10 najlepszych wirtualnych asystentów do szybszej pracy w 2024 roku

W przeszłości outsourcing zadań administracyjnych oznaczał zatrudnienie osobistego lub administracyjnego asystenta po wyższych kosztach. Teraz możesz zatrudnić wirtualnego asystenta z dowolnego miejsca na świecie i włączyć go do swojego zespołu, aby umożliwić sobie bardziej efektywną pracę.

Oczywiście, jak każdy świetny członek zespołu, wirtualny asystent potrzebuje odpowiednich narzędzi, aby jego praca była łatwiejsza i bardziej wydajna. W tym miejscu z pomocą przychodzi najlepsze oprogramowanie dla wirtualnych asystentów.

Niezależnie od tego, czy zatrudniasz wirtualnych asystentów, czy jesteś wirtualnym asystentem szukającym nowych technologii, mamy tutaj wszystkie najlepsze opcje. Odkryj najlepsze oprogramowanie dla wirtualnych asystentów, które warto dodać do swojego zestawu narzędzi w 2024 roku.

Czym jest oprogramowanie wirtualnego asystenta?

Oprogramowanie dla wirtualnych asystentów to dowolne narzędzie lub program, którego wirtualni asystenci (VA) używają do usprawnienia swojej pracy i łączenia się z członkami zespołu. Podczas gdy właściciel firmy zazwyczaj decyduje, jakiego oprogramowania użyć, jeśli sam jesteś VA, możesz zwrócić się do swoich współpracowników z sugestiami dotyczącymi narzędzi.

Większość oprogramowania dla wirtualnych asystentów obejmuje narzędzia do zdalnej współpracy zespół narzędzie komunikacji s, aplikacje przypominające i narzędzia do zarządzania dokumentami. Możesz również zainwestować w oprogramowanie sztucznej inteligencji (AI), takie jak Narzędzia AI dla spotkań , Kalendarze AI oraz Narzędzia do zarządzania projektami AI .

Wirtualni asystenci używają tych narzędzi, aby pozostać w kontakcie, skutecznie komunikować się, zarządzać projektami i zadaniami oraz tworzyć lepsze relacje robocze ze swoimi klientami. Posiadanie odpowiednich narzędzi sprawia, że praca jest łatwiejsza, szybsza i bardziej angażująca dla wszystkich zaangażowanych. ☀️

Jak wybrać najlepsze oprogramowanie dla wirtualnego asystenta dla swojej firmy

Istnieją tysiące narzędzi, które wirtualny asystent może wykorzystać do pracować bardziej produktywnie co może utrudnić zawężenie wyboru. Nie wiesz od czego zacząć? Oto, na co należy zwrócić uwagę podczas oceny różnych narzędzi oprogramowania wirtualnego asystenta:

Specjalność: Jaka jest specjalność tej aplikacji i czy odpowiada ona twoim potrzebom, takim jak komunikatory internetowe, fakturowanie,outsourcing zarządzania projektamilub projektowanie graficzne?

Jaka jest specjalność tej aplikacji i czy odpowiada ona twoim potrzebom, takim jak komunikatory internetowe, fakturowanie,outsourcing zarządzania projektamilub projektowanie graficzne? Funkcje: Czy aplikacja ma wszystkie funkcje, których potrzebujesz?

Czy aplikacja ma wszystkie funkcje, których potrzebujesz? Znajomość: Czy ty i twój VA już wiecie, jak korzystać z tej aplikacji lub tego typu oprogramowania?

Czy ty i twój VA już wiecie, jak korzystać z tej aplikacji lub tego typu oprogramowania? Cena: **Czy narzędzie lub aplikacja jest przystępna cenowo? Czy ma darmową wersję?

**Czy narzędzie lub aplikacja jest przystępna cenowo? Czy ma darmową wersję? Łatwość użycia: Czy aplikacja jest łatwa w użyciu? Czy twój VA może szybko nauczyć się go używać?

Czy aplikacja jest łatwa w użyciu? Czy twój VA może szybko nauczyć się go używać? Oceny i recenzje: Co inni użytkownicy myślą o oprogramowaniu? Jak wygląda obsługa klienta?

Użyj tych pytań, aby zdecydować, co jest najważniejsze, aby dowiedzieć się, w które narzędzia zainwestować, a które pominąć. Jeśli pracujesz już z VA, poznaj także ich osobiste opinie i spostrzeżenia.

10 najlepszych narzędzi dla wirtualnych asystentów w 2024 roku

Odpowiednie narzędzia programowe dla wirtualnych asystentów usprawniają przepływy pracy i pomagają wykonywać pracę szybciej i skuteczniej. Jeśli chcesz pracować bardziej produktywnie w tym roku, rozważ następujące rozwiązania Narzędzia AI i aplikacje dla wirtualnych asystentów.

Funkcja Tasks in Multiple Lists (TIML) w ClickUp pozwala programistom łączyć zadania z innymi zespołami w całej organizacji

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz platformy, która ułatwi współpracę zespołową z wirtualnym asystentem, czy też jesteś VA szukającym narzędzia, które pomoże Ci zarządzać pracą klienta, ClickUp jest najlepszym wyborem.

ClickUp wyróżnia się następującymi cechami zarządzanie projektami i może być wykorzystany do usprawnienia całego procesu od pomysłu do ukończenia projektu. Zleć zadania swojemu wirtualnemu asystentowi i łatwo sprawdzaj ich postępy lub poproś swojego VA, aby działał dla Ciebie jako kierownik projektu.

Organizuj projekty i zadania, sprawdzaj postępy na pierwszy rzut oka i śledź swoją aktywność w miarę postępu projektu. Stwórz własną konfigurację lub skorzystaj z aplikacji Plan zadań zarządzania projektami ClickUp aby rozpocząć proces.

ClickUp może stać się kompleksowym miejscem docelowym dla wszystkich rzeczy związanych z projektami, zadaniami i produktywnością. Organizuj projekty, twórz listy rzeczy do zrobienia, przydzielaj zadania, monitoruj obciążenie pracą, współpracuj przy Dokumenty ClickUp i nie tylko - wszystko w jednym miejscu.

Jeśli jeszcze nie zatrudniłeś wirtualnego asystenta, sprawdź, czy ClickUp AI może zamiast tego działać jako Twój osobisty asystent. Skorzystaj z naszej nowej, ekscytującej funkcji AI, aby podsumowywać dokumenty, tworzyć elementy działań, poprawiać pisanie, formatować treści, przeprowadzać burze mózgów i nie tylko.

Użyj ClickUp AI, aby wygenerować wpis na blogu w ClickUp Docs z prostego monitu o dodanie szczegółów i innych ważnych aspektów Automatyzacja ClickUp również odtwarza doświadczenie posiadania osobistego asystenta. Oszczędzaj czas na ręcznych, powtarzalnych zadaniach i pozwól, by zajęła się nimi automatyzacja. Skorzystaj z naszych gotowych automatyzacji lub dostosuj je za pomocą własnych wyzwalaczy i reguł. ⚒️

Najlepsze cechy ClickUp

Tworzenie zadań, przypisywanie ich do VA i monitorowanie postępów za pomocąZadania ClickUp Uporządkuj wszystkie swoje dane kontaktowe, aby mieć do nich łatwy dostęp dzięki naszej aplikacjiwbudowany CRM Powiąż swoje cele z ogólną strategią dziękiCele ClickUp Współpracuj z członkami zespołu dzięki wbudowanemuClickUp Chat Oszczędzaj czas i usprawniaj przepływy pracy dziękiSzablony ClickUp Uprość proces zarządzania ludźmi dzięki szablonom ClickUpFunkcje HR Uzyskaj przegląd tego, co się dzieje dzięki konfigurowalnym funkcjomPulpity nawigacyjne ClickUp* UżyjIntegracje ClickUp aby połączyć się z ponad 1000 innych narzędzi

Ograniczenia ClickUp

Niektórzy użytkownicy mogą uznać różnorodność funkcji i opcji dostosowywania za przytłaczającą na pierwszy rzut oka

Chociaż ClickUp AI może już działać jako Twój osobisty asystent, jest to nowa wersja, więc z czasem pojawi się więcej funkcji

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $5/miesiąc na użytkownika

$5/miesiąc na użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka przestrzeni roboczej miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (8,900+ recenzji)

4.7/5 (8,900+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,800+ recenzji)

2. Luz

przez SlackSlack to platforma produktywności i narzędzie do komunikacji zespołowej, które ułatwia pozostawanie w kontakcie z członkami zespołu i wykonywanie zadań, podobnie do Microsoft Teams .

Użyj Slack, aby stworzyć centralne miejsce do czatowania na żywo lub asynchronicznie, i użyj automatyzacji, aby uprościć przepływ pracy i zaoszczędzić czas na powtarzających się zadaniach. 💬

Najlepsze funkcje Slack

Komunikacja z członkami zespołu w kanałach

Pozostań w kontakcie z freelancerami i wykonawcami dzięki Slack Connect

Automatyzacja rutynowych działań dzięki kreatorowi przepływu pracy

Prowadzenie rozmów audio i wideo na żywo za pomocą Huddle

Ograniczenia Slack

Ilość powiadomień może stać się przytłaczająca, jeśli nie zarządza się nimi ostrożnie

VA z wieloma klientami nie będą w stanie zobaczyć wszystkich swoich społeczności Slack w jednym oknie, a przełączanie się między nimi lub otwieranie ich w osobnych oknach może być uciążliwe

Cennik Slack

Darmowy

Pro: $7.25/miesiąc za użytkownika

$7.25/miesiąc za użytkownika Business+: $12.50/miesiąc za użytkownika

$12.50/miesiąc za użytkownika Enterprise Grid: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Slack

G2: 4,5/5 (ponad 31 900 recenzji)

4,5/5 (ponad 31 900 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 23 000 recenzji)

3. Zoom

przez ZoomZoom to narzędzie do zdalnej współpracy i wideokonferencji, które łączy Cię z członkami zespołu w celu prowadzenia rozmów wideo, wirtualnych spotkań, czatu zespołowego i cyfrowych tablic. Oprócz oprogramowania do wirtualnych spotkań, Zoom można również wykorzystać do planowania spotkań, wirtualnych wydarzeń i webinarów online. 💻

Najlepsze funkcje Zoom

Zleć VA planowanie rozmów i spotkań z klientami

Nagrywaj rozmowy wideo, abyś mógł ich używać do szkoleń i referencji

Wykorzystaj inteligencję konwersacji, aby ulepszyć strategię rozmów sprzedażowych

Zwiększ swoją produktywność dzięki Zoom's AI Companion

Ograniczenia Zoom

Niektóre plany mają limit czasowy na spotkania

Niektórzy użytkownicy zgłaszają przestoje i problemy ze stabilnością

Ceny Zoom

Darmowy

Pro: $15.99/miesiąc za użytkownika

$15.99/miesiąc za użytkownika Business: $19.99/miesiąc na użytkownika

$19.99/miesiąc na użytkownika Business Plus: $25/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Zoom

G2: 4,5/5 (ponad 53 600 recenzji)

4,5/5 (ponad 53 600 recenzji) Capterra: 4.6/5 (13,600+ opinii)

4. QuickBooks

przez QuickBooks QuickBooks to zbiór narzędzi księgowych online zaprojektowanych w celu ułatwienia małym firmom i przedsiębiorcom księgowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych, płac i śledzenia czasu.

Skorzystaj z QuickBooks, aby zlecić te zadania wirtualnemu asystentowi lub wirtualnemu księgowemu, lub użyj oprogramowania, aby uprościć proces płacenia kontrahentom - tak jak w przypadku innych podobnych aplikacji, takich jak Freshbooks. 📚

Najlepsze funkcje QuickBooks

Śledzenie dochodów, transakcji bankowych, paragonów i nie tylko

Zarządzanie rachunkami, wydatkami i odliczeniami podatkowymi

Konfigurowanie automatycznej listy płac, podatków i formularzy

Praca w podróży: przeglądanie i zatwierdzanie kart czasu pracy oraz korzystanie z mobilnych narzędzi do śledzenia czasu pracy

Ograniczenia QuickBooks

Niektórzy użytkownicy sugerują, że aplikacja mobilna nie zawsze jest łatwa w użyciu do wykonywania zadań

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z szybkością i stabilnością

Ceny QuickBooks

Premium: $20/miesiąc dla 1 użytkownika administratora ($8/miesiąc dla każdego dodatkowego użytkownika)

$20/miesiąc dla 1 użytkownika administratora ($8/miesiąc dla każdego dodatkowego użytkownika) Elite: $40/miesiąc dla 1 administratora ($10/miesiąc dla każdego dodatkowego użytkownika)

Oceny i recenzje QuickBooks

G2: 4.0/5 (ponad 3 100 opinii)

4.0/5 (ponad 3 100 opinii) Capterra: 4,3/5 (ponad 6 300 opinii)

5. Kalendarz Google

przez Kalendarz GoogleKalendarz Google to kalendarz online z możliwością udostępniania, którego można używać do zachowania organizacji i produktywności podczas pracy w pojedynkę lub z wirtualnym asystentem. Użyj Kalendarza Google, aby zaplanować zadania, zobaczyć przegląd swoich spotkań i zaplanować spotkania z innymi. 📅

Najlepsze funkcje Kalendarza Google

Udostępniaj swój kalendarz swoim pracownikom wirtualnym, ułatwiając im umawianie spotkań

Jako VA dodawaj spotkania, terminy i wydarzenia do kalendarzy swoich klientów, aby byli zorganizowani i na bieżąco

Nakładanie wielu kalendarzy w jednym widoku, aby szybko sprawdzić dostępność

Dostosuj widok kalendarza za pomocą różnych kolorów

Dostępne jako podstawowa część reszty pakietu produktów Google lub jako część płatnych planów Google Workspace dla firm

Ograniczenia Kalendarza Google

Łatwo jest przypadkowo zamknąć okno "Utwórz spotkanie", co oznacza utratę postępów i konieczność rozpoczęcia od nowa

Użytkownicy zgłaszają, że nie można oznaczać zadań jako o niskim lub wysokim priorytecie, tak jak w innych narzędziach, takich jakClickUp Cennik Kalendarza Google

Darmowy

Business Starter: $6/miesiąc na użytkownika

$6/miesiąc na użytkownika Business Standard: 12 USD/miesiąc za użytkownika

12 USD/miesiąc za użytkownika Business Plus: 18 USD/miesiąc za użytkownika

18 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Kalendarza Google

G2: n/a

n/a Capterra: 4.8/5 (ponad 3,000 recenzji)

6. Calendly

przez CalendlyCalendly to narzędzie do ustalania i planowania spotkań, które upraszcza proces outsourcingu zarządzania spotkaniami. Daj swojemu wirtualnemu asystentowi dostęp do Calendly, aby mógł dzielić się swoją dostępnością z innymi, organizować spotkania i konfigurować systemy dla przychodzących potencjalnych klientów w celu planowania połączeń z Tobą. 📞

Najlepsze funkcje Calendly

Usprawnienie procesu planowania spotkań, terminów i wydarzeń

Osadzanie Calendly na swojej stronie internetowej, aby umożliwić innym planowanie połączeń z Tobą

Dodawanie pytań sprawdzających do strony wstępnej rezerwacji w celu zakwalifikowania kandydatów lub przygotowania się do spotkań z nimi

Utwórz sekwencję, w której możesz wysłać szczegóły przed spotkaniem za pośrednictwem poczty e-mail

Ograniczenia Calendly

Nie wszystkie funkcje są dostępne na urządzeniach mobilnych

Wszystkie linki do Calendly pochodzą z domeny Calendly - nie ma możliwości dodania własnej etykiety

Ceny Calendly

Darmowy

Standard: $12/miesiąc na użytkownika

$12/miesiąc na użytkownika Zespoły: 20 USD/miesiąc za użytkownika

20 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Calendly

G2: 4,7/5 (ponad 1900 opinii)

4,7/5 (ponad 1900 opinii) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 900 opinii)

7. LastPass

przez LastPass LastPass to aplikacja do zarządzania hasłami i sejf, która umożliwia bezpieczne udostępnianie loginów i haseł wirtualnemu asystentowi i innym członkom zespołu. Oprogramowanie to eliminuje potrzebę udostępniania poufnych danych logowania, dając obu stronom poczucie bezpieczeństwa. 🔏

Najlepsze funkcje LastPass

Bezpieczne udostępnianie haseł i danych logowania do narzędzi wirtualnemu asystentowi

Automatyczne uzupełnianie haseł na różnych urządzeniach

Bezpieczeństwo dzięki najlepszemu w swojej klasie szyfrowaniu i globalnym certyfikatom bezpieczeństwa

Przechowywanie bezpiecznych danych dla wielu klientów i projektów w jednym miejscu

Ograniczenia LastPass

Dostęp do haseł i ich automatyczne uzupełnianie możliwe jest tylko w trybie online

Podobnie jak inne menedżery haseł, aplikacja miała w przeszłości do czynienia z naruszeniami bezpieczeństwa

Ceny LastPass

Zespoły: $4/miesiąc za użytkownika (do 50 użytkowników)

$4/miesiąc za użytkownika (do 50 użytkowników) Biznes: $7/miesiąc za użytkownika (nieograniczona liczba użytkowników)

Oceny i recenzje LastPass

G2: 4,4/5 (ponad 1200 recenzji)

4,4/5 (ponad 1200 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 2 700 recenzji)

Sprawdź te Alternatywy LastPass !

8. Dysk Google

przez Dysk GoogleDysk Google to oparte na chmurze narzędzie do udostępniania plików i zarządzania treścią, które zapewnia dostęp do plików z dowolnego miejsca, podobnie do Dropbox . Używaj Dysku Google do przechowywania prac w toku, tworzenia wiki do udostępniania wirtualnym członkom zespołu lub po prostu do cyfrowego przechowywania plików. 📁

Najlepsze funkcje Dysku Google

Udostępnianie i współpraca nad plikami z urządzeń mobilnych i stacjonarnych

Szybsze znajdowanie plików dzięki funkcji wyszukiwania opartej na sztucznej inteligencji

Bezpieczeństwo dzięki wbudowanej ochronie przed spamem, złośliwym oprogramowaniem i oprogramowaniem ransomware

Integracja z Dokumentami Google, Arkuszami Google i Prezentacjami Google w celu współpracy w aplikacji

Ograniczenia Dysku Google

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs użytkownika i domyślna organizacja plików są "niechlujne"

Niektórzy użytkownicy sugerują, że przesyłanie i uzyskiwanie dostępu do dokumentów może być czasami powolne

Ceny Dysku Google

Darmowy

Business Starter: $6/miesiąc za użytkownika

$6/miesiąc za użytkownika Business Standard: 12 USD/miesiąc za użytkownika

12 USD/miesiąc za użytkownika Business Plus: 18 USD/miesiąc na użytkownika

18 USD/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Dysku Google

G2: n/a

n/a Capterra: 4,8/5 (ponad 27 200 recenzji)

9. Hootsuite

przez HootsuiteHootsuite to narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi, które upraszcza proces obsługi wszystkich profili w mediach społecznościowych - podobnie jak Buffer, ale z większą liczbą funkcji. Daj swojemu wirtualnemu asystentowi dostęp do Hootsuite, aby mógł planować treści w mediach społecznościowych, angażować klientów, monitorować wzmianki o marce i wyświetlać reklamy w mediach społecznościowych. 📲

Najlepsze funkcje Hootsuite

Planowanie i planowanie postów w mediach społecznościowych dla różnych kanałów w jednym miejscu

Tworzenie niestandardowych strumieni w celu monitorowania trendów i wzmianek o marce

Uzyskaj wgląd w najlepszy czas na publikowanie postów na swoich kontach w mediach społecznościowych

Kontakt z odbiorcami mediów społecznościowych w czasie rzeczywistym

Ograniczenia Hootsuite

Czasami trudno jest oznaczać konta podczas korzystania z tego narzędzia do planowania dla platform takich jak Instagram

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że zaplanowane posty nie zawsze są publikowane zgodnie z oczekiwaniami

Ceny Hootsuite

Profesjonalny: 99 USD/miesiąc dla 1 użytkownika (do 10 kont społecznościowych)

99 USD/miesiąc dla 1 użytkownika (do 10 kont społecznościowych) Team: 249 USD/miesiąc dla 3 użytkowników

249 USD/miesiąc dla 3 użytkowników Enterprise: Kontakt w sprawie cennika

Oceny i recenzje Hootsuite

G2: 4,1/5 (ponad 4000 recenzji)

4,1/5 (ponad 4000 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 3 500 recenzji)

10. Process Street

przez Ulica procesu Process Street to zarządzanie procesami narzędzie, które upraszcza przepływy pracy i procesy. Narzędzie to umożliwia tworzenie list kontrolnych, przepływów pracy i standardowych procedur operacyjnych (SOP) dla wirtualnego asystenta i innych członków zespołu. 📝

Najlepsze cechy Process Street

Tworzenie przepływów pracy, które śledzą i automatyzują realizację zadań

Łatwe zbieranie informacji dzięki konfigurowalnym formularzom i ankietom

Tworzenie i udostępnianie SOP za pomocą wbudowanego edytora dokumentów

Wykorzystanie Process AI do tworzenia spersonalizowanych przepływów pracy w celu zwiększenia produktywności

Ograniczenia Process Street

Tworzenie procesu może być skomplikowane dla nowych użytkowników

Niektórzy użytkownicy sugerują, że nie zawsze łatwo jest zobaczyć niedokończone zadania

Cennik Process Street

Startup: $100/miesiąc dla 5 użytkowników

$100/miesiąc dla 5 użytkowników Pro: Począwszy od 415 USD/miesiąc

Począwszy od 415 USD/miesiąc Enterprise: Od $1,660/miesiąc

Oceny i recenzje Process Street

G2: 4.6/5 (ponad 300 recenzji)

4.6/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 600 opinii)

Zorganizuj się z tymi narzędziami oprogramowania wirtualnego asystenta

Istnieją tysiące opcji oprogramowania, ale te są naprawdę najlepsze w swojej klasie do planowania, przechowywania plików, zarządzania projektami i wszystkiego, czego potrzebuje VA.

Skorzystaj z tej listy, aby znaleźć odpowiednie narzędzia programowe dla wirtualnych asystentów i wyposażyć swój zespół supergwiazd w najlepsze możliwe zasoby i sprzęt. ✨

Jeśli jesteś gotowy na zmianę sposobu zarządzania projektami, zadaniami i członkami zespołu, wypróbuj ClickUp za darmo .

Nasza kompleksowa platforma produktywności ma wszystko, czego potrzebujesz, aby skutecznie wdrażać, pielęgnować, zarządzać i umożliwiać swoim wirtualnym asystentom pracę na najwyższym poziomie.