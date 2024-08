10 darmowych szablonów Coda do zarządzania projektami z alternatywami

Nie bez powodu Coda jest tak popularnym oprogramowaniem do zarządzania projektami i zadaniami. Ten potężny edytor dokumentów umożliwia korzystanie z bloków do synchronizacji dokumentów, notatek z burzy mózgów, arkuszy kalkulacyjnych i innych danych do zarządzania projektami.

Ale przy tak wielu sposobach korzystania z intuicyjnych funkcji Coda, możesz się zastanawiać, które szablony Coda są najlepsze do zarządzania projektami i zadaniami.

Na szczęście jesteśmy tutaj, aby pomóc. W tym przewodniku przedstawiamy jedne z najlepszych darmowych szablonów Coda, które przyspieszą cykl pracy. Dodatkowo dorzucamy kilka fantastycznych alternatyw, których być może nie brałeś pod uwagę. ✨

Co to jest szablon Coda?

Szablony Coda to przetestowane, konfigurowalne i gotowe dokumenty Coda, które ułatwiają organizację pracy dokumentację projektu do systemu modułowego platformy.

przez Coda Kierownicy projektów używają szablonów Coda obok (lub zamiast) szablonów Jira i Notion ze względu na modułowe podejście Coda i sporą bibliotekę szablonów. Niektórzy nawet używają szablonów Coda do ustawienia celów, śledzenia kluczowych wyników i motywowania zespołów, podobnie jak w typowych projektach Oprogramowanie OKR .

Oczywiście Coda nie jest jedynym źródłem darmowych szablonów do zarządzania projektami. W rzeczywistości porównaliśmy go z innymi najlepszymi opcjami w przeszłości - sprawdź nasze Coda vs. Notion jeśli jesteś ciekawy. Mimo wszystko Coda pozostaje silnym graczem w tej kategorii.

Co sprawia, że szablon Coda jest dobry?

Podobnie jak wiele innych najlepsze narzędzia do zarządzania projektami wybór odpowiednich szablonów Coda dla Twojego zespołu będzie zależał od wielkości zespołu, przypadku użycia i procesów. Istnieje jednak kilka kluczowych elementów, które należy wziąć pod uwagę podczas wyszukiwania najlepszego rozwiązania:

Cena : Szablony Coda mają zakres od Free do 30 USD, więc dość łatwo jest znaleźć taki, który pasuje do twojego budżetu

Szablony Coda mają zakres od Free do 30 USD, więc dość łatwo jest znaleźć taki, który pasuje do twojego budżetu Współpraca : Coda ma na celu ułatwienie udostępniania i współpracy - Twój szablon powinien mieć wszystko, czego potrzebuje Twój zespół do współpracy

Coda ma na celu ułatwienie udostępniania i współpracy - Twój szablon powinien mieć wszystko, czego potrzebuje Twój zespół do współpracy Automatyzacja :Narzędzia AI ułatwiają życie, a najlepsze szablony wykorzystują Coda AI lub inneNarzędzie do pisania AI do automatyzacji pracy

:Narzędzia AI ułatwiają życie, a najlepsze szablony wykorzystują Coda AI lub inneNarzędzie do pisania AI do automatyzacji pracy Tutoriale : Jeśli twójoprogramowanie do zarządzania zadaniami jest zagmatwane, co z tego? Poszukaj czegoś z samouczkami, abyś ty i twój zespół mogli pokonać krzywą uczenia się

Jeśli twójoprogramowanie do zarządzania zadaniami jest zagmatwane, co z tego? Poszukaj czegoś z samouczkami, abyś ty i twój zespół mogli pokonać krzywą uczenia się Integracje: To bardziej dotyczy oprogramowania niż szablonów, ale znajdź coś, co integruje się z innymi narzędziami do zarządzania projektami, jeśli chcesz mieć płynniejszy cykl pracy

5 szablonów Coda do wykorzystania w 2024 roku

Jeśli jesteś podobny do nas, jesteś gotowy, aby przetestować te wskazówki i przejść do dobrych rzeczy. Nadszedł czas, aby znaleźć najlepsze szablony do zarządzania projektami Coda - i kilka dodatkowych niespodzianek! 🎉

1. Notatki ze spotkania Coda z szablonem AI

przez Coda

Szablon Coda Meeting Notes with AI wykorzystuje sztuczną inteligencję Coda AI do uproszczenia notatek i wyeliminowania kłopotów związanych z ich zapisywaniem elementów akcji . 🤩

Ten szablon został zaprojektowany tak, aby spotkania o wysokiej wydajności stały się normą. Planuj, przeprowadzaj i dokumentuj spotkania za pomocą prostego pulpitu i trzech sekcji organizacyjnych:

Podsumowanie spotkania

Porządek obrad

Problemy i decyzje

Najlepsza część? Coda AI podkreśla kluczowe tematy, ważne decyzje i krytyczne elementy działań, aby zapewnić szybki przegląd.

2. Szablon spotkania burzy mózgów zespołu Coda

przez Coda

Szablon spotkania Coda Team Brainstorm Meeting Template jest ułożony w następujący sposób Tablica Kanban aby pomóc Tobie i Twojemu zespołowi organizować sesje burzy mózgów w jednym obszarze roboczym.

Aby korzystać z szablonu, nie trzeba nic zmieniać w sposobie pracy. Każdy może przynieść swoje pomysły do tabeli i omówić je jak zwykle.

Następnie można uporządkować pomysły w kategorie według członków zespołu i gotowe! 🙌

3. Szablon mapy drogowej produktu Coda

przez Coda

Szablon mapy drogowej produktu Coda to prosty dokument, który pomoże ci planować uruchamianie funkcji i być na bieżąco z postępami. 🌻

Zawiera dwie podstawowe sekcje: Oś czasu i Lista funkcji.

Oś czasu zapewnia bardziej wizualną reprezentację tabeli z listą funkcji. Po wprowadzeniu zmiany w jednej sekcji, jest ona aktualizowana w drugiej.

Chociaż nie jest to zakończone dokument wymagań produktu pomoże ci śledzić statusy, nakreślić plany i utrzymać wszystkich na tej samej stronie.

4. Szablon do śledzenia zadań i projektów Coda

przez Coda

Szablon Coda Task & Project Tracker to prosty sposób na śledzenie i realizację wszystkich projektów.

Zawiera dwie tabele - jedną do organizowania projektów, a drugą do listy zadań wymaganych przez każdy projekt. Dzięki takiemu ustawieniu możesz uczynić go tak prostym lub tak szczegółowym, jak wymagają tego twoje projekty.

Szablon ten pełni również funkcję dwóch kluczowych sekcji - Zadania i Projekty.

W sekcji Tasks można dodać szczegóły, sceny, terminy i właścicieli do każdego zadania, aby upewnić się, że wszystko zostanie zrobione. Tymczasem tabela projektów zawiera łączną liczbę zadań, zakończone zadania i procent ukończenia, aby dać ci widok z lotu ptaka na obciążenie zespołu pracą.

5. Szablon Coda OKR Tracker

przez Coda

Szablon Coda OKR Tracker utrzymuje zespół w tym samym kierunku i pomaga poprawić jego wydajność.

Coda pozwala OKR-om żyć razem z innymi stronami, takimi jak cele, notatki ze spotkań i śledzenie projektów dzięki czemu wszystko może rosnąć i ewoluować wraz z postępami Twojego zespołu. ✨

Jeśli jesteś zaznajomiony z OKR, prawdopodobnie wiesz już, które dwie sekcje znajdziesz w tym szablonie: Cele i Kluczowe Wyniki.

Sekcje te zapewniają możliwość śledzenia i zarządzać priorytetami swojego zespołu w oparciu o bieżące mierzalne cele.

5 alternatyw szablonów Coda w ClickUp

Chociaż te pięć szablonów Coday pomoże ci nauczyć się podstaw zarządzania projektami i zadaniami, mogą one zabrać cię tylko tak daleko. Istnieje powód, dla którego tak wiele osób nadal szuka Alternatywy dla Coda aby zwiększyć wydajność, a my nie zamierzamy pozwolić ci walczyć o siebie na tym froncie! Oto pięć doskonałych alternatyw dla szablonów Coda, które możesz znaleźć w ClickUp.

1. Szablon Notatki ze spotkania od ClickUp

Organizuj elementy agendy, sporządzaj listy rzeczy do zrobienia i przypisuj działania za pomocą tego poręcznego szablonu ClickUp

Szablon Szablon notatek ze spotkania autorstwa ClickUp zapewnia sprawne, zorganizowane i przydatne spotkania. Ponieważ, wierz lub nie, spotkania mają redukować bóle głowy, a nie indukować je!

Ten przyjazny dla początkujących Dokumenty ClickUp pomoże ci przeanalizować ostatnie spotkanie jak doświadczony profesjonalista. Potraktuj to jako przewodnik, który zapewni, że Twoje spotkania będą miały cel i posuną cele Twojego zespołu do przodu. 🎯

Zarządzaj elementami agendy, przypisuj działania i nakreślaj kolejne kroki. Może również pomóc w przeglądaniu retrospektyw w celu zidentyfikowania, podkreślenia i podsumowania rzeczy, takich jak to, co poszło dobrze, co poszło źle i jak twój zespół może poprawić się w przyszłości.

Szablon pomaga zorganizować:

Notatki ze spotkań cyklicznych

Cel spotkania

Struktura spotkania

Uczestnicy

Podobnie jak wszystkie dokumenty ClickUp, ten szablon do robienia notatek funkcje ClickUp AI aby uprościć moją pracę. Ten napędzany przez AI oprogramowanie do automatyzacji dokumentów może wziąć obszerne notatki ze spotkań , podkreślaj elementy działań, twórz podsumowania spotkań i utrzymuj swój zespół na właściwym torze.

To tak, jakbyś miał swojego osobistego asystenta, którego głównym zadaniem jest dbanie o płynność pracy. A komu by się taki nie przydał? 🙌

2. Szablon burzy mózgów od ClickUp

Rozwiązuj problemy, usprawniaj współpracę i organizuj pracę swojego zespołu dzięki szablonowi burzy mózgów ClickUp

Szablon Szablon burzy mózgów od ClickUp sprawia, że najlepsze elementy współpracy zespołowej są jeszcze lepsze - bo kto nie lubi dobrej burzy mózgów? 🧠🌩️

Ta alternatywa szablonu Coda pomaga zorganizować obszar roboczy i ułatwia współpracę w zespole.

Jest to przyjazny dla początkujących szablon Doc na poziomie listy, który zapewnia nieograniczoną przestrzeń do zarządzania pomysłami zespołu, rozwiązywania problemów i opracowywania nowych koncepcji. Posiada również kilka pól niestandardowych i typów widoków, aby jeszcze łatwiej śledzić te momenty. 💡

Szablon zawiera konfigurowalne elementy, takie jak:

Automatyzacja

Niestandardowe statusy zadań

Pola niestandardowe, w tym sceny burzy mózgów, przeglądy problemów, zwycięskie rozwiązania, zespoły realizujące, krytyczne zasoby i osoby odpowiedzialne

Różne typy widoków, w tym lista i oś czasu do wizualizacji pracy według działu, sceny i priorytetu

Automatyzacja i funkcje AI znajdujące się w tym szablonie są również głównymi zaletami tego szablonu. Śledzenie, kiedy zadanie zostało utworzone, ustawienie pól niestandardowych, a nawet automatyczne publikowanie komentarzy.

3. Szablon mapy drogowej produktu od ClickUp

Szablon mapy drogowej produktu od ClickUp zapewnia Twojemu zespołowi organizację i pomaga w rozwoju nowych produktów przy mniejszym stresie

Szablon Szablon mapy drogowej produktu autorstwa ClickUp sprawia, że projekty związane z konkretnymi produktami są łatwiejsze w zarządzaniu. Niezależnie od tego, czy tworzysz nową aplikację, czy przeprojektowujesz główne oprogramowanie B2B swojej firmy, szablon ten zapewni Ci wszystko. 🌻

Ten szablon mapy drogowej pomaga wizualizować cykl życia produktu dzięki czemu można dzielić, przydzielać i ustalać priorytety zadań, śledzić postępy i przeglądać zasoby z jednego wygodnego miejsca Tablica ClickUp . Jest to zaawansowany szablon na poziomie folderu, który zapewnia przejrzystość i strukturę niezbędną do powodzenia mapy rozwoju produktu od pomysłu do uruchomienia.

Niektóre z kluczowych funkcji tego szablonu obejmują:

Niestandardowe statusy zadań, takie jak Nie do zrobienia, Zamknięte, Scoping, W przeglądzie QA i Rozważane

Niestandardowe pola i atrybuty, takie jak zaufanie, wysiłek 1-5, wpływ 1-5, inicjatywa i prośba o przywództwo

Typy widoków, w tym Notatki o wydaniu, Powitanie, Kwartalna mapa drogowa, Proces i Moje żądania dotyczące produktu

Etykiety

Powiadomienia

Funkcje AI i automatyzacje

Oprócz funkcji opartych na AI, ClickUp ułatwia komunikację i współpracę z interesariuszami, członkami zespołu i innymi stronami. ClickUp integruje się z ponad 1000 narzędzi, w tym Slack, Arkusze Google, Gmail, Figma, Asana i wiele innych platform do zarządzania projektami, CRM i mediów społecznościowych.

Jeśli nie widzisz integracji, której potrzebujesz dla swojego projektu, możesz ją zbudować za pomocą API ClickUp .

4. Szablon do śledzenia projektów od ClickUp

Utrzymuj projekty w porządku, a członków zespołu w wydajności dzięki temu szablonowi ClickUp

Szablon Szablon do śledzenia projektów od ClickUp został zaprojektowany, aby ułatwić śledzenie prostych projektów, dzięki czemu możesz poświęcić swój czas i wysiłek na pracę, która ma największe znaczenie.

Szablon listy pośredniej pozwala na grupowanie zadań w wyznaczone scena projektu, dzięki czemu można je śledzić w prosty sposób. Jest to również atut umożliwiający współpracę, pozwalając osobom przypisanym na wykreślanie swoich zadań wraz z członkami każdego projektu, dzięki czemu wszyscy są na tej samej stronie. 📖

Oczywiście nie możemy zagwarantować, że wszystko zostanie zrobione na czas za każdym razem. Mimo to, szablon śledzenia projektów ClickUp pomaga zarządzać tym, co nieuniknione, dzięki czemu można poradzić sobie z nieprzewidywalnymi niepowodzeniami, które kierownicy projektów znają aż za dobrze.

Szablon zawiera konfigurowalne funkcje, takie jak:

Niestandardowe statusy zadań do nadzorowania postępu prac

Niestandardowe pola, w tym scena projektu, czas trwania, RAG (czerwony, bursztynowy, zielony) i data zakończenia

Wiele widoków projektu, w tym Gantt, lista i widok przypominający tablicę Kanban

Potężna sztuczna inteligencja ClickUp może również pomóc w tworzeniu powtarzających się zadań, śledzeniu notatek ze spotkań i podsumowywaniu celów realizację projektu łatwiejsze. Dodatkowo, mnóstwo zaawansowanych integracji ułatwia zdalną i asynchroniczną współpracę Teams.

5. Szablon OKR by ClickUp

Zaplanuj, ustaw i wykonaj każdy OKR dzięki temu dynamicznemu szablonowi od ClickUp

Szablon Szablon OKR by ClickUp to kompleksowe narzędzie do planowania stworzone, aby pomóc osobom i teamom dowolnej wielkości w ustawieniu i osiągnięciu ich celów. Ponieważ nie ma nic lepszego niż uczucie sprawdzenia dużego celu na liście do zrobienia. ✅

Ten średnio zaawansowany szablon folderu przedstawia podstawowe struktury rozwoju OKR i kadencję planowania przy użyciu gotowych list. Te gotowe zasoby pomogą tobie i twoim teamom pozostać na dobrej drodze przez cały rok, dzieląc większe cele na mniejsze zadania i odpowiednio monitorując postępy.

Oto niektóre z niestandardowych funkcji tego szablonu:

Statusy

Pola takie jak Inicjatywa, Typ elementu OKR, Główny zespół, Postęp i Kwartał

Typy widoków, w tym lista, cotygodniowe aktualizacje, kalendarz i cele według inicjatywy

Uzyskasz widok z lotu ptaka na swoje postępy w OKR dzięki widokom projektów do wizualizacji postępów w kalendarzu i wielu Polom niestandardowym do filtrowania i grupowania celów według zespołu, kwartału lub inicjatywy.

Opanuj swoje projekty dzięki szablonowi ClickUp

Odpowiednie szablony do zarządzania projektami sprawiają, że zarządzanie wszystkim - od prostych zadań do wykonania po złożone projekty - staje się dziecinnie proste. Każdy z wymienionych powyżej darmowych zasobów pomoże tobie i twojemu zespołowi zacząć od właściwej stopy. Aby jednak naprawdę podnieść wydajność na nowy poziom, najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z szablonu ClickUp.

Uzyskaj dostęp do powyższych szablonów i ponad 1000 innych z ogromnej biblioteki szablonów ClickUp. Dodatkowo, bogaty zestaw funkcji zarządzania projektami w każdym planie cenowym - nawet Free Forever - gdy zarejestrujesz się w ClickUp dzisiaj. ✨