9 najlepszych narzędzi AI do planowania lekcji w 2024 roku (recenzje i ceny)

Jako nauczyciel chcesz mieć pewność, że spełniasz zmieniające się potrzeby uczniów, a tradycyjne metody nauczania nie są wystarczające.

Jako nauczyciel chcesz angażujących i skutecznych planów lekcji, ale niekończąca się papierkowa robota, wymagania dotyczące planowania i konflikty czasowe mogą być przeszkodą.

Na szczęście istnieje proste rozwiązanie. Narzędzia AI do planowania lekcji! Mając odpowiednie narzędzie, możesz spersonalizować naukę i zapewnić wgląd w dane, aby przyjąć bardziej angażujące, praktyczne podejście.

Jednak wybór odpowiedniego narzędzia do planowania lekcji AI, które będzie pasować do twojego stylu nauczania, ma kluczowe znaczenie. Przy tak wielu narzędziach na rynku, znalezienie odpowiedniego może być wyzwaniem.

**Co oznacza narzędzie AI do planowania lekcji?

Narzędzia AI do planowania lekcji to oprogramowanie, które wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby pomóc nauczycielom w tworzeniu angażujących i spersonalizowanych planów lekcji. Narzędzia AI do planowania lekcji analizują dostępne informacje, aby uczynić plan lekcji bardziej skutecznym i wydajnym.

Możesz utworzyć plan i uruchomić go za pomocą oprogramowania, aby uzyskać ulepszenia, spersonalizowane sugestie i nie tylko. Generatory planu lekcji AI są jak asystenci nauczyciela, uwalniając cię od kłopotów administracyjnych, takich jak planowanie i ocenianie.

Pozwalają one zoptymalizować proces planowania lekcji i ostatecznie zapewnić lepszą edukację z lepszymi wynikami uczniów.

Czego szukać w narzędziach AI do planowania lekcji?

Wybierając narzędzia AI do planowania lekcji, należy zwrócić uwagę na takie funkcje, jak spersonalizowane opcje uczenia się, łatwa integracja z obecnymi metodami nauczania oraz możliwość śledzenia i oceniania postępów uczniów.

Elementy te sprawią, że życie nauczyciela będzie łatwiejsze i bardziej efektywne.

Oto kilka funkcji, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniego oprogramowania AI do planowania lekcji:

Personalizacja: Powinieneś być w stanie dostosować plany lekcji do swoich potrzeb, stylu,kalendarz szkolnyi krzywej uczenia się uczniów Zdolność adaptacji: Oprogramowanie musi umożliwiać udzielanie spersonalizowanych wskazówek i wprowadzanie korekt kursu w czasie rzeczywistym w oparciu o informacje zwrotne i postępy uczniów Współpraca: Odpowiednie rozwiązanie pozwoli na płynną integrację i współpracę z innymi narzędziami i zasobami edukacyjnymi, dzięki czemu nauczanie stanie się łatwiejsze Skalowalność: Upewnij się, że system jest w stanie obsłużyć klasy o różnej liczebności, aby mógł rosnąć wraz z ich liczebnością Przyjazny dla użytkownika interfejs: Szukaj łatwego w nawigacji interfejsu ze wszystkimi funkcjami potrzebnymi do planowania lekcji Szablony planów lekcji: Pomocne jest, jeśli narzędzie oferuje szablony, które pomogą ci ustrukturyzować i zorganizować plany lekcji

9 najlepszych narzędzi AI do planowania lekcji w 2024 roku

Z przyjemnością przedstawiamy wyniki naszych szeroko zakrojonych badań opartych na kryteriach, które pomagają nauczycielom takim jak Ty. Oceniliśmy i opracowaliśmy 9 najlepszych narzędzi AI do planowania lekcji. Przyjęliśmy zaokrąglone podejście i porównaliśmy ich funkcje, ograniczenia, recenzje i ceny.

1. ClickUp

Godną uwagi cechą ClickUp jest to, że upraszcza zarządzanie edukacją i oferuje szablon do planowania programu nauczania, który umożliwia planowanie z dużym wyprzedzeniem dzięki szczegółowym informacjom o lekcjach. ClickUp's Generator Planu Lekcji usprawnia proces nauczania poprzez dostosowanie programu nauczania , oferując kreatywne, konfigurowalne szablony i promując współpracę z rówieśnikami.

To narzędzie sztucznej inteligencji wykonuje ciężką pracę, zapewniając oszczędność czasu, synchronizację z programem nauczania i łatwe tworzenie angażujących planów lekcji.

Najlepsze cechy ClickUp:

ClickUp Brain: Jako kontekstowy, konwersacyjny i oparty na rolach asystent AI,ClickUp Brain idealnie pasuje do Twoich potrzeb. Twórz niestandardowe plany lekcji bez wysiłku, ponieważ narzędzie to wykonuje całą ciężką pracę i burzę mózgów za Ciebie

Skorzystaj z ClickUp Brain's AI Writer for Work, aby pisać szybciej i dopracować swoją kopię lekcji, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Jednym z ważnych zastosowań ClickUp Brain jest wykorzystanie go jako Generator planów lekcji . Pozwala zapewnić zgodność z aktualnymi standardami edukacyjnymi i kompleksowe pokrycie wszystkich niezbędnych treści i umiejętności na lekcjach

Szablony ClickUp: Wybieraj spośród szerokiej gamy szablonówkonfigurowalnych szablonów planów lekcji aby tworzyć innowacyjne i interaktywne plany lekcji. Modyfikowanie tych szablonów i struktur w zależności od różnych grup sprawia, że nauczanie jest angażujące i produktywne

Szablon Szablon planu lekcji ClickUp College pomaga organizować lekcje, planować z wyprzedzeniem i przechowywać wszystkie informacje związane z zajęciami w jednym miejscu

Dokumenty ClickUp **Uprość planowanie lekcji dzięki przydatnym i oszczędzającym czas funkcjom. Dodawaj przeglądy i nagłówki oraz korzystaj z funkcji takich jak tryb skupienia

Ograniczenia ClickUp:

Złożoność: Podczas gdy jedną z największych zalet ClickUp są konfigurowalne szablony, może to być nieco przytłaczające dla początkujących użytkowników

Ceny ClickUp:

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowe ceny

Niestandardowe ceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka przestrzeni roboczej/miesiąc

Oceny i recenzje ClickUp:

G2: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

4.7/5 (ponad 2,000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

2. OpenAI ChatGPT

przez OpenAI ChatGPT to model językowy oparty na sztucznej inteligencji, który pomaga w planowaniu lekcji, dostarczając cennych spostrzeżeń, generując treści lekcji i sugestie dotyczące angażujących zajęć dla uczniów.

Może pomóc usprawnić proces planowania, zaoferować różnorodne pomysły dydaktyczne i dostosować się do konkretnych potrzeb edukacyjnych, ostatecznie oszczędzając czas i wysiłek.

Najlepsze cechy ChatGPT:

Tworzy konspekty lekcji: Skutecznie strukturyzuje tematy i rozdziały. Na przykład, jeśli poprosisz o konspekt lekcji w 5 klasie na temat obiegu wody, obejmie on podstawowe tematy, takie jak parowanie, kondensacja, opady i zbieranie

Skutecznie strukturyzuje tematy i rozdziały. Na przykład, jeśli poprosisz o konspekt lekcji w 5 klasie na temat obiegu wody, obejmie on podstawowe tematy, takie jak parowanie, kondensacja, opady i zbieranie Pomoc w wyszukiwaniu: Uzyskaj cenne zasoby edukacyjne, aby wzbogacić swoje lekcje. Znajdź informacje, artykuły i treści na dowolny temat i uzyskaj wyjaśnienia, podsumowania i odpowiednie zasoby, aby wzbogacić swoje materiały dydaktyczne

Uzyskaj cenne zasoby edukacyjne, aby wzbogacić swoje lekcje. Znajdź informacje, artykuły i treści na dowolny temat i uzyskaj wyjaśnienia, podsumowania i odpowiednie zasoby, aby wzbogacić swoje materiały dydaktyczne Generowanie pomysłów na testy / zadania: Twórz ćwiczenia, quizy, projekty i zadania dostosowane do wybranego tematu, dodając je do planowania lekcji. Poproś uczniów o napisanie esejów na tematy, które sugeruje, izaoszczędzić czas i wysiłek przy tworzeniu materiałów edukacyjnych

Twórz ćwiczenia, quizy, projekty i zadania dostosowane do wybranego tematu, dodając je do planowania lekcji. Poproś uczniów o napisanie esejów na tematy, które sugeruje, izaoszczędzić czas i wysiłek przy tworzeniu materiałów edukacyjnych Zarządzanie czasem: Uzyskaj szacunkowy czas dla różnych sekcji lekcji, pomagając w tworzeniu tygodniowych planów orazharmonogramy pracy dla lekcji

Uzyskaj szacunkowy czas dla różnych sekcji lekcji, pomagając w tworzeniu tygodniowych planów orazharmonogramy pracy dla lekcji Sprawdzanie i edycja: Przejrzyj swoje plany lekcji i wprowadź wszelkie zmiany, aby upewnić się, że są one zgodne z twoim stylem nauczania i potrzebami uczniów

Ograniczenia ChatGPT:

Dostarcza ogólnych informacji i może nie rozumieć dynamiki klasy

Jest bardzo mało miejsca na personalizację

Ceny ChatGPT:

Wersja bezpłatna: Wszyscy użytkownicy mogą uzyskać do niej dostęp za pośrednictwem strony internetowej OpenAI na komputerach stacjonarnych i przeglądarkach mobilnych. Aplikacja dostępna na urządzenia mobilne z systemem IOS i Android

Wszyscy użytkownicy mogą uzyskać do niej dostęp za pośrednictwem strony internetowej OpenAI na komputerach stacjonarnych i przeglądarkach mobilnych. Aplikacja dostępna na urządzenia mobilne z systemem IOS i Android ChatGPT Plus: Za $20/miesiąc

Za $20/miesiąc ChatGPT Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ChatGPT:

G2: 4.7/5 (374 opinie)

4.7/5 (374 opinie) Capterra: Za mało opinii

3. LessonPlans.ai

via Lessonplans.ai LessonPlan.ai pomaga tworzyć niesamowite plany lekcji 10 razy szybciej dzięki sztucznej inteligencji, ponieważ został stworzony dla nauczycieli przez innych nauczycieli.

Zapewnia kompleksowe szczegóły dotyczące poziomu, lekcji i cele nauczania do narzędzia AI. Po wprowadzeniu tych danych AI stworzy kompletny plan lekcji odpowiadający programowi nauczania i zawierający powiązane działania i oceny dla uczniów.

Najlepsze cechy LessonPlans.ai:

Narzędzia do edycji: Edytuj i wprowadzaj zmiany w utworzonych planach lekcji, wybieraj spośród innych szablonów i dodawaj lub usuwaj elementy, aby dostosować je do swoich potrzeb

Edytuj i wprowadzaj zmiany w utworzonych planach lekcji, wybieraj spośród innych szablonów i dodawaj lub usuwaj elementy, aby dostosować je do swoich potrzeb Generowanie planów lekcji: Tworzenie interaktywnych planów lekcji dla dowolnego tematu w klasach K-12

ograniczenia LessonPlans.ai:

Jakość tworzonych planów lekcji zależy od danych wprowadzonych przez użytkownika

Ceny LessonPlans.ai:

Darmowy okres próbny: Ograniczony bezpłatny dostęp dostępny przez 7 dni

Ograniczony bezpłatny dostęp dostępny przez 7 dni Pro: Dostępny za $19/rok (zawiera 100 darmowych lekcji/rok)

Oceny i recenzje LessonPlans.ai:

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

4. Learnt.ai

via Learnt.ai Learnt.ai pomaga tworzyć wysokiej jakości plany lekcji i wykonywać zadania edukacyjne aby nauka była interaktywna i skuteczna.

Tworzenie spersonalizowanych planów lekcji to pestka w trzech prostych krokach: wybierz narzędzie, wprowadź podpowiedź i naciśnij przycisk generowania.

Najlepsze cechy Learnt.ai:

Dostosowanie do programu nauczania: Projektowanie interaktywnych planów zgodnych ze standardami edukacyjnymi

Projektowanie interaktywnych planów zgodnych ze standardami edukacyjnymi Różnorodność narzędzi AI: Tworzenie planów lekcji, konspektów kursów, ankiet zwrotnych, zajęć grupowych, zadań domowych,projekty, oceny i MCQ za pomocą ponad 80 narzędzi i pomocników AI

Ograniczenia Learnt.ai:

Generuje plany lekcji, które są tak dobre, jak dane wejściowe, które mu podajesz

Ceny Learnt.ai:

Darmowy dożywotni: Dostęp do 10 narzędzi

Dostęp do 10 narzędzi Essentials: 15 USD/miesiąc. Dostęp do ponad 65 narzędzi AI i obsługa klienta

15 USD/miesiąc. Dostęp do ponad 65 narzędzi AI i obsługa klienta Profesjonalny: 160 USD/miesiąc. Dostęp do 20 narzędzi pomocniczych AI, ponad 65 narzędzi AI, piaskownicy i obsługi klienta

Oceny i recenzje Learnt.ai:

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

5. Teachology.ai

via Teachology.ai Teachology.ai to oprogramowanie do planowania lekcji, które zapewnia grupę narzędzi AI dla nauczycieli i wychowawców do tworzenia dynamicznych planów lekcji i ocen w ciągu kilku minut.

Najlepsze cechy Teachology.ai:

Tworzenie quizów: Tworzenie quizów dostosowanych do lekcji

Tworzenie quizów dostosowanych do lekcji Funkcje współpracy: Współpraca z zewnętrznymi zasobami w celu poprawy jakości nauczania

Współpraca z zewnętrznymi zasobami w celu poprawy jakości nauczania Tworzenie ocen: Generowanie ocen bogatych w treść

Generowanie ocen bogatych w treść Funkcje informacji zwrotnej: wysyłanie spersonalizowanych komentarzy i informacji zwrotnych do uczniów

wysyłanie spersonalizowanych komentarzy i informacji zwrotnych do uczniów Funkcje ulepszania planu lekcji: Przesyłanie swojej pracy do oprogramowania dla AI w celu odniesienia się i ulepszenia planów lekcji

Ograniczenia dydaktyczne:

Zakres personalizacji jest ograniczony

Ceny Teachology:

Podstawowy: Bezpłatnie do 3 lekcji

Bezpłatnie do 3 lekcji Starter: $6/miesiąc. Dostęp do nieograniczonej liczby lekcji

$6/miesiąc. Dostęp do nieograniczonej liczby lekcji Pro: $12/miesiąc. Obejmuje wszystkie rozszerzone funkcje

Oceny i recenzje Teachology:

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

6. Auto Classmate

via Auto Classmate Auto Classmate jest jak automatyczny kolega z klasy, zaprojektowany, aby pomóc nauczycielom w tworzeniu jedynych w swoim rodzaju planów lekcji, napędzanych przez GPT-4 OpenAI.

Najlepsze cechy Auto Classmate:

Czatbot Trenera AI: Rozmawiaj z chatbotem Trenera opartym na sztucznej inteligencji i twórz plany lekcji

Rozmawiaj z chatbotem Trenera opartym na sztucznej inteligencji i twórz plany lekcji Narzędzie do prognozowania aktywności: Przewidywanie wyników aktywności przypisanych do uczniów

Przewidywanie wyników aktywności przypisanych do uczniów Generowanie pytań dla klasy: Generowanie pytań "Wolałbyś...?", które dodadzą emocji Twoim zajęciom i zadadzą pytania związane z treścią

Auto Classmate limitations:

Chociaż oprogramowanie oferuje szereg funkcji, możliwości dostosowywania są ograniczone

Ceny Auto Classmate:

Darmowy: Pozwala na 300 akcji miesięcznie

Pozwala na 300 akcji miesięcznie Osobisty: $9.99/użytkownika/miesiąc

$9.99/użytkownika/miesiąc Profesjonalny: $19/użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie

$19/użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie Startup: $39/miesiąc rozliczane rocznie

$39/miesiąc rozliczane rocznie Growth: 79 USD/miesiąc rozliczane rocznie

79 USD/miesiąc rozliczane rocznie Biznes: 159 USD/miesiąc rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Auto Classmate:

G2: Za mało opinii

Za mało opinii Capterra: Za mało opinii

7. Jasper

przez Jasper Jasper to Narzędzie do pisania AI które pomaga tworzyć wysokiej jakości treści do planów lekcji za pomocą prostych danych wejściowych.

Jasper usprawnia planowanie lekcji poprzez generowanie spersonalizowanej treści lekcji, oszczędzając czas na tworzeniu materiałów. Może dostarczać spostrzeżeń, wyjaśnień i zasobów, szybko wzbogacając materiały dydaktyczne.

Najlepsze cechy Jasper:

Jasper Bootcamp Training: Przejdź szkolenie, jeśli jesteś nowym użytkownikiem, aby przyzwyczaić się do funkcji

Przejdź szkolenie, jeśli jesteś nowym użytkownikiem, aby przyzwyczaić się do funkcji Generowanie treści: Tworzenie treści premium za pomocą kilku podpowiedzi i wskazówek (takich jak tytuły, tematy i krótkie zdania)

Tworzenie treści premium za pomocą kilku podpowiedzi i wskazówek (takich jak tytuły, tematy i krótkie zdania) Interfejs podobny do Dokumentu Google: Edytuj i formatuj swoje dokumenty za pomocą interfejsu podobnego do Dokumentu Google

Edytuj i formatuj swoje dokumenty za pomocą interfejsu podobnego do Dokumentu Google Wprowadzanie wcześniej napisanych treści: Szybkie rozpoczęcie tworzenia treści, jeśli masz wcześniej napisane materiały

Ograniczenia Jasper:

Jasper nie działa w trybie offline i nie pozwala na późniejsze zapisanie pracy, w przeciwieństwie do innych modeli

Generuje tylko ograniczoną ilość treści, nawet jeśli wybierzesz najdroższy plan

Ceny Jasper:

Creator: $39 rocznie

$39 rocznie Team: zaczyna się od $90 rocznie

zaczyna się od $90 rocznie Biznes: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jasper:

G2: 4.7/5 (1,233 opinii)

4.7/5 (1,233 opinii) Capterra: Za mało opinii

8. PlanifAI

via PlanifAI PlanifAI to proste narzędzie AI do generowania ustrukturyzowanych planów lekcji dla nauczycieli. Wystarczy odpowiedzieć na trzy podstawowe pytania, a szczegółowy plan lekcji będzie gotowy w ciągu kilku minut.

Najlepsze cechy PlanifAI:

Prosty interfejs: Tworzenie treści w ciągu kilku minut dzięki prostemu i przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi

Tworzenie treści w ciągu kilku minut dzięki prostemu i przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi Szybkie generowanie planów lekcji: Szybkie generowanie planów lekcji poprzez udzielenie odpowiedzi na kilka podstawowych pytań

Ograniczenia PlanifAI:

Proste oprogramowanie bez wielu dzwonków i gwizdków

Ceny PlanifAI:

Darmowy na zawsze

Oceny i recenzje PlanifAI:

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

9. Curipod

via Curipod Curipod to platforma do tworzenia interaktywnych planów lekcji wypełnionych kreatywnymi działaniami i ocenami krytycznego myślenia z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Jest to inteligentna narzędzie do prezentacji które łączy teksty, zdjęcia, ankiety, szkice, filmy i inne elementy, aby lekcje były angażujące dla nauczycieli i uczniów.

Najlepsze cechy Curipod:

Łatwe rozpoczęcie: Tworzenie planów lekcji generowanych przez sztuczną inteligencję za pomocą identyfikatora e-mail za darmo

Tworzenie planów lekcji generowanych przez sztuczną inteligencję za pomocą identyfikatora e-mail za darmo Narzędzie oparte na chmurze: Działa przez przeglądarkę na dowolnym urządzeniu z połączeniem internetowym

Działa przez przeglądarkę na dowolnym urządzeniu z połączeniem internetowym Funkcje współpracy **Studenci mogą wspólnie pracować nad projektami i dzielić się istotnymi opiniami

Ograniczenia Curipod:

Może nie działać w przypadku uczniów, którzy wymagają zorganizowanego lub ustrukturyzowanego systemu oceny

Ceny Curipod:

Darmowy na zawsze

Premium: 7,50 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Curipod:

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.8/5 (12 recenzji)

Wybierz odpowiednie narzędzie AI do planowania lekcji, aby podnieść poziom nauczania

Krótko mówiąc, narzędzia AI do planowania lekcji sprawiają, że nauczanie jest bardziej efektywne i wydajne.

Pomagają szybciej tworzyć angażujące plany lekcji, pozwalają dostosować się do indywidualnych stylów uczenia się i zapewniają wgląd w dane, dzięki czemu uczenie się uczniów jest przyjemniejsze i bardziej efektywne.

Jeśli chcesz wykorzystać sztuczną inteligencję do planowania lekcji, zarejestruj się w ClickUp za darmo i przekonaj się, że ta jedna aplikacja to wszystko, czego potrzebujesz, aby przygotować się do zajęć!