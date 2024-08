10 najlepszych subredditów produktywności na Reddicie ze wskazówkami i hackami produktywności

Najlepszy wydajność porady nie zawsze pochodzą od naszego kręgu rodziny, przyjaciół i współpracowników. Czasami osiągamy nasze aha! momenty ze społecznościami online, doświadczając wzlotów i upadków wykonywania najważniejszej pracy w naszym życiu osobistym i zawodowym.

Zróżnicowana sieć społeczności Reddit oraz 52 miliony aktywnych użytkowników dyskutują na niemal każdy temat, który kogokolwiek interesuje! Więc jeśli jesteś w okolicach bloku produktywności Reddit, zebraliśmy krótką listę 10 najlepszych subredditów produktywności i darmowy szablon do zrobienia zadań

1. r/productivityapps Uwielbiamy dobre rekomendacje dla

aplikacje zwiększające wydajność do pomóż nam się skupić lepiej i blokować czynniki rozpraszające. A kiedy widzimy te słynne słowa: There's an app for that! natychmiast chcemy ją mieć na naszych urządzeniach. Ale ten subreddit idzie o krok dalej w polecaniu aplikacji.

Wątki komentarzy są wypełnione doświadczeniami ludzi ze wzmiankowaną aplikacją zwiększającą wydajność, więc przeczytasz prawdziwe recenzje, aby wiedzieć, czy jest ona warta twojego czasu i przestrzeni dyskowej.

Zakładki to niezbędna aplikacja na Twoim urządzeniu, ponieważ pozwala na bezproblemowe korzystanie z Internetu. Zakładki umożliwiają zapisywanie ulubionych, dodawanie etykiet, śledzenie stanu, ustawienie przypomnień, a nawet organizowanie połączonych stron w folderach i projektach zwiększyć wydajność i skupienie na tym, co ważne. Naukowcy, studenci, deweloperzy i po prostu każdy, kto przechowuje zakładki w codziennym przeglądaniu Internetu, skorzysta z tej aplikacji_. Oryginalny post połączony

przez Reddit

2. r/getdisciplined Subreddit r/getdisciplined czasami może cię zaskoczyć, ponieważ jest prawie jak streszczenie słowo w słowo tego, co się tam dzieje

blokada wydajności dzieje się z tobą. Ludzie pytają o radę i udzielają szczerych odpowiedzi na temat ciągłej paplaniny, która dzieje się w ich umysłach: _Jak wydostać się z tej koleiny?

"Dyscyplina" to nie tylko temat subreddita, ale także reguła! Docenisz zasady publikowania postów przez moderatora, aby rozmowy zarówno autorów, jak i komentujących były zgodne z szacunkiem i jakością.

Jeśli nadal masz ochotę pobrać aplikację, aby się do niej dostać, usuń swoje dane logowania z zapisanych haseł i zmień je. Dodaje to kolejną warstwę uciążliwości, która wystarcza, bym powiedział "czekaj", bez faktycznego powstrzymywania mnie przed korzystaniem z aplikacji w domu (tak jak zrobiłoby to całkowite usunięcie kont)_ Oryginalny post połączony Następnym razem, gdy spojrzysz na stertę prania, zlew naczyń lub zabałaganione łóżko - do zrobienia. Napraw to teraz. Nie myśl o tym. Mniej niż pięć minut? To nic. Nie tylko zakończone zadanie sprawi, że poczujesz się lepiej, ale będziesz zmotywowany do zrobienia więcej. Twój mózg polubi to uczucie i będzie szukał więcej tej nagrody. Nie myśl. Do zrobienia. Nakarm swoją głowę Oryginalny post połączony Check out these szablony produktywności !

3. /rlofihiphop Czy ciągle zdarza ci się pomijać piosenki na liście odtwarzania "Late 90s Early 2000s"? Lub przerywanie zadania co 20 minut, aby znaleźć piosenkę karaoke, do której można zaśpiewać tekst? Wypróbuj Lo-Fi HipHop! Jest to autentyczny formularz bitów downtempo zmieszanych z hałasem w tle do łatwego słuchania podczas pracy.

Subreddit /rlofihiphop ma wiele stron z bitami i próbkami do odkrywania różnych łatwych do słuchania nagrań. Jego sprawdzone muzyka lub hałas w tle poprawia jakość wykonywania zadania więc jeśli szukasz nocnych bitów lub chill jazzu, który wprowadzi Cię w strefę wydajności, daj mu posłuchać!

Niektóre wideo Lo-Fi HipHop pokazują nawet spokojne ustawienia, takie jak kawiarnie, przytulne stanowiska pracy z wiszącymi roślinami i psami drzemiącymi w popołudniowym słońcu. Czy jesteś już zrelaksowany?

Czytaj ClickUp's cyfrowy przewodnik po bałaganie więcej porady dotyczące produktywności !

przez Reddit

4. r/pomodoro Technika Pomodoro to metoda, która dzieli długie sesje na krótkie bloki czasu z dedykowanymi przerwami na odpoczynek. Pomaga to zorganizować

płytkie i głębokie zadania robocze dzięki czemu masz kontrolę nad swoją uwagą i energią.

Oto jak działa Technika Pomodoro:

Zapisz swoje codzienne zadania na liście do zrobienia

Wybierz jedno zadanie, nad którym chcesz pracować

Ustaw timer na 25 minut i rozpocznij pracę

Zakończ zadanie, gdy timer wygaśnie

Zrób 5-minutową przerwę

Powtórz kroki 2-5, aby zakończyć trzy sesje Pomodoro

Zrób dłuższą przerwę (20 minut) po czterech sesjach Pomodoro

Ludzie udostępniają swoje analogi i cyfrowymi wersjami timera Pomodoro dzięki czemu możesz znaleźć najlepsze rozwiązanie do zarządzania czasem w oparciu o swoje osobiste preferencje. Każdy znajdzie coś dla siebie!

5. r/Selfimprovement Sama kategoria samodoskonalenia obejmuje szeroki zakres tematów, ponieważ obejmuje wszystkie pory życia. Historie i wskazówki od ludzi, którzy są na różnych scenach swojej podróży samodoskonalenia, pokażą ci, jak spojrzeć na wszystko, z czym masz do czynienia, z nowej perspektywy. Ale co ważniejsze, jak możesz podjąć działania w tym kierunku.

Ponieważ poświęcenie czasu na reakcję oznacza odzyskanie kontroli nad sytuacją. Twoje odpowiedzi będą mądrzejsze i bardziej spójne, Twoje ruchy będą wyglądały bardziej zgrabnie, a Ty będziesz wyglądał na bardziej pewnego siebie Oryginalny post połączony

6. r/Wydajność Czy zdarzyło Ci się przeczytać coś, co wydawało Ci się przeznaczone właśnie dla Ciebie? Zachęta do powrotu do w połowie ukończonego projektu, ustawienie granic od dingów i pingów lub po prostu relaks w ulubionym miejscu przez wiele godzin bez poczucia winy?

Subreddit poświęcony wydajności to miejsce, w którym można nawiązać kontakt z innymi na temat budowania systemów produktywności, które pozwolą ci wejść na właściwe tory. Zacznij od najlepszych postów, aby znaleźć świetną zawartość i przejdź dalej!

Jeśli utknąłeś w życiu, wypróbuj "Tydzień" Zapisz ustawienie celów na każdy dzień i co planujesz osiągnąć w ciągu 7 dni. Następnie trzymaj się tego, jakby zależało od tego twoje życie. Wyniki zmotywują cię i pokażą, jak wiele możesz osiągnąć każdego dnia Oryginalny post połączony Fraza "zrobione jest lepsze od doskonałego" zaczęła zmieniać moją podróż w kierunku wydajności w niesamowity sposób. Skupienie się na tym, by coś zakończyć i być może zrobić to w nieco nietypowy sposób, jest bardziej wydajnym sposobem myślenia niż skupianie się na perfekcji. Porzuć z góry przyjęte wyobrażenia o tym, jak i kiedy rzeczy powinny być zrobione i rób to, co działa dla Ciebie Oryginalny post połączony

7. r/getmotivated "Więc przeglądaj, zadawaj pytania, udzielaj porad i utwórz/dołącz do grupy wsparcia. Ale nie spędzaj tu zbyt wiele czasu; masz lepsze rzeczy do zrobienia."

Subreddit r/getmotivated zawiera więcej przyciągających wzrok wizualizacji niż większość innych subredditów. Od zrzutów ekranu z tweetów po artystycznie kreatywne projekty, czasami wystarczy kilka słów, aby przekazać wiadomość i odblokować motywację.

8. r/nosurf Czy jesteś na to gotowy? Badania pokazują, że średni czas spędzany w Internecie każdego dnia wynosi

prawie siedem godzin .

siedem godzin. To prawie połowa czasu, kiedy nie śpimy!

Cyfrowe dobre samopoczucie jest tak ważne, zwłaszcza że jesteśmy zależni od naszych telefonów komórkowych, aby pozostać w połączeniu z resztą świata. Spędzanie czasu na czytaniu o tym, dlaczego powinieneś przestać bezmyślnie surfować podczas przeglądania tego subreddita może wydawać się sprzeczne. Jednak największą zaletą tej grupy jest poznanie tego, czym ludzie zastępują bezmyślne surfowanie.

W porządku jest nie patrzeć na swój telefon. Możesz czuć się niezręcznie społecznie, będąc sam na sam ze swoimi myślami, nie patrząc na nic. Nie daj się zwieść uwarunkowaniom społecznym. Dobrze jest być samemu, bez telefonu. Następnym razem, gdy nie będziesz wiedział, co zrobić, po prostu nic nie rób. Niech twój umysł wędruje Oryginalny post połączony

9. r/selfhelp Tutaj znajdziesz pytania, które chciałeś zadać, szczere porady, których szukałeś i ludzi, którzy po prostu to rozumieją. Ludzie, którzy przeszli przez suszę wydajności, oferują prawdziwy wgląd we wszystkie sposoby, dzięki którym możesz zasiąść za licencją swojego czasu i energii!

Zaznacz to źródło na inspirujące cytaty na te dni, kiedy czujesz, że utknąłeś!

10. r/ZenHabits Chcesz dodać koloru i komfortu do swojej podróży rozwoju? Nie lekceważ siebie!

Wytrzymałość psychiczna to mięsień, który budujesz z każdym wyzwaniem i osiągnięciem. Nasze nawyki - małe działania, które podejmujemy każdego dnia - mogą prowadzić nas do marzeń, które nie pozwalają nam zasnąć w nocy lub sprawiają, że jesteśmy bardziej niespokojni. Wybór należy wyłącznie do Ciebie!

Z pomocą krótkich wideo i spostrzeżeń z tego subreddita, pamiętaj do zrobienia.

