10 najlepszych aplikacji do planowania i kalendarzy AI w 2024 roku

Czy jesteś zmęczony ręcznym planowaniem wszystkich spotkań? Cóż, nie obawiaj się - kalendarze oparte na sztucznej inteligencji są tutaj!

Kalendarze te wykorzystują najnowocześniejszą sztuczną inteligencję, aby uczynić twoje życie łatwiejszym, lepiej zorganizowanym i o wiele przyjemniejszym. Zaufaj nam, zrewolucjonizują one Twój dzień pracy.

Tak więc, bez zbędnych ceregieli, przyjrzyjmy się asystentom kalendarza AI, którzy szturmem zdobywają świat pracy. Od poręcznych widżetów, przez inteligentne planowanie, po spersonalizowane przypomnienia o listach rzeczy do zrobienia - te kalendarze mają wszystko. ✨

Czego należy szukać w aplikacjach kalendarza AI?

AI aplikacje kalendarza powinny robić więcej niż tylko automatyzować planowanie spotkań lub zmianę harmonogramu dla powtarzających się spotkań. Dzięki dzisiejszym potężnym Narzędzia AI od aplikacji do planowania można wymagać znacznie więcej.

Oto kilka rzeczy, których warto szukać w swoim asystencie kalendarza AI:

Inteligentne planowanie: Znajdź planer AI, który może przeszukiwać najlepsze przedziały czasowe, aby zarezerwować lub zaplanować spotkania, ważne zadania i przerwy

Znajdź planer AI, który może przeszukiwać najlepsze przedziały czasowe, aby zarezerwować lub zaplanować spotkania, ważne zadania i przerwy Szablony : Zaczynanie od zera nie zawsze jest łatwe, więc znajdź opcję zszablony harmonogramów pracy aby dać ci coś, na czym możesz oprzeć swój tydzień pracy

: Zaczynanie od zera nie zawsze jest łatwe, więc znajdź opcję zszablony harmonogramów pracy aby dać ci coś, na czym możesz oprzeć swój tydzień pracy Funkcje współpracy: Jeśli będziesz używać swojegooprogramowanie do zarządzania zadaniami do pracy z freelancerami lub członkami zespołu, poszukaj funkcji współpracy, takich jak dostosowanie strefy czasowej i automatyczne lub spersonalizowane linki do spotkań zespołu

Jeśli będziesz używać swojegooprogramowanie do zarządzania zadaniami do pracy z freelancerami lub członkami zespołu, poszukaj funkcji współpracy, takich jak dostosowanie strefy czasowej i automatyczne lub spersonalizowane linki do spotkań zespołu Wygoda: Szukaj przełomowych funkcji, takich jak przeciąganie i upuszczanie bloków czasowych oraz możliwość planowania zadań oddzielnie dla godzin osobistych i roboczych lub określania okien dostępności

Nie musisz się martwić, że będziesz wymagać zbyt wiele od dzisiejszych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji aplikacje do codziennego planowania ! Wystarczy pomyśleć o rzeczach, które zajmują czas podczas planowania przepływu pracy i znaleźć aplikację, która je zautomatyzuje.

10 najlepszych planerów i kalendarzy AI do wykorzystania w 2024 roku

Gotowy na automatyzację zarządzania zadaniami? Przygotuj się na pożegnanie z kłopotami związanymi z planowaniem i przywitaj się ze światem wygodnego zarządzania czasem!

</div>

Uzyskaj kompleksowy widok, aby lepiej przewidywać i organizować codzienną pracę, przypomnienia i wydarzenia w kalendarzu dzięki ClickUp Home

ClickUp Brain jest jedynym Narzędzie do zarządzania projektami AI specjalnie dostosowane do Twojej roli. Jest to część naszego kompleksowego podejścia do produktywności i zarządzania projektami, które przeniesie Twoją produktywność na nowy poziom.

Mamy setki popartych badaniami narzędzi AI, które obejmują każdą rolę i przypadek użycia, dzięki czemu możesz poświęcić więcej czasu na ważne rzeczy. Na przykład, Zadania ClickUp jest częścią naszego oprogramowanie do planowania zadań które może pomóc w planowaniu, organizowaniu i współpracy nad dowolnym projektem. ClickUp oferuje potężny widok kalendarza do zarządzania wieloma kalendarzami lub planowania spotkań z jednego widoku. Oferuje również potężne narzędzia do zarządzania zadaniami, w tym podzadania, wątki komentarzy, tagi, listy kontrolne, pola niestandardowe, zadania cykliczne, a nawet funkcję automatycznego przekazywania zadań!

Chociaż ClickUp Brain nie ma opcji planowania zadań (jeszcze!), funkcja sztucznej inteligencji wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego do wyraźnego pisania, burzy mózgów i komunikacji wspomaganej przez sztuczną inteligencję. Użytkownicy mogą również uzyskać dostęp do szablony zarządzania czasem , Tablice, Podpowiedzi ChatGPT , czat w czasie rzeczywistym i kilka innych funkcji ułatwiających życie. 🌻

Ponadto menedżer projektów AI ClickUp Brain zapewnia natychmiastowe podsumowania i aktualizacje postępów w zadaniach w widoku kalendarza, więc nie musisz przełączać się na inny ekran, aby je sprawdzić.

Oszczędzaj czas z ClickUp Brain

Masz dużo na głowie i nie wiesz, co zrobić najpierw? Po prostu zapytaj ClickUp Brain. Zadaj niestandardowe pytanie lub skorzystaj z jednego z wbudowanych podpowiedzi, takich jak:

_Jakie są moje pilne zadania?

nad czym powinienem pracować w następnej kolejności?

jakie są moje zaległe zadania?

jakie zadania są otwarte i przypisane do mnie?

Menedżer wiedzy AI ClickUp sprawdzi otwarte zadania i priorytety, aby pomóc Ci dowiedzieć się, co wymaga uwagi.

Najlepsze funkcje ClickUp:

ClickUp integruje się z ponad 1000 narzędzi do zarządzania projektami i CRM, w tym Zoom, Gmail, Kalendarz Google, Outlook, Calendly, Microsoft Excel, Slack i Chrome

Dostosuj zarządzanie czasem dzięki ponad 35 aplikacjom ClickApps, które mogą pomóc w automatyzacji zadań, przypisywaniu punktów sprintu i dodawaniu danych pól niestandardowych

Usprawnij współpracę z zespołem, korzystając z wielu przypisanych osób, wątków komentarzy dla dowolnego zadania, udostępniania nagrań ekranu i możliwości przypisywania komentarzy jako elementów działań

Możliwość korzystania z aplikacji na dowolnym urządzeniu lub systemie operacyjnym, w tym MacOS, Android, Windows, Linux, iOS i w przeglądarkach internetowych

Uzyskaj aktualizacje zadań w czasie rzeczywistym w swoim Kalendarzu za pomocą AI Project Managera ClickUp Brain

Skorzystaj z pomocy opartego na sztucznej inteligencji Menedżera wiedzy, aby zlokalizować pilne i zaległe zadania

Planuj lub rezerwuj spotkania, aktualizuj zadania i optymalizuj swój dzień pracy dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika, funkcjom "przeciągnij i upuść", szczegółowym samouczkom, komunikacji w czasie rzeczywistym, dostosowywanym powiadomieniom, wielu widokom kalendarza iSzablon planu kalendarza ClickUp

Przejmij kontrolę nad swoim harmonogramem i osiągnij swoje cele dzięki szablonowi kalendarza ClickUp

Ograniczenia ClickUp:

Niektóre recenzje donoszą o krzywej uczenia się podczas korzystania z funkcji ClickUp po raz pierwszy (rozwiązaliśmy to za pomocą mnóstwa bezpłatnych samouczków)

ClickUp AI nie jest dostępny w darmowym planie Forever

Cennik ClickUp:

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc na użytkownika płatne rocznie

$7/miesiąc na użytkownika płatne rocznie Biznes: $12/miesiąc za użytkownika płatne rocznie

$12/miesiąc za użytkownika płatne rocznie Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp:

G2: 4.7/5 (8,400+ recenzji)

4.7/5 (8,400+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ recenzji)

2. Reclaim

przez Odzyskać Reclaim jest dla wszystkich fanów Google. Użyj tego inteligentnego narzędzia do zarządzania napiętym harmonogramem z automatycznym blokowaniem czasu i wygodnymi procedurami, a wszystko to bez opuszczania Kalendarza Google.

Możesz użyć Reclaim do optymalizacji harmonogramu spotkań, planowania podróży i osobistych wydarzeń w kalendarzu. Dowiedz się, gdzie spędzasz czas w ciągu tygodnia, aby znaleźć najlepszy czas na wszystko, co robisz każdego dnia i lepiej zaplanować spotkania.

Najlepsze funkcje Reclaim:

Główne funkcje blokowania czasu i współpracy pomagają przypisywać iustalać priorytety pracy dla każdego członka zespołu

Integruje listę zadań z Kalendarzem Google, aby ułatwić śledzenie wszystkiego, co trzeba zrobić

Funkcje sztucznej inteligencji mogą automatycznie planować spotkania dla członków zespołu i użytkowników, jednocześnie definiując dni bez spotkań w celu poważnego skupienia się na pracy

Inteligentne planowanie pomaga znaleźć czas na priorytetowe rzeczy, które chcesz wykonać w pierwszej kolejności, znaleźć nawyki planowania i zadania, które wykonujesz regularnie w godzinach, w których będziesz mieć na nie przepustowość

Odzyskaj ograniczenia:

Niektórzy użytkownicy uważają, że darmowa wersja jest zbyt ograniczona, by mogła być pomocna

Brak wbudowanej funkcji komentarzy może utrudniać współpracę niektórym zespołom

Ceny Reclaim:

Lite: Darmowa

Darmowa Starter: $8/miesiąc na użytkownika płatne rocznie

$8/miesiąc na użytkownika płatne rocznie Business: $12/miesiąc na użytkownika płatne rocznie

$12/miesiąc na użytkownika płatne rocznie Enterprise: $18/miesiąc na użytkownika płatne rocznie

Oceny i recenzje Reclaim:

G2: 4.7/5 (10+ recenzji)

4.7/5 (10+ recenzji) Capterra: N/A

Bonus: Work schedule apps !

3. Trevor

przez Trevor Trevor to aplikacja do planowania AI, która wykorzystuje blokowanie czasu do planowania ważnych zadań w pracy i życiu osobistym za pomocą systemu przeciągania i upuszczania. Wizualnie zarządzaj wszystkim, co konkuruje o twoją uwagę, od czasu podróży po zaległe zadania w czasie rzeczywistym za pomocą jednego wygodnego pulpitu nawigacyjnego.

To narzędzie do planowania może pomóc skupić uwagę na poszczególnych zadaniach, automatycznie przypisywać czas trwania zadań i przypominać o zbliżających się terminach. Pozwól swojemu asystentowi planowania AI przypisywać czas trwania zadań, przedstawiać sugestie i przygotowywać plany działania, abyś poczuł się jak superbohater. 🦸

Najlepsze funkcje Trevor:

Integracja z Todoist, Microsoft Outlook, Kalendarzem Google i Zadaniami Google, aby ułatwić życie i efektywniej zarządzać dostępnością (zwłaszcza dla kontaktów)

Zautomatyzowane funkcje planowania wykorzystują inteligentne algorytmy blokowania czasu, aby być na bieżąco

Wyświetlanie wszystkich zadań osobistych i służbowych w jednym miejscu w celu wygodnego zarządzania kalendarzem i prostej obsługi

Przeciągaj i upuszczaj zadania na nowe dni, abyś mógł poradzić sobie z anulowaniem i nieuniknionymi życiowymi zakrętami

Ograniczenia Trevor:

Brak opinii użytkowników w popularnych witrynach z recenzjami może sprawić, że trudno będzie wiedzieć, czego się spodziewać

Darmowy plan nie zapewnia dostępu do wielu funkcji i narzędzi

Ceny Trevor:

Plan darmowy

Pro Plan: $29.99/rok za użytkownika płatne rocznie

Oceny i recenzje Trevor:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Ruch

przez Ruch Motion wykorzystuje uczenie maszynowe, aby pomóc zaplanować dni Twoje i Twojego zespołu. Pozwól temu pomocnikowi w planowaniu wykorzystać moc sztucznej inteligencji do tworzenia wykonalnych dziennych harmonogramów z wielu spotkań, zadań i projektów.

Użyj go jako wtyczki do przeglądarki, aby zaplanować działania następcze, udostępniać linki do planowania i dołączać do połączeń z dowolnej strony bez konieczności wskakiwania i wyskakiwania z kalendarza. Możesz też używać go jako osobistego asystenta na urządzenia mobilne lub stacjonarne, dzięki czemu możesz zabrać go ze sobą wszędzie.

Motion najlepsze funkcje:

Integracja z popularnymi narzędziami ułatwia małym firmom i zapracowanym kierownikom projektów śledzenie wszystkiego z jednego wygodnego pulpitu nawigacyjnego

Minimalizujprzełączanie kontekstu i chroń nieprzerwany czas pracy dzięki automatycznej priorytetyzacji pracy

Motion służy jako inteligentny wirtualny asystent, budując dni robocze, zmieniając harmonogram niewykonanej pracy i ograniczając spotkania, abyś mógł się skupić

Dodaj czas buforowy, aby mieć chwilę oddechu między zadaniami i chroń swoje weekendy, aby zminimalizować stres

Ograniczenia Motion:

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z priorytetowymi zadaniami, które nie pojawiają się w kalendarzu Motion

Niektóre recenzje wspominają, że wiele funkcji wymaga klikania, co może zajmować więcej czasu niż w przypadku innych asystentów kalendarza AI

Ceny Motion:

Indywidualnie: 19 USD/miesiąc płatne rocznie

19 USD/miesiąc płatne rocznie Zespół: $12/miesiąc za użytkownika płatne rocznie

Oceny i recenzje Motion:

G2: 4.3/5 (60+ recenzji)

4.3/5 (60+ recenzji) Capterra: 3.7/5 (ponad 10 recenzji)

Check out these Motion alternatives !

5. Clara

przez Klara Clara to oparty na sztucznej inteligencji oprogramowanie wirtualnego asystenta które upraszcza planowanie indywidualne i zespołowe. Korzystaj z inteligentnego oprogramowania bezpośrednio ze swojej skrzynki odbiorczej, aby planować i zmieniać terminy spotkań, więc wszystko, co musisz zrobić, to być na czas. 🤩

Clara komunikuje się za pomocą języka naturalnego za pośrednictwem poczty e-mail, wchodząc w interakcje z członkami zespołu i klientami tak, jak Ty. CC Clara w dowolnej wiadomości e-mail, a wirtualna asystentka AI będzie koordynować godziny, monitorować terminową komunikację, finalizować terminy spotkań i dodawać je do kalendarza.

Najlepsze funkcje Clara:

Clara działa bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej, więc nie ma potrzeby pobierania aplikacji lub programu komputerowego

Minimalizuje żmudne, powtarzalne zadania i oszczędza godziny każdego miesiąca, obsługując wiadomości e-mail często potrzebne do koordynowania harmonogramów

Planuje spotkania, ustawia przypomnienia i tworzy linki do spotkań, gdy tylko czas zostanie potwierdzony

Uczy się twoich preferencji, aby ograniczyć zmianę harmonogramu

Ograniczenia Clara:

Ograniczone funkcje w porównaniu do innych kalendarzy AI i oprogramowania do planowania

Użytkownicy muszą zapłacić za członkostwo najwyższego poziomu, aby zmienić nazwę "Clara" i ukryć korzystanie z AIdo komunikacji z klientami i klientami

Clara pricing:

Essential: $99/miesiąc na użytkownika płatne miesięcznie

$99/miesiąc na użytkownika płatne miesięcznie Profesjonalista: $199/miesiąc za użytkownika płatne miesięcznie

$199/miesiąc za użytkownika płatne miesięcznie Executive: $399/miesiąc za użytkownika płatne miesięcznie

Oceny i recenzje Clara:

G2: 4.5/5 (2+ recenzji)

4.5/5 (2+ recenzji) Capterra: N/A

6. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara

przez Zgodnie z ruchem wskazówek zegara Clockwise to kalendarz AI, który optymalizuje tygodnie pracy, tworząc inteligentniejsze harmonogramy dla Ciebie i całego Twojego zespołu. Pozwól temu potężnemu wirtualnemu asystentowi przekształcić Twoje preferencje w harmonogramy, które oszczędzą Twój czas i pomogą Ci dać z siebie wszystko.

Ten planer AI może automatycznie przenosić elastyczne spotkania, unikać konfliktów w harmonogramie i znaleźć najbardziej efektywny czas dla każdego zdarzenia roboczego. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara tworzy bloki nieprzerwanych czas skupienia abyś mógł znaleźć swój stan flow.

Najlepsze cechy zgodnie z ruchem wskazówek zegara:

Integracja z narzędziami takimi jak Kalendarz Google, Asana i Slack

Automatycznie planuje spotkania współpracowników w kalendarzu każdego członka zespołu, aby wszyscy byli na tej samej stronie

Minimalizuje rozpraszanie uwagi i powiadomienia w czasie skupienia, aby zmaksymalizować dzień pracy

Pulpit menedżera projektu zapewnia szybki wgląd w przepustowość zespołu dzięki analizom w czasie rzeczywistym

Ograniczenia zgodnie z ruchem wskazówek zegara:

Użytkownicy zgłaszają brak integracji i synchronizacji z niektórymi narzędziami, takimi jak Salesforce

Niektóre recenzje wspominają o nieintuicyjnym interfejsie i problemach z usuwaniem wydarzeń z kalendarza

Ceny Clockwise:

Darmowy

Zespoły: $6.75/miesiąc za użytkownika płatne rocznie

$6.75/miesiąc za użytkownika płatne rocznie Biznes: $11.50/miesiąc za użytkownika płatne rocznie

$11.50/miesiąc za użytkownika płatne rocznie Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje zgodnie z ruchem wskazówek zegara:

G2: 4.8/5 (30+ recenzji)

4.8/5 (30+ recenzji) Capterra: N/A

Check out these **Alternatywy dla ruchu wskazówek zegara !

7. Kronologic

przez Kronologic Kronologic to kalendarz AI przeznaczony dla zespołów sprzedażowych. Wysyła on na czas zaproszenia na spotkania we właściwym czasie i z właściwą wiadomością. Zwiększ swoje zaangażowanie, współczynniki konwersji i przychody. 💸

Korzystając z systemu zaangażowania w sprzedaż opartego na sztucznej inteligencji, system Calendar First firmy Kronologic kontaktuje się z wykwalifikowanymi potencjalnymi klientami z kalendarzy przedstawicieli, aby zwiększyć współczynniki akceptacji 1 kliknięciem. Można go używać do takich celów jak prośby o demo, leady chatbotów, leady wirtualnych wydarzeń, cross-selling, upselling i konwersja freemium.

Najlepsze funkcje Kronologic:

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Salesforce, HubSpot i Microsoft Office 365

Zaprojektowany dla dużych zespołów sprzedaży w branżach takich jak B2B, finanse, budownictwo, bezpieczeństwo, oprogramowanie i motoryzacja

Wiele produktów i funkcjonalności, w tym Email, Invite, Reps i Quick Launch

Asystent AI negocjuje szczegóły spotkania, dzięki czemu Twoi przedstawiciele mogą skupić się na sprzedaży i pominąć planowanie spotkań

Ograniczenia Kronologic:

Niektóre recenzje wspominają o stromej krzywej uczenia się przy pierwszym użyciu interfejsu

Niektórzy użytkownicy zgłaszają spotkania zaplanowane bez uwzględnienia różnych stref czasowych, co powoduje stratę czasu i utratę potencjalnych klientów

Ceny Kronologic:

Indywidualnie: $6/miesiąc płatne co miesiąc

$6/miesiąc płatne co miesiąc Mały zespół: $112/miesiąc za użytkownika płatne rocznie

$112/miesiąc za użytkownika płatne rocznie Zespoły: $1,000/miesiąc za zespół 10 użytkowników płatne rocznie

$1,000/miesiąc za zespół 10 użytkowników płatne rocznie Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Kronologic:

G2: 4.2/5 (250+ recenzji)

4.2/5 (250+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (5+ recenzji)

8. Kalendarz

przez Kalendarz Calendar to planer AI zaprojektowany, aby pomóc zespołom organizować spotkania i śledzić czas spędzony na zadaniach każdego dnia. Wykorzystaj moc uczenia maszynowego, aby uzyskać inteligentne sugestie dotyczące czasu, miejsca i sposobu prowadzenia najbardziej efektywnych spotkań.

Dzięki prostemu pulpitowi nawigacyjnemu Kalendarz zapewnia widok tygodnia pracy z góry na dół, aby pomóc Ci pozostać na bieżąco i planować efektywne dni. Skorzystaj z funkcji współpracy, aby upewnić się, że członkowie zespołu są na tej samej stronie.

Najlepsze funkcje kalendarza:

Integruje się z ponad 12 narzędziami, w tym Kalendarzem Google, Kalendarzem iCloud i Zoom

Tworzenie przedziałów czasowych za pomocą szablonów spotkań online i konfigurowalnych stron planowania, aby śledzić swój dzień

Udostępniaj spersonalizowane linki do kalendarza i pozwól odbiorcy zaplanować spotkanie w oparciu o Twoją dostępność online

Aplikacja do planowania automatycznie dodaje spotkania do kalendarza, aby uniknąć wysyłania wiadomości e-mail i zaoszczędzić czas

Ograniczenia kalendarza:

Zaawansowane funkcje nie są dostępne w darmowej wersji

Niektóre recenzje wspominają o ograniczonych funkcjach dostosowywania

Ceny kalendarza:

Podstawowy: Darmowy

Darmowy Standard: $20/miesiąc na użytkownika płatne rocznie

$20/miesiąc na użytkownika płatne rocznie Pro: $24/miesiąc na użytkownika płatne rocznie

$24/miesiąc na użytkownika płatne rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje kalendarza:

G2: 4.7/5 (60+ recenzji)

4.7/5 (60+ recenzji) Capterra: 5/5 (2+ recenzji)

9. Todoist

przez Todoist Todoist istnieje od 2007 roku jako lista rzeczy do zrobienia i aplikacja do zarządzania zadaniami, zaprojektowana do organizowania pracy i życia osobistego. Odzyskaj przejrzystość swojego dnia, organizując wszystkie zadania w jednym wizualnym panelu.

Dzięki konfigurowalnym obszarom roboczym, filtrom i mapom drogowym zespołu, Todoist jest przydatny zarówno dla freelancerów, jak i firm, i prawie nie pokazuje swojego wieku. Możesz też skorzystać z funkcji rozpoznawania języka naturalnego, aby błyskawicznie wypełnić swoją listę zadań i zaoszczędzić wiele godzin tygodniowo.

Wiesz już, że Todoist nie jest dla ciebie? Sprawdź naszą listę Alternatywy dla Todoist dla podobnych opcji.

Najlepsze funkcje Todoist:

Integracja z ponad 100 narzędziami i aplikacjami w celu rozszerzenia funkcjonalności i zwiększenia wygody pracy

Automatyczne sortowanie zadań, przypomnienia i niestandardowe filtry pozwalają Todoistpomóc w ustalaniu priorytetów w celu zapewnienia wydajności, niezależnie od tego, czy chodzi o dostępność na spotkanie grupowe, czy o obsługę własnego harmonogramu

Tworzenie projektów, zadań i podzadań w celu uporządkowania pracy i projektów osobistych

Udostępniaj projekty członkom zespołu i dodawaj przyjazne dla zespołu rozszerzenia, aby zmaksymalizować funkcjonalność dla wszystkich

Ograniczenia Todoist:

Niektóre recenzje wspominają o stromej krzywej uczenia się podczas nauki korzystania z interfejsu

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy techniczne podczas tworzenia nowych zadań

Cennik Todoist:

Personal Beginner: Darmowy

Darmowy Personal Pro: $4/miesiąc za użytkownika płatne rocznie

$4/miesiąc za użytkownika płatne rocznie Team Starter: Darmowy (obecnie w wersji beta)

Darmowy (obecnie w wersji beta) Team Business: $6/miesiąc na użytkownika płatne rocznie

Oceny i recenzje Todoist:

G2: 4.4/5 (700+ recenzji)

4.4/5 (700+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 2,200 recenzji)

10. Lindy

przez Lindy.ai Lindy jest najnowszym narzędziem na tej liście - ponieważ wciąż jest w wersji beta! Jest to kalendarz AI i wirtualny asystent, który zwiększa wydajność i produktywność zadań osobistych i zawodowych.

Lindy ma kilka funkcji, od zarządzania kalendarzem po redagowanie wiadomości e-mail i automatyzację zadań, z których każda została zaprojektowana, aby pomóc Ci efektywniej zarządzać swoimi dniami, pomagając Ci uzyskać trochę więcej dostępności w ciągu dnia. Zapisz się na listę oczekujących na testy beta już teraz, aby być jednym z pierwszych, którzy przetestują ten kalendarz i planer dnia ze sztuczną inteligencją.

Najlepsze cechy Lindy:

Integracja z dziesiątkami popularnych narzędzi, aby zsynchronizować wszystko, czego potrzebujesz do przepływu pracy w jednym prostym miejscu

Opcje dostosowywania dla konkretnych przypadków użycia, takich jakkalendarze zasobówmarketing, sprzedaż i rekrutacja, pozwalają dostosować Lindy do swojego stanowiska

Wyeliminuj komunikację zwrotną w celu planowania spotkań i pozwól sztucznej inteligencji Lindy usprawnić ten proces

Automatyczne rozwiązywanie konfliktów w harmonogramie z inteligentnym ustalaniem priorytetów

Ograniczenia Lindy:

Brak ustalonej struktury cenowej lub daty premiery

Brak recenzji na głównych platformach z recenzjami ogranicza informacje dla potencjalnych użytkowników

Ceny Lindy:

Informacje o cenach będą dostępne, gdy Lindy wyjdzie z wersji beta

Oceny i recenzje Lindy:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Planuj sukces z aplikacjami AI do planowania i kalendarza

Z 10 fantastycznymi asystentami kalendarza i planerami AI do wyboru, jesteś gotowy, aby zaplanować swoją drogę do sukcesu! Nadszedł czas, aby wykorzystać moc sztucznej inteligencji, aby pozostać zorganizowanym, produktywnym i na szczycie swojej gry każdego dnia.

Przestań spędzać niezliczone godziny na ustalaniu godzin spotkań, planowaniu i zmienianiu harmonogramu zadań oraz próbowaniu zorganizować swój kalendarz online .

Nadszedł czas, aby ludzie na całym świecie wykorzystali dzisiejszą potężną technologię, aby mieć więcej czasu na dobre rzeczy w życiu. Happy hour, nadchodzimy! 🍸

Śmiało i spróbuj - twoje przyszłe ja będzie ci wdzięczne! Zarejestruj się w ClickUp za darmo już teraz .