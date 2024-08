10 najlepszych rozszerzeń Chrome do nagrywania ekranu w 2024 roku

Gdy stawka jest wysoka i tworzysz nagranie ekranu dla profesjonalnej publiczności, jakość, funkcje i niezawodność rozszerzenia Chrome nie podlegają negocjacjom.

Ale spójrzmy prawdzie w oczy, przytłaczająca liczba dostępnych rozszerzeń może sprawić, że proces podejmowania decyzji będzie długi. Jak więc szybko znaleźć najlepsze rozszerzenie do zrobienia nagrań w Google Chrome?

Dobra wiadomość, zakasaliśmy rękawy i zrobiliśmy to za ciebie!

Czytaj dalej, aby znaleźć najlepszy rejestrator ekranu rozszerzenia Chrome rozszerzenia w 2024 r.

Czego szukać w rozszerzeniu do Chrome do nagrywania ekranu?

Przechwytywanie nagrań ekranu i niesamowitych zrzutów ekranu dla klientów, członków Teams i interesariuszy jest łatwe, gdy masz wysokiej jakości rejestrator ekranu w swoim zestawie narzędzi. 🧰

Jeśli jednak chcesz tworzyć profesjonalne wideo bez ukrytych limitów, potrzebujesz narzędzia z określonymi funkcjami.

Oto kilka rzeczy, o których należy pamiętać, szukając najlepszego rozszerzenia do nagrywania ekranu:

Znaki wodne : Lepiej jest móc udostępniać swoje nagrania bez znaku wodnego innej marki, który rozpryskuje się po całym nagraniu

: Lepiej jest móc udostępniać swoje nagrania bez znaku wodnego innej marki, który rozpryskuje się po całym nagraniu Limit czasu : Ograniczony limit czasu może sprawić, że poczujesz pośpiech podczas prezentacji

: Ograniczony limit czasu może sprawić, że poczujesz pośpiech podczas prezentacji Udostępnianie : Udostępnianie nagrania ekranu w mediach społecznościowych, na stronie internetowej, w e-mailach i innych aplikacjach, takich jak Slack, powinno być łatwe (i bezpieczne!)

: Udostępnianie nagrania ekranu w mediach społecznościowych, na stronie internetowej, w e-mailach i innych aplikacjach, takich jak Slack, powinno być łatwe (i bezpieczne!) Możliwości edycji : Żadne nagranie nie jest idealne. Narzędzie powinno umożliwiać edycję, przycinanie i dostosowywanie nagrania ekranu po zatrzymaniu

: Żadne nagranie nie jest idealne. Narzędzie powinno umożliwiać edycję, przycinanie i dostosowywanie nagrania ekranu po zatrzymaniu Rozmiar ekranu : Najlepsze rejestratory ekranu umożliwiają nagrywanie całego ekranu, okna lub nawet pojedynczej zakładki w przeglądarce

: Najlepsze rejestratory ekranu umożliwiają nagrywanie całego ekranu, okna lub nawet pojedynczej zakładki w przeglądarce Nagrywanie głosu: Możliwość dodania dźwięku daje jeszcze jedno narzędzie do zrobienia jasnego wyjaśnienia tego, co robisz podczas prezentacji

Możesz być zaskoczony wysoką jakością dostępnych płatnych i darmowych rejestratorów ekranu, jeśli wiesz, gdzie szukać!

10 najlepszych rozszerzeń do Chrome do nagrywania ekranu w 2024 roku

Oto nasz wybór najlepszych rozszerzeń Chrome do nagrywania ekranu dostępnych obecnie na rynku.

Udostępnianie nagrań ekranu w celu precyzyjnego przekazania wiadomości bez konieczności wysyłania wiadomości e-mail lub osobistego spotkania dzięki Clip by ClickUp

Jeśli szukasz profesjonalnego narzędzia do nagrywania ekranu, które pozwoli Ci zrobić to, co do zrobienia, ClickUp Clip będzie prawdopodobnie pierwszym wyborem!

Clip to darmowe rozszerzenie do Chrome, którego możesz użyć do szybkiego nagrywania i wysyłania wysokiej jakości, wyczyszczonych wiadomości za pomocą połączonego linku, e-maila lub w ramach ClickUp.

Szeroki zakres funkcji i bezpieczne opcje udostępniania sprawiają, że jest to łatwy wybór dla firm, które chcą tworzyć nagrania ekranu, które mogą udostępniać w dowolnym miejscu. Niezależnie od tego, czy chcesz udostępniać nagrania inwestorom, klientom, członkom Teams, czy też zespołowi IT, ClickUp zapewni Ci wszystko.

Rejestrator ekranu ClickUp jest częścią oprogramowania do zarządzania projektami, jednego z najbardziej popularnych na rynku najwyżej ocenianych platform wydajności na dzisiejszym rynku.

Oznacza to, że korzystając z rozszerzenia do nagrywania ekranu, masz do dyspozycji tysiące bezproblemowych integracji aplikacji, setki szablonów, narzędzia do śledzenia projektów i solidne funkcje współpracy.

A jeśli chcesz zwiększyć skalę publikowania screencastów (lub jakiejkolwiek innej części swojego biznesu), ClickUp ma dla ciebie rozwiązanie najlepsze narzędzia zwiększające wydajność aby pomóc Ci skalować się w miarę rozwoju.

ClickUp najlepsze funkcje

ClickUp oferuje profesjonalną jakość w swoich funkcjach

Platforma nie dodaje żadnych znaków wodnych do tworzonej zawartości

Nie ma ograniczeń co do czasu trwania sesji nagrywania

Możliwość nagrywania pełnego ekranu, konkretnej zakładki lub ekranu urządzenia

Platforma umożliwia natychmiastowe udostępnianie zawartości bez żadnych opóźnień

Możesz bezpiecznie udostępniać swoją pracę za pośrednictwem połączonego linku, e-maila lub bezpośrednio w ramach wbudowanej funkcji ClickUp

ClickUp oferuje możliwość nagrywania całego ekranu, konkretnej zakładki, a nawet okna aplikacji

ClickUp posiada funkcję zarządzania projektami, dzięki czemu jest czymś więcej niż tylko rejestratorem ekranu

Platforma oferuje również śledzenie zadań, co może być niezbędnym narzędziem do zarządzania zespołem

Limity ClickUp

Ogólnie rzecz biorąc, platforma ClickUp ma nieco bardziej stromą krzywą uczenia się niż niektóre z jej mniej funkcjonalnych odpowiedników

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (8,324 recenzji)

4.7/5 (8,324 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,743+ opinii)

2. ScreenPal (dawniej Screencast-O-Matic)

przez ScreenPal ScreenPal (dawniej Screencast-O-Matic) darmowe rozszerzenie do nagrywania ekranu dostarcza szybkie narzędzia do przesyłania wiadomości wideo oraz możliwość tworzenia i udostępniania nieograniczonej liczby filmów wideo.

Za pomocą ScreenPal można nagrywać ekran lub kamerę internetową, z narracją audio, muzyką i napisami. Umożliwia użytkownikom nagrywanie ekranów przy użyciu zakładki przeglądarki, okna lub trybu pełnoekranowego.

Edytor wideo ScreenPal umożliwia ulepszanie nagrań za pomocą narzędzi do rysowania lub korzystanie z narzędzia do usuwania tła na nagraniach z kamery internetowej.

Nagrania są bezpiecznie zapisywane w chmurze, co ułatwia ich ponowne wykorzystanie i udostępnianie.

Najlepsze funkcje ScreenPal

ScreenPal oferuje możliwość nagrywania nieograniczonej liczby wideo

Możliwość przycinania i wycinania nagrań zgodnie z własnymi preferencjami

Platforma oferuje wsparcie dla dodawania muzyki i napisów do nagrań wideo

ScreenPal dostarcza również nagrywanie w wysokiej rozdzielczości, zapewniając doskonałą jakość wideo

Platforma umożliwia dodawanie osobistych znaków firmowych do nagrań wideo, poprawiając w ten sposób profesjonalny wizerunek

Limity ScreenPal

Niektóre plany ScreenPal mają ograniczone funkcje edycji

Platforma ma ograniczone możliwości integracji z komputerami Mac

Użytkownicy raportowali problemy z jakością, odkąd Screen-o-Matic stał się ScreenPal

Interfejs użytkownika nie jest tak intuicyjny w porównaniu do innych narzędzi do nagrywania ekranu

Dostępność obsługi klienta została uznana przez niektórych użytkowników za niezadowalającą

Ceny ScreenPal

Solo Deluxe : $3/miesiąc

: $3/miesiąc Solo Premier : $6/miesiąc

: $6/miesiąc Solo Max : $10/miesiąc

: $10/miesiąc Team Business: $8/miesiąc

ScreenPal oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (71+ recenzji)

4.3/5 (71+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 54 opinie)

3. Droplr

przez Droplr Rejestrator ekranu Droplr umożliwia przechwytywanie nagrań ekranu, zapisywanie ich w chmurze i udostępnianie połączonego linku każdemu. Rejestrator ekranu jest dostępny jako rozszerzenie Chrome, na Mac Windows i na Chromebooku.

Droplr to oparte na chmurze narzędzie do udostępniania plików i współpracy, które umożliwia przechwytywanie zrzutów ekranu, nagrywanie screencastów i szybkie udostępnianie plików klientom i współpracownikom. Jeśli chcesz nagrywać dłuższe wideo, docenisz funkcję nieograniczonej długości nagrywania.

Droplr integruje się z wieloma innymi narzędziami, w tym Slack, Trello i Asana. Umożliwia to łatwe udostępnianie zrzutów ekranu, screencastów i plików członkom zespołu.

Ogólnie rzecz biorąc, Droplr to prosty, ale potężny rejestrator ekranu dla przeglądarki Google Chrome, który może pomóc ci ulepszyć strategie komunikacyjne i wydajność.

A dzięki przechowywaniu w chmurze możesz zapisywać wszystkie swoje nagrania w jednym, uporządkowanym miejscu.

Najlepsze funkcje Droplr

Droplr jest łatwy w ustawieniu i udostępnianiu, zapewniając przyjazne dla użytkownika doświadczenie

Platforma wspiera nieograniczoną długość nagrań, umożliwiając długie sesje bez przerw

Użytkownicy Premium otrzymują dodatkowe funkcje, takie jak pojedyncze logowanie, analityka i funkcje AI w wersji Enterprise

Platforma oferuje funkcję "autodestrukcji" dla udostępnionych połączeń, zwiększając bezpieczeństwo udostępnianych plików

Funkcja przeciągnij i upuść w Droplr sprawia, że udostępnianie plików jest jeszcze wygodniejsze

Limity Droplr

Jakość wideo w Droplr zależna jest od planu subskrypcji, co ogranicza wysokiej jakości nagrania do planów premium

Niektórzy użytkownicy zgłaszali problemy z kontrolą jakości w Droplr

Analityka jest dostępna tylko dla użytkowników premium, co ogranicza wgląd dla użytkowników Free

Darmowa wersja Droplr ma limit funkcji w porównaniu do płatnych wersji

Interfejs użytkownika można ulepszyć, aby oferował bardziej usprawnione wrażenia

Ceny Droplr

Pro Plus : 6 USD/miesiąc za użytkownika

: 6 USD/miesiąc za użytkownika Teams : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business Plus : $X/miesiąc za użytkownika

: $X/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Droplr oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (397+ recenzji)

4.5/5 (397+ recenzji) Capterra: 4.6 (116+ opinii)

4. Mydelniczka Wistia

przez Wistia Soapbox Rejestrator ekranu Wistia umożliwia nagrywanie wysokiej jakości filmów wideo z poziomu przeglądarki. Można je następnie wykorzystać do tworzenia profesjonalnych demonstracji produktów i filmów instruktażowych.

Oferuje podstawową edycję, analitykę i integrację z pocztą e-mail zarówno w przypadku nagrań wideo z kamery internetowej, jak i ekranu.

Jednak rozszerzenie do nagrywania ekranu Wistia dla Chrome, Soapbox, zostanie wycofane i zintegrowane jako część natywnej platformy Wistia w 2024 roku.

Jego funkcje, w tym nagrywanie ekranu, będą nadal dostępne natywnie w Wistia.

Jeśli szukasz rozszerzenia dla Chrome, to Wistia może nie być dla ciebie dobrym wyborem.

Najlepsze funkcje Wistia Soapbox

Wistia Soapbox została zaprojektowana specjalnie do celów szkoleniowych, dzięki czemu idealnie nadaje się do tworzenia zawartości edukacyjnej

Platforma ma rozbudowane podstawowe funkcje, które obejmują wszystkie niezbędne aspekty nagrywania ekranu

Jest łatwa w użyciu, dzięki czemu jest dostępna nawet dla początkujących użytkowników

Oferuje doskonałą jakość wideo, zwiększając komfort oglądania

Soapbox pozwala użytkownikom przełączać się między ekranem a kamerą internetową, oferując bardziej angażujące prezentacje

Limity Wistia Soapbox

Rozszerzenie Chrome dla Wistia Soapbox jest obecnie wycofywane, potencjalnie zmniejszając jego dostępność

Niektórzy recenzenci wyrazili chęć posiadania bardziej zaawansowanych funkcji

Jego możliwości są ograniczone głównie do szkolenia pracowników, co może nie pasować do wszystkich przypadków użycia

Platforma nie posiada pełnego zestawu narzędzi do edycji

Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności w udostępnianiu wideo bezpośrednio na platformach społecznościowych

Ceny Wistia

Plus : $19/miesiąc

: $19/miesiąc Pro : $79/miesiąc

: $79/miesiąc Zaawansowany: $319/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Wistia

G2: 3.0/5 (1+ opinii)

3.0/5 (1+ opinii) Capterra: 4.8/5 (10+ recenzji)

5. Loom

przez Pulpit Loom Loom Chrome screen recorder to oparte na chmurze rozszerzenie Google Chrome, które pozwala użytkownikom nagrywać i udostępniać szybkie wideo w celu komunikowania się z innymi.

Jest często używany w miejscach pracy i ustawieniach edukacyjnych do wysyłania wiadomości, przekazywania informacji zwrotnych lub wyjaśniania pomysłów za pomocą nagrań wideo.

Użytkownicy mogą przechwytywać swój ekran, nagrywać siebie za pomocą kamery internetowej lub uruchamiać nagrywanie ekranu i kamery internetowej w tym samym czasie.

Loom sprawia, że nagrywanie ekranu jest proste dzięki nagrywaniu i udostępnianiu jednym kliknięciem. Użytkownicy chwalą sobie jego wszechstronność i niezawodność.

Loom najlepsze funkcje

Loom posiada funkcję automatycznego zapisywania nagrań, dzięki czemu żadna praca nie zostanie utracona

Platforma dostarcza natychmiastowe udostępnianie połączonych linków w celu szybkiej i łatwej dystrybucji zawartości

Funkcja kontroli dostępu zwiększa bezpieczeństwo zawartości

Loom oferuje opcję nagrywania w wysokiej rozdzielczości, czego wynikiem jest wyższa jakość wideo

Wspiera również dodawanie adnotacji podczas nagrywania, zwiększając przejrzystość prezentacji

Limity Loom

W Loom od czasu do czasu pojawiają się błędy i problemy z raportowaniem

Platforma oferuje niestandardowe opcje w ograniczonym zakresie

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z synchronizacją audio i wideo

Darmowa wersja Loom posiada limit czasowy dla wideo

Platforma nie posiada zaawansowanych funkcji edycji, co ogranicza modyfikacje postprodukcyjne

Ceny Loom

Starter: Free

Free Business : $12.50/miesiąc za użytkownika

: $12.50/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Loom oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (1,350+ recenzji)

4.7/5 (1,350+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (378+ opinii)

Check out these Loom alternatives !

6. Zight (dawniej CloudApp)

przez Zight Możesz tworzyć zrzuty ekranu, GIF-y oraz nagrania ekranu i stron internetowych za pomocą oprogramowania komunikacyjnego Zight (dawniej CloudApp).

Rejestrator ekranu Zight integruje się z wieloma popularnymi aplikacjami, w tym Slack, Jira, Zapier i Lucidchart.

Najlepsze funkcje Zight

Zight zapewnia proste instrukcje, dzięki czemu dostawcy mogą szybko i bez zamieszania rozpocząć pracę

Platforma umożliwia jednoczesne prowadzenie narracji i nagrywanie, co przekłada się na promocję wydajności

Udostępnianie zawartości na Zight jest łatwe, co sprzyja współpracy i wymianie informacji

Zight oferuje przejrzysty i intuicyjny interfejs, zwiększając komfort użytkowania

Dostarcza narzędzie do rysowania, przydatne do podkreślania lub dodawania adnotacji podczas nagrywania

Limity Zight

Free Plan Zight jest ograniczony do 90-sekundowych nagrań, co może być niewystarczające dla szczegółowych prezentacji

Niektórzy użytkownicy zgłaszali częste awarie systemu, potencjalnie zakłócające cykl pracy

Funkcje Zight są ograniczone w porównaniu do innych konkurentów

Brakuje zaawansowanych narzędzi do edycji, co ogranicza możliwość modyfikacji po nagraniu

Platforma nie oferuje solidnego systemu integracji z innym oprogramowaniem

Ceny Zight

Free

Teams : $8/miesiąc

: $8/miesiąc Pro : $10/miesiąc

: $10/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Zight oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (1,197+ recenzji)

4.6/5 (1,197+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (179+ recenzji)

7. Screencastify

przez Screencastify Popularne rozszerzenie do Chrome Screencastify to proste, łatwe w użyciu narzędzie do nagrywania ekranu, które pomaga nauczycielom tworzyć angażujące wideo.

Nauczyciele, studenci i firmy chętnie korzystają z rejestratora ekranu Screencastify do tworzenia filmów instruktażowych, poradników, wersji demonstracyjnych, a nawet nagrywania wideo protokoły ze spotkań .

Dzięki temu poręcznemu rozszerzeniu dla przeglądarki Google Chrome możesz nagrywać swój ekran, kamerę internetową lub obie te funkcje jednocześnie.

Łatwo zrozumieć, dlaczego nauczyciele uwielbiają rejestrator ekranu Screencastify. Od interaktywnych pytań po nieograniczoną analitykę, rejestrator ekranu pozwala nauczycielom łatwo tworzyć interaktywne wideo edukacyjne.

Najlepsze funkcje Screencastify

Screencastify doskonale współpracuje z Google Education, co czyni go dobrym wyborem dla środowisk edukacyjnych

Dostarcza interaktywnych funkcji dla nauczycieli, promując angażujące doświadczenia edukacyjne

Filmy wideo wyprodukowane za pomocą Screencastify wyglądają profesjonalnie, zwiększając wiarygodność zawartości

Screencastify posiada narzędzie do adnotacji, umożliwiające oznaczanie ekranu podczas nagrywania

Platforma pozwala na nieograniczoną liczbę nagrań w płatnych planach

Limity Screencastify

Platforma ma ograniczone możliwości edycji, oferując tylko podstawowe narzędzia edycyjne

Wersja Free Screencastify ma ograniczone możliwości przechowywania i długości nagrań

Użytkownicy muszą wybierać pomiędzy planem standardowym i edukacyjnym w wersji płatnej, co dla niektórych może być ograniczające

Wideo w wersji Free są opatrzone znakiem wodnym, co wpływa na profesjonalny wygląd zawartości

Niektórzy użytkownicy zgłaszali sporadyczne opóźnienia podczas nagrywania

Ceny Screencastify

Free

Starter : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Pro : $10/miesiąc za użytkownika

: $10/miesiąc za użytkownika Teams : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Edukacja: $500+

Screencastify oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (67+ recenzji)

4.6/5 (67+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (137+ recenzji)

8. Fluvid

przez Fluvid Fluvid to wszechstronne rozszerzenie do przechwytywania ekranu i nagrywania wideo dla Chrome.

Zapewnia wsparcie dla strumieniowania na żywo i nagrywania dźwięku systemowego, a także dostarcza free screen recorder bez znaku wodnego i posiada niestandardowy branding.

Rejestrator ekranu Fluvid oferuje integrację z Gmailem, formularze do generowania leadów i szczegółowe metryki.

Fluvid może być dobrym narzędziem do rozważenia, jeśli jesteś twórcą zawartości!

Najlepsze funkcje Fluvid

Fluvid oferuje podgląd, umożliwiając użytkownikom przeglądanie nagrań przed ich udostępnianiem

Platforma wspiera niestandardowy branding, zwiększając profesjonalny wygląd zawartości

Czat z publicznością w czasie rzeczywistym jest dostępny w planie Pro, promując interakcję i zaangażowanie

Fluvid oferuje integrację z popularnymi narzędziami, takimi jak Trello, Asana i Jira

Narzędzie dostarcza jakość nagrywania w wysokiej rozdzielczości dla wyczyszczonych, wyraźnych materiałów wideo

Limity Fluvid

Jedyną opcją eksportu w Fluvid jest MP4, co ogranicza wszechstronność

Fluvid nie posiada zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa, co może stanowić problem w przypadku wrażliwej zawartości

Użytkownicy Free mają ograniczony dostęp do jakości i funkcji w porównaniu z płatnymi użytkownikami

Darmowa wersja Fluvid zawiera znak wodny na materiałach wideo

Platforma nie oferuje kompleksowych narzędzi do edycji

Fluvid ceny

Basic: Free

Free Pro: Kontakt w sprawie cen

Fluvid oceny i recenzje

G2: 5/5 (1 recenzja)

5/5 (1 recenzja) Capterra: N/A

9. Nimbus Capture

przez Przechwytywanie Nimbus Nimbus Capture posiada rozszerzenie screen recorder dla Chrome, które jest wszechstronnym narzędziem z rozbudowanym edytorem wideo. Rejestrator ekranu Chrome przechwytuje całe strony internetowe lub ich części i pozwala na łatwe dodawanie adnotacji i edycję.

Rejestrator ekranu Nimbus umożliwia nagrywanie wideo z ekranu i kamery internetowej, przycinanie i kadrowanie, a następnie konwertowanie ich do formatu GIF lub MP4.

Nimbus Capture jest dostępny jako samodzielna subskrypcja lub jako dodatek do platformy Nimbus.

Najlepsze funkcje Nimbus Capture

Nimbus Capture oferuje wygodną integrację z platformą Nimbus, promując płynny cykl pracy

Dostarcza niezawodne doświadczenie z wysokiej jakości nagraniami, zwiększając zadowolenie użytkowników

Markowy znak wodny jest funkcją Nimbus Capture, oferując poziom profesjonalizmu

Nimbus Capture oferuje różne opcje eksportu, w tym PDF, JPG i PNG

Nagrywanie ekranu i stron internetowych z opcją zaplanowanych zrzutów ekranu, przydatnych do regularnego raportowania lub monitorowania

Limity Nimbus Capture

Niektórzy użytkownicy Nimbus Capture zgłaszali sporadyczne opóźnienia i usterki podczas nagrywania wideo

Platforma ma ograniczone opcje czcionek i rozmiarów, co ogranicza niestandardowe ustawienia

Nimbus Capture nie posiada rozbudowanego pakietu edycyjnego w porównaniu do konkurencji

Interfejs użytkownika mógłby zostać nieco ulepszony, aby zapewnić bardziej intuicyjną obsługę

Istnieją ograniczenia długości nagrywania w wersji Free

Ceny Nimbus Capture

Pro : $5/miesiąc za użytkownika

: $5/miesiąc za użytkownika Teams: $6/miesiąc za użytkownika

Nimbus oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (23+ recenzji)

4.5/5 (23+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (19+ recenzji)

10. Movavi

przez Movavi Movavi Free Screen Recorder for Google Chrome pozwala na jednoczesne nagrywanie ekranu i kamery internetowej. Za pomocą tego internetowego rejestratora ekranu można również dodawać podkłady głosowe.

Za pomocą rejestratora ekranu można nagrywać wszystko, od screencastów samouczków i wideo online po animacje Flash i zwykłe czaty wideo lub nagrania z kamery internetowej. Następnie można zapisać nagrane wideo w popularnym formacie wideo, bez konieczności korzystania ze specjalnego sprzętu.

Użytkownicy rejestratora ekranu Movavi bardzo chwalą ten internetowy rejestrator ekranu.

Jednak recenzenci sklepu internetowego Chrome zgłaszają stałe trudności z rozszerzeniem Google Chrome.

W Chrome Web Store ma ono około 3 gwiazdek.

Poważni użytkownicy mogą rozważyć wersję na pulpit zamiast rozszerzenia.

Movavi najlepsze funkcje

Movavi oferuje silne ustawienia prywatności, zapewniając bezpieczeństwo zawartości

Platforma jest bardzo łatwa w użyciu, dzięki czemu jest dostępna dla wszystkich użytkowników

Oferuje doskonałą jakość nagrywania głosu, poprawiając ogólną jakość nagrań

Movavi oferuje rozbudowany zestaw narzędzi do edycji wideo, przydatnych do modyfikacji w postprodukcji

Narzędzie wspiera szeroką gamę formatów wyjściowych, zapewniając elastyczność w udostępnianiu i eksportowaniu wideo

Limity Movavi

Movavi ma limit funkcji na starszych komputerach, potencjalnie wykluczając niektórych użytkowników

Wersja Movavi z rozszerzeniem dla Chrome zgłaszała problemy z wydajnością

Funkcje platformy są limitowane w porównaniu do konkurencji

W darmowej wersji Movavi na materiałach wideo znajduje się znak wodny

Niektórzy użytkownicy uważają, że plany cenowe są nieco drogie w porównaniu do oferowanych funkcji

Cennik Movavi

Rozszerzenie Chrome: Free

Free Desktop Screen Recorder : $43/rok

: $43/rok Desktop Screen Recorder + redaktor wideo: $60/rok

Oceny i recenzje Movavi

G2: 4.5/5 (ponad 50 recenzji)

4.5/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.6/5 (26+ recenzji)

Zacznij przechwytywać pracę z rozszerzeniem do nagrywania ekranu w Chrome

Teraz, gdy przejrzeliśmy dziesięć najlepszych rozszerzeń do nagrywania ekranu dla Chrome, możesz mieć pomysł, które z nich jest najlepsze dla Ciebie.

Pamiętaj, że najlepszy rejestrator ekranu dla twojego zespołu zależy od tego, co chcesz z nim zrobić.

Zastanawiasz się Jak pracować szybciej ?

Oprogramowanie ClickUp do zwiększania wydajności i narzędzia do zarządzania projektami mogą pomóc poprawić Zarządzanie zespołem oraz Wydajność procesu przy jednoczesnym budowaniu silnego Oprogramowanie do komunikacji wewnętrznej dostosowane do Twojej marki.

Czy Twój zespół potrzebuje wzmocnienia morale? Spróbuj Oprogramowanie do angażowania pracowników ClickUp !

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz profesjonalnego rejestratora ekranu, czy zaawansowanego pakietu narzędzi do zarządzania zespołem i projektami, sprawdź ClickUp już dziś i dowiedz się, czego Ci brakowało!