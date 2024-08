10 najlepszych menedżerów haseł w 2024 roku (recenzje i ceny)

W dzisiejszych czasach, gdy większość naszego życia toczy się online, cyberbezpieczeństwo jest prawdziwym problemem. Naruszenie hasła i danych może mieć poważne konsekwencje.

Jednak zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich naszych danych osobowych wymaga wielu haseł - a eksperci ds. bezpieczeństwa online mówią nam, że każde z tych haseł musi być unikalne.

Jak więc mamy je wszystkie śledzić? 🤔

Odpowiedzią są menedżery haseł online.

Menedżery haseł oferują jedno centralne miejsce do przechowywania wszystkich haseł. Następnie można skonfigurować hasło główne, które zapewnia dostęp do wszystkiego. 🔐

Zrozumiałe jest, że możesz być nieco zdenerwowany umieszczeniem wszystkich haseł w jednym miejscu. Dlatego udostępniamy najlepsze menedżery haseł - w tym opcje bezpłatne - aby zapewnić bezpieczeństwo danych i spokój ducha. 🧘

Zasugerujemy również narzędzie, które może usprawnić każdy inny aspekt codziennej pracy - ponieważ uzyskanie dostępu do danych to dopiero początek.

Czego należy szukać w menedżerach haseł?

Podczas gdy hasła są tylko jednym z aspektów bezpieczeństwa danych są one niezwykle ważne, ponieważ stanowią bramy do kont online.

Przeglądarki internetowe, takie jak Firefox, Chrome, Opera i Safari, oferują sposoby przechowywania haseł, a MacOS oferuje menedżera haseł o nazwie Keychain Access. Nie są one jednak tak skuteczne, jak specjalnie stworzone menedżery haseł.

Mając to na uwadze, oto kilka cech i funkcji wspólnych dla większości menedżerów haseł:

Możliwość szyfrowania, przechowywania i zabezpieczania haseł

Generatory haseł, które szybko tworzą nowe hasła

Funkcjonalność, która pomaga tworzyć silne hasła i ostrzega przed ponownym użyciem hasła przez pomyłkę

Alerty, gdy hasło mogło zostać naruszone

Możliwość rezygnacji z funkcji automatycznego uzupełniania haseł

Rozszerzenia przeglądarki lub aplikacje, które pozwalają zarządzać hasłami na wszystkich urządzeniach i systemach operacyjnych

Funkcje bezpieczeństwa, takie jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe

Intuicyjny interfejs użytkownika umożliwiający łatwy dostęp do danych

10 najlepszych menedżerów haseł do wykorzystania w 2024 roku

Chcesz znaleźć najlepszy menedżer haseł dla swojego zespołu? Odkryj zalety i wady każdego narzędzia, wraz z ocenami i recenzjami, abyś mógł dokonać najbardziej świadomego wyboru.

1. Bitwarden

przez Bitwarden Bitwarden to wieloplatformowy menedżer haseł, który bezpiecznie zapisuje poufne dane i zarządza loginami. Umożliwia także generowanie nieograniczonej liczby haseł i kluczy dostępu na dowolnej liczbie urządzeń. Funkcje bezpieczeństwa obejmują zero-knowledge, szyfrowanie end-to-end, kompleksową zgodność i audyty bezpieczeństwa oprogramowania open-source.

Podczas gdy darmowa wersja zapewnia bezpieczny skarbiec haseł, niedrogi plan Premium obejmuje dostęp awaryjny, raporty o stanie skarbca i aplikację uwierzytelniającą Bitwarden. Pozwala to zweryfikować swoją tożsamość podczas uwierzytelniania dwuskładnikowego na stronach internetowych lub w aplikacjach.

Bitwarden najlepsze funkcje

Uzyskaj dostęp do uwierzytelniania bez hasła za pomocą weryfikacji biometrycznej, kodu jednorazowego lub klucza bezpieczeństwa

Korzystaj z tego menedżera haseł w przeglądarce, na komputerze lub urządzeniu mobilnym

Synchronizacja prywatnych danych na wszystkich urządzeniach

Bezpiecznie udostępniaj hasła i inne prywatne dane za pomocą Bitwarden Send

Bitwarden ograniczenia

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że funkcja udostępniania haseł nie jest tak bezpieczna, jak mogłaby być

Interfejs użytkownika mógłby zostać zaktualizowany

Bitwarden cena

Darmowy

Premium: Mniej niż $1/miesiąc dla 2 użytkowników

Mniej niż $1/miesiąc dla 2 użytkowników Rodziny: $3.33/miesiąc dla maksymalnie 6 użytkowników

$3.33/miesiąc dla maksymalnie 6 użytkowników Team Starter: 20$/miesiąc dla maksymalnie 10 użytkowników

20$/miesiąc dla maksymalnie 10 użytkowników Enterprise: $6/miesiąc za użytkownika

$6/miesiąc za użytkownika Korporacja: Kontakt w sprawie ceny

Bitwarden oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 140 opinii)

4.6/5 (ponad 140 opinii) Capterra: 4.7/5 (150+ opinii)

2. KeePass

przez KeePass KeePass to darmowy menedżer haseł, który wykorzystuje kod open-source do przechowywania wszystkich haseł, dzięki czemu wystarczy zapamiętać tylko jedno hasło, aby uzyskać dostęp do pozostałych. Możesz ustawić przypomnienia, aby regularnie aktualizować swoje hasła, a system przechowuje również historię haseł, aby uniknąć ich ponownego użycia.

KeePass najlepsze funkcje

Możliwość korzystania z KeePass w ponad 45 językach 🌎

Możliwość samodzielnego sprawdzenia kodu źródłowego w celu upewnienia się, że jest on bezpieczny

Dostosuj menedżera haseł do swoich osobistych wymagań za pomocą szeregu wtyczek

Korzystaj z aplikacji desktopowej w systemach Microsoft Windows, MacOS lub Linux albo dodaj rozszerzenia przeglądarki do Chrome, Firefox lub Edge

KeePass ograniczenia

Łatwość użytkowania nie jest priorytetem, więc do konfiguracji potrzebna będzie pewna wiedza techniczna

Niektórzy eksperci uważają, że KeePass może być podatny na ataki hakerskie

KeePass cena

Darmowy

KeePass oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 200 recenzji)

4.5/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.7/5 (570+ recenzji)

3. Dashlane

przez Dashlane Menedżer haseł Dashlane umożliwia zapisywanie haseł, kluczy dostępu i informacji o płatnościach, a następnie pobieranie tych danych z dowolnego miejsca. Funkcja automatycznego wypełniania w wygodny sposób dostarcza dane osobowe i dane logowania.

Ten menedżer haseł obejmuje również VPN i monitorowanie dark web, które automatycznie skanuje w poszukiwaniu oznak, że którekolwiek z kont mogło zostać naruszone. 🚧

Dashlane najlepsze funkcje

Łatwa migracja informacji z innych menedżerów haseł

Dostęp do tego menedżera haseł z dowolnego urządzenia lub platformy

Korzystanie z dodatków dla większości głównych przeglądarek

Bezpieczne udostępnianie haseł i łatwe cofanie dostępu z dowolnego miejsca, jeśli zajdzie taka potrzeba

Dashlane ograniczenia

Nie ma aplikacji desktopowej

Plany Friends & Family i Starter nie oferują VPN dla członków planu

Dashlane ceny

Premium: 4,99 USD/miesiąc za użytkownika

4,99 USD/miesiąc za użytkownika Friends & Family Plan : $7.49/miesiąc dla maksymalnie 10 użytkowników

$7.49/miesiąc dla maksymalnie 10 użytkowników Starter (dla zespołów): 20 USD/miesiąc dla maksymalnie 10 użytkowników

20 USD/miesiąc dla maksymalnie 10 użytkowników Biznes: 8 USD/miesiąc za użytkownika

8 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Dashlane oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (290+ opinii)

4.5/5 (290+ opinii) Capterra: 4.5/5 (240+ opinii) Dla Dashlane Business

4. LogMeOnce

przez LogMeOnce Platforma LogMeOnce oferuje zarządzanie hasłami bez użycia haseł. Możesz użyć selfie, kodu PIN, odcisku palca lub biometrycznego identyfikatora twarzy, aby zalogować się zamiast hasła - choć możesz również użyć hasła, jeśli wolisz.

Darmowa wersja pozwala na przechowywanie nieograniczonej liczby unikalnych haseł na dowolnej liczbie urządzeń. Płatne plany pozwalają również bezpiecznie zapisywać dane karty kredytowej i zapewniają pewną ilość zaszyfrowanej przestrzeni dyskowej, w zależności od wybranego planu. 💳

Najlepsze funkcje LogMeOnce

Ochrona poufnych informacji dzięki uwierzytelnianiu wieloskładnikowemu

Oszczędność czasu i kłopotów dzięki funkcji autouzupełniania

Synchronizacja danych między systemami MacOS, Windows, Linux, Android i iOS

ograniczenia LogMeOnce

Darmowa wersja Premium nie oferuje dostępu awaryjnego ani uwierzytelniania wieloskładnikowego

Istnieje wiele funkcji, które na początku mogą być przytłaczające

Ceny LogMeOnce

Premium: Darmowa

Darmowa Profesjonalny: $2.50/miesiąc za użytkownika

$2.50/miesiąc za użytkownika Ultimate (Personal): $3.25/miesiąc za użytkownika

$3.25/miesiąc za użytkownika Rodzina: $4.99/miesiąc dla maksymalnie 6 użytkowników

$4.99/miesiąc dla maksymalnie 6 użytkowników Zespoły: 4 USD/miesiąc za użytkownika

4 USD/miesiąc za użytkownika Biznes: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje LogMeOnce

G2: 4.0/5 (17 opinii)

4.0/5 (17 opinii) Capterra: 4.8/5 (130 opinii)

5. 1Password

przez 1Hasło Zaprojektowany dla osób indywidualnych, rodzin i globalnych pracowników, 1Password wykorzystuje pełne szyfrowanie, aby zapewnić bezpieczeństwo kluczy dostępu, haseł i innych prywatnych danych. Bezpieczna funkcja autouzupełniania oszczędza czas podczas wypełniania formularzy, a także pomaga zalogować się do innych dostawców, takich jak Google czy Apple.

Tajny klucz oferuje dodatkową warstwę bezpieczeństwa, a audyty stron trzecich zapewniają, że wszelkie potencjalne zagrożenia są wcześnie wychwytywane i szybko obsługiwane. 🎯

1Password najlepsze funkcje

Generator haseł generuje złożone hasła

Używaj 1Password offline lub online

Bezpieczeństwo danych w podróży dzięki trybowi Travel Mode, który usuwa sejfy z urządzeń przed przekroczeniem granicy międzynarodowej, a następnie przywraca je jednym kliknięciem ✈️

Integracja z innymi narzędziami, takimi jak Microsoft, Google Workspace i GitHub

1Password ograniczenia

Importowanie haseł z innego narzędzia nie jest łatwe

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że funkcja autouzupełniania nie zawsze działa płynnie

1Password cena

Osoby indywidualne: $2.99/miesiąc za użytkownika

$2.99/miesiąc za użytkownika Rodziny: $4.99/miesiąc dla maksymalnie 5 użytkowników

$4.99/miesiąc dla maksymalnie 5 użytkowników Pakiet startowy dla zespołów: $19.95/miesiąc dla maksymalnie 10 użytkowników

$19.95/miesiąc dla maksymalnie 10 użytkowników Biznes: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

1Password oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 1300 recenzji)

4,7/5 (ponad 1300 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

6. RoboForm

przez RoboForm RoboForm reklamuje się jako menedżer haseł nowej generacji. Generuje silne i unikalne hasła, a następnie zapisuje je i szybko loguje użytkownika przy następnej wizycie na stronie.

Ten menedżer haseł skanuje również sieć i ostrzega, jeśli którekolwiek z haseł zostało naruszone. 🚩

RoboForm najlepsze funkcje

Szybkie wypełnianie formularzy przy użyciu zapisanych danych

Używaj uwierzytelniacza RoboForm do uwierzytelniania 2FA na innych stronach

Bezpiecznie udostępniaj swoje hasła, chroniąc dane przed wścibskimi oczami

Używaj RoboForm na urządzeniach iPhone i Android, a także w przeglądarkach internetowych

RoboForm ograniczenia

Darmowy plan zapewnia dostęp tylko na jednym urządzeniu

Interfejs użytkownika nie jest tak intuicyjny, jak mógłby być

RoboForm cena

Darmowy

Premium: $1.99/miesiąc za użytkownika

$1.99/miesiąc za użytkownika Rodzinny: $3.98/miesiąc dla maksymalnie 5 użytkowników

$3.98/miesiąc dla maksymalnie 5 użytkowników 1-letnia subskrypcja dla firm: 39,95 USD/rok za użytkownika

39,95 USD/rok za użytkownika 3-letnia subskrypcja biznesowa: 33,95 USD/rok za użytkownika

33,95 USD/rok za użytkownika 5-letnia subskrypcja biznesowa: 29,95 USD/rok na użytkownika

29,95 USD/rok na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

RoboForm oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (1 recenzja)

4.5/5 (1 recenzja) Capterra: 4,6/5 (ponad 300 recenzji)

7. NordPass

przez NordPass NordPass to łatwy w użyciu "cyfrowy menedżer życia", który generuje i zapisuje hasła oraz umożliwia ich bezpieczne udostępnianie. Zapisuje również dane karty kredytowej i automatycznie wypełnia formularze. 📝

Ten menedżer haseł obsługuje kilka rodzajów uwierzytelniania wieloskładnikowego i oferuje dostęp do konta zaufanemu znajomemu lub członkowi rodziny w nagłych przypadkach.

NordPass najlepsze funkcje

Korzystaj z wygody bezhasłowych kluczy dostępu

Dowiedz się, czy Twoje dane zostały naruszone za pomocą skanera naruszeń danych

Bezpieczne przechowywanie innych informacji, takich jak hasła Wi-Fi lub numer ubezpieczenia społecznego

Korzystaj z NordPass na komputerze stacjonarnym, urządzeniu mobilnym lub w przeglądarce internetowej za pomocą rozszerzenia przeglądarki

NordPass ograniczenia

Darmowa opcja jest dość ograniczona

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że autouzupełnianie hasła nie zawsze działa

NordPass cena

Darmowy

1 rok Premium: $1.69/miesiąc na użytkownika

$1.69/miesiąc na użytkownika 2-letni Premium: 1,29 USD/miesiąc za użytkownika

1,29 USD/miesiąc za użytkownika 1-Year Family: $2.99/miesiąc dla maksymalnie 6 użytkowników

$2.99/miesiąc dla maksymalnie 6 użytkowników 2-letnia rodzina: 2,49 USD/miesiąc dla maksymalnie 6 użytkowników

2,49 USD/miesiąc dla maksymalnie 6 użytkowników Zespoły na 1 rok: 1,99 USD/miesiąc za użytkownika

1,99 USD/miesiąc za użytkownika Drużyny na 2 lata: 1,79 USD/miesiąc za użytkownika

1,79 USD/miesiąc za użytkownika 1 rok dla firm: 3,99 USD/miesiąc za użytkownika

3,99 USD/miesiąc za użytkownika 2 lata dla firm: 3,59 USD/miesiąc za użytkownika

3,59 USD/miesiąc za użytkownika 1 rok Enterprise: 4,50 USD/miesiąc za użytkownika

4,50 USD/miesiąc za użytkownika 2-Year Enterprise: $4.10/miesiąc na użytkownika

NordPass oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (70+ recenzji)

4.7/5 (70+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 20 recenzji)

8. Enpass

przez Enpass Enpass umożliwia zapisywanie haseł w dowolnym miejscu, niezależnie od tego, czy jest to OneDrive, Dropbox, Dysk Google, iCloud, czy offline na własnym urządzeniu. Możesz utworzyć osobne sejfy na swoje dane osobowe, dane służbowe i informacje rodzinne. 👪

Synchronizacja odbywa się za pośrednictwem zewnętrznych usług, a ponieważ dane nie są przechowywane na serwerach Enpass, nie musisz się martwić, że zostaną zhakowane.

Najlepsze cechy Enpass

Regularne sprawdzanie starych i wygasłych haseł za pomocą funkcji audytu haseł

Korzystanie z jednego z szablonów do przechowywania różnych rodzajów informacji, takich jak dane karty kredytowej, dokumenty ubezpieczeniowe lub paszport

Płać co miesiąc lub dokonaj jednorazowej płatności za dożywotni dostęp

Korzystaj z Enpass w systemie Windows, macOS, Linux lub na urządzeniu mobilnym

Ograniczenia Enpass

Interfejs użytkownika wymaga aktualizacji

Ocena siły hasła może być nieco przesadzona, zakładając, że zawsze wymagana jest najwyższa siła

Ceny aplikacji Epass

Indywidualny: $1.19/miesiąc za użytkownika

$1.19/miesiąc za użytkownika Rodzina: $2.39/miesiąc dla maksymalnie 6 użytkowników

$2.39/miesiąc dla maksymalnie 6 użytkowników Jednorazowy: $99.99/miesiąc za użytkownika

$99.99/miesiąc za użytkownika Business Starter: $8.49/miesiąc dla maksymalnie 10 użytkowników

$8.49/miesiąc dla maksymalnie 10 użytkowników Business Standard: $2.99/miesiąc za użytkownika

$2.99/miesiąc za użytkownika Enterprise: $3.99/miesiąc za użytkownika

Omiń oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (25 recenzji)

4.6/5 (25 recenzji) Capterra: 4.3/5 (3 recenzje)

9. Keeper

przez Opiekun Keeper to menedżer haseł, który przechowuje również inne informacje, takie jak poufne pliki lub krytyczna infrastruktura firmy. Sprawdza się dobrze do użytku osobistego, rodzinnego lub w przedsiębiorstwach.

Architektura zerowego zaufania i zerowej wiedzy zapewnia, że informacje są zawsze bezpieczne, a jednocześnie można je łatwo odzyskać, gdy są potrzebne, nawet jeśli jesteś offline.

Najlepsze cechy Keepera

Zautomatyzuj rotację haseł, aby jeszcze bardziej zmniejszyć ryzyko

Skanowanie dark web w celu sprawdzenia, czy hasło nie zostało złamane

Skorzystaj z biblioteki zasobów, która zawiera szkolenia dotyczące korzystania z Keeper 📚

Jeśli się kwalifikujesz, skorzystaj z 50% zniżki dla studentów i 30% dla wojskowych, ratowników, pielęgniarek, lekarzy i pracowników szpitali

ograniczenia Keeper

Funkcja autouzupełniania nie zawsze działa idealnie

Interfejs użytkownika nie jest zbyt intuicyjny dla użytkowników nietechnicznych

Ceny Keeper

Personal: $2.92/miesiąc za użytkownika

$2.92/miesiąc za użytkownika Rodzinny: $6.25/miesiąc dla maksymalnie 5 użytkowników

$6.25/miesiąc dla maksymalnie 5 użytkowników Business Starter: $2/miesiąc za użytkownika

$2/miesiąc za użytkownika Biznes: $3.75/miesiąc za użytkownika

$3.75/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Keeper

G2: 5.0/5 (ponad 40 opinii)

5.0/5 (ponad 40 opinii) Capterra: 4.7/5 (470+ opinii)

10. LastPass

przez LastPass Ten menedżer haseł zapisuje nieograniczoną liczbę haseł i może je generować. Automatycznie wypełnia również formularze i umożliwia bezpieczne udostępnianie haseł innym osobom. 📨

Łatwy w użyciu pulpit administratora pomaga zachować kontrolę nad bezpieczeństwem haseł rodziny lub firmy.

LastPass najlepsze funkcje

Dostęp do haseł niezależnie od tego, czy jesteś online, czy offline

Przechowywanie wszelkiego rodzaju zapisów cyfrowych, takich jak licencje na oprogramowanie i informacje Wi-Fi

Bezpieczeństwo danych dzięki uwierzytelnianiu wieloskładnikowemu w pakietach Premium i Business

Łatwe skalowanie do następnego poziomu konta w miarę rozwoju firmy

LastPass ograniczenia

Darmowy plan umożliwia dostęp tylko z jednego urządzenia

Naruszenie bezpieczeństwa w 2022 r. zaszkodziło wiarygodności firmy, ale od tego czasu zwiększyli bezpieczeństwo

LastPass cena

Darmowy

Premium: $3/miesiąc za użytkownika

$3/miesiąc za użytkownika Rodziny: $4/miesiąc dla maksymalnie 6 użytkowników

$4/miesiąc dla maksymalnie 6 użytkowników Zespoły: $4/miesiąc za użytkownika

$4/miesiąc za użytkownika Biznes: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

LastPass oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 1300 opinii)

4,4/5 (ponad 1300 opinii) Capterra: 4.6/5 (2,700+ opinii)

Sprawdź te Alternatywy LastPass !

Inne Zarządzanie hasłami Narzędzia

Zapewnienie dostępu do zapisanych haseł ma kluczowe znaczenie, ale to tylko jeden z aspektów zarządzania poufnymi informacjami. Potrzebujesz kompleksowego

zarządzanie projektami

platforma zapewniająca całościowy widok i płynny przepływ pracy dla codziennych zadań. W tym miejscu pojawia się ClickUp.

#

ClickUp

Odkryj ClickUp, aby zarządzać swoimi projektami za pomocą sztucznej inteligencji, ponad 15 widoków i automatyzacji zadań

ClickUp to kompleksowa platforma do zarządzania projektami, która zwiększa produktywność i usprawnia pracę

współpracę zespołową

na każdym poziomie.

Rozpocznij swój projekt używając

Tablice ClickUp

i

ClickUp Mind Maps

do burzy mózgów i

mapowanie procesu

. Następnie użyj tych notatek do sporządzenia ostatecznej

mapa drogowa zarządzania projektami

która obejmuje zakres i rezultaty, kamienie milowe i harmonogramy, a także kluczowe zasoby i potencjalne zagrożenia.

Oprogramowanie do współpracy nad projektem

ułatwia współpracę z innymi w trakcie tego procesu. 🛤️

Po uruchomieniu projektu można zarządzać wszystkimi własnymi zadaniami i uzyskać jasny nadzór nad postępami zespołu dzięki wbudowanej funkcji

oprogramowanie do zarządzania zadaniami

.

Współpraca nad dokumentami

z zespołem w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie. Następnie zapisz

Dokumenty ClickUp

które tworzysz na platformie, dzięki czemu zawsze możesz znaleźć to, czego potrzebujesz.

Przeglądaj każdy aspekt swojego projektu w wybranym formacie - na przykład jako listę,

Wykres Gantta

, Tablica, lub w

Widok tabeli

.

Pro tip: Możesz użyć widoku tabeli, aby zapisać swoje hasła i użyć

Generator haseł AI

dla bezpiecznych, unikalnych haseł. 🙌

Najlepsze funkcje ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Clickup AI jest dostępny tylko w płatnych planach

Aplikacja mobilna nie jest jeszcze tak w pełni funkcjonalna jak wersja desktopowa

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze: Darmowy

Darmowy Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka przestrzeni roboczej/miesiąc

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 200 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 3,900 recenzji)

Chroń swoje wrażliwe dane i zapewnij sobie spokój

Ochrona danych przed hakerami jest koniecznością w dzisiejszym świecie online. Możesz zapisać swoje hasła w arkuszu kalkulacyjnym lub pozwolić przeglądarce na ich obsługę. Dedykowane menedżery haseł są jednak znacznie bezpieczniejsze. 💯

Po wybraniu menedżera haseł, który będzie dla Ciebie najlepszy, zoptymalizuj resztę swojego przepływu pracy za pomocą ClickUp. Zyskasz na produktywności i

narzędzia do zarządzania projektami

aby wspierać każdy aspekt swojej pracy. Zarejestruj się za darmo w ClickUp już dziś.