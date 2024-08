10 marnotrawców czasu w biurze i co z nimi zrobić

Próbujesz pracować nad swoją prezentacją pomiędzy codziennymi rozmowami przez Zoom?

Myślisz, że możesz odebrać połączenie z klientem podczas przeglądania zaległego raportu?

Pomyśl jeszcze raz. Żonglowanie wieloma zadaniami może wydawać się sposobem na zaoszczędzenie czasu, ale jest bardziej niż prawdopodobne, że skończysz wyczerpany, a twój cykl pracy - i jakość pracy - ulegnie awarii.

Badania pokazują, że wielozadaniowość może szkodzić zdrowiu psychicznemu i wydajności. Jednym z kroków do zmniejszenia poziomu stresu i zwiększenia wydajności jest uznanie swojego czasu za cenny i upewnienie się, że wykorzystujesz go mądrze na rzeczy, które mają znaczenie. Alerty związane z pracą, powiadomienia, e-maile i zaproszenia na spotkania mogą wydawać się niekończące, ale warto wiedzieć, jak technologia może pochłaniać twój dzień i jak lepiej nią zarządzać. ClickUp przeanalizował badania i zasoby z National Institutes of Health, Harvard Business Review i raportowania wiadomości, aby określić 10 najczęstszych biurowych pożeraczy czasu i co z nimi zrobić.

Pracuj mądrzej, a nie ciężej, dzięki 22 sposobom na zaoszczędzenie czasu hacki na wydajność from ClickUp.

1. Telewizja i podcasty

Dzięki dostępowi do usług streamingowych z tysiącami programów i milionami podcastów do wyboru, nie ma wątpliwości co do tego, jak media mogą łatwo pochłonąć nasz Free czas. Możesz zauważyć, że twoje podcasty piętrzą się i masz wrażenie, że słuchasz ich w tle, gdy finalizujesz raport z badań.

Ale czy naprawdę można poświęcić uwagę obu tym czynnościom jednocześnie?

Wiele osób uważa, że tak przełączać się między zadaniami nie tracąc ani chwili. W rzeczywistości dorośli stają się coraz mniej wydajni i przepracowując swoje mózgi do zrobienia wszystkiego jednocześnie. Jedno zadanie może zaoszczędzić czas i stres.

13 NAJLEPSZYCH APLIKACJI Z TIMEREM POMODORO DO NAUKI I SKUPIENIA Pomodoro technika zarządzania czasem dzieli dzień na małe, zapewniające wydajność bloki czasu. Znajdź najlepszy aplikacje pomodoro aby pomóc Ci pozostać na dobrej drodze.

2. Spotkania

Czy kiedykolwiek chciałeś zasugerować swojemu współpracownikowi, że spotkanie, które odbyli, mogło mieć formę e-maila? Nie jesteś sam - wielu pracowników uważa, że spotkania mogą być ogromną stratą czasu.

Badanie przeprowadzone w 2019 roku przez firmę konsultingową Korn Ferry wykazało, że 67% pracowników uważa, że zbyt długi czas spędzony na spotkaniach uniemożliwia im efektywne wykonanie swojej pracy.

Aby przekonać swojego szefa do ograniczenia liczby cotygodniowych spotkań, stwórz zwięzłe agendę spotkania , pilnuj czasu i upewnij się, że każde spotkanie ma swój cel i cel na wynos, aby zmniejszyć liczbę wielokrotnych odpraw i utrzymać członków zespołu na zadaniu.

Zaoferowanie przeprowadzenia audytu spotkań dla szefa może pomóc w ograniczeniu marnowania czasu, a nawet zaoszczędzić firmie trochę pieniędzy .

Bonus: Kadencja spotkań dla zespołów zdalnych

3. Szefowie helikopterów

Posiadanie mikromanagera za szefa może być żałosne doświadczeniem i może być uważany za formularz zastraszania. Ciągłe bycie monitorowanym lub kwestionowanym sprawia, że pracownicy czują się bezsilni.

Szefowie helikopterów obniżają morale, prowadząc do nieodpowiedniej wydajności i zmarnowany czas. Ustawienie procesu zarządzania projektami, który określa te same oczekiwania dla całego zespołu, może sprawić, że wszyscy będą na bieżąco.

Mikromenedżerowie nie zawsze mają złe intencje; rozważ współpracę z nimi przy projekcie, aby pomóc w budowaniu zaufania.

4. Media społecznościowe

Sprawdź czas spędzony na ekranie telefonu w mediach społecznościowych - możesz być zaskoczony, gdy dowiesz się, ile czasu marnujesz na przewijanie swoich kanałów. Wszyscy uwielbiają nowe trendy w tańcu, ale nadmierna konsumpcja może znacznie ograniczać wydajność w pracy.

A badanie 2020 wykazało, że korzystanie z mediów społecznościowych może również prowadzić do depresji i lęku. Rozważ wyłączenie powiadomień z mediów społecznościowych lub zrobienie sobie przerwy poprzez usunięcie niektórych aplikacji z telefonu.

Problemy informatyczne

Problemy techniczne mogą powodować wiele zmarnowanego czasu w ciągu dnia pracy. Czy kiedykolwiek byłeś w trakcie wykonywania ważnego zadania, gdy wysiadło Wi-Fi? Podczas gdy Dział IT nad tym pracuje a ty będziesz musiał kręcić kciukami.

Średnio, pracownicy tracą prawie dwa tygodnie rocznie na rozwiązywanie problemów technicznych, według Robert Half Consulting . Z wzrostem popularności pracy zdalnej , problemy te nasiliły się, a ludzie polegają na swojej technologii w domu bez dostępu do konsultanta IT.

Aktualizacja oprogramowania i okresowe ponowne uruchamianie komputera może zdziałać cuda w przypadku drobnych problemów technicznych.

Przeciążenie decyzjami

Bycie na pozycji, która wymaga podejmowania wielu decyzji dziennie, może prowadzić do przeciążenia decyzjami, co może powodować spadek wydajności i odpowiadający mu wzrost poziomu stresu.

Paraliż analityczny to warunek, który opóźnia proces podejmowania decyzji i hamuje zdolność do zakończenia zadania. Jednym ze sposobów na zmniejszenie obciążenia jest usunięcie czynników rozpraszających, skonsultowanie się ze współpracownikami, jeśli nie masz pewności co do najlepszej decyzji, lub oddelegowanie wyboru innemu ekspertowi w swojej sieci.

7. Gaming

Dorośli mieszkańcy Stanów Zjednoczonych spędzają prawie półtorej godziny każdego dnia grając w gry mobilne - wynika z badania przeprowadzonego w lutym 2022 roku przez firmę Future Publishing . W maju 2020 r, 80% pracowników pełnoetatowych przyznało się do grania w gry w pracy, nawet podczas spotkań. 😮

Granie w pracy może być ogromną stratą czasu. Podobnie jak w przypadku mediów społecznościowych, ogranicz swój czas gry, tymczasowo usuwając aplikacje do gier w godzinach pracy i ustawiając limit czasu, w którym możesz grać w danym dniu.

8 Teatr wydajności

Jak często musiałeś udowadniać szefowi, że jesteś wydajny?

Od aktualizowania statusu na Slacku przez cały dzień po wysyłanie szefowi bezużytecznych wiadomości, aby pokazać, że jesteś zaangażowany, możesz odgrywać teatr wydajności i marnować nawet godzinę dziennie na przedstawienie. Zamiast wysyłać szefowi niekończące się wskazówki, że pracujesz, rozważ codzienną aktualizację swoich postępów za pośrednictwem Slacka przed wyjściem z pracy.

9. Przepracowanie

Bycie kreatywnym jest trudne, jeśli jesteś przepracowany i wypalony. Wiele ludzi na całym świecie doświadcza wypalenia zawodowego co może poważnie wpłynąć na nasze samopoczucie.

Rozważ ustawienie sobie granic w pracy. Jeśli pracujesz w biurze , nie rób nawyku zabierania komputera służbowego do domu i wyłączania powiadomień Slack po godzinach. Zrób sobie przerwę, gdy czujesz się zestresowany lub bliski wypalenia.

Wiele firm korzysta z aplikacji wellness, aby pomóc pracownikom uniknąć wypalenia i spadku wydajności.

ZARZĄDZANIE CZASEM: KLUCZOWA UMIEJĘTNOŚĆ DLA KAŻDEJ ROLI Bez względu na to, czym zajmujesz się zawodowo, nauczenie się podstawowych umiejętności zarządzania czasem mogą pomóc ci zachować wydajność przy jednoczesnym znacznym obniżeniu poziomu stresu.

10. Dezorganizacja

Dezorganizacja i wydajność rzadko idą w parze. Dbanie o porządek w obszarze roboczym może zwiększyć wydajność i zmniejszyć stres .

Spędzamy dużo czasu przy biurku, więc dlaczego nie uczynić go przyjemnym środowiskiem? Poświęć trochę czasu na reorganizację, instalując kilka pływających półek nad biurkiem, aby usunąć wizualne zakłócenia.

Rozważ wyrzucenie niepotrzebnych elementów, które trzymasz. Świeżo uporządkowany obszar roboczy może sprawić, że zaczniesz dzień od nowa.

Zidentyfikuj swoich marnotrawców czasu i zacznij tworzyć lepsze nawyki w mojej pracy już dziś

Nie musisz żyć w stanie chaosu, ciągłych opóźnień i poczucia przytłoczenia.

Identyfikując swoje typowe nawyki marnowania czasu w biurze, podejmując odpowiednie kroki w celu ich ograniczenia i tworząc plan działania, możesz zwiększyć swoją wydajność i odzyskać równowagę w swoim życiu.

Jednym ze sposobów na stworzenie lepszych nawyków w pracy i utrzymanie się na właściwej ścieżce jest korzystanie z uniwersalnego narzędzie do zarządzania projektami jak ClickUp . Oferuje funkcje śledzenia czasu pracy , ustawianie i śledzenie celów oraz setki innych konfigurowalnych funkcji, a wszystko to na jednej platformie, aby wyeliminować czynniki rozpraszające uwagę, zwiększyć wydajność i pomóc utrzymać koncentrację w pracy.

Skorzystaj z tego potężnego narzędzia, aby zyskać poczucie kontroli, odzyskać cenny czas i zacząć cieszyć się równowagą między pracą a życiem prywatnym, do której dążysz. Try ClickUp for Free Today! Guest Writer:

