie może całkowicie zastąpić pakietu Microsoft Office

Ceny LibreOffice:

Free z opcjonalną darowizną

LibreOffice oceny i recenzje:

G2: 4.3/5 (250+ recenzji)

4.3/5 (250+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (2,000+ recenzji)

3. WPS Office

przez Biuro WPS Kingsoft WPS Office to narzędzie do współpracy przeznaczone do łatwego tworzenia, a następnie edytowania dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji. Inspiruje kreatywność, umożliwiając jednocześnie śledzenie zmian wprowadzonych w dokumentach przez użytkownika lub inne osoby. Za jego pomocą można również edytować, scalać, dzielić lub konwertować pliki PDF.

Niezależnie od tego, czy tworzysz raport, plan projektu, CV, harmonogram pracy czy przemówienie, wybierz jedną z kilku kategorii darmowych szablonów, aby nie musieć tworzyć formatu dokumentu od podstaw.

WPS Office najlepsze funkcje:

Jest kompatybilny z Microsoft Office i Dokumentami Google

Free do pobrania na wiele systemów operacyjnych, w tym Windows, MacOS, iOS, Android i Linux

Możliwość pracy z dowolnego miejsca na komputerze, laptopie, tablecie lub telefonie komórkowym - zwłaszcza w wersji Pro, która może być używana nawet na dziewięciu urządzeniach jednocześnie

Ochrona bezpieczeństwa danych poprzez ustawienie i edycję uprawnień do danych

Wsparcie dla 13 języków w wersji PC i 46 języków w wersji mobilnej

Limity WPS Office:

Pakiet biurowy Free wykorzystuje reklamy do pokrycia kosztów, co może być irytujące podczas próby pracy

Jeśli chcesz uzyskać bardziej zaawansowane funkcje i więcej miejsca na dane, musisz zapłacić za pakiety Pro lub Enterprise

Ceny WPS Office:

WPS Standard: Free

Free WPS Pro: 23,99 USD za 6 miesięcy lub 35,99 USD za rok

23,99 USD za 6 miesięcy lub 35,99 USD za rok WPS Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje WPS Office:

G2: 4.4/5 (260+ recenzji)

4.4/5 (260+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 1300 recenzji)

4. Obszary robocze Google

przez Obszary robocze Google Pierwotnie nazywana G Suite, ta alternatywa dla pakietu Microsoft Office jest internetowym narzędziem wydajności i współpracy. Jest to biznesowa wersja Gmaila, przeznaczona dla wszystkich, od osób prywatnych po firmy na poziomie Enterprise. Zawiera pulpit analityczny, dzięki któremu można zobaczyć, jak Obszar roboczy Google i skonfigurować ustawienia zabezpieczeń.

Wszystkie plany zapewniają dostęp do Dokumentów Google, Arkuszy i Prezentacji, a także Dysku Google i Gmaila, a także możliwość ustawienia niestandardowego e-maila dla firmy. Wraz ze wzrostem kosztu pakietu uzyskuje się postępujący przyrost przestrzeni dyskowej na użytkownika, większą liczbę uczestników na jedną wideokonferencję, lepsze zabezpieczenia i lepsze wsparcie techniczne. ✨

Najlepsze funkcje obszaru roboczego Google:

Możesz przechowywać i udostępniać pliki biurowe online, aby mieć do nich łatwy dostęp z dowolnej przeglądarki internetowej

Obszar roboczy Google oferuje większe bezpieczeństwo i bardziej zaawansowane integracje niż Gmail

Strony do udostępniania można zintegrować z Kalendarzem Google, aby przechowywać dokumenty ze spotkań w jednym miejscu

W przypadku firm pamięć masowa na użytkownika może być udostępniana wielu użytkownikom

Wsparcie jest dostępne 24/7

Obszary robocze Google:

Jest oparty na sieci, więc jeśli połączenie internetowe jest niestabilne, nie można pracować w trybie offline

Możesz połączyć tylko jedną domenę na pakiet, więc jeśli masz wiele domen, musisz kupić dodatkowe pakiety i zalogować się do każdego z nich osobno

Cennik obszaru roboczego Google:

Free Trial: na 14 dni

na 14 dni Individual Plan: $9.99 miesięcznie (rabat dostępny przy rocznym zobowiązaniu)

$9.99 miesięcznie (rabat dostępny przy rocznym zobowiązaniu) Business Starter: $6/miesiąc za użytkownika (wymagany roczny commit)

$6/miesiąc za użytkownika (wymagany roczny commit) Business Standard: $12/miesiąc na użytkownika (wymagany roczny commit)

$12/miesiąc na użytkownika (wymagany roczny commit) Business Plus: 18 USD/miesiąc za użytkownika (wymagany roczny commit)

18 USD/miesiąc za użytkownika (wymagany roczny commit) Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje obszaru roboczego Google:

G2: 4,6/5 (ponad 40 500 recenzji)

4,6/5 (ponad 40 500 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 14 600 recenzji)

5. Calligra Office

przez Biuro Calligra Ta darmowa alternatywa dla Microsoft Office jest zarówno pakietem biurowym, jak i pakietem graficznym, a technologia graficzna działa przez cały czas w różnych aplikacjach. Jest to również oprogramowanie Free i open-source.

Calligra Words, aplikacja do edycji tekstu, zawiera funkcje publikowania na pulpicie, dzięki czemu można tworzyć piękne dokumenty metodą "przeciągnij i upuść". Użyj wtyczek, aby dodać nową grafikę i efekty do prezentacji Calligra Stage, a nawet narzędzie do obliczeń i arkuszy kalkulacyjnych Sheets umożliwia tworzenie schematów blokowych i map myśli. 🤩

Najlepsze funkcje Calligra Office:

Łatwe dodawanie grafiki do dowolnych dokumentów, aby wyglądały dobrze

Wybór z zakresu szablonów dla różnych przypadków użycia lub tworzenie własnego formatu

Obszerna lista formuł umożliwia tworzenie własnych formuł w arkuszach

Interfejs użytkownika jest bardzo responsywny, dzięki czemu można zrobić więcej w krótszym czasie

Dostępne jest nawet narzędzie do zarządzania projektami dla średnich i dużych projektów

Limity Calligra Office:

Niektórzy użytkownicy uważają, że funkcje Calligra Office są zbyt limitowane, aby zastąpić inne pakiety biurowe typu open source

Oprogramowanie nie jest aktualizowane tak regularnie, jak inne darmowe alternatywy dla pakietu Microsoft Office

Ceny Calligra Office:

Free z opcjonalną darowizną

Calligra Office oceny i recenzje:

G2: Brak ocen lub recenzji

Brak ocen lub recenzji Capterra: Brak jeszcze ocen i recenzji

6. Apple iWork

Via Apple Aplikacje Apple iWork do edycji tekstu, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji noszą kreatywne nazwy Pages, Numbers i Keynote. Nic dziwnego, że są one przeznaczone do użytku w zakresie produktów Apple, w tym komputerów Mac, iPhone'ów i iPadów, a także w Internecie za pośrednictwem iCloud.com . Można jednak otwierać, edytować i eksportować dokumenty w formatach takich jak .doc, .xlsx i .pptx. 📚

Zakres szablonów pomaga tworzyć wydajne, profesjonalne i piękne dokumenty, niestandardowe dla Twoich potrzeb. Współpracę ułatwiają funkcje śledzenia zmian, wyróżnień i zintegrowanego czatu z resztą zespołu.

Najlepsze funkcje Apple iWork:

Interfejs użytkownika jest bardzo przejrzysty i przyjemny dla oka

Wbudowana grafika jest łatwa w użyciunarzędzia do projektowania do tworzenia przyciągających wzrok dokumentów

Jeśli pracujesz na iPadzie, możesz dodawać notatki i ilustracje za pomocą ołówka Apple Pencil

Przenoszenie pracy między urządzeniami Apple jest dziecinnie proste

Limity Apple iWork:

Każda osoba pracująca nad dokumentem musi korzystać z aplikacji Apple iWork

W przypadku otwierania dokumentów iWork w pakiecie Microsoft Office należy sprawdzić niespójności formatu lub brakujące znaki

Ceny Apple iWork:

Wersja Free dla każdego z kontem iCloud

Oceny i recenzje Apple iWork:

G2: 4.3/5 dla Apple Numbers (140+ recenzji)

4.3/5 dla Apple Numbers (140+ recenzji) Capterra: Brak ocen lub recenzji

7. Dropbox Paper

przez Dropbox PaperDropbox Paper to narzędzie do edycji Dropbox. Ułatwia współpracę z zespołem w czasie rzeczywistym za pomocą komentarzy i umożliwia przypisywanie zadań z poziomu dokumentu.

Przejrzyste i proste projekty ułatwiają tworzenie dokumentów. Możesz także osadzać pliki z różnych zakresów, w tym mapy Google, klipy z SoundCloud, wideo z YouTube i GIF-y, aby przekazać swój punkt widzenia i uczynić dokument bardziej odsetkim - a następnie automatycznie przekształcić go w prezentację. 🤩

Najlepsze funkcje Dropbox Paper:

Dostęp do aplikacji można uzyskać po ustawieniu konta Dropbox - wystarczy nawet konto Free

Wybieraj z zakresu szablonów, aby rozpocząć pracę, w tym plan projektu, przestrzeń do burzy mózgów, plan mediów społecznościowych i notatki ze spotkań

Wszystko uporządkowane dzięki agendzie spotkań, protokołom i kolejnym krokom w jednym miejscu

Możesz pobierać dokumenty, aby korzystać z nich w trybie offline, tak jak w Microsoft Word

Limity Dropbox Paper:

Aby uzyskać dostęp do Dropbox Paper, musisz mieć konto Dropbox - możesz uzyskać konto z maksymalnie 2 GB miejsca za darmo

Niektórzy użytkownicy uważają, że formaty i układy projektów są nieco ograniczone w porównaniu do pakietu Office

Ceny Dropbox Paper:

Free Trial: na 30 dni dla pakietów Standard, Advanced i Professional

na 30 dni dla pakietów Standard, Advanced i Professional Plus: 9,99 USD/miesiąc dla jednego użytkownika, 2 TB (przy rozliczeniu rocznym)

9,99 USD/miesiąc dla jednego użytkownika, 2 TB (przy rozliczeniu rocznym) Standard: 15 USD/miesiąc za użytkownika dla małych, co najmniej trzyosobowych Teams, 5 TB (przy rozliczeniu rocznym)

15 USD/miesiąc za użytkownika dla małych, co najmniej trzyosobowych Teams, 5 TB (przy rozliczeniu rocznym) Rodzina: 16,99 USD/miesiąc dla maksymalnie sześciu użytkowników, 2 TB (przy rozliczeniu rocznym)

16,99 USD/miesiąc dla maksymalnie sześciu użytkowników, 2 TB (przy rozliczeniu rocznym) Advanced: 24 USD/miesiąc za użytkownika dla co najmniej trzyosobowych teamów, z nieograniczoną przestrzenią (przy rozliczeniu rocznym)

24 USD/miesiąc za użytkownika dla co najmniej trzyosobowych teamów, z nieograniczoną przestrzenią (przy rozliczeniu rocznym) Profesjonalny: 16,58 USD/miesiąc dla jednego użytkownika (freelancera), 3 TB (przy rozliczeniu rocznym)

16,58 USD/miesiąc dla jednego użytkownika (freelancera), 3 TB (przy rozliczeniu rocznym) Enterprise: Kontakt w sprawie cen, z możliwością dostosowania i nieograniczoną przestrzenią

Dropbox Paper oceny i recenzje:

G2: 4,1/5 (ponad 4 400 recenzji)

4,1/5 (ponad 4 400 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 200 recenzji)

8. Apache OpenOffice

przez Apache OpenOffice Ta darmowa alternatywa dla Microsoft Office to oprogramowanie biurowe typu open source, z którego korzystają miliony użytkowników. Było ono rozwijane przez wiele lat, często dzięki prośbom użytkowników. 👀

Zawiera między innymi zwykłe edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne i aplikacje do prezentacji, przechowuje dane w standardowym formacie Open Document Format (ODF), ale nadal może współpracować z plikami z większości innych pakietów oprogramowania biurowego.

Najlepsze funkcje Apache OpenOffice:

Jest łatwy w użyciu, ponieważ działa jak wiele innych programów biurowych i ma większość tych samych funkcji

Działa na prawie wszystkich komputerach i w wielu różnych językach

Jest całkowicie Free i może być używany w dowolny sposób

Limity Apache OpenOffice:

Jeśli korzystasz również z pakietu Microsoft Office Suite, możesz od czasu do czasu napotkać kilka problemów z kompatybilnością

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs jest nieco przestarzały i przydałaby się jego aktualizacja

Ceny Apache OpenOffice:

Free (choć możesz odwdzięczyć się, poświęcając czas na pracę nad systemem, jeśli masz umiejętności tworzenia oprogramowania)

Oceny i recenzje Apache OpenOffice:

G2: 4.3/5 (300+ recenzji)

4.3/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (450+ recenzji)

9. OfficeSuite

przez OfficeSuite OfficeSuite jest dokładnie tym, na co wygląda - pakietem powszechnie używanych narzędzi biurowych. Oprócz edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego i aplikacji do prezentacji, ta alternatywa dla pakietu Microsoft Office oferuje również funkcje poczty i kalendarza.

Współpracuj nad dokumentami ze swoim zespołem, korzystając z podkreśleń, komentarzy, rysunków i śledzenia zmian. A dzięki dedykowanemu edytorowi PDF możesz korzystać z zaawansowanych funkcji, aby zakończyć formularze, ustawić uprawnienia do edycji, używać podpisów cyfrowych i blokować pliki hasłem - lub konwertować je na inne formaty plików. 🙌

Najlepsze funkcje pakietu OfficeSuite:

Tworzenie nowych plików z łatwych w użyciu szablonów

OfficeSuite jest w pełni kompatybilny z Microsoft Office i Dokumentami Google, a także formatami Open Document

Działa w systemach Windows, Android i iOS, a dokumenty można synchronizować na różnych platformach

Bezproblemowa integracja z usługami w chmurze, takimi jak OneDrive, Google Drive i Dropbox

Limity OfficeSuite:

Brak narzędzi do współpracy na żywo, umożliwiających pracę z zespołem w czasie rzeczywistym

Funkcja wyszukiwania i zamiany jest nieco ograniczona w porównaniu z alternatywnymi opcjami Microsoft Office na tej liście

Ceny OfficeSuite:

Free Office Suite Trial: przez siedem dni w pakietach Personal i Family

przez siedem dni w pakietach Personal i Family Osobisty: $39.99/rok dla jednego użytkownika

$39.99/rok dla jednego użytkownika Rodzinny: $59.99/rok dla 6 użytkowników

$59.99/rok dla 6 użytkowników Business: 3,99 USD/miesiąc za użytkownika

3,99 USD/miesiąc za użytkownika Business Extra: $6.99/miesiąc za użytkownika (z zaawansowanym edytorem PDF)

$6.99/miesiąc za użytkownika (z zaawansowanym edytorem PDF) Strona główna i Business 2024: $99.99 dla jednego użytkownika (zakup jednorazowy)

OfficeSuite oceny i recenzje:

G2: 4.5/5 (30+ recenzji)

4.5/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.0/5 (ponad 20 opinii)

10. Polaris Office

przez Biuro Polaris Polaris Office umożliwia widok, edycję i udostępnianie dokumentów edytora tekstu, slajdów i arkuszy kalkulacyjnych w przeglądarce oraz pomaga w łatwym zarządzaniu plikami PDF. Wybieraj spośród różnych stylów, aby Twoje dokumenty wyglądały elegancko i profesjonalnie, współpracuj z zespołem i śledź zmiany na bieżąco.

Niedawno dodana funkcja AI podnosi tę alternatywę Microsoft Office na wyższy poziom, wspierając inteligentniejszą pracę i łatwiejsze tworzenie zawartości. 🙌

Najlepsze funkcje Polaris Office:

Jest bardzo prosty i łatwy w obsłudze

Polaris Office działa zarówno na komputerach PC, jak i urządzeniach mobilnych

Szablony można niestandardowo dostosować do swoich potrzeb

Oferuje funkcje bezpieczeństwa do ochrony ważnych dokumentów

Produkt stale się rozwija, a nowe funkcje są dodawane co tydzień

Limity Polaris Office:

Obciążenie pamięci masowej jest nieco ograniczone, co może być frustrujące

Jeśli korzystasz z wersji Free, będziesz narażony na reklamy przekonujące do przejścia na wersję płatną

Ceny Polaris Office:

Polaris Office Smart (chmura): 39,99 USD/rok dla dziewięciu urządzeń

39,99 USD/rok dla dziewięciu urządzeń Polaris Office Pro (chmura): $59.99/rok dla 15 urządzeń plus więcej pamięci masowej

$59.99/rok dla 15 urządzeń plus więcej pamięci masowej Windows lub MacOS (PC): 79,99 USD za jeden komputer PC (zakup dożywotni)

79,99 USD za jeden komputer PC (zakup dożywotni) iOS (mobile): $39.99 (dożywotni zakup)

$39.99 (dożywotni zakup) Polaris Office Business: $83.88/rok dla wielu urządzeń

Polaris Office oceny i recenzje:

G2: 4.2/5 (20 recenzji)

4.2/5 (20 recenzji) Capterra: 4.4/5 (16 recenzji)

Zacznij zarządzać moją pracą z alternatywami Microsoft Office

Kiedy codziennie pracujesz z dokumentami, masz wybór. Możesz wybrać domyślną opcję dla swoich dokumentów biurowych lub rozważyć alternatywę Microsoft Office. Jeśli zdecydujesz się na zrobienie tego drugiego, możesz nawet zaoszczędzić pieniądze, jednocześnie uzyskując wszystkie funkcje, których potrzebujesz. 🙌

Aby dokonać wyboru, zdecyduj się na konkretne funkcje i poziom złożoności, którego potrzebujesz, a następnie sprawdź dostępne opcje, aby zobaczyć, co oferują.

Jeśli szukasz alternatywy dla pakietu Microsoft Office, która może zrobić prawie wszystko, czego potrzebujesz, ClickUp jest doskonałym wyborem. Jest to rozwiązanie typu "wszystko w jednym", które zapewnia wsparcie na wszystkich etapach - od tworzenia, edytowania i udostępniania dokumentów, po zarządzanie przepływem pracy - i wiele więcej.

Wybierz ClickUp już dziś i ułatw sobie życie każdego dnia. ✨