10 najlepszych alternatyw LastPass do ochrony hasła w 2024 roku

Spójrzmy prawdzie w oczy. Żonglowanie setkami haseł stało się bolesną częścią cyfrowego życia. Ale hasła, które chronią dane cyfrowe, również wymagają ochrony.

LastPass był menedżerem haseł dla wielu z was. Jednak ludzie wolą teraz bezpieczniejsze alternatywy dla LastPass. Ponadto niektórzy użytkownicy wielokrotnie raportowali powolne i zawodne działanie aplikacji.

Aby chronić swoją cyfrową tożsamość, potrzebujesz niezawodnych, bezpiecznych narzędzi do zarządzania hasłami, które są przyjazne dla użytkownika i opłacalne.

Oto nasza lista 10 najlepszych alternatyw LastPass w 2024 roku, z priorytetami dotyczącymi funkcji bezpieczeństwa, udostępniania haseł i zarządzanie ryzykiem cyberbezpieczeństwa .

Czego powinieneś szukać w alternatywach LastPass?

Należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników, aby zapewnić sobie menedżer haseł zapewnia optymalne bezpieczeństwo i użyteczność. Przygotowaliśmy dla Ciebie listę kilku z nich:

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa: Priorytetem jest szyfrowanie end-to-end, silny generator haseł i wieloplatformowe wsparcie dla maksymalnego bezpieczeństwa. Musi również posiadać bezpieczne przechowywanie danych w chmurze i wielowarstwowe zabezpieczenia dla większego bezpieczeństwa Łatwość obsługi: Menedżer haseł musi być łatwy do opanowania Możliwości udostępniania haseł: Bezproblemowa synchronizacja na nieograniczonej liczbie urządzeń orazbezpieczne udostępnianie plików są ważne dla aplikacji do zarządzania hasłami, aby umożliwić łatwe udostępnianie haseł Kompatybilność z różnymi platformami bezpieczeństwa: Musi być kompatybilna ze wszystkimi systemami operacyjnymi, w tym iOS i Windows Cena: Prawie wszystkie menedżery haseł oferują trzy plany: indywidualny, rodzinny i biznesowy. Ceny różnią się w zależności od funkcji, ale średnio dobra alternatywa LastPass powinna kosztować około $55-70 rocznie Obsługa klienta 24/7: Zawsze szukaj szybkiej i skutecznej obsługi klienta, która odpowiada na obawy związane z bezpieczeństwem, prowadzi bezpieczne praktyki i pomaga w nagłych wypadkach. Zarządzanie użytkownikami: Narzędzie powinno być w stanie zarządzać różnymi danymi uwierzytelniającymi użytkowników jednocześnie. Ponadto musi usuwać, tworzyć, monitorować aktywność użytkowników i generować raporty dotyczące zgodności i wykorzystania haseł

10 najlepszych alternatyw LastPass do wykorzystania w 2024 roku

Oto niektóre z najlepszych alternatyw dla LastPass dostępnych w 2024 roku:

1. 1Password

przez 1Hasło 1Password to menedżer haseł znany z wysokiej klasy zabezpieczeń i przyjaznego dla użytkownika wyglądu. Jest to również jedna z najpopularniejszych dostępnych obecnie alternatyw dla LastPass.

Przeznaczony jest dla osób prywatnych i organizacji, oferując zaawansowane funkcje, takie jak audyt haseł i generowanie haseł, które zwiększają bezpieczeństwo online. Jest łatwy w użyciu i może bezpiecznie zarządzać różnymi informacjami cyfrowymi.

Narzędzie to stawia na silne szyfrowanie (34-znakowy tajny klucz) i wygodne zarządzanie danymi. Jest to zatem najlepszy wybór do bezpiecznego zarządzania hasłami, informacjami finansowymi i innymi wrażliwymi danymi w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

1Password zarządza cyfrowym portfelem, cyfrowym skarbcem haseł i wypełniaczem formularzy, umożliwiając zarządzanie wszystkimi danymi uwierzytelniającymi pod jednym dachem.

1Password najlepsze funkcje

Solidne zabezpieczenia dzięki szyfrowaniu AES-256-bit

Wsparcie dla odcisków palców w urządzeniach z systemem iOS, takich jak Macbooki i zegarki Apple

Ukryj ważne hasła, gdy jesteś w podróży dzięki trybowi Travel Mode

Użyj Watchtower, aby zidentyfikować zduplikowane lub naruszone hasła i witryny korzystające z niezabezpieczonego protokołu HTTP

Organizowanie haseł i danych w konfigurowalnych sejfach w celu usprawnienia zabezpieczeń

Limity 1Password

Dodane limity długości haseł

Brak dedykowanej aplikacji dla użytkowników systemu Linux

Ceny 1Password

Osoby indywidualne: $2,99/miesiąc, rozliczane rocznie

$2,99/miesiąc, rozliczane rocznie Rodziny: $4.99/miesiąc (do 5 członków), rozliczane rocznie

$4.99/miesiąc (do 5 członków), rozliczane rocznie Teams Starter Pack: $19.95/miesiąc (do 10 członków), rozliczane rocznie

$19.95/miesiąc (do 10 członków), rozliczane rocznie Business: $7.99/użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie

$7.99/użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

1Password oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 1300 recenzji)

4,7/5 (ponad 1300 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 2000 recenzji)

2. Opiekun

przez Opiekun Keeper to kolejny powszechnie uznany menedżer haseł, znany z wysokiego poziomu zabezpieczeń i projektu zorientowanego na użytkownika.

Został zaprojektowany z myślą o studentach, osobach prywatnych, firmach i wojsku. Oferuje wysoki poziom bezpieczeństwa i jest zgodny z normami StateRAMP, ISO27001, FedRAMP i SOC w zakresie ochrony poufnych informacji.

To, co wyróżnia Keeper, to funkcja BreachWatch, która stale obserwuje dark web w poszukiwaniu wycieków haseł.

Najlepsze funkcje Keeper

Szyfrowanie danych zgodnie z wysokimi standardami bezpieczeństwa

Bezpieczne przechowywanie plików i dokumentów w haśle głównym

Ustawienie dostępu awaryjnego dla zaufanych osób

Monitoruj bezpieczeństwo za pomocą alertów Breachwatch i bądź informowany o wszelkich naruszonych kontach

Korzystaj z unikalnej funkcji autodestrukcji w celu zwiększenia bezpieczeństwa

Limity Keeper

Brak trybu podróżnego i funkcji VPN

Brak natywnej aplikacji desktopowej dla dostawców systemu Linux

Ceny Keeper

Osobisty: 2,92 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

2,92 USD/miesiąc, rozliczane rocznie Rodzina: 6,25 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

6,25 USD/miesiąc, rozliczane rocznie Business Starter: $2/użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie

Business: $3.75/użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie

$3.75/użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Keeper oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 814 opinii)

4,7/5 (ponad 814 opinii) Capterra: 4.4/5 (ponad 17 recenzji)

3. NordPass

przez NordPass NordPass jest wyposażony w nowoczesny algorytm szyfrowania XChaCha20, który przemawia do szerokiego grona odbiorców, w tym użytkowników indywidualnych i firm, dzięki łatwej w użyciu platformie z niezawodnymi funkcjami bezpieczeństwa.

NordPass jest znany przede wszystkim ze skanera naruszeń danych, uwierzytelniania wieloskładnikowego i rozpoznawania odcisków palców/twarzy.

Dzięki nielimitowanemu przechowywaniu haseł, NordPass został zaprojektowany z prostym, pozbawionym zbędnych dodatków podejściem do bezpieczeństwa haseł. Przyjazny dla użytkownika design i niezawodne protokoły bezpieczeństwa sprawiają, że jest to dobra alternatywa dla LastPass

Najlepsze funkcje NordPass

Bezpieczeństwo danych dzięki szyfrowaniu NordPass XChaCha20

Identyfikacja potencjalnych naruszeń przy użyciu skanera haseł i naruszeń

Bezpieczne przechowywanie kart kredytowych i danych osobowych w celu szybkiego autouzupełniania

Organizowanie elementów w folderach dla łatwej nawigacji i dostępu

Limity NordPass

Free Plan oferuje tylko podstawowe funkcje

Długość hasła wynosząca 60 znaków będzie limitem dla niektórych użytkowników

Cennik NordPass

**Free

Premium: 1,99 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

1,99 USD/miesiąc, rozliczane rocznie Rodzina: 3,69 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

3,69 USD/miesiąc, rozliczane rocznie Teams: 1,99 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

1,99 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Business: 3,99 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

3,99 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: 5,99 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

NordPass oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

4,7/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 27 recenzji)

4. Dashlane

via Dashlane Dashlane wyróżnia się wśród narzędzi premium do zarządzania hasłami wszechstronnymi funkcjami bezpieczeństwa i łatwością obsługi. Jest przeznaczony zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i firm poszukujących alternatywy dla LastPass.

Dashlane wyróżnia się silnym i unikalnym generatorem haseł, autouzupełnianiem i monitorowaniem dark web z funkcją VPN. Narzędzie to jest atrakcyjne jako rozwiązanie typu "wszystko w jednym" ze względu na nowoczesny interfejs użytkownika i najwyższej klasy funkcje bezpieczeństwa online.

Najlepsze funkcje Dashlane

Tworzenie i korzystanie z portfeli cyfrowych w celu szybszego i bezpieczniejszego dokonywania płatności online

Generator silnych i unikalnych haseł

Otrzymuj powiadomienia o potencjalnych naruszeniach danych dzięki monitorowaniu dark web

Zwiększ bezpieczeństwo Wi-Fi za pomocą VPN Dashlane

Przechowuj bezpieczne notatki zawierające poufne informacje wykraczające poza hasła

Limity Dashlane

Drogie w porównaniu do niektórych innych opcji

Limit długości hasła wynosi 40 znaków

Ceny Dashlane

Premium: $3.33/miesiąc, rozliczane rocznie

$3.33/miesiąc, rozliczane rocznie Friends & Family: $4.99/miesiąc dla 10 członków, rozliczane rocznie

$4.99/miesiąc dla 10 członków, rozliczane rocznie Start: $20/miesiąc dla 10 członków, rozliczane rocznie

$20/miesiąc dla 10 członków, rozliczane rocznie Business: 8 USD/użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Dashlane

G2: 4.5/5 (290+ recenzji)

4.5/5 (290+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 240 recenzji)

5. Norton Password Manager

przez Norton Norton Password Manager, będący częścią renomowanej rodziny Norton cybersecurity, to darmowy menedżer haseł zintegrowany z innymi usługami bezpieczeństwa Norton. Jest on dostosowany do potrzeb użytkowników, którzy preferują menedżera haseł będącego częścią większego ekosystemu zabezpieczeń.

Narzędzie to jest szczególnie atrakcyjne dla osób korzystających już z produktów Norton, oferując płynną integrację i zaufane zabezpieczenia.

Norton Password Manager to dostawca darmowego, bezpiecznego i prostego narzędzia do zarządzania hasłami. Został zaprojektowany z myślą o łatwości użytkowania, dzięki czemu jest odpowiednim wyborem dla osób początkujących w zarządzaniu hasłami lub preferujących proste podejście w znanym środowisku Norton.

Najlepsze funkcje programu Norton Password Manager

Śledzenie i monitorowanie aktywności logowania, otrzymywanie alertów o nietypowym dostępie

Nieograniczone przechowywanie haseł

Ochrona notatek i adresów w zaszyfrowanym skarbcu Norton

Włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla podwójnej warstwy bezpieczeństwa

Bezpieczne przeglądanie dzięki wbudowanej sieci VPN Norton, chroniącej twoje działania online

Limity programu Norton Password Manager

Mniej wszechstronny niż niektóre samodzielne bezpieczne menedżery haseł

Brak samodzielnej aplikacji komputerowej

Ceny programu Norton Password Manager

Free: Dostępny w ramach planów Norton 360

Oceny i recenzje programu Norton Password Manager

G2: 4.2/5 (ponad 200 recenzji)

4.2/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 4400 recenzji)

6. Bitwarden

via Bitwarden Bitwarden to open-source'owy, niestandardowy menadżer haseł, który szczególnie przypadnie do gustu użytkownikom ceniącym sobie przejrzystość.

Zaawansowani technologicznie użytkownicy i organizacje preferują tę platformę, ponieważ umożliwia ona samodzielny hosting i funkcje synchronizacji w chmurze, aby uzyskać dostęp do danych skarbca z dowolnego miejsca. Bitwarden wyróżnia się również połączeniem kompleksowego szyfrowania, wysokiego poziomu bezpieczeństwa i kontroli użytkownika.

Otwarty charakter narzędzia pozwala na regularne aktualizacje i ulepszenia ze strony społeczności programistów, zapewniając w ten sposób stale rozwijające się środowisko bezpieczeństwa, które pozwala na przechowywanie nieograniczonej liczby haseł.

Zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić równowagę między solidnymi funkcjami bezpieczeństwa a elastycznością platformy open-source.

Najlepsze funkcje Bitwarden

Niestandardowe zabezpieczenia dzięki platformie open-source Bitwarden

Dostęp do haseł na różnych urządzeniach i w różnych systemach operacyjnych

Wzmocnienie bezpieczeństwa konta dzięki uwierzytelnianiu dwuskładnikowemu

Organizuj i klasyfikuj swoje hasła za pomocą systemu folderów i kolekcji Bitwarden

Limity Bitwarden

Interfejs jest mniej dopracowany w porównaniu do innych alternatyw

Użytkownicy decydujący się na samodzielny hosting muszą dobrze rozumieć ustawienia techniczne

Ceny Bitwarden

Free

Premium : 1 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

: 1 USD/miesiąc, rozliczane rocznie Rodzina : 3,33 USD/miesiąc dla maksymalnie 6 użytkowników, rozliczane rocznie

: 3,33 USD/miesiąc dla maksymalnie 6 użytkowników, rozliczane rocznie Teams : 20 USD/miesiąc dla maksymalnie 10 użytkowników

: 20 USD/miesiąc dla maksymalnie 10 użytkowników Enterprise : 6 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

: 6 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Wycena: Ceny niestandardowe

Bitwarden oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (150+ recenzji)

: 4.6/5 (150+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (150+ recenzji)

7. Zoho Vault

via Zoho Vault Zoho Vault jest częścią obszernego pakietu aplikacji Zoho, znanego z funkcji zorientowanych na biznes i możliwości integracji. Jest atrakcyjny dla organizacji poszukujących alternatywy dla LastPass, która łatwo łączy się z innymi narzędziami biznesowymi.

Zoho Vault wyróżnia się integracją z innymi aplikacjami, takimi jak Zoho Desk, Mail i Microsoft 365. Jest szczególnie przydatny jako menedżer haseł, który pasuje do szerszego zestawu aplikacji Enterprise.

Jego przyjazny dla użytkownika interfejs i solidne funkcje przystosowane do pracy w przedsiębiorstwach sprawiają, że jest to wszechstronny wybór w różnych profesjonalnych ustawieniach.

Najlepsze funkcje Zoho Vault

Płynna integracja z innymi aplikacjami Zoho i aplikacjami innych firm w celu usprawnienia operacji

Kontrola uprawnień użytkowników i dostępu dzięki szczegółowej kontroli dostępu Zoho Vault

Bezpieczne przechowywanie i zarządzanie tożsamościami cyfrowymi, takimi jak licencje i dokumenty ID

Generowanie szczegółowych raportów na temat aktywności użytkowników i wzorców dostępu w celu zwiększenia nadzoru

Limity Zoho Vault

Zapoznanie się ze wszystkimi funkcjami może wymagać trochę czasu

Opóźnione rozszerzenia przeglądarki

Cennik Zoho Vault

Free

Standard : $1/użytkownika miesięcznie

: $1/użytkownika miesięcznie Profesjonalny : $4/użytkownika miesięcznie

: $4/użytkownika miesięcznie Enterprise: $7/użytkownika miesięcznie

Zoho Vault oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 70 recenzji)

4.3/5 (ponad 70 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 40 recenzji)

8. Menedżer haseł Dell

przez Dell Dell Password Manager, produkt giganta technologicznego Dell, wyróżnia się integracją z ekosystemami sprzętu i oprogramowania Dell. To czyni go dobrą alternatywą dla LastPass dla użytkowników Dell. Narzędzie kładzie nacisk na bezpieczeństwo i płynną integrację.

Dell Password Manager oferuje solidne funkcje bezpieczeństwa, takie jak samoobsługowe resetowanie hasła, wsparcie dla wielu przeglądarek internetowych i wygodę bycia częścią szerszego ekosystemu Dell.

Najlepsze funkcje Dell Password Manager

Automatyzacja resetowania i odzyskiwania haseł w celu zminimalizowania przestojów i zwiększenia bezpieczeństwa

Wykorzystanie logowania biometrycznego dla szybszego i bezpieczniejszego dostępu do kont

Wydajna praca dzięki integracji z ekosystemem sprzętu i oprogramowania Dell

Skuteczne zarządzanie tożsamościami cyfrowymi i poświadczeniami w środowisku Dell

Limity Dell Password Manager

Najlepiej nadaje się dla osób już korzystających z wydajności Dell

Nie oferuje tylu funkcji, co niektóre wyspecjalizowane menedżery haseł

Ceny programu Dell Password Manager

Do użytku osobistego: Free jako część oprogramowania Dell

Free jako część oprogramowania Dell Enterprise: Skontaktuj się w celu wyceny

Dell Password Manager oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (ponad 20 recenzji)

4.1/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: Niedostępne

9. Zarządzanie hasłami SailPoint

via SailPoint SailPoint Password Management jest uznawany w branży za podejście skoncentrowane na Enterprise, specjalizujące się w zarządzaniu i administrowaniu tożsamością.

Jest szczególnie odpowiedni dla większych organizacji i firm, które wymagają kompleksowych rozwiązań do zarządzania tożsamością. SailPoint wyróżnia się synchronizacją haseł i silnymi politykami haseł, integrując rozwiązanie do zarządzania hasłami w celu zmniejszenia kosztów operacyjnych i poprawy wydajności użytkowników.

Oferuje pełny zestaw funkcji zarządzania tożsamością, w tym automatyzację dostarczania, kontrolę zgodności i zaawansowane zabezpieczenia, dzięki czemu jest idealny dla firm o złożonych zabezpieczeniach i potrzeby w zakresie zgodności .

Najlepsze funkcje SailPoint Password Management

Zwiększenie bezpieczeństwa dzięki integracji zarządzania tożsamością SailPoint

Usprawnienie dostępu użytkowników w organizacjach dzięki automatyzacji provisioningu

Efektywne zarządzanie zgodnością z przepisami dzięki dostosowanym narzędziom zgodności

Generowanie wnikliwych raportów dotyczących tożsamości i dostępu w celu podejmowania strategicznych decyzji

Limity SailPoint Password Management

Ogromna krzywa uczenia się dla mniejszych organizacji

Drogie ze względu na wszechstronne funkcje

Ceny SailPoint Password Management

Kontakt w sprawie cen

SailPoint Password Management oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (70+ recenzji)

4.4/5 (70+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

10. Identify Anywhere Zarządzanie hasłami

przez Avatier Założona przez Avatier firma Identity Anywhere Password Management jest stosunkowo nowym menedżerem haseł. Jednak szybko zyskuje uwagę dzięki skupieniu się na zarządzaniu tożsamością i dostępem w chmurze.

Jest on dostosowany do potrzeb nowoczesnych, obeznanych z technologią użytkowników i organizacji, dla których priorytetem są elastyczne rozwiązania oparte na chmurze.

Narzędzie to jest szczególnie godne uwagi ze względu na opcje logowania biometrycznego dla różnych środowisk biznesowych oraz nacisk na audyty zgodności i rozwiązania SSO.

Najlepsze funkcje Identity Anywhere Password Management

Elastyczny dostęp do haseł i zarządzanie nimi z dowolnego miejsca dzięki rozwiązaniu opartemu na chmurze

Zwiększenie bezpieczeństwa kont dzięki uwierzytelnianiu wieloskładnikowemu

Bezpieczne przechowywanie i zarządzanie cyfrowymi tożsamościami i certyfikatami

Płynna integracja z systemami Enterprise w celu ujednolicenia zarządzania dostępem

Identity Anywhere Password Management limits

Nie ma takich osiągnięć, jak niektóre uznane alternatywy LastPass

Brak szyfrowania haseł i blokad

Cennik usługi Identity Anywhere Password Management

Enterprise Hosted Plan : $1,5 do 3/miesiąc/użytkownika

: $1,5 do 3/miesiąc/użytkownika Enterprise Non-hosted Plan: $1.95 do 3.90/miesiąc/użytkownika

Identity Anywhere Password Management oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 30 recenzji)

4.6/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4,8/5 (ponad 30 recenzji)

Inne bezpieczne narzędzia

Podczas gdy dobry menedżer haseł pomoże ci chronić twoje hasła, musisz również upewnić się, że inne narzędzia, których używasz codziennie w pracy, mają ten sam wysoki poziom bezpieczeństwa.

Bezpieczne, wszechstronne narzędzie do zarządzania wydajnością, współpracą i narzędzie do zarządzania projektami takie jak ClickUp nie tylko ułatwi ci pracę, ale także zmniejszy potrzebę posiadania wielu haseł - i ryzyko włamań - poprzez zmniejszenie liczby potrzebnych narzędzi.

Zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa dzięki ClickUp

ClickUp to coś więcej niż tylko bezpieczne zarządzanie projektami narzędzie. Jest to kompleksowa platforma, która na nowo definiuje zarządzanie pracą poprzez integrację różnych funkcji. Integracja ta zmniejsza zależność od wielu narzędzi, a tym samym obniża ryzyko związane z bezpieczeństwem.

ClickUp centralizuje zadania, komunikację i dokumentację, upraszczając zarządzanie hasłami i punktami dostępu. ClickUp AI może nie tylko ułatwić pracę administracyjną, ale także pomóc w generowaniu kreatywnych pomysłów na hasła.

odkryj, jak ClickUp AI rewolucjonizuje zarządzanie zadaniami _z inteligentną automatyzacją i spostrzeżeniami Narzędzie ClickUp do zarządzania projektami jest zgodne z SOC 2 i posiada certyfikat ISO. Co więcej, cała komunikacja aplikacji ClickUp jest szyfrowana za pomocą TLS 1.2, a wszystkie dane są szyfrowane w spoczynku przy użyciu szyfrowania AES-256.

ClickUp to potężne rozwiązanie, bezpieczne narzędzie do współpracy które zapewnia wydajność i przejrzystość złożonych projektów,

zarządzaj swoimi projektami bez wysiłku dzięki ClickUp Project Management Dashboard

Włączenie ClickUp do codziennych operacji wykracza poza zarządzanie zadaniami. Wzmacnia również spójność i bezpieczeństwo Teams. Dzięki ClickUp, Teams osiągają wyższy poziom organizacji i wydajności, co jest kluczowe dla rozwoju w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym.

ClickUp najlepsze funkcje

Centralizacja wszystkich informacji związanych z projektem, zmniejszająca potrzebę zarządzania wieloma hasłami do różnych narzędzi

Usprawnienie bezpiecznej komunikacji w zespole, unikając zewnętrznych narzędzi komunikacyjnych, które mogą zagrażać bezpieczeństwu

Śledzenie wszystkich działań związanych z projektem w jednym bezpiecznym miejscu, minimalizując w ten sposób ryzyko wycieku danych za pośrednictwem mniej bezpiecznych platform

Tworzenie bezpiecznych cykli pracy, które zapewniają, że wrażliwe dane projektu są bezpiecznie obsługiwane w zespole

Limit ujawniania poufnych informacji dzięki szyfrowaniu danych

Bezpieczne przechowywanie ważnych dokumentów, zmniejszając zależność od wielu platform przechowywania plików z oddzielnymi wymaganiami dotyczącymi haseł

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje

Użytkownicy mogą potrzebować dostosować ustawienia, aby uniknąć przeciążenia

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach w cenie 5 USD za obszar roboczy

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 3,000 recenzji)

Zabezpieczanie cyfrowego świata za pomocą menedżerów haseł

Przedstawiliśmy 10 alternatyw dla LastPass i jedną alternatywę, która zastąpi je wszystkie. Należy jednak pamiętać, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo, korzystanie z mniejszej liczby narzędzi jest znacznie lepsze niż obsługa wielu platform.

Niezawodny menedżer haseł, uzupełniony o zintegrowane narzędzie do zarządzania pracą, takie jak ClickUp, które automatyzuje ponad 50 rutynowych czynności i procesów, stanowi solidną podstawę strategii bezpieczeństwa cyfrowego. Gotowy na zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa swojego zespołu? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i doświadcz korzyści płynących z bezpiecznego, cyfrowego obszaru roboczego.