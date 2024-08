14 wydajnych i bezpiecznych narzędzi do współpracy w 2024 r

Od umożliwienia skutecznej komunikacji w zespole śledzenie postępów w pracy, współpraca w zespole narzędzia napędzają nowoczesne miejsca pracy.

Jednak korzystanie z narzędzia do współpracy online ze słabym systemem cyberbezpieczeństwa może zwiększyć ryzyko cyberzagrożeń i powalić każdą firmę, jeśli pozostanie niezabezpieczona. 🥊

co można zrobić w takiej sytuacji?

Aby cieszyć się stałym wzrostem bez narażania bezpieczeństwa obszaru roboczego, musisz korzystać z najbardziej bezpiecznych narzędzi do współpracy dostępnych obecnie.

W tym artykule omówimy, czym są narzędzia do bezpiecznej współpracy i wyróżnimy 13 doskonałych programów do bezpiecznej współpracy, w tym ich kluczowe funkcje, ceny i oceny klientów.

Czym są narzędzia do bezpiecznej współpracy?

Z funkcjami takimi jak planowanie, harmonogramowanie i raportowanie, narzędzia do współpracy online stały się podstawą zarówno wewnętrznych, jak i zdalnych zespołów roboczych.

Potrzebujesz bezpiecznej współpracy platformy.

Bezpieczna platforma współpracy ma odpowiednie środki uwierzytelniania i autoryzacji, aby zminimalizować ryzyko wycieku danych. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ informacje są stale udostępniane pracownikom, klientom i partnerom za pośrednictwem narzędzi do współpracy.

Dodatkowo, bezpieczne oprogramowanie do współpracy może zapobiec phishing do puli informacji organizacyjnych! 🎣

14 najlepszych narzędzi do bezpiecznej współpracy w 2022 roku

Oto 14 najbezpieczniejszych dostępnych obecnie narzędzi do współpracy:

ClickUp jest jedną z najbardziej popularnych aplikacji na świecie najwyżej ocenianych wydajność i bezpieczne narzędzia do współpracy używane w małych i dużych firmach.

Od pomocy w zarządzaniu międzyfunkcyjną pracą zespołową po dostarczanie zaawansowane ustawienia zabezpieczeń clickUp jest bezpieczny jak Fort Knox! 💰

w końcu sama myśl o *[naruszenia danych](https://www.aura.com/learn/what-to-do-after-a-data-breach)* i cyberzagrożenia mogą prowadzić do bezsennych nocy dla wielu właścicieli firm

ClickUp kluczowe funkcje

Przyjrzyjmy się bliżej, w jaki sposób funkcje bezpieczeństwa ClickUp mogą pomóc Ci spać jak dziecko 😴:

Centra danych Bezpieczeństwo : obsługiwane przez Amazon Web Services (AWS), centra danych ClickUp są rozproszone po całym świecie, zabezpieczone różnymi fizycznymi kontrolami, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi

obsługiwane przez Amazon Web Services (AWS), centra danych ClickUp są rozproszone po całym świecie, zabezpieczone różnymi fizycznymi kontrolami, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi Aplikacja Bezpieczeństwo : cała komunikacja w aplikacjach internetowych ClickUp jest szyfrowana za pomocą 256-bitowego protokołu SSL

cała komunikacja w aplikacjach internetowych ClickUp jest szyfrowana za pomocą 256-bitowego protokołu SSL Infrastruktura Bezpieczeństwo : nasza infrastruktura jest hostowana w najwyższej klasy bezpiecznym środowisku i wzmocniona ochroną firewall. Nawet zespół Money Heist nie mógł uzyskać dostępu 🔐

: nasza infrastruktura jest hostowana w najwyższej klasy bezpiecznym środowisku i wzmocniona ochroną firewall. Nawet zespół Money Heist nie mógł uzyskać dostępu 🔐 Bezpieczeństwo Zasady: wdrażamy niezawodne zabezpieczenia, szkoląc każdego członka zespołu w zakresie najnowszych protokołów bezpieczeństwa i często aktualizując nasze zasady

wdrażamy niezawodne zabezpieczenia, szkoląc każdego członka zespołu w zakresie najnowszych protokołów bezpieczeństwa i często aktualizując nasze zasady Ramy zarządzania ryzykiem: od identyfikacji potencjalnych zagrożeń po ocenę bieżących środków bezpieczeństwa, nasze ramy zarządzania ryzykiem obejmują wszystko

od identyfikacji potencjalnych zagrożeń po ocenę bieżących środków bezpieczeństwa, nasze ramy zarządzania ryzykiem obejmują wszystko Uwierzytelnianie dwuskładnikowe : Chroń swój obszar roboczy przed nieautoryzowanym dostępem dzięki uwierzytelnianiu dwuskładnikowemu (2FA). Zapewnia to bezpieczne środowisko pracy, w którym rozpraszać mogą Cię tylko kołowrotki, a nie cyberzagrożenia 🐱

Chroń swój obszar roboczy przed nieautoryzowanym dostępem dzięki uwierzytelnianiu dwuskładnikowemu (2FA). Zapewnia to bezpieczne środowisko pracy, w którym rozpraszać mogą Cię tylko kołowrotki, a nie cyberzagrożenia 🐱 Niestandardowe uprawnienia : daje różnym członkom zespołu unikalne ustawienia uprawnień, dzięki czemu mają oni dostęp tylko do tych informacji, których potrzebują

daje różnym członkom zespołu unikalne ustawienia uprawnień, dzięki czemu mają oni dostęp tylko do tych informacji, których potrzebują Niestandardowe role: tworzenie nowych niestandardowych ról (innych niż gość, członek, administrator), takich jak: super administrator, redaktor, członek z limitem lub dowolna rola, która odpowiada Twoim potrzebom

Prywatność przestrzeni, folderów i list Masz zakończoną kontrolę nad tym, kto co widzi, jakie ma uprawnienia i kto jest dodawany do twojej listyObszary robocze* Google Single Sign On iMicrosoft Single Sign OnOszczędzaj czas i zachowaj bezpieczeństwo dzięki połączeniu ClickUp z kontami Google, Microsoft Office 365 lub Azure

Zalety ClickUp

Cennik ClickUp *Free Forever Plan: Unlimited zadania, członkowie i więcej całkowicie za darmo

Unlimited Plan : 5 USD za członka, miesięcznie

: 5 USD za członka, miesięcznie Business Plan : 12 USD za członka, miesięcznie

: 12 USD za członka, miesięcznie Business Plus : 19 USD za członka, za miesiąc

: 19 USD za członka, za miesiąc Enterprise: Kontakt ClickUp w celu uzyskania niestandardowych cen

Oceny klientów ClickUp

Funkcje takie jak płynny czat, spotkania online, zarządzanie projektami i współpraca nad dokumentami tworzyć Microsoft Teams popularna aplikacja online współpraca w miejscu pracy narzędzie.

Ta platforma współpracy w chmurze zawiera te same protokoły bezpieczeństwa, które pełnią funkcję pakietu Office 365. Oto kilka innych funkcji, które sprawiają, że Microsoft Teams jest bezpieczną platformą współpracy:

Kluczowe funkcje Microsoft Teams

Wdraża uwierzytelnianie dwuskładnikowe w całym zespole i organizacji

Blokuje złośliwą zawartość dzięki funkcji zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami (ATP)

Funkcja bezpiecznych załączników sprawdza podejrzane załączniki

Łatwa integracja z innymi aplikacjami MS Office, takimi jak PowerPoint i Outlook

Cennik usługi Microsoft Teams

Microsoft Teams ma plan Free. Płatne plany zaczynają się od 5 USD za użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (ponad 10 000 recenzji)

Jako oprogramowanie do współpracy, Asana pomaga dotrzymywać terminów i pozostawać w synchronizacji z zespołem.

Asana posiada również protokoły bezpieczeństwa, które zapewniają, że nikt z zewnątrz nie zobaczy ani nie zmodyfikuje cennych danych.

kluczowe funkcje #### Asana

Korzysta z usługi relacyjnej bazy danych (RDS) firmy Amazon w celu ułatwienia replikacji danych, tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych

Oferuje haszowanie haseł w celu weryfikacji ich integralności

Wdraża rutynowe oceny bezpieczeństwa i rozwój oprogramowania ukierunkowanego na bezpieczeństwo

Całodobowe zespoły ds. bezpieczeństwa wykrywające wszelkie podejrzane działania 🔎

Cennik usługi Asana

Asana ma Free Plan i płatne plany zaczynające się od $13.49/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Asana

G2: 4.3/5 (7000+ recenzji)

4. Huddle

Huddle to praca zespołowa narzędzie, które umożliwia płynną wymianę informacji między Teams, partnerami i klientami. Zapewnia również różne kontrole administracyjne do zarządzania uwierzytelnianiem użytkowników, dostępem i audytem.

To narzędzie do współpracy online umożliwia członkom zespołu dostęp do własnego portalu zadań i śledzenie ich realizacji.

_Ale jak bezpiecznie można współpracować z Huddle?

Kluczowe funkcje Huddle

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe i SSO klasy Enterprise

Kontrola uprawnień użytkowników w Teams z wieloma poziomami dostępu

Bezpieczne portale klientów dla użytkowników do wymiany poufnych plików i informacji

Zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne zapewniające bezpieczeństwo danych

Ceny Huddle

Poproś o niestandardową wycenę Huddle.

Niestandardowe oceny klientów Huddle

G2: 4.1/5 (ponad 70 recenzji)

Clarizen to oprogramowanie do współpracy z konfigurowalnym i przyjaznym interfejsem. Może pomóc Teams zakończyć zadanie na czas i w ramach budżetu. 🕔💰

Dodatkowo posiada mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak antywirus i monitorowanie aplikacji w celu ochrony danych.

Kluczowe funkcje Clarizen

Wszystkie dane są szyfrowane za pomocą zaawansowanego 256-bitowego szyfrowania AES

Wielopoziomowa infrastruktura bezpieczeństwa sieci pomaga zapobiegać naruszeniom bezpieczeństwa

Wyposażony w zapory sieciowe chroniące system przed złośliwą aktywnością

Usługa zarządzania projektami online jest monitorowana 24/7

Ceny Clarizen

Poproś o niestandardową wycenę Clarizen.

Oceny klientów Clarizen

G2: 4.1/5 (490+ opinii)

6. Nira

Nira to system kontroli dostępu w czasie rzeczywistym, który zapewnia widoczność i zarządzanie tym, kto ma dostęp do dokumentów firmowych w Obszary robocze Google i nie tylko .

Nira, posiadająca certyfikat SOC 2 Type 2, umożliwia zespołom IT każdej wielkości łatwe znajdowanie i naprawianie problemów związanych z ryzykiem dostępu, zapewniając pojedynczy, kompleksowy widok tego, kto ma dostęp do cennych danych firmowych w chmurze. Umożliwia również pracownikom zarządzanie i kontrolowanie tego, kto ma dostęp do ich informacji, bez konieczności posiadania ogromnej wiedzy technicznej.

kluczowe funkcje #### Nira

Znajdowanie i identyfikowanie zagrożeń dostępu za pomocą filtrowania i intuicyjnego interfejsu użytkownika

Szybka kontrola dostępu i rozwiązywanie krytycznych problemów poprzez masowe działania naprawcze

Skuteczna automatyzacja procesu poprzez egzekwowanie zasad i oddelegowane działania naprawcze

Zarządzanie dostępem zewnętrznym i dostawców, w tym kontami zarchiwizowanymi i osobistymi

Ceny Nira

Poproś o niestandardową wycenę Nira.

Niestandardowe oceny klientów Nira

7. Drut

Wire to aplikacja do współpracy typu open source, która pomaga pracownikom zdalnym zabezpieczyć ich wewnętrzną komunikację przed zewnętrznymi cyberzagrożeniami.

Wire wdraża również zaawansowane protokoły bezpieczeństwa, aby pomóc organizacjom skalować ich wydajność.

kluczowe funkcje #### Wire

Zabezpiecza całą komunikację zszyfrowanie end-to-end* Unikalny klucz sesji jest generowany dla każdej sesji inicjowanej przez użytkownika. W ten sposób, jeśli sesja zostanie naruszona, wpłynie to tylko na dane z tej sesji

Zgodność z RODO sprawia, że aplikacja nie ma dostępu do żadnych danych osobowych ani oficjalnych danych organizacji

Dopasowuje odciski palców kluczy, aby chronić przed atakami typuatak man-in-the-middle (nieznana interwencja strony trzeciej)

Ceny przewodów

Wire ma darmowy plan i płatne plany zaczynające się od $5.83/miesiąc.

Niestandardowe oceny klientów Wire

G2: 4.3/5 (25+ opinii)

8. Basecamp

Basecamp to popularne narzędzie do współpracy, które przesyła dane przez bezpieczne połączenia HTTPS i szyfruje kopie zapasowe danych za pomocą GnuPrivacy Guard (GPG).

Ponieważ umożliwia on kierownikom projektów nadzorowanie postępów w realizacji projektu i monitorowanie aktualizacji zadań, nie ma potrzeby organizowania spotkań jeden na jeden.

Kluczowe funkcje Basecamp

Wdraża całodobowy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny

Dedykowany zespół ds. bezpieczeństwa, infrastruktury i wydajności (SIP) nadzorujący zarządzanie dostępem, połączenia sieciowe i zapory ogniowe

Przeprowadza audyty, aby upewnić się, że systemyZgodne z PCI* Prowadzi programy bug bounty w HackerOne w celu zbadania i zweryfikowania swoich polityk bezpieczeństwa

Cennik Basecamp

Basecamp oferuje stałą stawkę w wysokości $99/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Basecamp

G2: 4.1/5 (ponad 4000 recenzji)

Od interakcji jeden na jeden po dyskusje grupowe w całym zespole, Slack wspiera bezpieczną i płynną współpracę w ramach Enterprise.

Dodatkowo, ich wewnętrzne narzędzie bezpieczeństwa, Slack Enterprise Key Management (Slack EKM), zapewnia ochronę danych użytkowników. W ten sposób Twój zespół może odbijać od siebie pomysły warte miliony dolarów bez obawy, że ktoś je ukradnie.

Kluczowe funkcje Slack

Pełna integracja z najlepszymi dostawcami rozwiązań zapobiegających utracie danych (DLP)

Oferuje funkcje zarządzania ładem i ryzykiem

Zgodność z zasadami bezpieczeństwa w chmurze brytyjskiego National Cyber Security Centre

To narzędzie do współpracy w chmurze zapewnia administracyjną kontrolę dostępu i monitorowanie systemu

Cennik Slack

Slack oferuje plan Free i płatne plany zaczynające się od $8/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Slack

G2: 4,5/5 (ponad 27 000 recenzji)

Umożliwia pracę w wielu układach, od tablic po listy, dzięki czemu oddelegowanie zadań jest proste, ale skuteczne.

Aby jeszcze bardziej wzmocnić swoje bezpieczeństwo online, Trello współpracuje z ekspertem cyberbezpieczeństwo badaczy na HackerOne w celu wykrycia i usunięcia luk w zabezpieczeniach.

Kluczowe funkcje Trello

Przeprowadza cotygodniowe skanowanie luk w zabezpieczeniach i coroczne testy naruszeń danych

Dowolny członek obszaru roboczego może wyświetlać karty lub ustawić je jako publiczne lub prywatne

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe we wszystkich planach, w tym w wersji Free

Wykonuje zaszyfrowaną pełną kopię zapasową co 24 godziny

Cennik Trello

Trello oferuje Free Plan i płatne plany zaczynające się od $12.50/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Trello

G2: 4.4/5 (ponad 11 000 recenzji)

11. Google Drive

Dysk Google to narzędzie do współpracy, które zaspokaja wszechstronne potrzeby niemal każdego zespołu. Zapewnia również najwyższy poziom bezpieczeństwa w celu ochrony danych użytkowników i Enterprise.

Dodatkowo, funkcja ograniczonego udostępniania połączonych plików umożliwia bezpieczne udostępnianie plików dla użytkowników pracujących na Dokumentach Google.

Kluczowe funkcje Dysku Google

Przechowywanie w chmurze do bezpiecznego udostępniania plików

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe zapobiegające nieuprawnionemu dostępowi

Wdraża kroki odzyskiwania konta poprzez tworzenie kopii zapasowych przechowywanych danych

Szyfrowanie przesyłania, pobierania i dostępu do plików za pomocą silnego 256-bitowego szyfrowania AES

Cennik Dysku Google

Korzystanie z Google Drive jest Free.

Oceny klientów Google Drive

G2: 4,7/5 (ponad 12 000 recenzji)

12. Zoom

Od konferencji Business po publiczne webinaria, Zoom to aplikacja do wideokonferencji. Jej funkcje nagrywania wideo i udostępniania ekranu sprawiają, że jest to świetna aplikacja do wideokonferencji narzędzie do współpracy zespołowej .

Oprócz zgodności z RODO, konferencje audio i wideo w Zoom są szyfrowane od końca do końca.

Kluczowe funkcje Zoom

Funkcja poczekalni pozwala gospodarzowi kontrolować, kiedy uczestnik dołącza do spotkania

Unikaj zagrożeń wewnętrznych, decydując, którzy uczestnicy mogą nagrywać rozmowę

Używanie kodów dostępu do ochrony spotkań

Zablokuj spotkanie, gdy nie chcesz, aby dołączyły do niego inne zaproszone osoby

Cennik Zoom

Zoom oferuje Free Plan i płatny plan zaczynający się od $14.99/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Zoom

G2: 4.5/5 (ponad 35 000 recenzji)

Toggl toruje drogę do efektywnej współpracy zespołowej i zarządzania zadaniami. Z jego tablice kanban można z łatwością planować i śledzić zadania.

Aplikacja chroni również przed Atakami DDoS i awarie sprzętu. Dodatkowo wykonuje pełne kopie zapasowe danych co 24 godziny.

Kluczowe funkcje Toggl

Szyfruje dane w tranzycie za pomocą protokołów TLS 1.2, szyfrowania AES-256 i podpisów SHA2

Zawiera scentralizowany system rejestrowania w celu monitorowania bezpieczeństwa przez cały czas

Współpracuje z wiodącymi w branży dostawcami usług w zakresie rozwiązań bezpieczeństwa

Nowe funkcje lub dodane funkcje podlegają systematycznym przeglądom bezpieczeństwa

Cennik Toggl

Toggl oferuje darmowy plan i płatne plany zaczynające się od $9/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Toggl

G2: 4.6/5 (ponad 1400 recenzji)

14. HubSpot CMS

Znany z wielokrotnie nagradzanego CRM typu "wszystko w jednym", HubSpot's free CMS (system zarządzania treścią) jest jednym z najbezpieczniejszych dostawców treści do hostowania witryny i zawartości.

Platforma CMS pozwala Twojemu zespołowi ds. zawartości na współpracę w celu tworzenia angażujących i interaktywnych treści, aby poprawić ruch na stronie i zoptymalizować konwersacje bez ryzyka związanego z bezpieczeństwem.

Darmowy CMS HubSpot zawiera narzędzia takie jak kreator stron internetowych, rynek motywów i szablonów oraz wbudowane funkcje bezpieczeństwa, aby skanowanie i wykrywanie szkodliwych ataków i zagrożenia.

HubSpot CMS kluczowe funkcje

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA)

Pojedyncze logowanie (SSO) dla Enterprise

SPF, DKIM,DMARCoraz standardy uwierzytelniania BIMI

Free web application firewall (WAF) i certyfikaty SSL

Cennik CMS HubSpot

Dostępne narzędzia Free z planami Premium zaczynającymi się od 23 USD miesięcznie.

Oceny klientów HubSpot CMS

G2: 4.5/5 (1 220 opinii)

