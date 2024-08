10 najlepszych alternatyw Hootsuite, aby ulepszyć swoją grę w mediach społecznościowych w 2024 roku

Chcesz przenieść swoją grę w mediach społecznościowych na wyższy poziom? Hootsuite to świetna platforma, ale istnieje wiele innych alternatyw, które mogą lepiej pasować do Twojej agencji lub marki.

W tym artykule omówimy 10 najlepszych alternatyw Hootsuite na rok 2024, abyś mógł znaleźć idealną platformę dla swoich potrzeb. Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem małego biznesu, agencją marketingową czy influencerem w mediach społecznościowych, mamy dla Ciebie rozwiązanie.

Bądź więc na bieżąco, aby znaleźć najlepsze narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi na rynku i przygotuj się na ulepszenie swojej gry w mediach społecznościowych!

Co to jest Hootsuite i do zrobienia narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi?

Hootsuite to popularna platforma do zarządzania mediami społecznościowymi, która umożliwia użytkownikom zarządzanie wieloma kontami w mediach społecznościowych z poziomu centralnego pulpitu. Oferuje wiele funkcji, takich jak automatyczne planowanie postów, śledzenie wskaźników i narzędzia do współpracy zespołowej.

Narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi zazwyczaj łączą wszystkie konta w mediach społecznościowych z jedną platformą, dzięki czemu masz centralny pulpit, z którego możesz zarządzać całą swoją aktywnością w mediach społecznościowych.

Korzystanie z narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi przynosi wiele korzyści, w tym:

Oszczędność czasu : Oprogramowanie do mediów społecznościowych może zautomatyzować wiele rutynowych zadań, takich jak planowanie postów i śledzenie analiz. Dodatkowo, platformy, które zapewniająNarzędzia AI mogą często generować grafiki i podpisy pod postami

: Oprogramowanie do mediów społecznościowych może zautomatyzować wiele rutynowych zadań, takich jak planowanie postów i śledzenie analiz. Dodatkowo, platformy, które zapewniająNarzędzia AI mogą często generować grafiki i podpisy pod postami Wydajność : Oprócz dostarczania analiz w czasie rzeczywistym na temat wydajności postów, narzędzia społecznościowe mogą monitorować wydajność konkurencji, branży i influencerów, dzięki czemu wiesz, jaka zawartość jest trendy. Wiele z nich sugeruje również, kiedy najlepiej publikować zawartość i jakich hashtagów używać

: Oprócz dostarczania analiz w czasie rzeczywistym na temat wydajności postów, narzędzia społecznościowe mogą monitorować wydajność konkurencji, branży i influencerów, dzięki czemu wiesz, jaka zawartość jest trendy. Wiele z nich sugeruje również, kiedy najlepiej publikować zawartość i jakich hashtagów używać Poprawa współpracy: Narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi mogą pomóc w poprawie współpracy z członkami zespołu, zapewniając centralne miejsce do udostępniania zawartości, śledzenia postępów, dostarczania informacji zwrotnych i proszenia o zatwierdzenie przez klienta

Czego szukać w alternatywie dla Hootsuite

Szukając alternatywy dla Hootsuite, należy pamiętać o kilku kluczowych czynnikach.

Przede wszystkim należy szukać wszechstronnego narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi, które pomoże w planowaniu, tworzeniu harmonogramów i śledzeniu zawartości na wszystkich platformach.

Następnie należy rozważyć możliwości AI platformy. Narzędzia AI mogą pomóc w optymalizacji strategii mediów społecznościowych, co może być nieocenione. Dla przykładu, narzędzia AI w mediach społecznościowych mogą analizować trendy, przewidywać zachowania odbiorców i oferować sugestie dotyczące zawartości.

Wreszcie, poszukaj narzędzia, które zawiera konfigurowalne szablony kalendarza zawartości. A szablon kalendarza zawartości i inne szablony mediów społecznościowych mogą usprawnić proces planowania i utrzymać zespół w dobrej organizacji.

Pamiętaj, że idealna alternatywa dla Hootsuite powinna nie tylko spełniać, ale i przewyższać Twoje oczekiwania potrzeby zarządzania projektami w mediach społecznościowych dzięki czemu praca staje się łatwiejsza i bardziej efektywna.

10 najlepszych alternatyw Hootsuite w 2024 roku

Czy jesteś gotowy, aby przenieść swoją grę w mediach społecznościowych na wyższy poziom? Oto 10 najlepszych alternatyw dla Hootsuite w 2024 roku.

Ponad 15 widoków ClickUp zapewnia organizacjom rozwiązanie dla każdego zespołu

ClickUp to konfigurowalna platforma wydajności, która oferuje zakres narzędzi do zarządzania projektami, automatyzacji, śledzenia zadań i współpracy, w tym kompleksowy wybór narzędzi mediów społecznościowych. ClickUp Marketing to kompleksowy, oparty na współpracy obszar roboczy, którego zespół może używać do opracowywania, planowania i śledzenia wysiłków marketingowych w mediach społecznościowych w wielu kanałach. Jest to idealne połączenie technologii i wygody oraz doskonały wybór dla teamów szukających alternatywy dla Hootsuite.

The Szablon mediów społecznościowych ClickUp jest kompleksowym narzędzie do planowania w celu usprawnienia danych powstania, planowania i monitorowania zawartości. Oferuje ujednolicony obszar roboczy dla Teams, promując współpracę, usprawniając śledzenie zadań i zwiększając wydajność w kampaniach marketingowych w mediach społecznościowych.

The Szablon harmonogramu postów w mediach społecznościowych ClickUp to kompleksowe narzędzie, które pomaga planować, organizować i śledzić zawartość mediów społecznościowych Widok kalendarza ClickUp zmienia zasady gry, umożliwiając zespołowi marketingowemu planowanie, harmonogramowanie i monitorowanie postów w zorganizowany sposób.

ClickUp AI Writing Asystent może pomóc ci pisać lepiej i szybciej dzięki narzędziom do generowania zawartości, ulepszania pisania i upraszczania złożonego języka. W połączeniu z ClickUp Dokumenty tworzenie i organizowanie zawartości mediów społecznościowych staje się dziecinnie proste!

Pulpit ClickUp zapewnia całościowy widok aktywności w mediach społecznościowych, w tym nadchodzących postów, zaplanowanych zadań i analiz. Pomoże ci to zachować porządek i kontrolę nad strategią mediów społecznościowych.

Widok kalendarza ClickUp pozwala zobaczyć wszystkie posty w mediach społecznościowych w formacie kalendarza, ułatwiając planowanie i planowanie zawartości. Widok kalendarza umożliwia również tworzenie kalendarzy zawartości dla wielu platform mediów społecznościowych.

Automatyzacja ClickUp może pomóc w automatyzacji powtarzalnych zadań, takich jak planowanie postów i wiadomości w mediach społecznościowych.

ClickUp to potężne narzędzie do zarządzania kampaniami w mediach społecznościowych na wielu platformach. Może pomóc teamom marketingowym w:

Współpracować przy tworzeniu i planowaniu zawartości mediów społecznościowych

Śledzenie analityki i wydajności mediów społecznościowych

Zarządzać budżetami i zasobami w mediach społecznościowych

Automatyzację powtarzalnych zadań

Tworzenie i wdrażanie strategii mediów społecznościowych

ClickUp to doskonała alternatywa dla Hootsuite, z której mogą korzystać zespoły marketingowe każdej wielkości, aby usprawnić zarządzanie mediami społecznościowymi i zwiększyć wydajność zespołu.

ClickUp najlepsze funkcje

Umożliwia zarządzanie wszystkimi kontami w mediach społecznościowych w jednym miejscu, w tym planowanie i publikowanie postów, śledzenie analiz i współpracę z członkami zespołu

Wysoce konfigurowalny, dzięki czemu możesz stworzyć przepływ pracy, który idealnie odpowiada Twoim potrzebom.

Ciesz się korzyściami płynącymi z kompleksowej obsługi projektów izarządzanie zadaniami gdy korzystasz z platformy ClickUp i budujesz swój kalendarz mediów społecznościowych za pomocą szykupomocnych szablonów Limity ClickUp

Zazwyczaj wiąże się z krzywą uczenia się, więc nauka efektywnego korzystania ze wszystkich funkcji może zająć trochę czasu

Niektórzy użytkownicy ClickUp zgłaszali problemy z wydajnością, takie jak wolne czasy ładowania i usterki

ClickUp to przede wszystkim platforma do zarządzania zadaniami i projektami, więc nie oferuje bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak nasłuchiwanie mediów społecznościowych czy publikowanie postów

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI: $5 dodatek do dowolnego płatnego planu

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,566+ recenzji)

: 4.7/5 (8,566+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,796+ recenzji)

2. Sprout Social

przez Sprout Social Sprout Social to jedna z najbardziej niezawodnych alternatyw dla Hootsuite, oferująca kompleksowe narzędzia mediów społecznościowych do skutecznych strategii marketingowych online, w tym udostępnianie postów, monitorowanie kanałów, analitykę mediów społecznościowych i zarządzanie zespołem.

Narzędzia do social listeningu, raportowania i współpracy zespołowej są doskonałe, a obsługa klienta cieszy się dużym uznaniem recenzentów. Ponadto kalendarz mediów społecznościowych Sprout Social ułatwia przeglądanie harmonogramu publikacji i wprowadzanie zmian na bieżąco.

Ceny Sprout mogą być jednak zaporowe, zwłaszcza dla mniejszych firm, które próbują zarządzać niewielką liczbą kont w mediach społecznościowych.

Najlepsze funkcje Sprout Social

Wszechstronne funkcje analizy i zarządzania mediami społecznościowymi

Doskonałe narzędzia do nasłuchiwania i monitorowania społecznościowego, które uwielbiają menedżerowie mediów społecznościowych

Firma znana jest z niestandardowej obsługi klienta

Ograniczenia Sprout Social

Droższy niż niektóre inne platformy do zarządzania mediami społecznościowymi i alternatywy Hootsuite

Ma bardziej złożony interfejs użytkownika i krzywą uczenia się niż niektóre inne platformy do zarządzania mediami społecznościowymi

Limity API sieci mogą ograniczać niektóre funkcje, takie jak publikowanie wideo na TikTok i Instagram Reels

Cennik Sprout Social

Standard : 249 USD/miesiąc za użytkownika

: 249 USD/miesiąc za użytkownika Professional : $399/miesiąc na użytkownika

: $399/miesiąc na użytkownika Zaawansowany : $499/miesiąc na użytkownika

: $499/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Sprout Social oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (2,580+ recenzji)

: 4.4/5 (2,580+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (559+ recenzji)

3. eClincher

przez Eclincher EClincher to narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi i alternatywa dla Hootsuite. Jednak to narzędzie mediów społecznościowych wyróżnia się zintegrowaną analityką i możliwościami automatycznego publikowania. Najlepiej nadaje się dla małych Business i przedsiębiorców.

Najlepsze funkcje eClincher

Oferuje bogaty wybór narzędzi i funkcji, takich jak nasłuchiwanie społecznościowe, nieograniczona analiza mediów społecznościowych na żywo oraz kolejki automatycznego publikowania i RSS

Dostawca wsparcia przez czat na żywo 24/7 i dobrze znany z niestandardowej obsługi klienta

Bardziej przystępna cena niż Hootsuite i niektórzy inni konkurenci

eClincher limity

Limit integracji z innymi narzędziami marketingowymi

Mniej przyjazny dla użytkownika niż niektóre inne platformy

Ograniczone narzędzia do raportowania w porównaniu do innych alternatyw Hootsuite

eClincher ceny

Podstawowy : $65/miesiąc

: $65/miesiąc Premier : $175/miesiąc

: $175/miesiąc Agency : $425/miesiąc

: $425/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

eClincher oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (413+ recenzji)

: 4.6/5 (413+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (222+ recenzji)

4. Agorapulse

przez Agorapulse Dzięki ujednoliconej społecznościowej skrzynce odbiorczej, intuicyjnemu publikowaniu i funkcjom nasłuchu społecznościowego, Agorapulse jest potężnym narzędziem mediów społecznościowych zaprojektowanym specjalnie, aby pomóc średniej wielkości firmom i agencjom w zarządzaniu ich platformami mediów społecznościowych.

Ponieważ jego narzędzia, funkcje i funkcje są zoptymalizowane pod kątem tej konkretnej wielkości biznesu, Agorapulse może być lepszym wyborem dla małych i średnich firm.

Najlepsze funkcje Agorapulse

Kompleksowa, łatwa do zrozumienia analityka

Umożliwia wgląd w strategie społecznościowe konkurencji

Ujednolicona skrzynka odbiorcza pozwala użytkownikom zarządzać wszystkimi wiadomościami, komentarzami i recenzjami w mediach społecznościowych w jednym miejscu

Limity Agorapulse

Ograniczone narzędzia i funkcje współpracy w porównaniu do innych alternatyw Hootsuite na tej liście

Brak otwartego API, w wyniku czego integracja z innymi aplikacjami jest ograniczona

Ta alternatywa Hootsuite nie posiada niektórych zaawansowanych funkcji, takich jak identyfikacja influencerów

Ceny Agorapulse

Free

Standard : $49/miesiąc za użytkownika

: $49/miesiąc za użytkownika Profesjonalny : $79/miesiąc na użytkownika

: $79/miesiąc na użytkownika Zaawansowany : $119/miesiąc na użytkownika

: $119/miesiąc na użytkownika Niestandardowy: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Agorapulse

G2 : 4.5/5 (915+ recenzji)

: 4.5/5 (915+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (702+ recenzji)

5. MeetEdgar

przez MeetEdgar MeetEdgar to aplikacja do zarządzania mediami społecznościowymi, która obsługuje 25 kont w mediach społecznościowych, oferuje nieograniczoną zawartość biblioteki oraz zapewnia doskonałe wsparcie i zasoby edukacyjne.

Aplikacja pomaga również w recyklingu starej zawartości i planowaniu jej publikowania w przyszłości, dzięki czemu można poświęcić mniej czasu na media społecznościowe, a więcej na swój biznes.

Najlepsze funkcje MeetEdgar

Zapewnia bibliotekę zawartości do przechowywania treści, dzięki czemu można je łatwo ponownie wykorzystać i zmienić ich przeznaczenie

Generuje odmiany postów w mediach społecznościowych

Bardziej przystępne ceny w porównaniu do Hootsuite i innych konkurentów

Limity MeetEdgar

Narzędzie społecznościowe obsługuje tylko ograniczoną liczbę platform mediów społecznościowych, w tym Twitter, Facebook, LinkedIn i Instagram

Nie oferuje funkcji nasłuchu mediów społecznościowych

Brak narzędzi do współpracy zespołowej i może nie być idealnym rozwiązaniem dla zespołów, które muszą ze sobą współpracować

Ceny MeetEdgar

Eddie : 29,99 USD/miesiąc 5 kont społecznościowych

: 29,99 USD/miesiąc 5 kont społecznościowych Edgar: $49.99/miesiąc 25 kont społecznościowych

MeetEdgar oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (52+ recenzji)

: 4.2/5 (52+ recenzji) Capterra: N/A

6. Sendible

przez Sendible Sendible to skalowalne, niedrogie narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi, oferujące funkcje współpracy, analizy, możliwości publikowania i doskonałe wsparcie ludzkie.

Jeśli szukasz alternatywy dla Hootsuite, która zapewnia doskonałą obsługę klienta, bardziej wszechstronne funkcje i lepsze ceny, Sendible może być dobrym wyborem!

Najlepsze funkcje Sendible

Szeroki zakres funkcji, w tym nasłuch mediów społecznościowych, selekcja zawartości i narzędzia do współpracy zespołowej

Niestandardowa obsługa klienta na najwyższym poziomie

Przystępne plany cenowe w porównaniu do innych konkurentów

Limity Sendible

Użytkownicy narzekają, że aplikacja mobilna może być wadliwa

Recenzenci twierdzą, że platforma jest podatna na spowolnienia i usterki

Niektórzy użytkownicy zgłaszali trudności z uzyskaniem pomocy od obsługi klienta

Cennik Sendible

Kreator : $29/miesiąc

: $29/miesiąc Traction : $89/miesiąc

: $89/miesiąc White Etkieta : $240/miesiąc za użytkownika

: $240/miesiąc za użytkownika Niestandardowy: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Sendible

G2 : 4.5/5 (851+ recenzji)

: 4.5/5 (851+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (122+ reviews)

7. Bufor

przez Bufor Chcesz zaplanować i opublikować posty na wielu platformach społecznościowych jednocześnie? Buffer oferuje szereg funkcji, w tym kalendarz mediów społecznościowych, analitykę i narzędzia do współpracy zespołowej. Platforma ta jest najbardziej znana ze swojej łatwości użytkowania i przystępnych cen.

W porównaniu do Hootsuite, Buffer jest prostszą i bardziej usprawnioną platformą. Jest to dobra opcja dla małych Business i osób prywatnych, które potrzebują podstawowej platformy do zarządzania mediami społecznościowymi.

Najlepsze funkcje Buffera

Łatwy w użyciu z przyjaznym interfejsem użytkownika

Przystępna cena i darmowy plan

Doskonały wizualny kalendarz zawartości mediów społecznościowych

Limity Buffer

Limit platform społecznościowych, w tym Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Narzędzia do współpracy w Teams nie są tak rozbudowane, jak w przypadku innych platform do zarządzania mediami społecznościowymi

Funkcje analizy i raportowania nie są tak wszechstronne, jak w przypadku innych platform do zarządzania mediami społecznościowymi, takich jak Hootsuite

Cennik Buffer

Free

Essentials : $6/miesiąc

: $6/miesiąc Teams : $12/miesiąc

: $12/miesiąc Agencja: 120 USD/miesiąc za użytkownika

Buffer oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (986+ recenzji)

: 4.3/5 (986+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (1,431+ recenzji)

8. CoSchedule

Via CoSchedule Platforma kalendarza marketingowego CoSchedule pomaga planować, współpracować i publikować w mediach społecznościowych, blogach i e-mailach. Jest łatwa w użyciu i pozwala Teamsom pracować wydajniej.

CoSchedule może być dobrym wyborem dla firm, które zarządzają kilkoma kanałami marketingowymi, w tym mediami społecznościowymi, blogami i e-mailami. Oferuje kompleksowy zestaw funkcji do planowania, tworzenia i publikowania zawartości oraz współpracy z członkami zespołu.

Najlepsze funkcje CoSchedule

Doskonałe narzędzia do współpracy w zespole sprawiają, że jest to dobry wybór dla zespołów marketingowych

Znakomite funkcje zarządzania zawartością do opracowywania, tworzenia i publikowania w wielu kanałach z jednego miejsca

Oferuje szczegółowe widoki kalendarza, które pomagają wizualizować działania marketingowe

Limity CoSchedule

Funkcje analityczne i raportowania nie są tak wszechstronne, jak w przypadku innych platform do zarządzania mediami społecznościowymi, takich jak Hootsuite czy Sprout Social

Niektórzy użytkownicy CoSchedule zgłaszali trudności z uzyskaniem pomocy od obsługi klienta

Ceny CoSchedule

Darmowy kalendarz

Kalendarz społecznościowy: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Kalendarz zawartości: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Pakiet marketingowy: Kontakt w sprawie wyceny

CoSchedule oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (149+ opinii)

: 4.4/5 (149+ opinii) Capterra: 4.4/5 (104+ recenzji)

9. Pallyy

przez Pallyy Pallyy to łatwe w użyciu narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi. Jest usprawnione, niedrogie i pełne wnikliwych analiz, dzięki czemu jest idealnym pomocnikiem dla małych Business i osób prywatnych, które chcą efektywnie zarządzać swoją obecnością w mediach społecznościowych.

Pallyy może planować i publikować posty na wszystkich platformach społecznościowych jednocześnie. Umożliwia również współpracę z członkami zespołu w zakresie danych powstania i planowania. Twój zespół może z łatwością śledzić wyniki w mediach społecznościowych dzięki dogłębnej analizie i uzyskać wgląd w swoich odbiorców i to, z czym się angażują.

Najlepsze funkcje Pallyy

Znany z prostego i przyjaznego dla użytkownika interfejsu, który ułatwia rozpoczęcie pracy

Koncentruje się na małych firmach i osobach prywatnych

Ta alternatywa Hootsuite jest bardziej przystępna cenowo niż większe platformy do publikowania w mediach społecznościowych

Limity Pallyy

Czasami działa nieprawidłowo, ponieważ jest nowszym narzędziem do planowania mediów społecznościowych

Niektórzy użytkownicy mają problemy z opanowaniem podstawowych funkcji

Limit platform, narzędzi analitycznych i narzędzi do współpracy w porównaniu do większych konkurentów

Ceny Pallyy

Free

Premium: 18 USD/miesiąc za użytkownika

Pallyy oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.8/5 (56+ recenzji)

10. Zoho Social

przez Zoho Social Zoho Social to przystępne cenowo i przyjazne dla użytkownika narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi dla małych firm i osób prywatnych.

Oferuje ono podstawowe funkcje, takie jak planowanie i publikowanie w mediach społecznościowych, śledzenie analiz i współpraca z członkami zespołu. W porównaniu do Hootsuite, Zoho Social jest tańsze i łatwiejsze w użyciu, ale ma mniej funkcji.

Najlepsze funkcje Zoho Social

Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika, który sprawia, że jest łatwy w użyciu, nawet dla początkujących w marketingu w mediach społecznościowych

Funkcja SmartQ wykorzystuje sztuczną inteligencję do przewidywania najlepszego czasu na publikację postów w celu maksymalnego zaangażowania

Umożliwia monitorowanie mediów społecznościowych pod kątem wzmianek o marce, branży i konkurencji

Limity Zoho Social

Dostarczane wskaźniki mediów społecznościowych nie są tak szczegółowe, jak w przypadku wielu platform konkurencji

Nie zapewnia narzędzi do tworzenia zawartości, co może być ograniczeniem dla użytkowników chcących współpracować z Teams

Ograniczona integracja, może nie integrować się ze wszystkimi platformami lub narzędziami, z których mogą korzystać niektóre firmy

Cennik Zoho Social

Standard : $10/miesiąc

: $10/miesiąc Profesjonalny : $30/miesiąc

: $30/miesiąc Premium: $40/miesiąc

Zoho Social oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (2,494+ recenzji)

: 4.6/5 (2,494+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,941+ recenzji)

Podnieś poziom swojej gry marketingowej w mediach społecznościowych dzięki ClickUp

Jeśli chodzi o zarządzanie obecnością w mediach społecznościowych, istnieje wiele alternatyw dla Hootsuite, które mogą pomóc w ulepszeniu strategii online.

Wybór odpowiedniego narzędzia zależy jednak od konkretnych potrzeb. Weź pod uwagę oprogramowanie do zarządzania kampaniami w celu usprawnienia wysiłków marketingowych lub poznania innych najlepsze narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi dla agencji jeśli zarządzasz wieloma kontami klientów.

Nie zapominaj również o znaczeniu wydajnego cykl pracy w mediach społecznościowych

to podstawa każdej strategii mediów społecznościowych odnoszącej powodzenie, a odpowiednie narzędzie może zrobić różnicę!

Chcesz poznać potężną i elastyczną alternatywę dla Hootsuite? ClickUp oferuje kompleksowy pakiet narzędzi do zarządzania mediami społecznościowymi, które mogą usprawnić cykl pracy i zwiększyć wydajność.

Wypróbuj ClickUp już dziś i przekonaj się sam!