10 najlepszych narzędzi do transkrypcji AI do wypróbowania w 2024 roku

Transkrypcja długich nagrań audio i wideo wymaga sporego wysiłku. Cykl pauza-przewijanie może być czasochłonny. To samo dotyczy robienie notatek podczas spotkania, webinaru, wywiadu lub wykładu. Kończy się to trudnościami w nadążaniu za mówcą i pomijaniem kluczowych szczegółów.

Na szczęście szybki rozwój sztucznej inteligencji (AI) doprowadził do powstania narzędzi do transkrypcji, które radzą sobie z robieniem notatek w zaledwie kilka minut, co pozwala skupić się na ważniejszych zadaniach. ⏳

Ale jest jedna rzecz: istnieje wiele narzędzi do transkrypcji AI do wyboru, każde z unikalnymi funkcjami i poziomami dokładności. Poruszanie się po tym ogromnym morzu opcji może być przytłaczające.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc. Przygotowaliśmy listę 10 najlepszych narzędzi do transkrypcji AI, które zaspokajają różne przypadki użycia, dzięki czemu znajdziesz idealne dopasowanie do swoich konkretnych potrzeb.

Czym jest transkrypcja AI i jak działa?

Transkrypcja AI to proces wykorzystywania technologii AI do konwersji zawartości audio i wideo na tekst. W przeciwieństwie do ręcznej transkrypcji, w której osoba słucha i wpisuje to, co słyszy, narzędzia do transkrypcji AI robią to automatycznie, bez ingerencji człowieka. 🤖

Narzędzia te wykorzystują przetwarzanie języka naturalnego, algorytmy uczenia maszynowego i ogromne bazy danych językowych do rozpoznawania i transkrypcji mowy.

Oto prosty opis ich działania:

Wejście audio: Przesyłasz plik audio lub wideo do narzędzia transkrypcji

Przesyłasz plik audio lub wideo do narzędzia transkrypcji Przetwarzanie: Narzędzie AI analizuje plik i konwertuje go na słowa

Narzędzie AI analizuje plik i konwertuje go na słowa Wyjście tekstowe: Otrzymujesz wersję tekstową (lub transkrypcję) przesłanej zawartości, gotową do przeglądu, edycji i udostępniania

Czego szukać w narzędziu do transkrypcji AI

"Najlepsze" narzędzie do transkrypcji AI nie jest takie samo dla wszystkich. Dokonując wyboru, należy wziąć pod uwagę swoje konkretne potrzeby. Oto kilka ważnych funkcji, na które należy zwrócić uwagę podczas zawężania wyszukiwania:

Dokładność: Narzędzie powinno transkrybować preferowane języki, akcenty i unikalną terminologię. Sprawdź opis produktu i recenzje, aby upewnić się, że znalazłeś odpowiednie narzędzie

Narzędzie powinno transkrybować preferowane języki, akcenty i unikalną terminologię. Sprawdź opis produktu i recenzje, aby upewnić się, że znalazłeś odpowiednie narzędzie Dostosowanie: Jeśli pracujesz w specjalistycznym polu, sprawdź, czy narzędzie pozwala na dodawanie niestandardowych słowników

Jeśli pracujesz w specjalistycznym polu, sprawdź, czy narzędzie pozwala na dodawanie niestandardowych słowników Języki: Upewnij się, że narzędzie obsługuje wszystkie wymagane języki, zwłaszcza jeśli pracujesz z wieloma językami

Renderuj niemal idealne interpretacje swojej zawartości w ponad 10 językach za pomocą akcji Translate w ClickUp AI

Edycja i współpraca: Narzędzie powinno umożliwiać edycję w czasie rzeczywistym wraz z zespołem w celu poprawienia błędów i dodania adnotacji do transkrypcji

Narzędzie powinno umożliwiać edycję w czasie rzeczywistym wraz z zespołem w celu poprawienia błędów i dodania adnotacji do transkrypcji Integracje: Sprawdź, czy narzędzie integruje się z Twoim ulubionym oprogramowaniem biznesowym, takim jak pamięć masowa, wideokonferencje i rozwiązania CRM

Sprawdź, czy narzędzie integruje się z Twoim ulubionym oprogramowaniem biznesowym, takim jak pamięć masowa, wideokonferencje i rozwiązania CRM Kompatybilność plików: Narzędzie powinno akceptować typy plików audio/wideo i eksportować je do pożądanych formatów

10 najlepszych narzędzi do transkrypcji AI w 2024 roku

Niezależnie od tego, czy jesteś badaczem, nauczycielem, dziennikarzem, podcasterem czy twórcą zawartości, na naszej liście narzędzi znajdziesz coś dla siebie. Rozważyliśmy zalety i wady każdego narzędzia, przeanalizowaliśmy recenzje użytkowników, a nawet przetestowaliśmy ich funkcje, aby stworzyć kompleksowy przewodnik.

Jeśli więc jesteś gotowy, aby zamienić te długie nagrania w bezbłędne transkrypcje i zaoszczędzić czas, posłuchaj! 👂

1. Trint

przez Trint Firma Trint, założona przez nagrodzonego nagrodą Emmy reportera Jeffa Kofmana, wykorzystuje technologię AI do transkrypcji nagrań wideo i audio. Oprogramowanie do transkrypcji jest dostosowane do potrzeb dziennikarzy, badaczy i twórców zawartości, a zaufały mu takie marki jak BBC, Financial Times i The Washington Post.

Prześlij swoje pliki audio lub wideo na platformę Trint, a wygeneruje ona pisemne transkrypcje w dowolnym z ponad 50 obsługiwanych języków. Możesz również transkrybować transmisje na żywo w czasie rzeczywistym. 📺

Zwiększ dokładność transkrypcji, dodając niestandardowe terminy do słownika i poprawiając błędy za pomocą edytora online.

Najlepsze funkcje aplikacji Trint

Zapraszanie do współpracy członków zespołu z różnymi poziomami dostępu (widok, komentarze i edycja)

Współpraca w edytorze przy użyciu wyróżnień, etykiet i komentarzy

Kompilowanie sekcji z wielu transkrypcji w celu tworzenia historii

Eksportowanie plików Trint do ponad 10 formatów, w tym DOCX, SRT, EDL i VTT

Limity Trint

Powolne ładowanie stron, zwłaszcza podczas pracy z dużymi plikami

Trudności z konsekwentnym rozróżnianiem mówców

Ceny Trint

Start: $60/użytkownika (7 plików miesięcznie)

$60/użytkownika (7 plików miesięcznie) Zaawansowany: $75/użytkownika (pliki Unlimited)

$75/użytkownika (pliki Unlimited) Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Trint oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (64 opinie)

4.4/5 (64 opinie) Capterra: 3.9/5 (17 opinii)

2. TranscribeMe

przez TranscribeMe TranscribeMe łączy technologię AI z ludzką wiedzą w celu uzyskania wysokiej jakości wyników transkrypcji.

Oto jak to działa: Oprogramowanie do rozpoznawania mowy tworzy wersję roboczą transkrypcji z pliku audio, a następnie ludzki ekspert ds. transkrypcji przegląda ją i edytuje pod kątem dokładności i zgodności z plikiem audio przewodnik po stylu . Otrzymasz powiadomienie e-mailem, gdy ostateczny plik audio transkrypcji AI będzie gotowy. 📧

Oprócz możliwości transkrypcji audio, TranscribeMe oferuje również usługi tłumaczeniowe, a także niestandardowe ustawienie danych i adnotację danych do szkolenia modeli AI.

Najlepsze funkcje TranscribeMe

Przetwarzanie plików wideo i audio w ponad 15 formatach, w tym MP3, MP4, WAV i AIFF

Tłumaczenie plików audio, wideo i tekstów na ponad 15 języków

Przesyłanie plików przez Internet lub urządzenia z systemem Android i iOS

Dostęp do ponad 2 milionów ekspertów w dziedzinie transkrypcji w celu uzyskania dokładnych transkrypcji, nawet z różnymi akcentami i użyciem terminów technicznych

Limity TranscribeMe

Uzyskanie zatwierdzonej transkrypcji przez człowieka zajmuje do pięciu dni

Dodatkowy koszt za dodanie ID mówcy i znaczników czasu do transkrypcji

Ceny TranscribeMe

Transkrypcja maszynowa: 0,07 USD za minutę

0,07 USD za minutę Transkrypcja maszynowa edytowana przez człowieka: 0,79 USD za minutę

0,79 USD za minutę Tłumaczenie: 0,11 USD za słowo

0,11 USD za słowo Zbiory danych szkoleniowych AI: $2.00 za minutę

$2.00 za minutę Adnotacja danych: 0,10 USD za zadanie

TranscribeMe oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (3 recenzje)

4.5/5 (3 recenzje) Capterra: 4.7/5 (7 recenzji)

3. Wydra

przez Otter.ai Otter.ai to jedna z wiodących na rynku usług automatycznej transkrypcji, której zaufały takie marki jak UCLA, IBM i Rakuten. Nie tylko transkrybuje pliki audio i wideo, ale także oferuje nagrywanie i transkrypcję w czasie rzeczywistym zarówno dla wydarzeń osobistych, jak i wirtualnych.

Kluczową funkcją jest płynna integracja z kalendarzami Google i Microsoft. Dzięki temu Otter może automatycznie dołączać i transkrybować spotkania, wykłady i wywiady w ramach Zoom, Google Meet i Microsoft Teams.

Po spotkaniach Otter generuje i udostępnia podsumowania notatki ze spotkań ze wszystkimi uczestnikami za pośrednictwem poczty e-mail. Narzędzie do transkrypcji AI jest świetne do szybkiej transkrypcji tekstu i plików audio lub wideo, w których należy również usunąć szum tła.

Otter najlepsze funkcje

Eksport transkrypcji do formatów TXT, DOCX, PDF, SRT i MP3

Współpraca w edytorze Otter z podkreśleniami, notatkami, komentarzami, obrazami i elementami akcji

Dostosowywanie prędkości odtwarzania (od 0,5x do 3x), z opcją pomijania ciszy w celu szybszej korekty błędów

Niestandardowe ustawienia aplikacji Otter w celu rozpoznawania określonych nazw, żargonu i akronimów

Limity Otter

Usługi transkrypcji wspierają tylko język angielski

Narzędzie do automatycznej transkrypcji nie jest idealne dla akcentów spoza USA i Wielkiej Brytanii

Free transkrypcja tylko dla trzech importów audio/wideo na konto

Cennik Otter

**Free

Pro: $16.99/miesiąc na użytkownika

$16.99/miesiąc na użytkownika Business: $40/miesiąc za użytkownika

$40/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Otter oceny i recenzje

G2: 4.0/5 (118 opinii)

4.0/5 (118 opinii) Capterra: 4.5/5 (68 opinii)

4. Temi

przez Temi Temi, opracowany przez twórców Rev.com, koncentruje się na transkrypcji angielskich plików audio i wideo. Tworzy 90-95% dokładnych transkrypcji (przy dobrej jakości dźwięku) w zaledwie 5-10 minut.

W przeciwieństwie do podobnych narzędzi, Temi koncentruje się na prostocie i nie zawiera żadnych dzwonków i gwizdków. Posiada minimalistyczny pulpit do śledzenia wcześniejszych transkrypcji i intuicyjny redaktor do dopracowywania transkrypcji. ✨

Jeśli potrzebujesz łatwego w użyciu, szybkiego i dokładnego narzędzia do jednorazowych transkrypcji, Temi jest doskonałym wyborem jako jedno z najlepszych narzędzi do transkrypcji AI na tej liście.

Najlepsze funkcje Temi

Przesyłanie plików w ponad 25 formatach, w tym MP3, MP4, M4A i AAC

Pobieranie transkrypcji w formatach TXT, DOCX, PDF, SRT i VTT

Udostępnianie transkrypcji za pośrednictwem połączonego łącza lub e-maila członkom zespołu

Zaznaczanie tekstu w edytorze w celu wyróżnienia, przekreślenia, komentowania lub przechodzenia do określonych sekcji audio

Limity Temi

Usługi transkrypcji mają ograniczone wsparcie językowe

Udostępniane transkrypcje mogą być edytowane przez każdego

Ceny Temi

0,25 USD za minutę audio

Oceny i recenzje Temi

G2: 5.0/5 (1 opinia)

5.0/5 (1 opinia) Capterra: Brak recenzji

5. Sonix

przez Sonix Sonix tworzy automatyczne transkrypcje w ponad 38 językach i akcentach, w tym angielskim, francuskim, hiszpańskim i chińskim. Każda transkrypcja zawiera kody czasowe i identyfikację mówcy dla przejrzystości.

Oprócz transkrypcji, Sonix oferuje automatyczne tłumaczenie, napisy i podsumowania. Ponadto dostępny jest interaktywny edytor internetowy do edycji w czasie rzeczywistym.

Sonix integruje się z ponad 25 narzędziami - od Dropbox i Evernote po Zoom i Loom - dzięki czemu cykl pracy nad transkrypcją jest płynniejszy i bardziej wydajny.

Najlepsze funkcje Sonix

Tworzenie niestandardowych słowników w celu zwiększenia dokładności wielu projektów

Organizowanie transkrypcji w folderach z określonymi uprawnieniami dostępu

Podsumowywanie transkrypcji w kilku zdaniach lub punktach

Używanie niestandardowych etykiet do śledzenia i aktualizowania statusu transkrypcji

Limity Sonix

Brak wsparcia dla transkrypcji w czasie rzeczywistym

Dokładność spada przy złym dźwięku, silnych akcentach i hałasie w tle (w porównaniu z innymi opcjami narzędzi do transkrypcji AI na tej liście)

Ceny Sonix

Standard: 10 USD/godz

10 USD/godz Premium: 5 USD/godzinę + 22 USD/miesiąc za użytkownika

5 USD/godzinę + 22 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Sonix oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (21 opinii)

4.7/5 (21 opinii) Capterra: 4.9/5 (117 opinii)

6. Transkryptor

przez Transkryptor Transkriptor to usługa transkrypcji AI z dokładnością do 99%. Umożliwia przesyłanie plików z różnych źródeł, w tym YouTube, Google Drive, a nawet WhatsApp.

Podobnie jak w przypadku większości narzędzi, możesz współpracować ze swoim zespołem w edytorze platformy i eksportować transkrypcję w formatach TXT, DOCX i SRT.

Tym, co wyróżnia Transkriptor od reszty, jest wsparcie dla ponad 100 języków. Dzięki temu jest to idealne rozwiązanie dla firm i twórców zawartości, którzy chcą dotrzeć do międzynarodowych odbiorców.

Transkriptor najlepsze funkcje

Organizowanie transkrypcji w folderach

Automatyczne wykrywanie różnych mówców i edytowanie etykiet mówców

Niestandardowe transkrypcje poprzez określanie rozmiarów akapitów, łączenie segmentów tego samego mówcy oraz dołączanie znaczników czasu i nazw mówców

Ustawienie AIasystent pisania do automatycznego dołączania, nagrywania i transkrypcji spotkań Zoom, Google Meet i Microsoft Teams

Limity transkryptora

Limit opcji eksportu w porównaniu do innych narzędzi

Trudności z rozpoznawaniem złożonych słów i mowy szeptanej

Ceny Transkriptor

Lite: 9,99 USD/miesiąc (5 godzin)

9,99 USD/miesiąc (5 godzin) Premium: $24.99/miesiąc (40 godzin)

$24.99/miesiąc (40 godzin) Business: $30/miesiąc na członka (50 godzin)

$30/miesiąc na członka (50 godzin) Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Transkriptor oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (27 recenzji)

4.7/5 (27 recenzji) Capterra: 4.6/5 (159 recenzji)

7. Fireflies

przez Fireflies.ai Fireflies.ai, podobnie jak inne narzędzia, transkrybuje zawartość audio i wideo. Jednak jego podstawową rolą jest pełnienie funkcji asystent spotkań nagrywanie, transkrypcja i podsumowywanie spotkań.

Fireflies wyróżnia się analizami spotkań (takimi jak czas rozmowy mówcy, użycie słów wypełniających i stosunek rozmowy do słuchania) w celu ulepszenia przyszłych spotkań. Jest to idealne narzędzie dla zespołów marketingowych, sprzedażowych i produktowych, które chcą udoskonalić swoje strategie komunikacyjne w celu pozyskania większej liczby klientów. 🤝

Najlepsze funkcje Fireflies

Przesyłanie plików MP3, MP4, WAV i M4A oraz eksportowanie transkrypcji w formatach DOCX, CSV, PDF, SRT i JSON

Transkrypcja spotkań i plików w ponad 60 językach

Inteligentne wyszukiwanie w celu śledzenia prelegentów, tematów spotkań i ważnych szczegółów (takich jak pytania i elementy działań)

Integracja z ponad 40 dialerami, wideokonferencjami, pamięcią masową, CRM i narzędziami do zarządzania projektami

Limity Fireflies

Brak aplikacji mobilnej

Wsparcie tylko dla jednego języka na spotkanie

Transkrypcje nie mogą być tłumaczone na inne języki

Ceny Fireflies

**Free

Pro: $18/miesiąc za licencję

$18/miesiąc za licencję Business: $29/miesiąc za licencję

$29/miesiąc za licencję Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Fireflies oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (85 recenzji)

4.5/5 (85 recenzji) Capterra: 4.0/5 (5 opinii)

8. Verbit

przez Verbit Verbit wykorzystuje zarówno AI, jak i ludzkich ekspertów, aby zapewnić dokładną transkrypcję, zamknięte napisy, audiodeskrypcję i usługi tłumaczeniowe. Po tym, jak AI wygeneruje pierwsze wersje robocze, łączy się z siecią ponad 5000 profesjonalnych transkrybentów w celu ich korekty i edycji. ✍️

Chociaż platforma obsługuje szeroki zakres odbiorców, najlepiej sprawdza się w przypadku Teams z branży szkolnictwa wyższego, prawniczej i medialnej.

Najlepsze funkcje Verbit

Generowanie dokładnych transkrypcji nawet przy głośnym dźwięku

Uzyskiwanie napisów na żywo i transkrypcji dla wirtualnych wydarzeń na platformach takich jak Zoom i Webex

Otrzymywanie transkrypcji w formatach TXT, DOCX, PDF, CSV i JSON

Integracja z ponad 20 zewnętrznymi aplikacjami, w tym Blackboard, Canva i Kaltura

Limity Verbit

Wsparcie tylko dla języka angielskiego i hiszpańskiego

Brak podświetlania słów podczas odtwarzania

Ceny Verbit

Kontakt w sprawie cen

Verbit oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (55 recenzji)

4.3/5 (55 recenzji) Capterra: 5.0/5 (1 opinia)

9. Scribie

przez Scribie Scribie to kolejne oprogramowanie do transkrypcji, które łączy AI i ludzką inteligencję w celu tworzenia transkrypcji z imponującą dokładnością ponad 99%. Możesz edytować transkrypcje za pomocą edytora online i poprosić o ponowną recenzję bez dodatkowych kosztów. To zobowiązanie do jakości przyniosło im zaufanie gigantów branżowych, takich jak Google, Amazon, PayPal i Airbnb.

Najlepsze funkcje Scribie

Przesyłanie plików z komputera, YouTube, Google Drive, Dropbox i OneDrive

Transkrypcja plików w ponad 25 formatach, w tym MP3, MP4 i FLAC

Szybsze otrzymywanie transkrypcji, ponieważ czas realizacji obejmuje weekendy i święta

Dostosuj transkrypcje, aby uwzględnić ścisłą dosłowność, znaczniki czasu i usługę szybkiej transkrypcji

Limity Scribie

Wsparcie tylko dla języka angielskiego

Poruszanie się po platformie może być mylące dla początkujących

Ceny Scribie

1,25 USD za minutę audio

Oceny i recenzje Scribie

G2: 4.7/5 (3 recenzje)

4.7/5 (3 recenzje) Capterra: 4.5/5 (2 recenzje)

10. Nova A.I.

przez Nova A.I. Nova A.I. to przyjazne dla użytkownika narzędzie, które pozwala dodawać napisy do materiałów wideo. Prześlij wideo ze swojego komputera lub zaimportuj je z YouTube lub TikTok. Skorzystaj z funkcji automatycznego generowania napisów z dokładnością do 96%. W razie potrzeby możesz ręcznie wpisać napisy od podstaw lub edytować przesłany plik z napisami.

Te funkcje sprawiają, że Nova A.I. jest idealna dla twórców zawartości i marketerów wideo, którzy chcą tworzyć angażujące filmy i docierać do szerszej publiczności. 🌍

Nova A.I. najlepsze funkcje

Tłumaczenie napisów w ponad 100 językach i akcentach

Formatowanie napisów poprzez dostosowanie typu, koloru, rozmiaru i przestrzeni czcionki

Edycja wideo poprzez dodawanie wielu klipów wideo, przejść i elementów interaktywnych, takich jak objaśnienia i emotikony

Dodawać stałe napisy do wideo lub pobierać je osobno jako plik SRT lub TXT

Nova A.I. Limity

Brak kontroli prędkości odtwarzania

Brak możliwości określenia maksymalnej liczby wierszy lub znaków napisów

Ceny Nova A.I

**Free

Basic: $10/miesiąc (150 min)

$10/miesiąc (150 min) Pro: 18 USD/miesiąc (300 min)

18 USD/miesiąc (300 min) Business: $55/miesiąc (900 min)

Nova A.I. oceny i recenzje

G2: Brak recenzji

Brak recenzji Capterra: 5.0/5 (1 opinia)

Inne narzędzia AI

Parowanie narzędzia do transkrypcji z innymi Narzędzia AI takie jak ClickUp zwiększają ogólną wydajność, zwłaszcza w zespole. Tak więc, podczas gdy Ty pracujesz nad transkrypcją i danymi powstania, ClickUp zapewnia, że jesteś bez wysiłku zarządzanie dokumentami i projektami jak profesjonalista.

Funkcje ClickUp AI ułatwiają zespołom marketingowym szybkie tworzenie ważnych dokumentów, takich jak studium przypadku ClickUp AI jest Narzędzie do pisania AI do burzy mózgów, redagowania i udoskonalania zawartości przy jednoczesnym eliminowaniu błędów gramatycznych i ortograficznych.

Twórz niestandardowe podpowiedzi od podstaw lub wybieraj spośród ponad 100 szablonów podpowiedzi obejmujących wiele działów. Przykładowo, w dziale sprzedaży można wybrać szablon podpowiedzi do podsumowania notatek ze spotkań, tworzenia pomysłów na potencjalne rozwiązania i pisania wiadomości e-mail do potencjalnych klientów po spotkaniu.

Podsumuj notatki ze spotkań w kilka sekund dzięki ClickUp AI

Oprócz pisania, ClickUp AI zamienia tekst (jak notatki ze spotkań) w zadania w ClickUp . Zadania te można organizować i śledzić za pomocą funkcji zarządzania projektami, takich jak pola niestandardowe, statusy i widoki. A dzięki automatyzacji ClickUp można wyeliminować powtarzające się czynności, takie jak przypisywanie zadań do członków zespołu, ustawienie priorytetów i dodawanie terminów. ⏰

ClickUp najlepsze funkcje

Dostęp do ponad 1000 darmowych szablonów, takich jakSzablon zakresu prac związanych z transkrypcją audio do zarządzania projektami transkrypcji i procesami biznesowymi

Tłumaczenie zawartości pisemnej na ponad 10 języków, w tym angielski, francuski, hiszpański, arabski i chiński

Streszczenie tekstu w skrzynce odbiorczej,Dokumenty ClickUpopisy zadań, komentarze i czaty za pomocą jednego kliknięcia

Połączenie ClickUp z ponad 100 aplikacjami biznesowymi, takimi jak Slack, HubSpot, Grammarly i Zapier

Dostęp do ClickUp za pośrednictwem Internetu, komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych oraz rozszerzenia Chrome

Limity ClickUp

Spowalnia przy dużych projektach

Potrzeba czasu dla nowych użytkowników, aby zrozumieć rozszerzenie funkcji

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/miesiąc za obszar roboczy

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 200 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 700 recenzji)

Transkrybuj z prędkością myśli dzięki mocy AI

Każde z tych narzędzi do transkrypcji AI zostało zaprojektowane tak, aby ułatwić pracę z mową na tekst. Wybierz właściwe, aby zmniejszyć liczbę błędów i zwolnić czas, aby skupić się na zadaniach o dużej wartości.

Mówiąc o zadaniach, ClickUp jest idealnym narzędziem do transkrypcji mowy na tekst narzędzie do zarządzania projektami aby upewnić się, że jesteś zorganizowany i na bieżąco z zadaniami. Łącząc transkrypcję AI z ClickUp, z pewnością uchwycisz każde słowo, przekształcisz je w zadania, które można wykonać i zapewnisz płynną realizację. 🦾 Wypróbuj plan Free Forever od ClickUp i przekonaj się sam.