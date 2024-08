10 najlepszych narzędzi AI dla startupów i małych firm w 2024 roku

Wierzcie lub nie, ale termin "sztuczna inteligencja" (AI) pochodzi z 1956 roku, kiedy to John McCarthy, amerykański informatyk, ukuł ten termin podczas pierwszej w historii konferencji poświęconej AI.

W 2023 roku jesteśmy w nowej, ekscytującej erze, w której AI, napędzana przez potężne algorytmy uczenia maszynowego, jest na ustach wszystkich. AI przeszła od bycia technologicznym buzzwordem do prawdziwego zmieniacza gier w życiu ludzi. Coraz więcej małych firm i

startupów korzysta z technologii AI

aby napędzać swój rozwój i powodzenie, a Ty nie chcesz pozostać w tyle.

Jeśli szukasz najlepszych narzędzi AI dla startupów i małych firm, aby usprawnić i zoptymalizować swój cykl pracy i operacje, mamy dla Ciebie rozwiązanie. Zapoznamy Cię z 10 najlepszymi narzędziami AI dostępnymi obecnie na rynku, które nie tylko wykonają swoją pracę, ale także zwiększą wydajność i rentowność Twojego biznesu!

Czego szukać w narzędziach AI dla startupów?

Oceniając narzędzia AI dla swojego zespołu, należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kluczowe obszary:

Łatwość obsługi: Narzędzie powinno mieć przyjazny dla użytkownika i intuicyjny interfejs, dzięki czemu Ty i Twój Teams będziecie mogli szybko nauczyć się z niego korzystać i dostosować się do niego bez rozszerzenia szkolenia lub wiedzy technicznej. Ułatwia to szybkie wykorzystanie możliwości narzędzia zamiast poświęcania dużej ilości czasu na zrozumienie jego złożoności Szkolenie i wsparcie: Narzędzia AI podobnie jak każde nowe narzędzie, którego nie znasz, będzie wymagało przyzwyczajenia. Sprawdź, czy narzędzie AI, którego planujesz używać, ma obszerną dokumentację, zasoby, samouczki i responsywny zespół obsługi klienta Integracja: Sprawdź, czy narzędzie może płynnie zintegrować się z istniejącym oprogramowaniem i systemami w twoim biznesie, zwłaszcza z twoimi zarządzanie projektami platformami komunikacyjnymi i zarządzanie relacjami z niestandardowymi klientami (CRM) Skalowalność: Upewnij się, że narzędzie jest wystarczająco elastyczne, aby sprostać rosnącym potrzebom i długoterminowym OKR i cele, takie jak skalowanie wraz z rosnącym zespołem i bazą klientów oraz obsługa rosnącej ilości danych Cena: Nie powinieneś odrzucać narzędzia wyłącznie na podstawie jego ceny, ale znaleźć równowagę między kosztem a wartością. Powinno ono przynosić dobry zwrot z inwestycji, a jednocześnie nie odbiegać zbytnio od limitów budżetowych

10 najlepszych narzędzi AI dla startupów

Po omówieniu podstawowych czynników, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze narzędzi AI dla startupów, przejdźmy do 10 najlepszych narzędzi AI, które powinieneś rozważyć jako startup lub mały biznes. 🛠️

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

ClickUp to oparty na chmurze oprogramowanie do zarządzania projektami zaprojektowane, aby pomóc osobom i teamom usprawnić planowanie i organizację zadań, współpracę i komunikację. ClickUp zawiera teraz asystenta pisania AI który jest dostępny na całej platformie. Zobacz magię AI w akcji podczas tworzenia nowych zadań, pisania tekstów marketingowych, planowania wydarzeń lub tworzenia i modyfikowania Dokumenty ClickUp !

ClickUp najlepsze funkcje

Jest dostępny za pośrednictwem Internetu, pulpitu i aplikacji mobilnych

ponad 100 narzędzi AI opartych na rolach (pogrupowanych według działów) zgotowymi podpowiedziami aby przyspieszyć cykl pracy

Używaj polecenia /AI do pisania z ukośnikiem AI, aby szybko przeprowadzać burze mózgów, generować konspekty i zakończyć pierwsze szkice

Dostęp do komendy AI z paska narzędzi tekstowych w celu edycji lub modyfikacji zdania lub bloku tekstu

Podsumowywanie długiej zawartości za pomocą kliknięcia przycisku

Przekształcanie długich bloków tekstu w wykonalne zadania

Restrukturyzuj i wizualizuj pomysły za pomocąMapy myśli ClickUp iTablice ClickUp* Ustawienie automatyzacji bez użycia kodu dla powtarzalnych zadań

Uzyskaj dostęp do aplikacjiszablonu do zarządzania projektami biblioteka (wypróbuj* najlepsze szablonyClickUp*!)

Wizualizacja zadań każdego członka zespołu dlalepszego zarządzania obciążeniem pracą* Połączenie zewnętrznych aplikacji poprzez API ClickUp lub bezpośrednio z popularnymi aplikacjamiNarzędzia SaaS takimi jak Slack, HubSpot, Zoom, Calendly i ponad 1000 innych poprzez Zapier

Limity ClickUp

Rozszerzenie funkcji ClickUp może być nieco przytłaczające dla nowych użytkowników

ClickUp AI nie jest obecnie dostępny w planie Free Plan

ClickUp AI można kupić tylko dla całego obszaru roboczego

Cennik ClickUp

ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

Free Forever: $0

$0 Unlimited: $7/miesiąc na użytkownika

$7/miesiąc na użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 6 700 opinii)

4,7/5 (ponad 6 700 opinii) Capterra: 4.7/5 (3,600+ opinii)

Bonus:_ Oprogramowanie do zarządzania projektami dla startupów_ !

2. ChatGPT

przez ChatGPT ChatGPT jest chatbotem opartym na AI, który rozumie naturalny język wprowadzany przez użytkowników i może angażować się w znaczące dwukierunkowe rozmowy. Jest również w stanie udzielać szczegółowych i pouczających odpowiedzi na podstawie tych zapytań, zachowując kontekst podczas całej rozmowy. W wyniku tego może wykonywać szeroki zakres zadań, takich jak wyjaśnianie złożonych tematów, pomoc w badaniach i danych powstania, dostarczanie rekomendacji, a nawet generowanie próbek kodu.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Czysty i minimalistyczny interfejs użytkownika, dzięki czemu jest niezwykle łatwy w użyciu

Przetwarzanie języka naturalnego i szczegółów poprzedniej konwersacji dla interaktywnego i konwersacyjnego dialogu dwukierunkowego

Wsparcie dla ponad 50 języków, w tym angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, holenderskiego, włoskiego i japońskiego

Ogromna baza wiedzy obejmująca wiele branż i obszarów tematycznych

Limity ChatGPT

Odpowiedzi mogą być niedokładne, ogólne lub powtarzalne

Wersja Free może być czasami bardzo powolna lub zawieszać się z powodu problemów z siecią lub gdy jej odpowiedź jest bardzo długa

Użytkownicy mogą wymusić akceptację błędnych odpowiedzi, potencjalnie wpływając na dokładność odpowiedzi generowanych w przyszłości

Ceny ChatGPT

Free: $0

$0 Plus: $20/miesiąc

ChatGPT oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (192 recenzje)

4.6/5 (192 recenzje) Capterra: Brak recenzji Wypróbuj te alternatywy ChatGPT_ !

3. DALL-E 2

przez DALL-E 2 DALL-E 2 to oparty na chmurze generator tekstu do grafiki opracowany przez OpenAI, tę samą firmę, która stoi za ChatGPT. Do zrobienia użytek z platformy wystarczy utworzyć konto, wprowadzić podpowiedź tekstową dla żądanego obrazu i nacisnąć przycisk generowania.

DALL-E 2 najlepsze funkcje

Bardzo intuicyjny interfejs, który sprawia, że jest łatwy w użyciu

Generuje unikalne i wysokiej jakości obrazy w kilka sekund na podstawie podpowiedzi tekstowych

Każdy podpowiedź tekstowa lub przesłany obraz generuje cztery unikalne warianty obrazu, dzięki czemu można wybrać najlepszy

Natywne narzędzie do edycji pozwalagenerować tekst podpowiedzi do zastępowania różnych elementów na obrazie (np. można podpowiedzieć DALL-E 2, aby zmienił tło zdjęcia na konkretny plakat)

Posiada funkcję outpainting, która pozwala rozszerzyć obrazy poza ich oryginalne płótno

Limity DALL-E 2

Generowanie złożonych obrazów zajmuje więcej czasu

Ma trudności z generowaniem niektórych typów obrazów, takich jak te zawierające tekst, ludzkie twarze lub określoną liczbę (np. obraz z 10 kotami)

Jest to proces jednokierunkowy, co oznacza, że nie można angażować się w interakcje tam i z powrotem w celu dopracowania i udoskonalenia generowanych obrazów

Ceny DALL-E 2

15 USD za każde 115 kredytów (1 kredyt = 1 podpowiedź tekstowa z 4 wariantami obrazu)

DALL-E 2 oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (15 recenzji)

4.2/5 (15 recenzji) Capterra: Brak recenzji

4. Bricabrac

przez Bricabrac Rozszerzenie umiejętności kodowania nie jest już warunkiem koniecznym do tworzenia aplikacji. Zamiast więc zatrudniać drogich programistów, którzy poświęcą dużo czasu na zaprojektowanie niestandardowych aplikacji dla Twojego biznesu, możesz zwrócić się do Bricabrac. Bricabrac to aplikacja typu low-code/ platforma bez kodu która pozwala wcielać w życie innowacyjne pomysły na aplikacje, przekształcając wprowadzane teksty w pełni funkcjonalne aplikacje internetowe.

Najlepsze funkcje Bricabrac

Oszczędzające czas i opłacalne narzędzie AI do zatrudniania profesjonalnych i doświadczonych programistów

Tworzenie funkcjonalnych aplikacji od podstaw w ciągu kilku minut przy użyciu tekstu

Intuicyjny edytor typu "przeciągnij i upuść", który pozwala dostosować narzędzie AI do własnych potrzeb i wymagań

Eksport aplikacji w formatach takich jak HTML, CSS i Javascript

Unlimited darmowy hosting aplikacji internetowych

Limity Bricabrac

Ograniczone opcje niestandardowe w porównaniu do innych narzędzi sztucznej inteligencji

Brak możliwości tworzenia bardzo złożonych aplikacji

Dodawanie bardziej zaawansowanych funkcji do aplikacji może wymagać wiedzy programistycznej lub pomocy deweloperów

Ceny Bricabrac

Bez darmowego planu: Bezpłatna 2-dniowa wersja próbna

Bezpłatna 2-dniowa wersja próbna Power plan: $68/miesiąc

Oceny i recenzje Bricabrac

G2: Brak recenzji

Brak recenzji Capterra: Brak recenzji

Bonus:_ Oprogramowanie do śledzenia czasu dla małych firm_ !

5. Jasper.ai

przez Jasper.ai Jasper.ai to oparty na AI asystent pisania, który pomaga przezwyciężyć blok pisarski i tworzyć zawartość do 10 razy szybciej. Możesz go używać do generowania dowolnego rodzaju długiej zawartości (np. postów na blogu, opisów produktów, stron docelowych) lub krótkiej zawartości (np, Podpisy AI w mediach społecznościowych, teksty reklam ).

Najlepsze funkcje Jasper.ai

Nie ma potrzeby martwić się o plagiat, ponieważ tworzona zawartość jest prawie w 100% unikalna

Posiada ponad 50 szablonów przyspieszających proces tworzenia zawartości

Generuje zawartość w ponad 30 językach, w tym angielskim, francuskim, hiszpańskim, holenderskim i niemieckim

Umożliwia zmianę przeznaczenia zawartości dla wielu platform

Wbudowane narzędzia do współpracy z zespołem

Precyzyjne dostosowanie zawartości do tonu i stylu marki

Integracja z Grammarly, Copyscape i SurferSEO w celu tworzenia unikalnych, wysokiej jakości, wolnych od błędów i zoptymalizowanych pod kątem SEO artykułów

Limity Jasper.ai

Potrzeba trochę czasu, aby nauczyć się w pełni korzystać z narzędzia AI

Czasami dostawca może podawać niedokładne fakty i szczegóły

Nadal potrzebna jest interwencja człowieka, aby edytować ostateczne wyniki do publikacji

Ceny Jasper.ai

Brak planu Free: 7-dniowa wersja próbna w przypadku planów płatnych

7-dniowa wersja próbna w przypadku planów płatnych Kreator: $49/miesiąc

$49/miesiąc Teams: $125/miesiąc

$125/miesiąc Business: Kontakt w sprawie wyceny

Jasper.ai oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (1,209 recenzji)

4.7/5 (1,209 recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,793 opinii)

Check out these Alternatywy dla Jasper AI_ !

6. Tom

przez Tom Jeśli kiedykolwiek tworzyłeś prezentację slajdów, rozumiesz, jak czasochłonny i frustrujący może być ten proces. Wystarczy podpowiedź w postaci tekstu, a Tome wygeneruje atrakcyjne i wciągające konspekty, historie i prezentacje dla docelowych odbiorców.

Najlepsze funkcje Tome

Tworzenie zakończonych prezentacji lub dodawanie określonych stron slajdów (z tekstem i obrazami) do prezentacji za pomocą podpowiedzi w języku naturalnym

Przekształcanie przesłanego dokumentu w prezentację za pomocą jednego kliknięcia

Integracja z DALL-E 2 w celu tworzenia unikalnych obrazów AI do prezentacji

Osadzanie stron na żywo z dowolnej witryny internetowej lub aplikacji zewnętrznych, takich jak Giphy, Airtable, Figma, Miro i Looker

Posiada funkcje udostępniania i komentowania do współpracy z zespołem

Tome limits

Brak bibliotek multimediów dla zdjęć, dźwięków i materiałów wideo

Wciąż brakuje zaawansowanych funkcji, takich jak tworzenie niestandardowych tabel i wykresów, dodawanie przejść i animacji oraz dodawanie obrazów tła i muzyki

Obecnie nie ma opcji eksportu: Jedynym sposobem udostępniania są połączone linki do prezentacji Tome

Ceny Tome

Free: $0

$0 Pro: $10/miesiąc

$10/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Tome oceny i recenzje

G2: Brak recenzji

Brak recenzji Capterra: Brak recenzji

7. Lumen5

przez Lumen5 Lumen5 to narzędzie do tworzenia wideo oparte na AI, które pozwala szybko tworzyć krótkie i angażujące filmy od podstaw (lub przekształcać pisemną zawartość w wideo) w celach edukacyjnych, informacyjnych, rozrywkowych lub celów marketingowych . Jest to cenne narzędzie, jeśli nie jesteś ekspertem w dziedzinie edycji wideo i nie masz budżetu na zatrudnienie profesjonalnego redaktora wideo. Otrzymujesz również dostęp do wbudowanych narzędzi do edycji, aby dopracować końcowy materiał wideo.

Lumen5 najlepsze funkcje

Możliwość tworzenia materiałów wideo w kilka minut, nawet dla początkujących użytkowników

Natywna biblioteka multimediów z szerokim wyborem zdjęć stockowych, muzyki i klipów wideo

Rozdzielczość wyjściowa wideo do 1080p

Wiele konfigurowalnych szablonów wideo do wyboru

Prosty i intuicyjny interfejs "przeciągnij i upuść" do edycji wideo

Automatycznie generowane podpisy dla wideo z opcjami niestandardowego wyglądu

Limity Lumen5

Free Plan ma ograniczoną liczbę szablonów wideo, maksymalną rozdzielczość 720p, a znak wodny Lumen5 jest zawarty w końcowym wideo

Czasami kompilacja wideo może zająć więcej czasu

Ograniczone opcje niestandardowe, jeśli chcesz tworzyć bardziej zaawansowane wideo

Cennik Lumen5

Free: $0

$0 Podstawowy: $29/miesiąc

$29/miesiąc Start: $79/miesiąc

$79/miesiąc Profesjonalny: $199/miesiąc

$199/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Lumen5 oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (65 recenzji)

4.5/5 (65 recenzji) Capterra: 4.6/5 (135 opinii)

Wypróbuj te Narzędzia marketingowe dla startupów_ !

8. GrammarlyGO

przez GrammarlyGO Grammarly to osobisty asystent pisania, który zapewnia, że pisana zawartość jest wolna od błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i gramatycznych. A dzięki nowemu GrammarlyGO opartemu na AI masz dodatkową funkcję burzy mózgów, generowania konspektów i szkiców oraz modyfikowania starej zawartości za pomocą unikalnych podpowiedzi tekstowych lub dowolnych sugerowanych przez Grammarly.

Najlepsze funkcje GrammarlyGO

Tworzenie pierwszego szkicu w kilka sekund, wprowadzając podpowiedź lub korzystając z sugerowanych przez Grammarly podpowiedzi

Niestandardowy głos zawartości poprzez określenie poziomu formalności, tonu i rodzaju języka angielskiego (amerykański, kanadyjski, brytyjski, australijski i indyjski)

Wbudowany wykrywacz plagiatu zapewniający oryginalność i prawidłowe przypisywanie autorstwa

Może być używany w zewnętrznych aplikacjach komputerowych, takich jak Notatnik i Microsoft Word, oraz w aplikacjach opartych na przeglądarce, takich jak Gmail, Dokumenty Google, ClickUp, Twitter, LinkedIn i nie tylko

Limity GrammarlyGO

Obecnie wsparcie tylko dla języka angielskiego

Można wygenerować tylko określoną liczbę podpowiedzi miesięcznie, zależnie od posiadanego konta Grammarly

Oferuje ogólną pomoc w pisaniu, więc sugestie mogą czasami nie być przydatne dla użytkowników z wysoce technicznych lub specjalistycznych pól

Cennik GrammarlyGO

Free: $0

$0 Premium (osoby fizyczne): $12/miesiąc

$12/miesiąc Business (Teams): $15/członka/miesiąc

Oceny i recenzje GrammarlyGO

G2: 4.7/5 (4,266 recenzji)

4.7/5 (4,266 recenzji) Capterra: 4.7/5 (6,847 recenzji)

9. Otter.ai

przez Otter.ai Otter.ai to narzędzie do transkrypcji AI, które konwertuje dowolny dźwięk (np. podcasty) lub wideo przesłane na platformę na tekst. Narzędzie to jest również bardzo skutecznym narzędziem do robienia notatek: Można je ustawić tak, aby dołączało do spotkań online i nagrywało je, transkrybowało punkty rozmowy i wysyłało e-mail z kluczowymi wnioskami po zakończeniu spotkania. Eliminuje to potrzebę wielozadaniowości i pozwala zachować pełną koncentrację i zaangażowanie podczas spotkań.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Transkrypcje są doskonale zsynchronizowane z nagraniami i wyróżnione podczas odtwarzania

Transkrypcja ma znaczniki czasu i etykiety różnych mówców

Prędkości odtwarzania mogą być tak niskie, jak 0,5x i tak wysokie, jak 3x, z możliwością pomijania ciszy

Funkcja OtterPilot może automatycznie dołączać, nagrywać i transkrybować spotkania Google Meet, Microsoft Teams i Zoom, a także przechwytywać zdjęcia używanych slajdów

Możesz współpracować ze swoim zespołem, podświetlając i komentując transkrypcję oraz bezpośrednio przypisując elementy działań członkom zespołu

Opcje eksportu obejmują pliki .mp3, .txt, .PDF, .docx i .srt

Ograniczenia Otter.ai

Obecnie działa tylko z amerykańskim i brytyjskim językiem angielskim

Wersja Free pozwala na transkrypcję tylko trzech plików audio, a następnie trzeba ją uaktualnić, aby móc z niej nadal korzystać

Nie zawsze wykrywa wszystkich mówców i prawidłowo ich nazywa

Nie jest w 100% doskonały; nadal będziesz musiał przejrzeć transkrypcję i wprowadzić pewne poprawki

Ceny Otter.ai

Free: $0

$0 Pro (osoby fizyczne): $16.99/miesiąc

$16.99/miesiąc Business (Teams): $30/użytkownika/miesiąc

$30/użytkownika/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Otter.ai oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (110 recenzji)

4.1/5 (110 recenzji) Capterra: 4.5/5 (63 opinie)

10. SecondBrain

przez SecondBrain SecondBrain (wcześniej MagicChat.ai) to platforma AI, która pozwala tworzyć boty podobne do ChatGPT ze specjalistyczną wiedzą na temat Twojego biznesu. Możesz trenować swojego bota za pomocą zawartości z adresów URL stron internetowych, dokumentów .PDF lub .txt. Następnie możesz osadzić nowo wyszkolonego chatbota na swojej stronie, aby zapewnić wsparcie użytkownikom w czasie rzeczywistym, odpowiadając na ich zapytania dotyczące Twojej firmy.

Najlepsze funkcje SecondBrain

Wyszkolenie nowego chatbota i osadzenie go na stronie witryny (lub jako widżet czatu) jest bardzo proste

Chatbot może być szkolony na podstawie danych z ponad 90 języków

Szybko i dokładnie odpowiada na niestandardowe zapytania klientów

Możliwość tworzenia wielu botów w zależności od płatnego planu

Świetne rozwiązanie dla przedsiębiorców

Limity SecondBrain

W planie Free można stworzyć tylko jednego bota

Jakość odpowiedzi bota jest limitowana ilością danych, z których został wyszkolony

Istnieją obecnie limitowane przewodniki po zasobach w porównaniu do innych narzędzi sztucznej inteligencji

Cennik SecondBrain

Starter: $0

$0 Hobby: $19/miesiąc

$19/miesiąc Moc: $49/miesiąc

$49/miesiąc Pro: $99/miesiąc

SecondBrain oceny i recenzje

G2: Brak recenzji

Brak recenzji Capterra: Brak recenzji

Wybór odpowiednich narzędzi AI dla startupów może mieć ogromne znaczenie

Chociaż wybór odpowiednich narzędzi AI dla swojego biznesu jest krokiem we właściwym kierunku, zintegrowanie ich z cyklem pracy może być wyzwaniem. To właśnie tutaj ClickUp wkracza jako centralny hub do łączenia wszystkich narzędzi.

Za jedyne 5 USD miesięcznie możesz uzyskać nieograniczony dostęp do platformy ClickUp AI do zarządzania projektami z integracjami, które pozwalają wykorzystać unikalne funkcje AI zewnętrznych aplikacji. Możesz również wybrać zapisać się na Free Forever Plan aby poznać smak tego, co Twój Business może osiągnąć dzięki ClickUp. 🌻