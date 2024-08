Notion vs Evernote – Które narzędzie do robienia notatek jest lepsze w 2024 roku?

notion vs Evernote, co wybierasz?

Niezależnie od tego, czy jest to notowanie notatki ze spotkań , przypomnienia lub szybki przepis na ramen, który dał ci kolega, notatki 🗒️ są częścią twojego codziennego życia.

A robienie notatek jest łatwe!

To, co nie jest_, to odkrycie doskonałej aplikacji do robienia notatek, która pasuje właśnie do Ciebie. 😒

bez obaw. We got you._

Pomożemy ci wybrać właściwą aplikację do robienia notatek, porównując Notion z Evernote, a nawet wyróżniając świetną alternatywę dla obu.

Główną różnicą między Notion i Evernote jest to, że Evernote jest narzędziem do robienia notatek, które pozwala użytkownikom przechowywać swoje pliki zorganizowane w jednym narzędziu, podczas gdy Notion jest aplikacją typu "wszystko w jednym" oprogramowanie do zarządzania projektami które pomaga przechowywać notatki i pracę w jednej przestrzeni.

W tym artykule zagłębimy się we wszystkie szczegóły, które odróżniają Notion od Evernote.

Czym jest Notion?

Via NotionNotion to aplikacja do robienia notatek z dość prostym interfejsem użytkownika. Oprócz pomocy w robieniu cyfrowych notatek, jak w zwykłej aplikacji do notatek, można również zrobić bit zarządzania projektami i zadaniami.

Kluczowe funkcje Notion

Szablony

Bloki kodu

Tablice

Współpraca w czasie rzeczywistym

Notion Cennik

Personal plan (Free) : synchronizacja urządzeń, udostępnianie do pięciu gości i nieograniczona liczba stron

: synchronizacja urządzeń, udostępnianie do pięciu gości i nieograniczona liczba stron Personal pro ($4/miesiąc) : nieograniczona liczba gości i nieograniczona liczba przesyłanych plików oraz historia wersji

: nieograniczona liczba gości i nieograniczona liczba przesyłanych plików oraz historia wersji Teams ($8/użytkownika na miesiąc): nieograniczona liczba członków zespołu, zaawansowane uprawnienia i obszar roboczy do współpracy

Czym jest Evernote?

Via Evernote Aplikacja Evernote istnieje od zawsze i nieustannie daje popalić nowszym aplikacjom do notatek, takim jak Apple Notes i Google Keep.

Evernote jest nie tylko jedną z najlepszych aplikacji do robienia notatek ale teraz wkracza również w świat zarządzania zadaniami.

Typowy użytkownik Evernote korzysta z tego narzędzia z różnych powodów, w zakresie tworzenia codziennych notatek, przypomnień, a nawet bullet journalingu.

Kluczowe funkcje Evernote

Web Clipper

Wyszukiwanie tekstu w plikach PDF i dokumentach

Skanowanie dokumentów

Notatki audio

Ceny Evernote

Basic (Free) : bogaty format, web clipper i synchronizacja do dwóch urządzeń

: bogaty format, web clipper i synchronizacja do dwóch urządzeń Premium (7,99 USD/miesiąc) : Adnotacje PDF, notatki offline i tworzenie niestandardowych szablonów Evernote

: Adnotacje PDF, notatki offline i tworzenie niestandardowych szablonów Evernote Business ($14.99/użytkownik na miesiąc): historia aktywności zespołu, współpraca w udostępnianych przestrzeniach i zarządzanie zespołem

Porównanie funkcji Evernote i Notion

Możliwości AI

Notion

Możliwości AI Notion zostały zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności i organizacji użytkowników. Jedną z jego najważniejszych funkcji są algorytmy uczenia maszynowego, które mogą wyodrębniać i etykietować informacje z obrazów i dokumentów.

Gdy użytkownik przesyła obraz lub dokument, AI Notion może automatycznie zidentyfikować ważne informacje, takie jak daty, nazwiska i lokalizacje, a następnie uporządkować dane w formacie tabeli. Ułatwia to zarządzanie i śledzenie złożonych informacji.

Evernote

AI Note Cleanup firmy Evernote to funkcja, która wykorzystuje uczenie maszynowe do analizowania i kategoryzowania notatek, aby uczynić je bardziej uporządkowanymi i łatwiejszymi do znalezienia.

Funkcja AI Note Cleanup w Evernote pomoże użytkownikom utrzymać porządek w notatkach i być na bieżąco z zadaniami.

Przechowywanie

Notion

Notion wyróżnia się tutaj.

Żaden z ich planów nie ma limitu miejsca, z wyjątkiem wersji próbnej planu zespołowego.

Ale mają limit przesyłania plików.

Evernote

Z drugiej strony, Evernote ma limit przestrzeni dyskowej wynoszący 60 MB przesyłanych plików miesięcznie dla podstawowego planu.

Aby uzyskać więcej miejsca, będziesz musiał zapłacić mnóstwo pieniędzy.

Rozmiar pliku

Notion

Notion ma limit rozmiaru pliku 5 MB w swoim darmowym planie. To bardzo mało w porównaniu z innymi opcjami na rynku.

Jeśli jednak potrzebujesz więcej, musisz albo przejść na płatny plan, albo usunąć elementy, aby zrobić przestrzeń. Jedna opcja pochłania pieniądze, a druga marnuje czas.

Evernote

Evernote jest w tym przypadku nieco bardziej hojny. Aplikacja pozwala za darmo umieszczać notatki o rozmiarze do 25 MB.

Ale czy to wystarczy?

Jeśli notatki zawierają tylko zwykły tekst, to oczywiście.

ale jeśli zawierają obrazy i inne multimedia?

Będzie ciasno!

Integracje

Główną różnicą między Notion i Evernote są ich możliwości integracyjne. Evernote integruje się z większością popularnych narzędzi, takich jak Gmail, podczas gdy Notion nie posiada większości niezbędnych integracji.

Notion

Integracja jest niestety największą słabością Notion.

Być może będziesz musiał polegać na Zapier lub Automatyzacji dla swoich integracji, ponieważ brakuje bezpośrednich integracji z większością innych narzędzi, takich jak Gmail, Microsoft Outlook i Zoom.

Może to być irytujące, ponieważ istnieje wiele lepszych alternatyw, które nie wymagają pomocy w integracji z preferowanymi aplikacjami.

Evernote

Evernote jest o krok do przodu, jeśli chodzi o integracje.

Możesz wygodnie zintegrować niektóre z najpopularniejszych narzędzi z Evernote, takich jak:

Gmail

Google Drive

Salesforce

Slack

Outlook

Funkcje wyszukiwania

Notion

W Notion można wyszukiwać notatki za pomocą funkcji szybkiego wyszukiwania. Do zrobienia tego należy wpisać szukane słowa kluczowe.

Następnie można posortować wyszukiwanie według własnych preferencji.

Niektóre z opcji sortowania obejmują:

Utworzone: najpierw aktualności

Utworzono: najpierw najstarsze

Najlepsze dopasowania

Evernote

Evernote jest nieco bardziej zaawansowany pod względem funkcji wyszukiwania. Istnieje wiele sposobów na szybkie znalezienie rzeczy w tej aplikacji zwiększającej wydajność:

Skorzystaj z wyszukiwania opisowego i wpisz coś w rodzaju "notes with images" lub "notes with budgets"

Wyszukiwanie rzeczy w określonym notatniku poprzez wpisanie notebook:*wstaw nazwę notatnika*

Utwórz zapisane wyszukiwanie, aby szybko je znaleźć zamiast ciągle korzystać z paska wyszukiwania

Evernote vs Notion: Co jest lepsze?

Zarówno Notion, jak i Evernote są świetnymi opcjami do zarządzania notatkami, zadaniami i projektami. Jednak każda z nich posiada własne, unikalne ustawienie funkcji, które zaspokajają różne potrzeby użytkowników.

Notion to świetna opcja dla tych, którzy preferują konfigurowalny obszar roboczy z możliwością organizowania i zarządzania różnymi typami danych w jednym miejscu. Dzięki temu świetnie nadaje się do zarządzania projektami, sporządzania notatek, a nawet prowadzenia osobistego dziennika. Dodatkowo, funkcja szablonów Notion ułatwia rozpoczęcie pracy i szybkie tworzenie różnych typów stron.

Z drugiej strony, Evernote to świetna opcja dla tych, którzy stawiają na prostotę i łatwość obsługi. Evernote skupia się głównie na tworzeniu i organizowaniu notatek i zadań. Posiada potężną funkcję wyszukiwania, która pozwala użytkownikom łatwo znaleźć notatki na podstawie słów kluczowych lub etykiet. Dzięki temu świetnie nadaje się do wyszukiwania i śledzenia pomysłów.

Ostatecznie decyzja pomiędzy Notion i Evernote sprowadza się do osobistych preferencji i rodzaju wykonywanej pracy.

Jeśli cenisz sobie niestandardowe rozwiązania i elastyczność, Notion może być dla ciebie lepszą opcją. Jeśli wolisz prostotę i łatwość użytkowania, Evernote może być lepszym wyborem. Obie opcje są świetne i warto je wypróbować, aby sprawdzić, która z nich będzie dla ciebie najlepsza.

Notion vs Evernote na Reddit

Udaliśmy się na Reddit, aby zobaczyć, gdzie ludzie lądują na Evernote vs Notion. Podczas wyszukiwania Notion vs Evernote na Reddit wielu użytkowników zgadza się, że Notion ma szerszy i bardziej przydatny wybór funkcji:

"Notion robi wszystko, co chciałbym, aby Evernote zrobił ze swoją organizacją i układem notatek. Jest również znacznie lepszy we współpracy. Moja firma używa go do planowania strategicznego w całym zespole"

Inne

Użytkownicy Reddit

zauważają, że Evernote jest lepszą opcją, jeśli szukasz cyfrowej szafki na dokumenty:

"Evernote jest nadal lepszą cyfrową szafką na dokumenty dla uniwersalnego archiwum, które ma swoje miejsce w osobistym cyklu pracy"

Potrzebujesz alternatywy dla Notion Vs Evernote? Spotkanie z ClickUp

Najlepszą aplikacją jest ta, która skutecznie dopasuje się do potrzeb użytkownika lub organizacji.

Taką aplikacją jest ClickUp.

ClickUp jest jednym z następujących urządzeń najwyżej ocenianych na świecie narzędzie do zarządzania projektami.

Jest to narzędzie do zarządzania projektami, które jest znacznie bardziej przystępne cenowo niż Evernote i ma lepsze funkcje tworzenia notatek niż Notion.

Oto kilka kluczowych funkcji, które z pewnością zrobią na tobie wrażenie:

1. Notatnik ClickUp

Możesz tworzyć tyle notatek, ile chcesz, używając Notatnik ClickUp'a .

Nie ma limitu pomysłów. Edycja tekstu sformatowanego w ClickUp umożliwia dodawanie nagłówków, kursywy, list numerycznych, fragmentów kodu i nie tylko.

Ale oto najfajniejsza z fajnych funkcji naszego Notatnika:

Możesz przekształcić dowolne notatki w zadania, które można wykonać .

Wszystko, co musisz zrobić, to:

Kliknąć na + w obrębie notatki lub w opcjach notatki

Wybrać Listę, aby wprowadzić zmiany

Konwersja notatek na zadania, które można wykonać w ClickUp

I to wszystko. Twoja notatka jest teraz zadaniem, nad którym Ty i Twój zespół możecie pracować!

2. Dokumenty ClickUp

Czasami notatki nie wystarczają.

Wtedy możesz zwrócić się do Dokumenty ClickUp .

Jest to miejsce, w którym można utworzyć plik baza wiedzy lub sekcji wiki. Udostępnij go dowolnej osobie, zarówno prywatnie, jak i publicznie, korzystając z linku udostępniania.

Możesz również chronić swoje dokumenty przed niechcianymi zmianami, po prostu włączając opcję Ochroń tę stronę i dodając kontekst dla swoich odbiorców.

Dokumenty Google mogą być nawet indeksowane przez Google i inne wyszukiwarki.

W Docs możesz dodać dowolną liczbę stron.

Można nawet tworzyć strony wewnątrz istniejącej strony (strony nadrzędnej) poprzez ich "zagnieżdżanie".

Aby ułatwić pracę, ClickUp pozwala również tworzyć szablony dokumentów. W ten sposób można zaoszczędzić czas zamiast wielokrotnie przerabiać te same dokumenty.

A dzięki tym funkcjom formatu możesz mieć pewność, że Twój dokument ma idealny wygląd i styl:

Styl dokumentu: wybierz styl, który najlepiej reprezentuje twój dokument i pracę - styl oparty na wiedzy, styl klasyczny lub styl bloga

wybierz styl, który najlepiej reprezentuje twój dokument i pracę - styl oparty na wiedzy, styl klasyczny lub styl bloga Obraz okładki: dodaj obraz okładki z galerii, pulpitu, połączony lub z biblioteki Unsplash

dodaj obraz okładki z galerii, pulpitu, połączony lub z biblioteki Unsplash Podtytuł: dodaj podtytuł, aby uwzględnić kontekst dla dodatkowej przejrzystości dla odbiorców

Nie szukaj też aplikacji do adnotacji, ponieważ ClickUp ma adnotacje PDF też!

3. ClickUp AI Asystent pisania ClickUp oparty na AI to

Narzędzie AI wykorzystywane przez wiele działów w różnych branżach do tworzenia atrakcyjnej zawartości, która napędza rozwój Businessu. Platforma wykorzystuje moc sztucznej inteligencji, aby usprawnić i ulepszyć proces pisania, ułatwiając Teamsom współpracę i tworzenie wysokiej jakości zawartości, która rezonuje z ich celami.

Dzięki asystentowi pisania ClickUp użytkownicy mogą:

Podsumowywać notatki w kilka sekund

Generować elementy działań

Formatować notatki

4. Mapy myśli ClickUp Pozwól zabłysnąć swojej kreatywności, ponieważ ClickUp ma miejsce na Twoje pomysły dzięki

Mapy myśli .

Tworzenie i organizować projekty , zadania i koncepcje właśnie tutaj, korzystając z trybu zadań. Możesz też użyć trybu pustego, aby przeprowadzić burzę mózgów bez połączenia z zadaniami.

Tworzenie mapy myśli w trybie pustym

ClickUp: Odpowiedź na debatę Evenote vs Notion

Nie ma wątpliwości, że Notion i Evernote to jedne z najbardziej znanych aplikacji do standardowego tworzenia notatek.

Mają one jednak swoje limity.

Niezależnie od tego, czy chodzi o ceny, czy limit pamięci, jest to trudny wybór.

Tak naprawdę potrzebujesz narzędzia, które oferuje wszystko to, co Evernote i Notion _i jeszcze więcej.

na szczęście, właśnie w tym miejscu pojawia się ClickUp

Jest to najlepsze narzędzie wydajności które może być menedżerem projektów, narzędziem do tworzenia notatek, narzędziem do śledzenia zadań, menedżerem dokumentów, narzędziem do przypomnień i wieloma innymi.

brzmi jak zakończony pakiet?

W takim razie pobierz ClickUp za darmo już dziś i spraw, by robienie notatek było łatwe, przyjemne i znaczące.

