Najlepsi wirtualni asystenci AI zwiększający produktywność w 2024 roku

Równowaga między pracą a życiem prywatnym jest w zasięgu ręki, gdy masz u boku wirtualnego asystenta.

Od odtwarzania porannej muzyki po przypomnienie o przygotowaniu się na spotkanie (i wiele więcej), te poręczne pomocniki mają na celu zwiększenie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, uwalniając nasz czas na lepszą wydajność i więcej czasu osobistego.

Gotowi na spotkanie z najlepszymi wirtualnymi asystentami AI w tym roku? Zapraszamy na wycieczkę po najlepszych wirtualnych asystentach AI na rynku. Niech rozpoczną się cyfrowe przygody!

Czego należy szukać w wirtualnych asystentach AI?

Zasadniczo potrzebujesz narzędzie wirtualnego asystenta AI do obsługi Twoich potrzeb.

W biurze może to być wszystko, od automatyzacji powtarzalnych cykli pracy po pomoc w pisaniu lepszej zawartości marketingowej i komunikacji biznesowej. Poszukaj programów wykorzystujących AI i Narzędzia marketingowe AI które dobrze integrują się z obecnym oprogramowaniem i są dobrze dopasowane do wielkości lub rozwoju zespołu.

W domu wirtualny asystent może pomóc ci we wszystkim, od parzenia kawy, przyciemniania świateł i doradzania, czy zabrać psa do weterynarza po tym, jak złapał kawałek czekolady. Poszukaj osobistych asystentów AI, którzy dobrze integrują się z Twoimi urządzeniami osobistymi i sprzętem domowym.

Mówiąc o wydajności, czy wiesz, że możesz przenieść efektywność do zrobienia czegoś więcej dzięki Narzędzia AI do zarządzania projektami i narzędzia zwiększające wydajność ?

Od oprogramowanie do realizacji projektów do mapa procesu i narzędzia do tworzenia zawartości znajdziesz jeszcze więcej sposobów na zaoszczędzić czas i zwiększ wydajność dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu.

10 najlepszych wirtualnych asystentów AI do wykorzystania w 2024 roku

Wirtualny asystent AI może pomóc ci w różnych zadaniach, od planowania spotkań i ustalania priorytetów pracy po pisanie e-maili i robienie porannej kawy. Przyjrzymy się ich funkcjom, korzyściom i cenom, abyś mógł wybrać odpowiedni dla swoich potrzeb.

1. ClickUp - Najlepsze do zarządzania projektami AI

Użyj ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Witajcie, entuzjaści efektywności! Wyobraź sobie: wszystkie Twoje zadania, projekty i dokumenty są skonsolidowane w jednym intuicyjnym hubie. I twój najnowszy asystent, ClickUp Brain ma dostęp do wszystkich tych informacji, więc może je stamtąd pobrać.

ClickUp Brain jest dostosowany do Twoich potrzeb. Wybierz swoją rolę, określ scenariusz i obserwuj, jak tworzy rozwiązania specjalnie dla Ciebie.

Oto tylko kilka rzeczy, które ClickUp Brain może dla Ciebie zrobić:

Podnieść poziom pisania i kreatywności wDokumenty ClickUp* Podsumowywanie zawartości i wątków

Podział złożonych zadań na podzadania

Udostępnianie podsumowań projektów i standupów

Tłumaczenie tekstu między różnymi językami

Pomoc zPodpowiedzi AI dla copywriterów ClickUp Brain to jedyny wirtualny asystent AI dostosowany do Twojej roli. Może zamienić 30 minut pracy w 30 sekund i zaoszczędzić więcej czasu, niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś.

Jeśli szukasz najlepszego asystenta pisania AI, który zwiększy Twoją kreatywność i wydajność, jednocześnie oszczędzając znaczną ilość czasu na codziennych zadaniach, sprawdź ClickUp AI Writer for Work jako wirtualnego asystenta w biurze i w podróży.

Najlepsze funkcje ClickUp

Automatyzacja jest bardzo łatwa do ustawienia

Świetna robota przy zbieraniu opinii od klientów

Asystent pisania AI może dostarczać sugestie podczas pisania

Limity ClickUp

Bogaty zestaw funkcji może powodować trudności w nauce dla niektórych użytkowników

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dostępne we wszystkich płatnych planach w cenie $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,566+ recenzji)

: 4.7/5 (8,566+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,775+ recenzji)

2. Asystent Google - najlepszy do planowania AI

przez Asystent Google Asystent Google, opracowany przez Google, działa na wielu urządzeniach, od smartfonów po inteligentne wyświetlacze.

Jest to imponujący asystent domowy; aby go aktywować, wystarczy powiedzieć "Hej Google" lub "OK Google"

Wirtualny asystent głosowy AI może zrobić wiele różnych rzeczy. Planowanie spotkań, przenoszenie spotkań i ustawienie alarmów bez otwierania aplikacji. Lub tłumaczyć języki obce podczas podróży służbowych za pomocą samego aparatu. Możesz także zrelaksować się i poprosić asystenta o odtworzenie ulubionych piosenek lub nadrobienie zaległości w najnowszych podcastach.

Powyższa lista to ledwie wierzchołek góry lodowej. Wraz z rozwojem technologii, asystent AI będzie rozszerzał swój repertuar, stając się jeszcze bardziej niezbędnym towarzyszem AI.

Najlepsze funkcje Asystenta Google

Uzyskaj codzienną prognozę pogody lub nadrób zaległości w wiadomościach, korzystając z podpowiedzi typu "Hej Google, jaka jest dzisiejsza prognoza?"

Łatwe ustawienie zadań lub alarmów. Na przykład, "Hej Google, ustaw alarm na 6 rano"

Wykonuj połączenia lub wysyłaj teksty, mówiąc "Hej Google, zadzwoń do taty"

Limity Asystenta Google

Niektórzy recenzenci twierdzą, że narzędzie może być wadliwe

Narzędzie nie zawsze dobrze rozumie podpowiedź użytkownika

Ceny Asystenta Google

Free przy zakupie produktu

Oceny i recenzje Asystenta Google

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

3. Socratic - najlepsze rozwiązanie dla uczniów i nauczycieli

przez SokratesAplikacja do nauki oparta na AI Socratic pomaga uczniom zrozumieć ich szkolną pracę na poziomie szkoły średniej i uniwersytetu. Wykorzystuje rozpoznawanie tekstu i mowy do połączenia uczniów z zasobami online, aby pomóc im poznać koncepcje stojące za każdym problemem.

Socratic wykorzystuje różne podejścia, aby pomóc uczniom w nauce. Może dostarczać obrazy dla wzrokowców lub instrukcje krok po kroku dla dotykowców.

Studenci mogą również korzystać ze stworzonych przez ekspertów przewodników do nauki i pytań praktycznych, aby ćwiczyć i zapamiętywać informacje.

Miliony studentów na całym świecie skorzystały z Socratic. Nauczyciele i uczniowie chwalą go za jego zdolność do pomagania uczniom w efektywnej nauce.

Najlepsze funkcje Socratic

Działa na wszystkich przedmiotach

Ogromna ilość materiałów badawczych

Łatwy w użyciu

Socratic limits

Ogólnie rzecz biorąc, recenzenci narzekają na nowsze wersje i twierdzą, że wolą starą wersję

Przycisk robienia zdjęć raportowany jako "buggy"

Ceny Socratic

Free do zainstalowania, może mieć opłaty w aplikacji

Oceny i recenzje Socratic

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

4. Amazon Alexa - najlepsza do zadań domowych

przez Amazon Alexa Amazon Alexa to inteligentny asystent głosowy, który może sterować inteligentnymi urządzeniami domowymi, uzyskiwać informacje, ustawić przypomnienia i nie tylko.

Asystent głosowy jest aktywowany przez powiedzenie "Alexa" lub "Amazon" Następnie reaguje na interakcje głosowe użytkownika.

Alexa jest dostępna na różnych urządzeniach, w tym smartfonach, inteligentnych głośnikach i inteligentnych wyświetlaczach.

Ten wirtualny asystent może sterować kompatybilnymi urządzeniami, takimi jak światła, termostaty i zamki. Możesz zrobić wszystko, od dodania słoika masła orzechowego do listy zakupów i ustawienia przypomnienia o zadaniach aby otrzymywać aktualizacje wiadomości i szybko odpowiadać na pytania oparte na faktach.

Alexa jest potężnym wirtualnym asystentem opartym na AI, który może uczynić twoje życie łatwiejszym i wygodniejszym. Jeśli szukasz sposobu na kontrolowanie swojego inteligentnego domu, uzyskiwanie informacji lub rozrywkę, Alexa może być właściwym rozwiązaniem.

Najlepsze funkcje Amazon Alexa

Niezawodna, działa płynnie

Powiadamia o nadejściu paczek Amazon

Składanie zamówień Amazon poprzez proste poproszenie Alexy do zrobienia tego

Dyktuje i wysyła wiadomości tekstowe

Limity Amazon Alexa

Działa na WiFi, więc jeśli twój internet przestanie działać, Alexa również

Działa najlepiej z członkostwem Amazon Prime; członkowie niebędący członkami Prime mogą nie mieć tak wielu korzyści

Ceny Amazon Alexa

Free z kompatybilnymi urządzeniami

Oceny i recenzje Amazon Alexa

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

5. Cortana - najlepsza do przetwarzania języka naturalnego

przez Cortana Cortana to wirtualny asystent opracowany przez Microsoft dla systemu operacyjnego Windows. Cortana pomaga dostawcom wykonywać zadania za pomocą komend głosowych, oferować przypomnienia, odpowiadać na pytania i dostarczać rekomendacje.

Jedną z głównych zalet Cortany jest jej zdolność do rozumienia i reagowania za pomocą przetwarzania języka naturalnego, dzięki czemu doświadczenie użytkownika jest bardziej konwersacyjne. Cortana posiada "Notatnik", który przechowuje preferencje dostawcy i inne informacje w celu zapewnienia spersonalizowanej pomocy. Pomaga to zrozumieć wzorce i preferencje użytkowników, aby oferować lepsze, bardziej spersonalizowane sugestie. Użytkownicy mają kontrolę nad swoimi danymi dzięki Cortanie. Funkcja Notebook pozwoliła użytkownikom zobaczyć i kontrolować dane, do których Cortana miała dostęp, czyniąc personalizację przejrzystą.

Podczas gdy Cortana była początkowo skoncentrowana na systemie Windows, Microsoft rozszerzył jej dostępność na urządzenia z systemem Android i iOS. Pozwala to na lepszą synchronizację przypomnień, notatek i innych zadań na wielu platformach.

Microsoft przestawił Cortanę z roli wirtualnego asystenta ogólnego przeznaczenia dla konsumentów (takiego jak Alexa od Amazona lub Siri od Apple) na bardziej wyspecjalizowaną pomoc w zakresie wydajności w ramach pakietu Microsoft 365.

Najlepsze funkcje Cortany

Komendy głosowe w języku naturalnym na początek

Cortana uczy się Twoich preferencji i z czasem staje się coraz lepsza

Sterowanie oświetleniem, termostatami i innymi urządzeniami za pomocą głosu

Limity Cortany

Nie jest już aktywnie rozwijana, wkrótce zostanie wycofana i zastąpiona przez Windows CoPilot

Nie jest dostępna we wszystkich krajach i językach

Czasami może źle zrozumieć prośby użytkownika lub podać nieprawidłowe informacje

Ceny Cortany

W zestawie z narzędziami Microsoft

Oceny i recenzje Cortany

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. AI - najlepsze dla SEO

przez Alli AI Platforma automatyzacji SEO Alli AI pomaga agencjom, konsultantom i wewnętrznym SEO optymalizować ich strony internetowe w ciągu kilku minut.

Może wprowadzać tysiące do milionów zmian w kodzie i zawartości w ciągu kilku minut i współpracuje z dowolnym systemem CMS.

Dzięki Alli AI możesz zarządzać całym SEO z jednego pulpitu i przejąć kontrolę nad realizacją SEO poprzez automatyczną optymalizację stron internetowych.

AI najlepsze funkcje

Przejrzysty interfejs, łatwy w użyciu

Świetna robota do zrobienia śledzenie ukierunkowanych słów kluczowych i oferowanie sugestii

Analizuje witrynę i dostarcza łatwy, spersonalizowany przewodnik krok po kroku, aby zwiększyć ranking witryny

Ograniczenia Alli AI

Dostarcza długą listę optymalizacji bez możliwości ich usunięcia po wprowadzeniu poprawek

Przesyłanie słów kluczowych do programu zajmuje dużo czasu

Proces analityczny może być powolny i czasochłonny

Brak wersji Free w porównaniu do innych wirtualnych asystentów opartych na AI

Może być dość kosztowny w porównaniu do innych narzędzi

Ceny AI

Konsultant : 249 USD/miesiąc 10 witryn

: 249 USD/miesiąc 10 witryn Agencja : 499 USD/miesiąc 25 witryn

: 499 USD/miesiąc 25 witryn Enterprise: $999/miesiąc Unlimited sites

AI oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (6+ recenzji)

: 4.3/5 (6+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (12+ recenzji)

7. Wally - Najlepszy do zadań osobistych

przez Wally AI Z misją "wyrównywania poziomu życia", Wally AI ma na celu poprawę wydajności i doskonałości życia zawodowego i domowego. Jest to poranny robot, który budzi się wcześnie, aby przygotować odpowiedzi na twoje e-maile, więc wszystko, co musisz zrobić, to przejrzeć i edytować rano.

Narzędzia AI są nadal w fazie beta, z planami rozszerzenia na rekomendacje kalendarza, podsumowania YouTube i wiele innych.

Najlepsze funkcje Wally

Doskonałe i poręczne narzędzia do podsumowywania

Intuicyjny interfejs i spersonalizowane wsparcie

Plany uruchomienia serii wyjątkowych funkcji asystenta AI wkrótce

Imitacje Wally'ego

Prawie wszystkie funkcje są nadal w fazie beta

Brak zweryfikowanych recenzji na G2 lub Capterra

Ceny Wally

Skontaktuj się z Wally w sprawie cen

Wally oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

8. Tabnine - Najlepszy do kodowania AI

przez Tabnine Asystent AI Tabnine jest Narzędzie do kodowania AI które pomaga programistom pisać kod szybciej i wydajniej dzięki pomocy w zakończeniu kodu.

Jest ono oparte na uczeniu maszynowym i może uczyć się na podstawie stylu kodu i preferencji użytkownika, aby zapewnić najbardziej odpowiednie zakończone.

Tabnine jest dostępny w różnych językach programowania, w tym Python, Java, JavaScript i C++.

Najlepsze funkcje Tabnine

Dostawca sugestii dotyczących kodu w oparciu o język programowania

Bardzo lekki i łatwy w użyciu

Wygodne automatyczne kodowanie działa dobrze dla podstawowego kodowania

Limity Tabnine

Nie działa dobrze bez silnego połączenia z Internetem i nie ma funkcji offline

Dobre sugestie dotyczące podstawowego kodu, ale zmaga się ze strukturami interfejsu użytkownika

Zakończone dla Pythona nie są konkurencyjne

Ceny Tabnine

Starter : Free

: Free Pro : $12/miesiąc za użytkownika

: $12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Tabnine oceny i recenzje

G2 : 4.1/5 (33+ recenzji)

: 4.1/5 (33+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (3+ recenzji)

9. Parrot AI - najlepsze rozwiązanie do zarządzania spotkaniami AI

przez Parrot AI Parrot AI to przestrzeń wiedzy AI dla Teams. Nagrywa i transkrybuje spotkania, przekształcając je w wiedzę, którą można zastosować w całym biznesie.

Teams używają platformy do przechwytywania, organizowania i udostępniania wiedzy ze spotkań, rozmów i dokumentów.

Parrot wykorzystuje sztuczną inteligencję do transkrypcji spotkań , identyfikowania kluczowych tematów i wyciągania wniosków. Narzędzie ułatwia tworzenie podsumowań spotkań, udostępnianie notatek i współpracę nad projektami. Jest to bezpieczna i skalowalna platforma dla Teams każdej wielkości.

Najlepsze funkcje Parrot AI

Konwertuje dźwięk na tekst w czasie rzeczywistym

Znajduje najważniejsze części spotkań

Generuje podsumowania i najważniejsze wydarzenia

Parrot AI limits

Czasami popełnia błędy w transkrypcji lub identyfikacji kluczowych tematów

Może pominąć niektóre ważne informacje podczas spotkania

Plany cenowe mogą być drogie dla małych firm lub osób prywatnych

Cennik Parrot AI

Free

Personal : 24 USD/miesiąc

: 24 USD/miesiąc Teams : $16/miesiąc

: $16/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Parrot AI

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. Wirtualny asystent Braina - najlepszy dla użytkowników komputerów PC

przez Wirtualny asystent Braina Braina nie jest tak szeroko znana jak giganci tacy jak Cortana, Google Assistant czy Siri, ale oferuje zestaw narzędzi dostosowanych do użytkowników komputerów PC, którzy szukają bardziej spersonalizowanego i wydajnego doświadczenia sterowanego głosem. Koncentracja Brainy na zadaniach komputerowych i jej niestandardowe możliwości sprawiają, że jest ona atrakcyjna dla niszowej publiczności poszukującej konkretnych funkcji.

Użytkownicy Brainy wydają komendy głosowe, aby kontrolować różne funkcje komputera, takie jak otwieranie plików, zarządzanie oknami, wyszukiwanie w Internecie i wiele innych. Braina posiada funkcję dyktowania głosowego, umożliwiając użytkownikom dyktowanie tekstu zamiast pisania. Funkcja ta jest przydatna podczas tworzenia dokumentów, wysyłania e-maili lub innych zadań wymagających wprowadzania tekstu.

Dzięki Braina użytkownicy mogą łatwo przeszukiwać sieć, pobierać definicje lub znajdować rozwiązania problemów matematycznych za pomocą komend głosowych. Aplikacja Braina na Androida pozwala użytkownikom zdalnie sterować komputerem. Funkcja ta jest przydatna do zadań takich jak zarządzanie prezentacjami lub sterowanie odtwarzaniem multimediów bez konieczności przebywania w pobliżu komputera.

Braina została zaprojektowana tak, aby uczyć się na podstawie interakcji użytkownika, co oznacza, że z czasem może stać się bardziej wydajna dzięki zrozumieniu wzorców i preferencji użytkownika.

Najlepsze funkcje wirtualnego asystenta Braina

Inteligentny wirtualny asystent lepiej rozumiejący mowę użytkownika

Przyjazny dla użytkownika interfejs z wydajnością A+

Wysoka niezawodność i wszechstronność zarówno w przypadku komend głosowych, jak i dyktowania

Limity wirtualnego asystenta Braina

Użytkownicy zgłaszają trudności z niestandardową obsługą klienta

Narzędzie tylko dla systemu Windows, nie może być używane z Chromebookiem

Ceny Braina Virtual Assistant

Jednorazowy zakup za 199 USD

Wirtualny asystent Braina - oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: 3.8/5 (22+ reviews)

Zwiększ wydajność dzięki wirtualnym asystentom AI

Rozwój technologii AI stał się przełomem w zwiększaniu wydajności w życiu osobistym i zawodowym.

Od zarządzania rutynowymi zadaniami w domu po optymalizację cyklu pracy w biurze, te cuda AI oferują rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Wśród pretendentów, ClickUp jest jednym z najlepszych asystentów AI, dzięki unikalnej pomocy dostosowanej do roli dla firm każdej wielkości. Asystent Google i Amazon Alexa nadal dominują na rynku domowym dzięki przydatnym funkcjom Narzędzia AI które ułatwiają nam życie osobiste.

Pomimo naszego zabieganego świata, równowaga między pracą a życiem prywatnym jest osiągalna w 2024 roku, dzięki zaawansowanym technologiom AI, które zasilają asystentów AI.

Gotowy, aby zwiększyć swoją wydajność? Odkryj ClickUp AI i poznaj przyszłość zarządzania zadaniami!