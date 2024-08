20 najlepszych alternatyw Obsidian w 2024 roku

Jak często zapominamy o czymś ważnym na kilka godzin przed upływem terminu?

Zbyt często, jeśli jesteśmy ze sobą szczerzy.

Na szczęście mamy teraz aplikacje do robienia notatek takie jak Obsidian, aby pomóc nam uniknąć tego typu sytuacji. Podobnie jak większość aplikacji do robienia notatek, Obsidian obiecuje prosty sposób na zanotowanie wszystkiego, o czym powinieneś pamiętać, aby uniknąć zapomnienia o kluczowych szczegółach.

Ale czy ta aplikacja do robienia notatek jest najlepsza na rynku?

Dzisiaj zbadamy wszystkie alternatywy Obsidian, o których powinieneś wiedzieć.

Na co zwrócić uwagę szukając alternatywy dla Obsidian?

Przykład tego, jak wygląda publicznie dostępna strona Obsidian Publish

Obsidian jest aplikacja do robienia notatek zaprojektowana z myślą o osobach, które chcą zbudować swój własny system zarządzania wiedzą. Dzięki wtyczkom, motywom i niestandardowym CSS dostępnym w zestawie narzędzi, masz kontrolę nad swoimi danymi i wyglądem.

Obsidian organizuje wszystkie notatki w folderach zwanych skarbcami. Możesz mieć różne skarbce dla różnych tematów lub projektów. Możesz także łączyć dokumenty i notatki poprzez dwukierunkowe łączenie aby utworzyć połączoną bazę danych, którą można wyświetlić jako graf wiedzy.

Ta aplikacja jest świetna dla osób, które preferują proste czynności przechwytywania i przechowywania notatek. Jeśli jednak Twoim celem jest stworzenie systemu udostępniania notatek i zadań w ramach jednego centrum wiedzy, masz inne opcje!

20 najlepszych alternatyw dla Obsidian

1. ClickUp - najlepsze dokumenty oparte na sztucznej inteligencji

ClickUp Docs do dokumentowania i udostępniania ważnych informacji zespołowi

ClickUp to kompleksowa platforma produktywności, dzięki której zespoły mogą wspólnie planować, organizować i współpracować nad zadaniami, dokumentami, czatem, celami, tablicami i nie tylko. Łatwo dostosowywany za pomocą kilku kliknięć, ClickUp pozwala zespołom wszystkich typów i rozmiarów dostarczać pracę bardziej efektywnie, zwiększając produktywność na nowy poziom!

W przeciwieństwie do Obsidian, Dokumenty ClickUp ułatwia współtworzenie notatek w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie, dzięki czemu każdy ma dostęp do najbardziej aktualnych informacji. Niezależnie od tego, czy piszesz jednorazowe notatki, czy szczegółowe plany działania, korzystanie z ClickUp Docs połączy Cię z resztą zadań i projektów!

Połącz ClickUp Docs z ClickUp Brain nasze narzędzie do pisania oparte na sztucznej inteligencji, które może być używane w Dokumentach do podsumowywania notatek, tworzenia atrakcyjnych kopii, burzy mózgów i nie tylko!

Wypróbuj bezpłatną aplikację Szablon notatek ze spotkania ClickUp i wykonuj swoją najlepszą pracę dzięki tym oszczędzającym czas funkcjom w Docs:

Powiązania między dokumentami i zadaniami w celu tworzenia połączeń i relacji między treścią a pracą

Przenoszenie treści z innych aplikacji w celu korzystania z bogatego formatowania i wspólnej edycji

Archiwizuj dokumenty, aby wyczyścić przestrzeń roboczą, ale zachować je do wglądu

Ustawianie uprawnień do udostępniania dla określonych osób, zespołów lub gości

Znajdź i utwórz szablony, aby przyspieszyć proces pisania Pobierz szablon notatek ze spotkania Profesjonaliści ClickUp

ponad 15 konfigurowalnych widoków dowizualizacji zadań, projektów i przepływów pracy w ClickUp ponad 1000 integracji zpodłącz swoje ulubione aplikacje do ClickUp Notatnik w ClickUp do dodawania notatek do zakładek, tworzenia zadań i nie tylko z poziomu przeglądarki internetowej

Wady ClickUp

Krzywa uczenia się ze względu na liczbę dostępnych funkcji i poziom możliwości dostosowywania

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7 na członka miesięcznie

: $7 na członka miesięcznie Biznes : 12 USD na członka miesięcznie

: 12 USD na członka miesięcznie Enterprise: Jeśli potrzebujesz pełnego pakietu oprogramowania do obsługi obciążeń i procesów w przedsiębiorstwie, z przyjemnością pomożemy Ci osiągnąć sukces! Proszękontakt Sprzedaż kiedy będziesz gotowy

Oceny klientów ClickUp

G2 : 4.7/5 (4,800+ recenzji)

: 4.7/5 (4,800+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,100+ recenzji)

2. Notion - najlepszy do robienia notatek

Via PojęciePojęcie jest popularną alternatywą dla Obsidian ze względu na swoją prostotę, minimalistyczny interfejs i dużą społeczność. Oprócz tworzenia notatek, Notion może być używany jako zarządzanie zadaniami narzędzie do tworzenia prostych zadań do wykonania lub budowania osobistej bazy wiedzy. Możesz także osadzać linki, obrazy, filmy, fragmenty kodu itp. Notion posiada również dwukierunkowe funkcje umożliwiające łączenie wszystkich notatek i obszarów roboczych.

Zalety Notion

Potężna funkcjonalność tworzenia notatek

Integruje się z najpopularniejszymi aplikacjami

Doskonałe funkcje współpracy

Wady Notion

Aplikacja mobilna może być powolna i niezgrabna

Trudne tworzenie i utrzymywanie dostosowań do długotrwałego użytkowania

Wyszukiwanie i nawigacja nie są tak intuicyjne

Ceny Notion

Notion oferuje darmowe i płatne plany zaczynające się od 4 USD miesięcznie.

Oceny klientów Notion

G2 : 4.6/5 (900+ recenzji)

: 4.6/5 (900+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (800+ recenzji)

3. Evernote - najlepszy do robienia notatek w sieci

Via EvernoteEvernote to narzędzie do robienia notatek z fantastycznymi możliwościami przypinania stron internetowych. Ta przydatna aplikacja umożliwia przypinanie, zapisywanie i synchronizowanie notatek z dowolnego miejsca w sieci na wszystkich urządzeniach.

Zalety Evernote

Prosty i przejrzysty interfejs użytkownika z wieloma funkcjami

Możliwość tworzenia notatek offline

Web clipper do zapisywania wszystkich ważnych notatek podczas badań

Możliwość udostępniania notatek na kanałach społecznościowych

Wady Evernote

Kosztowna wersja płatna z ograniczoną wersją darmową

Brak możliwości współpracy w czasie rzeczywistym

Brak funkcji zarządzania zadaniami, jak w przypadku większości aplikacji z tej listy

Ceny Evernote

Evernote oferuje darmowe i płatne plany już od 7,99 USD/miesiąc.

Oceny klientów Evernote

G2 : 4.4/5 (1,900+ recenzji)

: 4.4/5 (1,900+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (7,500+ recenzji)

4. Microsoft OneNote - najlepszy dla użytkowników Microsoft

Via Microsoft OneNoteOneNote to darmowa aplikacja do robienia notatek dostępna dla każdego, kto posiada konto Microsoft. Choć przydatna, aplikacja OneNote ma powściągliwy interfejs i nie jest tak intuicyjna. OneNote posiada jednak kilka funkcji wartych odnotowania, w tym notatki głosowe, tłumaczenie tekstu, karteczki samoprzylepne i odręczne notatki.

Sekcje notatek w OneNote można także zabezpieczyć hasłem.

Microsoft OneNote pros

Szablony programu OneNote ułatwiające szybkie tworzenie notatek

Clipper internetowy do przechwytywania notatek z dowolnego miejsca online

Możliwość organizowania notatek w notatnik o podobnym wyglądzie

Wewnętrzne linki łączące cały ekosystem notatek

Wady Microsoft OneNote

Minimalne możliwości tagowania notatek

Skomplikowane, jeśli jesteś nowym użytkownikiem Microsoft 365

Dość powolny i niezgrabny

Ceny Microsoft OneNote

OneNote jest dostępny w ramach płatnej subskrypcji Microsoft 365.

Oceny klientów Microsoft OneNote

G2 : 4.5/5 (1,700+ recenzji)

: 4.5/5 (1,700+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (1,200+ recenzji)

5. Google Keep - najlepszy dla użytkowników mobilnych

Via Google KeepGoogle Keep ma większość tego, czego potrzebujesz w aplikacji do robienia notatek; listy rzeczy do zrobienia, notatki dźwiękowe, obcinacz stron internetowych i obrazy. Ponadto można archiwizować notatki, aby uzyskać bardziej przejrzysty interfejs.

Zalety Google Keep

Łatwe w użyciu narzędzie do tworzenia osobistych notatek w Google Workspace

Automatyczna transkrypcja wszystkich nagrań audio

Wady Google Keep

Ograniczona opcja dostosowywania

Starszy interfejs użytkownika

Brak szczegółowej kontroli uprawnień

Brak współpracy w czasie rzeczywistym

Ograniczona integracja

Cennik Google Keep

Google Keep

jest darmowy z kontem Google.

Oceny klientów Google Keep

G2 : NIE DOTYCZY

: NIE DOTYCZY Capterra: 4.7/5 (80+ opinii)

6. nTask - Najlepszy do śledzenia zadań

Via nTask nTask jest narzędzie do zarządzania projektami które posiada funkcję robienia notatek. Przede wszystkim można wziąć notatki ze spotkania, twórz zadania do wykonania i śledź je w jednym miejscu. nTask posiada również funkcję śledzenia czasu i współpracy, aby utrzymać porządek wielofunkcyjne zespoły na tej samej stronie. Użytkownicy mogą na przykład dodawać obrazy, komentarze i filmy do swoich notatek lub przypisywać określone zadania członkom zespołu.

nTask plusy

Wiele widoków, w tym kalendarz, Kanban i Gantt

Elastyczne dla zespołów narzędzie do zarządzania zadaniami

Powiadomienia w czasie rzeczywistym

Funkcje statusu i priorytetu zadań

nTask wady

Brak krytycznych funkcji w darmowej wersji

Interfejs nie jest tak intuicyjny

Ograniczona integracja z solidną bazą wiedzy

Cennik nTask

nTask oferuje darmowe i płatne plany zaczynające się od 3 USD/miesiąc rozliczane rocznie.

Oceny klientów nTask

G2 : 4.4/ 5 (15+ recenzji)

: 4.4/ 5 (15+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (90+ recenzji)

7. Workflowy - najlepszy do minimalistycznego tworzenia notatek

Via WorkflowyWorkflowy to aplikacja do robienia notatek z kilkoma narzędziami do zarządzania zadaniami. Ta aplikacja określa siebie jako pomocnika dla zapracowanych i ambitnych ludzi. Workflowy znajduje się na tej liście alternatyw Obsidian ze względu na swoją prostotę. Wszystko, co musisz zrobić, to zalogować się i zacząć pisać swoje myśli na Workflowy!

Zalety Workflowy

Szybkość i prostota

Kopie na żywo każdej notatki lub listy rzeczy do zrobienia

Funkcja przeciągnij i upuść do szybkiego tworzenia notatek

Globalna funkcja wyszukiwania umożliwiająca łatwe znalezienie ważnej notatki

Zwykłe pliki tekstowe markdown

Wady Workflowy

Brak narzędzi do wizualizacji

Ograniczone zarządzanie zadaniami

Cennik Workflowy

Workflowy oferuje darmowe i płatne plany już od 4,99 USD/miesiąc.

Oceny klientów Workflowy

G2 : 4.4/ (20+ recenzji)

: 4.4/ (20+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (mniej niż 5 recenzji)

8. Coda - najlepsza do centralizacji dokumentów

Via CodaCoda została stworzona dla zespołów . Mówiąc najprościej, Coda łączy wszystkie dokumenty i dane w jeden centralny i ewoluujący dokument. Ta aplikacja ma również różne bloki konstrukcyjne, które pomagają dostosować dokumenty do potrzeb.

Zalety Coda

Integracja z Kalendarzem Google dla łatwiejszego zarządzania zadaniami

Powiadomienia o edycjach i zmianach

Wiele szablonów Coda w zależności od potrzeb

Wady Coda

Dość drogi z ograniczonymi funkcjami w darmowym planie

Ograniczona integracja

Trudne do skalowania w celu uzyskania wszechstronnej bazy wiedzy

Ceny Coda

Coda ma darmowe i płatne plany zaczynające się od 10 USD miesięcznie za członka.

Oceny klientów Coda

G2 : 4.7/5 (300+ recenzji)

: 4.7/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (75+ recenzji)

Bonus: Airtable Vs. Coda

9. Basecamp - najlepszy do tworzenia notatek na pulpitach nawigacyjnych

Via BasecampBasecamp jest narzędziem do zarządzania projektami, ale posiada funkcję tworzenia notatek i zarządzania zadaniami. Wszystkie projekty (w tym przypadku notatki) znajdują się na jednym pulpicie nawigacyjnym, na którym można przeglądać, edytować, zmieniać kolejność i archiwizować notatki w razie potrzeby.

Aplikacja obsługuje również śledzenie zadań do wykonania i oferuje wiadomości w aplikacji, aby wszyscy byli na pokładzie.

Zalety Basecamp

Harmonogram projektu pokazujący terminy, istotne wydarzenia i statusy zadań do wykonania

Uproszczone widoki Kanban

Liczne integracje z popularnymi narzędziami

Historia zmian w notatkach

Wady Basecamp

Ograniczone możliwości dostosowywania

Powiadomienia i alerty o aktywności mogą być przytłaczające

Narzędzia do edycji są ograniczone

Cennik Basecamp

Basecamp ma darmowe i płatne plany zaczynające się od 11 USD miesięcznie za członka.

Oceny klientów Basecamp

G2 : 4.1/5 (5,000+ recenzji)

: 4.1/5 (5,000+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (13 500+ recenzji)

10. Notejoy - najlepszy do współpracy zespołowej

Via Notejoy Notejoy może być odpowiednią alternatywą dla Obsidian, jeśli chcesz robić szybkie, skoncentrowane notatki. Zasadniczo, Notejoy to aplikacja, której używasz, gdy chcesz usunąć coś z głowy, po szybkim spotkaniu ze współpracownikiem lub po rozdaniu zadań przez profesora.

Zalety Notejoy

Natychmiastowe, przejrzyste i piękne nieograniczone galerie obrazów

Możliwość załączania plików do notatek

Lista kontrolna do rejestrowania zadań do wykonania

Śledzenie aktywności, aby zobaczyć, kto oglądał Twój profil

Dyskusje w wątkach ułatwiające współpracę

Wady Notejoy

Ograniczona integracja do zarządzania projektami

Nie tak intuicyjna

Interfejs użytkownika i funkcje mogą być przytłaczające

Notejoy ceny

Notejoy ma darmowe i płatne plany zaczynające się od 4 USD miesięcznie rozliczanych rocznie.

Oceny klientów Notejoy

G2 : 4.3/5 (30+ recenzji)

: 4.3/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (180+ recenzji)

11. pNotes - Najlepszy do personalizacji pulpitu

Via pNotes pNotes to oprogramowanie do notatek samoprzylepnych, które umożliwia przypinanie najważniejszych notatek i zadań do wykonania na pulpicie. Każdą karteczkę samoprzylepną można dostosować tak, aby odzwierciedlała to, czego dotyczy. Można na przykład zmienić kolor, czcionkę i przezroczystość każdej notatki.

pNotes plusy

Grupowanie notatek i oznaczanie ulubionych karteczek samoprzylepnych

Szybkie tworzenie notatek przez dwukrotne kliknięcie

Zaplanuj notatki samoprzylepne, aby pojawiały się tylko wtedy, gdy są potrzebne

Automatyczne aktualizacje

pNotes cons

Może być nieporęczna, jeśli chcesz zanotować wiele rzeczy

Nie tak skuteczny wśledzenie zadań w notatkach

Brak intuicyjności większości aplikacji do robienia notatek

Ceny pNotes

pNotes to darmowa aplikacja.

Oceny klientów pNotes

G2 : Brak ocen

: Brak ocen Capterra: Brak ocen

12. QuickJots - najlepszy pod względem szybkości

Via QuickJots Jak sama nazwa wskazuje, QuickJots pozwala na szybkie tworzenie i automatyczne zapisywanie notatek w podróży. Działa zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i komputerach i jest dość szybki.

Zalety QuickJots

Działa w trybie offline

Wszystkie notatki są automatycznie zapisywane w momencie ich utworzenia

Obsługuje markdown

Obsługuje edytor zwykłego tekstu

Nie trzeba się rejestrować, aby korzystać z Quick jots

Wady QuickJots

Brak zaawansowanych funkcji śledzenia zadań

Nie synchronizuje się płynnie między urządzeniami

Przestarzały interfejs użytkownika

Ceny QuickJots

QuickJots to darmowa aplikacja.

Oceny klientów QuickJots

G2 : Brak recenzji

: Brak recenzji Capterra: Brak recenzji

13. Apple Notes - najlepsze dla użytkowników Apple

Via Apple Aplikacja Apple Notes jest dostępna za darmo na urządzeniach z systemem macOS/iOS. Aplikacja ta umożliwia pisanie lub robienie notatek odręcznie lub za pomocą Apple Pencil. Do notatek można również dodawać zdjęcia i filmy lub załączać linki.

Zalety Apple Notes

Listy folderów do organizowania notatek według tematów

Funkcja przypinania najważniejszych szczegółów nad zakładką

Widok galerii zapewniający bardziej przejrzysty widok notatek

Face ID, Touch ID i hasła do ochrony notatek

Wady Apple Notes

Nie integruje się płynnie z aplikacjami spoza ekosystemu Apple

Ceny Apple Notes

Aplikacja Apple Notes jest dostępna bezpłatnie na urządzeniach z systemem macOS i iOS.

Oceny klientów Apple Notes

G2 : Brak ocen

: Brak ocen Capterra: Brak ocen

14. Simplenote - najlepszy dla minimalistów

Via Simplenote Simplenote jest doskonałą alternatywą dla Obsidian dzięki swojej prostocie i uporządkowanemu interfejsowi. Posiada również rozbudowaną funkcję synchronizacji, która pomaga uzyskać dostęp do notatek w dowolnym momencie.

Zalety Simplenote

Tagi do szybkiego wyszukiwania notatek

Obsługa języka Markdown

Całkowicie darmowy

Automatycznie tworzy kopie zapasowe zmian

Wady Simplenote

Ograniczone opcje dostosowywania

Nie obsługuje załączników graficznych i wykresów

Trudna do skalowania przy wielu notatkach

Ceny Simplenote

Simplenote to darmowa aplikacja.

Oceny klientów Simplenote

G2 : 4.1/5 (20+ recenzji)

: 4.1/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (mniej niż 5 recenzji)

15. Joplin - Najlepszy pod względem prywatności i szyfrowania

Via Joplin Joplin najlepiej zdefiniować jako aplikację do robienia notatek o otwartym kodzie źródłowym. Aplikacja umożliwia robienie notatek i dostęp do nich w dowolnym miejscu, ponieważ przechowuje wszystkie notatki w chmurze. W Joplin można tworzyć listy kontrolne, notatki i tabele, a także załączać obrazy i filmy. Ponadto Joplin obsługuje diagramy i funkcje matematyczne, dzięki czemu jest wszechstronną aplikacją do robienia notatek niezależnie od przedmiotu lub tematu.

Zalety Joplin

Możliwość zrobienia zdjęcia w aplikacji mobilnej i zapisania go jako notatki

Współpraca z przyjaciółmi, rodziną lub współpracownikami za pośrednictwem chmury Joplin

Notatki można udostępniać publicznie, publikując je online

Joplin posiada rozszerzenie web clipper do zapisywania notatek w Internecie

Obsługa edycji tekstu sformatowanego i markdown

Wady Joplin

Brak bezpośredniego wsparcia technicznego, jeśli utkniesz

Synchronizacja wymaga planu premium

Aplikacja komputerowa jest dość powolna

cennik #### Joplin

Joplin oferuje darmowe i płatne plany.

Oceny klientów Joplin

G2 : Brak recenzji

: Brak recenzji Capterra: Brak recenzji

16. Dropbox Paper - najlepszy do wspólnego pisania

Via Dropbox Zazwyczaj określany jako Paper, Dropbox Paper to oprogramowanie do wspólnej edycji dokumentów . Według firmy, Paper jest idealny do współpracy nad kreatywną pracą. Dzięki Paper możesz sporządzać notatki ze spotkań, przypisywać zadania do wykonania i wspominać o osobach bez opuszczania dokumentu.

Zalety Dropbox Paper

Jest darmowy

Doskonałe narzędzia do współpracy

Możliwość dodawania adnotacji do obrazów w notatkach

Szablony do tworzenia dokumentów, takich jak szablony protokołów spotkań

Synchronizuje się z kalendarzem, dzięki czemu wiadomo, które spotkanie wymaga określonych dokumentów

Wady Dropbox Paper

Ograniczona integracja poza Dropbox

Ograniczona przestrzeń dyskowa dla darmowych użytkowników Dropbox (tylko 2 GB)

Kosztowna aktualizacja

Ceny Dropbox Paper

Dropbox oferuje bezpłatne i płatne taryfy zaczynające się od 11,99 USD miesięcznie dla jednego użytkownika.

Oceny klientów Dropbox Paper

G2 : 4.1/5 (ponad 4 400 recenzji)

: 4.1/5 (ponad 4 400 recenzji) Capterra: 4.4/5 (149 recenzji)

17. ProofHub - najlepszy do codziennych zadań

Via ProofHub ProofHub może być przede wszystkim narzędziem do zarządzania projektami, ale nadal może służyć jako aplikacja do robienia notatek z możliwością zarządzania zadaniami. Funkcja notatek Proofhub pozwala na tworzenie wszelkiego rodzaju notatek, zarówno w formalnym otoczeniu, jak i na poziomie indywidualnym. Możesz także współpracować przy tworzeniu notatek dzięki funkcjom takim jak @wzmianki, dyskusje i tablice Kanban.

Zalety ProofHub

Zarządzanie projektami, zadaniami i notatkami w jednym miejscu

Wiele widoków, w tym kalendarz, tabela i kanban, do przeglądania notatek

Szablony upraszczające tworzenie notatek

Codzienne agendy na dobry początek dnia

Wady ProofHub

Brak podfolderów, co utrudnia znajdowanie dokumentów

Trudna krzywa uczenia się

Ładuje się powoli

Ceny ProofHub

Proofhub ma darmowe i płatne plany zaczynające się od 45 USD miesięcznie rozliczanych rocznie.

Oceny klientów ProofHub

G2 : 4.5/5 (60+ opinii)

: 4.5/5 (60+ opinii) Capterra: 4.7/5 (60+ opinii)

18. Niedźwiedź - najlepszy do przecen

Via Niedźwiedź Kiedy Niedźwiedź gdy użytkownicy o nim mówią, wspólnym tematem, który można usłyszeć u wszystkich osób, jest minimalistyczny interfejs użytkownika Bear. Bear nie ma żadnych dzwonków i gwizdków, z wyjątkiem kilku opcji formatowania. Użytkownicy Bear mogą łączyć swoje notatki ze sobą i synchronizować je na wszystkich urządzeniach Apple.

Zalety Bear

Minimalistyczny interfejs użytkownika

Bezpośredni i prosty w użyciu

Synchronizacja na wszystkich urządzeniach Apple

Edytor Markdown obsługujący ponad 150 języków programowania

Linki między notatkami do tworzenia połączonego grafu wiedzy

Wady Bear

Brak zaawansowanych funkcji potrzebnych w aplikacji do robienia notatek, nawet w płatnych planach

Brak funkcji tabeli

Drogi płatny plan

Bear pricing

Bear oferuje darmowe i płatne plany w zależności od regionu.

Oceny klientów Bear

G2 : 4.5/5 (40+ recenzji)

: 4.5/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (mniej niż 3 recenzje)

Sprawdź te_ Alternatywy dla niedźwiedzi !

19. Todoist - najlepsza aplikacja do tworzenia list rzeczy do zrobienia

Via TodoistTodoist skupia się na zapewnieniu prostej aplikacji do zarządzania zadaniami i listami rzeczy do zrobienia. Jest to jedna z najpopularniejszych alternatyw Obsidian ze względu na swoją intuicyjność i zaawansowane funkcje tworzenia notatek. Ta aplikacja do robienia notatek umożliwia tworzenie zadań i podzadań oraz konfigurowanie jednorazowych lub cyklicznych przypomnień. Todoist oferuje również funkcje dyskusji i komentarzy, które upraszczają współpracę.

Zalety Todoist

Przypomnienia, dzięki którym nie przegapisz żadnego zadania

Widok kalendarza, aby uzyskać dobry wgląd w swój harmonogram

Szablony ułatwiające rozpoczęcie pracy

Wady Todoist

Stroma krzywa uczenia się

Powolna aplikacja dla systemu Windows

Ograniczona liczba zadań w darmowej wersji

Cennik Todoist

Todoist oferuje darmowe i płatne plany już od 4 USD/miesiąc rozliczane rocznie.

Oceny klientów Todoist

G2 : 4.4/5 (700+ recenzji)

: 4.4/5 (700+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (1,600+ recenzji)

20. Hive - najlepsze rozwiązanie do śledzenia czasu

Via UlHive oferuje wiele sposobów przeglądania notatek, w tym Kanban, tabelę, kalendarz i portfolio. Ta aplikacja do zarządzania projektami oferuje również funkcje śledzenia czasu i wspólnego tworzenia notatek.

Zalety Hive

Ponad 1000 integracji

Świetne materiały obsługi klienta

Synchronizacja notatek z kalendarzem

Śledzenie czasu

Wady Hive

Trudna w użyciu aplikacja mobilna

Brak zaawansowanych funkcji wyszukiwania

Trudne śledzenie zmian wprowadzonych w aplikacji

Ceny Hive

Hive oferuje darmowe i płatne plany zaczynające się od 12 USD na użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Hive

G2 : 4.6/5 (350+ recenzji)

: 4.6/5 (350+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (160+ recenzji)

Posiadaj swoje notatki dzięki najlepszym alternatywom Obsidian

Najlepszą alternatywą dla Obsidian jest aplikacja do robienia notatek, która pozwala:

Współpracować przy tworzeniu notatek za pomocą @wzmianek, powiadomień, śledzenia zmian i dyskusji w aplikacji

Skalować, gdy zmieniają się potrzeby związane z robieniem notatek

Synchronizować notatki na wielu urządzeniach

Dostęp do notatek w trybie offline i online

Możesz korzystać z tych i innych funkcji w ClickUp. Utwórz darmowe konto i zacznij tworzyć nieskończone notatki na swój sposób!