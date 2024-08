10 Generatory opisów produktów zmieniające zasady gry w 2024 r

Jako menedżer produktu jesteś zajęty wymyślaniem strategii, funkcji i funkcji dla najnowszych produktów swojej firmy. To duża odpowiedzialność, zwłaszcza gdy jesteś odpowiedzialny za dziesiątki linii produktów.

Ale twoja praca nie kończy się, gdy produkt zostanie uruchomiony. Teraz musisz skomponować idealny opis produktu, który będzie dobrze widoczny w wyszukiwarkach i wpłynie na decyzje zakupowe kupujących.

Bez presji, prawda?

Biznes e-commerce zależy od optymalizacji każdego aspektu produktów, w tym ich opisów. Niezależnie od tego, czy nie masz obciążenia, aby poradzić sobie z copywritingiem dla setek produktów lub dopasować słowa kluczowe SEO, generator opisów produktów wykona wiele pracy za Ciebie.

W tym przewodniku wyjaśnimy, czego należy szukać w generatorze opisów produktów i 10 narzędzi do tworzenia wysokiej jakości opisów produktów!

Czym jest generator opisów produktów?

Generator opisów produktów to zautomatyzowane narzędzie, które pomaga autorom tworzyć unikalne i zoptymalizowane opisy produktów. Narzędzia te wykorzystują algorytmy do automatycznego generowania opisów na podstawie specyfikacji, funkcji i zalet produktu. Biorą również pod uwagę ważne czynniki, takie jak słowa kluczowe SEO, głos marki i grupę docelową, aby zapewnić, że wygenerowane opisy są skuteczne w zwiększaniu sprzedaży.

Czego należy szukać w narzędziu do generowania opisów produktów?

AI (sztuczna inteligencja) nie wyręcza cię w pracy. Jeśli już, to AI znacznie ułatwia menedżerom produktu pisanie atrakcyjnych opisów produktów, które są zoptymalizowane pod kątem SEO i dostosowane do oczekiwań docelowych odbiorców.

Chociaż Free może wybrać dowolną kopię narzędzie do pisania aby przyspieszyć pracę, uzyskasz większą wartość z generatorów opisów produktów dzięki tym funkcjom:

Tworzenie zawartości przyjaznej dla SEO: Kupujący znajdują Twój sklep e-commerce poprzez wyszukiwanie organiczne. Skorzystaj z narzędzia do pisania AI, które pomaga w wyszukiwaniu słów kluczowych i generuje dobre opisy produktów, które są dobrze pozycjonowane w wyszukiwarce

Kupujący znajdują Twój sklep e-commerce poprzez wyszukiwanie organiczne. Skorzystaj z narzędzia do pisania AI, które pomaga w wyszukiwaniu słów kluczowych i generuje dobre opisy produktów, które są dobrze pozycjonowane w wyszukiwarce Naturalny język: Technologia AI generuje kopię, ale nie ma gwarancji, że będzie to dobra kopia. Wybierz generator opisów produktów, który jest w stanie dopasować się do tonu głosu Twojej marki

Technologia AI generuje kopię, ale nie ma gwarancji, że będzie to dobra kopia. Wybierz generator opisów produktów, który jest w stanie dopasować się do tonu głosu Twojej marki Kopia wolna od plagiatu: Plagiat jest wielkim nietaktem. SzukajNarzędzie AI które oferuje więcej niż zwykłe parafrazowanie, które mogą wykryć wyszukiwarki i kupujący. Potrzebujesz narzędzia, które generuje unikalne opisy produktów, które stanowią wartość dodaną dla docelowych odbiorców

Plagiat jest wielkim nietaktem. SzukajNarzędzie AI które oferuje więcej niż zwykłe parafrazowanie, które mogą wykryć wyszukiwarki i kupujący. Potrzebujesz narzędzia, które generuje unikalne opisy produktów, które stanowią wartość dodaną dla docelowych odbiorców Szablony opisów: Odpowiedni generator opisów produktów AI nie tylko tworzy wysoko konwertujące teksty, ale powinien również oferować wiele szablonów dla opisów produktów. Wybierz generator z szablonami dla stron produktów, tytułów produktów i kopii produktów

10 najlepszych generatorów opisów produktów do wykorzystania w 2024 roku

Korzystanie z generatora opisów produktów AI pomaga zaoszczędzić czas, przezwyciężyć blok pisarski i pisać skuteczne teksty. Chociaż ważne jest, aby zweryfikować wszystko, co pisze dla ciebie AI, ta technologia automatyzuje jedną z najbardziej czasochłonnych części marketingu e-commerce.

Jednak nie wszystkie generatory opisów produktów są skuteczne dla marek e-commerce. Oto 10 najlepszych generatorów opisów produktów AI w 2024 roku.

Użyj ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Cóż możemy powiedzieć? Naszym skromnym zdaniem ClickUp jest najlepszym narzędziem do generowania opisów produktów na rynku, ale mamy na to solidne dowody.

Do zrobienia jest nie tylko ClickUp AI planuje strategie marketingowe, ale generuje slogany, tworzy nazwy produktów, a nawet planuje wydarzenia (tak, naprawdę). To, czego napisanie zajmuje 30 minut, dzięki ClickUp AI zajmuje zaledwie 30 sekund.

Ponieważ ClickUp jest również oprogramowanie do zarządzania projektami wszystkie twoje strategie związane z produktami projekty, praca, zadania, komunikacja i narzędzia AI są w jednym miejscu. Koniec z przełączaniem się między różnymi platformami!

Użyj ClickUp AI, aby podsumować długie arkusze specyfikacji technicznych w łatwe do odczytania opisy za pomocą jednego kliknięcia. Nasze magiczne roboty zasugerują nawet zmiany, aby opisy produktów były bardziej przejrzyste. Dodatkowo, wstępnie ustrukturyzowane nagłówki i tabele ClickUp oznaczają, że otrzymujesz idealnie sformatowaną zawartość, która jest gotowa do podłączenia do Twojego sklepu internetowego.

Aha, ClickUp AI nie jest przeznaczony tylko dla teamów produktowych! Mamy ponad 100 narzędzi AI z niestandardowymi podpowiedziami dla różnych działów i przypadków użycia.

Najlepsze funkcje ClickUp

Przygotowany format: Przyspiesz proces pisania opisów dzięki szablonom, które są gotowe do działania. ClickUp oferuje gotowe szablony z wypunktowaniami, formatami i sprawdzonymi układami, które zwiększają współczynniki konwersji

Przyspiesz proces pisania opisów dzięki szablonom, które są gotowe do działania. ClickUp oferuje gotowe szablony z wypunktowaniami, formatami i sprawdzonymi układami, które zwiększają współczynniki konwersji Szablony: ClickUp jest dostarczany z wieloma szablonami, aby przyspieszyć cały cykl rozwoju produktunie wymaga kodowaniazstrategia produktu do wykonania

ClickUp jest dostarczany z wieloma szablonami, aby przyspieszyć cały cykl rozwoju produktunie wymaga kodowaniazstrategia produktu do wykonania Edycja tekstów: Czy Twoje opisy produktów są tak skuteczne, jak mogłyby być? Wyjdź z własnej głowy i pozwól ClickUp AI edytować Twoje opisy produktów pod kątem jasności, tonu i gramatyki

Czy Twoje opisy produktów są tak skuteczne, jak mogłyby być? Wyjdź z własnej głowy i pozwól ClickUp AI edytować Twoje opisy produktów pod kątem jasności, tonu i gramatyki Nazewnictwo: Przestań zastanawiać się, jak nazwać swój najnowszy produkt. ClickUp AI szybko wygeneruje listę nazw na podstawie Twoich parametrów

Limity ClickUp

ClickUp AI nie jest dostępny w planach Free Plan

Kopia AI nie jest idealna, więc nadal będziesz musiał sprawdzić kopię przed jej uruchomieniem

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (6,900+ recenzji)

4.7/5 (6,900+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,600+ opinii)

2. Magiscriptor

Via Magiscriptor Pisanie opisów produktów to pestka z Magiscriptor. Sprzedawcy w serwisach eBay i Amazon używają tego generatora opisów produktów AI do pisania tekstów marketingowych dla dowolnej niszy e-commerce.

Aby użyć Magiscriptor, otwórz aplikację i wprowadź trzy lub cztery słowa kluczowe. Następnie algorytm AI wygeneruje kilka akapitów opisu produktu. Narzędzie to ma na celu pisanie opisów o wysokiej konwersji, które podkreślają funkcje produktu, a jednocześnie są atrakcyjne dla wyszukiwarek dzięki odpowiedniej gęstości słów kluczowych.

Najlepsze funkcje Magiscriptor

Równoważenie częstotliwości słów kluczowych

Opisy zoptymalizowane pod kątem SEO

Cena działa na zasadzie kredytu, więc płacisz tylko za to, czego używasz

Limity Magiscriptor

Magiscriptor opiera się głównie na aplikacji. Jego aplikacja internetowa jest dostępna tylko w trybie beta, więc może nie być odpowiednia dla użytkowników komputerów stacjonarnych

Być może będziesz musiał przejść przez wiele kredytów, aby stworzyć krótkie opisy produktów tak, jak lubisz

Ceny Magiscriptor

Starter: $4.99 za 100 kredytów

$4.99 za 100 kredytów Podstawowy: $9.99 za 220 kredytów

$9.99 za 220 kredytów Silver: $14.99 za 330 kredytów

$14.99 za 330 kredytów Gold: $19.99 za 450 kredytów

Magiscriptor oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Jasper

Via Jasper Jasper reklamuje się jako AI marki, którą można trenować, aby dopasować dokładny ton i głos. Skanuje nawet strony internetowe, aby automatycznie wykryć ton, gramatykę i wiele więcej.

Jasper wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję do pisania angażujących opisów produktów w krótszym czasie. Ponieważ Jasper można trenować, jest on dobrym rozwiązaniem dla firm o unikalnym stylu pisania.

Jasper jest wyposażony w bibliotekę szablonów, automatycznego tłumacza i narzędzie do generowania briefów kampanii marketingowych, dzięki czemu może obsługiwać nie tylko opisy produktów.

Najlepsze funkcje Jaspera

Możliwość wyboru spośród tonacji Cheeky, Formal i innych

Rozszerzenie do przeglądarki

Automatyczne tłumaczenie

Jasper limits

Niektórzy użytkownicy zmagają się z podpowiedziami AI

Inni użytkownicy raportują niską jakość tekstu wyjściowego

Wersja próbna jest ograniczona, więc niektórzy użytkownicy twierdzą, że nie mieli dobrego wyczucia platformy

Ceny Jasper

Kreator: 49 USD/miesiąc dla jednego użytkownika, rozliczane rocznie

49 USD/miesiąc dla jednego użytkownika, rozliczane rocznie Teams: $125/miesiąc dla trzech użytkowników, rozliczane rocznie

$125/miesiąc dla trzech użytkowników, rozliczane rocznie Business: Kontakt w sprawie wyceny

Jasper oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 1 200 recenzji)

4. Copy.ai

Via Copy.ai Pracujesz w branży podlegającej regulacjom? W normalnych warunkach AI jest nie-nie, ponieważ dane wejściowe nie są prywatne, ale Copy.ai jest inna. Jest to technologia zgodna z SOC 2 Type II i spełnia wymagania SSAE 18.

Wiemy, że to dużo akronimów, ale sprowadza się to do tego, że ten generator opisów produktów jest lepszy dla firm, które martwią się o prywatność.

Korzystaj z Copy.ai do pisania opisów produktów, a także treści w mediach społecznościowych, tekstów sprzedażowych, tekstów na strony docelowe i treści na blogi.

Powiedz Copy.ai, że chcesz opisy produktów, wprowadź główne punkty, wybierz ton, a AI wygeneruje kilka wyników. Wybierz opcje, które najbardziej Ci się podobają, dopracuj je i dodaj do swojego sklepu internetowego.

Najlepsze funkcje Copy.ai

Wbudowana zgodność

ponad 90 narzędzi i szablonów do tworzenia unikalnych opisów produktów

Wbudowany redaktor do przeróbek

Limity Copy.ai

Nie może generować długich formularzy w porównaniu do innych narzędzi do generowania opisów produktów

Copy.ai nie oferuje integracji z innymi firmami

Wsparcie jest dostępne tylko przez e-mail

Ceny Copy.ai

**Free

Pro: $36/miesiąc dla pięciu użytkowników, rozliczane rocznie

$36/miesiąc dla pięciu użytkowników, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Copy.ai oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 160 recenzji)

4.8/5 (ponad 160 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 50 recenzji)

5. Writesonic

Via WritesonicWritesonic to uniwersalne narzędzie AI do pisania tekstów. Obsługuje blogi, kopie e-maili, kopie reklam i wiele więcej. W przypadku firm zajmujących się handlem elektronicznym można użyć Writesonic do tworzenia opisów produktów, list funkcji i tytułów.

Writesonic wymaga nieco więcej podstawowych informacji niż inne generatory opisów produktów, więc istnieje większa szansa, że wygeneruje wysokiej jakości zawartość przy mniejszej liczbie edycji. Jeśli jesteś zbyt zajęty, aby znaleźć odpowiednie słowa kluczowe, Writesonic generuje nawet listy słów kluczowych dla opisów produktów.

Najlepsze funkcje Writesonic

Szablony pisania AI specyficzne dla platformy

Generator stron docelowych

Podsumowywanie tekstów

Limity Writesonic

Ceny oparte na liczbie słów mogą stanowić przeszkodę dla dużych marek e-commerce

Writesonic oferuje różne "typy jakości", więc może być konieczne zapłacenie więcej za opisy lepszej jakości

Cennik Writesonic

wersja próbna: Free Trial

Pro: $12.67/miesiąc za 100,000 słów

$12.67/miesiąc za 100,000 słów Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Writesonic

G2: 4.7/5 (1,800+ recenzji)

4.7/5 (1,800+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,700+ recenzji)

6. CopySmith

Via CopySmith Podczas gdy niektóre z innych generatorów opisów produktów na tej liście tworzą kopie dla prawie wszystkiego, CopySmith specjalizuje się w kopiach e-commerce dla marketerów.

W przeciwieństwie do innych kreatorów AI, CopySmith pozwala zaimportować istniejący katalog produktów i opublikować kopię wygenerowaną przez AI na swojej stronie bezpośrednio z platformy. Integruje się z BigCommerce, Shopify i Amazon, aby maksymalnie ułatwić proces pisania opisów.

Najlepsze funkcje CopySmith

Masowe generowanie zawartości

Koncentracja na e-commerce

Zarządzanie katalogiem produktów dobądź na bieżąco z zaległościami dotyczącymi produktów Limity CopySmith

Tworzenie opisów produktów na dużą skalę może być kosztowne dla większych teamów

Musisz zapłacić więcej za dostęp do API, głos i ton, sprawdzanie plagiatu i inne funkcje, które są Free na innych platformach

Ceny CopySmith

Start: $19/miesiąc dla jednego użytkownika

$19/miesiąc dla jednego użytkownika Pro: $49/miesiąc dla pięciu użytkowników

$49/miesiąc dla pięciu użytkowników Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

CopySmith oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 10 recenzji)

4.3/5 (ponad 10 recenzji) Capterra: 4,2/5 (ponad 20 recenzji)

7. Hypotenuse

Via Hipoteza Nie mylić z pracą domową z geometrii z liceum, Hypotenuse to generator opisów produktów zbudowany od podstaw z myślą o SEO. Może obsłużyć znacznie więcej niż zawartość e-commerce, ale dzięki integracji z Shopify, Hypotenuse jest solidnym wyborem dla teamów produktowych, które pracują w Shopify.

Hypotenuse umożliwia parafrazowanie opisów produktów, tworzenie stron ze szczegółami produktów i publikowanie wszystkiego w witrynie sklepu Shopify za pomocą jednego kliknięcia. Oferuje również różne warianty opisów, aby generować świeże, odsetki, które nie zanudzą kupujących.

Najlepsze funkcje Hypotenuse

Integracja z Shopify i API

Gotowe warianty kopii do tworzenia atrakcyjnych opisów produktów

Masowe generowanie zawartości

Limity hipotez

Może nie pasować, jeśli nie korzystasz z Shopify

Hypotenuse generuje bardzo krótkie teksty wyjściowe

Brak szablonów

Ceny Hypotenuse

Start: $24/miesiąc dla jednego użytkownika, rozliczane rocznie

$24/miesiąc dla jednego użytkownika, rozliczane rocznie Rozwój: $49/miesiąc dla pięciu użytkowników, rozliczane rocznie

$49/miesiąc dla pięciu użytkowników, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Hypotenuse

G2: 4.4/5 (4 recenzje)

4.4/5 (4 recenzje) Capterra: 5/5 (1 recenzja)

8. Opis

Via Opis Descrii specjalizuje się w pisaniu od podstaw tekstów marketingowych. Rozumie, jak przeprowadzać burzę mózgów na tematy, pisać teksty sprzedażowe rozwiązujące ból i podkreślać zalety produktu. Podoba nam się to, że Descrii generuje metadane, co z pewnością przyspiesza optymalizację SEO od strony pisania opisu produktu.

Aby użyć Descrii, powiedz mu, jaki rodzaj kopii chcesz wygenerować, podaj ogólną nazwę i opis, a następnie kliknij "generuj" Jeśli chcesz wybrać inną opcję, dotknij "generuj" ponownie, a Descrii odświeży swoje dane wyjściowe.

Najlepsze funkcje Descrii

Generowanie metadanych

Wbudowane formuły tekstów sprzedażowych

Kopia reklamy cyfrowej

Limity opisów

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że AI Descrii popełnia błędy gramatyczne lub ortograficzne

Trudno jest znaleźć dokładne informacje o cenach

Obecnie obsługuje tylko język angielski

Ceny Descrii

Darmowa wersja próbna

Unlimited Access: $29/miesiąc za 900 opisów

$29/miesiąc za 900 opisów Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Descrii

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Przez Picsart

Potrzebujesz darmowego generatora opisów produktów? Quicktools to generator opisów produktów AI od Picsart, z którego możesz korzystać w 100% za darmo. Wszystko czego potrzebujesz to nazwa produktu. Wystarczy wkleić ją do Quicktools, a generator opisu produktu wypluje dla ciebie opis.

Czy będzie to najlepszy opis, jaki kiedykolwiek czytałeś? Może tak, może nie. Dostajesz to, za co płacisz, a to jest darmowe narzędzie. Aby stworzyć wysokiej jakości opisy produktów, dodaj słowa kluczowe, wybierz ton i podaj limity, takie jak limity znaków.

Używanie i tworzenie opisów produktów jest Free

Automatyczne umieszczanie słów kluczowych

Przyjazny dla użytkownika

Brakuje mu siły ognia bardziej zaawansowanych twórców opisów AI

Nie pozwala na integrację z e-commerce innych firm

**Free

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. B12

Via B12 B12 to kolejny darmowy generator opisów produktów. Aby wygenerować kopię, dodaj nazwę produktu, słowa kluczowe, branżę, lokalizację i informacje.

B12 traktuje to narzędzie jako magnes przyciągający potencjalnych klientów, więc chociaż technicznie jest to Free, zaczniesz otrzymywać e-maile od B12. Nie jest to powód do rezygnacji, ale warto zauważyć, że narzędzie to ma ciągły załącznik.

B12 reklamuje swój darmowy generator opisów produktów jako dobry punkt wyjścia dla zespołów produktowych. Jeśli wolisz samodzielnie pisać opisy i po prostu potrzebujesz inspiracji, jest to solidne narzędzie do tego zadania.

Najlepsze funkcje B12

Jest Free

Uwzględnia branżę i lokalizację

Limity B12

Nie pozwala na masowe tworzenie zawartości

Istnieją obawy dotyczące prywatności, ponieważ jest to magnes prowadzący

Ceny B12

Free

B12 oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 20 recenzji)

4.2/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.1/5 (110+ opinii)

Jak pisać atrakcyjne opisy produktów z AI

Właśnie omówiliśmy 10 generatorów opisów produktów. Teraz przyjrzyjmy się, jak pisać świetne opisy produktów za pomocą AI.

Wybierz ton i trzymaj się go

Korzystając z generatora opisów produktów AI, platforma zapyta, jaki ton preferujesz. Możesz mieć pięć lub więcej opcji. Należy zachować spójność tonu, niezależnie od używanej platformy.

Kilka tonów do wyboru to:

Złośliwy

Profesjonalny

Pouczający

Niezależnie od wybranego tonu, upewnij się, że jest on zgodny z Twoją marką i sprzedawanymi produktami. Na przykład, jeśli sprzedajesz elastyczne skórzane portfele, zabawny i złośliwy ton może nie pasować.

Nie bój się wprowadzać drobnych zmian

Najlepsze generatory opisów produktów nadal będą popełniać błędy i nie będą uwzględniać wszystkich możliwych scenariuszy lub zmiennych. W porządku - od tego jest ludzka edycja! Gdy w Twojej kolejce pojawi się opis produktu wygenerowany przez AI, przeskanuj go pod kątem błędów, upewnij się, że jest zgodny z głosem Twojej marki i dostosuj go w razie potrzeby.

Ustaw limit znaków

Opisy produktów w większości witryn e-commerce mają limit od 250 do 300 znaków. Jeśli nie ustawisz limitu znaków podczas korzystania z narzędzia do generowania opisów produktów AI, wynik może znacznie przekroczyć tę ilość. W takich przypadkach należy edytować kopię wygenerowaną przez AI lub wybrać inny generator opisów produktów AI, który uwzględnia limity znaków.

Skup się na korzyściach

Tworząc opisy produktów, skup się na korzyściach płynących z produktu. Co to zrobi dla twojego klienta? Dlaczego powinien go kupić? Jak poprawi się jego życie po zakupie? Możesz również użyć funkcji jako wsparcia, ale ogranicz je do minimum.

Pisz lepsze treści marketingowe z generatorami opisów produktów

Biznes e-commerce rozwija się w szybkim tempie. Jako menedżer produktu , musisz nie tylko projektować niesamowite produkty, ale także przyciągać więcej potencjalnych klientów za pomocą kopii wszystkich gwiazd.

Równoważenie potrzeb kupujących z wymaganiami wyszukiwarek to nie lada wyczyn. Podczas gdy generatory opisów produktów AI na tej liście pomogą Ci zaoszczędzić czas, ClickUp jest jedyną opcją, która generuje kopie AI, zarządza cyklami pracy i zawiera szablony w jednym miejscu.

Nie musisz jednak wierzyć nam na słowo: Zarejestruj się w ClickUp teraz za darmo, aby przetestować!